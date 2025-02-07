Телеграм: Мечты Зеленского о ядерке, разгром USAID и переселение Газы
Зеленский требует ядерное оружие, Украина предложила США редкоземельные металлы, которых у нее нет, а Трамп хочет забрать сектора Газа.
Удары ВСУ по мирным жителям
В субботу ВСУ совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. В интернате жили горожане, не успевшие эвакуироваться из Суджи с приходом туда украинцев.
«Охотники за головами» публикуют фото одного из террористов:
«Запомните его!!! По факту нанесения ракетного удара по зданию школы-интерната, расположенной в городе Суджа Суджанского района Курской области, возбуждено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВФУ Ростислава Карпуши. По данным следствия, 1 февраля 2025 года Карпуша отдал незаконный приказ своим подчиненным об атаке на указанный мирный объект, где в тот момент находились десятки мирных жителей. Поймать и на вертел эту тварь».
Сенатор Владимир Джабаров считает, что события в Курской области вновь подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство:
«ВСУ уже давно превратились в банды террористов. Чем отличается, например, захват Басаевскими бандитами заложников в больнице Буденновска в 1995 году от нападения бандитами из ВСУ на больницу в г. Суджа в Курской области? Только тем, что террористы Басаева захватывали заложников для торга с Москвой. А в Курской области террористы из ВСУ заложников не берут, просто тупо убивают ни в чем не повинных мирных граждан. Пощады украинским террористам не будет».
«АДЕКВАТ Z» указывает, что украинцы, как обычно, попытались возложить ответственность на ВС РФ:
«Согнать в суджанский интернат захваченных гражданских. Ударить по интернату "Хаймарсами". Немедленно, еще и пыль не осела, заорать, что це москальска бомба. Власти Украины делают абсолютно все от них зависящее, чтобы никаких альтернатив судьбе Карфагена у них не оставалось в принципе. Им кажется, что "в такой способ" у них получится замылить кому-то глаза на их предыдущие зверства. Поведутся ли на это на стороне хозяев хотя бы формально, нам наплевать трижды: новых денег, нового оружия и подавно новых стратегических подходов в любом случае не появится. А мы здесь еще и еще раз убеждаемся, что не начинать забоя взбесившегося кровожадного зверя было так же невозможно, как сейчас невозможно оставлять детям хоть самую малую, даже размером с щетинистый пятачок, часть этой работы. И с победой эта работа не закончится, а перейдет в новое – и долгое – качество. Очень надеюсь, что над практическими аспектами денацификации, жесткой, комплексной, длящейся, поголовной, заинтересованные ведомства уже провели достаточную работу, чтобы после слома вооруженного сопротивления приступить к ней, не откладывая».
Во вторник ВСУ атаковали в Запорожской области школьный автобус. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказывает о последствиях:
«Водитель школьного автобуса получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Принято решение о его транспортировке в Мелитопольскую областную больницу. Всем детям оказана медицинская помощь, с детьми работают психологи. Пятеро детей доставлены в больницу на дообследование. Всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих. Нахожусь на связи со всеми службами. Это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей. Киевский режим показывает, что для него нет ничего святого и он готов на все».
«Русская армия ZOV» подчеркивает, что ВСУ в отчаянии бьют по мирным жителям на фоне военных успехов ВС РФ:
«Наши части наступают, враг дрожит. Киевский режим бросает в бой школьные автобусы и мобилизованных стариков, но это ему не поможет. Коротко о ключевых точках. Херсон. Российский флаг над островом Большой Потемкин – это старт для удара через Днепр. ВСУ лупит из арты по пустым берегам, теряя последние снаряды. Запорожье. Наши дроны превратили укрепрайоны ВСУ в Орехове в груду бетона. А "герои" из Киева? Их БПЛА расстрелял детей в автобусе. Типично: вместо армии – террор. Купянский котел. Новомлынск наш! Украинская группировка в Торском уже рисует на картах "кольцо". Резервы ВСУ? Сборная солянка из офисного планктона и бегущих дезертиров».
Зеленский требует ядерное оружие
Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту заявил, что если Украину не примут в НАТО в ближайшем будущем, то ей необходимо дать ядерное оружие.
«Tomas Torkvemada Z» комментирует заявление Зеленского о том, что ядерное оружие может стать гарантией безопасности для Украины:
«Ядерное оружие и есть гарантия безопасности. А еще лучше будет гарантия отсутствия хутора как такового. Без применения ядерного оружия, надеюсь».
«Всевидящее око» удивляется киевским фантазиям:
«Просроченный президент на фоне усиливающихся разговоров о том, что его таки могут наконец сбыть как просрочку – в смысле, переизбрать – не падает духом. И просит выдать ему ядерку, чтобы как следует жахнуть. Насколько Зеленский отчалил в иную реальность, утратив контакт с действительностью, нам даже предполагать страшно. Но после Байдена "президентом независимого государства" может быть не только это существо, а вообще кто угодно. Например, фикус в горшке. Он, впрочем, в чем-то Зеленского даже превосходит: молчит и пурги не несет».
«Политтранзит» объясняет, почему на Западе не в восторге от инициатив Зеленского:
«Зеленский заговорил о необходимости ядерного оружия для Украины. От этой идеи на Западе лишь поморщились, поскольку тамошние лидеры понимают – если Киеву дать ядерное оружие, то последует превентивный удар России не только по Зеленскому, но и по той стране, которая передаст этому режиму свои технологии».
«РосСкандал» напоминает:
«Именно вопли Зеленского о ЯО вынудили Россию начать СВО. Неядерный статус 404 – одно из главных условий РФ, и никаких переговоров без этого пункта быть не может. Вот поэтому просроченный и хочет вернуться к началу пути и обнулить три года утилизации ВСУ. И хотя идея заманчивая для Запада, но военный проигрыш этим не исправить. Поэтому что-то дают уже не "под Зеленского", а под недра, окончательно сливая будущее Украины. В том плане, а что их там осталось, тех украинцев...»
Украина оплатит суицид редкоземельными металлами
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил о готовности продолжить оказание военной помощи Киеву в обмен на украинские редкоземельные металлы. Во вторник Зеленский ответил, что Украина готова к совместной с Западом добыче полезных ископаемых.
«Птичья ягода» считает, что план забавный, но есть нюансы:
«Возможно, кто-то удивится, но редкие металлы обычно не лежат в аккуратных контейнерах под ракитовым кустом – приходи и забирай. Нет, сначала потребуется геологическая разведка, которая позволит прикинуть реальные запасы, а также возможность или невозможность (да, такое тоже случается) добычи оных. Затем понадобятся масштабные финансовые вливания в высокотехнологичные производства (которые, к слову, далеко не у всех стран имеются). Но даже это еще не все, ведь львиная доля полезных ископаемых, оказывается, ну вы подумайте, возлегла где-то на Донбассе и в прифронтовых территориях. А это значит, что совершенно без разницы, чем там пытается торгануть Трамп или Зеленский, если поверх этого добра уже уселся медведь, сдвинуть которого оказалось невозможно. Другими словами, России пытаются продать подороже то, что она уже забрала. Хитро, хитро, для одесского привоза бы сошло, конечно».
«Темник» на месте Зеленского не спешил бы радоваться:
«Зеленский увидел призрачный шанс на спасение. Трамп принял его подачу – отдать всю минеральную ресурсную базу государства Украина Вашингтону. Земля и так уже принадлежит напрямую или через посредников американским корпорациям. Зеленский немедленно подтвердил, что уступка всех ископаемых, интересных США, является базисом его "плана победы", переданного новому хозяину Белого дома после его победы на выборах в качестве предложений украинского вклада в MAGA-будущее. Однако радоваться нелегитимному лидеру киевского режима преждевременно. Прежде всего, шанс на то, что его устранят с политической сцены, практически стопроцентный. Это часть даже не "сделки", о которой грезит Трамп, а просто самого начала переговоров. Далее, необходимо помнить о непредсказуемости американского лидера и его манере в любых переговорах поворачивать если не на 180°, то точно на 90 – по ходу выработки соглашений от максимальных заявленных до минимальных приемлемых. Ну и наконец, терпение украинского народа на самом деле не бесконечное. Идея войны до последнего украинца только за то, чтобы все недра отдать США, гарантировано возмутит исторически строптивое малороссийское население».
«Логика Маркова» уверена, что украинские редкоземельные металлы не так уж сильно нужны США:
«Нет никаких остро необходимых США редкоземельных металлов с Украины. Их очень мало, и все, что есть, есть и в странах-союзниках США в мире. Зеленский делает вид, что есть, и что так Украина платит США за военную помощь. Трамп делает вид, что есть, – чтобы оправдать, что он, Трамп, продолжает политику Байдена и продолжает бросать десятки миллиардов долларов США в черную яму Украины. Все эти разговоры – для обмана избирателей Трампа, которые требуют от Трампа прекратить тратить сотни миллиардов на Украине».
«КАСТОРКА» не соглашается:
«Месторождения действительно есть. Только даже в мирных условиях никто из западных компаний и инвесторов почему-то не интересовался этими великолепными месторождениями. И уж тем более никто ими интересоваться не будет и в дальнейшем. <…> Трамп вполне готов и дальше поставлять оружие на Украину, но не за деньги американских налогоплательщиков, а исключительно за деньги Киева. А учитывая, что ранее Зеленский запустил мульку о продаже своих месторождений, то пусть платит ими. Но для того, чтобы оценить реальную перспективу добычи сырья на этих месторождениях, понадобятся годы. Затем еще годы на поиски инвесторов. А пока нет оплаты, не будет и американского оружия».
«Мышь в овощном» констатирует, что Трампу, носившемуся с обещанием закончить украинский конфликт, мир вовсе не нужен:
«"Для того, чтобы Вашингтон продолжал помогать Киеву убивать русских, Киев должен обеспечить Вашингтону гарантии доступа к недрам, отторгнутым ВСУ у России". Насколько мы можем судить по новостям, такова программа известного миротворца, по совместительству – президента США, которого у нас, любя, часто называют "агент Дональд". Что это означает? Полагаем, что ровно то же самое, что и прежде. Западу в украинском кризисе нужен не мир – но исключительно решение тех задач, которые там перед собой ставили, готовя этот конфликт. Задача-максимум – дезинтеграция России. Промежуточных задач много, и контроль над ресурсами Малороссии, очевидно, находится в их числе».
Приостановка работы USAID
Администрация президента США заморозила бюджет Агентства США по международному развитию (USAID) и отправила его сотрудников в отпуск. Глава департамента эффективности правительства США Илон Маск назвал агентство «политически ангажированным» и заявил, что оно «поддерживало радикально левые идеи по всему миру, включая антиамериканские». Трамп назвал руководство USAID «кучкой радикальных сумасшедших» и пообещал принять решение о будущем организации.
«Записки американиста» подчеркивают, что USAID не грозит ликвидация:
«USAID не упраздняют целиком. По плану Трампа, ведомство продолжит работать и выполнять свои функции, будучи подотчетной Госдепартаменту структурой. Но даже упразднение независимого статуса USAID Трамп не может осуществить в одностороннем порядке без Конгресса, так как агентство было создано на основе закона об иностранной помощи 1961 г. (FAA), одобренного конгрессом. Он и Рубио могут попытаться менять какие-то отдельные алгоритмы работы агентства, но не агентство в целом. Получается, любые действия в части реструктуризации/упразднения/изменения статуса должны быть рассмотрены в Конгрессе. Споры об этом будут вестись долго».
«Банкста» пишет о серьезных обвинениях в адрес USAID:
«Илон Маск обвинил USAID в финансировании китайской лаборатории, откуда, как утверждают в США, вышел коронавирус. И заявил, что агентство "должно умереть". Пока он удалил его аккаунт из Х. "Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ налоговые деньги, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей?", – написал он в Х. Маск перепостил сообщение стороннего блогера о том, что USAID вложило 53 млн долларов в организацию EcoHealth Alliance, которая затем использовала эти средства "для поддержки исследований по приобретению функций коронавирусов в лаборатории в Ухане". Также в сообщении говорится, что агентство "неоднократно связывали с разведывательной деятельностью", а его бывший директор Джон Гиллиган признавал, что агентство "было пронизано сверху донизу людьми из ЦРУ", объяснив, что "идея заключалась в том, чтобы внедрить агентов в каждый вид деятельности, которую мы вели за рубежом: правительственную, волонтерскую, религиозную, любую". Кроме того, там сказано, что "USAID было связано с переворотами на Гаити, Украине, в Египте и других странах"».
«Русский Сыч» издевается:
«В числе трат агентства USAID оказались 47 тысяч долларов на "трансгендерную оперу" [смена пола и ее пропаганда законодательно запрещены в России] в Колумбии и 32 тысячи долларов на "трансгендерные комиксы" в Перу. У нас есть такие натуралы, которые за сорок пять оперу напишут. И потому что опер сказал про всех писать, и просто скоты беспринципные. А товар – куда лучше колумбийского. Кстати, я тоже немного композитор, как насчет сорока трех?»
«Хлеб Медиа» радуется откровениям о том, что ЦРУ финансировали госпереворот на Украине:
«Роберт Кеннеди-младший, новый министр здравоохранения США: "ЦРУ через USAID потратила $5 миллиардов на государственный переворот в Киеве". Это первый случай, когда официальное лицо США признает, что Штаты полностью финансировали украинский майдан 2014 года. Кеннеди-младший заявил, что под предлогом "защиты свободы и демократии" США помогли начать один из крупнейших конфликтов со времен Второй мировой».
«Мейстер» сочувствует тем политически активным гражданам, для которых вся раскрытая информация стала неожиданностью:
«Для создания иллюзии "глобальной поддержки" Украины США в лице USAID финансировали толпы сетевых ботов, буквально топивших любую попытку внятно обсудить проблему в англоязычных соцсетях, а также, помимо прочего, еще и проплачивало визиты в Киев голливудских звезд и прочих знаменитостей. Все это с одной простой целью: сделать из Украины страну-камикадзе в целях нанесения максимального вреда России, а заодно решения своих вопросов в Европе. В общем нет, мы и раньше все это осознавали отчетливо, просто теперь противник сам еще и подтвердил, а масса граждан "с хорошими лицами" обтекает в осознании, что "русская пропаганда" не врала».
Трамп хочет забрать сектора Газа
В среду по итогам переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп заявил о намерении превратить сектор Газа в популярный курорт – «Ривьеру Ближнего Востока». Палестинское население Трамп собирается принудительно переселить в другие страны. Кроме того, на встрече с Нетаньяху президент США заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира.
Политолог Дмитрий Дробницкий напоминает, что Трамп уже выступал с таким предложением по Газе:
«Трамп повторил свой тезис о том, что палестинцев, мол, неплохо было бы отселить на другие территории, и даже те страны, которые уже отказались принимать палестинцев (Египет и Иордания), по словам Трампа, могут принять переселенцев при определенных условиях. <…> Одновременно с этими заявлениями республиканцы внесли в обе палаты Конгресса законопроект об официальном переименовании Западного Берега (реки Иордан) в Иудею и Самарию, т.е. библейские названия. Таким образом, проект переселения и палестинцев и территориального расширения Израиля набирает обороты. Получится или нет – отдельный вопрос. Но время, несомненно, выбрано удачно».
«БайБайден» отмечает, что Трамп хочет лишить целый народ родной земли:
«До сего дня казалось, что действия Дональда Трампа логичны и как минимум не вредят самим Соединенным Штатам. Теперь же становится очевидным, что, если говорить о внешней политике, американцы разменяли шило на мыло. А сам 47-й президент в одночасье обрушил свой авторитет на международной арене. Речь идет о его экстремистских инициативах в отношении сектора Газа, которые уже осудили во всем мире. Даже в странах коллективного Запада. Сам факт вмешательства в дела ближневосточных государств никого не удивляет уже давно. Однако заявлять прямым текстом, что США возьмут этот анклав под контроль и выселят оттуда местное население, перебор даже для американцев. Тем более что основанием называется развитие туризма, то есть просто зарабатывание денег. Единственный приходящий в голову свежий исторический пример – планы Адольфа Гитлера в отношении жителей европейской части России, по которым оставшееся после войны население собирались переселить за Урал».
«Дисперсия Каргинизма / Ближний Восток» полагает, что не все так плохо:
«Можно по-разному относится к плану Трампа, но идея выдачи людям домов и переселения за несколько десятков километров от их нынешнего места жительства – это что угодно, но точно не геноцид (а такие обвинения звучат). Сам план крайне сложен с точки зрения реализации, а оттого маловероятно, что он будет осуществлен. Тем не менее, на примере Мексики и Канады Трамп доказал, что умеет добиваться поставленных целей. Так что пока делать окончательные выводы рано. Ну и в заключение. Если попытаться взглянуть на ситуацию с точки мирных жителей сектора Газа, то они вряд ли жаждут провести ближайшие годы жизни среди развалин и руин».
Американист Малек Дудаков убежден, что заявления Трампа стоит воспринимать как начало дискуссии о будущем Газы:
«Монархии Персидского залива уже выступили с резкой критикой планов Трампа, а ему нужно заручиться их поддержкой для деэскалации в секторе Газа. Да и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уже поспешил заверить общественность, что застройка Газы может начаться только в очень отдаленной перспективе. Так что пока это лишь попытка Трампа полностью изменить нынешний статус-кво на Ближнем Востоке. И заодно обеспечить себе девелоперские контракты в будущем, которыми будет заведовать семейство Трампа после ухода из Белого дома в 2029 году».
«Мюсли вслух» считают, что бизнес-подход Трампа не сработает в отношении сектора Газа:
«Ведь речь идет не о выселении бедняков из квартала трущоб, чтобы построить на этом месте жилые комплексы, магазины и фитнес-центры, но о целом народе, который, оказавшись перед лицом такой перспективы, будет воевать до последнего за землю, которую он считает своей. Идею Трампа уже раскритиковал такой важный региональный игрок как Саудовская Аравия, дав понять, что не станет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без создания независимого палестинского государства. Еще в прошлом году Ирландия, Испания и Норвегия также признали Палестину самостоятельным государством, а пресс-секретарь президента РФ Песков заявил сегодня на брифинге, что конфликт на Ближнем Востоке может быть решен только на двухгосударственной основе. В трактате "К вечному миру" И.Кант отметил, что состояние мира между людьми, живущими по соседству, не есть естественное состояние (status naturalis); последнее, наоборот, есть состояние войны, т.е. если не беспрерывные враждебные действия, то постоянная их угроза. Следовательно, мир надо создавать с помощью постоянных усилий. В отличие от усилий России и ее партнеров по ближневосточному урегулированию, Трамп предлагает палестинцам не новую надежду, а, по сути, этнические чистки. Впрочем, Нобелевская премия мира в последние годы видела уже немало сомнительных лауреатов: одним больше, одним меньше – ее репутацию это вряд ли сильно ухудшит».
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