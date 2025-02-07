Телеграм: Мечты Зеленского о ядерке, разгром USAID и переселение Газы

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В субботу ВСУ совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. В интернате жили горожане, не успевшие эвакуироваться из Суджи с приходом туда украинцев.

«Охотники за головами» публикуют фото одного из террористов:

«Запомните его!!! По факту нанесения ракетного удара по зданию школы-интерната, расположенной в городе Суджа Суджанского района Курской области, возбуждено уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВФУ Ростислава Карпуши. По данным следствия, 1 февраля 2025 года Карпуша отдал незаконный приказ своим подчиненным об атаке на указанный мирный объект, где в тот момент находились десятки мирных жителей. Поймать и на вертел эту тварь».

Сенатор Владимир Джабаров считает, что события в Курской области вновь подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство:

«ВСУ уже давно превратились в банды террористов. Чем отличается, например, захват Басаевскими бандитами заложников в больнице Буденновска в 1995 году от нападения бандитами из ВСУ на больницу в г. Суджа в Курской области? Только тем, что террористы Басаева захватывали заложников для торга с Москвой. А в Курской области террористы из ВСУ заложников не берут, просто тупо убивают ни в чем не повинных мирных граждан. Пощады украинским террористам не будет».

«АДЕКВАТ Z» указывает, что украинцы, как обычно, попытались возложить ответственность на ВС РФ:

«Согнать в суджанский интернат захваченных гражданских. Ударить по интернату "Хаймарсами". Немедленно, еще и пыль не осела, заорать, что це москальска бомба. Власти Украины делают абсолютно все от них зависящее, чтобы никаких альтернатив судьбе Карфагена у них не оставалось в принципе. Им кажется, что "в такой способ" у них получится замылить кому-то глаза на их предыдущие зверства. Поведутся ли на это на стороне хозяев хотя бы формально, нам наплевать трижды: новых денег, нового оружия и подавно новых стратегических подходов в любом случае не появится. А мы здесь еще и еще раз убеждаемся, что не начинать забоя взбесившегося кровожадного зверя было так же невозможно, как сейчас невозможно оставлять детям хоть самую малую, даже размером с щетинистый пятачок, часть этой работы. И с победой эта работа не закончится, а перейдет в новое – и долгое – качество. Очень надеюсь, что над практическими аспектами денацификации, жесткой, комплексной, длящейся, поголовной, заинтересованные ведомства уже провели достаточную работу, чтобы после слома вооруженного сопротивления приступить к ней, не откладывая».

Во вторник ВСУ атаковали в Запорожской области школьный автобус. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказывает о последствиях:

«Водитель школьного автобуса получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Принято решение о его транспортировке в Мелитопольскую областную больницу. Всем детям оказана медицинская помощь, с детьми работают психологи. Пятеро детей доставлены в больницу на дообследование. Всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих. Нахожусь на связи со всеми службами. Это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей. Киевский режим показывает, что для него нет ничего святого и он готов на все».

«Русская армия ZOV» подчеркивает, что ВСУ в отчаянии бьют по мирным жителям на фоне военных успехов ВС РФ:

«Наши части наступают, враг дрожит. Киевский режим бросает в бой школьные автобусы и мобилизованных стариков, но это ему не поможет. Коротко о ключевых точках. Херсон. Российский флаг над островом Большой Потемкин – это старт для удара через Днепр. ВСУ лупит из арты по пустым берегам, теряя последние снаряды. Запорожье. Наши дроны превратили укрепрайоны ВСУ в Орехове в груду бетона. А "герои" из Киева? Их БПЛА расстрелял детей в автобусе. Типично: вместо армии – террор. Купянский котел. Новомлынск наш! Украинская группировка в Торском уже рисует на картах "кольцо". Резервы ВСУ? Сборная солянка из офисного планктона и бегущих дезертиров».

