Телеграмм оценил освобождение Вышинского и страх G7 перед Путиным

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Телеграм-каналы активно транслировали слухи об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Официального подтверждения по обмену с российской стороны не было, а пресс-секретарь СБУ сообщила, что в пятницу он не состоится. Особое внимание также было приковано к судьбе журналиста Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в государственной измене. На этой неделе он был освобожден из-под стражи в Киеве, впереди суд, на котором главный редактор РИА Новости Украина намерен доказать свою невиновность.

Журналист Тина Канделаки, призывает не хайпить авторов телеграм-каналов и дождаться официальной информации о завершении переговоров:

«Все ведут онлайн-трансляции и ссылаются на выдуманные источники. Цена всему этому шуму — абсолютный ноль. Ну хорошо, СМИ еще можно понять. Работа в условиях дикой конкуренции заставляет выживать и выжимать что-то из ничего. Но вот когда на такие фейки ведутся официальные должностные лица, вроде Генерального прокурора Украины, который репостит пустышку от своего депутата, то они выдают в себе статистов, не владеющих реальной информацией и не причастных к процессу переговоров. Поэтому давайте дождемся, пока переговоры завершатся, а процедура передачи действительно произойдет. И тогда уже порадуемся за каждого освобожденного соотечественника».

«338» видит в появлении фейковых новостей об обмене спланированную акцию:

«Тематика обмена уже представляет полноценное информационно-психологическое мероприятие. Его признаками является формирование и поддержание повестки, конструирование ожиданий, эмоциональное воздействие (запоздалость или отсутствие официальных документов - потому что, блин, они не пишутся за минуту), которое способно трансформироваться в назначение правых и виноватых, запросов на активные действия. А при отсутствии таковых обвинение властей в слабости и нерешительности. Базовый курс военной психологии. А это не инсайд. Это проработанный спуск (или слив) информации, которую ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно».

«Россия в глобальной политике» предполагает, что именно особенности «украинской политической культуры» стали причиной слухов:

«Несколько успокаивает факт, что собственно офис президента Зеленского молчит и категорически открещивается от всех липовых новостей. Есть надежда, что хотя бы там к ситуации относятся серьезно. Нас в России часто и совсем небезосновательно раздражает глухое спецслужбистское молчание по существенным вопросам, которое является мрачным фирменным стилем отечественной власти. Но когда сталкиваешься с безответственными пустобрехами в украинском понимании «открытого общества», отшатнуться хочется еще больше».

«Мейстер» опасается за дальнейшую судьбу руководителя РИА Новости Украина:

«Нетрудно понять: украинские власти выпустили Вышинского из тюрьмы, чтобы расчистить путь к обмену удерживаемых лиц с Россией (Вышинский от обмена отказывался, а Россия требовала его освобождения). <...> Что будет с Вышинским после этого — трудно предсказать, с Киева станется приговорить журналиста годам к 15 тюрьмы за «антиукраинскую пропаганду»».

«Политджойстик» считает, что Вышинский своим отказом признать вину изменил логику обмена:

«Люди в таких замесах - пешки. А тут один человек, не захотев быть разменной монетой, отстаивая свое право жить там, где ему нравится, защищая свое имя, спасая в конце концов лицо профессии, оставаясь журналистом и не желая становиться пропагандистом, заставил изменить идеологию обмена. Да, смысл обмена - гуманитарный, но он не только в том, чтобы люди вернулись домой. Смысл в защите человеческих прав в самом широком их понимании. Урок Вышинского, который он преподал закулисным режиссерам, мы будем часто вспоминать».

«Темник» оптимистичен и видит в предстоящем обмене задел для будущих решений:

«Случившееся — серьезная победа переговорного процесса, которая может стать предвестником прогресса и в деле урегулирования конфликта на Донбассе. Скорее всего, до обмена заключенными остались считанные дни (если не часы). А после него мы услышим и новые политические инициативы».



