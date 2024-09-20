Телеграм: Ливан взрывается, ВС РФ увеличиваются
Атака Израиля на Ливан на фоне увеличения численности ВС РФ, неудачи Шольца в Казахстане, антизападных шагов Грузии и второго покушения на Трампа стала главным событием уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Атака Израиля на Ливан
Во вторник почти одновременно в Ливане и Сирии взорвались тысячи пейджеров, которые использовались активистами «Хезболлы». В среду стали взрываться рации, смартфоны и другие устройства с литий-ионными батарейками. Пострадали тысячи человек, десятки погибли. По данным газеты New York Times, Израиль несколько лет вживлял в технику, поставляемую венгерской компанией на Ближний Восток, батарейки с заложенными взрывными устройствами. На этой неделе их одновременно активировали.
Журналист Аббас Джума отмечает, что Израиль будто нарочно занимается сплочением арабского мира:
«Массовый теракт, затронувший тысячи ливанцев, причастных и не причастных к деятельности "Хезболлы", может свести на нет многолетние усилия Израиля и США по дискредитации "Хезболлы" внутри Ливана. Сегодня даже те, кто недолюбливал шиитскую "Хезболлу" и желал максимально абстрагироваться от происходящего в Палестине (я, находясь недавно в Ливане, встречал таких постоянно), жаждут мести. Так же произошло и в Газе, где устроенный Израилем геноцид палестинского народа сделал действия ХАМАСа не просто популярными среди палестинского населения, но единственно возможными в нынешних условиях. Такое впечатление, что Израиль намеренно делает все для того, чтобы его возненавидели. Чтобы война с Израилем была единственным решением. Чтобы в конце концов заявить, мол, видите, какие арабы полулюди-полузвери. Ну разве таким можно позволить строить государство? Разве они на это способны? Разве они заслуживают чего-то, кроме пули в лоб? С другой стороны, отсутствие мощного ответа со стороны "Хезболлы" максимально ударит по ее позициям внутри Ливана».
«Мышь в овощном» задает вопросы:
«В чем цель данной операции: была ли она направлена на кого-то конкретно, или ее мишенями были просто некие абстрактные пользователи "заряженных" пейджеров? Если справедлив первый вариант – то как насчет "сопутствующего ущерба" при том, что в числе пострадавших названы дети? Если второй – то чем данная акция в принципе отличается от, скажем, разбрасывания заминированных игрушек в населенных пунктах, контролируемых другой стороной конфликта? Была ли поставленная цель достигнута? Насколько важны нанесенные "Хезболле" людские потери, или речь идет об общем ударе по морали личного состава данной организации, формировании у нее страха перед Израилем? Стоит ли этот результат скомпрометированных в результате операции возможностей спецслужб (просчитать исполнителей вряд ли будет сложно) и имиджевого ущерба в результате гибели и ранений сторонних лиц?»
«Глебсмит» считает, что произошедшее сильно изменит мир:
«Мы окружены литиевыми аккумуляторами. Телефон, планшет, электрические авто – от "Этоэлектробус" до гольфкара, на котором ездит Трамп, медоборудование, приборы VR, фотоаппараты и камеры. Нобелевский комитет, давший технологии накопления энергии через уникальные свойства лития премию по химии лет пять назад, сформулировал это так: "Литий-ионные аккумуляторы произвели революцию в нашей жизни с тех пор, как впервые появились на рынке в 1991 году. Они заложили основу беспроводного общества, свободного от ископаемого топлива, и приносят человечеству величайшую пользу". <…> Мы – цивилизация литиевых накопителей энергии, и т.н. "цивилизованный человек" значительно более зависим от них, чем "пребывающий в феодализме ближневосточный террорист". Вызов даже не абстрактной глобальной безопасности, а отдельной физической безопасности каждого брошен беспрецедентный. Уверен, сегодня в сотнях лабораториях (официальных и подпольных), офисах и бункерах всего мира вертят в руках литиевые аккумуляторы и приборы, для которых они предназначены, и смотрят на них совершенно другими глазами. Оценивать, кто тут хорошие, кто плохие, кто "защищается", кто "нападает", в чем "военный смысл", а в чем "политический" – бессмысленно. Произошедшее сильно по потенциалу последствий выходит за пределы ближневосточного конфликта».
«АДЕКВАТ Z» удивляется, как израильские спецслужбы умудряются демонстрировать взаимоисключающие качества:
«Два дня взрывов электроники в Ливане с десятками жертв и тысячами искалеченных имеют очень узнаваемую стилистику, которая сама по себе не оставляет сомнений, чьи торчат уши: стилистика совершенно ветхозаветная, вполне в духе любой египетской казни. Неизбирательная террористическая атака, грязная и циничная, ничем принципиально не отличающаяся от отравления городского водозабора. Уровень подготовки и исполнения атаки, однако, таков, что становится трудно уместить в голове, что система, ее подготовившая, и система, вчистую провалившая прошлогоднее нападение ХАМАС – это одна и та же система. В том смысле, что возразить мнению, что этот провал мог быть не без умысла, потому что детонатор на то и нужен, чтобы сдетонировало, становится еще сложнее, чем было. Несомненно в любом случае то, о чем говорил раз до ста: текущий израильский режим давно и сильно заинтересован в большой войне в регионе и раз за разом прилагает все доступные усилия, чтобы ее разжечь».
В четверг Израиль начал массированный обстрел территории Ливана.
«Дисперсия Каргинизма/Израиль/Ливан» пишет о приближении полномасштабной войны:
«Война в Ливане становится все более неизбежной. О том, что она началась, сказал только что глава Хезболлы Хасан Насралла, причем во время его выступления в небе над Бейрутом на низкой высоте делали маневры израильские ВВС. Одновременно ЦАХАЛ нанес удары по позициях Хезболлы в южном Ливане».
Увеличение численности ВС РФ
В понедельник Владимир Путин подписал указ, согласно которому численность Вооруженных сил РФ увеличивается на 180 тысяч человек. Штатная численность ВС РФ установлена в количестве 2 389 130 единиц, в том числе полтора миллиона военнослужащих.
«Контора Пишет» приводит любопытную информацию:
«Немного разъяснений – те "единицы", кто не военнослужащие, те не обязательно все – гражданский персонал и вообще люди. Например, в медицинских и научно-исследовательских учреждениях Министерства обороны в штат включаются животные: лабораторные мыши, крысы и т.д., а также собаки, обезьяны, лошади и прочие твари Божьи».
«Политтранзит» обращается к истории вопроса:
«В последний раз штатная численность ВС изменилась в декабре 2023 года. Тогда ее повысили до 2 млн 209 тыс. человек, в том числе 1,32 млн военнослужащих. Штатная численность последних увеличилась на 170 тыс. человек. В Минобороны тогда подчеркнули, что численность военных увеличивается за счет записывающихся на контрактную службу, потому расширения призыва или проведения мобилизации не планируется. Увеличение численности военных в ведомстве объяснили ростом угроз для России, связанных с "проведением специальной военной операции" и расширением блока НАТО. В декабре 2022 года на тот момент министр обороны Шойгу говорил, что число военнослужащих необходимо увеличить до 1,5 млн, в том числе 695 тыс. служащих по контракту. Он пояснял, что это нужно сделать "для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности" России».
Блогер Денис Шалюта отвечает паникерам:
«Что это значит? Будет мобилизация? Стоп-стоп! Давайте разбираться! Важно понимать, что сейчас происходит активная запись военнослужащих по контракту. Контрактников, профессиональных военных, действительно все больше и больше. Это и рост патриотизма, и рост выплат по контракту. Пожалуй, факторов много, да и перечислять их все разве необходимо? Есть факт. Военкор Александр Коц, например, высказал свое мнение, с которым я полностью согласен. Он считает, что сейчас формируются резервные бригады, Он отметил, что это решение никак не связано с мобилизацией. <…> Увеличение штатных военнослужащих произойдет исключительно за счет контрактников. Нет никаких причин для паники, ну а осенний призыв пройдет своим ходом исключительно для срочной службы».
«338» приводит свою интерпретацию:
«Увеличение численности ВС, иных войск и сил, а также органов управления есть следствие демографических изменений середины нулевых. Когда как раз и заработали в полной мере "демографические" программы. Точка. Дабы убедиться в искомом – добро пожаловать в цифры Росстата. <…> Дальнейшие упражнения с догадками про мобилизации, потери, последние предупреждения грозной НАТе зависят только от фантазии "писателей". Ну, еще две недельки на упражнения есть. Они всегда появляются аккурат к весеннему/осеннему призыву».
«Главное в Токмаке» рассматривает происходящее в глобальном контексте:
«Согласно рейтингу военной мощи стран мира, который публикуется Британским университетом, армия России станет второй по численности в мире, опередив США и Индию. Преимущества нашей страны не только в численности военнослужащих, но и в технической военной мощи. К примеру, у нашей страны первое место по силе сухопутных войск – по сравнению со Штатами, у нас в три раза больше танков, в четыре раза больше САУ и в семь раз больше буксируемой артиллерии. Россия на первом месте и по совокупной мощи военно-морского флота – у нашей страны огромное преимущество в количестве современных корветов и фрегатов».
Неудача Шольца в Казахстане
На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц совершил визиты в Узбекистан и Казахстан. Совместную пресс-конференцию Шольца и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которая должна была пройти после их встречи в Астане, в последний момент отменили по инициативе казахстанской стороны. Вместо этого Токаев заявил, что в военном отношении Россия является непобедимой, и что дальнейшая эскалация приведет к непоправимым последствиям для всего человечества, прежде всего для стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. Лидер Казахстана указал, что хороший шанс на достижение перемирия был упущен с отказом Киева заключить стамбульское соглашение, и отметил, что мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки.
«Грубо? Простите!» дает прогноз:
«Эта публичная декларация со стороны Токаева более чем необычна, так как для Казахстана нехарактерно делать подобные категоричные заявления. Еще более непривычным выглядит намек на "непоправимые последствия" для всего мира в случае эскалации конфликта и решение отменить в последний момент запланированную пресс-конференцию с Шольцем. Окажет ли данное событие влияние на ход ближайшей Генассамблеи ООН – пока непонятно. Вы, конечно, скажете, что ООН ничего не решает, и будете правы. Однако эта площадка все еще имеет вес хотя бы как место для выражения позиции. Таким образом, если еще в начале СВО США еще как-то могли настраивать всех против России и выставлять Украину как напрасно обиженную, то сейчас – нет. Поэтому в свете последних событий можно ожидать большой интерес к украинскому вопросу и всплеск интереса к "мирному план КНР-Бразилии", поддержку которому может выразить большинство стран Глобального Юга».
«Всевидящее око» благодарит Токаева:
«Как будет "вы там все с ума съехали" на дипломатическом? Мастер-класс дает президент Казахстана Токаев: "Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт". <…> Рассчитывать на то, что Шольц или кто-нибудь еще эти слова воспримет, конечно же, не стоит. Потому что они там правда с ума съехали. И последствия своих собственных действий способны видеть с большим трудом. Тем не менее, спасибо Токаеву, что он это сказал. Должен же хоть кто-то говорить здравые вещи».
«Нулевой Километр» считает, что визит немецкого канцлера в Казахстан должен был стать историческим
«Впервые за 14 лет действующий глава Германии посещает эту страну, да и регион в целом. Все это проходит в рамках саммита "Германия – Центральная Азия", направленного на укрепление экономических связей. Примечательно, что год назад в этом регионе (включая Казахстан) побывал президент Франции Эммануэль Макрон, и, как писали тогда СМИ, цель этого визита была переориентировать центральноазиатские республики "за пределы их зависимости от России". Мы уже рассуждали о попытках Турции воздействовать своей "мягкой силой" на этот регион. Теперь свои силы тут пробует и ЕС, хотя результаты пока не очень утешительные: например, товарооборот между Казахстаном и Германией за 2024 год составил $2,3 млрд против около $30 млрд между Россией и Казахстаном».
«НЕВОЕНКОР» объясняет рост товарооборота между ФРГ и Казахстаном:
«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2023 году товарооборот двух стран вырос на 41% и составил $3,9 млрд. Неудивительно, ведь немецким товарам нужно как-то попадать на российский рынок. Во время встречи Шольц попросил высказаться Токаева о русско-украинском конфликте. И Токаев ответил: "Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима". После этой встречи планировалась конференция президента Казахстана и канцлера Германии. Но внезапно Токаев отменил пресс-конференцию. Получив контракты и экономические преференции, президент Казахстана, по сути, жестко отфутболил Шольца. Удивительный новый мир, где можно спокойно унизить западного представителя топ-5 экономики мира по ВВП (ППС)».
Автор канала «АХМЕТОВ» рассуждает о том, зачем приезжал Шольц:
«Шольцу надо было продемонстрировать какой-то успех на политическом поле, в Европе это сделать сложновато, в стране тем более. Шансы переизбраться на пост в 2025 году у него сейчас крайне неоптимистичны. В ЦА он рассчитывал, что добьется хотя бы мягкого осуждения России, все-таки санкции так или иначе влияют на наши страны. Москва начнет волноваться, и он под шумок сможет о чем-то договориться с ее партнерами. Однако Токаев сказал твердое "Нет". Россия сильная страна, и решать вопросы нужно только переговорами, а не ультиматумами, угрозами и танками. В целом вся встреча была чисто экономическая. Договорились создать экономический совет, который сможет играть важную роль в привлечении немецких инвестиций. Так что Шольц не набрал себе политических очков этой поездкой, ну а экономика... можно было и на уровне премьер-министров все это решать. Так что лично я считаю, что саммит провалился».
Антизападные шаги Грузии
В конце прошлой неделе основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили сообщил, что после победы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, власти Грузии извинятся за войну 2008 года между осетинами и грузинами, которую развязал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили по заданию из-за рубежа. Во вторник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что правившая в Грузии при Саакашвили партия «Единое национальное движение» начала войну в Южной Осетии в 2008 году, выполняя задание извне. Также во вторник парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон о запрете ЛБГТ-пропаганды и смены пола.
«Мейстер» рассуждает о расширении конфликта Грузии и Запада:
«Конфликт Грузии с Западом, и без того обострившийся после принятия закона об иностранном влиянии и ответных западных санкций, продолжает накаляться – бывших партнеров прямо обвиняют в попытках втянуть страну в войну. И косвенно в том, что один раз это уже удалось – через Саакашвили, чьи плотные связи с Западом ни у кого не вызывают сомнений. Можно считать, что эти заявления, как и принятие сегодня закона о запрете ЛГБТ, являются своеобразным ответом на попытку евроатлантического санкционного давления – Грузия менять позицию не согласна и выбирает путь суверенитета. Отдельно отметим, что признание вины государства за войны или другие неприятные события всегда тяжело даются людям, ощущающим свою сопричастность со страной, и требует зрелости для принятия. То, что грузинские власти позволяют себе прямо говорить о вине за войну 2008 года, говорит о том, что они не боятся отпугнуть этим граждан на октябрьских выборах. А значит, есть шанс на то, что не только нынешняя власть, но и большинство населения Грузии серьезно переосмыслили события последних двух десятилетий, что позволяет надеяться на перезагрузку отношений с Россией в дальнейшем. Что можно лишь поприветствовать – соседским народам куда лучше дружить, чем враждовать».
«Неудаща» не понимает, зачем грузинские политики откровенно троллят оппонентов перед выборами:
«В Грузии по-разному относятся к авантюре Саакашвили и ее последствиям. Более того – любовь к российским деньгам неплохо сглаживает национальное унижение, случившееся 16 лет назад. Все, что требовалось от пророссийской и протурецкой "Грузинской мечты" – это не сыпать соль на рану. Люди вообще не любят извиняться, тем более гордые грузины, тем более за то, в чем они не чувствуют себя виноватыми. В стране по-прежнему живо ощущение несправедливости, реваншизм в отношении спорных территорий, подогреваемый прозападными силами. Но, повторимся, все это успешно затухало под слоем времени и бурного экономического роста на российских деньгах. И вот теперь Иванишвили зачем-то буквально плеснул бензина в мангал грузинской гордости и реваншизма. Перед самыми выборами сдав таким образом все козыри противникам: хочешь – клейми "Грузинскую мечту" как нацпредателей и выигрывай выборы, хочешь – собирай очередной Майдан и шатай режим. Интересно, уважаемые читатели, кто посоветовал Иванишвили такой странный предвыборный ход ко дню рождения Дмитрия Анатольевича Медведева?»
«Парламент с кнопкой» считает, что Грузия берет пророссийский курс:
«Для любой страны и народов потеря собственной территории – национальная травма. В войне 08. 08. 08 Саакашвили хотел дать старт новой Грузии, то, что сейчас успешно делает Алиев в Азербайджане. Речь идет о построении сильного национального государства, которое претендует на лидерские позиции в регионе – что невозможно без экспансии и возврата исторических земель. У Саакашвили провести реконкисту не получилось. Триумфа не вышло, а вот отношения с Россией были испорчены. Прошло больше 15 лет, и Грузия оказалась одна в Закавказье без союзников, реформы забуксовали, как и экономический рост. Началась перезагрузка отношений с Россией – грузинские элиты сначала проводили ее исключительно в экономическом ключе, затем произошло показательное введение безвизового режима, а Грузия заняла позицию строгого нейтралитета вокруг СВО. Сейчас Тбилиси продолжает испытывать крен в сторону России – лидер правящей партии своей речью об "извинениях" за войну 08.08.08 подтверждает именно это. По сути, конфликт в 2008 остается единственным важным камнем преткновения между Москвой и Тбилиси, в первую очередь для грузинского общества. Половина из них до сих пор считает Россию агрессором в той войне. Хорошо, что грузинские власти начали какие-то действия, чтобы это исправить. Если так пойдет и дальше, то влияние Москвы в Закавказье усилится – а это все-таки важный для России регион, положение дел в котором напрямую влияет на Россию».
«Мюсли вслух» комментируют запрет ЛГБТ-пропаганды в Грузии:
«В случае своей победы на парламентских выборах 26 октября депутаты партии "Грузинская мечта" намерены закрепить отказ от пропаганды ЛГБТ в конституции страны. Грузия делает уверенный шаг в сторону от доминирующей на Западе идеологической повестки, так как грузины не желают на собственном опыте повторять ошибки европейского и американского "гуманного просвещения". Итогами последнего, например, становится ракетный взлет нетрадиционной сексуальной ориентации среди западных школьников. Россия и важная для нас южная страна Грузия становятся близки не только экономически, но и с точки зрения защиты традиционных морально-этических норм. И это хорошо».
Второе покушение на Трампа
В минувшее воскресенье во Флориде в гольф-клубе кандидата в президенты США Дональда Трампа произошла стрельба, когда он играл на поле. Трамп не пострадал, ФБР расследует случившееся как покушение на него. Подозреваемый задержан, это проукраинский активист, 58-летний Райан Уэсли Раут. Инцидент произошел через два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.
«РосСкандал» видит закономерность:
«Украинские нацисты утром в очередной раз наобум запустили ракеты по Белгороду. Лишь бы убить мирных людей! По предварительным данным, ранены 8 человек. На этом фоне появляется доказуха, что второе покушение на Трампа готовил не просто какой-то чокнутый по фамилии Уэсли Рут, а идейный сторонник [запрещенной в РФ террористической организации] "Азова"! Два события напрямую не связаны, но они об одном и том же! Уже и ежу понятно, что все, кто поддерживает Зеленского и его банду – такие же ублюдки-террористы, которые предпочитают массовые убийства вместо мира! Маск подмечает верно – никто на Байдена и Харрис не покушается! Да просто потому, Илон, что террористы своих не подрывают, ракетами не забрасывают и из засады не расстреливают! Запад настолько прогнил, что превратился в подобие ИГИЛ, которое сам же создал, чтобы раздувать хаос на Ближнем Востоке, в Африке, на Кавказе...»
Политолог Дмитрий Дробницкий обращает внимание на реакцию американских властей:
«Секретная служба США, полиция штата Флорида, местный шериф, Белый Дом, штаб Камалы Харрис – все они, говоря фразами, заученными "на всякий случай", и стремясь не попасть впросак, подняли уровень произошедшего от "инцидента со стрельбой" до покушения на кандидата в президенты. А что на самом деле произошло, мы более или менее полно и достоверно узнаем эдак через пару недель...»
«С берега Гудзона» сомневается, что произошедшее добавит Трампу симпатий к Украине:
«Базируясь на массиве фактов и наблюдений, смею думать, что у Дональда идеологии нет. Только бизнес, то есть шкурные, личные интересы. И что же получается? Вначале один сторонник Украины ему импичмент организует, потом другой убить хочет. Не может не сформироваться у человека нехорошая ассоциативная связь с этой страной в Восточной Европе…»
«Безграничный аналитик» следит за американской прессой:
«Обратите внимание, американские демократические СМИ, в данном случае The New York Times, совершенно не стесняются рассказывать подробности о задержанном за попытку покушения на Дональда Трампа. Мало того, проукраинскую направленность злоумышленника абсолютно спокойно выносят в заголовки. Можно не сомневаться, что после серии таких публикаций за сторонниками Украины в США будет тянуться террористический шлейф. По сути, значительная часть общества будет считать их опасными маргиналами, которые, сюрприз, покушаются на основы американской демократии. Все это самым естественным образом отразится и на желании властей государства рассуждать об Украине. Ну неохота президенту и сенаторам лишний раз говорить о ней с таким бэкграундом. И это очень плохая новость для Зеленского. Вообще грядущие выборы могут стать уникальными в своем роде – теми, что были выиграны исключительно за счет неудачных покушений».
«Доктор Z прописал» делает другие выводы:
«Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, пытался вступить в ряды иностранных наемников на Украине. Но его не приняли, поскольку посчитали "чокнутым", сообщает The New York Post со ссылкой на источники (ну а на кого же еще) в зоне конфликта. Так вроде сам до всей этой истории Рут утверждал, что его не взяли из-за возраста. Вообще интересно, как из него умалишенного лепят после попытки покушения. И это после того, как выяснилось, что он и в Киеве бывал, и наемников пытался вербовать, и сам таковым пытался стать и так далее. В общем, всячески радел за Украину. А оказывается, "чокнутый" был. Причем к кампании подключились даже издания, которые поддерживают Трампа».
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