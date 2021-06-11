Телеграм: Ковид атакует Россию, а депутаты – иноагентов

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В пятницу в России зарегистрировали 12 505 новых случаев коронавируса, что стало максимумом с февраля. В разных регионах власти увеличивают число больниц, задействованных для борьбы с коронавирусом. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что причиной роста заболеваемости является отказ граждан от соблюдения мер безопасности, в том числе ношения масок и соблюдения дистанции.

«НеМинздрав» полагает, что ужесточения ограничительных мер не будет:

«Разумеется, ни о каком локдауне или усилении противоэпидемических мер речь не идет. Всю ответственность сейчас возложат на население. И правильно сделают, я считаю. Доказывать людям, что вакцинация – это необходимая мера, или уговаривать сделать прививку уже нет смысла. Пугать тоже не получается. Да и штрафы по ходу не работают. А covid19 никуда не делся: люди и болеют, и умирают...»

«Всевидящее око» поднимает проблему фальшивых сертификатов о вакцинации:

«У нас тут, граждане, к пандемии ковида добавилась еще одна, смежная: пандемия фальшивых прививочных сертификатов. Которая, разумеется, неизбежно усугубит пандемию ковидную. Если люди с поддельными сертификатами, которые выглядят совсем как настоящие, будут расхаживать по массовым мероприятиям и разъезжать по стране. Заграницу их таких, правда, скорее всего не выпустят: зная о том, что у нас массово "ходят" подделки, нам границы попросту с другой стороны не откроют. И вот нам интересно: а эти покупальщики фальшивых прививочных сертификатов – это не те же люди, которые страдают по утраченному отпуску в Турции и Тунисе? Если да, то мы примерно представляем, как оно дальше будет: сертификаты покупать не перестанут, власти введут серьезные меры по борьбе с ними, вплоть до уголовной ответственности... И тогда поднимется очередная волна возмущения "ущемленной свободой"».

Журналист Максим Кононенко рассуждает о безответственном поведении многих людей:

«Вообще, конечно, удивительно устроен наш социум. В самом начале эпидемии, когда вновь заболевших в Москве было на максимуме 6750 человек, всем было реально страшно. Люди ходили в масках, чуть что доставали из кармана санитайзеры, на улицах не было ни машин, ни пешеходов. В конце декабря, когда вновь заболевших было больше 8 тысяч, все бегали за новогодними подарками, и на улицах были пробки. Сегодня в Москве заболели 5245 человек. Ну то есть уже примерно столько же, сколько в самом начале, когда было страшно. А никому уже и не страшно. Маски никто не носит, никакой дистанции никто не соблюдает. А самое интересное – есть вакцина, но никто не вакцинируется».

«Мюсли вслух» пишут, что не только простые граждане, но и некоторые депутаты ведут себя странно:

«Фракция КПРФ проголосовала против включения вакцинации от ковида в Национальный календарь прививок. Зюганов по этому [поводу] пишет: "Заботиться о здоровье людей, конечно, нужно! Для этого, в частности, требуется развивать массовый спорт, а на прилавках в магазинах должна быть качественная и здоровая продукция". Поразительно, как доктору философских наук не стыдно за такую примитивную демагогию. Массовый спорт, конечно, полезен, однако какое отношение он имеет к профилактике инфекций? Олимпийские чемпионы болеют гриппом ровно так же, как люди, ни разу в жизни не посещавшие спортзал».

«Вечерний пророк» отмечает, что общественно опасное поведение некоторых представителей КПРФ может сказаться на электоральных результатах партии:

«Недавно переболевший "мифическим" коронавирусом лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин возобновляет практику проведения уличных протестов под видом встреч с избирателями. При этом Рашкину чудом удалось избежать уголовного наказания за организацию массовых мероприятий с нарушением санитарно-эпидемиологических норм и заражения населения. Особенно за последнее мероприятие у здания МГУ, когда уже зараженный Рашкин активно общался со студентами. Очевидно, что тактика уличных протестов, выбранная столичным Горкомом КПРФ, заведомо провальна, так как лишена конструктива. А с учетом возможных правовых последствий она может стать причиной дополнительных рисков для партии в Москве».

