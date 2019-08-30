Телеграмм оценил освобождение Вышинского и страх G7 перед Путиным
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Топ-1: Обмен и обман
Телеграм-каналы активно транслировали слухи об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Официального подтверждения по обмену с российской стороны не было, а пресс-секретарь СБУ сообщила, что в пятницу он не состоится. Особое внимание также было приковано к судьбе журналиста Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в государственной измене. На этой неделе он был освобожден из-под стражи в Киеве, впереди суд, на котором главный редактор РИА Новости Украина намерен доказать свою невиновность.
Журналист Тина Канделаки, призывает не хайпить авторов телеграм-каналов и дождаться официальной информации о завершении переговоров:
«Все ведут онлайн-трансляции и ссылаются на выдуманные источники. Цена всему этому шуму — абсолютный ноль. Ну хорошо, СМИ еще можно понять. Работа в условиях дикой конкуренции заставляет выживать и выжимать что-то из ничего. Но вот когда на такие фейки ведутся официальные должностные лица, вроде Генерального прокурора Украины, который репостит пустышку от своего депутата, то они выдают в себе статистов, не владеющих реальной информацией и не причастных к процессу переговоров. Поэтому давайте дождемся, пока переговоры завершатся, а процедура передачи действительно произойдет. И тогда уже порадуемся за каждого освобожденного соотечественника».
«338» видит в появлении фейковых новостей об обмене спланированную акцию:
«Тематика обмена уже представляет полноценное информационно-психологическое мероприятие. Его признаками является формирование и поддержание повестки, конструирование ожиданий, эмоциональное воздействие (запоздалость или отсутствие официальных документов - потому что, блин, они не пишутся за минуту), которое способно трансформироваться в назначение правых и виноватых, запросов на активные действия. А при отсутствии таковых обвинение властей в слабости и нерешительности. Базовый курс военной психологии. А это не инсайд. Это проработанный спуск (или слив) информации, которую ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно».
«Россия в глобальной политике» предполагает, что именно особенности «украинской политической культуры» стали причиной слухов:
«Несколько успокаивает факт, что собственно офис президента Зеленского молчит и категорически открещивается от всех липовых новостей. Есть надежда, что хотя бы там к ситуации относятся серьезно. Нас в России часто и совсем небезосновательно раздражает глухое спецслужбистское молчание по существенным вопросам, которое является мрачным фирменным стилем отечественной власти. Но когда сталкиваешься с безответственными пустобрехами в украинском понимании «открытого общества», отшатнуться хочется еще больше».
«Мейстер» опасается за дальнейшую судьбу руководителя РИА Новости Украина:
«Нетрудно понять: украинские власти выпустили Вышинского из тюрьмы, чтобы расчистить путь к обмену удерживаемых лиц с Россией (Вышинский от обмена отказывался, а Россия требовала его освобождения). <...> Что будет с Вышинским после этого — трудно предсказать, с Киева станется приговорить журналиста годам к 15 тюрьмы за «антиукраинскую пропаганду»».
«Политджойстик» считает, что Вышинский своим отказом признать вину изменил логику обмена:
«Люди в таких замесах - пешки. А тут один человек, не захотев быть разменной монетой, отстаивая свое право жить там, где ему нравится, защищая свое имя, спасая в конце концов лицо профессии, оставаясь журналистом и не желая становиться пропагандистом, заставил изменить идеологию обмена. Да, смысл обмена - гуманитарный, но он не только в том, чтобы люди вернулись домой. Смысл в защите человеческих прав в самом широком их понимании. Урок Вышинского, который он преподал закулисным режиссерам, мы будем часто вспоминать».
«Темник» оптимистичен и видит в предстоящем обмене задел для будущих решений:
«Случившееся — серьезная победа переговорного процесса, которая может стать предвестником прогресса и в деле урегулирования конфликта на Донбассе. Скорее всего, до обмена заключенными остались считанные дни (если не часы). А после него мы услышим и новые политические инициативы».
Топ-2: Месяц добрых авиановостей
Работу Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 открыл Президент России Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Президент Турции во время осмотра выставки высказал желание приобрести истребитель Су-57. Среди главных итогов - соглашения с перевозчиками о намерениях на поставку 20 лайнеров МС-21-30, ставшего главной премьерой пассажирского самолетостроения на МАКСе в этом году. В Telegram обсуждали и другие новости авиасалона.
«Политаналитика» комментирует встречу двух президентов:
«Состоявшийся визит Эрдогана был лучшим олицетворением восточной метафоричности российско-турецких отношений. На фоне осложнения обстановки на севере Сирии и риска межгосударственных столкновений Эрдоган как истинный «человек Востока» был заметно эмоционален, поэтому по прибытии на авиасалон «МАКС» Владимир Путин накормил турецкого коллегу российским мороженым, дабы остудить пыл, рассказал о возможностях расширения сотрудничества и всячески показывал, что Москва, в отличие от Вашингтона, готова на многое, но... желает взаимности».
«Милитарист» сообщает:
«На МАКС-2019 замечена делегация министерства обороны Сербии. Есть мнение, что сербы будут обсуждать ход контрактов на четыре Ми-35М и три Ми-17В-5, а также закупку средств ПВО».
«Авиатранспортный обозреватель» пишет о главной премьере в гражданской авиации — презентации самолета МС-21:
«Задержку в показе своего детища корпорация "Иркут" намерена компенсировать с лихвой. Презентации абсолютно нового продукта гражданских самолетостроителей России пришлось ждать целое десятилетие. Российский дебют прежней надежды национального авиапрома — Superjet 100 — состоялся на МАКС-2009. При этом первыми новое воздушное судно все-таки увидели посетители Paris Air Show в Ле-Бурже».
«FrequentFlyers» комментирует информацию, что серийного производства самолетов нужно также подождать, но уже 2 года:
«Ранее планировалось, что «Аэрофлот» получит 15 МС-21-200 и 35 МС-21-300 в 2017-2020 годах, но сначала начало поставок, как водится, задержалось, а в начале 2018 года планы были скорректированы и теперь нацпер ждет 50 машин типа МС-21-300, одна из которых демонстрируется в эти дни на МАКС. Первые из них должны были прийти в начале 2020 года, однако из-за сложностей в поставках композитных материалов (санкции!) поставки снова отложили».
Канал «Zergulio» блогера Сергея Колясникова заочно дискутирует с недовольными обилием фотографий авиасалона:
«Любой пост с российской военной техникой и сразу в комментариях «к чему этот милитаризм, военная истерия». Дорогие мои, во-первых, если бы не российская армия, мы все остывали бы уже по канавам, тут иллюзий ровно никаких. А во-вторых, ну разве они не прекрасны?».
«AviaComments» напоминает, что основные дни для посетителей начинаются только в пятницу и дает советы на выходные:
«Суббота - самый массовый день! Народу не просто много, а очень много, чаще всего в этот день приезжает больше 100 тысяч человек, при хорошей погоде (как сейчас обещают) - и до 150 тысяч в день возможно (при общем числе посетителей в 2017 году за все дни 452 тысячи). Вся инфраструктура на пределе, а на большом поле перед взлетной полосой людей столько, что трудно пройти. буквально приходиться протискиваться между стоящими зрителями.Организаторы призывают тех, кто не может придти в пятницу, придти на авиасалон в воскресенье. Обещана такая же лётная программа при меньшей численности посетителей».
Топ-3: Несчастливая семерка
Итоговое заявление участников встречи G7 в Биаррице на этот раз уместилось на одной странице. Лидеры семи стран смогли договориться об изменениях правил ВТО, пришли к прогрессу по Иранской ядерной программе, пожелали восстановления мира в Ливии через диалог и высказали обеспокоенность протестами в Гонконге. На последнее уже отреагировал официальный Пекин, назвав ситуацию внутренним делом КНР. После обсуждений ситуации на Украине, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о подготовке встречи в формате «нормандской четверки». Несмотря на то, что Россия официально заявляла, что не стремится к изменению формата G7, Дональд Трамп настаивал на приглашении к участию в следующей встрече Владимира Путина. Из членов «семерки» эту инициативу поддержала только Италия.
«Bunin & Co» отмечает, что несмотря на прогнозы, саммит состоялся без явных скандалов:
«В этом велика заслуга хозяина саммита Эммануэля Макрона, который после ухода в тень ослабшей Ангелы Меркель претендует на роль лидера Европы. От начала до конца саммита Макрон подчеркнуто играл на политическое эго президента Трампа, уделяя ему всемерное внимание. Но и Трамп на этот раз хотел показать, что он не изолирован и находит общий язык с остальными участниками «семерки». Правда, это не всегда получалось».
«Всевидящее Око» предлагает не относится серьезно в перемене настроения американского президента:
«Трамп поругался с лидерами большой семерки по поводу превращения ее обратно в восьмерку - то бишь, возвращения туда России. Если вдуматься, то ничего удивительного в этом нет. Во-первых, Трамп со всеми ругается по поводу своих предложений, с которыми эти «все» несогласны. До того - так же ругался насчет строительства газопровода. Только тогда Меркель была за Россию, а он - против. И в этом тоже ничего удивительного нет. Трамп очень любит в такие вот «качельки» играть, он в них и с китайцами играет. Да и с Европой, если вдуматься, тоже. Обострение, сближение, снова обострение».
«Ветрушка_АТС1» о позиции G7 по Гонконгу:
«Группа Семи «подтверждает действие и важность Китайско-Британской совместной декларации 1984 года и призывает избегать насилия». <...> Главным же пунктом, актуализированным сейчас британской стороной на фоне протестов, является пункт Совместной декларации о том, что «правительство Специального административного района Гонконг несет полную ответственность за поддержание общественного порядка. Вооруженные силы КНР не могут вмешиваться во внутренние дела САРГ». G7 по факту настаивает на невмешательстве силовиков из материкового Китая в гонконгские события. Или, говоря прямо - на затягивании уличного противостояния».
«НеВротик», комментируя итоговый документ, приходит к выводу, что разговаривать российскому лидеру с членами G7 не о чем:
«Об Украине? Дети, вы кто? Предметно с ними есть смысл обсуждать только скорость их самоустранения из проблемы и чтоб под ногами не болтались. И чтоб перестали подзуживать тамошних дурачков на глупости. О Сирии? Ой. Там как-то без них вообще уже сильно лучше. О Гонконге? Дети, это не с Путиным — это с тов. Си. Лучше его позвать, и это в принципе будет правильно. Только он вам повторит то же самое: вы кто? И так по всем пунктам».
«ИА «Стекломой» комментирует решение семерки перечислить 20 млн долларов на тушение пожаров в акватории Амазонки:
«В этих цифрах кроется вся бесполезность существования G7 для остального мира: «избранные» страны собрались вместе на банкет и бросили нуждающимся крохи с барского стола на сумму, не превышающую стоимость самого банкета».
Журналист Александр Малькевич сообщает о собственных впечатлениях после встречи лидеров G7:
«Такого унылого саммита журналисты не помнят: обстановка на мероприятии вялая - вопреки его формально глобальному статусу; Самая большая очередь на G7 наблюдается в местной столовой, где кормят журналистов. Потому что за неимением реальных новостей медиа приходится «высасывать из пальца» инфоповоды вроде носков канадского премьера Трюдо».
Топ-4: Эхо опиумных войн
Одной из обсуждаемых тем, с советами по которой также высказались участники встречи G7, стали акции протеста в Гонконге, длящиеся с начала июня. Участники от мирного протеста перешли к столкновениям с полицией и уничтожению столбов, на которых, по их мнению, размещены камеры распознавания лиц.
«Китайская угроза» объясняет, против чего в Гонконге протестуют:
«Как правило, протестующие во всех странах борются за какие-то перемены, Гонконг же сражается за то, чтобы перемен не было. Британцы, владевшие территорией до 1997 года, оставили в наследство жителям один из богатейших городов на планете, одну из самых совершенных систем права, вышколенную полицию и прекрасную инфраструктуру. В 1997 году Гонконг был передан Китаю с обязательством 50 лет не менять ничего в его внутреннем устройстве. Это обещание, по мнению протестующих, все время нарушается».
Программный директор Клуба «Валдай» Олег Барабанов отмечает британское колониальное наследие как главную причину конфликта:
«В Гонконге истоки проблемы лежат в преступных опиумных войнах, которые британская империя вела против Китая, связанных с распространением наркоторговли в этой стране для обеспечения британских коммерческих прибылей от заморской торговли. Именно тогда британцами была произведена аннексия Гонконга и его отторжение от Китая».
«Мышь в овощном» комментирует вооружение представителя силовых структур Гонконга на фотографии с места событий:
«Интересно оружие полицейского: это пневматический пейнтбольный маркер с «тактическим» обвесом, предназначенный для стрельбы шариками, снаряжаемыми или веществом раздражающего действия, или плохо смываемой краской. В сравнении с обычными резиновыми пулями - достаточно бюджетно и относительно гуманно».
«Протесты в мире» комментирует слаженные действия протестующих в уличных столкновениях:
«В первых рядах протестующих в Гонконге всегда идут те, кто готов биться с полицией. Абы кого в первые ряды не пускают. За ними всегда резерв и мобильные группы, которые тушат слезоточивые шашки. Потом медики. А уже потом все остальные».
«Открытый мир» сообщает, что ответом на действия протестующих станет закупка амуниции для полицейских в Китае:
«Полиция Гонконга заказала 500 футуристичных нательных бронированных комплектов, способных защитить от колюще-режущих предметов и малокалиберного огнестрельного оружия, в материковом Китае. Это первый случай, когда полицейское снаряжение в специальный административный район поставляется не из Великобритании или Франции».
«Красный Сион» комментирует действия кибер-луддитов, перешедших от попыток спиливания столбов к «ослеплению» камер лазерными указками:
«Ни маска, ни ослепление не спасают от всевидящего ока. Цветная камера видеонаблюдения в общем случае пишет 3 изображения одновременно: красное (R), зеленое (G) и синее (B), часто добавляют еще четвертое - инфракрасный канал с подсветкой, чтобы работать в темноте. Ослепление камеры лазерной указкой может затруднить поиск хулигана, но лишь до тех пор, пока программистов не пнут (если еще не пнули), и они решат проблему навсегда. Будет изображение хулигана на видео синюшным, оранжевым или чуть в крапинку, вся нужная информация сохранится».
Топ-5: Хоккей на кокаине
Нападающий сборной России и клуба НХЛ «Washington Capitals» Евгений Кузнецов дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на льду на четыре года за употребление кокаина. Однако, полномочия федерации ограничены. Телеграм-каналы спорили, продолжит ли хоккеист играть в НХЛ, и является ли кокаин в Лиге запрещенным веществом.
Блогер Кирилл Шулика уточняет:
«Кузнецов не сможет четыре года играть в КХЛ, европейских чемпионатах и в сборной, в том числе на Чемпионате мира и Олимпиаде, однако сможет играть на Кубке мира, поскольку его организует НХЛ. На срок же дисквалификации в Америке может повлиять тот факт, что Кузнецов после скандального видео отрицал вину в употреблении наркотиков, но в любом случае длительной она не будет».
«АДЕКВАТ» пишет:
«В 27 лет в общем пора бы уже думалку иметь и иногда ей пользоваться и вне коробки. С другой стороны, в НХЛ его скорее всего просто пожурят, запишут на курсы, обяжут регулярно проверяться, и на этом кончится. <...> Тогда возможно, что товарищу было все равно. Ну что, незаменимых в сборной нет, а уж в данном случае и подавно»
«Допинг / Лучший канал о спорте» пишет:
«Если забыть о подорванной репутации, то Евгений Кузнецов не так уж много потерял. А что он потерял? Возможность сыграть в КХЛ во время локаута. Но это вилами по воде писано. Может, локаута не будет, или он закончится в октябре. Не жалко. Чемпионаты мира - он уже имеет два золота (2012, 2014). Поставим тут галочку. Олимпиада в Пекине - очень жалко, но Россия с участием игроков НХЛ за пять турниров взяла только бронзу (2002) и серебро (1998). Могли опять пролететь. Или просто не поехать. Кубок мира-2021 - там Кузнецов сыграет за сборную России, это турнир под эгидой НХЛ».
Спортивный обозреватель Павел Лысенков сообщает:
«Евгений Кузнецов получает $7,8 млн в год по контракту с «Вашингтоном», который действует до 2025 года. Если НХЛ не введёт против него санкции, то Кузя будет дальше играть за «Кэпиталз». <...>Он сдавал пробы не в НХЛ, а в Братиславе. Может все ограничиться курсом по вреду употребления наркотиков».
Автор канала «Слюс+» не соглашается с такими предположениями:
«У НХЛ есть коллективное соглашение с хоккеистами, подписанное в 2013 году сроком на 10 лет, где прописывается в том числе список запрещенных препаратов.<...> Кокаин, найденный у Кузнецова, ВХОДИТ в список коллективного соглашения. И да, де-юре НХЛ может на это закрыть глаза - пробы брали не мы, а какая-то ИИХФ, . Но де-факто... учитывая, что нашли не что-то, а кокаин - не, не думаю. Скорее всего, профессиональная хоккейная карьера простого русского пацана, решившего побаловаться во время чемпионата мира, прервется на некоторый срок на всей территории планеты Земля, в том числе и в Северной Америке».
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