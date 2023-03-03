Телеграм: Киев расчехлил теракты Басаева
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её граница
В четверг утром украинские диверсанты напали на мирных жителей в приграничном Климовском районе Брянской области. Погибли двое мирных жителей, 10-летний ребенок получил ранение. Террористы заминировали территорию, оставив множество взрывных устройств различного типа. Ответственность на себя взял так называемый «Русский добровольческий корпус» (РДК). Президент РФ Владимир Путин назвал действия украинских диверсантов терактом.
«o4evidezОчевидец» пишет о целях теракта:
«Никакого осмысленного военного значения у данной акции нет. Атака несет единственный смысл – посеять страх и неуверенность в российском обществе, причем не только в приграничных регионах. В чистом виде терроризм как он есть».
Политик Сергей Григоров комментирует ложь официального Киева:
«Нынешний теракт Украины (а его осуществляли ВСУ) вызывает не страх, а гнев. Общество будет требовать признать Украину террористическим государством и уничтожить. И, конечно, информационно они уже говорят, что теракт провели не украинцы, а какие-то "русские" партизаны. Это уже их официальное заявление. Интересные, конечно, партизаны, которые являются кадровыми военнослужащими ВСУ».
Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов проводит аналогии с контртеррористической операцией в Чеченской Республике:
«Происходящие сейчас события в Брянской области очень похожи на действия террористов под командованием Шамиля Басаева. Они так же брали в заложники и расстреливали мирных граждан, совершали подрывы и нападали на сотрудников силовых структур, захватывали не только населенные пункты, но и практически целые регионы (Ингушетия, 2004 год). Действия украинских ДРГ сегодня ничем не отличаются от басаевских террористов, а значит, и работать с ними надо, как завещал президент. Мочить в сортире!»
«Мюсли вслух» тоже вспоминают Басаева, внесенного в списки международных террористов ООН:
«Бандиты расстреляли гражданский автомобиль с людьми внутри и сняли видео на фоне ФАПа. С военной точки зрения, эта вылазка имеет мало смысла, основной упор на психологическую составляющую: посеять панику, попиарить РДК в качестве "повстанцев за правое дело", помочь западной и украинской пропаганде в замыливании российского тезиса о террористическом характере киевского режима (нападение устроили экс-россияне). Чистая басаевщина».
«Логика Маркова» убеждена, что главной целью нападения была реклама организаторов теракта:
«Выясняется главная политическая цель нападения на Брянскую область, – это пиар продвижения Русского Добровольческого корпуса. РДК был создан спецслужбами Украины и США и Британии с целью последующего участия в военных действиях на территории России. Возглавляет его формально бывший депутат государственной думы Илья Пономарев. Проблема у РДК в том, что туда никто не идет. Вот решили сделать ему рекламу. РДК уже взял на себя ответственность за это нападение. Реально, думаю, это был спецназ военной разведки Украины».
Приднестровье и его граница
В конце прошлой недели Минобороны РФ сообщило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. По данным ведомства, акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья. Во вторник погранслужба Украины объявила о строительстве фортификационных сооружений на границе с Приднестровьем.
«Темник» пишет об имиджевых угрозах для киевского режима:
«ВСУ официально подтвердили, что выдвинули контингент к Приднестровской границе. Наталия Гуменюк из южного командования пояснила, что развертывание войск является реакцией на некую мифическую угрозу со стороны российских миротворцев. Однако с мест приходят свидетельства, что подразделения ВСУ расположились практически в четырех километрах от складов на станции Колбасная. Что свидетельствует не об оборонительном характере мер, а о построении в боевые порядки для атаки. Что дальше? Вообще-то в случае агрессии Молдавия должна будет задействовать свои вооруженные силы для отпора агрессору. Легитимного casus belli просто нет. Россия считает ПМР частью Молдавии, а миротворцы находятся в непризнанной республике в рамках ратифицированных соглашений. Майя Санду попросту не может нарушить статус-кво, не поправ автоматически международное право. Так что нападение на Приднестровье может оказаться для Киева сродни рейду Басаева и Хаттаба на Дагестан с точки зрения потери легитимности своей позиции в глазах международного сообщества».
«Молдавский Vагон» комментирует новость о том, что США направляют в Молдавию генерал-майора Уильяма Дж. Хартмана, командующего Национальной кибернетической миссией США:
«Для понимания темы. Эти приятные во всех отношениях американские парни всегда появляются перед началом боевых действий. К примеру, в Украине еще в 2014-м под руководством этого генерала была сформирована группа американо-украинских хакеров, которые занимались "охотой" за русскими. <…> В практике американцев сопровождать любое военное вторжение или захват объекта лавиной кибератак, целью которых является парализовать связь или заблокировать интернет-провайдера, энергетику, банковские, государственные структуры и т.д. и т.п., чтобы таким образом проложить путь к захвату власти. И скажите теперь, что это не касается ситуации вокруг Приднестровья».
«Выбор Молдовы» следит за государственным визитом нового премьер-министра Молдавии:
«Появилась информация, что премьер-министр Дорин Речан прибыл с первым официальным зарубежным визитом в Бухарест не с пустыми руками... он привез с собой материалы для переговоров по поставке Молдове вооружений из Румынии. Ведь нашего вооружения для возможной атаки на Приднестровье критически не хватает, как видно на опубликованной недавно инфографике. Как отмечает источник, с большой долей вероятности Санду через Речана запросит у Бухареста и непосредственную помощь румынских вооруженных сил... а это уже совсем другой поворот. Речана в Бухаресте, кстати, встретили с воинскими почестями. Судя по всему, случайности не случайны».
На этой неделе в Молдавии прошли масштабные антиправительственные митинги, одним из организаторов которых выступила оппозиционная партия «Шор». Представители партии обвиняют президента Молдавии Майю Санду в неспособности справиться с экономическим кризисом, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию и упрекают власти в нежелании договариваться с Россией о более выгодных ценах на газ.
«Молдавский Крот» наблюдает за попытками Кишинева подавить протест:
«Десятки машин и автобусов пытаются развернуть на подъезде к Кишиневу. Полиция под надуманным предлогом их просто не пропускает. Движение заблокировано, люди на дороге скандируют "Долой диктатуру!". Очевидно, что власти пытаются сорвать сегодняшний протест в столице. Санду решила развернуть людей из глубинки и не дать им добраться до Кишинева. Раньше такие акции пытались представить как выходки недовольных столичных оппозиционеров. До президента наконец дошло: протест всенародный. После того, как полиция заблокировала колонны автобусов, она еще и требует от людей убираться отсюда, пытаясь их прогнать. А что дальше? Начнут стрелять? На каких основаниях люди не могут проехать по своему маршруту? В чем причина очередных неадекватных действий властей? Кажется, у режима Санду начинается агония».
«338» советует гражданам Молдавии, которые в центре Кишинева скандировали антивоенные лозунги, избрать другие формы протеста:
«Конечно, это дело сугубо молдавского общества. Но нам со стороны представляется, что блокировка трасс и железных дорог, по которым транзитом везут на Украину оружие, топливо и иные нужные на войне грузы, будет иметь больший антивоенный эффект с практическим результатом, нежели манифестации раз в неделю или пару раз в месяц. Тем более известно, что молдавскую транспортную инфраструктуру модернизируют не ради Молдавии, но ради транзитной логистики на Украину и с обходом Приднестровья. Никто не дает гарантий того, что предназначенные для Украины грузы не задержатся на территории РМ. И в Приднестровье это осознают, и вероятные сценарии прогнозируются, и принятые на границе меры продиктованы отнюдь не алармизмом. И если война молдаванам действительно не нужна, возможно, настало время переходить от слов к действиям?»
Школа и её наставники
В четверг Владимир Путин в режиме видеоконференции обратился к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника» и дал старт Году педагога и наставника в России.
«Мейстер» размышляет о роли учителя:
«На встрече президент особенно отметил, что именно традиции российской педагогической школы, где самое серьезное внимание уделяется воспитанию гражданственности и патриотизма, стало причиной массового героизма наших бойцов. На встрече многое говорилось о дальнейшем кадровом укреплении сферы образования, поддержке учителей и капремонте школ, однако президент не зря подчеркнул воспитательную роль педагога. Учитель – проводник ценностей государства и общества, и разницу в результатах этого труда мы сейчас можем видеть воочию: пока наши солдаты, рискуя жизнями, выводят мирных жителей из домов в зоне боев, бойцы ВСУ за ними прячутся. Пока наши бойцы делятся пайками с гражданскими, украинские диверсанты расстреливают машины с детьми на Брянщине. Все это позволяет сказать, что, несмотря на объективно существующие проблемы в нашей системе образования (и по матчасти, и по статусу педагога), наша страна сохранила высокую гуманистическую планку ценностей, передаваемых нашим детям».
Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров радуется знакомым лицам:
«Приятно было увидеть среди участников победителей конкурсов и проектов платформы "Россия – страна возможностей": "Флагманы образования", "Лидеры России", "Большая перемена", а также выпускников образовательной программы "Наставничество" Мастерской управления "Сенеж". Получили поддержку от председателя наблюдательного совета платформы "Россия – страна возможностей", Президента РФ Владимира Путина: "Обязательно будем расширять созданную за последние годы линейку конкурсов, проектов платформы "Россия – страна возможностей"". Поздравляю учителей, преподавателей, наставников с открытием профессионального года! Успехов, вдохновения и крепкого здоровья!»
«ОбОбраз» отмечает, что торжественное открытие Года педагога и наставника приурочено к 200-летию великого русского педагога Константина Ушинского:
«Праздновать юбилей в течение года вполне логично, потому что долгое время считалось, что Ушинский родился не в 1823-м, а в 1824-м. Существовала версия, что родители прибавили ребенку год, чтобы раньше определить его на учебу. И поэтому 150-летие Ушинского с размахом праздновали в 1974 году. Сейчас тоже встречается путаница, но смешивают уже не разные годы, а разные даты: кто-то указывает день по старому стилю, а другие неправильно переводят старый стиль в новый».
«HARDКОРЮШКА» рассказывает про всероссийский «Марафон наставников», который в четверг начался во Владивостоке:
«В студию всероссийского общества "Знание" в кампусе ДВФУ пригласили людей, у которых действительно есть чему поучиться. На протяжении многих лет они преодолевали трудности и испытания. Праздновали победы, переживали, получали бесценный опыт и готовы им поделиться. Зрители марафона познакомились с предпринимателями Владивостока и людьми, которые выпускают будущих деятелей бизнеса. В течение нескольких часов в прямом эфире из студии во Владивостоке говорили о том, как начать свой путь к цели, где взять идеи, знания и ресурсы для того, чтобы стать предпринимателем. Марафон проходит сегодня по всей стране в десяти городах России. Кроме Владивостока, это Москва, Архангельск, Вологда, Екатеринбург, Казань, Курск, Тула, Саранск и Сочи».
Москва и её кольца
В среду Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в запуске Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. БКЛ протяженностью 70 километров стала самой большой в мире кольцевой линией метро.
Гендиректор строительного предприятия «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков гордится инновационным подходом:
«Большое метрокольцо сконцентрировало самые передовые технологические решения! Вкратце. Станции размещены на уровне -30 метров от поверхности и возводятся в открытых котлованах всего за 2-3 года. Такой подход также позволил нам максимально применить щитовую проходку: в строительстве 143 км тоннелей (вместе с техническими ветками и съездами) задействовали рекордные 33 ТПМК [тоннелепроходческих комплекса – прим. ред.], из них 4 щита-"гиганта", которые ускоряют проходку на 20%».
«Всевидящее око» пишет о том, как изменится жизнь москвичей, и пытается не злорадствовать над американцами:
«Новая транспортная артерия изменит жизнь города, уверены архитекторы и урбанисты. Вместе с Московским центральным кольцом и Московскими центральными диаметрами БКЛ полностью поменяет сложившуюся за многие десятилетия модель передвижения москвичей по городу – теперь отпадет нужда делать дополнительные пересадки, время на дорогу из дома на работу и обратно существенно сократится. Не стоило бы в такой день злорадствовать над проблемами наших недругов, но хронические проблемы с инфраструктурой (вчера в США сошел с рельс третий за месяц грузовой состав) наводят на мысль, что высчитывая процент белых и темнокожих сотрудников, занятых в транспортной сфере, вместо того, чтобы модернизировать железные дороги, они занимаются чем-то не тем. У них БЛМ, а в Москве – БКЛ!»
Политик Андрей Метельский отмечает, что от запуска БКЛ выигрывают и автомобилисты:
«Теперь весь город будет получать существенные преимущества от работы данного элемента транспортной системы города. Автомобилисты могут сказать: а нам-то какая польза? Но она есть, и существенная – разгрузка автомобильных дорог. Многие горожане теперь получили доступность станций подземки и сокращение времени в пути, это весомый повод, чтобы ездить на метро, а не на личном авто. Главное, что всегда есть выбор, вариативность возможностей. Важно то, что это существенный вклад в экологию города. Не стоит забывать и о мультипликативном экономическом эффекте развития инфраструктуры. За мудреным понятием стоит конкретная польза – развитие территорий и повышение деловой активности. По подсчетам экономистов, каждый рубль, вложенный государством в инфраструктуру, возвращается четырьмя рублями. Но главное и бесценное – время. Сотни тысяч москвичей сэкономят до часа в день на своих поездках на работу и обратно. В неделю это уже пять часов, а у кого-то и больше. Это то время, которое можно посвятить общению со своими близкими или своему собственному саморазвитию. Это время, которое позволит кому-то выкроить в графике полчаса на пробежку или другие занятия спортом, а кому-то больше читать. Кто-то теперь будет успевать после работы гонять с сыновьями в футбол, а кто-то чаще навещать пожилых родителей. Вот в чем главная ценность сегодняшнего большого подарка москвичам, в этом смысл Большой кольцевой!»
«Fantastic Plastic Machine» рассуждает о позитивных итогах транспортной политики московского правительства:
«Облик современных городов меняется в сторону демократизации и, как бы это назвать, кластеризации. Раньше они делились на "спальные районы" (где спать), "рабочие районы" (где работать и тоже спать), "деловой центр" (тоже где работать, но не на заводе). Каждое утро и каждый вечер людские массы перемещаются между этими точками. Автомобиль – для правильных граждан, общественный транспорт – для лохов. Где-то в одной точке смыкается "пролетариат", который пешком ходит на завод, и "белая кость", которая может себе позволить квартиру в пешей доступности от делового центра. Так вот, это в прошлом. Концепция работы общественного пространства, организации района и т.д. Машина потеряла ценность, центр у каждого свой, вместе с дистанционной работой теряет смысл и сама "близость к работе". Город расползается на огромные, связанные между собой пространства-районы, у каждого из которых свой центр. Так устроены большинство европейских мегаполисов. И Москва теперь тоже устроена так. Эта самая связанность, видимо, была одной из задач собянинского правления – и вот, у сети общественного транспорта теперь совершенно новые очертания, а у города новый облик».
«АДЕКВАТ Z» подчеркивает значимость открытия столь масштабного проекта во время проведения спецоперации:
«В мирное время это был бы повод для довольно дежурных замечаний про лучший город Земли, темпы его развития и десять минут на дорогу между довольно бесчисленными парами пунктов, где до открытия БКЛ запросто съедалось и полчаса, и больше. А в военное – имеем не менее веское основание заметить, что стране была и остается по силам успешная реализация мегапроектов любого масштаба, содержания и сложности. Подразумевающая всестороннюю организацию трудов где десятков, а где и сотен тысяч человек и великого множества разнообразных ресурсов ради получения одного на всех результата. Что является очень близкой метафорой как раз военных усилий. Тех самых, которые будут увенчаны победой в том числе как раз по приведенной причине».
Европа и её протесты
На этой неделе и в минувшие выходные в разных странах прошли протесты против поставок военной техники на Украину.
«Постовой» пишет о Франции:
«Акции в поддержку Донбасса и против поставок оружия Украине прошли в ряде французских городов рядом с заводами, принадлежащими военной компании Nexter, производящей, в частности, гаубицы Caesar, которые Франция поставляет Украине, сообщили организаторы движения SOS Donbass. Акции прошли у заводов Nexter в городах Роан на юге Франции, а также в Версале».
Журналист Роман Голованов следит за Германией:
«По данным полиции, в минувшие выходные на про-украинский митинг вышло 10000 человек. А на про-российский собралось 13.000 человек. Немецкая элита вынуждена обращать внимание. Они стараются маргинализировать эту часть потенциального электората. Но много людей не получается записать в маргиналы. Тем более достаточная часть культурной элиты поддерживает эти движения. Есть люди с сильной волей и характером в Германии. Людей, готовых ехать на фронт – их как не было, так и нет. На всю Германию наберется, может быть, несколько десятков человек. В целом немцы настроены миролюбиво. Несмотря на всю ту информацию, которая льется на них с экранов и со страниц газет».
В Берлине напротив посольства РФ установили подбитый российский танк, который должен был символизировать солидарность с Украиной. Но что-то пошло не так: немцы завалили танк живыми цветами в знак солидарности с Россией. Через несколько дней берлинские власти этот танк стыдливо увезли.
«Мышь в овощном» отмечает, что даже подбитый русский танк внушает русофобам ужас:
«Подбитый русский танк, призванный символизировать успехи киевских карателей, превратился в стихийный монумент русским воинам, сражающимся за освобождение Украины. А как оказалось сейчас – даже будучи поврежденной, эта боевая машина по-прежнему настолько пугает наших оппонентов, что они предпочли спрятать ее от глаз подальше».
«Хайлайт | Новости» отмечают, что и граждане Латвии не подвели:
«В Латвии, как и в Германии, граждане начали приносить цветы к подбитому российскому танку, выставленному в Кронвальдском парке. Мемориал не понравился властям. Полиция уже усмотрела в этом страшное преступление и начала расследование».
«РосСкандал» предрекает западным правительствам отрезвление:
«Всю неделю евро-массы выступают против поставок оружия Киеву – Канада, Германия, Италия, Франция… В Израиле звучит "Вставай, страна огромная…", в Берлине несут цветы к посольству РФ. Огромная часть западного общества раздражена Украиной, ее поддержка тает. Но США и НАТО плевать на общество. А также плевать лидерам и правительствам, блокам, партиям и хартиям – всем, всем, всем… Когда европейцы поймут, что у них не осталось ни одного гос- и политического института, КОТОРЫЙ БЫЛ БЫ ЗА НИХ, они начнут эти институты создавать. И это будет больно...»
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