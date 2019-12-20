Телеграм: Лубянский стрелок перебил Путина и Трампа
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Шоу Путина на фоне Транзита и украинских ботов
Вчера состоялась 15-я большая пресс-конференция президента России, длившаяся более четырех часов.
«Темник» отмечает, что большая часть заданных президенту вопросов была актуальна для граждан страны:
«Журналисты в основном перестали жаловаться (как в прошлый раз), а задавали вопросы на актуальные темы. Тем самым удовлетворили любопытство широких масс и позволили президенту подвести итоги года».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» привлекает внимание к словам президента о возможности изменить Конституцию:
«Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина должна запомниться тем, что в ней Президент впервые аккуратно поднимает тему Транзита власти. Подход выбран подчеркнуто легитимистский – при сохранении 1-й главы об основах конституционного строя провести точечные изменения в Конституции РФ (например, исключить из формулировки о двух президентских сроках сакраментальное слово «подряд»). При этом Владимир Путин, приглашая к общественной дискуссии, предлагает также обсудить и возможное расширение полномочий парламента».
«Доктор прописал» призывает журналистов, задающих вопросы президенту, не заниматься саморекламой:
«Хотелось бы, конечно, поменьше рассказов журналистов о своих безусловно важных и нужных всем проектах (хотя и это неизбежно, судя по всему)».
«Вертушка_АТС1» обобщает реакцию на пресс-конференцию в России и за рубежом:
«Украинские боты победительно дизлайкают Путина на Youtube, американские СМИ готовятся поднять гвалт в связи с путинской оценкой вчерашнего унылого импичмента, Лукашенко мучительно раздумывает о том, что он может сделать в ответ на реплику о дотациях. А губернаторы пытаются понять, не стал ли уже тот или иной вопрос про них просьбой к Путину "прислать других людей", как было, по словам президента, в Иркутске».
«Мышь в овощном» фокусирует внимание на допуске в эфир украинского журналиста:
«Конечно, сам факт присутствия украинского корреспондента на пресс-конференции российского президента, его допуска к микрофону – с точки зрения понимания реальной ситуации между Россией и Украиной, кто там есть кто, почему и зачем, значит больше, чем любые заявления Киева про страну-агрессора».
Лубянский стрелок и День Чекиста
Вчера вечером в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке мужчина открыл стрельбу. По данным ФСБ, один из сотрудников службы погиб. В Следственном комитете сообщили о пятерых пострадавших, среди них только одно гражданское лицо. Стрелок действовал в одиночку и был нейтрализован, его личность установлена.
Репортер ВГТРК Александр Сладков благодарит сотрудников силовых органов за быструю и слаженную работу и готовность жертвовать собой ради защиты других:
«Спасибо комендачам ФСБ, что сразу начали стрелять по нападавшему. Спасибо полицейским, которые так грамотно сработали, защищая смеющуюся над чужой опасностью публику в ближайших ресторанах. Росгвардии спасибо, что быстро вступили в дело. <…> Однажды я услышал диалог двух спецназовцев ФСБ на Николо-Архангельском кладбище, на аллее, где хоронят погибших в бою сотрудников Центра спецназначения ФСБ.
- Аллея-то какая огромная…
- Да, нам всем здесь места хватит…
Аллея давно заполнена могилами бойцов «Альфы», «Вымпела», Управления спецопераций ЦСН ФСБ. А люди гибнут и гибнут».
«Политджойстик» предлагает авторам Телеграм-каналов договориться о порядке действий в подобных экстренных ситуациях, чтобы не допустить паники и распространения фейков:
«Надо нам (анонимным или нет Телеграм-каналам) выработать Меморандум – инструкцию, как действовать в таких ситуациях, как сегодня в Москве. <…> Одни готовы транслировать инфу от силовиков, другие сообщать, как обеспечить безопасность себе и своим детям, третьи просто попросят пропускать скорые и машины спецслужб, а четвертые не будут бездумно гнаться за хайпом и делать перепосты неизвестных каналов. Это и есть часть настоящего ответственного гражданского общества».
Канал «Майор и Генерал» призывает отдельных журналистов не использовать риторические приемы для оправдания терроризма:
«Товарищи журналисты, но почему "стрелок с Лубянки"? Почему не "атаковавший ФСБ террорист"? Используя лукавые эвфемизмы, вы не только лжете, но и поощряете само явление. Которое, если его вовремя не остановить, когда-то может прийти и в ваш дом...»
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц поздравляет сотрудников спецслужб с профессиональным праздником и пишет, что именно благодаря им теракты стали экстраординарными событиями, а не рутиной, как двадцать лет назад:
«Я помню время, когда информационные сообщения о терактах в российских городах стали почти такой же обыденностью, как ежедневные прогнозы погоды по телевизору. <…> А потом это тревожное чувство стало проходить. И каждый новый – редкий – теракт воспринимался не как рутина, а как общенациональная трагедия. <…> Отвыкли. И в этом заслуга тех, на кого и напал террорист-одиночка. В том, что это нападение было привязано к дате, можно не сомневаться. 19 декабря – День военной контрразведки, структурно входящей в ФСБ. 20 декабря – День органов госбезопасности. <…> Единственный, кто стоит между нами и террористом (неважно, исламист или правый или левый радикал) – тот самый боец, погибший при исполнении служебного долга в свой профессиональный праздник».
«Акитилоп» пишет, что москвичи несут цветы к месту гибели бойца спецслужбы:
«Утром рядом с местом гибели сотрудника ФСБ стали появляться живые цветы. Человек погиб, защищая нас всех, и нормальная реакция зрелого гражданского общества – почтить его память и принести цветы».
Россия закачивает миллионы в Сирию
Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что в течение четырех лет Россия вложит 500 млн долларов в развитие сирийского порта Тартус.
Авторы многих каналов сочли, что эти деньги было бы рациональнее потратить на внутренние нужды страны. Например, «Мужская газета» пишет:
«На восстановление Воронежа хватило бы пары миллионов, но сирийцам нужнее».
Канал «338» считает, что причиной подобных претензий является плохая информированность:
«В общем, чего и следовало ожидать, снова началось про "раздать пенсионерам", "Россия - щедрая душа, но не для жителей России" и т. д. <…> А все из-за того, что кто-то не умеет или не успевает с объяснениями. 500 зеленых лямов на Сирию, притом не прямым кэшем, а через структуры ООН, выглядят как пример для подражания: ребята, посмотрите, что вы натворили, и вспомните, что мы предлагали скинуться на ликвидацию последствий. <…> Деньги <…> не пойдут налом. А нашими материалами, оборудованием, технологиями. В том числе разворачивая их производство на Ближнем Востоке с перспективой загрузки мощностей и выхода на экспорт в другие страны региона».
«НеВротик» напоминает, что такого рода «мягкая сила» является давно испытанным и эффективно работающим инструментом экспансии:
«Да, именно таким макаром в стародавние времена владычицей морей (то есть торговых путей) стала Англия, а потом ее наследство, ничего особо нового в логике и методике не изобретая, перехватила ее же североамериканская колония. Это если не углубляться в пыльные страницы финикийского, венецианского или испанского могущества».
«АДЕКВАТ» считает модернизацию Тартуса хорошей инвестицией:
«Еще немного империализма здорового человека. Тартус ценен в двух качествах, и как военно-морская база (которую расширяют), и как торговый порт (которому расширение и осовременивание еще предстоит). Если он действительно станет конечным пунктом безопасного транспортного пути от Персидского залива до Средиземного моря, это будет вполне выгодный проект, способный в перспективе отбить затраты на войну».
Сутяжник Rambler и бедные овечки
Каналы продолжают обсуждать претензии Rambler Group к сервисам Nginx и Twitch.
На прошлой неделе кипрская фирма совладельца Rambler Александра Мамута Lynwood подала в суд на веб-разработчиков сервера Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова, которые, будучи сотрудниками компании, запустили стартап. Весной этого года Nginx был продан американской компании F5 за 670 млн долларов. По иску Rambler было возбуждено уголовное дело о нарушении авторских прав. В офисе Nginx и в квартирах руководства компании прошли обыски. После разразившегося скандала в Rambler сообщили, что попросят прекратить дело, и пообещали расторгнуть договор с Lynwood.
В начале этой недели стало известно, что Rambler через суд потребовал заблокировать стриминговый сервис Twitch и взыскать с него 180 млрд рублей компенсации из-за распространения пиратских трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги. Позже Rambler отозвал иск и подписал с Twitch соглашение о внесудебном урегулировании спора.
«Банкста» пишет, что это не единственные сервисы, к которым у Rambler в этом году возникли претензии:
«Юрист и банкстер Александр Мамут отчаялся превратить группу Rambler в лидера айти и решил сделать из нее юридического и патентного тролля. Претензии у группы возникли не только к Nginx и Twitch, но и к Google, Cloudflare и другим. Многочисленные иски чаще всего к американским компаниям Rambler начал подавать в этом году».
«Русский маркетинг» напоминает компании Rambler, что они забыли подать иск, связанный с принадлежащим им LiveJournal:
«Забавно, что в Rambler Group почему-то забыли про Брэда Фицпатрика, который в свое время создал LiveJournal, параллельно работая в другой компании».
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов приводит интересную ассоциацию, возникшую в связи с претензий Rambler на продукт, который создали его бывшие сотрудники:
«Лучшая реакция на попытку отжать Nginx от директора музея им. Ферсмана РАН Павла Плечова: "Я так понял сегодняшние новости про Рамблер, что котельная женского общежития ремонтно-строительного треста №1 (где трудился кочегаром Цой) может смело претендовать на гонорары от песен Виктора Цоя"».
«Мюсли вслух» допускают, что Rambler, сначала напугав разработчиков Nginx, а потом отказавшись от уголовного преследования, рассчитывает на их добровольное согласие поделиться прибылью:
«Rambler решил срочно отыграть все взад обратно. <…> Предполагается, что, посмотрев на автоматчиков, подвергнувшись обыску и побывав в "обезьяннике" в полиции, Игорь Сысоев и Максим Коновалов подумают: "Ну зачем в сущности нам столько денег, $670 млн?" И поделятся ими. С Рамблером, конечно, кем же еще? Такой вот бизнес-подход: и невинность соблюсти, и капитал приобрести».
«Медиатехнолог» пишет о зарубежном опыте урегулирования подобных претензий:
«Для ряда стран практика присвоения компанией прав на созданную ее сотрудником интеллектуальную собственность норма – в США, Австралии или Израиле порыв Rambler Group получить права на разработанный Игорем Сысоевым сервер Nginx был бы вполне объясним. Другое дело, что в упомянутых странах судебное разбирательство шло бы исключительно в правовом поле, в то время как обыски в Nginx просто оказываются актом устрашения…»
Импичмент Дональда Трампа
Палата представителей Конгресса США утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Американского президента обвиняют в злоупотреблении властью и создании препятствий расследованию Конгресса. Теперь одобренное Палатой представителей обвинительное заключение должно быть передано в Сенат.
«Мейстер» убежден, что Сенат не поддержит импичмент:
«Голосование в палате было строго партийным: ни один республиканец не поддержал импичмент. <…> В Сенате, где республиканское большинство (54 из 100), импичмент гарантированно провалится. Однако, по мнению демократов, процедура импичмента станет поворотным пунктом президентства Трампа и определит всю кампанию 2020 года. Так ли это – время покажет. <…> Во время слушаний по импичменту в конгрессе доля сторонников отстранения Трампа от власти среди избирателей не выросла, а снизилась, так что доля противников импичмента впервые превысила долю сторонников. <…> Любые новые скандалы вокруг Трампа уже ни на что не влияют. С этой точки зрения попытка импичмента – напрасный труд».
«Политтранзит» тоже считает, что импичмент в Сенате не пройдет, и подпускает конспирологии:
«Заранее ясно, что процедура импичмента дальше Сената не пройдет и на нем и остановится. Учитывая, что инициаторы импичмента не могли не знать этого заранее, попытка отстранить Трампа от власти скорее изначально представляла из себя хорошо срежиссированную кампанию в рамках предвыборного пиара самого Трампа».
Канал «Как жить и кто убил Кеннеди» обращает внимание на заявление спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что вынесенный Трампу импичмент может не быть представлен в Сенат. По словам Пелоси, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл утверждал, что действует в координации с офисом юрисконсульта Белого дома, и это заранее лишает процесс объективности. Канал полагает, что игра демократов может оказаться тоньше, чем кажется:
«А как вам такой план: демократы не представляют импичмент в Сенат (потому что республиканцы там даже не пытаются изобразить честный процесс) и берегут его до после выборов, когда пройдут и выборы в Сенат. Республиканцам там предстоит защитить 23 места. Для большинства демократам нужно отбить у них 4. И если они получат большинство, то можно устанавливать нормальные правила процесса. То есть если Трамп переизберется, то процесс по импичменту в Сенате начнется тогда. Трамп, предвидя такой сценарий, может занервничать и затребовать открытый процесс в Сенате сейчас. <…> Нэнси Пелоси уже развела Трампа во время шатдауна. Не удивлюсь, если она расставляет ему психологические ловушки и сейчас».
«Россия в глобальной политике» считает, что затягивание передачи импичмента в Сенат однозначно свидетельствует о том, что ничего общего с отправлением правосудия действия демократов не имеют:
«Теперь демократы решили подвесить импичмент и не передавать дело в сенат, который быстро оправдает президента. Демократы выдвигают особые требования по процедуре рассмотрения в сенате и дают понять, что им спешить некуда. Расчет понятен – не дать возможности забыть об импичменте на протяжении всей кампании, постоянно будировать эту тему и нервировать Трампа. Честно, по крайней мере, в одном смысле – показать, что это никакое не правосудие, а чистая политика».
«Всевидящее око» обращает внимание на рост рейтинга Трампа и проводит аналогии с беспрецедентной победой Консервативной партии Великобритании и ее лидера Бориса Джонсона на парламентских выборах 12 декабря:
«История с Трампом в США, на самом деле, с одной стороны, совершенно не похожа на историю с недавней победой тори в Великобритании, а с другой – похожа очень сильно. Сходство заключается ровно в одном: у "правых" с голосованием дело обстоит достаточно безальтернативно, и они при этом до сих пор чувствуют себя "прижатыми к стенке". Поэтому консолидируются вокруг кого угодно (и если Трамп – это все же не совсем кто угодно, то Борис Джонсон – определенно да), способного хотя бы отчасти отразить их интересы, с пугающей интенсивностью. И даже очень активные действия в ответ – инспирированные снизу, как в Британии, или же сверху, как в США – не способны эту сплоченную стену пробить».
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