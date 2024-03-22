Телеграм: НАТО пугает, Европа грозит, а МОК нейтрализует
Итоги президентских выборов в России на фоне угроз НАТО послать свои войска на Украину, стали главным событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Президент и его итоги
С пятницы по воскресенье в России проходили выборы президента. За Владимира Путина проголосовали 87,28% всех избирателей. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31%, Владислав Даванков от «Новых людей» – 3,85%, Леонид Слуцкий от ЛДПР – 3,2%. Явка составила 77,49%, что стало историческим рекордом. За рубежом за Путина проголосовали более двух третей избирателей.
«Логика Маркова» считает, что голосование за Путина можно назвать протестным:
«Это протест против антироссийской политики Запада. Чем больше Запад говорит плохого о Путине – тем больше в России голосуют за Путина. Чем больше на Западе травят русских – тем больше голосуют за Путина. Чем больше Запад на Украине издевается над русским языком и запрещает его – тем больше голосуют за Путина. Чем больше Запад на Украине издевается над православной церковью – тем больше голосуют за Путина. Чем больше Запад лжет про Россию – тем больше голосуют за Путина. Поэтому Байден, Макрон и Джонсон были главные агитаторы за Путина».
Политолог Алексей Чеснаков комментирует высокую явку на выборы россиян, находящихся за рубежом:
«Что нам доказывают многочисленные фотографии огромных очередей к избирательным участкам по всему миру начиная с пятницы? Как минимум то, что граждане России в массовом порядке: считают необходимым продемонстрировать свою принадлежность к стране и не стесняются этого (несмотря на прямые угрозы и неоднократные требования стигматизации россиян); понимают политическую важность собственных действий в сложившейся ситуации (в условиях беспрецедентного давления на страну демонстративно проявляют участие в главном политическом мероприятии); политически активны (не прислушались к призывам "проголосовать ногами", готовы долго стоять в очереди, чтобы реализовать свое конституционное право); доверяют системе голосования (если бы не доверяли – не пришли бы на участки)».
«Темник» обращает внимание на работу наблюдателей:
«В ЦИК заявили о беспрецедентном случае. По итогам выборов от избиркомов не было сообщений о том, что на каком-либо участке признали итоги голосования недействительными. Ситуация с минимальными нарушениями по сравнению с предыдущими кампаниями повышает политический вес агентов института наблюдения. Среди них главным игроком является ассоциация Независимый общественный мониторинг (НОМ). За президентскую кампанию она обучила более 200 тысяч наблюдателей».
«Мараховское время» не верит в наивность провокаторов:
«Я, ув. друзья, присоединяюсь к тем, кто не очень верит в "зомбированных и обманутых украми людей с зеленкой и горючей смесью, веривших, что они выполняют задачи СБ банка / помогают следствию / выполняют волю инопланетян". Это могло прокатить еще кое-как с год назад, но сейчас верить в данную жалестную легенду нелепо и неуместно. На дворе 2024-й, и рассказывать такое – все равно что девице, попавшейся с грузом хмурого на азиатской границе, пересказывать сюжет фильма "Бангкок Хилтон" и хлопать глазками. То есть да, они, конечно, обмануты – но не в том смысле, что не знали, что делают. А в том смысле, что поверили сдуру, что они расскажут свою прохладную историю, и им ничего не будет. Я еще раз отмечу полезность регулярных напоминаний гражданам о том, что 18-летний дятел, попавший на 12 годиков, выйдет в 30 с больной печенью и без социальной адаптации; что 27-летняя злая овца, согласившаяся поучаствовать в теракте, выйдет в 53, потеряв фертильность и, вероятно, без большинства зубов; и что хитроумно-бесстрашные пенсионэрки с коктейлями, которым уж точно ничего никто, по их мнению, не может сделать – вероятно, не выйдут вообще».
«338» скептически относится к отказу ряда западных лидеров поздравить российского президента с переизбранием:
«Россия – суверенное государство, а значит, что не оглядывается на чьи-то мнения и оценки процессов, реализуемых от имени народа и для народа России. Россия – самодостаточное государство и не нуждается в чьих-то поддержках, поздравлениях и прочих аспектах, имеющих сугубо символическое значение. Поздравит кто главу государства с избранием – хорошо, не поздравит – ничего не случится. Историю с поздравлениями и не-поздравлениями мы проходили уже с 2016 года. Казалось бы, нужно перестать жить практиками прошлого. Это – их игры. И они действительно в них играют. Как дети. С обидками, демонстративными позами и прочим. Ну, высказались в Британии. Изменилось что-то? Ну, заявили в Германии или Франции, что не будут поздравлять. Дальше что? Легитимность Президента России зависит только от выбора граждан России. А не поздравлений или заявлений убийц и пособников убийц русского народа, желающих уничтожения России».
Крым и его дата
В понедельник страна отмечала памятную дату: 18 марта 2014 года Крым и Севастополь снова стали частью России.
«Шо, опять?» публикует видео с улиц Нью-Йорка – англоязычное поздравление с воссоединением Крыма с Россией:
«Нью-Йоркские улицы: "Крым – Россия! 10 лет вместе!" Какой интересный баннер в Нью-Йорке замечен. Это Трамп опять в "хорошего русского" играет? А может, какой Арестович [внесен в перечень террористов и экстремистов] сигналы шлет... Кстати, он сегодня заявил, что если жил бы в России, тоже проголосовал бы за Путина. Ну да, знаем мы таких "друзей". <…> Ладно, мы ж не об этом начинали. С Крымской весной всех причастных!»
«Россия. Поехали!» рассказывает о том, как отмечали юбилей в Москве на ВДНХ:
«Территория благодарности и гордости – на выставке "Россия" стенды Крыма и Севастополя отметили День воссоединения с Россией. Богатство природы, огромные культурные традиции, гостеприимство и экономика с большим потенциалом – стенды Севастополя и Крыма убедительно показали, как много вновь обрела страна, воссоединившись с историческими территориями. Стенды разыгрывали подарки и путевки на полуостров, знакомили с крымскими товарами, проводили мастер-классы по посадке деревьев и поделкам, русским и крымскотатарским народным танцам. <…> Самым ярким событием стала акция благодарности "Русская весна. 10 лет вместе". Делегация Республики Крым вручила руководству выставки и представителю каждого региона саженцы крымской сосны как символ нерушимой и несокрушимой дружбы, а Севастополь – трехтомники об истории города от античных времен до 2014 года. Книги разместят в главных библиотеках каждого региона».
«Россия – это я!» отмечает, что воссоединение с Россией пошло Крыму на пользу:
«Все эти 10 лет полуостров активно развивается. Появился Крымский мост, аэропорт, трасса "Таврида", новые больницы, электростанции, водопроводы, повышается качество социальных услуг. Крым остается символом солидарности и единства, а его присоединение напоминает нам о мужестве, чести и доблести нашего народа. С праздником, страна!»
«АДЕКВАТ Z» считает, что Крым стал примером для других новых регионов России:
«Новейшая история сейчас рифмуется с современностью почти каждый день. Сегодня десять лет, как Крым с Севастополем вернулись официально. Понимаю, что смотреть на это можно по-разному, но для меня самым дорогим эмоционально и был, и остается именно этот день. Когда референдумы уже состоялись, и следствия из них вступили в силу в Кремле – торжественно, строго, навсегда. Когда одни начинают возвращаться домой, другим удержаться от этого шага очень трудно, да и ни к чему. Очень символично, что во второй очереди вернувшихся регионов сейчас проголосовали за Путина практически таким же большинством, каким тогда в первой голосовали за Россию. Проголосовали в том числе как раз и потому, что прекрасно видят, как преобразились Крым с Севастополем за десять лет: в их сегодня Донбасс с Новороссией видят свое завтра, как в зеркале. Преобразились, несмотря ни на бандеровскую блокаду на удушение, ни на санкции рука об руку с ней, которые тогда казались лютыми, ни на пандемию, ни на дебандеризацию. Кто и когда будет следующим, увидим. Но уже сейчас вполне очевидно, что вторая очередь вернувшихся будет для третьей таким же ориентиром и примером, как первая стала для второй. Потому что "своих не бросаем" – это не лозунг, а данность. Подтвержденная и подтверждаемая делом везде, где жизнь этого требует».
Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подчеркивает историческую связь Крыма с Россией:
«Сегодня ровно 10 лет, как Крым вернулся в состав России. Кадры из Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца в Москве тогда облетели всю страну – документ был подписан после судьбоносного референдума, когда почти 97% пришедших на участки людей выразили свою позицию, решив стать россиянами. Красота крымских пейзажей всегда была магнитом для людей искусства. Одни были здесь проездом, другие оставались на полуострове навсегда. Здесь создавались великие произведения, появлялись творческие союзы. На полуостров приезжали Михаил Булгаков, Николай Островский, Корней Чуковский, Анна Ахматова. В Ялте Антон Павлович Чехов написал более десятка произведений. Крым – место рождения "Трех сестер", "Вишневого сада". Примеров таких очень много».
НАТО и её Украина
Во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит военных для отправки на Украину, на первоначальном этапе численность контингента может составить около 2000 человек.
«Туман Войны» пишет о том, что граждане Франции думают о намерениях своего руководства:
«Французские военные опасаются, что столь значительное подразделение не удастся незаметно перебросить на Украину и расквартировать там. Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. Макрону рано или поздно придется раскрыть неприглядную правду: число погибших французов уже превысило психологически значимый порог. Обнародование столь чувствительных данных способно спровоцировать граждан на протесты, особенно на фоне массовых антиправительственных выступлений фермеров по всей стране. Во французской армии сейчас заметно обеспокоены возросшим числом французов, погибших на Украине. Все это требует должного документального оформления, а дальнейшая "двойная бухгалтерия смерти" чревата судебными исками недовольных родственников. Посмотрим, как Макрон будет обосновывать потери, которые с точки зрения большинства французов будут бессмысленны».
«Military Theme Z» отмечает, что военнослужащие западных стран не горят желанием ехать на Украину:
«Издание "Politico" пишет, что из-за угрозы попасть в вооруженное столкновение с Россией в европейских армиях начались проблемы с комплектованием своих вооруженных сил. Речь идет не о наборе новых солдат, а о том, чтобы убедить остаться в строю тех, кто уже служит. В связи с этим отдельные страны планируют возобновить воинскую повинность, которая долгое время была отменена, или вовсе расширить перечень должностей, на которых могут служить женщины, и за счет их повысить количество военнослужащих».
Политолог Феликс Краев считает, что западному обществу надо показывать гробы их соотечественников:
«Страны Запада, начиная с самих США, воевали за последние сто лет много и часто. Одной из крупнейших военных кампаний США в прошлом веке была Вьетнамская. Если всесторонне рассмотреть все ее аспекты, мы придем к одному очень простому выводу: американскую агрессию в любой части света способны остановить только укрытые американским флагом гробы. Американское общество крайне неоднородно, разделено по расовому признаку, в данный момент афроамериканцы яро отстаивают свои права и точно не захотят умирать. При правильной подсветке этих событий внутри США новая военная кампания способна вызвать в стране гражданскую войну либо революцию. Проблема заключается в том, что США не планируют отправлять своих граждан в значимых количествах, открыто, в зону СВО на Украине. Однако, если взглянуть на Францию либо Германию и заменить афроамериканцев на арабов, результат мы получим тот же. Участники СВО не дадут мне соврать. Польская, грузинская, французская речь не редкость при радиоперехвате. Эти люди уже там. И да, наша задача в том, чтобы каждое уничтожение этих приоритетных целей предавать максимальной огласке. США не будут жалеть ЕС. Но граждане Европы не хотят попасть на бойню. Раз так, надо показывать их гробы…»
«Мышь в овощном» изумляется наглости главы украинского МИД Дмитрия Кулебы:
«"Когда Макрон говорил о направлении войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас", – сообщает глава небратского МИД испанским журналистам. Вообще говоря, подобный комментарий – это еще больший моветон, чем вошедшее в анналы публичное наречение Шольца "унылой колбасой" в исполнении украинского посла в Германии. Фактически Кулеба отказывает Макрону в дееспособности. Он посягает на часть государственного суверенитета Франции, заключающуюся в делегировании ее народом своему национальному лидеру соответствующих полномочий и наложении на него ответственности, сопряженной с их исполнением. И когда находящийся на содержании Запада бандеровец в костюме позволяет себе поправлять такого "лидера", разъясняя его слова западной же аудитории – он совершенно однозначно показывает, как он относится и к самому Макрону, и к представляемой им стране».
«Несерьезный МИД» отмечает, что французские СМИ не верят заявлениям французских же официальных лиц:
«Макаронные пропагандоны уже рассказывают, как будут воевать с русскими. Минобороны Франции назвало заявление Нарышкина о подготовке французских войск к отправке на Украину "еще одним примером систематического использования Россией дезинформации". <…> А тем временем на французском "не дезинформирующем" телевидении активно рассуждают, как французы будут воевать с русскими».
МОК и его русофобия
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил флаг индивидуальных нейтральных атлетов, под которым смогут выступать на Олимпиаде в Париже спортсмены из России и Белоруссии. Этот флаг не имеет привязки к национальным символами. Также был утвержден гимн нейтральных спортсменов, который не имеет текста и был подготовлен исключительно для Игр в Париже. Кроме того, на церемонии открытия атлеты из Союзного государства могут находиться только в качестве зрителей.
«Cass&Ra» отмечает, что в России согласие спортсменов на участие в Играх на таких условиях воспринимают неоднозначно:
«Зато Международный олимпийский комитет (МОК) не будет требовать от наших спортсменов подписания дополнительных деклараций с осуждением СВО. Такая вот подачка поблажка. По подсчетам МОК в соответствии с правилами отбора максимальное количество россиян, которые смогут поехать на Олимпиаду – 55 человек. На данный момент 12 российских и 7 белорусских спортсменов уже квалифицировались на игры в Париже. В российской спортивной элите уже давно созрел раскол – одни говорят, что нужно бойкотировать Олимпиаду полностью, другие призывают дать спортсменам шанс выступить хоть в каком статусе. Действительно, после таких решений МОК встает справедливый вопрос – а России это надо? Ответ не очевиден. И еще один вопрос, который должен задать себе каждый спортсмен из тех, кто может поехать – а нужны ли ему такие соревнования, даже если они будут победными».
«Мюсли вслух» пишут о деградации международного спорта:
«МОК утвердил параметры участия нейтральных, читай российских и белорусских, спортсменов на Олимпиаде в Париже: флаг больничного цвета с эмблемой, похожей на таблетку (а израильским атлетам такую же утвердят?), гимн без слов, медали не будут отражаться в общекомандном зачете, нельзя участвовать в церемонии открытия игр, колокольчики в нос. Спорт никогда не был вне политики, но то, что сегодня происходит – это поразительная деградация международного олимпизма. Непонятного пола спортсмены, виды спорта, которые продавливают для включения на Олимпиаду в своих интересах англо-саксонские страны, двойные комплекты медалей (не получилось у русских выиграть в фигурном катании – сами себе вручим такое же золото), аннулирование призовых мест спустя десяток лет в связи с новыми данными о "допинге" и т.д.».
Глава МОК Томас Бах призвал бойкотировать Игры дружбы, которые пройдут в России, назвав их политизированными.
«V Z Выключаем эмоции, включаем ум» считает, что удивляться нечему:
«Постойте-ка, а это разве не МОК и мировые спортивные федерации политизировали спорт? Сначала они придумали допинговый скандал и ввели коллективную ответственность спортсменов, хотя ни у кого в крови так и не обнаружили допинга и опирались только на слова перебежчика, затем организовали политическую травлю российских спортсменов в связи с проведением СВО, и вот теперь оказывается, что это не они, а мы политизируем спорт. Хотя чему тут удивляться? Что еще мы могли услышать от мерзавцев и лицемеров, которые уже лет 9 издеваются над нашими спортсменами, когда под их ногами закачалась земля и замаячила перспектива раздела спорта на два лагеря, что приведет к значительной потере их бюджета?»
«Балдёжные Вечера» интересуются, как далеко зайдет МОК в своей русофобии:
«Типа ""Игры Дружбы" в России политизированы, поэтому мы их осуждаем, а наши Олимпийские Игры не политизированы, поэтому в них могут принимать участие все. Кроме россиян и белорусов, разумеется. Они плохие, они не могут. Ну точнее могут, но не все. Мы им выделим 55 мест. Но никому нельзя говорить, что вы из РФ и Белоруссии, поэтому флага у них не будет и гимна тоже. И вообще в прошлый раз мы вручали им награды под Чайковского, но "многих это напрягло", поэтому мы придумали им другой гимн. И отличительный знак. И да, на закрытие и открытие мы их не пустим. И медали их не будут учитываться. Вот такие у нас игры. Демократичные. Не политизированные". У меня вопрос к господину Томасу Баху. А вот этот ваш новый отличительный знак, это случайно не желтая нашивка в виде шестиконечной звезды?»
«Доктор Z прописал» заочно дискутирует с одним из российских спортсменов:
«Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов считает, что не нужно отказываться от участия в Олимпиаде в Париже, несмотря на ограничения со стороны МОК. "Во-первых, мы как страна продолжаем поддерживать спортивные идеалы. Во-вторых, все наши спортсмены, которые будут квалифицированы и отобраны для участия – это профессиональные спортсмены. Для них это их профессиональная деятельность, и они заслужили уважения к своему труду". При этом он уточнил, что высказывает свое личное мнение, а решение о том, ехать или нет, примут профильные государственные ведомства. Которые тоже против бойкота Олимпиады. По крайней мере, до вчерашнего дня, когда в МОК опять про условия участия российских высказались. В том духе, что им, спортсменам, категорически запрещено демонстрировать хоть как-то, что они из России. Ну то есть МОК всячески подчеркивает, что ни о каком уважении к российским спортсменам речи не идет. Как тут поддерживать спортивные идеалы – вопрос».
Европа и не её доходы
Еврокомиссия утвердила предложения об использовании доходов от российских замороженных активов для поддержки Украины. Однако лидеры стран Евросоюза по итогам саммита не утвердили решение по замороженным активам РФ и поручили министрам продолжить работу.
«Мейстер» прогнозирует реакцию РФ в случае принятия недружественного решения:
«Россия явно ответит симметрично и конфискует прибыль от иностранных активов, замороженных на территории РФ. За очередную порцию помощи Киеву в конечном итоге заплатит условный пенсионный фонд Норвегии, довольно активно вкладывавший в акции российской нефтянки. Дефицит российского бюджета на 2024 был запланирован в размере 1,6 трлн рублей. Если в последний момент европейцы не включат голову, то, возможно, нас наоборот ожидает крупнейший профицит в истории».
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди считает поведение европейцев обычным воровством:
«Брать чужое непозволительно. Это знают все, даже дети. Но в Евросоюзе нашлись взрослые люди, которые решились оспорить эту библейскую истину, ссылаясь на собственное понятие "справедливости" Мало того, что лже-демократы украли российские активы, они, окончательно потеряв совесть, решились использовать Еврокомиссию как инструмент политической расправы над суверенной Россией и утвердили незаконные предложения об использовании доходов от российских замороженных активов для поддержки Украины, которая находится с Россией в состоянии военного противостояния. Это циничное и оскорбительное решение для России может быть рассмотрено как открытый грабеж и нарушение всех демократических принципов и правовых норм. В Евросоюзе без зазрения совести рассматривают российские активы как собственные средства, планируя цели и сроки этой евро-пиратской "инвестиции"».
Политик Никита Ляховецкий объясняет на простом примере:
«Ну то есть вы украли чужую корову, отказываетесь ее вернуть и на голубом глазу вещаете, что молоко и сливки абсолютно законно принадлежат вам, так я понимаю?»
«Всевидящее око» комментирует намерение ЕС ввести очередной пакет антироссийских санкций:
«Ну вот, как мы и предполагали: решение по использованию прибыли от замороженных активов России в ЕС на саммите в Брюсселе не утверждено. Зато поступило предложение принять 14-й пакет санкций против России. Как в старом анекдоте: раз коня в шампанском искупать не получится, давайте хоть кошку пивом обольем».
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