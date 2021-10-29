Телеграм: Мёртвый лось КПРФ и каникулы скифов
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Корона и её вирус
На этой неделе в десяти регионах России начались нерабочие дни. Губернаторы воспользовались правом ввести их до наступления всероссийской нерабочей недели, которая начнется 30 октября в соответствии с указом Владимира Путина.
Во всех регионах возобновилась акция взаимопомощи «Мы вместе», направленная на волонтерскую поддержку пожилых, маломобильных граждан и медработников. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поручил региональным отделениям партии оказать всю необходимую поддержку волонтерским штабам.
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко пишет, что помощь волонтеров очень востребована:
«Работы для добровольцев сейчас очень много: помочь врачам приехать к пациентам, принять участие в работе колл-центров по связи с родственниками заболевших, организовать помощь в покупке товаров первой необходимости и лекарств тем, кто соблюдает карантин. Уверен, сейчас каждый волонтер и доброволец на вес золота. Медицинские работники во всех регионах нашей страны работают с запредельными нагрузками, и такая отзывчивость, желание прийти на помощь дарит всем позитивные эмоции. Уверен, что волонтеры-медики могут внести свой неоценимый вклад в дело информирования о нужности и важности вакцинации. Без помощи врачам сейчас точно не обойтись, так что мы вместе!»
«Выворот Смыслов» поражен риторикой некоторых пользователей:
«Прочитал сейчас с одном очень популярном канале: "ужесточение антиковидных мер побуждает граждан нарушать закон и покупать поддельные справки и QR-коды". И 100500 репостов и пересказов своими словами в других популярных каналах. У меня что-то хрустит в голове. Давайте поиграем в игру: вместо "антиковидных мер" попробуем поставить что-то другое – "борьбу с отмыванием денег", "наказание за убийства", "срок за вовлечение несовершеннолетних в занятия проституцией"... Вы сейчас скажете, конечно, что я (как и все проваксеры, госпропагандисты и прочая нечисть) занимаюсь кликбейтом и гиперболизирую, но нет же, честное слово. Ну это уже все звучит предельно дико!»
«Всевидящее око» удивляется новости о том, что на нерабочие дни россияне раскупили почти все места в дорогих отелях Египта:
«Правильно, раз нам сказали не портить эпидобстановку дома – мы ее поедем портить в Египет. А дома испортим позже, когда из этого самого Египта вернемся. Некоторые люди все же неисправимы. А вывозить последствия их отдыхов у моря потом будут более сознательные граждане и врачи».
«РОКОТ» рассказывает о жертве антинаучного подхода к вакцинации:
«В Челябинске от коронавируса умер главный врач гомеопатической клиники Юрий Попов. На своих страницах в социальных сетях покойный главврач до последнего размещал посты о вреде вакцинации. В апреле 2021 Попов в своем обращении лично заявил от лица гомеопатов, что любые прививки являются серьезной медицинской манипуляцией и вторжением в иммунную систему организма. А тех, кто ставит прививки от COVID-19, врач-гомеопат называл добровольными исследователями в роли "подопытных мартышек". Люди, мы для чего вообще эволюционировали-то??»
«АДЕКВАТ» комментирует непродуманные меры в отдельных регионах:
«Воронеж – один из самых проблемных по заразе регионов: 67 смертей по области за вчера против 86 в Москве при почти вшестеро меньшем населении. Тем необходимее во всем, что касается организационной стороны борьбы с заразой, действовать предельно аккуратно и продуманно. Но нет: раз в области объявлены нерабочие дни, то и общественный транспорт переведен на график выходного дня, в транспорте толпы, люди обалдевают, не сходя с места, а дополнительно заражаться начнут в самом скором времени. И Воронеж такой не один – в Питере тоже объявили о переводе транспорта в режим выходных, и еще ограничится ли эта мода одним Питером. Нельзя так. Задача не в том, чтобы сэкономить копейки, а в том, чтобы всеми доступными средствами сократить контакты людей между собой, тем более такие близкие, как в забитых вагонах или маршрутках. И поэтому транспорт в нерабочие дни обязан работать в обычном режиме будней, и не беда, если в каждом отдельном автобусе людей окажется чуть-чуть. Выйдет точно не дороже дополнительных расходов на медицину и подавно не дороже жизней. И вот это сейчас надо бы быстро усвоить ответственным за городской и пригородный транспорт по всей стране».
Мария и её дети
Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка в России. Она много лет занималась организацией помощи детям-сиротам и людям с инвалидностью, с 2020 года представляла в Совете Федерации свою родную Пензенскую область. У Львовой-Беловой и ее мужа-священника девять детей: пятеро рожденных и четверо приемных, еще 13 молодых людей с инвалидностью находятся под их опекой.
«Беседки наседки» отмечают, что новый омбудсмен отлично разбирается во всех нюансах работы по защите прав детей:
«Итак, у нас – новый детский омбудсмен. Им стала Мария Львова-Белова, волонтер со стажем из Пензы. С 2008 года она занималась судьбами отказников, воспитанников интернатов и инвалидов. Сперва – только лично, затем – еще и как организатор различных благотворительных инициатив. И наконец – как автор законодательных инициатив. Некоторые недавние "социальные" законы созданы при ее авторстве. Например, о несписании социальных пособий за долги. И о том, чтобы братья и сестры могли быть записаны в одну школу независимо от прописки. Словом, нам достался омбудсмен, за которым тянется огромный славный послужной список на том поприще, которое она теперь будет курировать. Не теоретик, а практик своего дела. Причем отличный».
«Мюсли вслух» рассуждают о том, что общего у Львовой-Беловой и ее предшественницы Анны Кузнецовой, которая покинула должность уполномоченного по правам ребенка, став депутатом Госдумы:
«В беседе при назначении президент Путин сказал Львовой-Беловой: "Вы такой замечательный пример для всех нас". Учитывая, что покинувшая пост Анна Кузнецова тоже была многодетной попадьей, можно заключить: видение президентом Путиным роли детского омбудсмена включает в себя способность быть примером для других. И Анна Кузнецова, и Мария Львова-Белова – одновременно преуспевающие общественные деятельницы и живое воплощение традиционных семейных ценностей».
«Тезис» отмечает, что Львова-Белова – пример того, чего может достичь активный человек, пользующийся возможностями кадрового роста:
«Это назначение хорошо отражает нынешнюю кадровую политику Кремля: Львова-Белова начинала свой путь с волонтерской деятельности, но благодаря ряду инструментов платформы "Россия – страна возможностей" теперь стала управленцем федерального значения. В портфолио Львовой-Беловой – успешно проведенные конкурсы, которые помогли людям с ограниченными возможностями реализовать свои инициативы и стартапы, работа в Общественной палате, огромные усилия, вложенные в совершенствование сферы социальной адаптации, помощь семьям с детьми-инвалидами, многодетным и малообеспеченным».
«Номенклатура» пишет об эффективности созданных в России инструментов повышения профессионального развития:
«Пример нового детского омбудсмена в очередной раз показывает эффективность выстроенных институтов повышения вертикальной мобильности. Мария Львова-Белова является одной из многих выпускников "школы губернаторов", занявших после прохождения программы высокие государственные должности. Случай нового омбудсмена особенно показателен с точки зрения эффективности политики обновления кадров, учитывая, что начинала свою общественную деятельность Львова-Белова как обычный волонтер, специализировавшийся на помощи детям-сиротам с инвалидностью».
Рашкин и его лось
В ночь на пятницу в Саратовской области полицейские и сотрудник комитета охотничьего хозяйства остановили автомобиль «Лада Ларгус», оформленный на областное отделение КПРФ. За рулем оказался депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, а в багажнике автомобиля полицейские нашли убитого лося. По словам Рашкина и сопровождавшего его мужчины, они нашли в лесу уже мертвого лося и решили его забрать. Депутат подтвердил, что осознавал незаконность своих действий. Пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови Рашкин отказался.
«Мейстер» считает, что любая реакции руководства КПРФ пойдет в минус партии:
«История вокруг поимки одного из столпов КПРФ Валерия Рашкина, пьяного, с разделанным лосем и без разрешения на охоту, это прежде всего тест для самой КПРФ. Пишут, что уже возбуждено уголовное дело (ст. 258, ч.2 налицо), но для снятия депутатской неприкосновенности нужно будет согласие Госдумы. По традиции решение об этом принимает партия, к которой относится депутат. Именно из-за позиции КПРФ так и не был лишен неприкосновенности Денис Вороненков, обвиненный в мошенничестве и позже бежавший на Украину. Ничем закончилось уголовное дело против иркутского губернатора Левченко, убившего спящего медведя. Оба раза коммунисты заявляли, что их коллег преследуют из-за политической позиции. Любое решение коммунистов в случае раскрутки ситуации пойдет им в минус. Они либо "сдадут" товарища и потеряют большую часть влияния в той же Саратовской области (Бондаренко не более чем шоумен и не имеет веса в регионе), либо отпугнут молодого избирателя, ориентированного на экологию, прежде всего в прогрессивной Москве. Очень интересно, что предложит Зюганов, чтобы спустить ситуацию на тормозах. С одной стороны, для вождя КПРФ Рашкин неудобная фигура в руководстве партии, с другой, – выгодная для торга с центром и электорально значимая. Сценарий внутрипартийного осуждения и краха для Рашкина априори видится маловероятным, даже при полностью доказанной вине».
Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечает разницу в подходах «Единой России» и КПРФ к неподобающему поведению своих депутатов:
«Если бы Валерий Рашкин был единоросом, мы не только уже исключили бы его из партии, но и сами поставили вопрос о его ответственности. В действиях Рашкина – очевидны составы как уголовного преступления (ст. 258 УК РФ – незаконная охота), так и административного правонарушения (ст.12.26 КоАП – отказ от медосвидетельствования). Но, поскольку Рашкин – депутат от КПРФ, ждем обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».
«Бойлерная» размышляет о деградации КПРФ:
«Рашкин решил косплеить советскую обкомовскую охоту – и спалился. <…> КПРФ окончательно разложилось, а депутаты – измельчали. Вместо белых "волг", заповедников, краснокнижных животных и свиты – дешманский российский универсал, зарегистрированный на саратовский обком КПРФ, "товарищ" по охоте из местных коммунистов и туша лося. Или лосихи. Лось тянет на 240 тыс. рублей ущерба, лосиха – на 400 тыс. Имиджевый урон партии – неоценим. Чем лучше коммунисты, чем те чиновники, кого они клеймят на митингах и в эфирах? Да ничем. Та же первобытная любовь к крови и жажда контроля. То же полное пренебрежение законом. КПРФ – не партия, а банальный филиал госкорпорации. За каждый голос обдуренных на выборах коммунисты получают по 152 руб. из бюджета. Тем и живут, на то и охотятся на лосей. Никакой этики, никакой морали. На и ничего личного. У людей просто бизнес. А Рашкин – неудачливый менеджер. Потому что попался. Ничего нового, проходите мимо. Скоро 7 ноября, готовьтесь к коммунистическому митингу».
Политик Андрей Метельский напоминает о том, как Рашкин любит обличать других:
«Рашкин призвал наказать сенатора от Тувы Людмилу Нарусову за высказывание о "бомжового вида людях" на одиночных пикетах. Рашкин призвал президента к массовым отставкам мэров и губернаторов, которые ввели обязательную вакцинацию в регионах. Рашкин призвал разобраться с олигархами. Рашкин призвал мэра Москвы экономить на праздниках. Депутат КПРФ Валерий Рашкин ни дня не проводит, чтобы кого-нибудь не обличить или не призвать к ответу. Эдакий борец за бедных, угнетенных и обиженных. "Народный защитник". Вот только, как ни одевай белые одежды, если ты сам человек довольно низких моральных устоев – правда выплывет наружу. Интересно, после случая на охоте к чему будет сейчас призывать Валерий Рашкин – может быть, лишать депутатов Госдумы мандата за недостойное поведение или ужесточить наказание за нелегальную охоту?»
«Темник» пишет о лицемерии:
«Вспомнились любопытные моменты – когда-то Рашкин выступал в роли зоозащитника. В 2015 году вместе с коллегами написал Президенту письмо о необходимости защиты гималайского медведя в России. А в 2016 году он громко заявлял, что надо давать реальные сроки живодерам. Как лицемерно это смотрится на фоне сегодняшнего скандала. В целом, для репутации КПРФ ситуация несет серьезный урон. Пьяный депутат Госдумы на машине, оформленной на региональное отделение компартии, поехал ночью убивать лося. Понаблюдаем за реакцией "красного" руководства – постарается ли оно минимизировать имиджевый ущерб или спустит ситуацию на тормозах».
Украина и её беспилотники
Украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar TB-2, партию которых закупили еще при президенте Петре Порошенко.
Журналист Александр Сладков рассказывает, чего ожидать:
«Это не наступательное оружие. Это не фактор новых возможностей прорыва первой и второй оборонительных линий ЛДНР. Это лишь фактор, который добавит крови. Я не говорю о массированных ударах, которые артиллерия ВСУ уже сегодня могла бы применять, но что-то ж ее сдерживает… Контрмеры ЛДНР могут содержаться только в новых возможностях ПВО. Либо эти возможности есть для того, чтоб "Байрактары" падали, как листья осенью, – тогда деньги, потраченные Украиной на турецкие БЛА, условно, сгорят. Либо возможностей нет, и тогда потери НМ и гражданского населения ЛДНР увеличатся в разы. Украине, наконец, удастся добиться перевеса в войне и заодно больно дернуть за ус северного соседа».
«Kotsnews» отмечает, что глава Минобороны Украины и украинский же Генштаб разошлись в показаниях:
«Министр обороны Украины опроверг применение Байрактара в Донбассе, обвинив российские спецслужбы в генерировании фейков. Но новость, судя по дате, была опубликована вчера, и до заявления Генштаба ВСУ, который удар беспилотника подтвердил. Хорош же там министр, который не в курсе, чего у него в войсках происходит».
«Украинский формат» полагает, что Киев окончательно отказался от мирного урегулирования:
«Кажется, в вооруженный силах Украины решили окончательно отказаться от планов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Один из официальных ресурсов Министерства обороны Украины опубликовал видеозапись, на которой украинские военнослужащие обстреливают Донецк из миномета. Таким образом они решили отомстить за смерть своих сослуживцев. <…> Это же насколько нужно было преисполниться, чтобы публиковать видео с обстрелом города на официальном ресурсе???»
«Грамоты Ярослава» пишут об успехах турецких создателей оружия:
«С турецкими Байрактарами интересно еще вспомнить вот что. Всего десять лет назад, как раз в период, когда американские ударные беспилотники каждую неделю убивали по несколько десятков человек (по большей части, мирных граждан) в Сомали, Йемене, Афганистане и Пакистане (общий счет погибших шел на тысячи!), и это была настолько актуально-наболевшая тема, что ее регулярно поднимали в ООН и на пресс-конференциях американских чиновников, так вот в это самое время Турция закупала БПЛА у Израиля, а собственные дроны разрабатывать только пыталась. <…> И вот в 2021-м "Байрактар" – полноценный военный бренд с громкими боевыми успехами в анамнезе. Теперь будет кошмарить жителей Донбасса. Самое время для того, чтобы прервать "беспроигрышную серию" турецких аппаратов. Желательно молча, без выражения "крайней озабоченности"».
«Доктор прописал» отмечает всплеск конспирологии:
«Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ мандаринов турецкого производства, так как в них были обнаружены пестициды. Распоряжение вступит в силу с 29 октября и будет действовать до "особого распоряжения". Произошедшее наблюдательные авторы телеграм-каналов немедленно связали с событиями в Донбассе, где украинцы впервые в ходе боевых действий применили беспилотник Bayraktar турецкого производства. <…> Ранее Роспотребнадзор усилил контроль в отношении восьми ввозимых из-за рубежа видов пищевой продукции, в том числе за фундуком из Грузии, грушами из Китая, лимонами и мандаринами из Турции. Первыми под раздачу попали мандарины – ну вот так совпало».
Скифы и их золото
Апелляционный суд Амстердама признал собственностью Украины около двух тысяч уникальных предметов из крымских музеев, которые во время воссоединения Крыма с Россией находились на выставке в Нидерландах.
«338» не удивлен:
«Кто бы сомневался в ином исходе. Собственно, дело не в культурной ценности предмета спора, но в символическом напоминании о том, какой позиции придерживаются в европах на тему территориальной принадлежности Крыма. В то же время зададимся вопросом на долгосрочную перспективу: станет ли решение амстердамского суда прецедентом и толчком для оспаривания правомерности владения отдельными государствами исторических ценностей, приобретенных, скажем, после Второй Мировой войны или иных конфликтов? Турки вот периодически требуют у России вернуть османские знамена, захваченные русской армией при взятии Эрзурума».
«Парламент с кнопкой» комментирует радостные заявления украинского президента:
«В Киеве не нарадуются "утешительному призу" из Крыма в виде "скифского золота". Российской стороне удалось забуксовать процесс в судебных тяжбах на пять лет. Однако, учитывая общую предвзятую европейскую позицию по полуострову, такой исход был неизбежным. Зеленский после оглашения решения судом попытался максимально эксплуатировать свою "победу" со скифским золотом для поднятия рейтингов, вселяя украинцам оптимизм по поводу "возвращения" самого полуострова. Но такая незамысловатая логическая акробатика вряд ли убедит кого-то с адекватным пониманием ситуации и скорее сработает в обратную сторону».
«НЕВМИНКУЛЬТ» считает, что Киев напрасно радуется:
«Российская сторона будет оспаривать решение, и это правильно. Да, издержки на адвокатов солидные (упоминалось о 27 млн кровно заработанных проигравшими юристами рублей), но это лучше, чем отдавать исторические сокровища в руки варваров, которые ждут не дождутся, когда под предлогом "абы потом не досталось москалям!" смогут раздербанить крымскую коллекцию по своим дворцовым схронам и открывать скифским украшением "пывас для побратыма". Надежда на то, что голландцев затягивание вопроса тоже, в принципе, устраивает. Коллекция находится у них, причем за хранение музей назначил солидный тариф, и только еще на 2016 год Киев был должен хитрым амстердамцам 111 тысяч долларов. Через пару лет победа может стать для Украины "пирровой", и голландцы охотно предложат взаимозачет: "Ничего, мол, так и быть, не должны, но коллекция теперь тогда останется у нас. Бусы хотите, кстати?". Половина европейских музеев именно такими сделками с папуасами и наполнилась. Потому и решения "в пользу сильных" можно не ждать».
Журналист Максим Кононенко полагает, что решение нужно принимать не по всей коллекции, а по каждому отдельному предмету:
«Там есть экспонаты, которые были найдены задолго до того, как Крым незаконно передали Украине. А есть и те, которые были найдены в девяностых. Но – русскими археологами! Так что тут надо по каждому элементу коллекции принимать отдельные решения».
«Мышь в овощном» призывает не называть золото скифским:
«Нам кажется, что первое, с чего надо начать разбираться в истории со скифским золотом, о котором, наконец, все вспомнили – это убирать вообще из дискурса пресловутых "скифов". Нет никакого "скифского золота", как давно нет и самих скифов. А есть экспонаты российских музеев, незаконно удерживаемые на территории другого государства, в отношении которых принято заведомо неправосудное судебное решение о передаче их в третьи руки. Решение, за которое всю полноту ответственности будет нести принявшая его сторона. Это не игра в слова, а та принципиальная позиция, на которой должны строиться прочие действия как в юридическом, так и в политическом поле».
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