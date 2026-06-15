Телеграм: Киев воюет с памятниками, ЕС легализует пиратство
ВСУ ударили по памятнику культуры, Евросоюз - по нефтяным танкерам, а "евротройка" с Зеленским - по здравому смыслу.
Удар ВСУ по памятнику культуры
В ночь на среду украинский дрон нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» – объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что панорама практически полностью уничтожена, и напомнил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны. Губернатор заверил, что панорама будет восстановлена, как и в середине прошлого века.
«Птичья ягода» объясняет логику ВСУ:
«Такое поведение врага не ново и вполне объяснимо. Вывезти мощи из Лавры и взамен перезахоронить в Киеве нацистское отребье; уничтожить очередной памятник какому-нибудь выдающемуся русскому деятелю; шмалять по местам доблести и подвига русского солдата – тут все очевидно: хохол отчаянно придумывает новые смыслы, для чего ему жить. Существовать для чего. Тут ведь как получается. Наслушавшись западных баек об уме уникальном, красоте неописуемой и древности лохматой, хохол (и не он один, кстати) решил, что он по этой причине право имеет на все самое лучшее. А привилегии, только воткни пограничный колышек, сами в пасть посыплются со всех сторон. Однако государство – оно же образуется не по наркоманскому веленью, рагульему хотению и даже не по национальной общности. Для его существования мало того, что объективные причины нужны, так еще и возможности, чтобы его содержать, оборонять и выстраивать. <…> Поэтому все эти телодвижения, не несущие никакого военного смысла, не что иное, как попытка нащупать хоть какие-то новые опоры, выстроить самобытный алтарь и ритуально заложить фундамент с нуля на костях беглых нацистов».
«Книга Носовича» делает выводы:
«Уничтожить панораму "Оборона Севастополя" – это вполне соответствует войне хайпа, которую ведет Киев. Любой ценой оставаться в топе новостей, быть королями заголовков, делать яркую эмоциональную картинку, напоминать российскому обществу о себе. Уничтожение символов культурного наследия полностью укладывается в эту логику. Нацисты в Великую Отечественную войну тоже били по культурным и историческим символам. Это борьба села с цивилизацией – как лишение воды Донецка. Я бы вспомнил тот опыт и обеспечил усиленной воздушной защитой Эрмитаж и Большой театр».
«АДЕКВАТ Z» убежден, что такими действиями своих целей Киев не достигнет:
«Мотивы покушения на гражданскую святыню вполне ясны: это вещь из тех, что делают территорию страной и население народом. И хохлы, в полнейшем единении со своими хозяевами, как сегодняшними, так и теми, позавчерашними, делают все, что в их силах, чтобы подрубить наши корни. Чтобы, если смотреть как раз в корень, превратить нас в них. Двуногих животных с ложной памятью, еще более ложными ценностями и готовностью идти на убой по первому свисту хозяина. Потерянное обязательно восстановим, и наши корни это только укрепит – но это завтра. А урок (впрочем, далеко не новый), который надо извлечь прямо сегодня, заключается в том, что никаких других исходов противостояния, чем наше колено на их горле, нельзя и немыслимо допускать даже наедине с собой, даже в порядке отвлеченных игр разума. Нельзя и немыслимо».
Политик Ирина Елифёрова напоминает историю памятника:
«История Панорамы – это история людей, которые не сдавались и каждый раз находили силы начать заново. 25 июня 1942 года во время артобстрела немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и охвачено огнем. Тогда произошло настоящее чудо: пожарные, солдаты и моряки, рискуя жизнью, вынесли из горящего здания 86 фрагментов полотна Франца Рубо. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра. 10 июня 2026 года ВСУ вновь нанесли удар по Панораме. Здание загорелось. На месте работали 83 человека и 22 единицы техники Спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Здесь не нужны никакие намеки. Параллель четкая. Те, кто сегодня оправдывает удары по мирным людям, детям, памятникам истории и культуры, фактически продолжают ту же разрушительную логику, которой руководствовались нацисты в годы Второй мировой войны. Но наша сила в том, что свои ценности и принципы мы не меняли. Мы никогда не боялись идти до конца и никогда не оставляли без ответа попытки разорвать нашу страну. Так будет и сейчас. Нацизм, возрожденный странами ЕС руками Украины, вновь будет побежден Россией».
«Мейстер» полагает, что ненависть ко всему, что связано с российской историей, является не единственной причиной удара по музею:
«В последнее время Украина, используя прогресс в БПЛА, активно бьет по мостам в Крым (в Чонгаре и на Арбатской стрелке были попадания), нефтебазам и сухопутной дороге в Крым. Цель минимум – закошмарить полуостров, который является важным военным узлом на южноукраинском фронте, сорвать турсезон и вызвать недовольство населения. Удар по символу стойкости обороны Севастополя – это звено той же цепи. Перерезать физически дороги в Крым ВСУ они не могут, уже пробовали раньше, да кровью умылись. Но вот дронами пресечь всякую логистику туда они активно пытаются».
ЕС разрешил пиратство
В понедельник глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть.
«ИнфоТЭК» комментирует слова Каллас о стремлении «использовать наилучшие практики», которые применяют разные страны:
«Что именно она имела в виду под "лучшими практиками", глава дипломатии ЕС не уточнила, но судя по контексту, имелись в виду случаи захвата французскими ВМС танкеров с российской нефтью. Последний такой инцидент произошел 31 мая в международных водах Атлантического океана – атаке подвергся танкер "Тагор", следовавший из Мурманска в сторону Камеруна. Ранее французские военные задерживали суда "Боракай" (октябрь 2025 года), "Гринч" (январь 2026 года) и "Дейна" (март 2026 года). Все три танкера были отпущены после уплаты штрафов».
«Всевидящее око» предлагает европейцам не останавливаться:
«Евросоюз наконец-то решил полноценно возвращаться к средневековым практикам. В частности, к пиратству по государственной лицензии, или же каперству. По этому поводу их военные корабли будут задерживать все танкеры в Средиземном море, которые подозревают в провозе российской нефти. Это, собственно, уже не первое покушение ЕС на восстановление золотых времен пиратства, но самое на данный момент масштабное. Следом, по идее, положено начать создавать колонии на Американском континенте. Но это они сейчас не потянут. Возможно, перейдут сразу к Инквизиции. Только инклюзивной и толерантной».
Блогер Сергей Брекотин напоминает:
«Прецеденты уже были. Французы перехватывали танкеры, которые называли частью российского "теневого флота". Москва называла это незаконным вмешательством и пиратством. И формально вопрос действительно скользкий: санкции ЕС не являются решением Совбеза ООН, но военные корабли ЕС уже фактически берут на себя функцию морской полиции. Теперь главное. Если на борту таких судов есть граждане России или судно идет под российским флагом, это уже не просто "санкционный контроль". Это вопрос защиты российских граждан и российского судоходства за рубежом. А у России как раз есть новый закон: своих граждан за пределами страны государство обязано защищать. Это может быть новым поводом для эскалации, чего, собственно, Брюссель и добивается. Там прямо отдельный креативный отдел по этому поводу работает».
«Бургарт ЗА Родину!» поздравляет Европу с возвращением к ее традиционным ценностям:
«Захват судов в нейтральных водах – это чистой воды разбой безо всяких оправданий. Тем более что Средиземное море Брюсселю не принадлежит. Европа вернулась к своим исконным историческим ценностям – фашизму, колониализму и пиратству. Все сказки про "европейские стандарты" и "международное право" отброшены за ненадобностью. Под прикрытием санкций начался открытый государственный бандитизм. У кого-то еще остались сомнения в том, что ЕС – полноценный и прямой участник войны на Украине? Перед нами враг. И поступать с ним надо строго как с врагом. Ответ на пиратский беспредел должен быть реальным и жестким».
«Мышь в овощном» указывает на абсурдность ситуации с правовой точки зрения:
«Сообщение о том, что Брюссель "разрешил" судам стран зарубежной Европы "задерживать" танкеры с российской нефтью, выглядит как новость из альтернативной реальности. Можно ли взять – и единолично отменить складывавшиеся веками международные нормы? Как видим, можно. При том, что в самой формулировке "разрешил задерживать" кроется еще один нюанс, помимо ее заведомой незаконности. Речь идет о том, что такое "разрешение" на практике будет действовать лишь в том случае, если его примет как должное не только субъект – но и объект пиратской атаки».
Выборы в Армении
В воскресенье в Армении прошли парламентские выборы. Первое место заняла правящая партия «Гражданский договор» с результатом 49,81% голосов.
«Международный фреш» приводит информацию французского издания о массовых нарушениях закона со стороны армянских властей:
«За неделю в Армении 71 раз нарушили избирательное законодательство. Избирательная кампания в Армении, по сообщению Le Journal du Dimanche, проходит на фоне обвинений в массовых нарушениях со стороны действующего правительства Пашиняна, падения рейтинга власти и давления на оппозицию и церковь. Фиксируются злоупотребления административным ресурсом, судебные и политические атаки на критиков и рост напряженности внутри страны. Отдельно отмечаются претензии к ограничению свободы СМИ и возможному внешнему влиянию, включая сотрудничество с Францией в сфере информационной безопасности».
Политолог Илья Ухов подчеркивает, что давление армянского премьера Никола Пашиняна на оппозицию носило беспрецедентный характер:
«Аресты, запугивания, использование силовиков и даже военных для срыва явки – все это не могло не сказаться на результате. И даже в этих условиях оппоненты Пашиняна смогли переломить ход событий, навязать ему борьбу, порушить инерционный сценарий кампании, при котором "Гражданский договор" получал бы 60-70%. Итог закономерен – менее 50% и серьезнейший кризис легитимности. Понятно, что с армянским народом Россию связывают узы многовековой дружбы и братства – и Пашиняну не под силу их разрушить. Но также очевидно и то, что "бизнеса как обычно" с Ереваном уже не будет. Никто в России не будет помогать правящему режиму за счет России, за счет наши ресурсов, финансировать прожекты на пути "евроинтеграции" (фейковой, конечно же, как и все, что предлагает Пашинян)».
«Темник» отмечает, что в технологическом плане кампания отличилась плотным контролем власти над информационным полем:
«Модерация социальных сетей и удаление несогласных ресурсов, по ряду оценок, проходили при прямой консультационной поддержке профильных западных структур. В целом же Запад оказал премьеру максимальную дипломатическую протекцию: выборы предварялись европейскими саммитами в Ереване, визитами высокопоставленных американских политиков и публичными заявлениями мировых лидеров. Подобный карт-бланш позволил команде Пашиняна действовать предельно жестко, не опасаясь критики своих демократических практик со стороны зарубежных наблюдателей. В итоге формальная победа Пашиняна вовсе не означает безоговорочной поддержки его курса. Несмотря на масштабный прессинг, голос несогласных оказался весьма громким, наглядно продемонстрировав, что общество в стране изменилось. Полученные в подобных условиях результаты искажают реальную политическую картину и создают для власти определенный дефицит легитимности. Фактически прежняя политическая монополия "Гражданского договора" дала серьезную трещину. Удерживать баланс исключительно на административном ресурсе и западных авансах становится все сложнее, поэтому в новых реалиях руководству страны, так или иначе, придется идти на компромиссы и договариваться с оппозицией».
«Россия в глобальной политике» указывает, что правящая партия не сумела достичь результата, который полностью развязал бы ей руки:
«Если количество мандатов не скорректируется в пользу Пашиняна, парламент будет местом схватки по наиболее принципиальным вопросам. Также итог выборов показывает, что обещанный премьер-министром референдум об изменении Конституции не гарантирует ему успеха. Главный вопрос – убрать из преамбулы ссылку на Декларацию независимости, где упоминается Карабах. Это предварительное условие Баку для заключения мирного договора. Как бы то ни было, вопрос об отношениях России и Армении остается на повестке дня. Общий курс Еревана Пашинян не скрывает – дрейф прочь от Москвы, но без резких разрывов и по возможности с сохранением преимуществ взаимосвязей, как минимум, на переходный период».
«Доктор Z прописал» сравнивает предвыборные зачистки Пашиняна с полицейской спецоперацией:
«За месяц до голосования власть устроила самую массовую кампанию репрессий в истории независимой Армении. Преследовали и оппозиционных политиков, и представителей церкви – всех, кто критиковал премьер-министра. Но главной тактикой стали ежедневные обыски в региональных штабах оппозиции, где десятки людей в день лишались возможности работать. Параллельно власть ударила по самой слабой и незащищенной части общества. Студентов-агитаторов оппозиции угрожали выгнать из вузов. У предпринимателей – отнять бизнес. Учителей, врачей и чиновников насильно сгоняли на акции "Гражданского договора" и заставляли голосовать за Никола Пашиняна под угрозой увольнения».
Переговоры в Лондоне
В воскресенье главы Великобритании, Германии, Франции и Украины Кир Стармер, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели переговоры в Лондоне, по итогам которых предъявили России ряд заведомо неприемлемых требований для завершения украинского конфликта.
«Папочка канцлера» приводит подробности:
«По горячим следам вчерашней встречи в Лондоне Мерц, Макрон, Стармер и не пришей к… просроченный Зе выпустили совместное заявление, в котором выдвинули пять условий "для достижения справедливого и прочного мира" (по их мнению). 1. Прекращение боевых действий. 2. Текущая линия боевого соприкосновения должна стать отправной точкой. При этом "суверенное право Украины выбирать собственные механизмы безопасности должно полностью соблюдаться". 3. Киев должен получить надежные и юридически обязывающие гарантии безопасности. 4. Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока "РФ не прекратит агрессивную войну и не компенсирует Украине ущерб". 5. Европейские интересы безопасности должны быть защищены в любом соглашении. Кроме того, четверка "осудила массированные ракетные и беспилотные атаки России, а также безответственные и опасные вторжения российских беспилотников в воздушное пространство НАТО". Об на атаке ВСУ на Старобельск почему-то решили не упоминать».
Сенатор Алексей Пушков удивляется:
«Руководители трех ведущих стран Европы – Франции, Германии и Британии, встретившиеся в Лондоне с Зеленским, решили доказать, что им нечего делать за столом переговоров с Россией. В своем совместном заявлении Макрон, Мерц и Стармер выдвинули России все те же известные ультимативные условия для начала переговоров. Условия, которые Россия неоднократно отвергала. Не вполне понятно, как они мыслят себе переговоры на такой основе. Европейцы, с одной стороны, требуют места за столом переговоров, а с другой – делают все для того, чтобы переговоры оказались невозможными».
«Мюсли вслух» подчеркивают бессмысленность подобных встреч:
«Даже западные СМИ неохотно признают: президент Путин не только игнорирует любые хамские ультиматумы европейцев, при этом он не отказался ни от одного из своих требований с момента сорванных британцами переговоров в Стамбуле 4 года назад. Давить на Путина и угрожать России – бесполезно. Тем не менее, в воскресенье в Лондоне (ну это там, где рыба, чипсы, дрянная еда, отвратная погода(с)) собрались лидеры Великобритании, Франции, Германии и приглашенный с гастролями криворожский комик. По итогам представления России вновь были выдвинуты условия заключения мира на Украине. Среди них: размещение иностранного контингента на украинской земле и репарации(!) Киеву со стороны Москвы. Можно ли сказать, что эта шутка удалась? Можно, но при одном условии: если Путин рассмеялся».
«InfoDefense Спектр» тоже следит за провальными попытками европейцев одной рукой оказывать военную поддержку Киеву, а другой участвовать в переговорах с Москвой:
«Я думаю, что если европейские коллаборационисты хотят вмешаться в возможные переговоры между Москвой и Киевом, то это для того, чтобы направить окончательное соглашение в сторону нового формата в стиле Минска, который снова позволит сохранить бандеровский режим и продолжить военную помощь киевскому режиму. Для подготовки новой военной эскалации. Это милитаристское намерение трио коалиции желающих не должно затмить тот факт, что они всего лишь марионетки глобалистской стратегии, воплощенной в Европе военно-политическим тандемом фон дер Ляйен и Рютте. Как раз накануне этой лондонской встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал в Киев, чтобы в очередной раз заявить о своей безоговорочной поддержке бандеровского режима Зеленского».
«НАТО | Северный фронт» указывает на демарш Италии:
«Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пропустила несколько встреч с европейскими лидерами на фоне конфликтов и разногласий с Францией, Германией, Британией и Польшей из-за Украины. Об этом написала газета La Repubblica. Рим продолжает возражать против предложения о направлении военных на Украину и не видит никакой необходимости в спешке в приеме Киева в Евросоюз, отметили авторы издания. <…> Также пока, по информации газеты, не подтверждено участие Мелони и во встрече "коалиции желающих", которую в середине июля собирает в Париже Макрон. Обсуждается версия, что якобы Рим считает невозможным достижение мирного урегулирования на Украине без участия США даже при всех усилиях "англо-франко-немецкой тройки"».
Закрытие Ормузского пролива
В четверг штаб военного командования Ирана объявил, что страна закрывает проход для всех судов через Ормузский пролив из-за новых атак США.
«Кот-американист» считает, что ситуация для президента Дональда Трампа усложнилась:
«Сегодня президенту гораздо сложнее удерживать ситуацию в состоянии управляемого хаоса. Особенно на фоне новой ссоры со своим израильским коллегой Беньямином Нетаньяху. Хотя Трамп продолжает апеллировать к переговорам с Тегераном и даже говорит о перспективах успешной сделки. Цель – купировать эффект ближневосточного кризиса на внутреннюю политику США и предотвратить разрастание раскола среди лояльного электората (по подсчетам CNN, глава государства взывал к дипломатии почти 40 раз)».
Политик Николай Стариков рассуждает о вероятности того, что Трамп ограничит поддержку израильских авантюр:
«Трамп сейчас стремится остановить войну, поскольку она негативно сказывается на его политическом рейтинге. Вместе с тем ему нравится позиционировать себя честным посредником, который якобы не причастен к началу конфликтов ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, и теперь искренне верит в свою миротворческую роль, разговаривая с обеими сторонами. Однако, действуя прагматично, Трамп понимает: чтобы заставить Нетаньяху пойти на уступки, США, по сути, могут просто лишить Израиль поддержки. Прошло три месяца с момента нового витка конфликта, и, несмотря на жесткие удары и жертвы, Израиль не стал чувствовать себя в большей безопасности. Американское дистанцирование, в первую очередь, ставит под вопрос эффективность всей нынешней израильской стратегии и дает понять израильским избирателям: силовые методы не приносят результатов, а США не намерены безусловно поддерживать такие действия».
«Дисперсия Каргинизма / Ближний Восток» рассматривает три сценария того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке:
«Первый – короткая силовая пауза перед сделкой. США бьют, Иран отвечает ограниченно, обе стороны показывают своим аудиториям жесткость, а затем возвращаются к переговорам. Это, вероятно, тот сценарий, на который рассчитывает Трамп: "переговоры под бомбами", давление ради соглашения. Второй – контролируемая эскалация. Удары продолжаются несколько ночей, Иран атакует американские базы или цели в Персидском заливе, но обе стороны избегают полного срыва. Это самый вероятный и самый опасный промежуточный вариант: формально войны нет, но каждый следующий удар может изменить картину. Третий – срыв в большую региональную войну. Если Иран нанесет серьезный урон американским объектам или Трамп поймет, что давление не работает, то Вашингтон может перейти к уничтожению иранской инфраструктуры (прежде всего нефтяной), что будет иметь масштабные последствия. Тогда вопрос уже будет не в том, будет ли продолжение, а в том, кто сможет его остановить».
«Банкста» считает деньги:
«Если боевые действия на Ближнем Востоке продлятся до конца года, то средняя цена Urals способна дойти до $80-85 за баррель, а российская казна дополнительно получит как минимум 2,5 трлн рублей. Надежды на дипломатический прорыв исчезли после того, как катарская посредническая группа покинула Тегеран вечером в среду, не добившись прогресса в переговорах».
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