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В ночь на воскресенье Белгород и Курск подверглись обстрелам со стороны Украины. В Курске никто не пострадал, в Белгороде погибли пять человек, несколько получили ранения.

Политик Андрей Метельский в своем канале «Метельский. Москва» подчеркивает разницу между действиями российских и украинских военных:

«Обстрелы Белгородской и Курской областей со стороны ВСУ – не что иное, как агония. Наблюдая за потерями Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска, за попаданием в котел крупных сил украинской армии и за полной деморализацией сил ВСУ, власти Украины в своей бессильной злобе способны только на обстрелы мирных граждан. Тем более, что их западные партнеры активно поставляют вооружение, способное бить по городам ДНР, ЛНР и России. Тем, кто отдает приказы в Киеве, прекрасно известно, что беспилотники и "Точки-У", направляемые ими, летят убивать детей, женщин, стариков. Это не соперничество армий – это агония озлобленных, зажатых в угол нацистов, способных воевать только с мирным населением. Собственно, этим они и занимались последние восемь лет. Они уверены, что Россия ответит тем же и начнет бить по гражданским объектам и по мирному населению. Но они ошибаются. С нашей стороны идет целенаправленная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Россия не боролась и не борется с мирным населением».

Сенатор Владимир Джабаров пишет о роли США в обстрелах российских городов:

«Имеются обоснованные подозрения, что американский коммерческий спутник GeoEye1 компании Maxar вел съемку Белгорода за три дня до удара ВСУ по городу. При наличии доказательств власти РФ имеют полное право ввести в отношении данной кампании санкции. Американцы не скрывают, что оказывают помощь подконтрольному киевскому режиму в виде предоставления разведданных. Вполне возможно, что и на этот раз спутник использовался для съемок предполагаемых точек удара. Удар был нанесен по жилой зоне Белгорода. По территории, где отсутствуют военные объекты. Еще одно преступление киевского режима, подельником которого выступают власти США».

«Отряд Ковпака» рассуждает о смысле обстрелов:

«У этих действий нет никакого тактического смысла. Разрушение частного дома и гибель гражданских не дает в военном плане ровным счетом ничего. Единственное объяснение – это внутренний PR, направленный на хоть какое-то поднятие упавшего ниже плинтуса боевого духа укровояк. Грубо говоря – чтобы в чатах кричать – "а мы ого-го! Смотрите, как мы влупили русне!" При этом именно такие инциденты полностью снимают всякие ограничения с военнослужащих союзных войск ВС России и Народных милиций ДНР и ЛНР».

«РосСкандал» наблюдает за завравшейся западной пропагандой:

«Империя лжи верна себе – пропагандоны Запада выдают кадры из Белгорода за последствия ударов ВС РФ. <…> Жертвами ракетного удара украинских террористов по Белгороду стали пять мирных жителей, разрушены и повреждены жилые дома! Но посмотрите, что начали постить на Западе. Оказывается... это последствия ударов без разбора России по украинским жилым кварталам! История повторяется. Ранее они неоднократно пытались выдать укропские обстрелы мирного населения за российские».

