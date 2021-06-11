Телеграм: Ковид атакует Россию, а депутаты – иноагентов
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
«Северный поток» и его нитки
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северного потока – 2», соединила все части первой нитки газопровода и с сегодняшнего дня начинает пусконаладочные работы по заполнению трубы газом.
«Голос Мордора» злорадствует:
«Украинская ГТС становится еще на один шаг [ближе] к статусу самой большой и ржавой трембиты мира».
«Наша Раша» следит за реакцией немцев:
«В Германии бундестаг отклонил проект резолюции о пересмотре политики в отношении России, предложенный "зелеными". В документе, в частности, содержался призыв к правительству прекратить поддержку Северного потока-2. Кроме "экологистов", ни одна другая немецкая партия не проголосовала за данный проект».
Журналистка Юлия Витязева комментирует заявление госсекретаря США:
«Блинкен: "Тем не менее мы по-прежнему считаем, что "Северный поток" – плохая идея". На что так и хочется ответить: "мнение индейцев шерифа не волнует"».
«Доктор прописал» отмечает, что начало заполнения труб газом совпадает с началом еще одного мероприятия:
«Аккурат когда саммит G7 начнется. В связи с чем интересно заявление представителя Германии: он не думает, что строительство газопровода "будет являться темой саммита". Но американцы хотели бы обсудить "Северный поток – 2". Вот и поглядим, кто на своем настоит...»
«Контора Пишет» рассказывает, что в ситуации с газопроводом России удалось то, что не получилось у Канады:
«"Северный поток-2", который долго и безуспешно пытались заблокировать Соединенные Штаты, оказался куда крепче, чем его канадский собрат Keystone XL, строительство которого из канадской провинции Альберта в США было заблокировано вчера администрацией Джо Байдена, якобы по экологическим причинам. В результате затраченные на его строительство 1,3 миллиарда канадских долларов оказались выброшены впустую, а рабочие места потеряли тысячи нефтяников. Это вызвало разочарование премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который пообещал достроить Keystone XL и другие трубопроводы для доставки канадской нефти на перспективные рынки по выгодным ценам. Канада имеет третьи по величине доказанные запасы нефти в мире, наиболее богатыми ею считаются провинции Альберта и Саскачеван, а нефть – основной экспортный продукт Канады».
Россия и ее корона
В пятницу в России зарегистрировали 12 505 новых случаев коронавируса, что стало максимумом с февраля. В разных регионах власти увеличивают число больниц, задействованных для борьбы с коронавирусом. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что причиной роста заболеваемости является отказ граждан от соблюдения мер безопасности, в том числе ношения масок и соблюдения дистанции.
«НеМинздрав» полагает, что ужесточения ограничительных мер не будет:
«Разумеется, ни о каком локдауне или усилении противоэпидемических мер речь не идет. Всю ответственность сейчас возложат на население. И правильно сделают, я считаю. Доказывать людям, что вакцинация – это необходимая мера, или уговаривать сделать прививку уже нет смысла. Пугать тоже не получается. Да и штрафы по ходу не работают. А covid19 никуда не делся: люди и болеют, и умирают...»
«Всевидящее око» поднимает проблему фальшивых сертификатов о вакцинации:
«У нас тут, граждане, к пандемии ковида добавилась еще одна, смежная: пандемия фальшивых прививочных сертификатов. Которая, разумеется, неизбежно усугубит пандемию ковидную. Если люди с поддельными сертификатами, которые выглядят совсем как настоящие, будут расхаживать по массовым мероприятиям и разъезжать по стране. Заграницу их таких, правда, скорее всего не выпустят: зная о том, что у нас массово "ходят" подделки, нам границы попросту с другой стороны не откроют. И вот нам интересно: а эти покупальщики фальшивых прививочных сертификатов – это не те же люди, которые страдают по утраченному отпуску в Турции и Тунисе? Если да, то мы примерно представляем, как оно дальше будет: сертификаты покупать не перестанут, власти введут серьезные меры по борьбе с ними, вплоть до уголовной ответственности... И тогда поднимется очередная волна возмущения "ущемленной свободой"».
Журналист Максим Кононенко рассуждает о безответственном поведении многих людей:
«Вообще, конечно, удивительно устроен наш социум. В самом начале эпидемии, когда вновь заболевших в Москве было на максимуме 6750 человек, всем было реально страшно. Люди ходили в масках, чуть что доставали из кармана санитайзеры, на улицах не было ни машин, ни пешеходов. В конце декабря, когда вновь заболевших было больше 8 тысяч, все бегали за новогодними подарками, и на улицах были пробки. Сегодня в Москве заболели 5245 человек. Ну то есть уже примерно столько же, сколько в самом начале, когда было страшно. А никому уже и не страшно. Маски никто не носит, никакой дистанции никто не соблюдает. А самое интересное – есть вакцина, но никто не вакцинируется».
«Мюсли вслух» пишут, что не только простые граждане, но и некоторые депутаты ведут себя странно:
«Фракция КПРФ проголосовала против включения вакцинации от ковида в Национальный календарь прививок. Зюганов по этому [поводу] пишет: "Заботиться о здоровье людей, конечно, нужно! Для этого, в частности, требуется развивать массовый спорт, а на прилавках в магазинах должна быть качественная и здоровая продукция". Поразительно, как доктору философских наук не стыдно за такую примитивную демагогию. Массовый спорт, конечно, полезен, однако какое отношение он имеет к профилактике инфекций? Олимпийские чемпионы болеют гриппом ровно так же, как люди, ни разу в жизни не посещавшие спортзал».
«Вечерний пророк» отмечает, что общественно опасное поведение некоторых представителей КПРФ может сказаться на электоральных результатах партии:
«Недавно переболевший "мифическим" коронавирусом лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин возобновляет практику проведения уличных протестов под видом встреч с избирателями. При этом Рашкину чудом удалось избежать уголовного наказания за организацию массовых мероприятий с нарушением санитарно-эпидемиологических норм и заражения населения. Особенно за последнее мероприятие у здания МГУ, когда уже зараженный Рашкин активно общался со студентами. Очевидно, что тактика уличных протестов, выбранная столичным Горкомом КПРФ, заведомо провальна, так как лишена конструктива. А с учетом возможных правовых последствий она может стать причиной дополнительных рисков для партии в Москве».
Госдума и ее запреты
В среду Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете для россиян участвовать в деятельности нежелательных в России НКО и за пределами страны. Кроме того, Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы в Россию из ряда стран и все операции НКО по получению и расходованию средств.
В четверг группа депутатов внесла поправки к законопроекту об ужесточении ответственности для нежелательных организаций. В частности, предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет за финансирование таких организаций.
«338» пишет о том, чего депутаты пока не учли:
«К логике дальнейшего уточнения законодательства по данной части от себя добавили бы то, что упоминали не единожды – необходим механизм принуждения лица, которому назначен штраф, уплачивать его самостоятельно, а не в очередной раз от сочувствующих собирать пожертвования "на штраф". И в первую очередь данный механизм должен быть реализован в отношении граждан, которым назначается штраф за участие в деятельности нежелательных организаций и совершение преступления экстремистской направленности».
«Номенклатура» рассказывает о предпосылках законопроекта:
«Изначально необходимость в принятии соответствующего закона была продиктована выявленными комиссией Госдумы многочисленными фактами участия россиян в зарубежных тренингах нежелательных в России организаций. В случае принятия законопроекта участие в таких тренингах будет незаконным. По новому законопроекту Генпрокуратура также сможет признавать нежелательными зарубежные компании, которые имеют финансовые отношения с нежелательными организациями. Это приведет к тому, что ответственность распространится и на тех россиян, кто сотрудничает с такими компаниями».
«Темник» комментирует заявление Национального совета финансового рынка и Ассоциации банков России, которые выступили против законопроекта:
«Банки опасаются кратного повышения издержек. Предполагаемый законопроектом контроль за любыми переводами из-за границы (список стран еще определят) ляжет на плечи банков. Им придется расширять свои оргзвенья. Таким образом, перед нами конфликт нового вектора противостояния иностранным угрозам и игроками банковского сектора. Их мнение в Госдуме не учли. <…> Неожиданное вовлечение банков в процесс обеспечения национальной безопасности грозит уменьшением политической лояльности акторов финансовой сферы. Возможно, для минимизации этого негативного последствия еще будут приняты дополнительные меры».
«Мысли-НеМысли» объясняют логику банкиров:
«Проверять все валютные переводы на любую сумму – слишком огромное поле для работы. Мониторить придется вообще всех – от НКО до условного Васи Пупкина из Саратова, желающего оформить возврат товара на американский Amazon. Количество операций, которые придется контролировать банкам, вырастет кратно. И эти процессы из-за определенной специфики невозможно до конца автоматизировать, то есть обрабатывать их придется вручную. Если закон примут, регуляторная нагрузка увеличится, по подсчетам Сбербанка, в 24 раза. Крупные банки подсчитали, что расходы вырастут в десятки раз, а расплачиваться будут, в конечном счете, клиенты. Чтобы избежать таких проблем, участники рынка предлагают ввести минимальные суммы операций, которые подлежат обязательному контролю. Предложения о пороговых суммах звучат разные: от 100 тыс. рублей до 600 тыс. руб.».
Навальный и его штабы-экстремисты
Мосгорсуд признал организации-иноагенты Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими и запретил их работу в России.
«Лесонавал» удивляется тому, что соратник Навального Леонид Волков зачем-то сам публикует доказательство своей экстремистской деятельности:
«Волков загрузил на ютюб отчет о работе признанных экстремистскими штабов Навального за прошлый год. Удивительно, какую некошерную свинью подложил сам себе Галахчический Леонид, упомянув, что за карантинный 2020-й год навальнисты устроили аж 151 протестную акцию. Сколько из них было согласовано? Дай бог единицы. Остальные были незаконными, в том числе способствующими распространению коронавируса, а впоследствии – и смерти людей. Сеанс саморазоблачения от профессиональных идиотов».
«Мейстер» называет решение суда закономерным:
«Решение сколь ожидаемое, столь и закономерное. Ядро сторонников Навального давно превратилось в свору агрессивных фанатиков, которые готовы порвать любого, на кого укажет их вождь. Не думая, не рефлексируя, а лишь следуя команде "фас". Под этот каток регулярно попадали и оппозиционные деятели, и журналисты, которые недостаточно восторженно писали о Навальном. Можно вспомнить хотя бы его конфликт с Иваном Голуновым. Что же касается чиновников и силовиков, то тут ФБКашники вообще выражений не подбирали. В лучшем случае в "прекрасной России будущего" госслужащих ждали люстрации, в худшем, как сказал сам Навальный о судьях и сотрудниках прокуратуры: "Никого из них не надо люстрировать… Может, в расход, а может, на перековку". Можно вспомнить и того же Волкова, который еще в 2011 году предлагал вешать и пытать депутатов, и подобных высказываний было множество. Ядро сторонников постоянно подпитывалось агрессивной риторикой, чтобы фанаты Навального не выходили из режима боевого безумия».
Госдеп США, комментируя решение суда, провел параллель между ФБК и запрещенной в России сектой «Свидетели Иеговы». «Суеверная Демократия» потрясена такой откровенностью:
«Госдепартамент США в своем официальном заявлении открыто поставил ФБК Алексея Навального в один ряд с сектой Свидетелей Иеговы. Открытость, конечно, завидная – такие сравнения не часто встретишь даже у самых жестких критиков ФБК и его сторонников, а тут целое государственное внешнеполитическое ведомство. Помимо прямого сравнения ФБК с экстремистской религиозной сектой это обращение также свидетельствует о полной оторванности от реального мира американских чиновников, отвечающих за внешнюю политику. Даже поверхностное изучение российского общественного пространства показало бы резко негативное отношение граждан РФ к религиозным сектам и сборищам подобного рода. Если составители заявления ставили перед собой цель поддержать союзническое ФБК, то по факту из-за собственной профнепригодности они добились только обратного эффекта».
«Кремлёвская прачка» объясняет, как Вашингтон пытается дестабилизировать ситуацию в России с помощью ФБК:
«Информация – главное оружие 21-го века. Трактовка событий и формирование в обществе нужных политических оценок является ключом к управлению массами. В России 237 миллионов подключенных к интернету устройств. 118 миллионов граждан РФ пользуются ими, из них более 70 миллионов зарегистрированы в соцсетях (48% граждан). В ВК более 530 млн учеток, из которых более 100 млн – это русскоязычная аудитория. В ФБ более 11 млн русскоязычных. Более 40 миллионов россиян смотрят YouTube, 67 млн граждан нашей страны используют WhatsApp. Этими исходными данными оперирует Вашингтон в рамках реализуемой им стратегии по созданию в РФ внутриполитической турбулентности и подготовке революции. Технологиям использования соцсетей для организации протестов обучаются в настоящее время активисты ФБК в онлайн-режиме».
«АДЕКВАТ» резюмирует:
«Все прекрасно помнят, какие цели навальнятина ставила, не особо скрывая, и пыталась реализовать: перекрытие дорог и улиц, столкновения с полицией, массовые беспорядки – и если вдруг совсем повезет, насильственный захват власти по майданному образцу. Со вчерашнего дня, помня о недавнем введении уголовной ответственности за участие и тем более руководство деятельностью экстремистской организации, все это удовольствие становится платным. Если, кстати, сравнить платность удовольствия у нас и (по итогам тамошнего похода на Капитолий, после которого тысячи нацгвардейцев наедали ряху в Вашингтоне месяцами) у гегемона, то увидим, что потолок наказания там – 25 лет, если кто не в курсе – во многие разы превышает меру наказания по статье 282.2. Но по версии их официальных лиц и подавно агитпропа кровавая тирания с поеданием на завтрак самых светлых людей этой страны все равно у нас. Потому что кто сравнивает и тем более задумывается, тот агент Путина и русская пропаганда».
Украина и ее форма
На этой неделе было объявлено, что на форме украинских футболистов на Евро-2020 будет изображена карта Украины с Крымом, а также два лозунга: «Слава Украине» и «Героям слава». Российский футбольный союз пожаловался на это в УЕФА. После этого УЕФА обязал Украину убрать с формы лозунг «Героям слава», усмотрев в нем политический смысл.
«Мышь в овощном» допускает, что украинцы не выполнят требование:
«С учетом того, что мы за последнее время узнали про особенности функционирования мыслительного аппарата небратьев, совершенно не удивимся, если они оставят на форме своих футболистов скандальную надпись. Вышив ее нитками того же цвета, что и фон, чтобы со стороны не сильно видно было. Или, как вариант, нанеся заклинание на тело футболиста татуировкой либо скарификацией».
Украинский телеведущий Макс Назаров в своем телеграм-канале «наглый» сомневается в уместности провокации с формой:
«54-ое правило регламента FIFA гласит – кто провоцирует футбольную общественность, тот получает по шапке. В 2018-м хорваты Вида и Вукоевич после победы над Россией в четвертьфинале ЧМ обратились к украинским болельщикам фразой "Слава Украине!". После – штрафы, предупреждения и чуть ли не дисквалификация на оставшиеся матчи. Кстати, Вида даже извинялся за "шутку" перед россиянами, мол никого не хотел провоцировать и обижать. Сделали ли мы выводы после этого скандала? Забыли о нем? Намеренно провоцируем? Вопросы. И главный вопрос – есть ли нам что показать миру, кроме оголтелого политически-исторического прошлого?»
«ЗеРада» рассказывает, какие неприятности повлекло решение УЕФА для президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко:
«Президента ФФУ Падалко [канал путает фамилию, на самом деле Павелко – ред.] сегодня вызывали в ОП [Офис президента Украины – ред.]. Ему пообещали нетрадиционный и неприятный секс, если он не решит вопрос с формой. Как минимум он может забыть про федерацию. Поэтому он обещал все исправить и срочно вылетел в Рим, чтобы урегулировать конфликт с УЕФА. Однако в ОП видят 2 угрозы: низкий уровень влияния Падалко в УЕФА, и то, что он человек Порошенко, который уже приготовился в большом интервью расказывать, что прокол с формой – еще один пример непрофессионализма команды Зеленского, который растрачивает международную поддержку Украины».
Украинский юрист Максим Могильницкий объясняет, зачем украинские власти затеяли эту провокацию:
«Всей страною "пишались" [гордились – ред.] новехонькой формой сборной Украины по футболу, но пришли солидные мужчины из УЕФА и вежливо, но строго призвали к порядку. Теперь страна, футбольная сборная и президент Зеленский, "пишавшийся" громче других, имеют бледный вид. Тут уж либо потупить взор и заклеить надпись, либо гордо остаться дома. И чего же ради все это затевалось? Ради какой великой цели страна вынуждена краснеть, как нашкодивший и пристыженный школьник? Они ведь не могли не знать, что дело публичной поркой может закончиться. Тогда зачем? А я, к примеру, догадываюсь. Посмотрите вокруг, друзья мои! Памятники Бандере уже поставили, улиц, названных его именем, теперь предостаточно. То какой-нибудь музей УПА откроют, то марш в честь СС-овцев проведут. Русский язык из страны почти выдавили, советская символика под строжайшим запретом. Самые необузданные фантазии людей с тремя классами образования, грязными ушами и "траурной" каймой под ногтями уже реализованы. <…> Все цацки уже куплены, а любимый электорат баловать нужно. Стадионы, театры и библиотеки таких интересуют мало, а еще одной улицей Бандеры уже не удивишь. То ли дело футболки сборной! Чтобы на всю Европу греметь! Чтобы какое-то время любили, поддерживали и очень сильно "пишались"».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призывает не политизировать спорт:
«Спорт – не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину».
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