Телеграм: НАТО с фонариками раскалывает «Яблоко» и КПРФ
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Явлинский и его статья
На этой неделе авторы каналов обсуждали статью основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, в которой он раскритиковал Алексея Навального и обвинил его в популизме и национализме.
«Вечерний пророк» пишет о разногласиях, которые статья вызвала в «Яблоке»:
«После недавней публикации скандальной статьи лидера "Яблока" с критикой Навального в региональных отделениях партии прокатилась волна возмущений и недовольства. Из неформального лидера Явлинский тут же превратился в предателя. Более 270 членов "Яблока" подписали заявление о несогласии с его статьёй. А Ройзман и вовсе отказался избираться от "Яблока". В начавшемся конфликте Федеральное бюро партии встало на сторону Явлинского. Тем самым конфликт центр – регионы переходит на новый уровень, что в условиях начавшейся предвыборной кампании резко снижает и без того невысокие шансы объединенных демократов на удовлетворительные результаты».
«Злая Проверочная» считает, что раскол «Яблока» оказался неожиданным побочным результатом деятельности Навального:
«[Депутат Мосгордумы, председатель "Яблока" в 2008-2015 годах Сергей] Митрохин поспешил прокричать о том, что позиция Явлинского, обвинившего Навального в популизме и национализме – лишь одно из мнений в партии. "Никаких официальных позиций по этому вопросу нет", заявил Митрохин. Но спустя считанные часы [действующий председатель "Яблока"] Николай Рыбаков расставил точки над i: в статье Явлинского "изложена позиция партии, которую мы преследуем с самого начала создания “Яблока”". В то время, как три председателя "Яблока", два бывших и один действующий, выясняют отношения, разочарованные сторонники отворачиваются от партии. Усиливающийся раскол приведет "Яблоко" к окончательной деградации и измельчанию. Навальный пытался разрушить Россию, а вместо этого уничтожил партию последней надежды рукопожатной интеллигенции – и рад этому».
«Мюсли вслух» напоминают, что Явлинский сформулировал свое мнение о Навальном уже очень давно:
«Г. А. Явлинский решил напомнить, что исторически именно он был первым борцом с Навальным: выгнал его из "Яблока" в далеком 2007-м году. Однако слишком давно дело было, чтобы сегодня эта заслуга принесла Григорию Алексеевичу висты».
«Твиттер Трампа» полагает, что Явлинский пытается отвоевать свой электорат:
«Наши источники в "Яблоке" сообщают, что нападение Явлинского на Навального связано с тем, что партия потеряла даже тот скудный электорат, который у нее был. Он весь плавно перетек к Навальному. И даже Лев Шлосберг участвовал в Пскове в акциях в поддержку Навального. Почти все молодежные отделения партии также участвовали. <…> Явлинскому нужен хоть какой избиратель, чтобы его пускали часами ожидать в предбаннике приема в кабинетах на Старой площади».
«Всевидящее око» отмечает нетерпимость либеральной оппозиции к инакомыслию:
«Внезапно из всей оппозиции память подлиннее, чем у золотой рыбки, оказалась у Григория Алексеевича Явлинского. Он умудрился не забыть, за что Навального из "Яблока " выгоняли когда-то. Правда, памятливость Григория Алексеевича немедля осудили всем собранием. Нельзя там так, в оппозиции: высказывать отличное от генеральной демократической линии мнение».
Зюганов и его демарш
Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко оштрафовали за участие в несанкционированном митинге в поддержку Навального.
«Друид» пишет о том, как отреагировал на это лидер КПРФ:
«Геннадий Зюганов сегодня резко высказался о задержании своего однопартийца, депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко, осудив "ошалевшую власть". В случае если власть не отстанет от "патриотических оппозиционеров", Г. Зюганов обещает поднять всю страну. В преддверии выборов в ГД Г. Зюганов обозначает себя как главного и по-прежнему сильного оппозиционера. Перед ежегодным митингом 23 февраля он будет всеми силами мобилизовывать сторонников и оставаться в информационном пространстве. <…> Дальнейшее развитие событий зависит от Г. Зюганова. Вариантов у него немного: пойти на более жесткую конфронтацию с властью и поставить под удар КПРФ или ограничиться сказанным и сфокусироваться на мобилизации тех сторонников, что есть сейчас. Вероятно, все ограничится мобилизацией к Дню защитника Отечества».
Руководитель партии «Родина» в Астраханской области Карен Григорян обращает внимание на нелогичность заявлений Зюганова:
«С одной стороны, Зюганов яро вещает, что они – коммунисты против политики иностранного агента Навального, называя его предателем, тем временем как его близкие соратники (Валерий Рашкин и Сергей Левченко, Николай Бондаренко) активно участвуют в несогласованных протестных акциях, не говоря уже о многих рядовых коммунистах. При этом Зюганов поддерживает своих депутатов и активистов, участвующих на акциях протеста в поддержку Навального. Это что-то с чем-то... Определитесь, коммунисты, с кем вы! Получая миллиарды от государства, вы еще пытаетесь тявкать на Кремль, смешно – угрожая "поднять всю страну"? Да и видели мы ранее, как вы там "поднимали всю страну" на ваших митингах».
«Scriptorium» считает, что за грозной риторикой Зюганова ничего не последует:
«До "конструктивного" протеста, намеченного на 23 февраля, времени еще достаточно. Поэтому Г. Зюганов может выдать несколько резких перлов в адрес власти, но не более того. Система оценивает его акции невысоко. Как и готовность выводить людей (в том числе и пожилых) на НЕсогласованные протесты. 25 лет репутации исполнителя установок Системы – это уже репутация, товарищи. Плюс фактор возрастающего влияния силовиков в политике также не в пользу КПРФ. Поэтому коммунисты будут тихо сидеть за столом, но пинать власть ногами под столом».
«338» отмечает, что в несанкционированных акциях участвовали многие коммунисты:
«Хорошо коммунисты начали электоральный год. Не исключено, что одним случаем в Саратовской области дело не ограничится – депутаты, помощники депутатов и просто региональные функционеры КПРФ "гуляли" так же в Хабаровске, Липецке, Волгограде и ряде других городов. На следующих выборах придется указывать наличие за ними административного наказания».
«StratRus (Стратегия России)» стыдит политтехнологов КПРФ:
«Все, что происходит вокруг КПРФ и Бондаренко – это цирк. Коммунисты планировали перехватить протестную инициативу в угоду партии власти, но увы, почитав комментарии в социальных сетях, отчетливо видно, что никто на этот трюк не купился. Уровень политтехнологов, занимающихся этими вопросами – детский сад!»
Соцсети и их фейки
Возвращение Навального в Россию и организация протестных акций сопровождались массовым вбросом фейков в зарубежных соцсетях, призывами к участию в несанкционированных акциях, блокировкой площадок, транслирующих пророссийскую точку зрения. На этой неделе авторы телеграм-каналов обсуждали, какие меры могут сдержать этот поток провокаций.
«Мейстер» пишет об инициативе Госдумы:
«В Госдуме предложили изучить опыт регулирования деятельности транснациональных IT-компаний на территории европейских стран. Речь, в частности, идет о штрафах в размере 50 млн евро за невыполнение требований удалить неправомерный контент в течение 24 часов в Германии, а также о решении Италии обязать подобные компании закупать рекламу лишь у налоговых резидентов страны. Как мы уже неоднократно говорили – штрафы в размере 4-16 млн рублей являются несущественными для корпораций, чья годовая выручка составляет десятки миллиардов долларов. Соответственно, если Россия хочет добиться от таких компаний выполнения своих законов, то профильное законодательство нужно будет ужесточать. Очевидно, что знакомство с мировым опытом, который может быть учтен при выработке новой стратегии в отношении IT-гигантов, уже состоялось».
Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич уже изучил зарубежный опыт и делится наблюдениями в своем канале «Media Малькевич»:
«Недавно я рассказывал о том, что в Польше подготовили закон, который запретит социальным сетям удалять посты, которые не нарушают польские законы. А в Австрии с 1 января 2021 года начал действовать Закон о коммуникационных платформах: согласно ему, контент деструктивного содержания должен удаляться немедленно, в противном случае нарушителям грозят санкции. При этом Австрия вполне отдает себе отчет в том, что местный закон на практике не всегда писан для ИТ-корпораций, поэтому призвала Европу выработать единое решение для регулирования цифровых платформ, в частности, возложить на них ответственность за распространение деструктивного контента. Политик и министр по вопросам ЕС и Конституции Каролине Эдтштадлер отметила, что сложившаяся ситуация, в которой ИТ-гиганты сами решают, что пользователи в разных странах увидят, а что нет, недопустима – при том, что отвечают за это руководители коммерческих компаний, которые даже не находятся в самой стране, а работают с данными в США или Китае».
Роскомнадзор предложил законодательно закрепить присутствие представительств иностранных IT-компаний и соцсетей на территории России.
«АДЕКВАТ» радуется своей прозорливости:
«Я когда говорил, что эффективно взять соцсеточки за цугундер получится лишь при условии, если вынудим их открыть в России представительства? Чтобы по адресу этих представительств с ними можно было судиться в российском суде по российскому праву? Ровно год назад, да?»
Депутат Госдумы Антон Горелкин объясняет, что Россия может сделать иностранным IT-компаниям и соцсетям предложение, от которого они не смогут отказаться:
«Рекламная аудитория Instagram по странам мира. Россия на 5 месте. Ниже нас Япония, Британия, Канада и другие страны, где у Facebook (материнской компании Инстаграма) есть официальные представительства. Очевидно, что российский рынок один из важнейших в их системе координат, что бы они там публично ни заявляли, какие бы пакости их службы модерации ни делали. Наши требования к иностранному бигтеху считаю полностью обоснованными. Открытие представительств – это вопрос времени, и в наших силах это ускорить. В случае отказа наиболее эффективной мерой считаю ограничение рекламных доходов, запрет на размещение рекламы российских юридических лиц. Есть несколько вариантов администрирования этого процесса, они обсуждаются. По моему мнению, эта мера эффективнее, чем, например, замедление трафика, потому что не затрагивает интересы большинства пользователей. Я не считаю, что это глобально повлияло бы на бизнес, рекламные бюджеты будут перераспределены на законопослушные площадки».
Навальный и его фонарики
Во вторник соратник Алексея Навального Леонид Волков, находящийся за рубежом и объявленный в межгосударственный розыск, анонсировал новую протестную акцию. Он призвал сторонников выйти в воскресенье во двор и посветить в небо фонариками. Подобное предложение оппозиционера вызвало крайне неоднозначные реакции.
«Железный Феликс» пишет о том, почему Волков объявил об очередной акции менее чем через неделю после того, как сам же заявил, что до весны протестов не будет:
«Все это фонарное безумие – часть инструктажа от стран НАТО, которую вчера Волков получил на встрече со своими кураторами. 8 февраля Волков и предатель-иноагент Ашурков провели онлайн-встречу в постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе, в которой приняли участие страны ЕС, США и Великобритания, что по сути можно рассматривать как встречу со странами НАТО. Все данные "Феликса" подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Еще совсем недавно 4 февраля Волков заявил, что протесты отменяются и возобновятся только весной-летом. Сегодня Леня, как будто в состоянии конкретной амнезии, сдал резко назад и объявил, что навальнисты все "сделают гораздо хитрее", устроив 14 февраля цирк с фонариками. Объяснение простое – у Лени его мнения никто и не спрашивал, вызвали в посольство – и поставили перед фактом, дав подробные инструкции: надо делать картинку для санкций. Мол, люди в страхе и ужасе от кровавого режима и политических репрессий, не хотят выходить на улицы, но не сломлены – и светят фонариками в небо, чтобы им и Навальному помог святой Валентин, святой Евросоюз, святой НАТО и святая Америка, прости Господи».
«Суеверная Демократия» удивлена тем, что организаторы протестов даже не скрывают, что действуют по указанию зарубежных кураторов:
«Обычно такого рода натовские спецоперации обсуждаются за закрытыми дверьми, но мы все дружно, похоже, входим в новую эпоху гласности. За честность, конечно, спасибо, но наглость не поражать не может».
«Доктор прописал» считает, что странный формат новой акции говорит о провале оппозиционной стратегии:
«Абсолютно очевидно, что децентрализованная акция – это единственное, на что стоит рассчитывать навальнятам. Во-первых, подобное "выражение протеста" не требует никаких усилий. Во-вторых, численность участников невозможно подсчитать, а значит, в участники акции можно записать всех, кто поставил лайк. По этой же схеме Волков сотоварищи объявляют всех посмотревших последние видео своими сторонниками. Но, по сути, новый формат фактически фиксирует победу власти в соцсетях, которая добилась, чтобы потребление медиаконтента не перерастало в уличную активность. И в этом серьезное различие между Минском и Москвой. Одни способны работать только в официальных СМИ. А другие не делали ставку только на условного "Соловьева по ТВ", но переформатировали всю информационную повестку в своих интересах. Что является очевидным успехом российской власти».
«Темы. Главное (ГлавМедиа)» объясняет смысл акции с фонариками:
«На самом деле грустно. Потому, что это как раз из «методички» Гонконга, Белоруссии и даже Египта. "Дворовая сеть" плюс "покажите соседям, что есть недовольные и их много", "у соседей будут вопросы “зачем”, можно будет информировать о протесте". Ну и классически – дилемма-акция для властей и полиции. Разгонять – вызывать публикации "ахаха, людей с фонариками разгоняют", не разгонять – значит, будет картинка для медиа и все эти "мы едины, нас много". Спойлер – будут съемки с балконов и дронов, но "много" не будет, да еще и соседи могут "разогнать до 60 км/ч" под стон "быдло не понимает"...»
«Мышь в овощном» рассуждает о том, что превратить Москву в Минск не удалось:
«Спешка Волкова с анонсированием новой протестной акции – это явное последствие обструкции, которую ему устроили сетевые и диванные оппозиционеры после объявления о приостановке уличной активности. <…> В РФ не получилось реализовать так ожидаемый некоторыми игроками "белорусский сценарий". Данный факт автоматически лишил дальнейшие действия ФБК какого-либо смысла. Тут остается только обтекать, а не суетиться в попытке задраить метровые дыры в корпусе тонущего корабля. У навальнят не получилось реализовать ни одного из элементов антибатьковской методички: не было никаких публичных раскаяний давших слабину силовиков, карта деанона сотрудников правоохранительных органов сыграла против протестующих и только мобилизовала органы, местами жесткие действия полиции не вызвали никакого ажиотажа на фоне немотивированной агрессии толпы, инцидентов типа поджога машины и прочих подобных кейсов. Так что никакого Минска из Москвы сделать не вышло. А правоохранительные органы только приобрели важный опыт. Причем не только в силовых действиях, но и в отработке медийных кейсов, демонстрируя на удачных примерах образ полиции и росгвардии XXI века: помощь растерявшимся гражданам, оказавшимся в центре протеста, раздача масок и горячего чая во время несанкционированных акций, поиск потерявшихся в толпе и т.д.».
Лубянка и её Феликс
На этой неделе авторы каналов обсуждали инициативу ряда общественных деятелей вернуть на Лубянскую площадь в Москве памятник Феликсу Дзержинскому.
«Темник» считает инициативу закономерной:
«Указанный памятник ассоциируется у значительной части общества с положительными проявлениями работы силовиков. Сейчас публичное обращение к данному символу считывается как акт общественной поддержки силовиков в противостоянии с радикальной оппозицией. Заметим, что тема возвращения Дзержинского на Лубянскую площадь поднималась и раньше. Но реальное восстановление памятника признавалось нецелесообразным – считалось, что это вызовет лишние волнения в обществе».
«Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева» откровенно троллит:
«Насчет памятника на Лубянской площади... Хочу всех примирить. А то страсти накалились. Даже меня задело. Не хотите Дзержинского – не надо. <…> Давайте поставим там памятник создателю нашей, российской атомной и ракетной программ. Он точно заслужил. Мы плодами его трудов до сих пор пользуемся, не так ли? И место подходящее, кстати. Берии Лаврентию Павловичу. Помните такого? Ну, я как идею... Если уж Дзержинский совсем не подходит».
«Толкователь» призывает не ограничиваться одним Дзержинским:
«Эта тема будет вечной (вечной дымовой завесой), как и тема про "вынос Ленина из Мавзолея" – о возвращении памятника Дзержинского на Лубянку. Но если уж ставить, то вместе с Троцким. Оба – создатели столпов советского государства: один – спецслужб, другой – армии. Да и самого Дзержинского обвиняли после смерти в "активном троцкизме". <…> А третьим к ним еще бы поставить памятник премьеру Рыкову – автору "советского экономического чуда" во время НЭПа».
«Центризм» не видит в возвращении памятника ничего плохого:
«Дзержинский заложил основы мощнейшей специально-силовой структуры, воспитал настоящую элиту политического и особого сыска. Если бы не сталинский террор, то к сороковым года у России (пусть и советской) была бы мощнейшая агентурная сеть как внутри страны, так и по всему миру. ЦРУ и ФБР нервно бы курили в сторонке. И, конечно, о планах тех же нацистов советская Россия знала бы гораздо больше. <…> Ключевым остается именно отношение силовиков к памятнику. Я не вижу никаких причин вставать в позу и читать силовикам нотации или исторические лекции. В конце концов, вернуть памятник – это такая малость. Будьте великодушны, особенно по отношению к тем, кто нас защищает».
Журналист Сергей Мардан призывает задуматься, что возврат памятника должен символизировать:
«Снос бронзового Феликса оказался единственным материальным символом "революции" 1991 года. Соответственно, восстановление монумента является таким же символом. Но вот наполнение этого символического жеста может быть очень различным. От отмены Беловежских соглашений и объявления незаконными всех деклараций о суверенитете. И заканчивая – настоящей Красной Реконкистой. И тогда воссозданная ВЧК первым делом приступит к организации полноценного красного террора».
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