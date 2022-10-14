Телеграм: Киеву прилетело за мост, Брюсселю – за трубу

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В минувшую субботу рано утром на мосту через Керченский пролив произошел подрыв грузовика. Взрывом была частично обрушена шоссейная часть, на железнодорожной части сгорели несколько цистерн железнодорожного состава, погибло не менее четырех гражданских лиц. Движение по мосту было полностью остановлено, но уже к вечеру того же дня его возобновили. ФСБ сообщила, что к теракту, организованному Главным управлением разведки Минобороны Украины, причастны граждане РФ, Украины, Грузии и Армении. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и переправили из морского порта Одессы в болгарский Русе. Из Болгарии груз перевезли в Грузию, оттуда в Армению, затем в Россию.

«Книга Носовича» отмечает, что Киев и Запад были глубоко разочарованы тем, что мост починили в тот же день:

«Весь сюжет с Крымским мостом уместился в один день. Утром новость, что мост взорвали, вечером по мосту снова поехали машины и поезда. И искренняя обескураженность от получившейся зрадоперемоги на той стороне. Эта десятичасовая история неожиданно напомнила мне другую – десятилетнюю – историю с выходом стран Балтии из советского энергокольца БРЭЛЛ. На старте этого процесса десять лет назад литовские политики с лицемерно-лживым беспокойством о западных российских соседях предупреждали, что после воссоединения Балтии с энергосетями Евросоюза Калининградская область останется без электричества. Мстительно предполагалось, что Россия будет вынуждена унять свой великодержавный шовинизм и опуститься до диалога с Литвой с позиции слабого и просящего. Умолять об одолжении: не оставлять российский анклав без света в обмен на, скажем, компенсации за "советскую оккупацию". Или легализацию темы Калининградской области как "Малой Литвы". Россия вместо этого взяла и за несколько лет построила в Калининградской области сеть небольших ТЭЦ, которые сделали ее полностью энергетически автономной от Литвы. И теперь ей не просто не страшен выход стран Прибалтики из БРЭЛЛ – наоборот, это последние третий год психуют, что отключение идет слишком медленно, и Москва с автономным Калининградом в любой момент сама может оставить Прибалтику без света. А первой реакцией была такая же, как сегодня с Крымским мостом, глубокая обескураженность. Что, прямо вот так? Взяли и построили? Взяли и сразу отремонтировали? Мы же если начинаем что-то строить на гранты ЕС, то до конца не заканчиваем».

«Русский Сыч» в четверг проехал по Крымскому мосту и докладывает:

«07.35 – въезд на досмотр, 07.48 – въезд на Крымский мост. Было бы еще короче, но сумки только пешком через терминал. 08.04 – Краснодарский край. Это со стороны Крыма. В Крым очередь не просматривается вообще, кордоны до проверки на въезд сняты. Т. о., за минусом фур, которым нынче только паромом – все штатно. Спасибо всем, кто следил и переживал. А еще большее – тем, кто в кратчайший срок довел досмотры до ума».

«Историк-алкоголик» объясняет глубокую неприязнь Киева к Крымскому мосту:

«Почему украинцам и заукраинцам так не нравится Крымский мост. Двойное или даже чисто военное предназначение – это лишь поверхностный предлог. На самом деле не нравится потому, что само по себе строительство такого грандиозного сооружения не соответствует понятию оккупация. Оккупанты ничего такого не строят, оккупация – это что-то по определению временное. Ровно то же самое и с планом развития Мариуполя до 2035 года. Зачем оккупантам делать из промышленного центра комфортный город? Задача оккупации выкачивать из оккупированной территории продукцию и ресурсы. Заводы должны работать день и ночь, невзирая на экологию и расход кадров, никакая урбанистика тут не нужна. То есть как все последние 30 лет и было в Мариуполе, и на фоне этих перспектив становится понятно, что это хохлы буквально и были оккупантами, поскольку использовали город при помощи методов классической оккупации».

«Всевидящее око» напоминает про недавно опубликованную статью New York Times, автор которой утверждает, что Дарью Дугину убили украинцы без ведома американцев:

«Ну, в принципе, теперь понятно, почему именно сейчас американцы начали отмазываться от предыдущего теракта: чтобы отмежеваться от следующего. Понятно, что без разведки НАТО как в части планирования, так и в части координации, на Крымском мосту не обошлось. И понятно, что их предыдущее отпихивание ножкой от причастности к терактам – только еще больше свидетельствует в пользу причастности. И пропаганда, которой США сейчас пользуются, всерьез рассчитана только на тех, кто и так привык ее жрать, не рефлексируя: раз американцы заявили, что не имеют отношения к терактам, – значит, не имеют. Честные же люди, никогда не врали, нет поводов им не верить».

«БайБайден» отмечает, что теракт на мосту может стать одной из причин непродления зерновой сделки между Россией и Западом:

«Москва представила ООН свои опасения по поводу соглашения об экспорте зерна из Черного моря и готова отказаться от продления сделки в ноябре, сообщил агентству "Рейтер" постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов. <…> Постпред РФ также отметил, что сделка усложняется такими терактами как подрыв Крымского моста, и заявил, что уровень военной поддержки Украины со стороны США делает Вашингтон частью конфликта. Странно было бы поддерживать сделку с террористическим государством».

