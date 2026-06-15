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В ночь на среду украинский дрон нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» – объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что панорама практически полностью уничтожена, и напомнил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны. Губернатор заверил, что панорама будет восстановлена, как и в середине прошлого века.

«Птичья ягода» объясняет логику ВСУ:

«Такое поведение врага не ново и вполне объяснимо. Вывезти мощи из Лавры и взамен перезахоронить в Киеве нацистское отребье; уничтожить очередной памятник какому-нибудь выдающемуся русскому деятелю; шмалять по местам доблести и подвига русского солдата – тут все очевидно: хохол отчаянно придумывает новые смыслы, для чего ему жить. Существовать для чего. Тут ведь как получается. Наслушавшись западных баек об уме уникальном, красоте неописуемой и древности лохматой, хохол (и не он один, кстати) решил, что он по этой причине право имеет на все самое лучшее. А привилегии, только воткни пограничный колышек, сами в пасть посыплются со всех сторон. Однако государство – оно же образуется не по наркоманскому веленью, рагульему хотению и даже не по национальной общности. Для его существования мало того, что объективные причины нужны, так еще и возможности, чтобы его содержать, оборонять и выстраивать. <…> Поэтому все эти телодвижения, не несущие никакого военного смысла, не что иное, как попытка нащупать хоть какие-то новые опоры, выстроить самобытный алтарь и ритуально заложить фундамент с нуля на костях беглых нацистов».

«Книга Носовича» делает выводы:

«Уничтожить панораму "Оборона Севастополя" – это вполне соответствует войне хайпа, которую ведет Киев. Любой ценой оставаться в топе новостей, быть королями заголовков, делать яркую эмоциональную картинку, напоминать российскому обществу о себе. Уничтожение символов культурного наследия полностью укладывается в эту логику. Нацисты в Великую Отечественную войну тоже били по культурным и историческим символам. Это борьба села с цивилизацией – как лишение воды Донецка. Я бы вспомнил тот опыт и обеспечил усиленной воздушной защитой Эрмитаж и Большой театр».

«АДЕКВАТ Z» убежден, что такими действиями своих целей Киев не достигнет:

«Мотивы покушения на гражданскую святыню вполне ясны: это вещь из тех, что делают территорию страной и население народом. И хохлы, в полнейшем единении со своими хозяевами, как сегодняшними, так и теми, позавчерашними, делают все, что в их силах, чтобы подрубить наши корни. Чтобы, если смотреть как раз в корень, превратить нас в них. Двуногих животных с ложной памятью, еще более ложными ценностями и готовностью идти на убой по первому свисту хозяина. Потерянное обязательно восстановим, и наши корни это только укрепит – но это завтра. А урок (впрочем, далеко не новый), который надо извлечь прямо сегодня, заключается в том, что никаких других исходов противостояния, чем наше колено на их горле, нельзя и немыслимо допускать даже наедине с собой, даже в порядке отвлеченных игр разума. Нельзя и немыслимо».

Политик Ирина Елифёрова напоминает историю памятника:

«История Панорамы – это история людей, которые не сдавались и каждый раз находили силы начать заново. 25 июня 1942 года во время артобстрела немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и охвачено огнем. Тогда произошло настоящее чудо: пожарные, солдаты и моряки, рискуя жизнью, вынесли из горящего здания 86 фрагментов полотна Франца Рубо. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра. 10 июня 2026 года ВСУ вновь нанесли удар по Панораме. Здание загорелось. На месте работали 83 человека и 22 единицы техники Спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Здесь не нужны никакие намеки. Параллель четкая. Те, кто сегодня оправдывает удары по мирным людям, детям, памятникам истории и культуры, фактически продолжают ту же разрушительную логику, которой руководствовались нацисты в годы Второй мировой войны. Но наша сила в том, что свои ценности и принципы мы не меняли. Мы никогда не боялись идти до конца и никогда не оставляли без ответа попытки разорвать нашу страну. Так будет и сейчас. Нацизм, возрожденный странами ЕС руками Украины, вновь будет побежден Россией».

«Мейстер» полагает, что ненависть ко всему, что связано с российской историей, является не единственной причиной удара по музею:

«В последнее время Украина, используя прогресс в БПЛА, активно бьет по мостам в Крым (в Чонгаре и на Арбатской стрелке были попадания), нефтебазам и сухопутной дороге в Крым. Цель минимум – закошмарить полуостров, который является важным военным узлом на южноукраинском фронте, сорвать турсезон и вызвать недовольство населения. Удар по символу стойкости обороны Севастополя – это звено той же цепи. Перерезать физически дороги в Крым ВСУ они не могут, уже пробовали раньше, да кровью умылись. Но вот дронами пресечь всякую логистику туда они активно пытаются».

