Телеграм: Мёртвый лось КПРФ и каникулы скифов

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На этой неделе в десяти регионах России начались нерабочие дни. Губернаторы воспользовались правом ввести их до наступления всероссийской нерабочей недели, которая начнется 30 октября в соответствии с указом Владимира Путина.

Во всех регионах возобновилась акция взаимопомощи «Мы вместе», направленная на волонтерскую поддержку пожилых, маломобильных граждан и медработников. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поручил региональным отделениям партии оказать всю необходимую поддержку волонтерским штабам.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко пишет, что помощь волонтеров очень востребована:

«Работы для добровольцев сейчас очень много: помочь врачам приехать к пациентам, принять участие в работе колл-центров по связи с родственниками заболевших, организовать помощь в покупке товаров первой необходимости и лекарств тем, кто соблюдает карантин. Уверен, сейчас каждый волонтер и доброволец на вес золота. Медицинские работники во всех регионах нашей страны работают с запредельными нагрузками, и такая отзывчивость, желание прийти на помощь дарит всем позитивные эмоции. Уверен, что волонтеры-медики могут внести свой неоценимый вклад в дело информирования о нужности и важности вакцинации. Без помощи врачам сейчас точно не обойтись, так что мы вместе!»

«Выворот Смыслов» поражен риторикой некоторых пользователей:

«Прочитал сейчас с одном очень популярном канале: "ужесточение антиковидных мер побуждает граждан нарушать закон и покупать поддельные справки и QR-коды". И 100500 репостов и пересказов своими словами в других популярных каналах. У меня что-то хрустит в голове. Давайте поиграем в игру: вместо "антиковидных мер" попробуем поставить что-то другое – "борьбу с отмыванием денег", "наказание за убийства", "срок за вовлечение несовершеннолетних в занятия проституцией"... Вы сейчас скажете, конечно, что я (как и все проваксеры, госпропагандисты и прочая нечисть) занимаюсь кликбейтом и гиперболизирую, но нет же, честное слово. Ну это уже все звучит предельно дико!»

«Всевидящее око» удивляется новости о том, что на нерабочие дни россияне раскупили почти все места в дорогих отелях Египта:

«Правильно, раз нам сказали не портить эпидобстановку дома – мы ее поедем портить в Египет. А дома испортим позже, когда из этого самого Египта вернемся. Некоторые люди все же неисправимы. А вывозить последствия их отдыхов у моря потом будут более сознательные граждане и врачи».

«РОКОТ» рассказывает о жертве антинаучного подхода к вакцинации:

«В Челябинске от коронавируса умер главный врач гомеопатической клиники Юрий Попов. На своих страницах в социальных сетях покойный главврач до последнего размещал посты о вреде вакцинации. В апреле 2021 Попов в своем обращении лично заявил от лица гомеопатов, что любые прививки являются серьезной медицинской манипуляцией и вторжением в иммунную систему организма. А тех, кто ставит прививки от COVID-19, врач-гомеопат называл добровольными исследователями в роли "подопытных мартышек". Люди, мы для чего вообще эволюционировали-то??»

«АДЕКВАТ» комментирует непродуманные меры в отдельных регионах:

«Воронеж – один из самых проблемных по заразе регионов: 67 смертей по области за вчера против 86 в Москве при почти вшестеро меньшем населении. Тем необходимее во всем, что касается организационной стороны борьбы с заразой, действовать предельно аккуратно и продуманно. Но нет: раз в области объявлены нерабочие дни, то и общественный транспорт переведен на график выходного дня, в транспорте толпы, люди обалдевают, не сходя с места, а дополнительно заражаться начнут в самом скором времени. И Воронеж такой не один – в Питере тоже объявили о переводе транспорта в режим выходных, и еще ограничится ли эта мода одним Питером. Нельзя так. Задача не в том, чтобы сэкономить копейки, а в том, чтобы всеми доступными средствами сократить контакты людей между собой, тем более такие близкие, как в забитых вагонах или маршрутках. И поэтому транспорт в нерабочие дни обязан работать в обычном режиме будней, и не беда, если в каждом отдельном автобусе людей окажется чуть-чуть. Выйдет точно не дороже дополнительных расходов на медицину и подавно не дороже жизней. И вот это сейчас надо бы быстро усвоить ответственным за городской и пригородный транспорт по всей стране».

