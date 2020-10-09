Телеграм: мор на Камчатке и обморочный патриотизм

4

Неделю назад перед зданием нижегородского управления МВД в результате самоубийства погибла создательница интернет-издания «Koza press» Ирина Славина. В последние годы ее неоднократно штрафовали за оппозиционные посты в соцсетях и за статью о распространении коронавируса в регионе, которую признали фейком. За сутки до трагедии более десяти силовиков провели у журналистки дома обыск по делу о связях с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского, Славина проходила по делу свидетелем. У семьи изъяли все компьютеры и средства связи. Перед смертью журналистка написала в соцсети, что в своей смерти просит винить Российскую Федерацию.

После смерти Славиной в Нижнем Новгороде прошла серия акций против действий силовиков и препятствования работе журналистов. Оппозиционные политики сделали ряд заявлений.

«Политджойстик» пишет о пляске на костях:

«Как научились цинично использовать смерть человека! Это о Славиной из Нижнего Новгорода. С душой человека может разобраться только он сам и господь бог. Зачем человек лишает себя жизни, да еще так мучительно, может сказать только он сам. А 99,9999%, выходящих с плакатами сегодня, никогда не читали ее статьи и по фотографии ее не узнают. Но как это "полезно" им, что она не просто подожгла себя, но еще и умерла».

«Соколов-Митрич-Иногда» считает неадекватной реакцию либеральной оппозиции на трагедию:

«Не знаю, виновата ли Российская Федерация в смерти Ирины Славиной, но в одном я уверен точно. Если в ближайшее время кто-то еще сожжет себя во имя борьбы с тиранией, то в этой смерти уже будет изрядная доля вины всех тех, кто сейчас прославляет и романтизирует такой метод политической борьбы. Ребята, прекратите! У вас осталось хоть немного совести и разума или только одна священная злоба? Вы называете Ирину "новой русской святой", Жанной д'Арк, делаете перепосты коллажа с ее портретом на фоне сгоревших трупов детей Беслана. Но дети Беслана очень хотели жить. Жанна д'Арк сама себя не сжигала. И нет в истории христианства ни одного святого, который бы покончил с собой. Ирину жалко. Ее смерть – трагедия. Кто в ней виноват – вопрос дискуссионный и с юридической точки зрения, и с моральной. Но бросать еще одну личную трагедию в топку политической борьбы – мерзко и бесчеловечно».

«338» вспоминает другое самоубийство - погибшего год назад в Ижевске удмуртского общественника, который протестовал против добровольного, а не обязательного изучения национальных языков малых народов:

«В связи с готовящимся очередным я/мы, но с лозунгом "в моей смерти прошу винить Российскую Федерацию", отметим, что сакрализация фигуры Славиной осуществляется именно благодаря лозунгу, указанию на объект причинно-следственной связи и цеховой солидарности. Сжегший себя годом ранее у здания ижевской администрации Альберт Разин, вопрошавший "Есть ли у меня Отечество?", не претендовал на собственную сакрализацию потому как а) не назначил виновного; б) не был журналистом, хотя стремился к тому, чтобы его самосожжение воспринимали именно как политический протест».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал самоубийство журналистки трагедией, выразил соболезнования ее семье, приехал на церемонию прощания со Славиной и взял расследование обстоятельств ее гибели на личный контроль. Тем не менее, некоторые комментаторы поспешили обвинить губернатора в создании условий для травли журналистов. Член Общественной палаты России Мария Бутина считает эти обвинения абсурдными:

«Единственное, в чем можно обвинить Никитина – это недостаточное внимание к лицам с неустойчивой психикой. Не надо плодить сущности там, где их нет».

«Ход Конева» имеет вопросы к нижегородским силовикам:

«Славина была честной, доброй и абсолютно безопасной для человечества женщиной, состоявшей в "Церкви Макаронного монстра" в силу собственных странностей. При этом писала правдивые неподкупные статьи в небольшую региональную газету, тихонько и поделом ругала власть, из оружия обладала только ручкой да блокнотом. С ними же ходила на конференции треклятой "Открытки", чтобы записывать светлые мысли темных людей, совсем на Ирину непохожих. И, да, чувство внутренней несправедливости сжигало женщину изнутри – дайте только спички. Бывают же такие люди. И в этой связи у меня вопрос к нижегородским силовикам: зачем было подавать этой несчастной безвредной женщине те самые спички? Неужели ее статьи так вредили государственному строю? Или, может быть, дешевый ноутбук дочери Ирины содержал сведения о вмешательствах иностранной разведки? Возможно, вы всерьез думали, что Ходорковский делился с журналисткой бюджетами на развал страны?»

