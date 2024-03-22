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Во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит военных для отправки на Украину, на первоначальном этапе численность контингента может составить около 2000 человек.

«Туман Войны» пишет о том, что граждане Франции думают о намерениях своего руководства:

«Французские военные опасаются, что столь значительное подразделение не удастся незаметно перебросить на Украину и расквартировать там. Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. Макрону рано или поздно придется раскрыть неприглядную правду: число погибших французов уже превысило психологически значимый порог. Обнародование столь чувствительных данных способно спровоцировать граждан на протесты, особенно на фоне массовых антиправительственных выступлений фермеров по всей стране. Во французской армии сейчас заметно обеспокоены возросшим числом французов, погибших на Украине. Все это требует должного документального оформления, а дальнейшая "двойная бухгалтерия смерти" чревата судебными исками недовольных родственников. Посмотрим, как Макрон будет обосновывать потери, которые с точки зрения большинства французов будут бессмысленны».

«Military Theme Z» отмечает, что военнослужащие западных стран не горят желанием ехать на Украину:

«Издание "Politico" пишет, что из-за угрозы попасть в вооруженное столкновение с Россией в европейских армиях начались проблемы с комплектованием своих вооруженных сил. Речь идет не о наборе новых солдат, а о том, чтобы убедить остаться в строю тех, кто уже служит. В связи с этим отдельные страны планируют возобновить воинскую повинность, которая долгое время была отменена, или вовсе расширить перечень должностей, на которых могут служить женщины, и за счет их повысить количество военнослужащих».

Политолог Феликс Краев считает, что западному обществу надо показывать гробы их соотечественников:

«Страны Запада, начиная с самих США, воевали за последние сто лет много и часто. Одной из крупнейших военных кампаний США в прошлом веке была Вьетнамская. Если всесторонне рассмотреть все ее аспекты, мы придем к одному очень простому выводу: американскую агрессию в любой части света способны остановить только укрытые американским флагом гробы. Американское общество крайне неоднородно, разделено по расовому признаку, в данный момент афроамериканцы яро отстаивают свои права и точно не захотят умирать. При правильной подсветке этих событий внутри США новая военная кампания способна вызвать в стране гражданскую войну либо революцию. Проблема заключается в том, что США не планируют отправлять своих граждан в значимых количествах, открыто, в зону СВО на Украине. Однако, если взглянуть на Францию либо Германию и заменить афроамериканцев на арабов, результат мы получим тот же. Участники СВО не дадут мне соврать. Польская, грузинская, французская речь не редкость при радиоперехвате. Эти люди уже там. И да, наша задача в том, чтобы каждое уничтожение этих приоритетных целей предавать максимальной огласке. США не будут жалеть ЕС. Но граждане Европы не хотят попасть на бойню. Раз так, надо показывать их гробы…»

«Мышь в овощном» изумляется наглости главы украинского МИД Дмитрия Кулебы:

«"Когда Макрон говорил о направлении войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас", – сообщает глава небратского МИД испанским журналистам. Вообще говоря, подобный комментарий – это еще больший моветон, чем вошедшее в анналы публичное наречение Шольца "унылой колбасой" в исполнении украинского посла в Германии. Фактически Кулеба отказывает Макрону в дееспособности. Он посягает на часть государственного суверенитета Франции, заключающуюся в делегировании ее народом своему национальному лидеру соответствующих полномочий и наложении на него ответственности, сопряженной с их исполнением. И когда находящийся на содержании Запада бандеровец в костюме позволяет себе поправлять такого "лидера", разъясняя его слова западной же аудитории – он совершенно однозначно показывает, как он относится и к самому Макрону, и к представляемой им стране».

«Несерьезный МИД» отмечает, что французские СМИ не верят заявлениям французских же официальных лиц:

«Макаронные пропагандоны уже рассказывают, как будут воевать с русскими. Минобороны Франции назвало заявление Нарышкина о подготовке французских войск к отправке на Украину "еще одним примером систематического использования Россией дезинформации". <…> А тем временем на французском "не дезинформирующем" телевидении активно рассуждают, как французы будут воевать с русскими».

