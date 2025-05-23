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В среду стало известно, что российские войска прорвались к границе Днепропетровской области.

Журналист Анастасия Приказчикова комментирует заявления врагов об отсутствии военного смысла в этом прорыве:

«Хроники знаменитого эластичного, словно итальянские колготки, украинского фронта. Русские трусливо наступают, а украинцы стратегически теряют позиции и мужественно бегут в сторону натовских стандартов. В этот раз бестолковые россияне прогнали потомков древних укров из Днепропетровской области».

«Мюсли вслух» обращают внимание на новость о том, что российские войска ударом «Искандера» уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области:

«Разведка вновь доложила точно. "Искандер-М" (aka "Двурогий", "Саша") четко отработал по самому ценному, что есть сегодня в ПВО ВСУ: в результате ракетного удара уничтожена многофункциональная радиолокационная станция, кабина боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот", которые без первых двух частей и так превращаются в обычный прицеп с ракетами. Тришкин кафтан украинской противовоздушной обороны, которая разрывается между прикрытием объектов в тылу и линией боевого соприкосновения, вовсю трещит гнилыми нитками».

В четверг Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства сообщил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины.

«Почитай Стефаныча!» прикидывает размеры буферной зоны:

«До Сум остаются считанные километры. "Буферная зона" может дойти до окраин областного города, тем более что крупных н.п. там нет. А если хохлы и дальше будут дурковать, придется забирать все».

«Мужик из 90-х» комментирует новость о том, что ВСУ фиксируют накопление личного состава РФ вблизи госграницы на Харьковском направлении:

«Ну говорили же, соглашайтесь на 4 области… Теперь будет 6. В принципе это было и так понятно, у нас на Курском и Белгородском направлениях сосредоточены сейчас очень большие силы, и в этом виноваты сами хохлы, не полезь они тогда в Курск, Сумы пока бы никто и не трогал. А в нынешней ситуации нам кровь из носу нужно забирать Харьков и Сумы, чтобы создать буферную зону для Белгорода и Курска».

Во вторник вечером Минобороны РФ сообщило, что до 70 украинских военных, в том числе 20 инструкторов, были уничтожены в результате удара «Искандером» по лагерю подготовки спецназа ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. Также был уничтожен склад боеприпасов и десять единиц техники.

«АДЕКВАТ Z» напоминает, что в Сумской области объявили эвакуацию более 200 населенных пунктов:

«Хохлы, скрежеща зубами, признают, что на отдельных участках глубина нашего продвижения от границы составляет до десятка километров. И вполне понятно, что текущим состоянием это наше продвижение не ограничится, ни по фронту, ни в глубину. То, что на этой местности происходит, а также то, что ей еще только предстоит, является прямым следствием лиха, потужно разбуженного самими хохлами, как самыми высокопоставленными, так и самыми глубинными. Не будь курского нахрюка, граница там и по сей день оставалась бы спокойной. Не совершайся в оккупированном приграничье бесчисленного множества преступлений против мирных, только убитым счет на сотни, на основной базе нутряного бандеровского садизма, не формировалась бы сейчас санитарная зона. Не покупай у своих соплеменников в погонах двуногие аборигены сумского приграничья абонементы на право приехать в курское и грабить там все, что захочется, хоть грузовиками, не приходилось бы сейчас эвакуировать сотнями села, в которые они привозили добычу. Чубатой нечисти мы, разумеется, не уподобимся даже в малом, но карма, что только начинает ее сейчас догонять – в высшей степени по их заслугам. Коллективным. Чтобы не сказать массовым».



