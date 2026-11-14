Телеграм: Китай-город почистили, Nvidia обрушили
В Абу-Даби состоялись переговоры по Украине, ВСУ неприятно удивились ходу СВО, а в центре Москвы прошел рейд против громких подростков.
Переговоры по Украине
На этой неделе в Абу-Даби состоялись двухдневные переговоры России и Украины при участии США. По итогам встреч глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о новом масштабном обмене пленными. В четверг в Москве прошла встреча Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Позже Уиткофф и Кушнер провели переговоры с Владимиром Зеленским в Ирландии.
«Пинта разума» пишет, что основной темой переговоров в Абу-Даби стало обсуждение новой архитектуры европейской безопасности:
«Но как из этого может получиться что-то путное, если позиции сторон кардинально расходятся? Согласно публичным заявлениям, европейские союзники Украины хотят сделать из нее супервооруженного монстра с миллионной армией и войсками "коалиции желающих" в ее тылу. То есть фактически превратить украинский режим в европейского военного наемника и создать постоянную угрозу на западных границах России. Москва хочет добиться нейтрального статуса Украины и минимизировать ее вооруженные силы. <…> Компромисса тут совсем не прослеживается, хотя его пытаются добиться Соединенные Штаты, стремящиеся закончить войну на Украине так, чтобы она осталась в живых. При этом предполагается сделать минимально возможные уступки России, чтобы итог выглядел как некоторая ее победа по очкам. Делается это для того, чтобы иметь возможность развивать экономическое сотрудничество с Москвой и таким образом "оттащить" ее от Китая, обеспечив хотя бы российский нейтралитет в геополитическом противостоянии Вашингтона и Пекина».
«Всевидящее око» потешается над тем, что переговоры в Абу-Даби велись на русском языке:
«А чому не державною? Любой кастрюлеголовый хуторянин знает, что украиньский язык в свободном, с позволения сказать, мире гораздо более распространен, чем "рабский" русский. Британия даже на днях извинялась перед украинскими школьниками-эмигрантами за то, что заставляла их изучать русский за неимением специалистов в украинском. Теперь специалистов к ним приехало полным-полно, мову с грехом пополам выучил даже русскоязычный президент Зеленский, и сейчас любой хуторянин может розмовляти с любым гражданином Европы дивной украиньскою. Очень не факт, что его правильно поймут, зато это мова незалежности. Москаляку свободолюбиво на гиляку, короче. Только любопытно: огребет ли украинская делегация штраф от языкового омбудсмена за то, что не розмовляла державною? И за то, что не ждала после каждой реплики представителей РФ, чтобы ей перевели язык "блатняка и попсы" на певучую мову, старательно делая вид, что ни черта не поняла?»
«Солнечный шторм» радуется за родной язык и не только за него:
«Когда твой язык становится рабочим языком переговоров, это говорит само за себя: моральное превосходство и сила позиции не нуждаются в переводе. Впрочем, главное даже не это. Украинский конфликт теперь официально вписан в разговор о будущей архитектуре безопасности всей Европы, и это именно то, чего Россия добивалась задолго до начала СВО. Тогда Запад отмахнулся от этих требований с привычным высокомерием, посчитав, что с позицией Москвы можно не считаться. Итог известен: эскалация, которую можно было избежать, если бы в Брюсселе и Вашингтоне умели слушать, а не диктовать. Сейчас слушают. И не только слушают, но и обсуждают конкретные предложения по гарантиям безопасности, которые выдвигаются с нашей стороны. Шах и мат. В общем, не надо с нами ссориться, себе дороже получается. История уже не один раз это доказала».
«Кот-американист» оценивает итоги московских переговоров:
«Главный результат – привлечение Европы к переговорам России, Украины и США вокруг урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, судя по заявлениям Уиткоффа. Это пока еще не прорыв, но важные подвижки. Поскольку страны ЕС невозможно исключить из диалога с учетом того, что они активно содействуют Украине. А по сути – косвенноучаствуют в противостоянии с Россией и придерживаются жесткого курса. <…> Привлечение Европы к диалогу – логическое продолжение трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Другое дело –хватит ли гибкости и терпения всем сторонам дипломатического процесса, чтобы продолжить эти консультации и прийти к общему знаменателю в 2027 г.».
«Темник» трактует заявление Уиткоффа об участии Европы в переговорах не столь однозначно:
«Американцы в Москве пытались убедить Кремль, что надо допустить представителей Европы к переговорам. Поэтому не совсем понятно заявление Уиткоффа, что значит присоединятся: будут напрямую участвовать в переговорах или в сторонке сидеть, как в Абу-Даби? Посмотрим. Позиция России по участию Европы в переговорах простая: пока европейцы демонстрирует интенцию к эскалации, то говорить с ними не о чем».
Ход СВО
Авторы следят за ходом специальной военной операции.
«Денацификация UA» отмечает, что украинские военные неприятно удивились:
«На Украине обнаружили обломки предположительно российского беспилотника с маркировкой "Бюро 1440" – разработчика российского аналога Starlink. <…> На орбите уже 30 спутников "Рассвета". Официально они обеспечивают лишь периодические окна связи над Украиной. Но на Западе уже бьют тревогу. Financial Times предупреждает: полноценное развертывание российского аналога Starlink способно серьезно изменить возможности беспилотной авиации. Спутниковая связь потенциально позволит недорогим БПЛА отслеживать движущиеся цели в глубине украинской территории, корректировать полет и передавать разведданные в реальном времени. Reuters со ссылкой на ГУР сообщает, что "Рассвет" используется для военной связи над Украиной. The Washington Post также указывает на потенциальные возможности управления БПЛА на больших расстояниях».
«Настоящий полкоVник|Z|Виталий Киселев» рассказывает про наш новый дрон-перехватчик «Сокол-3»:
«Минобороны сообщило: 297-я зенитная ракетная бригада группировки "Центр" впервые применила дрон-перехватчик "Сокол-3" на Днепропетровском направлении. Раньше украинские беспилотники на малых и средних высотах могли проскакивать мимо наших "Панцирей" и "Торов". Теперь в нашей системе ПВО появился еще один перехватчик – "Сокол-3". И он быстрее украинских дронов. Скорость – 360-400 км/ч. Обычные FPV-дроны летают вдвое медленнее. Рабочая высота – 6 километров. Дальность – 30 километров. В режиме свободной охоты "Сокол-3" висит в воздухе до получаса. Запуск – с катапульты, потому что начальная скорость слишком велика для запуска с рук. Бензиновый двигатель позволяет догонять не только винтовые, но и реактивные беспилотники. Тактика простая. "Сокол-3"не ждет, пока цель подлетит к позициям. Он выходит на нее на подлете и уничтожает до того, как она нанесет удар. Это дополнение к "Панцирям" и "Торам"на малых и средних высотах, где у ВСУ раньше было окно возможностей. Теперь этого окна нет. Дрон-перехватчик уже в серии, уже в войсках, уже работает».
«На самом деле в Киеве» цитирует украинского депутата:
«Ни дня без перемог! "У России есть полтора месяца, чтобы закончить войну на приемлемых для нее условиях, поскольку с приходом демократов Украина получит новую помощь, а РФ – новые санкции", – нардеп Чернев. Поясняли же не раз. На санкции России наплевать, их и не переставали накладывать. А все, что примет Конгресс под руководством демократов, будет ветировано Трампом. А сколько денег не вливай, быстрее, чем за два года ракета к Patriot не делается, цикл производства такой. Но хомячки без ежедневной порции перемоги начинают скучать, худеть и плохо доиться».
«Айтишник в ватничке» следит за отключением Украины от электричества:
«Тем временем на орбиту глобуса Украины выходила звезда принудительной декоммунизации. Кстати, судя по сервисам мониторинга сетевой доступности, Киев декоммунизирован уже минимум на треть. Месяц назад было меньше – по совокупности потерь пакетов и уникальных IP-адресов в регионе. С 25%/7% до 50%/15% в среднем. Первая циферка – это процент успешных попыток "достучаться" до украинской сети из США. Вторая – уникальные адреса конечных устройств местного населения, которые были собраны за период. Если первая циферка – это скорее публичные узлы, на которые можно сходить-проверить, то вторая –именно клиентские мобильники, компьютеры и т.д.Эффект, что называется, накопительный».
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник пишет о том, как ВСУ воюют с мирным населением:
«Количество пассажирских автобусов, подвергшихся атакам украинских боевиков, по предварительным данным достигло 379 единиц с начала 2026 года. Количество пострадавших мирных жителей от украинских ударов по пассажирским автобусам уже составило как минимум 585 человек, из которых 81 мирный житель погиб. Среди пострадавших насчитывается как минимум 37 детей, из которых 4 погибли. Это одно из циничных и преднамеренных направлений террористической войны киевского режима. Число подвергшихся атакам гражданских автобусов резко выросло после выделения режиму Зеленского европейского кредита в 90 млрд евро и целенаправленного направления части средств на закупку ударных дронов. Дроны-убийцы передаются в руки украинских террористов, которые используют их для убийства гражданского населения».
Армению ограничили в ОДКБ
Лидеры стран ОДКБ на саммите в Москве приняли решение лишить Армению права голоса и права на выдвижение своих представителей на ответственные должности в организации.Причиной стало невыполнение Арменией своих обязательствна протяжении нескольких лет.
«Мюсли вслух» считают, что окончательно выгонять Армению из ОДКБ нам и не нужно:
«Недовыгнали, получается: развернули лицом к выходу и... пока не придали ускорения коленом пониже спины. Пашинян ведет себя так, чтобы Армению окончательно выгнали из ОДКБ. Но Москва ему это удовольствие не предоставляет: усекает Ереван в правах, потому что попроситься на выход – со всеми вытекающими – он должен сам. И нашу военную базу в Гюмри мы по своей инициативе выводить не собираемся. А зачем? Ситуация будет оставаться в подвешенном состоянии еще долго, пока не случится какой-то форс-мажор».
Политолог Юрий Баранчик пишет о компенсации, предложенной Армении Евросоюзом:
«Комиссар ЕС по расширению Марта Кос сообщила, что при поддержке Евросоюза армяне получат новые биометрические паспорта – "Армения выбирает более тесные связи с Европой, и мы заставляем этот выбор работать на ее народ". <…> Однако это не равнозначный обмен. Отказ от прежних механизмов безопасности происходит сейчас, а предполагаемые дивиденды от сближения с ЕС отложены на неопределенный срок, при выполнении ряда условий.Учитывая геополитическую турбулентность, еще не факт, что ЕС и Армения доживут до 2029 года в прежнем виде».
«Доктор Z прописал» отмечает, что к разрыву с ОДКБ Пашинян готовился давно:
«Пашинян о заморозке членства республики в объединении объявил в феврале 2024 года. Он тогда утверждал, что как минимум два члена ОДКБ якобы помогли Азербайджану подготовиться к войне с Арменией и лишь "имитировали помощь Еревану". Что это были за государства, Пашинян не сказал. Но заявил, что военные действия тех лет якобы были направлены на ликвидацию независимости страны. Понятно, что это надуманный (мягко говоря) предлог. Но дверь перед Арменией окончательно не захлопнули. Спешить здесь некуда в общем-то. Как оно все еще там повернется».
Политолог Андрей Перла пишет о том, как США втягивают Армению в свою зону влияния:
«США, Армения и Азербайджан официально объявили о создании совместных трехсторонних рабочих групп по проекту TRIPP. Пока сформированы две – по вопросам транспорта и передачи электроэнергии. Они займутся решением технических задач и интеграцией проекта в региональную инфраструктуру. TRIPP предусматривает создание транспортно-энергетического коридора через Армению (включая железную дорогу в долине Аракса, автодороги и коммуникации), связывающего Азербайджан с Нахичеванью. Инициатива базируется на вашингтонских договоренностях лидеров государств.<…> Если проект осуществится, то позволит проложить торговый путь, по которому углеводороды из Центральной Азии могут попадать на территорию Турции, а затем и Европы, минуя Россию, притом по суше. Это ударит по России, по ее экономическим и политическим интересам, что и является конечной целью. Так США вытесняют Россию из Закавказья и сами становятся сувереном в этом регионе».
Задержания на Китай-городе в Москве
В субботу вечером полиция провела рейд на Китай-городе в центре Москвы. В МВД объяснили его профилактическими мерами для поддержания общественного порядка и пресечения административных правонарушений, в том числе распития алкоголя в общественных местах. По оценкам наблюдателей, число задержанных подростков могло достигать трехсот.
«Мейстер» объясняет действия полиции:
«Задержания молодежи в нескольких точках на Китай-Городе уже комментируют в духе "режим злобно угнетает", но ситуацию хорошо бы осознавать полностью. Там сложилась занятная обстановка – тусовочно-притягательное место со множеством "точек", более чем вольно обходящихся с ограничениями на продажу алкоголя несовершеннолетним. Это идеальное сочетание для будущих проблем: тусовочно-доступное место (центр, приятный район, легко добраться и уйти) и те, кто желают на тусовке заработать. И поэтому задержаниями (и даже административной ответственностью) конкретных хулиганящих подростков проблему не решить. Проблема там в наличии вполне направленной злой воли на незаконную реализацию спиртных напитков лицам, не достигшим 18 лет, в том числе после 23:00. И не только: более опасные вещества там тоже достают. И вот здесь правоохранительным органам предстоит заниматься уже вполне конкретным криминалом, причем нерядовым: чтобы безнаказанно торговать в центре спиртным и не закрываться, нарушая правила, нужна крыша. Чтобы торговать более опасными веществами – тоже».
«Fantastic Plastic Machine» философствует:
«История со вчерашним винтиловом на Китай-Городе – она очень характерная для любого большого города. <…> Так случилось, что я – житель этого самого района. Я всегда выбирал именно их, богемные оазисы: мне не мешает шум за окном, мне нравится карнавал ночной жизни, даже если я в нем не участвую. Я – ребенок "спальников" и более всего не люблю могильную тишину "семейных гнезд". Моя Москва началась для меня с Чистых, и я бы хотел, чтобы они остались такими, как тогда, когда я здесь поселился. Но – процессы идут, и нас не спрашивают. И когда я переезжал в Москву, когда гулял по этим улицам, я интуитивно предчувствовал, что будет именно так. Праздник не бывает вечным, и чем дольше он затягивается – тем круче оборвется».
Писатель Марина Юденич отмечает, что сначала многие жаловались на бездействие власти в отношении беспорядков на Китай-городе, а теперь ровно наоборот:
«Сначала обитатели дорогих московских метров (и не очень дорогих, наследственных, которыми традиционно приосаниваются поиздержавшиеся потомки) в районе Китай-города месяцами заламывали руки в Фейбученьке: "Доколе власть будет потворствовать малолетней гопоте..." и рассуждали о том, что гопота приезжает с окраин (то ли Москвы, то ли всей России), и они там на окраинах все такие. Потом – и тоже месяцами –прогрессивные ТГ каналы, разгоняя повесточку, постили видео задорного мордобя и прочих безобразий, прямо скажем, тошнотворных, и рассуждали о том, что на всех этих бесчинствах кормятся торговцы разным вредным и даже запрещенным, а власть закрывает глаза, сами знаете почему. Словом, вопросы к власти сгущались все более ощутимо. И она, власть, наконец взглянула в указанном направлении. И поступила ровно так, как поступает любая власть в предлагаемых обстоятельствах. Ну и вот. Снова отчаянный вой на болотах. Ровно про другое. Теперь прогрессивные ТГ каналы разгоняют возмущенные видео той самой "гопоты" и всячески поддерживают ее благородный (на самом деле нет) гнев».
Политолог Павел Данилин считает, что все правильно сделали:
«Понятно, что нас, нормисов, на Китай-городе всегда было больше. Но дело в том, что нефоры по объективным причинам более заметны. И поэтому складывается ощущение, что их на этом месте большинство. Но это ложное ощущение, понятное дело. А так, конечно, гонять нефоров – это правильно. Особенно нефоров-нарколыг. Крым наш, Китай-город –наш. Город – наш. Китай – тоже наш...»
«АДЕКВАТ Z» полагает, что на Китай-городе давно пора навести порядок:
«К вечернему рейду московской полиции по Китай-городу для приведения в меридиан засидевших его неформалов у меня единственная претензия: запоздали с этим если не на годы, то точно на месяцы. Потому что там уже очень давно стараниями тусовщиков шумно, грязно, драчливо, пьяно – и удивлюсь, если еще и не обдолбанно. И если чаша чьего-то начальственного терпения наконец переполнилась, то лучше, конечно, поздно, чем никогда, но еще лучше было бы своевременно. С одной стороны, разумеется, немалой части каждой очередной юной поросли неизбежно бывает свойственно сбиваться в стаи и/или развлекаться образцово идиотским образом (как самому доводилось развлекаться в этом возрасте, на публику не вспоминаю, потому что многое вспоминать стыдновато и сейчас). Поколение за поколением подавляющему большинству эти строки в биографии никак не помешали перебеситься, отслужить, получить профессию, жениться и в целом встать в колею нормальной взрослой жизни. С другой стороны, герои вчерашнего рейда принадлежат к поколению, которое на почве неуклонного роста благосостояния в течение всей его жизни очень чешутся руки назвать отменно зажравшимся, а его развлечения обсуждаемого сорта – прецедентным для всей нашей новейшей истории явлением: бешенством с жиру».
Отставка главы Nvidia
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку в результате скандала. Сначала стало известно о его романе с китаянкой, которую в США подозревают в работе на разведку КНР, потом еще о двух его любовницах. Хуанг основал Nvidia в 1993 году и с тех пор возглавлял компанию. Nvidia – втораяпо капитализации компания в мире.
«Банкста» считает деньги:
«Интрижка главы Nvidia Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой могла стать самой дорогой в истории. Компания может потерять более $250 млрд капитализации и вылететь из топ-3 самых дорогих компаний мира».
«Китайская угроза» недоумевает:
«Что вы прицепились к бедному Хуангу. Он же китаец и бигбосс. В Китае такие уважаемые люди просто обязаны по статусу иметь не меньше пятнадцати любовниц. Иначе, несмотря на все свои деньги, ты просто ботан-задрот».
Медиатехнолог Рамиль Харисов считает события неслучайными:
«Шпионка и измена здесь только повод, а суть в том, что человек тридцать три года строил компанию стоимостью в четыре триллиона долларов и потерял ее за две недели, когда расследование еще не началось и ни одно нарушение не было доказано. Схема, по которой это сделали, теперь будет работать и против других.<…> Кому это понадобилось именно сейчас, подсказывают даты. Акции Nvidia стояли на историческом максимуме в начале октября, публикация про шпионку вышла за пять дней до выборов в Конгресс, а сразу после выборов брифинга потребовали те, кто годами воюет против продажи чипов Китаю. Хуанг был главным лоббистом возвращения на китайский рынок и лично ходил между Вашингтоном и Пекином. Публика две недели обсуждала мужа-изменника, а убрали переговорщика по чипам, и день для этого выбирали не редакции».
«Мышь в овощном» комментирует решение Хуанга разослать сотрудникам письмо с признанием в супружеской неверности:
«Самым занятным в истории видится самооговор господина Хуанга. Причиной которого может быть не столько внезапное раскаяние – сколько стремление защитить свои интересы, вытащив шпионский скандал со своим участием в самый центр внимания общественности. И тем самым страхуясь от внезапной смерти вследствие какой-нибудь самоасфиксии или внезапно упавшего в ванну тостера».
Американист Малек Дудаков пишет, что шпионский скандал вокруг Nvidia создает политические риски для Белого дома:
«Демократы в Конгрессе готовятся запустить большое расследование в отношении фактов шпионажа в чиповой индустрии Америки. И они видят своей мишенью не только главу Nvidia, но и президента США.Трампа обвиняют в том, что он заранее знал о проблематичных связях Дженсена Хуанга с китайскими барышнями, но предпочел никак не реагировать. И даже брал директора Nvidia с собой на президентском лайнере на недавний саммит в Пекине. Все ради развития индустрии ИИ в Америке… и, конечно же, щедрых пожертвований от техногигантов в фонды Трампа».
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