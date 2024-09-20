Телеграм: Ливан взрывается, ВС РФ увеличиваются

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Во вторник почти одновременно в Ливане и Сирии взорвались тысячи пейджеров, которые использовались активистами «Хезболлы». В среду стали взрываться рации, смартфоны и другие устройства с литий-ионными батарейками. Пострадали тысячи человек, десятки погибли. По данным газеты New York Times, Израиль несколько лет вживлял в технику, поставляемую венгерской компанией на Ближний Восток, батарейки с заложенными взрывными устройствами. На этой неделе их одновременно активировали.

Журналист Аббас Джума отмечает, что Израиль будто нарочно занимается сплочением арабского мира:

«Массовый теракт, затронувший тысячи ливанцев, причастных и не причастных к деятельности "Хезболлы", может свести на нет многолетние усилия Израиля и США по дискредитации "Хезболлы" внутри Ливана. Сегодня даже те, кто недолюбливал шиитскую "Хезболлу" и желал максимально абстрагироваться от происходящего в Палестине (я, находясь недавно в Ливане, встречал таких постоянно), жаждут мести. Так же произошло и в Газе, где устроенный Израилем геноцид палестинского народа сделал действия ХАМАСа не просто популярными среди палестинского населения, но единственно возможными в нынешних условиях. Такое впечатление, что Израиль намеренно делает все для того, чтобы его возненавидели. Чтобы война с Израилем была единственным решением. Чтобы в конце концов заявить, мол, видите, какие арабы полулюди-полузвери. Ну разве таким можно позволить строить государство? Разве они на это способны? Разве они заслуживают чего-то, кроме пули в лоб? С другой стороны, отсутствие мощного ответа со стороны "Хезболлы" максимально ударит по ее позициям внутри Ливана».

«Мышь в овощном» задает вопросы:

«В чем цель данной операции: была ли она направлена на кого-то конкретно, или ее мишенями были просто некие абстрактные пользователи "заряженных" пейджеров? Если справедлив первый вариант – то как насчет "сопутствующего ущерба" при том, что в числе пострадавших названы дети? Если второй – то чем данная акция в принципе отличается от, скажем, разбрасывания заминированных игрушек в населенных пунктах, контролируемых другой стороной конфликта? Была ли поставленная цель достигнута? Насколько важны нанесенные "Хезболле" людские потери, или речь идет об общем ударе по морали личного состава данной организации, формировании у нее страха перед Израилем? Стоит ли этот результат скомпрометированных в результате операции возможностей спецслужб (просчитать исполнителей вряд ли будет сложно) и имиджевого ущерба в результате гибели и ранений сторонних лиц?»

«Глебсмит» считает, что произошедшее сильно изменит мир:

«Мы окружены литиевыми аккумуляторами. Телефон, планшет, электрические авто – от "Этоэлектробус" до гольфкара, на котором ездит Трамп, медоборудование, приборы VR, фотоаппараты и камеры. Нобелевский комитет, давший технологии накопления энергии через уникальные свойства лития премию по химии лет пять назад, сформулировал это так: "Литий-ионные аккумуляторы произвели революцию в нашей жизни с тех пор, как впервые появились на рынке в 1991 году. Они заложили основу беспроводного общества, свободного от ископаемого топлива, и приносят человечеству величайшую пользу". <…> Мы – цивилизация литиевых накопителей энергии, и т.н. "цивилизованный человек" значительно более зависим от них, чем "пребывающий в феодализме ближневосточный террорист". Вызов даже не абстрактной глобальной безопасности, а отдельной физической безопасности каждого брошен беспрецедентный. Уверен, сегодня в сотнях лабораториях (официальных и подпольных), офисах и бункерах всего мира вертят в руках литиевые аккумуляторы и приборы, для которых они предназначены, и смотрят на них совершенно другими глазами. Оценивать, кто тут хорошие, кто плохие, кто "защищается", кто "нападает", в чем "военный смысл", а в чем "политический" – бессмысленно. Произошедшее сильно по потенциалу последствий выходит за пределы ближневосточного конфликта».

«АДЕКВАТ Z» удивляется, как израильские спецслужбы умудряются демонстрировать взаимоисключающие качества:

«Два дня взрывов электроники в Ливане с десятками жертв и тысячами искалеченных имеют очень узнаваемую стилистику, которая сама по себе не оставляет сомнений, чьи торчат уши: стилистика совершенно ветхозаветная, вполне в духе любой египетской казни. Неизбирательная террористическая атака, грязная и циничная, ничем принципиально не отличающаяся от отравления городского водозабора. Уровень подготовки и исполнения атаки, однако, таков, что становится трудно уместить в голове, что система, ее подготовившая, и система, вчистую провалившая прошлогоднее нападение ХАМАС – это одна и та же система. В том смысле, что возразить мнению, что этот провал мог быть не без умысла, потому что детонатор на то и нужен, чтобы сдетонировало, становится еще сложнее, чем было. Несомненно в любом случае то, о чем говорил раз до ста: текущий израильский режим давно и сильно заинтересован в большой войне в регионе и раз за разом прилагает все доступные усилия, чтобы ее разжечь».

В четверг Израиль начал массированный обстрел территории Ливана.

«Дисперсия Каргинизма/Израиль/Ливан» пишет о приближении полномасштабной войны:

«Война в Ливане становится все более неизбежной. О том, что она началась, сказал только что глава Хезболлы Хасан Насралла, причем во время его выступления в небе над Бейрутом на низкой высоте делали маневры израильские ВВС. Одновременно ЦАХАЛ нанес удары по позициях Хезболлы в южном Ливане».

