Телеграм: Лубянский стрелок перебил Путина и Трампа

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Вчера вечером в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке мужчина открыл стрельбу. По данным ФСБ, один из сотрудников службы погиб. В Следственном комитете сообщили о пятерых пострадавших, среди них только одно гражданское лицо. Стрелок действовал в одиночку и был нейтрализован, его личность установлена.

Репортер ВГТРК Александр Сладков благодарит сотрудников силовых органов за быструю и слаженную работу и готовность жертвовать собой ради защиты других:

«Спасибо комендачам ФСБ, что сразу начали стрелять по нападавшему. Спасибо полицейским, которые так грамотно сработали, защищая смеющуюся над чужой опасностью публику в ближайших ресторанах. Росгвардии спасибо, что быстро вступили в дело. <…> Однажды я услышал диалог двух спецназовцев ФСБ на Николо-Архангельском кладбище, на аллее, где хоронят погибших в бою сотрудников Центра спецназначения ФСБ.

- Аллея-то какая огромная…

- Да, нам всем здесь места хватит…

Аллея давно заполнена могилами бойцов «Альфы», «Вымпела», Управления спецопераций ЦСН ФСБ. А люди гибнут и гибнут».

«Политджойстик» предлагает авторам Телеграм-каналов договориться о порядке действий в подобных экстренных ситуациях, чтобы не допустить паники и распространения фейков:

«Надо нам (анонимным или нет Телеграм-каналам) выработать Меморандум – инструкцию, как действовать в таких ситуациях, как сегодня в Москве. <…> Одни готовы транслировать инфу от силовиков, другие сообщать, как обеспечить безопасность себе и своим детям, третьи просто попросят пропускать скорые и машины спецслужб, а четвертые не будут бездумно гнаться за хайпом и делать перепосты неизвестных каналов. Это и есть часть настоящего ответственного гражданского общества».

Канал «Майор и Генерал» призывает отдельных журналистов не использовать риторические приемы для оправдания терроризма:

«Товарищи журналисты, но почему "стрелок с Лубянки"? Почему не "атаковавший ФСБ террорист"? Используя лукавые эвфемизмы, вы не только лжете, но и поощряете само явление. Которое, если его вовремя не остановить, когда-то может прийти и в ваш дом...»

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц поздравляет сотрудников спецслужб с профессиональным праздником и пишет, что именно благодаря им теракты стали экстраординарными событиями, а не рутиной, как двадцать лет назад:

«Я помню время, когда информационные сообщения о терактах в российских городах стали почти такой же обыденностью, как ежедневные прогнозы погоды по телевизору. <…> А потом это тревожное чувство стало проходить. И каждый новый – редкий – теракт воспринимался не как рутина, а как общенациональная трагедия. <…> Отвыкли. И в этом заслуга тех, на кого и напал террорист-одиночка. В том, что это нападение было привязано к дате, можно не сомневаться. 19 декабря – День военной контрразведки, структурно входящей в ФСБ. 20 декабря – День органов госбезопасности. <…> Единственный, кто стоит между нами и террористом (неважно, исламист или правый или левый радикал) – тот самый боец, погибший при исполнении служебного долга в свой профессиональный праздник».

«Акитилоп» пишет, что москвичи несут цветы к месту гибели бойца спецслужбы:

«Утром рядом с местом гибели сотрудника ФСБ стали появляться живые цветы. Человек погиб, защищая нас всех, и нормальная реакция зрелого гражданского общества – почтить его память и принести цветы».

