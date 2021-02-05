Телеграм: Навальный сел, а «Спутник V» взлетел

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В среду суд принял решение заменить условное наказание Алексею Навальному на реальный срок – 3,5 года колонии общего режима. В срок лишения свободы будет засчитан год пребывания под домашним арестом, поэтому суммарно в колонии Навальный проведет 2 года и 8 месяцев.

«Выборный» отмечает, что Навальному долго позволяли то, что непозволительно другим:

«Если что-то в деле Навального и должно возмущать рядового россиянина, а не "профессионального оппозиционера", так это то, насколько вольготно Алексей Анатольевич жил все последние годы, отбывая испытательный срок. Для большинства простых граждан условное осуждение и испытательный срок связаны с серьезными ограничениями – почти у всех забирают загранпаспорт, надо регулярно отмечаться во ФСИН, нельзя совершать преступления – тут же заменят на реальный. Таких замен – 15 тысяч в год. Тем временем Навальный только с 2017 года летал за границу больше 20 (!!!) раз – причем не в Прибалтику или Болгарию, а все больше в США, Европу, курортные страны. Меньше, чем миллион на поездку семья Навальных тоже не тратит – откуда деньги, было до сих пор неясно, пока не завели уголовное дело о хищении миллионов, которые простодушные граждане жертвовали Навальному на "расследования". Отмечаться во ФСИН Навальный тоже ходил по желанию – только в 2020 году пропустил регистрацию шесть раз, и это до пресловутого "отравления". Очевидно, что силовики все эти годы проявляли к Навальному максимальную лояльность – но совсем игнорировать закон даже ради такого селебрити нельзя, и ФСИН была просто вынуждена запросить замену условного срока на реальный – иначе понятие условного срока попросту потеряло бы смысл».

На заседание суда по делу Навального прибыли представители посольств Австрии, Болгарии, Германии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Чехии, Швейцарии и Швеции.

«Всевидящее око» размышляет о причинах столь высокого интереса к делу со стороны западных дипломатов:

«Редакция Ока пытается припомнить, на какой еще суд по делу о не слишком выдающихся финансовых махинациях приезжала колонна иностранных дипломатов – и чего-то как-то не припоминается. Хотя, может, дипломаты всполошились, потому что "Ив Роше", которую обули на деньги братья Навальные – иностранная компания? Вот это было бы хоть сколько-нибудь разумное объяснение в реальности здорового человека, где работают логика и здравый смысл, а не западные пропагандистские методички. Там бы все помнили, что Навального судят сейчас по делу, даже отдаленно не имеющему отношения к политике. А по уголовке, где отдельно взятый гражданин Навальный совершил мошенничество в отношении французского частного коммерческого предприятия. И если бы то же самое провернул некий никому не известный гражданин Иванов, никто бы ухом не повел».

«Солнечный шторм» проводит аналогии:

«Просто для сравнения представьте картину: сотрудники российского посольства приезжают в Вашингтоне на суд к активистам, штурмовавшим Капитолий. Представили? Отлично, ваши ставки, через сколько минут по всем возможным каналам связи наперебой раструбят про русское вмешательство и хакнувших реальность спецов из KGB? Впрочем, наверняка и "это другое", как мы могли забыть. Не смеем более спорить, однако отметим, что до настоящего момента "рекордсменом" по количеству присутствовавших на суде иностранных дипломатов в истории было… дело осужденного за шпионаж Пола Уилана, на котором присутствовали представители Ирландии, Канады, США и Великобритании».

«Пул N3» называет приговор ожидаемым:

«Все, что произошло в Мосгорсуде, укладывается в старый анекдот. "Если человек упал с крыши и не разбился – это случай. Если два раза упал и не разбился – чудо. А если три раза – тренировка!" Алексей Навальный слишком уверовал в свою тренированность, в то, что может падать с любой высоты и никакие законы физики Российской Федерации над ним не властны. Но рано или поздно государство должно было вспомнить, что закон все-таки суров. И оно пусть поздно, но вспомнило об этом, отменив те привилегии, которыми пользовался Навальный. ФСИН должна была требовать этого намного раньше. Вердикт суда, заменивший условное наказание реальным, был абсолютно предсказуем. Свершилось ровно то, что должно было свершиться по закону, который нельзя нарушать, даже если за твоей спиной стоят представители 14 дипломатических миссий».

Вечером после оглашения приговора штаб Навального призвал его сторонников выйти на улицы. Несколько сотен человек вышли в Москве и Санкт-Петербурге, многие из них были задержаны за участие в несанкционированных акциях.

«Политджойстик/Politjoystic» рассуждает о немногочисленности протестовавших:

«Навальному не удалось поднять за себя средний класс. Зато он, как Герцен, разбудил молодежный протест в формате for fun (для развлечения). Это когда ты ищешь коллективного экстрима ради удовольствия, не имея четких политический целей. Ты не против кого-либо конкретно – Иванова или Петрова, и ты не за кого-то персонально. Это одна из форм становления собственного мировоззрения. Это регулярно переживают все страны в мире от Франции, Гонконга, Голландии и до скучной Австралии. Самому Навальному хотелось бы иного эффекта и иной аудитории, но увы, как уж есть. Мы просто фиксируем факт».

