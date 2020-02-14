Телеграм: Конституция, «Оскар» и вышедший из-под контроля пранк
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
1. Подготовка поправок в Конституцию
Вчера Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. На встрече обсудили предложенные инициативы, юридическую процедуру всенародного голосования и его предполагаемые сроки.
«Номенклатура» обращает внимание на слова Путина о том, что абсолютно все полезные инициативы будут законодательно закреплены – даже те из них, которые не войдут в Конституцию:
«На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию Путину доложили, что предложений набралось уже под 500. На что президент резонно заметил, что не все они будут приняты, а сверять "нужно каждую букву и запятую" во всех новых дополнениях. <…> Еще один момент, который отметят еще не раз все, кто следит за повесткой: если какие-то предложения не будут подходить для основного закона, их предложат для закрепления в обычном законодательстве. Путин предполагает, что может быть сформировано несколько кейсов и пакетов поправок и актов».
«Мейстер» комментирует предложенные поправки:
«Были предложены несколько десятков дополнений к президентским поправкам. Некоторые из них можно отнести к "вечным вопросам" конституционного строя России (например, об особенностях местного самоуправления в Москве и Петербурге – этому вопросу столько же лет, сколько и Конституции РФ), но некоторые, напротив, новы и крайне интересны. Выделим оглашенную Леонидом Рошалем от имени Национальной медицинской палаты инициативу установления общенациональной системы здравоохранения в России. Для ее создания Рошаль предложил поправки сразу к 5 статьям Конституции. Президент Путин заметил: второе чтение закона о поправках в Госдуме можно и отложить, чтобы парламентарии успели проработать все поступившие предложения. Прорабатывать действительно есть что – встреча это убедительно показала».
На встрече с рабочей группой Владимир Путин еще раз подчеркнул, что подпишет изменения в Конституцию только в том случае, если они будут поддержаны на всенародном голосовании. «АДЕКВАТ» объясняет, почему оппозиции невыгодна легитимация поправок через процедуру голосования:
«А когда шатуны верещат, что всенародное голосование за поправки в Конституцию не предусмотрено ее главой 9, и поэтому поправки будут, собака, нелегитимны, понимать это надо так, что шатуны авансом скорбят по козырю, которого лишаются. Обойтись стандартной процедурой из главы 9 было, конечно, можно (буква этой главы никоим образом не препятствует, не изменяя этой процедуры, дополнить ее какими угодно иными, но речь даже не об этом). Но поскольку решение, принимать поправки или нет, будет непосредственно за народом, здесь уже не получится развести кококо, что поправки людям на шею навязала власть. <…> Все, как один, прогуливаем школу и идем шатать режим с нами. Эффект такого захода был бы понятным, то есть традиционно околонулевым, но перспектива освоить бюджеты была бы несомненной. Вот ровно по этой перспективе слезы сейчас и льются».
На встрече президента с рабочей группой прозвучало предложение прописать в статье 71 Конституции, что в ведении федерального центра находятся информационные технологии и оборот данных.
«Холивар» пишет о практической значимости такой поправки:
«Если поправка будет принята, то РФ получит одну из самых прогрессивных Конституций в мире. В США, например, до сих пор нет закона о защите персональных данных, но зато есть скандалы с утечкой в Facebook и Google. Американские власти только на днях начали обсуждение соответствующего законопроекта. Если телефоны перестанут закидывать нас рекламой ортопедических подушек после каждого случайного зевка вслух, то пользователи точно скажут авторам поправок к Конституции спасибо».
«Всевидящее око» соглашается, что вопрос информационных технологий критически важен, но сомневается, что нужно прописывать его на уровне Конституции:
«Говорят, защиту персональных данных IT-шники тоже предлагают пунктом в конституцию ввести. Владимир Владимирович, в своей манере, прямо не согласился, но и не отказался, давая людям возможность самим думать. Мы тоже согласны с президентом, что вопрос важный. Но стоит ли все важные вопросы в Конституции освещать – вопрос отдельный. Мы бы, конечно, вне всяких конституции нормальному закону о защите персональных данных были рады. Он нужен, это факт».
2. Назначение врио губернатора Калужской области
Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил врио губернатора мэра Обнинска Владислава Шапшу.
«PRO выборы» рассказывает, чем известен Шапша:
«Шапша – бывший военный, единоросс с безупречной репутацией. Его называют опытным политтехнологом, который по сути "рулил" калужскими выборами и умудрялся при этом сохранять неплохие отношения с местными журналистами».
«Мюсли вслух» объясняет, что общего у глав Калужской и Сахалинской областей:
«Сахалинского губернатора Валерия Лимаренко подчиненные прозвали "атомный дед". Шапша для деда еще молод (47 лет), но, несомненно, "атомный" – родился в Обнинске, окончил Институт атомный энергетики, служил на атомных подводных лодках, после демобилизации почти всю жизнь проработал в Обнинске».
«Майский указ» надеется, что уровень реализации нацпроектов, достигнутый при Артамонове, не снизится при его преемнике:
«Владислав Валерьевич зарекомендовал себя как высококлассный хозяйственник, эффективно выстроив взаимодействие с основным инвестором и игроком в городе – госкорпорацией "Росатом". Желаем успехов в деле воплощения на территории Калужской области всех без исключения национальных проектов. И самое главное – просим не посрамить регион, который благодаря Анатолию Артамонову стал одним из самых вовлеченных в реализацию Майского указа Владимира Путина».
«Сорок_А» напоминает, что мэр Обнинска не впервые становится и.о. губернатора области:
«Обнинский мэр уже однажды исполнял полномочия губернатора Калужской области. Это был Олег Савченко. Тогда выборы он проиграл паре Сударенков/Артамонов. Сегодня Обнинску проиграл Артамонов. И хотя в юридическом смысле Владислав Шапша не занимал мэрскую должность, обнинцы привыкли называть его мэром. Так что это второй заход на губернаторскую должность из наукограда».
«Субъект» на примере назначения Шапши рассуждает о кадровой политике Владимира Путина:
«Что интересного мы знаем про нового врио: Владислав Шапша является участником школы губернаторов. Учился Владислав в Обнинском институте атомной энергетики и Государственном университет управления. Ранее Владислав Шапша в сентябре 2015 года возглавил администрацию города Обнинска как временно исполняющий, а затем, 27 октября, был избран на данную должность. В последнее время мы все чаще слышим о назначениях на посты людей из программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов". Системная реализация кадровой политики президента?»
3. Пранкеры разыграли приступ коронавируса
В московском метро пранкеры имитировали приступ коронавируса. Гражданин Таджикистана Кароматулло Джаборов с медицинской маской на лице упал на пол вагона и забился в конвульсиях. Его сообщники выкрикивали, что у него коронавирус, и снимали реакцию пассажиров на камеру. Пранкеры задержаны, им грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство».
«Акитилоп» отвечает тем, кто считает розыгрыш пранкеров безобидным:
«Пранкеры, пугающие пассажиров в метро, не понимают простой вещи: метрополитен – это транспортное повышенной опасности. Для самых непонятливых это регулярно проговаривает диктор на эскалаторе. Что это значит? То, что в результате провокаций там может возникнуть давка, люди могут попадать с эскалатора или платформы (под поезд, да на контактный рельс). Безобидный пранк, скажете? Следователь разберется».
Канал «Майор и Генерал» пишет о негативных социальных последствиях подобных розыгрышей:
«Помимо нагнетания паники, которая в определенных ситуациях может вызвать катастрофические последствия, социальный вред этой дебильной шуточки в том, что она была направлена против людей, совершенно искренне бросившихся оказывать первую помощь "пострадавшему". Потому что самое страшное, что может случиться с обществом – это когда к умирающему на улице человеку никто не станет подходить. Тогда это уже будет не общество, но обреченное на вымирание стадо».
«338» предлагает для пранкеров наказание, альтернативное заключению в колонию:
«Наилучшей и адекватной ответственностью могут стать общественные работы. К примеру, прикрепление к медицинским учреждениям. Если не выносить утки, то хотя бы почистить территорию. В целях обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, за которую они ратуют уже в нескольких субъектах федерации».
«Медиакиллер» проверил связи Джаборова и сделал вывод, что провокация могла быть задумана вовсе не как безобидный розыгрыш:
«У нашего Каромата очень интересные родственнички. На его странице в Одноклассниках дядей указан некто под ником "Р С М". Так вот страница этого прекрасного человека украшена фотографиями оружия вперемешку с мечетями, а на автарке молится ваххабит с автоматом. Вот нам чисто теоретически интересно: проверят ли еще этот аспект правоохранительные органы. А то, знаете ли, племянники ваххабитов, молящихся с автоматами, которые орут в метро "все на выход" и сеют панику, называются не пранкерами. А немного иначе».
4. Самоубийство в здании московского суда
Чертановский суд Москвы приговорил бывшего начальника управления ФСИН Виктора Свиридова к трем годам заключения за вымогательство. Сразу после оглашения приговора Свиридов, имевший четвертую стадию онкологического заболевания, достал наградной пистолет и выстрелил себе в грудь. Спасти его не удалось.
«Приговорчики в строю» удивляются строгости приговора с учетом состояния здоровья Свиридова:
«Странно, что при заболевании от наказания по болезни суд не освободил. У него препятствие было для изоляции. И состав ненасильственный».
Владимир Жириновский полагает, что судьям должны быть не чужды соображения гуманности:
«Зачем приговаривать к реальному тюремному сроку человека, которому жить осталось несколько месяцев, он уже в терминальной стадии рака. К чему это привело? Этот бывший сотрудник ФСИН пронес в зал суда пистолет – как он это сделал, это отдельная тема для разбирательства – и застрелился у всех на глазах. Чего этим добились?.. Мы должны быть гуманнее...»
«Знахарь» напоминает, что проблема обеспечения безопасности в зданиях судов уже широко обсуждалась несколько лет назад:
«Когда судили так называемую банду "ГТА", в Мособлсуде пятерых преступников сопровождала женщина-пристав и пристав-пенсионер. В итоге подследственные (по особо тяжкой статье) завладели оружием и устроили перестрелку. Так что есть вопросы к Службе судебных приставов. Уроки не усвоены. Всем плевать. Спасибо, что не стал стрелять в окружающих».
«Диванный аналитик» считает поступок Свиридова поводом задуматься об условиях содержания в учреждениях ФСИН:
«Символично, что человек, знающий тюремную систему не понаслышке, выбрал быструю смерть, а не 3 года борьбы с раком в тюремных условиях. Печально, что нахождение в тюрьме не только никого не исправляет, отнимая при этом годы жизни, но и способствует развитию и появлению различных заболеваний. В этом плане можно понять самоубийцу, вряд ли бы он пережил следующие три года».
«Темник» сочувствует СМИ, которым пришлось сообщить о произошедшем, не нарушив требование закона о нераспространении подробностей о способах самоубийства:
«Сегодняшний суицид в чертановском суде высокопоставленного офицера ФСИН – слишком громкий инфоповод, чтобы федеральные СМИ могли его проигнорировать. В связи с этим было интересно наблюдать, как ленты ведущих информагентств выкручивались, чтобы обойти норму статьи 15.1 149-го закона о защите информации, которая запрещает сообщать о способах совершения самоубийства. Как объяснить случившееся аудитории, чтобы доказать профессиональную состоятельность и, в то же время, не попасть под карающую десницу закона? Если писать о суициде, то нельзя о пистолете. А если делать упор на огнестрел, то нельзя про суицид. Например, довелось прочесть такой шедевральный образчик: совершена попытка суицида, после которой потерпевший скончался. Браво!»
5. Вручение «Оскара»
В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук. Главной сенсацией стала первая в истории премии победа в главной номинации фильма не на английском языке. «Оскар» за лучший фильм получила драма «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
«Красный Сион» пишет о социальной значимости победы южнокорейского фильма:
«С каждым годом значение премии "Оскар" падает все больше, а в этом так и вовсе – ее рейтинги оказались одними из самых низких в истории. Все меньше людей с придыханием ждет объявления победителей, все меньше людей с восторгом наблюдает за шуточками актеров-богачей в смокингах изображающих на сцене "своих в доску" парняг и девах. Тем закономернее победа "Паразитов" – это финальный глоток воздуха, взмах руками либерального истеблишмента, падающего ниц перед наступлением нового кино Востока. <…> Его [фильм – ред.] стоит понимать как социальный манифест: плевок в общество потребления, укор его несправедливому устройству и тихое, но откровенное признание – другие варианты могут быть не лучше».
«Мастриды» отмечают, что прогнозы кинокритиков сильно разошлись с реальностью:
«Почти все критики авторитетно и уверенно утверждали: Оскар за лучший фильм и лучшую режиссуру возьмет Сэм Мендес за "1917", а "Паразиты" получат статуэтку за лучший фильм на иностранном языке, и только. Те, кто не соглашались, говорили, что небольшие шансы есть и у "Ирландца" Скорсезе или "Джокера" Филлипса. Но никто не предсказывал победу "Паразитам". Большая часть критиков безапелляционно утверждала: американская киноакадемия никогда не отдаст победу зарубежному фильму, потому что раньше такого не было. <…> В общем, не читайте прогнозы экспертов».
«Доктор прописал» рассказывает, чем утешились те номинанты на «Оскар», которые его не получили:
«Каждый номинант на премию (не все, только актеры и режиссеры) в этом году получил подарочный набор Everyone Wins стоимостью 225 000 долларов. Набор включает в себя ваучер на 12-дневный круиз по выбору обладателя (78 190 долларов), годовой абонемент в агентстве знакомств для "занятых профессионалов" Draw Down The Moon Matchmaking (20 100 долларов), ну и всякое по мелочи – от двух шоколадок по $5 и спрея для ног до повязки на голову для медитаций. Обычно хотя бы один номинант на "Оскар" отказывается от подарочного набора, передавая его на благотворительные цели. В этом году не отказался никто».
«Катарсис» пишет о политическом демарше получившего премию Брэда Питта:
«Брэд Питт получил свой первый актерский "Оскар". В благодарственной речи он сказал, что ему дали на выступление 45 секунд, и это "ровно на 45 секунд больше, чем Сенат дал Джону Болтону". Это был намек на отказ республиканского большинства в Сенате США вызвать для дачи показаний экс-советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Что, как многие считают, помешало объявить Трампу импичмент. Каждый год на Оскаре случаются такие политические речи, и почти всегда они против Трампа, объясняется это просто, спичрайтеры большинства звезд – это фирма, основанная бывшими сотрудниками администрации Обамы и сторонниками демократической партии США, Fenway Strategies».
«Мышь в овощном» констатирует, что «Оскар» лишний раз подтвердил, что Россия далека от того, чтобы стать трендсеттером в кинематографе:
«Результаты "Оскара" в каждом утюге, пардон, канале. В принципе это все, что на текущий момент нужно знать про автаркию России в области культуры. <…> Озабоченность может вызывать не то, какие ленты стали чемпионами в этом году, а то, что процесс выбора фаворитов полностью находится на "той" стороне. А противопоставить ему какую-то серьезную альтернативу как в плане кинопроизводства, так и экспертизы мы пока что не в состоянии, и не факт, что сможем сделать это в обозримом будущем. И это значит, что при изменении конъюнктуры в Лос-Анджелесе будут с энтузиазмом аплодировать не корейским "Паразитам", а каким-нибудь "Русским упырям", затейливо снятым тамошними ремесленниками. И это точно так же будет транслироваться у нас из каждого утюга, пардон, канала».
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