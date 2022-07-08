Телеграм: ЛНР и Джонсон - свободны. Овсянникова - на выход!
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Луганск и его республика
В воскресенье глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики. Лисичанск оставался последним оккупированным городом в ЛНР, украинские военные сдали его без серьезного сопротивления.
«ICORPUS – Главные новости СВО» пишет, что местные жители рады освобождению:
«После себя нацбаты оставили руины. Стреляли по домам и церквям. Но люди наконец свободны. Жители рассказали, как они живут сегодня. Никто не скрывает, что они ждали, пока придут российские войска».
«Zнахарь» отмечает, что радость жителей освобожденных территорий неприятно удивила западные СМИ:
«Во время своего репортажа французские журналисты с ужасом поняли, что местные жители на востоке Украины приветствуют российские войска как освободителей... Реакция людей была очевидна – радость и облегчение. Так оккупантов точно не принимают... Конечно, вы можете утверждать, что это видео – российская пропаганда, но реакция людей абсолютно искренняя, этого нельзя отрицать. <…> Кого на самом деле поддерживает Запад, можно увидеть даже при обычном осмотре военнопленного, военнослужащего украинских вооруженных сил. Его татуировки ясно показывают, почему необходима денацификация».
«Мюсли вслух» комментируют реакцию Киева:
«Советник главы офиса президента Украины Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка успешной военной операцией украинских войск. По его словам, ВСУ продемонстрировали "рождение национальной украинской военной школы", отказавшись от красноармейского стереотипа "ни шагу назад". Последние дни интернет переполнен видео с убегающими из Лисичанска украинскими военнослужащими, порвавшими с красноармейскими стереотипами. В этом плане современная украинская армия следует историческим традициям петлюровцев и членов УПА, не раз битых на полях сражений в былые годы. Еще одной особенностью национальной украинской военной школы являются постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей. Но об этом Арестович забыл упомянуть».
«Голос Мордора» напоминает, что Киев не впервые называет свои поражения победами:
«То, что Арестович назвал произошедшее в Лисичанске "удачной военной операцией" – совсем не новое слово в украинском искусстве военной пропаганды. Помнится, там называли победой и Дебальцево, и даже Иловайск. Вроде как и медали были, а потом еще и фильм сняли пафосный. Там у них вообще такая национальная особенность – переделывать зраду в перемогу, пусть и на словах, но главное, что многие украинцы в это верят. Ах да – еще одна известная песня, что очередной освобожденный русской армией город "не имеет стратегического значения". Наверное, надо просто подождать, когда примерно так же скажут о Николаеве, Одессе, а то и Киеве».
«Политтранзит» пишет, что украинские военные не разделяют оптимизм Арестовича:
«В целом киевский режим терпит поражение на фронтах, а моральный дух ВСУ сломлен. Показательно, что украинские военные, вернувшиеся с линии фронта, назвали службу на передовой в Донбассе "адом на земле", сообщает The Independent. В интервью изданию они рассказали, что командование ВСУ сильно занижает количество потерь, когда заявляет о 100-200 убитых военнослужащих в сутки. Один из бойцов заявил, что только его батальон за три дня потерял 150 человек личного состава. По его словам, многие служившие с ним погибли из-за кровопотери. На сегодня ВСУ испытывают огромное количество проблем. Одной из самых острых является нехватка боеприпасов. При этом поставок западной военной техники явно не хватает, а та, что поступает, далеко не самого лучшего качества. При таком положении вещей откат украинских военных частей вглубь Незалежной вполне закономерен. Положение режима Зеленского становится шатким все больше, а наступление российской армии при поддержке сил ДНР и ЛНР – уже не остановить. Похоже, для правящего режима на Украине на горизонте замаячил бесславный конец с неизбежным военным трибуналом для всех виновных в военных преступлениях».
Белгород и наши потери
В ночь на воскресенье Белгород и Курск подверглись обстрелам со стороны Украины. В Курске никто не пострадал, в Белгороде погибли пять человек, несколько получили ранения.
Политик Андрей Метельский в своем канале «Метельский. Москва» подчеркивает разницу между действиями российских и украинских военных:
«Обстрелы Белгородской и Курской областей со стороны ВСУ – не что иное, как агония. Наблюдая за потерями Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска, за попаданием в котел крупных сил украинской армии и за полной деморализацией сил ВСУ, власти Украины в своей бессильной злобе способны только на обстрелы мирных граждан. Тем более, что их западные партнеры активно поставляют вооружение, способное бить по городам ДНР, ЛНР и России. Тем, кто отдает приказы в Киеве, прекрасно известно, что беспилотники и "Точки-У", направляемые ими, летят убивать детей, женщин, стариков. Это не соперничество армий – это агония озлобленных, зажатых в угол нацистов, способных воевать только с мирным населением. Собственно, этим они и занимались последние восемь лет. Они уверены, что Россия ответит тем же и начнет бить по гражданским объектам и по мирному населению. Но они ошибаются. С нашей стороны идет целенаправленная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Россия не боролась и не борется с мирным населением».
Сенатор Владимир Джабаров пишет о роли США в обстрелах российских городов:
«Имеются обоснованные подозрения, что американский коммерческий спутник GeoEye1 компании Maxar вел съемку Белгорода за три дня до удара ВСУ по городу. При наличии доказательств власти РФ имеют полное право ввести в отношении данной кампании санкции. Американцы не скрывают, что оказывают помощь подконтрольному киевскому режиму в виде предоставления разведданных. Вполне возможно, что и на этот раз спутник использовался для съемок предполагаемых точек удара. Удар был нанесен по жилой зоне Белгорода. По территории, где отсутствуют военные объекты. Еще одно преступление киевского режима, подельником которого выступают власти США».
«Отряд Ковпака» рассуждает о смысле обстрелов:
«У этих действий нет никакого тактического смысла. Разрушение частного дома и гибель гражданских не дает в военном плане ровным счетом ничего. Единственное объяснение – это внутренний PR, направленный на хоть какое-то поднятие упавшего ниже плинтуса боевого духа укровояк. Грубо говоря – чтобы в чатах кричать – "а мы ого-го! Смотрите, как мы влупили русне!" При этом именно такие инциденты полностью снимают всякие ограничения с военнослужащих союзных войск ВС России и Народных милиций ДНР и ЛНР».
«РосСкандал» наблюдает за завравшейся западной пропагандой:
«Империя лжи верна себе – пропагандоны Запада выдают кадры из Белгорода за последствия ударов ВС РФ. <…> Жертвами ракетного удара украинских террористов по Белгороду стали пять мирных жителей, разрушены и повреждены жилые дома! Но посмотрите, что начали постить на Западе. Оказывается... это последствия ударов без разбора России по украинским жилым кварталам! История повторяется. Ранее они неоднократно пытались выдать укропские обстрелы мирного населения за российские».
Нефть и её ценник
В среду агентство Bloomberg сообщило, что США и их союзники обсуждают возможность установить предельную цену на российскую нефть на уровне 40-60 долларов за баррель. Ранее лидеры «большой семерки» по итогам саммита поручили своим министрам изучить введение предельных цен на российские энергоносители, чтобы ограничить растущие доходы Москвы на фоне роста мировых цен на нефть и газ.
«Телестрим Z» объясняет, что не так с хитрым планом американцев:
«Во-первых, рентабельность добычи нефти в России считается цена в $15 за баррель, а на 2022 год бюджет России сверстан исходя из цены Urals в $44,2 за баррель. Следовательно, для России продажа нефти по 60 долларов даже выгодна. Во-вторых, Россия будет продавать нефть по 60 долларов не в страны G-7, а в Индию, Китай и в другие развитые азиатские страны. Взамен на такую низкую цену Россия получит специальные цены на сырье и товары из этих стран. В-третьих, дешевая нефть для Азии в разы увеличит конкурентные преимущества местных производителей по сравнению с европейскими, которые по-прежнему будут получать дорогую нефть. В-четвертых, Россия может перейти в расчетах за свою нефть в рублях, и тогда эти санкции вообще потеряют смысл. Для G7 эти санкции могут принести только минусы. Фактически Запад своими руками создает для Азии конкурентные преимущества за счет искусственного снижения цен на энергоносители из России».
«Стукач» призывает положить конец американскому колониализму:
«Чистый воды всемирный колониализм. США планируют вводить вторичные санкции на страны, которые будут покупать российскую нефть дороже, чем решит большая семерка. Т.е. Вашингтон с коллегами по G7 искусственно ограничивают рынок, а потом всему миру грозят тем, что если другие не будут делать, как они хотят – они их накажут. Байден даже решился на поездку к его ненавистным саудитам 15 июля для того, что бы выбить с них обещание наращивать добычу. В общем, что-то по девятнадцативековски. В этом случае России надо сокращать добычу и искусственно наращивать дефицит. Чтобы цены на рынках Европы и США поползли вверх. А с БРИКС договориться на своих условиях. Пора этот колониализм разрушать».
«Темник» рассказывает, как немцев готовят к холодной зиме:
«Немцам все активнее предлагают готовиться к снижению температуры в жилищах предстоящей зимой. Главное делать при этом вид, что это все это на самом деле хорошо и только к лучшему. Die Welt нащупал почти идеальный предлог, чтобы мерзнуть зимой – ЗОЖ. "Почему холодные квартиры здоровее?", – задается вопросом издание. И тут же отвечает. "Немного мерзнуть совсем не вредно, а наоборот. На самом деле было бы здорово, если бы мы ежедневно дрожали от холода, потому что при этом разрушается жировая ткань. Как правило, толстые люди могут легче вырабатывать тепло, чем худые". Помнится, Запад своей санкционной кампанией грозил вогнать Россию в "каменный век". Пока все выходит ровно наоборот».
«Газ-Батюшка» наблюдает за судьбой турбины Siemens для «Северного потока», которая была отправлена в Канаду на техобслуживание и не может быть возвращена из-за санкций:
«Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду к решению вопроса с турбиной для "Северного потока", попросив отправить турбину в ФРГ, а не в РФ, если для Оттавы это юридический вопрос, сообщило агентство Bloomberg. <…> Положение немцев незавидное. Обе нитки "Северного потока" будут остановлены с 11 по 21 июля для проведения планового технического обслуживания. А ранее "Газпром" снизил поставки по газопроводу из-за задержки в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта. А тем временем на фоне того, что Германии пророчат "гигантский газовый кризис" из-за того, что план министра экономики Роберта Хабека по замещению газа из России на СПГ дал сбой из-за отсутствия танкеров, звучат уже призывы запустить "Северный поток 2". И не только. Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст считает, что правительства стран Евросоюза должны пересмотреть энергетические санкции против России, поскольку они не приносят ожидаемого результата, а "наоборот, этим меры выгодны России". Перемудрили».
«Доктор Z прописал» отмечает, что Норвегия решила внести свой вклад в европейскую энергетическую нестабильность:
«Норвегия, которая обеспечивает 20-25 процентов потребностей Европы в природном газе, подкинула проблем остальной Европе. Там началась забастовка работников нефтегазовой сферы, которые требуют повышения заработной платы. Норвежская группа Equinor объявила об остановке работ на трех месторождениях и о планах остановить работы на еще шести в течение нескольких ближайших дней. Ситуация для европейских потребителей норвежского газа из разряда тех, которым не позавидуешь: из-за забастовок норвежский экспорт упадет немедленно, уже в июле. А планы по наращиванию поставок газа, что ранее обещали в Норвегии, будут реализованы только в следующем году. А еще 11 июля "Северный поток-1" на профилактику останавливается. Так что следует ожидать резкого увеличения количества статей в европейской прессе с советами, как сэкономить на счетах за электричество и отопление».
Британия и её Джонсон
В четверг Борис Джонсон официально объявил о решении уйти в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он планирует исполнять обязанности до назначения преемника. Решение Джонсона последовало за увольнением более 50 членов британского правительства из-за очередного скандала с участием премьера: он продвигал по службе парламентария Криса Пинчера, зная, что того обвиняют в сексуальных домогательствах.
«Мадам Секретарь» не видит поводов для оптимизма:
«Придерживаюсь непопулярной версии о том, что Борис Джонсон не был ястребом и не был самым русофобски настроенным в отношении России политиком. Более того, считаю, что он во многом сдерживал напор части британских элит, выступающих за тотальную войну против России на всех направлениях. Джонсон, имея хорошее классические образование и большой практический внешнеполитический опыт, понимает, что Великобритания не готова воевать с Россией, да и вообще этот конфликт пойдет лишь на руку Китаю. В этом смысле его нежелание идти на поводу у ястребов предопределило его отставку. Новая волна молодых британских политиков, которая придет на смену Джонсону, изучала в университете в основном критическую расовую теорию и культурный марксизм и вряд ли понимает глубоко последствия своих действий. Но принимать решения эти ребята будут исключительно исходя из идеологических факторов, а не из прагматизма. В этом смысле показателен пример главы внешнеполитического ведомства Лиз Трасс, которая, похоже, часто вообще не понимает, где находится и что говорит. Следующий премьер-министр будет ей под стать – глупый в своем невежестве и от этого опасный для мира».
Председатель ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий полагает, что в политике Великобритании ничего не изменится:
«Официальная причина отставки Джонсона – правительственный кризис в Великобритании. Но… его уход стал в том числе следствием провальной политики на международной арене, породившей гораздо больший кризис в экономике западных стран. Борьба с мифическим "внешним врагом" не помогла британскому экс-премьеру сохранить свои позиции во власти. Можно здесь было бы говорить про "закон бумеранга", но, к, сожалению, история вряд ли чему-то научит Лондон. Отставка Джонсона ничего не изменит в политике Великобритании на российском направлении. Англосаксы намерены противостоять России "до последнего украинца", чего бы этого не стоило их же собственным избирателям. А ведь и правда – задуматься не мешало бы…»
«Всевидящее око» подчеркивает, что русофобия как средство удержания власти не работает:
«"Сплоченная борьба" против страшной России и призывы всем вместе защитить "демократическое будущее" эффективны примерно, как Арбидол. Джонсон как был спорным, люто ненавидимым частью населения премьером – так и остался. Весь антироссийский угар в этом месте ушел в свисток. И это только в Британии и только потому, что Джонсона за время пандемии уже успели возненавидеть так, что сильнее просто некуда. В странах же ЕС текущая "сплоченная борьба" и вовсе ведет к серьезному ухудшению отношения к власти. Насколько глубоким будет текущий кризис в Европе – это еще вопрос. А вот то, что русофобия паршиво заменяет продуманную социальную и экономическую политику, и "борьба за будущее демократии" не очень-то идет на замену внутренней политике – уже факт. И факт, как нам кажется, значимый».
«Пшеничные поля Терезы Мэй» обращают внимание на то, что Джонсону не дали доработать в должности премьера до планировавшейся на октябрь партийной конференции, как он хотел:
«Терезе Мэй, например, дали доработать два месяца, пока консерваторы выбирали себе нового лидера – как раз Джонсона. Но сейчас времена ненормальные, британский истеблишмент злой и опасается то ли того, что премьер нажмет кнопку, то ли что исцарапает обои и попортит свежий ремонт в резиденции (ну и еще потому что после всех этих выкрутасов Пфеффелевич токсичный, что твой плутоний)».
«Мейстер» пишет о кризисе европейской политики:
«Правительственный кризис в Великобритании, он же в Болгарии, нестабильность во Франции и другие назревающие политические потрясения в Европе – это признак общего глубочайшего кризиса Евросоюза. Организация, призванная обеспечить Европе мир, стабильность и процветание, будучи серьезно ограничена во внешнеполитическом суверенитете со стороны США, в итоге привела Европу в состояние торговой войны с Россией и на грань войны реальной. Простая смена премьеров и президентов ничего не изменит в этой ситуации до тех пор, пока Евросоюз не задумается о том, какие отношения с Россией нужны Европе в ее интересах – а не в интересах Евроатлантического единства».
Марина Овсянникова и её контракты
Бывшая сотрудница «Первого канала», которая в марте выбежала в прямой эфир с протестным плакатом и была уволена, лишилась работы в немецкой газете Die Welt и вернулась в Россию.
«Swiss Vatnik» рассказывает, что случилось:
«Марина Овсянникова уволилась из немецкой газеты "Die Welt", ну как "уволилась", ей просто не продлили контракт. Оказывается, Мариночку взяли на так называемое "probezeit", который не длится более трех месяцев. Три месяца хайпа на плакатике в эфире Первого канала закончились, зачем теперь эта малахольная в редакции уважаемого в Германии издания? Тем более от Мариночки больше проблем, чем пользы, то шароварники с протестными митингами под стенами редакции соберутся, то сама Мариночка поедет в страну 404 и там, несмотря на смену более правильной шароварной фамилии, ей накидают полную панамку оскорблений и угроз – все потому, Мариночка, что предателей нигде не любят, ни в стране 404, ни в Германии. Будешь теперь болтаться, как израильский любитель матрасов в проруби, и побираться с протянутой рукой».
«АДЕКВАТ Z» размышляет о том, как Овсянниковой вернуть интерес к себе:
«Тетка-нетвойнючка с Первого канала (помните еще такую?) возвращается в Россию. Возвращается за полной утратой интереса к себе со стороны хозяев. Минута славы квадратика туалетной бумаги почему-то всегда так мимолетна. Подозреваю, что сейчас тетка может начать прилагать все усилия, чтобы сесть, надеясь, что возродить спрос на себя со стороны противника получится хотя бы так. Если да, ни мешать, ни помогать ей в этом не следует: перед законом равны все. Хватит на это глупости – получит по своей глупости. Хватит ума этого не делать – просто канет в Лету навсегда. Забвение, впрочем, тетке вполне гарантировано абсолютно в любом случае».
«Вечерний Омаров» призывает не путать объект и субъект:
«В день, когда тетка попала в эфир Первого, я предположил, что она выбежала не с плакатом, а с резюме о приеме на работу в европейские СМИ. Так и вышло. Вчера эта драма завершила полный цикл. Героиня оказалась выперта из DW и вернулась в Россию. Казалось бы, странная и уж очень стремительная история. Но если предположить, что в истории взаимоотношений Овсянниковой и плаката изначально был перепутан объект и субъект, то все сразу встает на свои места. Это не тетка держала плакат – а плакат на пути в эфирную вечность подобрал себе легко управляемого носителя с наиболее цепкими руками и наименее цепкими мозгами. По законам ракетостроения даже штатно отработавший носитель быстро утилизируется. То же самое в эволюционной биологии. И в хорошей литературе. Вот и Die Welt отправила Овсянникову из пьянящей немецкой сказки в суровую российскую повседневность. И сделала это так оперативно, что всем остальным носителям впору задуматься – ваш жизненный цикл, ребят, крайне непродолжителен. Короткий миг славы – и годы профессионального небытия у сожженного моста».
«Детектор» считает историю Овсянниковой закономерной:
«Марина Овсянникова не прошла трехмесячный испытательный срок на немецком телеканале Welt. Поматросили и бросили. Больше Марина никому не нужна, особенно после того, как ее унизили и не приняли на Украине. Очень поучительная история для всех предателей. У них там вообще-то кто-то из "стыднобытьрусским" устроился? Запад пользует их для войны с Россией, а когда ресурс "героя" исчерпан, вышвыривают на улицу».
А «Мышь в овощном» полагает, что увольнение Овсянниковой информационно невыгодно западной пропаганде:
«Кейс с этой теледамой вышел довольно странным. Что ей не по силам было работать в антироссийской пропаганде "лицом" – это, в принципе, было понятно сразу, как только ее вывели на люди, не по Сеньке шапка. Но, все же, с точки зрения целесообразности, для наших "партнеров" было бы куда более правильным посадить ее куда-нибудь с глаз долой, "аналитиком по России", чтобы не отсвечивала. Величина расходов на содержание, зарплата + соцпакет, были бы несопоставимыми с имиджевым ущербом, который наносит идее "мальчишизма-плохишизма" ее возвращение в Россию. То ли "партнеры" совсем не умеют просчитывать ходы, то ли дама оказалась настолько неадекватная, что дела с ней было делать нельзя от слова "совсем"».
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