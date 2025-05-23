Телеграм: Наступление ВС РФ, переговоры, мама больше не мэр
Пока в переговорах между Моской и Киевом наметился небольшой, но все-таки прогресс, российские войска уверенно продвигаются на территории Украины.
Наступление ВС РФ
В среду стало известно, что российские войска прорвались к границе Днепропетровской области.
Журналист Анастасия Приказчикова комментирует заявления врагов об отсутствии военного смысла в этом прорыве:
«Хроники знаменитого эластичного, словно итальянские колготки, украинского фронта. Русские трусливо наступают, а украинцы стратегически теряют позиции и мужественно бегут в сторону натовских стандартов. В этот раз бестолковые россияне прогнали потомков древних укров из Днепропетровской области».
«Мюсли вслух» обращают внимание на новость о том, что российские войска ударом «Искандера» уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области:
«Разведка вновь доложила точно. "Искандер-М" (aka "Двурогий", "Саша") четко отработал по самому ценному, что есть сегодня в ПВО ВСУ: в результате ракетного удара уничтожена многофункциональная радиолокационная станция, кабина боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот", которые без первых двух частей и так превращаются в обычный прицеп с ракетами. Тришкин кафтан украинской противовоздушной обороны, которая разрывается между прикрытием объектов в тылу и линией боевого соприкосновения, вовсю трещит гнилыми нитками».
В четверг Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства сообщил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины.
«Почитай Стефаныча!» прикидывает размеры буферной зоны:
«До Сум остаются считанные километры. "Буферная зона" может дойти до окраин областного города, тем более что крупных н.п. там нет. А если хохлы и дальше будут дурковать, придется забирать все».
«Мужик из 90-х» комментирует новость о том, что ВСУ фиксируют накопление личного состава РФ вблизи госграницы на Харьковском направлении:
«Ну говорили же, соглашайтесь на 4 области… Теперь будет 6. В принципе это было и так понятно, у нас на Курском и Белгородском направлениях сосредоточены сейчас очень большие силы, и в этом виноваты сами хохлы, не полезь они тогда в Курск, Сумы пока бы никто и не трогал. А в нынешней ситуации нам кровь из носу нужно забирать Харьков и Сумы, чтобы создать буферную зону для Белгорода и Курска».
Во вторник вечером Минобороны РФ сообщило, что до 70 украинских военных, в том числе 20 инструкторов, были уничтожены в результате удара «Искандером» по лагерю подготовки спецназа ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. Также был уничтожен склад боеприпасов и десять единиц техники.
«АДЕКВАТ Z» напоминает, что в Сумской области объявили эвакуацию более 200 населенных пунктов:
«Хохлы, скрежеща зубами, признают, что на отдельных участках глубина нашего продвижения от границы составляет до десятка километров. И вполне понятно, что текущим состоянием это наше продвижение не ограничится, ни по фронту, ни в глубину. То, что на этой местности происходит, а также то, что ей еще только предстоит, является прямым следствием лиха, потужно разбуженного самими хохлами, как самыми высокопоставленными, так и самыми глубинными. Не будь курского нахрюка, граница там и по сей день оставалась бы спокойной. Не совершайся в оккупированном приграничье бесчисленного множества преступлений против мирных, только убитым счет на сотни, на основной базе нутряного бандеровского садизма, не формировалась бы сейчас санитарная зона. Не покупай у своих соплеменников в погонах двуногие аборигены сумского приграничья абонементы на право приехать в курское и грабить там все, что захочется, хоть грузовиками, не приходилось бы сейчас эвакуировать сотнями села, в которые они привозили добычу. Чубатой нечисти мы, разумеется, не уподобимся даже в малом, но карма, что только начинает ее сейчас догонять – в высшей степени по их заслугам. Коллективным. Чтобы не сказать массовым».
Переговоры по урегулированию украинского конфликта
В понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам переговоров, длившихся более двух часов, Трамп отказался ужесточать санкции против России и поддержал позицию Москвы о том, что переговоры должны предшествовать прекращению огня.
«Россия в глобальной политике» делится своими выводами:
«Путин терпеливо гнет свою линию, не отклоняясь вообще. Первопричины, прочный мир, цели спецоперации. Меняется тон и немного контекст, одно и то же может звучать жестче или, напротив, конструктивнее. Не более того. Тот факт, что при подобной последовательности удалось еще не довести Трампа, привыкшего к немедленному результату, до взрыва или срыва, – достижение. <…> Трамп постепенно отодвигается от своей идеи о скорейшем перемирии. В этом разговоре уже говорится о переговорах до перемирия. И о постоянном мире как цели, это тоже российская позиция: не перемирие, а мир. Заявление о немедленных переговорах по мирному меморандуму между Россией и Украиной истолковано в Киеве и европейских столицах как намерение "умыть руки", что на Украине вызывает все более неуютное чувство».
«Доктор Z прописал» пишет про реакцию Брюсселя:
«Европейские чиновники расценили состоявшийся накануне телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом как победу Москвы, сообщает Financial Times. Источники издания отметили, что этот контакт продемонстрировал усиление позиций российского руководства. Один из высокопоставленных европейских дипломатов выразил мнение, что после обсуждения украинского вопроса в ходе разговора с Путиным американский лидер может отказаться от поддержки Киева. При этом он подчеркнул, что ответственность за дальнейшее финансирование Украины и оказание давления на Россию, вероятно, ляжет теперь на Европу. О, опять заголосили. И как всегда, анонимно. Впрочем, от европейских чиновников другого ожидать и не приходится».
Политолог Александр Казаков наслаждается агонией Зеленского:
«Киевский недотыкомка вышел к прессе и заявил (после всех разговоров, включая разговор Путина и Трампа), что он не собирается отводить войска с российских территорий, что не собирается менять конституционный статус Украины, то есть путь в НАТО и никакого нейтралитета. И много еще чего. Хочу сказать только одно. Зеленский, так держать! Никаких компромиссов! Стой на своем. "Армия (ВСУ), вера (ПЦУ), язык (насильственная украинизация)"; иностранные войска на подконтрольной киевскому режиму территории; вступление в НАТО; насильственная мобилизация = война до последнего украинца. Отлично! Так и нам будет проще добивать (помните, Верховный сказал: "мы думали, что мы их дожмем, но похоже, что мы их добьем") ваш бандеровский режим до талого».
«Great Financial War» комментирует заявление Трампа о том, что если существенного прогресса по Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе:
«Хотел бы я посмотреть на того, кто в Европе готов сказать "есть такая партия!" (с). К слову, еще одного условного Бориса Джонсона (воюйте дальше, хохлы), только теперь без поддержки США, Украина может уже не пережить. Пока все движется к тому, что переговоры затянутся в ущерб 404 и Европе. А будут ли в процессе них большие наступательные действия России – пока сложно говорить. Однако ресурсы противника пишут, что будут».
«Мышь в овощном» обращает внимание на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что в ЕС не обсуждают отправку войск на Украину:
«Вообще говоря, заявление о том, что "отправка войск на Украину не обсуждается", представляет собой именно обсуждение данного вопроса. Закрепление его в новостной повестке, превращение в часть окружающей аудиторию информационной реальности. Ну а что обсуждение это пока идет в подобном формате, ничего не говорит о том, каковы шансы на практическую реализацию данного сценария. Ввод оккупационного корпуса будут готовить не пропагандисты, а штабисты, которым лишняя огласка совершенно ни к чему».
Эстонские пираты
На прошлой неделе в нейтральных водах Финского залива авиация НАТО и Военно-морские силы Эстонии попытались захватить российский танкер Jaguar, шедший под флагом Габона, но передумали после приближения нашего истребителя Су-35. В воскресенье вечером стало известно, что Россия задержала греческий танкер Green Admire под флагом Либерии, который шел из эстонского Силламяэ в Роттердам через российские территориальные воды. Позже его отпустили.
«Антифашисты Прибалтики» комментируют публикации эстонских СМИ:
«Эстонцы рассказывают друг другу, как они будут топить танкеры России в Балтийском море. А вот как они будут спасаться от ВКС РФ – не рассказывают. Нам кажется, что эта недосказанность несет какую-то тайну. "Незнание об опасности ведет к массовому героизму" (Русская народная пословица)».
«Политтранзит» рассуждает о решении Таллина перенаправить трафик в Силламяэ и обратно через эстонские воды, несмотря на опасное мелководье:
«Страны Балтии явно нацелены на конфронтацию, так как вместо нормализации торгового судоходства в море решили в дальнейшем использовать технически опасный маршрут для своих судов. В противном случае этот инцидент должен был привести к подтверждению незыблемости международных морских правил, которые страны Европы решили трактовать в свою пользу».
«На самом деле в Херсоне» считает, что провокации со стороны прибалтов продолжатся:
«До пиратства в нейтральных водах Россия, разумеется, не опустится, но щелчок по носу эстонцам был выдан в профилактических целях вполне достойный. Удержит ли их это от других провокаций? Гарантировано, нет. Так как Прибалтика выполняет в мировой политике суицидальную функцию – убиться об Россию, спровоцировав блок НАТО на конфликт».
«Абзац. Мнения» злорадствует:
«Лихие эстонские парни думали весело поиграть в пиратов, задерживая беззащитные гражданские суда. И даже один раз у них это получилось, когда в начале апреля ВМС Эстонии задержали танкер Kiwala под флагом Джибути – "для проверки его юридического статуса и технического состояния". Боевые эстонцы в камуфляже гордо фотографировались на палубе гражданского танкера, "посылая России недвусмысленные сигналы" о своей решительности. Россия сигналы приняла. Но результат боевым эстонцам не понравился».
«Темник» объясняет, почему нельзя недооценивать задержание судна, вышедшего из эстонского порта:
«Ключевой фактор в развитии ситуации на Балтике определяется статусом Калининградской области РФ. Любая последовательная цепочка эскалации в качестве конечной точки имеет полную блокаду эксклава. Поэтому, провоцируя Россию, Европа, НАТО и "прибалтийские тигры" исходят из предположения, что Москва ограничена в маневре и выборе ответных мер из-за калининградской "ахиллесовой пяты". Однако сильный ход с немедленной симметричной мерой (причем не в пример более успешной) говорит о том, что РФ чувствует себя уверенно и исходит из того, что в ее колоде больше козырей. В таком экзистенциальном противостоянии, какое складывается на данный момент между Россией и Западом, психология имеет очень важное значение. И то, что на этом треке мы выглядим достойно, добавляет в общую картину дополнительную дозу оптимизма».
В Вологодской области мама уже не мэр
На прошлой неделе 19-летняя дочь главы Нюксенского муниципального округа Юлии Шевцовой опубликовала видео, в котором назвала обидевшего ее молодого человека «фраером» и пригрозила ему отправкой в зону СВО, сославшись на возможности мамы-мэра. Чиновница в своем видеообращении извинилась за поведение дочери и сообщила, что продолжит работать на своей должности, но глава региона решил иначе.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил Шевцову в отставку:
«Высказывания девушки – недопустимые, оскорбительные, вульгарные, затронувшие святую и чувствительную для всех нас тему. <…> Задача любой власти – найти мудрое, объективное, сбалансированное и, может быть, суровое, но справедливое решение. И решение следующее: глава Нюксенского муниципального округа Ю.П.Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области. Такие шаги я делаю исключительно согласно собственному мнению, по итогам прагматичного и объективного анализа ситуации. Практика многочисленных ротаций заместителей губернатора и других членов областного правительства – тому подтверждение. Любимчиков нет и никогда не будет».
«РосСкандал» комментирует извинение Шевцовой:
«Чиновница назвала поведение своей дочери недопустимым. "Наши дети порой совершают ошибки и глупости по неопытности", – заявила она и упрекнула недоброжелателей, которые используют детей в качестве "политического оружия". Скудоумие детишек элитариев – вечная проблема! Не первый случай! Но… тут все походу глубже. Почему фраер и почему именно на СВО? Откуда мыслишки такие в "пустой" голове? Такие ролики не рождаются в головах правильно воспитанных детей, патриотов своей страны. Так что неча на "недоброжелателей" пенять…»
«Суровые Мамы Донбасса 2.0» поддерживают решение главы Вологодской области:
«В свете событий решение абсолютно правильное. Результатом такого скандала может быть только увольнение. При этом, и это мое твердое убеждение, эта мадам больше не должна занимать высоких руководящих постов. Ее максимум – начальник отдела. <…> Замещение ее на участника СВО – хорошо! Просто отлично».
«Красотка о политике» сомневается:
«Насколько ответ губернатора региона соизмерим с деянием, и отвечает ли мать за совершеннолетнюю дочь? С Юлией Павловной я знакома давно, то ли с 2013, то ли с 2016 года. Я ее помню как юриста администрации Великоустюгского района. Всегда вежлива, корректна, хорошо выглядит, макияж, в центре внимания. Потом она стала начальником юр. блока, или как там в администрации называется, замглавы. Мне трудно оценивать профессионализм, т.к. если говорить про работу по выборам, мы всегда сильно требуем с местных администраций, поэтому с ней было разное. Одно, наверное, не отнять, она всегда стремилась помочь, выполнить поставленную задачу».
«Политген» уверен, что губернатор поступил правильно:
«Филимонов показал, как надо работать с кризисами: жестко, но по-человечески. <…> Быстро – не стал тянуть, ждать, пока скандал разрастется. Жестко – отправил Шевцову в отставку, потому что такой "шлейф" подрывает авторитет власти. Взвешенно – не стал устраивать показательную порку, хотя многие крикуны именно этого и ждали. Не унизил ни мать, ни дочь – наказал, но не растоптал. А еще хорошо бы образовавшуюся вакансию заполнить ветераном СВО. Будет сильный ход».
Скандал на президентских выборах в Румынии
Новым президентом Румынии стал проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. Во втором туре выборов он набрал 53,6% голосов, более чем на 7% опередив правого политика Джордже Симиона. Интересно, что в первом туре Симион набрал вдвое больше голосов, чем Дан.
«G-RANGERS» называет результат выборов сфальсифицированным:
«Вот и завершились самые... пожалуй, грязные выборы президентские выборы в Румынии. Наблюдатели уже сравнивают его сценарий и итог с "молдавским сценарием" президентских выборах, когда Санду просто сфальсифицировала выборы за счет посольств Молдавии в Европе. <…> Выборы в Румынии, по сути, утратили легитимность, когда отменили по недоказанным обвинениям первый тур, не допустив в дальнейшем до повторного голосования его победителя – правого кандидата Кэлина Джорджеску. Тогда Джорджеску поддержал близкого по духу кандидата-националиста Джордже Симеона, и тот с четвертого места в отмененном первом туре скаканул до первого в повторном, набрав целых 41%. Проигравший в Румынии кандидат Симион уже признал поражение. Для человека, который побеждал, развернулся он как-то резковато. Так происходит, когда политику приходит очень щедрое предложение. Монетизации никто не отменял».
«Мейстер» не удивлен:
«Победа проевропейского кандидата Никушора Дана в Румынии не стала сюрпризом – страна слишком важна для планов Брюсселя по поддержке Украины и наращивания военного присутствия НАТО в черноморском регионе, чтобы отдавать ее во власть национальных сил. Поэтому в ход пошла "ступенька Дана" (привет, опыт Байдена), голоса 1,7 млн мертвых душ и даже прямое давление французской разведки на Павла Дурова, настойчиво, но безуспешно добивавшейся, чтобы Telegram заглушил голоса румынских консерваторов. В итоге цель Брюсселя достигнута, но победа вышла столь грязная, что замарались не только прозападные силы в стране, но и ЕС в целом. И хотя Киев получит караваны с оружием, следующие через Румынию, европейское сообщество получило удар, который, вкупе с другими антидемократическими шагами, в виде судебных баталий о признании немецкой партии АдГ экстремистской, еще скажутся на его стабильности в долгосрочной перспективе. Потому что в тезис о демократичности ЕС, где сменяемость власти обеспечивается голосованием на выборах, скоро не будет верить примерно никто».
«РУССКИЙ ДНЕВНИК» делится мрачными предчувствиями по поводу будущего Европы:
«Наблюдая цирк с профанацией выборов в Румынии второй раз подряд, фальсификацию в Молдавии, я радуюсь нашему прозрению и принципиальности. Могли бы, канешн, и раньше все это царствие лжи рассмотреть, но хотя бы так. Поздно, оно все лучше, чем никогда. Выборы в так называемой Европе симулируются в активной фазе с 2004-го, волны расширения НАТО на Восток. Сегодня ложь становится более выпуклой, враг утерял возможность скрывать ее, отбросил малейший стыд. О чем это говорит? О том, что сил помешать большой войне в Европе чудовищно мало. Они разобщены, ослаблены, находятся под ударом. О том, что зло в конец озверело. Тут уже не закат Европы, а настоящая тьма фашизма».
«Всевидящее око» полагает, что пора вводить термин «румынские выборы»:
«Это когда к концу подсчета голосов отстававший кандидат внезапно начинает вырываться вперед, оставляя позади своего оппонента. Мы наблюдали этот номер на молдавских выборах, сейчас наблюдаем на румынских. Разумеется, отставать начинают неугодные "европейской свободе и демократии" кандидаты. Параллельно Павел Дуров делится с нами подробностями того, как французы уговаривали его банить румынскую оппозицию. Внезапно забыв о том, что выборы – это внутреннее дело Румынии».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Mazda возобновила поставки кроссоверов CX-5 и CX-50 в Россию через партнеров
- Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена бойцами
- Минпромторг опроверг информацию об утверждении перечня автомобилей для такси
- В Москве стартовал 17-й театральный Чеховский фестиваль
- Путин: Россия входит в ТОП-5 лидеров мирового рынка вооружений
- Вице-президент США Вэнс: Трамп не собирается начинать военные операции
- Путин: Основной целью ОПК РФ является обеспечение нужд армии для ведения СВО
- СМИ: Хоккейную сборную России не допустили к Олимпиаде-2026
- Опрос: В начислениях за ЖКУ не ориентируются 36% россиян
- Центробанк выпустит памятные монеты в честь четырех клубов РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru