Телеграм: Киеву прилетело за мост, Брюсселю – за трубу
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Крымский мост и его подрыв
В минувшую субботу рано утром на мосту через Керченский пролив произошел подрыв грузовика. Взрывом была частично обрушена шоссейная часть, на железнодорожной части сгорели несколько цистерн железнодорожного состава, погибло не менее четырех гражданских лиц. Движение по мосту было полностью остановлено, но уже к вечеру того же дня его возобновили. ФСБ сообщила, что к теракту, организованному Главным управлением разведки Минобороны Украины, причастны граждане РФ, Украины, Грузии и Армении. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и переправили из морского порта Одессы в болгарский Русе. Из Болгарии груз перевезли в Грузию, оттуда в Армению, затем в Россию.
«Книга Носовича» отмечает, что Киев и Запад были глубоко разочарованы тем, что мост починили в тот же день:
«Весь сюжет с Крымским мостом уместился в один день. Утром новость, что мост взорвали, вечером по мосту снова поехали машины и поезда. И искренняя обескураженность от получившейся зрадоперемоги на той стороне. Эта десятичасовая история неожиданно напомнила мне другую – десятилетнюю – историю с выходом стран Балтии из советского энергокольца БРЭЛЛ. На старте этого процесса десять лет назад литовские политики с лицемерно-лживым беспокойством о западных российских соседях предупреждали, что после воссоединения Балтии с энергосетями Евросоюза Калининградская область останется без электричества. Мстительно предполагалось, что Россия будет вынуждена унять свой великодержавный шовинизм и опуститься до диалога с Литвой с позиции слабого и просящего. Умолять об одолжении: не оставлять российский анклав без света в обмен на, скажем, компенсации за "советскую оккупацию". Или легализацию темы Калининградской области как "Малой Литвы". Россия вместо этого взяла и за несколько лет построила в Калининградской области сеть небольших ТЭЦ, которые сделали ее полностью энергетически автономной от Литвы. И теперь ей не просто не страшен выход стран Прибалтики из БРЭЛЛ – наоборот, это последние третий год психуют, что отключение идет слишком медленно, и Москва с автономным Калининградом в любой момент сама может оставить Прибалтику без света. А первой реакцией была такая же, как сегодня с Крымским мостом, глубокая обескураженность. Что, прямо вот так? Взяли и построили? Взяли и сразу отремонтировали? Мы же если начинаем что-то строить на гранты ЕС, то до конца не заканчиваем».
«Русский Сыч» в четверг проехал по Крымскому мосту и докладывает:
«07.35 – въезд на досмотр, 07.48 – въезд на Крымский мост. Было бы еще короче, но сумки только пешком через терминал. 08.04 – Краснодарский край. Это со стороны Крыма. В Крым очередь не просматривается вообще, кордоны до проверки на въезд сняты. Т. о., за минусом фур, которым нынче только паромом – все штатно. Спасибо всем, кто следил и переживал. А еще большее – тем, кто в кратчайший срок довел досмотры до ума».
«Историк-алкоголик» объясняет глубокую неприязнь Киева к Крымскому мосту:
«Почему украинцам и заукраинцам так не нравится Крымский мост. Двойное или даже чисто военное предназначение – это лишь поверхностный предлог. На самом деле не нравится потому, что само по себе строительство такого грандиозного сооружения не соответствует понятию оккупация. Оккупанты ничего такого не строят, оккупация – это что-то по определению временное. Ровно то же самое и с планом развития Мариуполя до 2035 года. Зачем оккупантам делать из промышленного центра комфортный город? Задача оккупации выкачивать из оккупированной территории продукцию и ресурсы. Заводы должны работать день и ночь, невзирая на экологию и расход кадров, никакая урбанистика тут не нужна. То есть как все последние 30 лет и было в Мариуполе, и на фоне этих перспектив становится понятно, что это хохлы буквально и были оккупантами, поскольку использовали город при помощи методов классической оккупации».
«Всевидящее око» напоминает про недавно опубликованную статью New York Times, автор которой утверждает, что Дарью Дугину убили украинцы без ведома американцев:
«Ну, в принципе, теперь понятно, почему именно сейчас американцы начали отмазываться от предыдущего теракта: чтобы отмежеваться от следующего. Понятно, что без разведки НАТО как в части планирования, так и в части координации, на Крымском мосту не обошлось. И понятно, что их предыдущее отпихивание ножкой от причастности к терактам – только еще больше свидетельствует в пользу причастности. И пропаганда, которой США сейчас пользуются, всерьез рассчитана только на тех, кто и так привык ее жрать, не рефлексируя: раз американцы заявили, что не имеют отношения к терактам, – значит, не имеют. Честные же люди, никогда не врали, нет поводов им не верить».
«БайБайден» отмечает, что теракт на мосту может стать одной из причин непродления зерновой сделки между Россией и Западом:
«Москва представила ООН свои опасения по поводу соглашения об экспорте зерна из Черного моря и готова отказаться от продления сделки в ноябре, сообщил агентству "Рейтер" постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов. <…> Постпред РФ также отметил, что сделка усложняется такими терактами как подрыв Крымского моста, и заявил, что уровень военной поддержки Украины со стороны США делает Вашингтон частью конфликта. Странно было бы поддерживать сделку с террористическим государством».
Россия и её ответка
В понедельник Вооруженные силы России начали массированные обстрелы военных и инфраструктурных объектов Украины, которые длились всю неделю. Было нарушено железнодорожное сообщение, в десятках населенных пунктов в разных областях пропали электричество, связь и водоснабжение.
«Brееgе Timе ZÖZZ оф. 25 тыс. подписчиков» напоминает ненавидящим СССР украинцам, что коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны:
«Это называется декоммунизация. Вы же рассказывали, как гнобили вас кляти коммуняки? Рассказывали. Чем-то недовольны? Вас и возвращают в докоммунистическую эпоху».
«338» обращает внимание на то, что украинских пропагандистов обстрелы застали врасплох:
«А вот что не может не радовать – это либо дружное затыкание, либо истерика у штатных пропагандистов бандеры. Точь-в-точь, как 24 февраля. Завывают про гигиену, призывают триматися, что-то блеют про обязательную перемогу. Но в основном молчанка, и даже не связанная с деэлектрификацией. Просто ступор и отсутствие методичек – они же ведь уже спереможили! Эти твари обязаны дожить до трибунала. Чтобы сожрать свое сполна. Именно они подогревали градус ненависти к России и русским, именно они заражали свое население. Ответ держать будут обязательно».
«Наша цель – мир» публикует обращение жительницы Донецка:
«Знаете, в чем отличие дончан и жителей Украины? У меня нет в сердце радости от новостей про ракетные удары по Киеву, Львову, Ровно, Харькову. Нет этого истошного ликования и эйфории бабуинов, которые истерично сэлфятся на фоне оперативно отпечатанного баннера с горящим Крымским мостом, строчат свои комментарии под новостями о взрывах в Донецке и погибших жителях Донбасса и махрово шутят про неисправные кондиционеры. С сытыми мордами, модными рюкзачками и дорогими смартфончиками. Они просто еще не знают, как выглядит человек, чья голова смята осколками, будто восковой пластилин, как тело человека, будто бумажную куклу из детских вырезалок, легко разрывает пополам снарядом Хаймерса, как надрываются телефоны в залитых кровью сумках и куртках, а останки, волосы и кровь невозможно убрать, взрывной волной их разносит вокруг на стены домов и деревья, и тот, кого вы любили, с кем вчера пили кофе или ругались по телефону, на долгие дни становится обедом осенних мух. Поэтому радости и ликования у меня нет. Есть понимание неотвратимости расплаты и возмездия. И страшная усталость».
Политолог Павел Данилин пишет о жалости к украинцам:
«Жалко ли мне украинцев? Конечно, жалко. <…> Но Украина – больна. И вылечить организм можно, только вырезав гнойники, проведя операцию по удалению метастазов. Поэтому, как бы ни было мне жалко украинцев – и даже как раз исходя из того, что украинцев мне жалко, я выступаю за максимально жесткие удары по инфраструктуре. Уничтожение инфраструктуры городов и уничтожение инфраструктуры железнодорожных перевозок позволят максимально приблизить завершение этого конфликта, где украинцев используют в роли пушечного мяса страны Запада – и в первую очередь, США. Чем более беспощадным к больному организму будет врач – сиречь российские ВС – тем быстрее на эту землю придет мир, и с облегчением вздохнут обычные люди».
Историк Александр Дюков в своем канале «Дюков. Историк-рационализатор» комментирует реакцию Казахстана на обстрелы Украины:
«Предсказуемый, но приятный побочный эффект от активизации СВО. МИД Казахстана резко прислушался к России. Посол РФ в Астане сообщил, что посол Украины в Казахстане Врублевский, который призывал убивать русских, в ближайшее время покинет страну, на его место рассматривают другую кандидатуру».
Спецслужбы и их зачистки
На этой неделе стало известно, что российские спецслужбы предотвратили несколько терактов, которые готовили в России украинцы, возможно, при поддержке западных кураторов.
«Мейстер» пишет о сорвавшейся попытке диверсии на газопроводе «Турецкий поток»:
«Сегодня на заседании Совбеза Владимир Путин заявил, что среди целей украинских атак на инфраструктуру России был и газопровод "Турецкий поток". Диверсия была сорвана. Все необходимые доказательства этих планов собраны, более того – задержаны непосредственные исполнители этой диверсии. ФСБ еще 22 сентября упоминало о предотвращенном теракте на экспортном газопроводе, но именно сегодня мы получили подтверждение этой информации на высшем уровне. Более того, узнали, что есть железобетонные доказательства подготовки этой атаки, которая подорвала бы хрупкий энергобаланс Юго-Востока Европы и нанесла вред Турции. В то, что еврочиновники отреагируют на эту информацию, у нас веры нет – они и в правдивости данных о теракте на Крымском мосту, как оказалось, сомневаются. А вот Турция, которая бережно печется о своей энергетической безопасности, с данными ознакомится. Теперь у Анкары будет повод крепко призадуматься, был ли Киев самостоятелен в своей инициативе, и об издержках своей поддержки украинского режима».
«Русский Демиург» отмечает, что Киев готовился сбивать российские гражданские самолеты:
«Украинский терроризм (УГИЛ). ФСБ России предотвратила террористический акт, который готовил украинский террорист с применением ПЗРК "Игла" в Подмосковье. Что можно сделать с ПЗРК "Игла" известно. Сбить самолет. Мы имеем дело с террористической группировкой, захватившей Украину».
«РосСкандал» подчеркивает, что речь идет о серии терактов:
«ФСБ пресекла серию терактов со стороны Украины. Остановлен теракт на транспортном терминале в Брянске, которой готовили украинские спецслужбы. Задержан гражданин Украины, прибывший из Киева через Эстонию. Пресечено сразу несколько терактов с ПЗРК "Игла", готовившихся Украиной в Москве и Подмосковье. Задержан агент СБУ – гражданин Украины 1972 г.р. По сути, взрывом на Крымском мосту активизирован диверсионный фронт войны Запада с Россией. Что еще раз подтверждает правильность уничтожения инфраструктуры государства-террориста. Там не должно быть ни света, ни интернета, ни бензина. А главное – гореть должно там, а не здесь».
Член президентского Совета по правам человека Марина Ахмедова рассказывает, что Киев планировал теракты в России задолго до начала специальной военной операции:
«Этого всего следовало ожидать, но вовсе не из-за 24 февраля. Это планировалось еще раньше – еще до всего. Хочу привести отрывок из речи украинского генерала Кульчицкого, обращенной ко мне в середине марта 2014 года. "Трудно сказать, какую тактику мы выберем. На войне любая хороша. Лишь бы наши солдаты оставались живы, а ваши погибали. На дуэли мы драться точно не собираемся, но мы будем мочить вас в сортирах. И на вашей территории тоже. В ход будут пущены все средства. Будут рваться ваши вокзалы. А что вы на меня так смотрите? Не надо на меня так смотреть. Мне все равно, кого из вас убивать: мирное население, немирное».
Политик Елена Панина размышляет о том, что нам делать:
«Убийство Дарьи Дугиной и диверсия на Крымском мосту – не последние теракты, совершенные Киевом. Что противопоставить этому? Надо объявить Украину государством-террористом. Обратиться к лояльным международным структурам, включая БРИКС и ШОС, с запросами о выдаче украинских террористов. И серьезно заняться своей контрразведкой. Нам нужен аналог СМЕРШ. Не просто организация "для ловли шпионов", а полноценная система антитеррора, способная блокировать диверсионно-разведывательную активность врага».
Херсон и его безопасность
В четверг врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы России ради их безопасности.
Вот что сам Владимир Сальдо написал в своем канале:
«В конце сентября Херсонщина сделала свой выбор – на референдуме подтвердила свое желание войти в состав Российской Федерации, восстановить историческую справедливость и восстановить то, что было утеряно за последние годы. Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины, и ожидали, что они начнут нам мстить. Так и получается – ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Эти ракетные удары приносят серьезный ущерб, в первую очередь, жителям. Цели, по которым бьют ракеты – это гостиницы, жилые дома, рынки, там, где много мирного населения. В связи с этим руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы. В первую очередь – для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край – наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать. Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы. Мы, жители Херсонской области, конечно же, знаем, что Россия своих не бросает, и Россия всегда подставляет плечо там, где это трудно».
«Мюсли вслух» считают вывоз гражданского населения правильным:
«Нельзя исключать вероятность того, что киевский режим намерен осуществить крупную военную авантюру в Херсонской области. В связи с этим выглядит обоснованным решение обеспечить дополнительные меры безопасности для местных жителей. Это не только спасет множество жизней, но и облегчит задачу российской армии по защите новых рубежей нашей страны. Российские солдаты не прикрываются гражданским населением, поэтому людей лучше заблаговременно отводить в тыл ради полноценной защиты населенных пунктов, подвергающихся атакам украинских боевиков».
На обращение Владимира Сальдо оперативно откликнулся заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В своем телеграм-канале он выложил видеообращение, в котором заявил:
«Мы будем полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей в других субъектах. Обеспечим всех бесплатным питанием и всем необходимым. А тем, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечим жилье».
«Доктор Z прописал» подчеркивает, что это не массовая эвакуация:
«О массовой эвакуации жителей Херсонской области речи не идет, заявил замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов. Так он прокомментировал просьбу врио губернатора региона Владимира Сальдо к руководству России об организации выезда в другие регионы страны. В первую очередь, речь идет о Крыме, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, поскольку они расположены рядом с Херсонской областью. Собственно, в обращении Сальдо сказано о причине обращения: усиление обстрелов со стороны Украины. Причем бьют по жилым домам и инфраструктуре, то есть пытаются нанести максимальный ущерб обычным людям. Типично для киевского режима... Едва ли есть какие-то сомнения, что Киев и дальше будет пытаться терроризировать мирных людей. Так что сейчас надо максимально обеспечить их безопасность».
Путин и его энергия
В среду в Москве начались мероприятия форума «Российская энергетическая неделя».
«Темник» пишет о выступлении на форуме российского президента:
«Путин, предлагая создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, ставит Германию как лидера Евросоюза перед перспективой прохождения очередной точки невозврата. Новак параллельно заявил, что сроки восстановления Потоков "не прогнозируются". Этот фон недвусмысленно значит, что создание турецкого хаба поставит крест для ФРГ на собственных, не зависящих от конъюнктуры рынка, поставках углеводородов по сниженным ценам. А значит, и на промышленности страны, и на ее лидерстве в ЕС. Таким образом, для Берлина настал момент истины. Речь теперь идет не об абстрактных утопиях "зеленой повестки", а о будущем Германии, в котором она вследствие пренебрежения собственными интересами лишается основных конкурентных преимуществ. Еще немного и можно будет констатировать, что бесповоротно».
«"Нефтегазовая игра" с Александром Фроловым» подчеркивает, что Россия предложила сотрудничество, решение за европейцами:
«Из выступления президента: "Утраченный объем транзита на "Северных потоках" мы могли бы переместить в регион Черного моря. И сделать основными маршрутами поставки нашего топлива, газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб, если в этом заинтересованы партнеры". Частично инфраструктура на территории России для этого готова. Ее создавали под "Южный поток", создали не до конца, но это поправимо. И КС "Русскую" можно вывести на 488 МВт. И обеспечить дополнительные 31,5 млрд куб. м мощности параллельно "Турецкому потоку". Готовы ли европейские компании покупать газ через Турцию, строить для этого газотранспортную инфраструктуру и отстаивать свои интересы перед лицом Брюсселя. Основные проблемы как раз с последним».
«Битва Титанов» комментирует заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что компания приступила к проектированию газопровода «Сила Сибири – 2» и магистрали «Союз – Восток» через Монголию в Китай:
«Суть в том, что Россия по-прежнему полностью контролирует шахматную доску трубопровода Евразии (и мы даже не говорим о трубопроводах, управляемых Газпромом, Сила Сибири 1 и 2, ведущих в Китай). Руководители Газпрома слишком хорошо знают, что о быстром увеличении экспорта энергии в ЕС не может быть и речи. Иран и Россия готовят почву для создания глобального газового картеля. Россия инвестирует $44 млрд в месторождения в Иране».
«Парламент Z кнопкой» пишет о предложении Миллера создать площадку для торговли газом на границе ЕС и Турции:
«Де-факто это анонс замораживания отношений с Европой по газовому вопросу. Теперь приоритетом этого направления станет Турция, доверия к которой у Газпрома много больше, чем к ЕС, который может "проглотить" уничтожение стратегически важной для него инфраструктуры. "Турецкий поток" проходит только через территориальные воды России и Турции, заявил Миллер, который специально акцентировал на этом внимание – опять-таки, в сфере энергетики сейчас эра глобального недоверия. Не забыл Миллер и попугать Европу, напомнив об аномально холодной зиме, после которой в газохранилищах останется около 5% газа. Это справедливое злорадство. Раз Европа не хочет искать компромисс в вопросе "Северного потока-2" и других газовых нюансов, то и Россия не собирается тянуть этот мертвый груз, а будет развивать другие проекты, где есть заинтересованность обеих сторон».
«АДЕКВАТ Z» считает, что заявления российских официальных лиц найдут горячий отклик у рядовых европейцев:
«Путин на трибуне Российской энергетической недели с душой и вкусом топчется европам по самой больной мозоли: с нашей стороны дверь для экспорта энергоносителей не закрыта, в том числе прямо сейчас, осенью и зимой, так что если надумаете, ждать не заставим. Эффект заявления я бы измерял в дополнительных десятках тысяч человек, которых оно в выходные стимулирует выйти на европейские улицы, чтобы выразить свое мнение относительно длящегося самоубийства. И в дополнительном градусе любви к своим властям не только у десятков тысяч, которые выйдут, но и у миллионов, которые не выйдут, но услышат».
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