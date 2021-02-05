Телеграм: Навальный сел, а «Спутник V» взлетел
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Приговор Навальному по делу «Ив Роше»
В среду суд принял решение заменить условное наказание Алексею Навальному на реальный срок – 3,5 года колонии общего режима. В срок лишения свободы будет засчитан год пребывания под домашним арестом, поэтому суммарно в колонии Навальный проведет 2 года и 8 месяцев.
«Выборный» отмечает, что Навальному долго позволяли то, что непозволительно другим:
«Если что-то в деле Навального и должно возмущать рядового россиянина, а не "профессионального оппозиционера", так это то, насколько вольготно Алексей Анатольевич жил все последние годы, отбывая испытательный срок. Для большинства простых граждан условное осуждение и испытательный срок связаны с серьезными ограничениями – почти у всех забирают загранпаспорт, надо регулярно отмечаться во ФСИН, нельзя совершать преступления – тут же заменят на реальный. Таких замен – 15 тысяч в год. Тем временем Навальный только с 2017 года летал за границу больше 20 (!!!) раз – причем не в Прибалтику или Болгарию, а все больше в США, Европу, курортные страны. Меньше, чем миллион на поездку семья Навальных тоже не тратит – откуда деньги, было до сих пор неясно, пока не завели уголовное дело о хищении миллионов, которые простодушные граждане жертвовали Навальному на "расследования". Отмечаться во ФСИН Навальный тоже ходил по желанию – только в 2020 году пропустил регистрацию шесть раз, и это до пресловутого "отравления". Очевидно, что силовики все эти годы проявляли к Навальному максимальную лояльность – но совсем игнорировать закон даже ради такого селебрити нельзя, и ФСИН была просто вынуждена запросить замену условного срока на реальный – иначе понятие условного срока попросту потеряло бы смысл».
На заседание суда по делу Навального прибыли представители посольств Австрии, Болгарии, Германии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Чехии, Швейцарии и Швеции.
«Всевидящее око» размышляет о причинах столь высокого интереса к делу со стороны западных дипломатов:
«Редакция Ока пытается припомнить, на какой еще суд по делу о не слишком выдающихся финансовых махинациях приезжала колонна иностранных дипломатов – и чего-то как-то не припоминается. Хотя, может, дипломаты всполошились, потому что "Ив Роше", которую обули на деньги братья Навальные – иностранная компания? Вот это было бы хоть сколько-нибудь разумное объяснение в реальности здорового человека, где работают логика и здравый смысл, а не западные пропагандистские методички. Там бы все помнили, что Навального судят сейчас по делу, даже отдаленно не имеющему отношения к политике. А по уголовке, где отдельно взятый гражданин Навальный совершил мошенничество в отношении французского частного коммерческого предприятия. И если бы то же самое провернул некий никому не известный гражданин Иванов, никто бы ухом не повел».
«Солнечный шторм» проводит аналогии:
«Просто для сравнения представьте картину: сотрудники российского посольства приезжают в Вашингтоне на суд к активистам, штурмовавшим Капитолий. Представили? Отлично, ваши ставки, через сколько минут по всем возможным каналам связи наперебой раструбят про русское вмешательство и хакнувших реальность спецов из KGB? Впрочем, наверняка и "это другое", как мы могли забыть. Не смеем более спорить, однако отметим, что до настоящего момента "рекордсменом" по количеству присутствовавших на суде иностранных дипломатов в истории было… дело осужденного за шпионаж Пола Уилана, на котором присутствовали представители Ирландии, Канады, США и Великобритании».
«Пул N3» называет приговор ожидаемым:
«Все, что произошло в Мосгорсуде, укладывается в старый анекдот. "Если человек упал с крыши и не разбился – это случай. Если два раза упал и не разбился – чудо. А если три раза – тренировка!" Алексей Навальный слишком уверовал в свою тренированность, в то, что может падать с любой высоты и никакие законы физики Российской Федерации над ним не властны. Но рано или поздно государство должно было вспомнить, что закон все-таки суров. И оно пусть поздно, но вспомнило об этом, отменив те привилегии, которыми пользовался Навальный. ФСИН должна была требовать этого намного раньше. Вердикт суда, заменивший условное наказание реальным, был абсолютно предсказуем. Свершилось ровно то, что должно было свершиться по закону, который нельзя нарушать, даже если за твоей спиной стоят представители 14 дипломатических миссий».
Вечером после оглашения приговора штаб Навального призвал его сторонников выйти на улицы. Несколько сотен человек вышли в Москве и Санкт-Петербурге, многие из них были задержаны за участие в несанкционированных акциях.
«Политджойстик/Politjoystic» рассуждает о немногочисленности протестовавших:
«Навальному не удалось поднять за себя средний класс. Зато он, как Герцен, разбудил молодежный протест в формате for fun (для развлечения). Это когда ты ищешь коллективного экстрима ради удовольствия, не имея четких политический целей. Ты не против кого-либо конкретно – Иванова или Петрова, и ты не за кого-то персонально. Это одна из форм становления собственного мировоззрения. Это регулярно переживают все страны в мире от Франции, Гонконга, Голландии и до скучной Австралии. Самому Навальному хотелось бы иного эффекта и иной аудитории, но увы, как уж есть. Мы просто фиксируем факт».
Признание эффективности «Спутника V»
Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал первые промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V», которые подтвердили ее безопасность и указали на 91-процентный уровень эффективности. Авторы публикации отметили, что по своей действенности российская вакцина не уступает вакцинам от Pfizer и Moderna.
«Мейстер» констатирует, что кампания по дискредитации российской вакцины провалилась:
«С момента создания вакцины мы видели очень много заметок о том, что "Спутник V" неэффективен, небезопасен и что вакцину негде выпускать. Однако счет, как говорится, на табло: вакцина разрешена в 12 странах и их число постоянно растет, ее эффективность и безопасность подтверждены клиническими испытаниями, и, что немаловажно, грамотно представлены в научной среде. Создание "Спутник V" продемонстрировало, что Россия, несмотря на критику недоброжелателей, обладает серьезным научным потенциалом в медицинских технологиях».
«Записки врача» радуются за отечественную вакцину:
«После этой публикации в журнале нашу вакцину начали активно обсуждать, причем в хорошем ключе. Даже Ангела Меркель и Эммануэль Макрон положительно оценили данные о нашей вакцине и допустили ее использование в ЕС после одобрения европейским регулятором. Вообще сейчас очень интересно наблюдать за тем, как меняют свое мнение все противники Спутника, будь то заграничные СМИ или отечественные любители поругать все наше. <…> Честно, очень рада, что сейчас заграницей начинает развиваться такое отношение к нашей вакцине. Конечно, нужно дождаться всех результатов исследований, но то, что происходит сейчас, не может не радовать».
«Русский Демиург» отмечает, что «Спутник V» значительно превосходит конкурентов:
«Помните, какой был накат на российскую вакцину Спутник V практически сразу после ее появления? Ее ругали все, кто только мог, как в нашей стране, так и за рубежом. На это были выделены немалые деньги. При этом от заявлений западных фармкомпаний о создании собственных вакцин финансовые и товарные рынки впадали в эйфорию. <…> Два мировых фармгиганта в итоге похвастать своими вакцинами не смогли. Англо-шведская AstraZeneca смогла создать рабочую вакцину с высокой эффективностью только после того, как им был передан один из компонентов российского Спутника V. Американский Pfizer создал такую вакцину, от которой побочки воз и маленькая тележка. При этом на своей вакцине американцы планируют заработать примерно 15 млрд долларов. Из примерно 60 млрд долларов общего дохода компании, планируемого на 2021 год. Не хило так. Но им далеко до российской вакцины. И не угнаться в принципе. По последние данным, которые приводит уже американская газета The Wall Street Journal, общий портфель заказов на российскую вакцину достиг уже 2,4 млрд доз».
«Без рецепта» комментирует новость о том, что Духовное управление мусульман Татарстана попросило раскрыть состав компонентов вакцин:
«Речь идет об использовании свиного желатина в производстве Спутника V и ЭпиВакКороны. Ответ НИЦ Гамалеи показал, что в вакцине нет продуктов животного или человеческого происхождения. <…> Получение сертификатов о халяльности может быть выгодно и производителям. В декабре вопросы о происхождении вакцин поднимались в Малайзии. Хотя власти заявили, что получение статуса халяль необязательно для регистрации, обсуждение не утихло. Учитывая переговоры о закупках отечественной вакцины, сертификат мог бы ускорить процесс. Малайзийская Pharmaniaga уже запланировала постройку предприятия по производству халяльной вакцины в 2022 году. В Саудовской Аравии обсуждается разработка специальной версии прививки. Спрос среди исламских стран найдется. Если российская фарма успеет доказать халяльность своих вакцин первой – смогут занять нишу».
Санкции против украинских телеканалов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции были введены в отношении владельца медиахолдинга «Новости», депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака. В связи со случившимся «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует процедуру импичмента Зеленского.
«Мюсли вслух» отмечают, что действия Зеленского незаконны:
«И сам Козак, и его телеканалы выступили с ответными заявлениями. Суть проста: действия Зеленского – произвол и превышение власти, он попирает закон и Конституцию Украины. Санкции, согласно части 2 статьи 1 одноименного закона Украины, "могут применяться в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, которое находится под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность". Ни один из этих пунктов никак не относится ни к оппозиционному депутату Верховной Рады, ни к принадлежащим ему телеканалам. Отметим, что для подписания указа Зеленский выбрал момент, когда до Украины никому никакого дела нет. Ведь если Меркель выступает с заявлением о Навальном, то об украинских телеканалах она при этом говорить не будет».
Депутат Госдумы Елена Панина обращает внимание на то, что скандальный указ Зеленского вышел после его общения с американскими дипломатами:
«Все действия президента Украины Владимира Зеленского после посещения 20 января 2021 года американского посольства выглядят достаточно логично. Ведь именно посольство США выполняет функции колониальной администрации на Украине. Что сказали, то и сделал».
«Klymenko Time» пишет, что действия Зеленского вызвали непонимание в Европе:
«Международная и Европейская федерации журналистов осудили блокировку вещания телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Заявляют, что соответствующее решение властей – "внесудебный и политически мотивированный запрет". <…> Ну и напомним о неоднозначной оценке решения СНБО и указа Зеленского от представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано. Европейский чиновник, комментируя введенные санкции сообщил, что у борьбы с дезинформацией есть пределы. Подводя итог – ДАЖЕ с учетом беспрецедентной схемы с санкциями вместо расследования и решения суда к Зеленскому было бы меньше вопросов, если бы были показаны документы и факты, которые позволили ему принять такое решение».
«Правблог» размышляет о том, что еще запретит Зеленский:
«Очевидно незаконное решение о закрытии трех телеканалов наталкивает на мысль, что подобным образом могут быть закрыты или запрещены любые украинские институции или организации. Под прикрытием утверждений о необходимости защиты национальной безопасности, в обход судов, при поддержке национал-радикалов и посольства США – можно подавить любую неугодную властям структуру. В том числе и религиозные объединения. Кто даст гарантию, что следующими после телеканалов не станут религиозные организации, которые покажутся Офису президента недостаточно лояльными, бесполезными или враждебными для поддержки политического рейтинга действующей власти? Или же неугодными в глазах американских властей?»
«Доктор прописал» отмечает интересную деталь:
«Зеленский в Твиттере написал, что телеканалы были закрыты потому, что препятствовали "евроатлантическому курсу". И вообще это "борьба за европейские ценности". Написал на английском языке. Объяснился перед союзниками Украины, так сказать. Все по полочкам разложил...»
Поправки в закон «О связи»
Минцифры подготовило проект поправок в федеральный закон «О связи», согласно которым координаты абонентских устройств граждан перестанут считаться тайной связи. Сейчас эти данные невозможно быстро передать оперативно-розыскным службам, которые занимаются поисками пропавших людей, а ведь в таких случаях счет идет на часы.
«АДЕКВАТ» подчеркивает, что поправки Минцифры представлены в доработанном варианте:
«С утра пошла ощутимая волна возмущения по поводу очередного законопроекта от Минцифры, дававшего возможность правоохранительным органам устанавливать местоположение телефонных аппаратов и получать содержимое разговоров без согласия абонентов или решения суда. Мотивировалось это все заботой о розыске пропавших людей. Пожелание благое, но последствия могут быть не самыми лучшими – несудебные возможности правоохранительных органов и так довольно велики. Но в итоге в Минцифры что-то осознали и выкатили доработанный документ, запрещающий передачу содержимого разговоров без согласия абонентов или решения суда. Кроме того, уточняется, что поиск местоположения может вестись только с оборудования операторов сотовой связи. Ну в этом виде оно уже вполне приемлемо – что и требовалось».
«ПолитГид» напоминает, почему появились такие поправки в закон:
«Вообще инициатива Минцифры связана с поручением президента. Он сказал однажды, что надо доработать законодательство для оперативного поиска пропавших без вести».
«Темник» размышляет о побочных последствиях новеллы:
«Формальное обоснование – создать условия для оперативного поиска пропавших без вести. Но трудно не думать об иных последствиях инициативы. Гипотетически, у силовиков усовершенствуется инструментарий контроля за "неблагонадежными элементами общества". Также обеспокоенность вызывает набирающая обороты практика исключения суда из цепочки принятия решений, в которых раньше суд был необходим».
Адвокат Дмитрий Аграновский относится к инициативе настороженно:
«Далеко не каждому хочется, чтобы его передвижения были известны всем, в том числе и спецслужбам. Тут надо соблюдать какой-то баланс. Понятно, что у спецслужб свой государственный интерес, но и неприкосновенность частной жизни граждан – она же гарантируется Конституцией… И самое главное – у тех же спецслужб никогда нет проблем с получением разрешения на персональное отслеживание телефона того или иного абонента по решению суда. А суд все-таки – это орган государственного контроля».
«Мышь в овощном» подчеркивает, что критики поправок забывают, что их цель – спасение без вести пропавших:
«Интересно, что, комментируя историю с получением правоохранителями данных по геолокации абонентов, никто даже не пытается оценить ее формальное обоснование, т.е. упрощение розыска без вести пропавших. До которых, очевидным образом, комментаторам не сильно есть дело. Кроме того, создается устойчивое впечатление, что в глазах админов каналов и канальчиков страшные-ужасные siloviki всех мастей ловят исключительно и только "несогласных" и никого более. И все, что ими делается, делается исключительно для того, чтобы сильнее испортить жизнь этой прекрасноликой публике».
Государственный переворот в Мьянме
В понедельник в Мьянме военные осуществили захват власти, не согласившись с результатами парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД). Военные объявили о роспуске правительства, арестовали президента Мьянмы Вин Мьина и нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, которая возглавляет НЛД, является госсоветником и главой МИД. Арестованы также члены правительства и чиновники, связанные с правящей партией. В стране введен режим чрезвычайного положения сроком на один год.
«Lu Man: Взгляд на Восток» пишет, что юридически случившееся нельзя назвать переворотом:
«С формальной точки зрения произошедшее в Мьянме не является военным переворотом, так как Тамадо [вооруженные силы Мьянмы] действовали в рамках существующего законодательства и не нарушили конституцию. Но де-факто военные отстранили от власти избранное гражданское правительство с обещанием восстановить демократические процедуры через год».
«Политтранзит» размышляет, кто попытается выиграть от смены власти:
«Официально Китай надеется на стабильность в Мьянме, поддерживаемую посредством внутренних переговоров, а не путем внешнего вмешательства. Но на самом деле он стоит первым в очереди на этот возможный "выход" в Бенгальский залив. Некоторые наши аналитики написали, что переворот в Мьянме открывает для России новые возможности в Азии, однако наша очередь после Китая, который не будет стоять в стороне».
«Банкста» пишет о проблемах банковской сферы страны:
«Ассоциация банкстеров Мьянмы объявила, что все банки страны будут временно закрыты. Это решение принято на фоне военного захвата власти в стране. Банкстеры будут запрашивать разрешение центрального банка на временное закрытие и информировать его, когда они планируют возобновить обслуживание клиентов».
«Утенков News» отмечает, что мьянманские военные не недооценивают роль соцсетей:
«В Мьянме заблокирован Facebook. Провайдерам поступило предложение, от которого они не смогли отказаться. Четыре дня назад военные совершили переворот, местные жители выходят на протесты. Instagram и WhatsApp также недоступны. Видимо, новая власть считает, что без соцсетей у недовольных пользователей не будет шансов координироваться для ответки на путч».
«Русский Футурист» проводит интересную аналогию с Россией:
«Политическая биография отстраненной от власти в Мьянме Аун Сан Су Чжи хорошо показывает, почему Европа в лице Германии ставит на Навального, хотя и прекрасно сотрудничает и с Путиным. <…> Аун Сан Су Чжи училась в Нью-Дели, потом в Оксфорде (Навальный – в Йеле после престижных РУДН и Финансовом университете при правительстве РФ). <…> В 1988 году она вернулась в Мьянму, которую покинула в 15 лет, и сразу же возглавила начинавшееся в городской среде демократическое движение. Ее "Национальная лига за демократию" родом из студенческих протестов 1988 года. <…> Она стала, фактически, профессиональным несистемным политиком под вечным домашним арестом, длившимся 15 лет. <…> Наконец, уже в 2010-е годы пришедшие к власти демократы обеспечили транзит власти с сохранением четверти мест в парламенте за "солдатскими депутатами". Мьянма стала склоняться к либеральной демократии с националистическим уклоном – партию критиковали, например, за безразличие к гонениям на рохинджа. Видимо, Европа рассчитывает на такой же формат транзита в России в перспективе ближайших десятилетий: чтобы главного оппозиционера, настроенного на интеграцию с западом и не чужого там человека, режим вырастил сам. Сделав его достаточно авторитетным и известным политиком внутри страны, чтобы передача ему власти рассматривалась возмущенными гражданами как победа, и при это не выглядела бы капитуляцией».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 688 / сут.
Умерли
75 732+527 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+23 582 / сут.
- Ефремов исчез из колонии
- Суд приговорил организатора финансирования ИГ к 17 годам колонии
- Noize MC заявил, что «ВТБ-Арена» выгнала его из-за Навального
- Лидер немецкой правящей партии поддержал «Северный поток-2»
- Телеграм: Навальный сел, а «Спутник V» взлетел
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru