Телеграм: Канье Уэст, горящий Киев, истерика японцев

1

На этой неделе стало известно, что 10 и 11 октября американский рэпер Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию из-за того, что музыкант, признававшийся в проблемах с психикой, неоднократно выражал симпатии к немецким фашистам.

Политолог Юрий Баранчик задает вопросы:

«Россия позиционирует себя как защитницу традиционных ценностей и страну, победившую нацизм. При этом организаторы приглашают артиста, чья публичная биография последних лет напрямую связана с прославлением Гитлера, фашизма и нацистской символики. Конечно, в жизни действительно случается всякое, и у Канье Уэста просто были "маниакальные эпизоды психотического, параноидального и импульсивного поведения", как написал сам артист, после которых он страдал припадками любви к Гитлеру, а теперь ему полегчало. Однако кто даст гарантию, что именно в Питере у него вновь не проявятся данные расстройства? Что на концерте в бывшем блокадном Ленинграде он не заявит о своей любви к Гитлеру, фашизму или не выйдет на сцену в футболке со свастикой?»

«Птичья ягода» объясняет, почему билеты на концерт раскупили за считанные часы:

«Ну во-первых, Канье не исполнитель, он законодатель определенного направления. В начале нулевых он вывел черный рэп из-под привычной всем шконки в более широкие массы. Пока коллеги по цеху надрывались про перестрелки, телок, тачки и наркоту, Канье заговорил речитативом о чувствах, личных кризисах, религии, социальном неравенстве. Напомню, тогда, в начале нулевых, левая повесточка еще не била ключом по головам обывателя столь оглушительно, как сейчас, поэтому порыв публике пришелся по нраву. Во-вторых, Канье постоянно экспериментировал со звуком и смешивал жанры. Добавлял живой оркестр, сложные аранжировки (которых рэп по классике особо и не предполагает), привлекал именитых композиторов, музыкантов и даже художников для оформления обложек альбомов. Начал активно использовать сэмплы, тем самым сдвинув хип-хоп в направление электронной музыки. В общем, многое, привычное современному уху (тот же автотюн), ушло в массы не без участия Канье, сделав его своего рода значимым явлением в музыкальной индустрии».

Предприниматель Андрей Ковалев рад приезду Уэста:

«Россия – часть большого мира. И культурная изоляция не должна длиться вечно. Последние 7 лет концерты иностранных артистов в нашей стране редкость. Сначала пандемия, затем международные санкции остановили гастроли мировых звезд в России. Канье Уэст фигура крайне неоднозначная. Вокруг его высказываний и творчества было и остается множество серьезных скандалов. Но вопрос для меня сейчас в другом. Если артист мирового масштаба действительно приезжает выступать в Россию, это означает, что культурная изоляция начинает давать трещину. И россияне уже проголосовали рублем. Самые доступные билеты, которые стоили около 9 тысяч рублей, были раскуплены моментально. Если российская публика хочет увидеть Канье Уэста, то почему мы должны ей это запрещать или объяснять, какую музыку правильно слушать? Я патриот России и хочу, чтобы в нашу страну приезжали мировые артисты. Чтобы вместе с ними приезжали иностранные зрители. Чтобы они увидели настоящую Россию своими глазами! Такое уже было во время Чемпионата мира по футболу, когда к нам приехали люди со всей планеты, и для многих реальная Россия оказалась совсем не такой, какой они представляли ее по заголовкам зарубежных СМИ. Поэтому я за открытость, за большие концерты и за возвращение России в мировой культурный обмен. Россия открыта миру. Приезжайте в Россию!»

«Темник» рассуждает о плюсах и минусах:

«Анонс концерта Канье Уэста в Питере вызвал полемику в Госдуме. Депутат Николай Новичков предлагает музыканту публично поддержать СВО, иначе придется ответить за восхваление Гитлера по российских законам. А депутат Виталий Милонов предлагает простить дурака иностранного и дать выступить с концертом. Вероятно, между похожими позициями мечется мысль и в других кабинетах. С одной стороны, мировая звезда приезжает в Россию – хорошо ведь для имиджа. С другой стороны, бэкграунд этой звезды не самый положительный (Великобритания в этом году даже запретила ему въезд за антисемитизм)».

«Nadezhda Malysh» наблюдает за ажиотажем:

«Смотрю на то, что происходит в соцсетях, и не перестаю удивляться: вся моя лента – это сплошной Канье Уэст. Авиабилеты в Питер улетают в космос, отели поднимают ценники, рестораны срочно рисуют спешл-меню. Инфлюенсеры и креаторы вообще красавчики, хайпуют на этой теме вовсю, задают настроение. Весь город в состоянии предвкушения, люди буквально с ума посходили. И знаете, что самое поразительное? Это все сделал один человек. Один. Такой масштаб личности, такая суета вокруг одной фигуры – это, конечно, впечатляет до мурашек. Каким бы ни было твое личное отношение к нему, отрицать факт невозможно: он – личность мирового масштаба, невероятно талантливый музыкант и артист, который собирает полные стадионы».

