Телеграм: Конституция, «Оскар» и вышедший из-под контроля пранк

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Вчера Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. На встрече обсудили предложенные инициативы, юридическую процедуру всенародного голосования и его предполагаемые сроки.

«Номенклатура» обращает внимание на слова Путина о том, что абсолютно все полезные инициативы будут законодательно закреплены – даже те из них, которые не войдут в Конституцию:

«На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию Путину доложили, что предложений набралось уже под 500. На что президент резонно заметил, что не все они будут приняты, а сверять "нужно каждую букву и запятую" во всех новых дополнениях. <…> Еще один момент, который отметят еще не раз все, кто следит за повесткой: если какие-то предложения не будут подходить для основного закона, их предложат для закрепления в обычном законодательстве. Путин предполагает, что может быть сформировано несколько кейсов и пакетов поправок и актов».

«Мейстер» комментирует предложенные поправки:

«Были предложены несколько десятков дополнений к президентским поправкам. Некоторые из них можно отнести к "вечным вопросам" конституционного строя России (например, об особенностях местного самоуправления в Москве и Петербурге – этому вопросу столько же лет, сколько и Конституции РФ), но некоторые, напротив, новы и крайне интересны. Выделим оглашенную Леонидом Рошалем от имени Национальной медицинской палаты инициативу установления общенациональной системы здравоохранения в России. Для ее создания Рошаль предложил поправки сразу к 5 статьям Конституции. Президент Путин заметил: второе чтение закона о поправках в Госдуме можно и отложить, чтобы парламентарии успели проработать все поступившие предложения. Прорабатывать действительно есть что – встреча это убедительно показала».

На встрече с рабочей группой Владимир Путин еще раз подчеркнул, что подпишет изменения в Конституцию только в том случае, если они будут поддержаны на всенародном голосовании. «АДЕКВАТ» объясняет, почему оппозиции невыгодна легитимация поправок через процедуру голосования:

«А когда шатуны верещат, что всенародное голосование за поправки в Конституцию не предусмотрено ее главой 9, и поэтому поправки будут, собака, нелегитимны, понимать это надо так, что шатуны авансом скорбят по козырю, которого лишаются. Обойтись стандартной процедурой из главы 9 было, конечно, можно (буква этой главы никоим образом не препятствует, не изменяя этой процедуры, дополнить ее какими угодно иными, но речь даже не об этом). Но поскольку решение, принимать поправки или нет, будет непосредственно за народом, здесь уже не получится развести кококо, что поправки людям на шею навязала власть. <…> Все, как один, прогуливаем школу и идем шатать режим с нами. Эффект такого захода был бы понятным, то есть традиционно околонулевым, но перспектива освоить бюджеты была бы несомненной. Вот ровно по этой перспективе слезы сейчас и льются».

На встрече президента с рабочей группой прозвучало предложение прописать в статье 71 Конституции, что в ведении федерального центра находятся информационные технологии и оборот данных.

«Холивар» пишет о практической значимости такой поправки:

«Если поправка будет принята, то РФ получит одну из самых прогрессивных Конституций в мире. В США, например, до сих пор нет закона о защите персональных данных, но зато есть скандалы с утечкой в Facebook и Google. Американские власти только на днях начали обсуждение соответствующего законопроекта. Если телефоны перестанут закидывать нас рекламой ортопедических подушек после каждого случайного зевка вслух, то пользователи точно скажут авторам поправок к Конституции спасибо».

«Всевидящее око» соглашается, что вопрос информационных технологий критически важен, но сомневается, что нужно прописывать его на уровне Конституции:

«Говорят, защиту персональных данных IT-шники тоже предлагают пунктом в конституцию ввести. Владимир Владимирович, в своей манере, прямо не согласился, но и не отказался, давая людям возможность самим думать. Мы тоже согласны с президентом, что вопрос важный. Но стоит ли все важные вопросы в Конституции освещать – вопрос отдельный. Мы бы, конечно, вне всяких конституции нормальному закону о защите персональных данных были рады. Он нужен, это факт».



