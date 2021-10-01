Телеграм: Ковид не грянет, YouTube не перекрестится

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Во вторник в Москве был арестован основатель и гендиректор компании Group-IB Илья Сачков по обвинению в госизмене, детали ФСБ не разглашает. Group-IB – одна из ведущих российских компаний в области кибербезопасности, ее клиентами являются МИД России, МВД, Следственный комитет, «Ростех», «Роскосмос», «Сбер» и другие структуры. Group-IB сотрудничает с Интерполом и Европолом. Компания работает с зарубежными клиентами, имеет филиалы в США и в Сингапуре. Сачков своей вины не признает.

«Банкста» отмечает, что Сачков был обласкан властью и казался абсолютно системным:

«Стоит отметить, что обвиняемый в шпионаже основатель Group IB Илья Сачков был очень лоялен к власти, получал многочисленные госконтракты, много помогал госорганам, был сопредседателем Партии Роста Бориса Титова. Сачков трижды встречался с президентом».

Журналистка Анастасия Чумакова комментирует версию о том, что причина ареста Сачкова – то, что с его ведома и одобрения его подчиненный Никита Кислицин тайно раскрыл ФБР данные о сотрудниках ФСБ РФ:

«Здесь возникает главный вопрос: где в настоящий момент находится Никита Кислицин, пока его начальник арестован за госизмену? Ибо любые упоминания о Кислицине с прошлого года резко прекратились. Возможно, хакер в бегах?»

«Всевидящее око» подчеркивает, что материалы дела засекречены:

«Насчет ареста основателя Group-IB Ильи Сачкова давайте пока так: по факту в том, что руководителя компании, занимающейся кибербезопасностью, подозревают в госизмене, ничего удивительного нет. Чай, не пельменями человек торгует, чтобы изумляться самому факту такого дела. А вот чтобы рассуждать про остальное, нужны подробности. Которыми пока не владеет вообще никто».

Журналист Станислав Натанзон задает вопросы:

«"Дело Сачкова", конечно, вскрывает целую глыбу вопросов о допустимых сейчас практиках ведения бизнеса (еще 10 лет назад вопросов немыслимых): 1. Можно ли в рамках коммерческого контракта с заказчиком из другой страны (официально недружественной) отражать и разоблачать атаки своей страны? Все мы понимаем, что, условно, все страны взламывают сервера всех других стран. Каковы рамки участия частного бизнеса в противостоянии этому? 2. Может ли вообще российский бизнес оказывать какие-то услуги иностранным правительственным организациям? Условно, если Яндекс.Такси будет возить иностранного шпиона по явкам. 3. А может ли вообще российская коммерческая компания иметь дело с иностранной коммерческой компанией, если последняя связана с иностранным оборонным заказом? Условно, можно ли поставлять сталь для абрамсов? Или титан для Боинга? Очевидно, пока все это – серые зоны. И риски работы в них растут».

Журналист Дмитрий Колезев напоминает, чем еще известен Сачков:

«Про арестованного Илью Сачкова вспоминается еще вот такая история: в 2019 году его обвинили в том, что он на Манежной площади выстрелил в лицо из газового пистолета таксисту. Сам он сказал, что не из пистолета, а из баллончика, и вообще – ему угрожали. Непонятно, кто был в этой истории прав, а кто виноват, но эпизод яркий».

