Телеграм: Ковид не грянет, YouTube не перекрестится
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её корона
На этой неделе суточный прирост умерших от коронавируса в стране побил рекорды. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ситуацию напряженной, отметив, что за последние две недели количество госпитализированных выросло на четверть. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 56 регионах.
Блогер Кирилл Шулика рассказывает про особенности новой волны:
«Теперь главным при коронавирусе становится сильный насморк. Бывает боль в горле, температура, как при гриппе, которая держится долго. Кашель с большим количеством мокроты. Бывают головокружения, слабость, головные боли, обмороки, нарушение пищеварения. При этом опасность болезни не стала меньше. Наоборот, она выросла, ибо коронавирус начнут путать с гриппом. Собственно, вот таков дарвиновский отбор в мире вирусов. Чтобы выжить, надо быть хитрым. А чтобы нам с вами выжить, надо прививаться. Вакцинация получается у нас важной частью естественного отбора».
«Записки врача» радуются инициативе московских властей:
«В Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19. И сейчас я расскажу, почему это очень крутая новость. Дело в том, что ПЦР тест делается достаточно долго (1-2 дня, может и дольше). Все это время человек остается без лечения и может контактировать с множество других людей. Сейчас город взял на себя ответственность делать экспресс-тест на ангиген к ковиду всем пациентам с ОРВИ. Результат готов уже через 20-30 минут, и если он положительный, то человеку сразу выдают все лекарства, дают рекомендации и согласие на самоизоляцию. Плюс он сможет заразить меньшее количество людей, так как уже знает, что болеет коронавирусом. Если экспресс-тест отрицательный, ждем результаты ПЦР. А дальше классическая схема: положительный – лекарства и самоизоляция, отрицательный – спокойно болей ОРВИ. Нововведение реально классное, бесплатное экспресс-тестирование – круто. В таком случае цепочка контактов станет гораздо меньше».
«Без рецепта» пишет о действиях федерального правительства:
«Кабмин занял бескомпромиссную позицию по обеспечению жителей регионов бесплатными лекарствами от COVID-19. Мишустин сообщил, что регионам будут выделены дополнительные 5 млрд рублей на закупку медикаментов. Это позволит предоставить бесплатные препараты еще для 1,6 млн пациентов, лечащихся на дому под наблюдением врача. Количество госпитализаций продолжает расти, поэтому помимо средств на лекарства принимаются меры по наращиванию коечного фонда. Одна из важнейших задач – обеспечение больниц нужным объемом кислорода, и на это выделяют еще 650 млн рублей. Увы, существенная часть населения не торопится вакцинироваться, поэтому число тяжелых случаев течения заболевания в стране велико».
«АДЕКВАТ» считает, что нужно активнее бороться с фейками антипрививочников:
«В Италии по требованию прокуратуры закрыт крупный антиваксерский телеграм-канал. За Италию очень рад. И не с меньшей силой хочу понимать, когда порадуюсь за нас самих. Дорогая прокуратура, дорогой Роскомнадзор, все правовые инструменты для этого у вас есть, а работы – поле непаханое. В мирное время концентрированное клиническое безумие терпеть в принципе можно. Сейчас – нельзя, сейчас оно рука об руку с рекордами смертности, вон очередной, свыше 850 за вчера, попал на радары только что. Поэтому заняться крайне важным делом вам сейчас самое время. О том, что это безумие сплошь и рядом замешано на самом диком экстремизме, даже не начинаю: достаточно одного беглого взгляда на любую помойку».
Навальный и его дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом против Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Также заведено дело об участии в экстремистском сообществе в отношении ряда лиц, причастных к деятельности Фонда борьбы с коррупцией, который признан иноагентом и экстремистской организацией.
«Политтранзит» считает, что материалов для нового следствия предостаточно:
«"Неуловимость" Навального давно вызывала массу вопросов у тех, кто интересовался его деятельностью. Когда открыто заявляющий о своем намерении захватить власть неконституционными методами человек делает это с публичной трибуны, а не из "стакана" в зале суда, это странно. Когда эти слова регулярно подкрепляются конкретными акциями, такими как массовые беспорядки – странно вдвойне. Ну а когда за всей этой откровенно деструктивной деятельностью отчетливо торчат интересы внешних недоброжелателей нашей страны – то вопросов становится слишком много, чтобы делать вид, что их нет. Отъезд Навального в колонию за совершенные им экономические преступления многим показался достаточной реакцией на его затянувшиеся "игры с Законом". При этом в расчет не принималось главное: ни это решение суда, ни последовавший приговор по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны, ни уголовное дело о собранных шайкой Навального пожертвованиях не касались их основной деятельности, четко и однозначно нацеленной на хаос и разрушения».
Политолог Алексей Чеснаков полагает, что действия оппозиции не оставляли правоохранительным органам другого выхода:
«Для власти возбуждение уголовного дела о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Навального, Жданова и Волкова совершенно логично. Странно было бы, если бы этого не произошло. Навальный и его группа сознательно пошли на повышение политических ставок. Это решение постоянно подкреплялось и поступками, и риторикой. Радикализация действий, возгонка эмоций и ужесточение оскорблений со стороны антисистемщиков не оставляли власти других вариантов. Отказ от усиления квалификации в отношении навальнистов воспринимался бы рядом игроков как внутри, так и вне Системы как слабость или нерешительность. А власть точно не готова, чтобы ее действия трактовали подобным образом».
«Темник» отмечает закономерность в действиях силовиков:
«Заметим, что новое уголовное дело против Навального и его приближенных рушит некоторые политические мифы оппозиционеров. Среди них популярны тезисы о том, что прошлые дела против команды Навального связаны с выборами в Госдуму и демонстрируют "агонию власти". Как видим, в реальности дело обстоит несколько иначе. Действия силовиков против структур оппозиционера носят не хаотично-ситуативный характер, а планомерно-стратегический в рамках нарратива борьбы с экстремизмом и агентами влияния враждебных государств».
Юрист Илья Ремесло предупреждает, что фигуранты нового уголовного дела не раскроют своим сторонникам из числа рядовых россиян один важный нюанс нового дела:
«А он заключается в том, что теперь рядовым навальнистам будут грозить большие сроки за участие в деятельности экстремистского сообщества. Эта деятельность, вопреки запрету суда, продолжается и сейчас, большое количество жертвователей засветилась с донатами в адрес американского юрлица ФБК. Следующий этап – это привлечение к уголовной ответственности этих рядовых активистов, которые (в отличие от Волкова, Певчих и прочих отважных борцов за свободу) находятся в России. Конечно, Волкову плевать на этих людей, ему даже выгодно создать побольше сакральных жертв».
«Спутник и Погром» полагает, что на этом историю Навального и его структур можно считать оконченной:
«Новое уголовное дело, наверное, станет последним гвоздем в крышку гроба навальнистов. Их лидер навсегда останется за решеткой, а без него никаких навальнистов, по сути, и нет. Как будто никогда и не было. Печальный, но закономерный итог, о котором мы вас предупреждали еще много лет назад».
Group-IB и его шпионы
Во вторник в Москве был арестован основатель и гендиректор компании Group-IB Илья Сачков по обвинению в госизмене, детали ФСБ не разглашает. Group-IB – одна из ведущих российских компаний в области кибербезопасности, ее клиентами являются МИД России, МВД, Следственный комитет, «Ростех», «Роскосмос», «Сбер» и другие структуры. Group-IB сотрудничает с Интерполом и Европолом. Компания работает с зарубежными клиентами, имеет филиалы в США и в Сингапуре. Сачков своей вины не признает.
«Банкста» отмечает, что Сачков был обласкан властью и казался абсолютно системным:
«Стоит отметить, что обвиняемый в шпионаже основатель Group IB Илья Сачков был очень лоялен к власти, получал многочисленные госконтракты, много помогал госорганам, был сопредседателем Партии Роста Бориса Титова. Сачков трижды встречался с президентом».
Журналистка Анастасия Чумакова комментирует версию о том, что причина ареста Сачкова – то, что с его ведома и одобрения его подчиненный Никита Кислицин тайно раскрыл ФБР данные о сотрудниках ФСБ РФ:
«Здесь возникает главный вопрос: где в настоящий момент находится Никита Кислицин, пока его начальник арестован за госизмену? Ибо любые упоминания о Кислицине с прошлого года резко прекратились. Возможно, хакер в бегах?»
«Всевидящее око» подчеркивает, что материалы дела засекречены:
«Насчет ареста основателя Group-IB Ильи Сачкова давайте пока так: по факту в том, что руководителя компании, занимающейся кибербезопасностью, подозревают в госизмене, ничего удивительного нет. Чай, не пельменями человек торгует, чтобы изумляться самому факту такого дела. А вот чтобы рассуждать про остальное, нужны подробности. Которыми пока не владеет вообще никто».
Журналист Станислав Натанзон задает вопросы:
«"Дело Сачкова", конечно, вскрывает целую глыбу вопросов о допустимых сейчас практиках ведения бизнеса (еще 10 лет назад вопросов немыслимых): 1. Можно ли в рамках коммерческого контракта с заказчиком из другой страны (официально недружественной) отражать и разоблачать атаки своей страны? Все мы понимаем, что, условно, все страны взламывают сервера всех других стран. Каковы рамки участия частного бизнеса в противостоянии этому? 2. Может ли вообще российский бизнес оказывать какие-то услуги иностранным правительственным организациям? Условно, если Яндекс.Такси будет возить иностранного шпиона по явкам. 3. А может ли вообще российская коммерческая компания иметь дело с иностранной коммерческой компанией, если последняя связана с иностранным оборонным заказом? Условно, можно ли поставлять сталь для абрамсов? Или титан для Боинга? Очевидно, пока все это – серые зоны. И риски работы в них растут».
Журналист Дмитрий Колезев напоминает, чем еще известен Сачков:
«Про арестованного Илью Сачкова вспоминается еще вот такая история: в 2019 году его обвинили в том, что он на Манежной площади выстрелил в лицо из газового пистолета таксисту. Сам он сказал, что не из пистолета, а из баллончика, и вообще – ему угрожали. Непонятно, кто был в этой истории прав, а кто виноват, но эпизод яркий».
YouTube и его блоки
YouTube заблокировал без возможности восстановления два немецкоязычных канала российской телесети RT, объяснив это нарушением правил платформы и распространением фейков о коронавирусе. Роскомнадзор направил письмо руководству Google, в котором потребовал в кратчайшие сроки восстановить российские каналы RT DE и Der Fehlende Part. В противном случае регулятор пригрозил заблокировать YouTube на территории России.
Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова объясняет, что произошло:
«21 сентября, за пять дней до выборов в бундестаг, каналу RT DE в YouTube прилетел страйк сразу за 4 материала: за видео от февраля, мая, июня и августа 21-го года. "Нарушения правил сообщества", а YouTube на правила не скупится: то нельзя сомневаться в результатах выборов в США или Германии, то меры по ковиду обсуждать. Мы правила уважаем и стараемся исправно выполнять, но всякое может YouTube не порадовать, особенно если задаться целью проверить все тысячи наших видео за год. Следствием страйка стало то, что мы не смогли больше давать прямые трансляции в нашем канале. Как всегда в таком случае, мы стали давать прямые трансляции на другом канале нашей программы Der Fehlende Part, приглашая туда своих зрителей. Сегодня, на седьмой и последний день ограничений, YouTube решил, что не может этого пережить, так как мы "пытаемся обойти ограничительные меры", и удалил оба канала».
«Мышь в овощном» подозревает, что из скандала торчат американские уши:
«Власти Германии отрицают свою причастность к блокировке каналов российского издания "Russia Today" на платформе Youtube. Насколько эта информация соответствует действительности? Если наши германские партнеры сообщают неправду – то они капитально подставляются в случае возможной утечки сведений об их действительной роли в блокировке. Исключить которую нельзя: такой уж сегодня мир. Если же в Берлине сообщают правду, или, по крайней мере, то, во что они сами верят – то логичным для них было бы попробовать оценить происходящее со стороны. И увидеть, что ситуация очень походит на то, как если бы кто-то целенаправленно пытался столкнуть две страны лбами. Кто-то, достаточно искушенный в технологиях манипулирования сознанием через современные медиа-платформы и уже неоднократно демонстрировавший готовность использовать этот инструмент для решения своих задач. И у кого определенно есть зуб и на Россию, и на Германию».
Журналист Роман Бабаян задается вопросом, значима ли для YouTube угроза блокировки в России:
«YouTube снова показал, что не брезгует цензурой, удалив два канала RT. В этот раз Роскомнадзор в ответ пригрозил блокировкой. Это поможет нам заставить их соблюдать наши законы?»
Глава RT Маргарита Симоньян настаивает на блокировке YouTube в России в ответ на недружественные действия платформы. Журналист Андрей Медведев отвечает ей, почему блокировки не случится:
«Проблема в том, что, кажется, не все понимают, что медиа сегодня – это такой же фронт, как окопы, полевые штабы, танки, беспилотники, спецназ, предполье. <…> У ответственных товарищей нет, на мой взгляд, понимания, что мы можем создать хоть какое супервооружение. Но если проиграем информационную войну, то кнопки нажимать для запуска ракет будет некому. А сейчас не будет ничего. Это я на твою реплику отвечаю. Будет YouTube и дальше в России работать. И так будет продолжаться до тех пор, пока осознание того, что мы под обстрелом, что нас бомбят и загоняют в информационное гетто, не войдет в каждую чиновную голову».
«Доктор прописал» отмечает, что российские законодатели готовят представителям Google неприятный разговор:
«История со вчерашними блокировками на Youtube каналов RT вышла, так сказать, на законодательный уровень. Да и дело не только в этих конкретных блокировках, а вообще в политике Гугла. В Госдуме компании пообещали "жесткие поправки" в законы об ответственности за нарушение российского законодательства. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о планах "по сверке часов" с представителями Google – в скором времени должна пройти встреча. Но, судя по всему, простой "сверкой" дело не ограничится. Пискарев отметил, что несмотря на заверения представителей Гугла о том, что замечания по поводу нарушений законодательства будут учтены и устранены, на деле этого не происходит. Рубить с плеча в Госдуме не собираются, намерены сначала поговорить. А вот если для устранения нарушений этого окажется недостаточно, то тогда уже могут взяться и за изменения в законодательстве – те самые "жесткие поправки"».
Германия и её выборы
В воскресенье состоялись выборы в Бундестаг ФРГ. Партийный блок Ангелы Меркель («Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз Баварии», ХДС/ХСС) их проиграл, показав худший результат в своей и истории и набрав 24,1% голосов. На первом месте оказалась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7% голосов, ее лидер Олаф Шольц планирует занять пост канцлера.
«Мейстер» полагает, что массовые нарушения на выборах в Германии могут быть причиной блокировки немецкоязычных каналов RT на YouTube:
«Глава избирательной комиссии Берлина Петра Михаэлис подала в отставку спустя 3 дня после выборов. Причиной стала путаница с бюллетенями и их нехватка, огромные очереди из не успевающих проголосовать и даже голосование после официального закрытия избирательных участков. Причем оспорить итоги выборов пока невозможно, это можно сделать лишь после объявления окончательных результатов голосования не раньше середины октября. На фоне подобной электоральной катастрофы заявления западных "партнеров" о нарушениях и непрозрачности на парламентских выборах в России смотрятся особенно эпично. Впрочем, все мы прекрасно понимаем, что никто в Европейском парламенте не выступит с докладом о непризнании итогов этих выборов в силу нарушения "демократических принципов". Это ведь не выборы в России, "это другое". В этой связи становятся понятны блокировки аккаунтов RT, вещающих в Германии, а также запрет Facebook публиковать посты, ставящие под сомнения итоги выборов в Германии и США. Вероятно, "партнеры" (хоть и заявляют, что они не при делах) опасались, что их упреки в несоблюдении демократических процедур на выборах могут вполне обоснованно применить к ним самим».
«Германология» рассказывает, что думают немцы об итогах выборов:
«58% немецких избирателей в той или иной степени недовольны результатами прошедших выборов, а "очень довольных" всего 4%. При выборе из двух наиболее вероятных сейчас форматов правящей коалиции большинство немцев отдают предпочтение союзу СДПГ, "Зеленых" и СвДП во главе с канцлером Олафом Шольцем. Консерваторы же, по мнению, 63% опрошенных, должны уйти в оппозицию».
«Россия в глобальной политике» пишет о тревожных сигналах:
В Восточной Германии укрепляется анклав крайне правых настроений. "Альтернатива" – первая партия в Тюрингии и Саксонии. Вопреки тому, что в Тюрингии она официально под надзором по подозрению в правом экстремизме».
«Понимаем Германию/ Deutschland verstehen» публикует график – результаты немецких выборов с момента объединения Германии в 1990 году:
«Результаты выборов с момента объединения. Очень хорошо виден разрыв между народными и малыми партиями. И отчетливы тренды: неуклонное падение влияния ХДС, рост Зеленых и либералов. Проседание АдГ и Левой на этих выборах – свидетельство исчерпания возможности привлекать протестный электорат. Триумфатор СДПГ до своей же максимальной отметки в 40% и близко не добралась, и, хотя нисходящий тренд удалось переломить, в ситуации формирования коалиции их победа, основанная во многом на "факторе Шольца", все же пиррова».
«Мюсли вслух» комментируют электоральный успех «Зеленых»:
«"Зеленые" добились самого большого успеха в своей истории и почти наверняка теперь войдут в правительство. Но в любом случае демонстрация популярности "зеленой" повестки не останется бесследной. Мы не ошибемся, предсказав, что курс Германии станет еще более "зеленым", чем он есть. Это хорошая новость для России: до сих пор все немецкие усилия построить возобновляемую и низкоуглеродную энергетику приводили к росту спроса на российский газ – и нет никаких причин ожидать, что на сей раз дело кончится как-то иначе».
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