Телеграм: Китай-город почистили, Nvidia обрушили

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На этой неделе в Абу-Даби состоялись двухдневные переговоры России и Украины при участии США. По итогам встреч глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о новом масштабном обмене пленными. В четверг в Москве прошла встреча Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Позже Уиткофф и Кушнер провели переговоры с Владимиром Зеленским в Ирландии.

«Пинта разума» пишет, что основной темой переговоров в Абу-Даби стало обсуждение новой архитектуры европейской безопасности:

«Но как из этого может получиться что-то путное, если позиции сторон кардинально расходятся? Согласно публичным заявлениям, европейские союзники Украины хотят сделать из нее супервооруженного монстра с миллионной армией и войсками "коалиции желающих" в ее тылу. То есть фактически превратить украинский режим в европейского военного наемника и создать постоянную угрозу на западных границах России. Москва хочет добиться нейтрального статуса Украины и минимизировать ее вооруженные силы. <…> Компромисса тут совсем не прослеживается, хотя его пытаются добиться Соединенные Штаты, стремящиеся закончить войну на Украине так, чтобы она осталась в живых. При этом предполагается сделать минимально возможные уступки России, чтобы итог выглядел как некоторая ее победа по очкам. Делается это для того, чтобы иметь возможность развивать экономическое сотрудничество с Москвой и таким образом "оттащить" ее от Китая, обеспечив хотя бы российский нейтралитет в геополитическом противостоянии Вашингтона и Пекина».

«Всевидящее око» потешается над тем, что переговоры в Абу-Даби велись на русском языке:

«А чому не державною? Любой кастрюлеголовый хуторянин знает, что украиньский язык в свободном, с позволения сказать, мире гораздо более распространен, чем "рабский" русский. Британия даже на днях извинялась перед украинскими школьниками-эмигрантами за то, что заставляла их изучать русский за неимением специалистов в украинском. Теперь специалистов к ним приехало полным-полно, мову с грехом пополам выучил даже русскоязычный президент Зеленский, и сейчас любой хуторянин может розмовляти с любым гражданином Европы дивной украиньскою. Очень не факт, что его правильно поймут, зато это мова незалежности. Москаляку свободолюбиво на гиляку, короче. Только любопытно: огребет ли украинская делегация штраф от языкового омбудсмена за то, что не розмовляла державною? И за то, что не ждала после каждой реплики представителей РФ, чтобы ей перевели язык "блатняка и попсы" на певучую мову, старательно делая вид, что ни черта не поняла?»

«Солнечный шторм» радуется за родной язык и не только за него:

«Когда твой язык становится рабочим языком переговоров, это говорит само за себя: моральное превосходство и сила позиции не нуждаются в переводе. Впрочем, главное даже не это. Украинский конфликт теперь официально вписан в разговор о будущей архитектуре безопасности всей Европы, и это именно то, чего Россия добивалась задолго до начала СВО. Тогда Запад отмахнулся от этих требований с привычным высокомерием, посчитав, что с позицией Москвы можно не считаться. Итог известен: эскалация, которую можно было избежать, если бы в Брюсселе и Вашингтоне умели слушать, а не диктовать. Сейчас слушают. И не только слушают, но и обсуждают конкретные предложения по гарантиям безопасности, которые выдвигаются с нашей стороны. Шах и мат. В общем, не надо с нами ссориться, себе дороже получается. История уже не один раз это доказала».

«Кот-американист» оценивает итоги московских переговоров:

«Главный результат – привлечение Европы к переговорам России, Украины и США вокруг урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, судя по заявлениям Уиткоффа. Это пока еще не прорыв, но важные подвижки. Поскольку страны ЕС невозможно исключить из диалога с учетом того, что они активно содействуют Украине. А по сути – косвенноучаствуют в противостоянии с Россией и придерживаются жесткого курса. <…> Привлечение Европы к диалогу – логическое продолжение трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Другое дело –хватит ли гибкости и терпения всем сторонам дипломатического процесса, чтобы продолжить эти консультации и прийти к общему знаменателю в 2027 г.».

«Темник» трактует заявление Уиткоффа об участии Европы в переговорах не столь однозначно:

«Американцы в Москве пытались убедить Кремль, что надо допустить представителей Европы к переговорам. Поэтому не совсем понятно заявление Уиткоффа, что значит присоединятся: будут напрямую участвовать в переговорах или в сторонке сидеть, как в Абу-Даби? Посмотрим. Позиция России по участию Европы в переговорах простая: пока европейцы демонстрирует интенцию к эскалации, то говорить с ними не о чем».

