Телеграм: НАТО с фонариками раскалывает «Яблоко» и КПРФ

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На этой неделе авторы каналов обсуждали статью основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, в которой он раскритиковал Алексея Навального и обвинил его в популизме и национализме.



«Вечерний пророк» пишет о разногласиях, которые статья вызвала в «Яблоке»:

«После недавней публикации скандальной статьи лидера "Яблока" с критикой Навального в региональных отделениях партии прокатилась волна возмущений и недовольства. Из неформального лидера Явлинский тут же превратился в предателя. Более 270 членов "Яблока" подписали заявление о несогласии с его статьёй. А Ройзман и вовсе отказался избираться от "Яблока". В начавшемся конфликте Федеральное бюро партии встало на сторону Явлинского. Тем самым конфликт центр – регионы переходит на новый уровень, что в условиях начавшейся предвыборной кампании резко снижает и без того невысокие шансы объединенных демократов на удовлетворительные результаты».

«Злая Проверочная» считает, что раскол «Яблока» оказался неожиданным побочным результатом деятельности Навального:

«[Депутат Мосгордумы, председатель "Яблока" в 2008-2015 годах Сергей] Митрохин поспешил прокричать о том, что позиция Явлинского, обвинившего Навального в популизме и национализме – лишь одно из мнений в партии. "Никаких официальных позиций по этому вопросу нет", заявил Митрохин. Но спустя считанные часы [действующий председатель "Яблока"] Николай Рыбаков расставил точки над i: в статье Явлинского "изложена позиция партии, которую мы преследуем с самого начала создания “Яблока”". В то время, как три председателя "Яблока", два бывших и один действующий, выясняют отношения, разочарованные сторонники отворачиваются от партии. Усиливающийся раскол приведет "Яблоко" к окончательной деградации и измельчанию. Навальный пытался разрушить Россию, а вместо этого уничтожил партию последней надежды рукопожатной интеллигенции – и рад этому».

«Мюсли вслух» напоминают, что Явлинский сформулировал свое мнение о Навальном уже очень давно:

«Г. А. Явлинский решил напомнить, что исторически именно он был первым борцом с Навальным: выгнал его из "Яблока" в далеком 2007-м году. Однако слишком давно дело было, чтобы сегодня эта заслуга принесла Григорию Алексеевичу висты».

«Твиттер Трампа» полагает, что Явлинский пытается отвоевать свой электорат:

«Наши источники в "Яблоке" сообщают, что нападение Явлинского на Навального связано с тем, что партия потеряла даже тот скудный электорат, который у нее был. Он весь плавно перетек к Навальному. И даже Лев Шлосберг участвовал в Пскове в акциях в поддержку Навального. Почти все молодежные отделения партии также участвовали. <…> Явлинскому нужен хоть какой избиратель, чтобы его пускали часами ожидать в предбаннике приема в кабинетах на Старой площади».

«Всевидящее око» отмечает нетерпимость либеральной оппозиции к инакомыслию:

«Внезапно из всей оппозиции память подлиннее, чем у золотой рыбки, оказалась у Григория Алексеевича Явлинского. Он умудрился не забыть, за что Навального из "Яблока " выгоняли когда-то. Правда, памятливость Григория Алексеевича немедля осудили всем собранием. Нельзя там так, в оппозиции: высказывать отличное от генеральной демократической линии мнение».