Телеграм: мор на Камчатке и обморочный патриотизм
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Уголовное дело в связи с загрязнением акватории на Камчатке
Специалисты сообщили о гибели почти всех придонных животных в Авачинской бухте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям – о загрязнении морской среды и о нарушении правил обращения экологически опасных веществ.
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев распорядился создать межведомственную рабочую группу правительства для выяснения причин случившегося. Группу возглавила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Весной Радионова принимала активное участие в расследовании причин масштабного разлива нефтепродуктов в Красноярском крае на норильской ТЭЦ.
«"Зелёный" змий» размышляет о роли главы Росприроднадзора:
«Похоже, главе Росприроднадзора и вправду уготована роль "Чудо-женщины", <…> которой предстоит мотаться по всей стране, выявляя виновных лиц, заставляя работать местных чиновников, предъявляя многомиллиардные иски. И заниматься не текущей деятельностью Росприроднадзора, а одними лишь экокатастрофами, которые случаются в России чаще и чаще».
Ситуацию с загрязнением акватории Тихого океана у побережья Камчатки взял на личный контроль генпрокурор России Игорь Краснов. Ученые-экологи берут пробы, чиновники проверяют объекты, которые могли стать источниками загрязнения. «Пул N3» делится наблюдениями:
«В океане у Камчатки уже неделю ищут такими силами и с таким усердием, что будет большим разочарованием, если найдут что-нибудь меньше, чем Атлантиду или хотя бы заброшенную подводную базу Аненербе».
Политолог Дмитрий Фетисов пишет об экономических последствиях:
«Экологическая катастрофа в Авачинском заливе может иметь и экономические последствия. Негативная история отразится на бренде камчатской рыбы, икры и краба. Соответственно, падение спроса на эту продукцию ударит сначала по рыбодобывающей отрасли региона, а через нее нанесет экономический удар по всему населению Камчатки. И этот риск властям надо учитывать».
Спортсмены-серфингисты, тренировавшиеся на Камчатке, сообщали о загрязнении еще в сентябре, но местные власти на сигналы не реагировали. «Green GR» пишет:
«Остаются вопросы по времени реагирования на сигналы серферов. Впечатляет уровень и скорость распространения общественного давления, а также информационных атак на губернатора Камчатского края».
Об ответственности и полномочиях региональных властей пишет и «Темник»:
«[Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий] Медведев предлагает наделить регионы полномочиями по мониторингу особо опасных объектов накопленного вреда. Такова реакция зампреда Совбеза, прежде всего, на разворачивающуюся экологическую трагедию в Авачинской бухте. Действительно, очевидно, что именно региональные власти принимают на себя основной прессинг общественности в случае возникновения кризисных ситуаций. Федеральные чиновники видят свою функцию несколько иначе. Им не приходится работать непосредственно с возмущенными жителями. <…> Люди спрашивают с того, кто ближе – со своего губернатора. А полномочия по проведению экологического надзора и контроля – сосредоточены в руках федеральных структур. Учитывая, что в будущем высока вероятность нарастания экологических рисков, возможно, систему экологического контроля, действительно, пора пересмотреть».
Отставка главы Дагестана
На этой неделе Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен сенатор от Ставропольского края, бывший полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе, бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов. Васильева Путин назначил своим советником.
«Временное Правительство» рассуждает о результатах работы Васильева на посту главы региона:
«Для республики это была целая эпоха попыток наведения порядка (говорят, что теперь даже на угнанных машинах не очень принято ездить), арестов госслужащих любого уровня и сопутствующего им передела власти. Стал ли Дагестан после руководства Васильева благопристойной республикой вроде маленьких европейских государств или хотя бы просто экономически самостоятельным регионом? Даже близко к этому не подобрался. Но и нельзя отрицать, что регион крайне специфичный и сложный. Разгребать конюшни клановых отношений может еще не одно поколение губернаторов. И судя по тому, что на пост врио назначен генерал-полковник Росгвардии Сергей Меликов (лезгин по национальности), одними разговорами с элитами там до сих пор не обойтись, а ставка на человека, не имеющего кровного родства с местными народами, не сработала».
«Мейстер» акцентирует внимание на национальности врио главы региона:
«ВРИО главы Дагестана стал Сергей Меликов, лезгин по национальности, выросший в Подмосковье. С советских времен глава республики, как бы он ни назывался, был представителем одной из двух национальностей, он был либо аварцем, либо даргинцем. Причем с обязательным сохранением очередности. "Русский по паспорту" Владимир Васильев, хоть и обладал "экзотичным" отчеством Абдуалиевич, принципиально выбивался из этого ряда и уже тем раздражал большую часть национальных элит. Лезгину Меликову при "старых порядках" тоже не светило стать главой региона. Его назначение показывает, что федеральный центр не отказался от курса на купирование ретроградной кланово-национальной системы в республике».
«Толкователь» рассказывает про Меликова:
«Боевой генерал из потомственной военной семьи: отец полковник, брат генерал-майор, жена военный врач, сын – военный. Меликов прошел первую чеченскую войну. Его пасынок Дмитрий Серков погиб 2 августа 2007 года – как раз в Дагестане, в бою с моджахедами; посмертно получил звание Героя России. <…> Пока неизменно одно: ставка на силовое руководство в Дагестане продолжилась. Видимо, республика считается потенциально самой взрывоопасной точкой в России».
«АДЕКВАТ» считает, что отставка Васильева была ожидаемой:
«Искать двойное дно в отставке Васильева с поста главы Дагестана нет смысла – 71 год – вполне почтенный возраст для такой работы, особенно учитывая войну на юг от границы. Меликов, назначенный ему на смену, знает регион, генерал с безупречным формуляром, ну и наконец просто заметно моложе. Самое то сочетание для сегодняшней обстановки. Интересно, что в 2017 ему уже предлагали эту должность, но тогда Меликов отказался. В этот раз, видимо, убедили. Пожелаем ему удачи».
Политический активист Кирилл Шулика напоминает про недавнюю отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который оставил руководить регионом своего первого заместителя Дениса Буцаева:
«Интересно, что врио главы Дагестана есть, президент его назначил, а вот Денис Буцаев врио главы Белгородской области не назначен. Так что тут есть интрига».
Беспорядки в Киргизии
После состоявшихся в воскресенье парламентских выборов в Киргизии начались массовые беспорядки. Сторонники проигравших политических партий захватили здание парламента и освободили из СИЗО бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. ЦИК признал итоги выборов недействительными, но это не помогло, беспорядки продолжились. Главы регионов и мэр Бишкека ушли в отставку. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти.
«Мюсли вслух» напоминают, что такое в Киргизии не впервые:
«В Киргизии идет борьба кланов, и каждые выборы заканчиваются протестом проигравшей стороны, заявил профильный российский сенатор Джабаров - РИА Новости. Сенатор ключевое слово позабыл – фальсифицированные. Фальсифицированные выборы в Киргизии заканчиваются протестом – "тюльпановая революция" 2005 года. А вот честные выборы протестов не вызывают. Так, не было никаких таких бурлений и кипений после президентских выборов 2011 и 2017 гг. и парламентских 2015 г.».
«НеВротик» рассуждает о том, что события в Киргизии значат для России:
«Переворот в Бишкеке почти закруглил кольцо приключений по периметру наших границ. Теперь мятежами или войнами остается не охвачен только один наш евразийский партнер – Казахстан. Ну, и сама РФ. Свадьба-то у каждого своя. И, по правде говоря, киргизский майдан – это Москве минимальный головняк, если с другими сравнивать. Смутоперевороты – это там штатное состояние в конкуренции между кланами Севера и Юга. Можно сказать, обыденность политического процесса. На статус Киргизии как участника Евразийского союза этот процесс влияет минимально. Кто бы из существующей обоймы ни захватил власть, подход к этому вопросу бесхитростно-рациональный: быть региональным хабом по перевалке китайского ширпотреба и пользоваться союзническими преференциями по поставкам трудовых ресурсов в Россию».
«Мышь в овощном» полагает, что ситуацией в Киргизии в перспективе может воспользоваться Китай:
«Гостеприимные ханьцы, уверены, с радостью помогут соседям с Запада приобщиться к вечной культуре Поднебесной Империи и стать ее частью. А кто не захочет – тем помогут. Спросите у уйгуров – они расскажут, как именно».
«ДИКАЯ АЗИЯ» пишет о степени абсурдности происходящего в Киргизии:
«Депутаты не смогли объявить импичмент кыргызскому лидеру, потому что спикер Парламента не понял, что это за документ. Выдвинутый частью депутатов на пост главы Парламента Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев сказал, что не подписал бумагу об импичменте, потому что не понял, о чем там речь».
В четверг киргизы потеряли своего президента и премьера. Замглавы Совбеза Киргизии Омурбек Суваналиев сообщил, что местонахождение президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. По словам Суваналиева, президент и премьер находились в конспиративных местах.
«Доктор прописал» рассказывает о странных переговорах, которые провел президент после того, как нашелся:
«Сооронбай Жээнбеков по телефону провел переговоры со спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым. "Жээнбеков заявил, что он легитимный президент, а парламент является легитимным органом. Поэтому президент отметил важным организовать встречу со спикером Абдылдаевым", – сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева. Эээ, ну ок... Новость, которую все ждали: президент откуда-то звонит спикеру парламента и сообщает, что он законный глава государства. Но где находится, на всякий случай не уточняет».
Самоубийство нижегородской журналистки
Неделю назад перед зданием нижегородского управления МВД в результате самоубийства погибла создательница интернет-издания «Koza press» Ирина Славина. В последние годы ее неоднократно штрафовали за оппозиционные посты в соцсетях и за статью о распространении коронавируса в регионе, которую признали фейком. За сутки до трагедии более десяти силовиков провели у журналистки дома обыск по делу о связях с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского, Славина проходила по делу свидетелем. У семьи изъяли все компьютеры и средства связи. Перед смертью журналистка написала в соцсети, что в своей смерти просит винить Российскую Федерацию.
После смерти Славиной в Нижнем Новгороде прошла серия акций против действий силовиков и препятствования работе журналистов. Оппозиционные политики сделали ряд заявлений.
«Политджойстик» пишет о пляске на костях:
«Как научились цинично использовать смерть человека! Это о Славиной из Нижнего Новгорода. С душой человека может разобраться только он сам и господь бог. Зачем человек лишает себя жизни, да еще так мучительно, может сказать только он сам. А 99,9999%, выходящих с плакатами сегодня, никогда не читали ее статьи и по фотографии ее не узнают. Но как это "полезно" им, что она не просто подожгла себя, но еще и умерла».
«Соколов-Митрич-Иногда» считает неадекватной реакцию либеральной оппозиции на трагедию:
«Не знаю, виновата ли Российская Федерация в смерти Ирины Славиной, но в одном я уверен точно. Если в ближайшее время кто-то еще сожжет себя во имя борьбы с тиранией, то в этой смерти уже будет изрядная доля вины всех тех, кто сейчас прославляет и романтизирует такой метод политической борьбы. Ребята, прекратите! У вас осталось хоть немного совести и разума или только одна священная злоба? Вы называете Ирину "новой русской святой", Жанной д'Арк, делаете перепосты коллажа с ее портретом на фоне сгоревших трупов детей Беслана. Но дети Беслана очень хотели жить. Жанна д'Арк сама себя не сжигала. И нет в истории христианства ни одного святого, который бы покончил с собой. Ирину жалко. Ее смерть – трагедия. Кто в ней виноват – вопрос дискуссионный и с юридической точки зрения, и с моральной. Но бросать еще одну личную трагедию в топку политической борьбы – мерзко и бесчеловечно».
«338» вспоминает другое самоубийство - погибшего год назад в Ижевске удмуртского общественника, который протестовал против добровольного, а не обязательного изучения национальных языков малых народов:
«В связи с готовящимся очередным я/мы, но с лозунгом "в моей смерти прошу винить Российскую Федерацию", отметим, что сакрализация фигуры Славиной осуществляется именно благодаря лозунгу, указанию на объект причинно-следственной связи и цеховой солидарности. Сжегший себя годом ранее у здания ижевской администрации Альберт Разин, вопрошавший "Есть ли у меня Отечество?", не претендовал на собственную сакрализацию потому как а) не назначил виновного; б) не был журналистом, хотя стремился к тому, чтобы его самосожжение воспринимали именно как политический протест».
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал самоубийство журналистки трагедией, выразил соболезнования ее семье, приехал на церемонию прощания со Славиной и взял расследование обстоятельств ее гибели на личный контроль. Тем не менее, некоторые комментаторы поспешили обвинить губернатора в создании условий для травли журналистов. Член Общественной палаты России Мария Бутина считает эти обвинения абсурдными:
«Единственное, в чем можно обвинить Никитина – это недостаточное внимание к лицам с неустойчивой психикой. Не надо плодить сущности там, где их нет».
«Ход Конева» имеет вопросы к нижегородским силовикам:
«Славина была честной, доброй и абсолютно безопасной для человечества женщиной, состоявшей в "Церкви Макаронного монстра" в силу собственных странностей. При этом писала правдивые неподкупные статьи в небольшую региональную газету, тихонько и поделом ругала власть, из оружия обладала только ручкой да блокнотом. С ними же ходила на конференции треклятой "Открытки", чтобы записывать светлые мысли темных людей, совсем на Ирину непохожих. И, да, чувство внутренней несправедливости сжигало женщину изнутри – дайте только спички. Бывают же такие люди. И в этой связи у меня вопрос к нижегородским силовикам: зачем было подавать этой несчастной безвредной женщине те самые спички? Неужели ее статьи так вредили государственному строю? Или, может быть, дешевый ноутбук дочери Ирины содержал сведения о вмешательствах иностранной разведки? Возможно, вы всерьез думали, что Ходорковский делился с журналисткой бюджетами на развал страны?»
Госпитализация школьников в Великих Луках
В понедельник в Псковской области 13 детей были госпитализированы после того, как почувствовали себя плохо во время торжественной линейки. Практически одновременно дети разного возраста начали терять сознание. Позже госпитализация потребовалась еще одному ребенку. Всем поставили диагноз «отравление неустановленным веществом под вопросом». Следственный комитет возбудил уголовное дело.
«Контора пишет» рассказывает о версиях случившегося:
«Рабочие версии всего две: 1. Дети не выдержали совокупность факторов (долго стояли в теплых куртках в +18, большое количество выступающих, стрельба почетного караула). 2. Внезапное ухудшение здоровья детей – это реакция на диаскинтест [кожная проба на определение наличия туберкулеза – ред.]. Эта версия имеет реальное подтверждение. Неделю назад в этой же школе ребенок упал в обморок на уроке после диаскинтеста. Диаскинтест не может вызвать таких последствий, если, конечно, он закуплен у нормального поставщика и применен в соответствии с инструкцией. Широко известно, что применение диаскинтеста в детских коллективах в период карантина по инфекциям возможно только после снятия карантина. Фактически все школы работаю в условиях карантина, медики не имели права проводить диаскинтест».
«РосСкандал» потрясен версией, которую выдвинула начальник управления образования Великих Лук:
«Нач. управления образования Татьяна Лозницкая заявила: дети не выдержали волнительного мероприятия с патриотическими и нравственными речами… Нынешние дети, конечно, "дохлики" по сравнению с закаленными советскими пионерами, но не до такой же степени! Это ж какие речи толкать надо, чтоб от них в обморок рухнуло полкласса?!»
«Научно-образовательная политика» ставит вопрос о профпригодности Лозницкой:
«По мнению редакции НОП, у г-жи Лозницкой очевидно ложные представления о патриотических ценностях. Удивительно, что именно она руководит городским управлением образования».
«Копибара» знает о великолукских школьниках больше других:
«Дело в том, что Копибара догадывается, какую жизнь ведет средний школьник из Великих Лук, в которой причудливо переплетены пакеты с клеем и неформатное кино, часто пьяный или отсутствующий отец и тяжелое порно в инете, тяжело работающая мать и наличный секс в заброшках, Эрих Мария Ремарк и ММА единоборства, аборты, качалки и турники, одежда, одежда, одежда и рейды по отжатию мобил, немного герыча, инстаграм, тик ток и как добыть айфон, снова одежда, томик Ницше, стихи Рильке, где взять 1500 р., срочно, сейчас... Копибара уверена, что продюсер, способный уложить этих ребят в обморок школьной линейкой, сорвет миллионный контракт в любом эвент-агентстве, стоит ему только чуть-чуть приоткрыть секрет организации столь волнительных мероприятий».
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