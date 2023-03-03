Телеграм: Киев расчехлил теракты Басаева

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В конце прошлой недели Минобороны РФ сообщило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. По данным ведомства, акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья. Во вторник погранслужба Украины объявила о строительстве фортификационных сооружений на границе с Приднестровьем.

«Темник» пишет об имиджевых угрозах для киевского режима:

«ВСУ официально подтвердили, что выдвинули контингент к Приднестровской границе. Наталия Гуменюк из южного командования пояснила, что развертывание войск является реакцией на некую мифическую угрозу со стороны российских миротворцев. Однако с мест приходят свидетельства, что подразделения ВСУ расположились практически в четырех километрах от складов на станции Колбасная. Что свидетельствует не об оборонительном характере мер, а о построении в боевые порядки для атаки. Что дальше? Вообще-то в случае агрессии Молдавия должна будет задействовать свои вооруженные силы для отпора агрессору. Легитимного casus belli просто нет. Россия считает ПМР частью Молдавии, а миротворцы находятся в непризнанной республике в рамках ратифицированных соглашений. Майя Санду попросту не может нарушить статус-кво, не поправ автоматически международное право. Так что нападение на Приднестровье может оказаться для Киева сродни рейду Басаева и Хаттаба на Дагестан с точки зрения потери легитимности своей позиции в глазах международного сообщества».

«Молдавский Vагон» комментирует новость о том, что США направляют в Молдавию генерал-майора Уильяма Дж. Хартмана, командующего Национальной кибернетической миссией США:

«Для понимания темы. Эти приятные во всех отношениях американские парни всегда появляются перед началом боевых действий. К примеру, в Украине еще в 2014-м под руководством этого генерала была сформирована группа американо-украинских хакеров, которые занимались "охотой" за русскими. <…> В практике американцев сопровождать любое военное вторжение или захват объекта лавиной кибератак, целью которых является парализовать связь или заблокировать интернет-провайдера, энергетику, банковские, государственные структуры и т.д. и т.п., чтобы таким образом проложить путь к захвату власти. И скажите теперь, что это не касается ситуации вокруг Приднестровья».

«Выбор Молдовы» следит за государственным визитом нового премьер-министра Молдавии:

«Появилась информация, что премьер-министр Дорин Речан прибыл с первым официальным зарубежным визитом в Бухарест не с пустыми руками... он привез с собой материалы для переговоров по поставке Молдове вооружений из Румынии. Ведь нашего вооружения для возможной атаки на Приднестровье критически не хватает, как видно на опубликованной недавно инфографике. Как отмечает источник, с большой долей вероятности Санду через Речана запросит у Бухареста и непосредственную помощь румынских вооруженных сил... а это уже совсем другой поворот. Речана в Бухаресте, кстати, встретили с воинскими почестями. Судя по всему, случайности не случайны».

На этой неделе в Молдавии прошли масштабные антиправительственные митинги, одним из организаторов которых выступила оппозиционная партия «Шор». Представители партии обвиняют президента Молдавии Майю Санду в неспособности справиться с экономическим кризисом, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию и упрекают власти в нежелании договариваться с Россией о более выгодных ценах на газ.

«Молдавский Крот» наблюдает за попытками Кишинева подавить протест:

«Десятки машин и автобусов пытаются развернуть на подъезде к Кишиневу. Полиция под надуманным предлогом их просто не пропускает. Движение заблокировано, люди на дороге скандируют "Долой диктатуру!". Очевидно, что власти пытаются сорвать сегодняшний протест в столице. Санду решила развернуть людей из глубинки и не дать им добраться до Кишинева. Раньше такие акции пытались представить как выходки недовольных столичных оппозиционеров. До президента наконец дошло: протест всенародный. После того, как полиция заблокировала колонны автобусов, она еще и требует от людей убираться отсюда, пытаясь их прогнать. А что дальше? Начнут стрелять? На каких основаниях люди не могут проехать по своему маршруту? В чем причина очередных неадекватных действий властей? Кажется, у режима Санду начинается агония».

«338» советует гражданам Молдавии, которые в центре Кишинева скандировали антивоенные лозунги, избрать другие формы протеста:

«Конечно, это дело сугубо молдавского общества. Но нам со стороны представляется, что блокировка трасс и железных дорог, по которым транзитом везут на Украину оружие, топливо и иные нужные на войне грузы, будет иметь больший антивоенный эффект с практическим результатом, нежели манифестации раз в неделю или пару раз в месяц. Тем более известно, что молдавскую транспортную инфраструктуру модернизируют не ради Молдавии, но ради транзитной логистики на Украину и с обходом Приднестровья. Никто не дает гарантий того, что предназначенные для Украины грузы не задержатся на территории РМ. И в Приднестровье это осознают, и вероятные сценарии прогнозируются, и принятые на границе меры продиктованы отнюдь не алармизмом. И если война молдаванам действительно не нужна, возможно, настало время переходить от слов к действиям?»

