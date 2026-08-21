Телеграм: Канье Уэст, горящий Киев, истерика японцев

Санкт-Петербург ждёт скандального американского рэпера, Москва - не менее скандального японского посла, а Украина - прилёта российских ракет на фоне скандала с министром обороны.

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Гастроли Канье Уэста

На этой неделе стало известно, что 10 и 11 октября американский рэпер Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию из-за того, что музыкант, признававшийся в проблемах с психикой, неоднократно выражал симпатии к немецким фашистам.

Политолог Юрий Баранчик задает вопросы:

«Россия позиционирует себя как защитницу традиционных ценностей и страну, победившую нацизм. При этом организаторы приглашают артиста, чья публичная биография последних лет напрямую связана с прославлением Гитлера, фашизма и нацистской символики. Конечно, в жизни действительно случается всякое, и у Канье Уэста просто были "маниакальные эпизоды психотического, параноидального и импульсивного поведения", как написал сам артист, после которых он страдал припадками любви к Гитлеру, а теперь ему полегчало. Однако кто даст гарантию, что именно в Питере у него вновь не проявятся данные расстройства? Что на концерте в бывшем блокадном Ленинграде он не заявит о своей любви к Гитлеру, фашизму или не выйдет на сцену в футболке со свастикой?»

«Птичья ягода» объясняет, почему билеты на концерт раскупили за считанные часы:

«Ну во-первых, Канье не исполнитель, он законодатель определенного направления. В начале нулевых он вывел черный рэп из-под привычной всем шконки в более широкие массы. Пока коллеги по цеху надрывались про перестрелки, телок, тачки и наркоту, Канье заговорил речитативом о чувствах, личных кризисах, религии, социальном неравенстве. Напомню, тогда, в начале нулевых, левая повесточка еще не била ключом по головам обывателя столь оглушительно, как сейчас, поэтому порыв публике пришелся по нраву. Во-вторых, Канье постоянно экспериментировал со звуком и смешивал жанры. Добавлял живой оркестр, сложные аранжировки (которых рэп по классике особо и не предполагает), привлекал именитых композиторов, музыкантов и даже художников для оформления обложек альбомов. Начал активно использовать сэмплы, тем самым сдвинув хип-хоп в направление электронной музыки. В общем, многое, привычное современному уху (тот же автотюн), ушло в массы не без участия Канье, сделав его своего рода значимым явлением в музыкальной индустрии».

Предприниматель Андрей Ковалев рад приезду Уэста:

«Россия – часть большого мира. И культурная изоляция не должна длиться вечно. Последние 7 лет концерты иностранных артистов в нашей стране редкость. Сначала пандемия, затем международные санкции остановили гастроли мировых звезд в России. Канье Уэст фигура крайне неоднозначная. Вокруг его высказываний и творчества было и остается множество серьезных скандалов. Но вопрос для меня сейчас в другом. Если артист мирового масштаба действительно приезжает выступать в Россию, это означает, что культурная изоляция начинает давать трещину. И россияне уже проголосовали рублем. Самые доступные билеты, которые стоили около 9 тысяч рублей, были раскуплены моментально. Если российская публика хочет увидеть Канье Уэста, то почему мы должны ей это запрещать или объяснять, какую музыку правильно слушать? Я патриот России и хочу, чтобы в нашу страну приезжали мировые артисты. Чтобы вместе с ними приезжали иностранные зрители. Чтобы они увидели настоящую Россию своими глазами! Такое уже было во время Чемпионата мира по футболу, когда к нам приехали люди со всей планеты, и для многих реальная Россия оказалась совсем не такой, какой они представляли ее по заголовкам зарубежных СМИ. Поэтому я за открытость, за большие концерты и за возвращение России в мировой культурный обмен. Россия открыта миру. Приезжайте в Россию!»

«Темник» рассуждает о плюсах и минусах:

«Анонс концерта Канье Уэста в Питере вызвал полемику в Госдуме. Депутат Николай Новичков предлагает музыканту публично поддержать СВО, иначе придется ответить за восхваление Гитлера по российских законам. А депутат Виталий Милонов предлагает простить дурака иностранного и дать выступить с концертом. Вероятно, между похожими позициями мечется мысль и в других кабинетах. С одной стороны, мировая звезда приезжает в Россию – хорошо ведь для имиджа. С другой стороны, бэкграунд этой звезды не самый положительный (Великобритания в этом году даже запретила ему въезд за антисемитизм)».

«Nadezhda Malysh» наблюдает за ажиотажем:

«Смотрю на то, что происходит в соцсетях, и не перестаю удивляться: вся моя лента – это сплошной Канье Уэст. Авиабилеты в Питер улетают в космос, отели поднимают ценники, рестораны срочно рисуют спешл-меню. Инфлюенсеры и креаторы вообще красавчики, хайпуют на этой теме вовсю, задают настроение. Весь город в состоянии предвкушения, люди буквально с ума посходили. И знаете, что самое поразительное? Это все сделал один человек. Один. Такой масштаб личности, такая суета вокруг одной фигуры – это, конечно, впечатляет до мурашек. Каким бы ни было твое личное отношение к нему, отрицать факт невозможно: он – личность мирового масштаба, невероятно талантливый музыкант и артист, который собирает полные стадионы». 

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Внутриполитический кризис на Украине

На Украине продолжаются коррупционные и кадровые скандалы.

Блогер Кирилл Шулика пишет о заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ):

«НАБУ сообщило, что провело спецоперацию по "ликвидации высокоуровневой коррупции", в состав преступной группировки входит замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая, бывший депутат Верховной рады, председатель правления государственного банка и другие. Речь идет о 150 млн гривен наличными, которые, по данным следствия, по ряду счетов подставных компаний были введены в легальное обращения для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас". Владимир Зеленский уже отправил Мудрую в отставку. По данным украинской прессы, в новом расследовании фигурируют имена главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии и депутата Верховной рады Даниила Гетманцева. <…> Во-первых, обо всех коррупционных схемах, основе нынешнего украинского режима, фигуранты говорят на русском языке. Во-вторых, если тебе в карманы идут потоки денег, то зачем останавливаться? Это к вопросу о том, хочет ли Киев мира».

«Хайли Лайкли» отмечает новое назначение:

«Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины. Это попытка Зеленского погасить политический кризис, вызванный резким увольнением [бывшего министра обороны Михаила] Федорова, который считался реформатором оборонного сектора. Выбрал он кандидата из силового блока (СБУ), а не гражданского реформатора, каким был Федоров на этом посту. Хмара – экс-глава спецназа "Альфа" СБУ и куратор дальних ударов по РФ».

«Шо, опять?» подчеркивает, что военным ведомством Украины будет управлять террорист и экстремист:

«Это не кабинетный чиновник. Его называют одним из организаторов теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, когда погибли мирные граждане. Во времена врио главы СБУ Хмара отвечал за логистику и беспилотники, координировал поставки дронов и, по данным СКР, лично планировал диверсии на российской территории. По информации украинских СМИ, он также считается ключевой фигурой в координации ударов БПЛА по приграничным регионам России. Его имя связывают с кровавой трагедией в "Крокус Сити". Экс-глава Минобороны Федоров, который пытался сорвать назначение Хмары, проиграл. Этим назначением Киев публично сделал ставку на диверсионно-террористические методы ведения войны».

«Украина не Россия?» рассуждает об интересах бывшего министра обороны:

«Если рассудить трезво, переназначение Федорова министром обороны ему крайне не выгодно с политической точки зрений: он теряет флер "несправедливо обиженного", а работа на этом посту при желании Банковой могла быстро превратится в эшафот, если бы на него стали валить все проблемы на фронте, снабжения его всем необходимым и обеспечения государственных закупок в интересах армии (читай – коррупции)».

«Мейстер» обращает внимание на публикации о супруге украинского президента:

«Формально Елена Зеленская не занимает государственных должностей. Однако, по данным СМИ, она способна блокировать назначения неугодных чиновников и влиять на карьерный рост любимчиков, типа экс-министра образования Оксена Лисового. В истории диктатур Латинской Америки, к которым так эстетически тяготеет Зеленский, есть поучительный пример. Исабель Перон, ее неформальное влияние при муже (президенте Хуане Пероне) быстро трансформировалось в реальную власть. При нем в 1973 году она стала вице-президентом, а после смерти мужа через год – президентом. Итог правления печален: экономические трудности, репрессии, и в 1976 году военные свергают Исабель Перон, отправляя ее в изгнание. Сегодня Украина аналогичным образом управляется через семейные кланы и неформальные коррупционные механизмы. Вопрос лишь в том, как долго это сможет продолжаться, прежде чем армия или народ скажут свое слово».

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Продолжение СВО

Авторы каналов продолжают наблюдать за ходом СВО.

«Оптимистка в штатском» обращает внимание на дальность полетов наших беспилотников:

«Реактивные "Герани" впервые долетели до западной части Украины по аэродрому в Луцке. Это около 900 км от точки пуска и 700 км от самой ЛБС. Ранее о таких БПЛА у нас не сообщалось. Судя по всему, на полигоне "Украина" происходит тест новых БПЛА. Не только же мерзким мелкобритам такими вещами заниматься. В эту игру можно играть вдвоем».

«АДЕКВАТ Z» наблюдает за деиндустриализацией Украины:

«Вслед за "Запорожсталью" ночью уработаны доменный цех и энергетическое хозяйство "Криворожстали". Принимающая сторона заявляет, что ключевые производственные процессы остановлены частично, но даже если не врет, это вопрос не более чем доразведки и добавки: раз приговор вынесен, в исполнение он будет приводиться до конца, на том основании, что часть веревок оборвалась, воздерживаться от повешения на бис никто не будет. Следующий на скорой очереди, и об этом можно говорить уже не с надеждой, а с уверенностью, Днепродзержинск, где еще трепыхаются последние (вынося Кривой Рог за скобки) остатки укрометаллургии полного цикла. Когда пара оставшихся там доменных печей испустит дух, декоммунизацию отрасли можно будет считать в целом завершенной. А на хозяев украинцев полном объеме лягут как финансовые, так и чисто материальные, в смысле обеспечения холопам объемов и номенклатур внутреннего (хотя бы в чисто военных целях) потребления выпавшего ассортимента, последствия обнуления металлургии на хуторе».

Политолог Павел Данилин комментирует взятие нашими войсками очередного населенного пункта:

«Над Малой Токмачкой реет российский триколор. И я скажу так, что юмор тут неуместен. Для понимания – что это такое – это село рядом с дорогой, ведущей к Запорожью. Село находится около железной дороги и обычной трассы на Запорожье. Подходы к селу полностью открытые. Кирпичный завод – единственная точка, где можно закрепиться. Это примерно то же самое, как спрашивают – почему, взяв Херсон, ВС РФ не двинулись сухопутным маршрутом до Николаева и Одессы. По чистой степи без тумана войны. И да, каждый дегенерат, который шутит про Малую Токмачку, не стоит и плевка бойца, бравшего это село».

«Труба от качелей» отмечает, что общие объемы финансирования Украины со стороны Запада падают, но радоваться рано:

«Несмотря на прекращение американской финансовой помощи и существенное сокращение поставок вооружений, расслабляться рано. В европейском резерве из "обещанных" (committed) с 2022 г. 549 млрд евро остается неизрасходованных 175 млрд евро. То есть, исходя из трат 2025-2026 гг., может хватить еще на 3-4 года войны. Правда, с учетом наших недавних серьезных ударов по флагманам украинской экономики, сокращающих собственные источники финансирования Киева, европейский резерв может израсходоваться и быстрее. А что США? Будут, конечно, и дальше продавать оружие за деньги, в том числе и Украине, но в порядке общей очереди».

«Мышь в овощном» комментирует новость о том, что ВСУ перебросили на передовую несколько боевых групп, укомплектованных этническими венграми:

«С точки зрения Киева, целенаправленная отправка на фронт представителей этнических меньшинств, проживающих на контролируемых бандеровцами территориях, совершенно логично. Цинично, бесчеловечно, преступно – но при этом логично. Тем более, когда речь идет о меньшинствах, у которых есть свои территории компактного проживания – и есть государства, в которых их представители формируют государствообразующий народ. Условный венгр из Закарпатья, отправленный в окопы, временно затыкает своим телом дыру на фронте. Он же позволяет остаться дома своему "согражданину" откуда-нибудь с Западэнщины, в котором бандеровское недогосударство видит свою главную опору. Изъятие этого "рекрута" из родного села, с точки зрения организаторов процесса, должно снизить там "сепаратистские" настроения. А его запланированная гибель, соответственно, призвана способствовать росту антироссийских настроений как в Закарпатье – так и в самой Венгрии. Хорошо для всех – кроме самого бедолаги, но его мнение в данном случае в расчет не принимается».

4

Предвыборная кампания

Авторы каналов продолжают следить за подготовкой к единому дню голосования.

«Выборный» отмечает, что в метрополитенах трех городов запустили тематические поезда к выборам депутатов Госдумы:

«В Москве, Нижнем Новгороде и Новосибирске на линии метрополитенов вышли брендированные составы, посвященные выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва. Проект реализован ЦИК России совместно с региональными избиркомами и метрополитенами при поддержке органов исполнительной власти субъектов. Внутреннее оформление вагонов представляет собой тематическую экспозицию, рассказывающую об истории становления избирательной системы России – от народных собраний Древней Руси до современных электоральных технологий. Пассажиры могут ознакомиться с работой избирательных комиссий, действующими цифровыми сервисами ЦИК и порядком голосования. Акция приурочена не только к предстоящему единому дню голосования, но и к 120-летию первых выборов в Государственную Думу в истории России».

«Мюсли вслух» пишут о скандале с участием представителя КПРФ Николая Бондаренко:

«Красный видеоблогер Бондаренко вляпался в очередной скандал. В интервью польскому изданию саратовский борец за торжество социализма наговорил много всякого, в том числе назвав СВО "несправедливой империалистической войной" и поставив под сомнение необходимость воссоединения Крыма с Россией. Беда в том, что коммунист Бондаренко выступает против позиции своей партии: фракция КПРФ единогласно поддержала федеральный конституционный закон о воссоединении Крыма с Россией. Тут ведь что интересно. КПРФ свыше 30 лет называет своих сторонников "народно-патриотическими силами". Но высказываясь против позиции партии по Крыму, Бондаренко явно апеллирует к антинародным и антипатриотическим силам. А зюгановцы по этому поводу молчат, как портвейна (крымского) в рот набрамши».

Депутат Госдумы Андрей Луговой рассказывает о том, как готовятся к думским выборам сбежавшие на Запад предатели:

«В Германии и Прибалтике на онлайн-курсах готовят "псевдонаблюдателей". Сбежавшие на Запад иноагенты, среди которых политологи, бывшие муниципальные депутаты и активисты ликвидированного движения "Голос", нежелательного в РФ, учат российских граждан: провоцировать конфликты по надуманным поводам на избирательных участках; перегружать избиркомы подачей массовых жалоб и петиций о фейковых нарушениях; запускать хэштег-компании в соцсетях; публиковать дезинформацию и пр. Еще один способ вредительства – фейковые экзитполы у зарубежных избирательных участков в российских посольствах за границей. "Нужные" результаты опросов иноагенты и экстремистские организации готовят заранее. Цель – заявить в западных СМИ о фальсификациях на российских выборах еще до их завершения. Речь о подготовке того самого "внешнего вмешательства в выборы", в котором Запад очень любит бездоказательно обвинять Россию. Однако как бы шайка иноагентов и экстремистов ни пыталась сорвать избирательный процесс, им это не удастся».

«338» рассуждает о снятой с выборов партии «Яблоко»:

«Выборы для партии – лишь способ "сохраниться", и не более. То есть имитация политики в условиях имитируемого процесса. Читаем далее. Выборы, как и процесс, согласно позиции партии – фарс и обман, не имеющий ничего общего с реальным процессом. Так зачем же партия принимает участие в этом фарсе и обмане? Но идея поста в другом. За взгляды (только если взгляды не превращаются в провокации и подстрекательство) "отменять" нельзя. Но по взглядам можно понять, кто перед тобой. И куда намерен тебя вести. Смотрим ради интереса "Партия "Яблоко" гуманитарная помощь". Помощь мы найдем только... в виде помощи беженцам с Украины. ВСЁ. Помощи пострадавшим от киевских терактов нет. Помощи беженцам из приграничья нет. Помощи жителям Курской, Белгородской, Брянской областей нет. Про участников боевых действий и членов их семей речи тем более нет. "Сохраниться как политическая сила" – это не про "сохранение в игре". Это про намерение в рамках российского правового поля легально озвучивать не только пораженческие идеи, но заниматься сегрегацией граждан России. Вопросов больше быть не может». 

5

Демарш Японии

На прошлой неделе Владимир Путин совершил рабочий визит на Курильские острова, которые Токио считает своими. Японские власти публично раскритиковали российского президента. В МИД РФ был вызван посол Японии в России Акира Муто, но по невнятно сформулированным причинам он дважды отказывался приехать в министерство.

«Доктор Z прописал» приводит реакцию МИД РФ:

«По словам Лавров, вообще японский посол Акира Муто "славится неуемной энергией": привозит какие-то делегации, организовывает рабочие группы, потом от них отнекивается. Министр предположил, что из-за столь активного образа жизни посол и занемог. Но МИД ему все равно посетить придется. И побеседовать и насчет визита президента на Итуруп, и насчет работы в стране пребывания. Вообще говоря, японский посол и в самом деле берега подрастерял. Надо бы в чувство привести. Дополнение: после сказанного Лавровым самочувствие японского посла резко улучшилось, и во вторник он прибудет в МИД, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова».

Так и случилось: во вторник японский посол все же прибыл в российский МИД, где ему объяснили, кому принадлежат Курилы.

«Русский Сыч» интересуется:

«А вот то, что японский посол не прибежал по первому вызову на Смоленку – не подходит ли под "однократное грубое нарушение трудовой дисциплины"? Нон грата по статье ТК – пора, пора осваивать новые формы дипломатического курощения. Особенно тех, кого мы вообще-то победили».

«Всевидящее око» напоминает:

«Особенности японского дипломатического этикета не раз становились предметом русской художественной литературы. Например, в книге Ивана Гончарова "Фрегат "Паллада" подробно описано, как японские чиновники месяцами мурыжили прибывших в страну Восходящего Солнца делегацию Российской Империи. Но нам всегда казалось, что все эти самурайские выкрутасы остались в далеком прошлом. А вот ничего подобного. <…> Особенно чудесно демонстрация японским послом своего принципиально-истеричного характера и неуважения к принимающей стороне выглядит на фоне усиления Китая, который имеет к Японии территориальные претензии, отказа Японии от российских углеводородов, что заставляет ее задыхаться без топлива, и сворачивания над ней в целях экономии американского ядерного зонтика. Худшего времени, чтобы продемонстрировать вздорный самурайский характер, Япония и придумать не могла. Впрочем, если страна действительно готова публично сделать харакири, такое поведение вполне объяснимо».

«InfoDefense Спектр» отмечает, что США выразили поддержку территориальным претензиям Японии, но получилось неудобно:

«Существует один исторический факт, который не очень удобен для Соединенных Штатов. В 1945 году именно США участвовали в послевоенной реорганизации региона, в результате которой Южный Сахалин и Курильские острова перешли к СССР. Следовательно, Вашингтон фактически поддерживает японские претензии, будучи одной из трех сторон, подписавших Ялтинские соглашения. И история Курил началась задолго до возникновения современных японских претензий. Российские исследователи начали картографировать Курильский архипелаг еще в XVII веке, а при Екатерине II острова официально вошли в состав Российского государства. После Второй мировой войны весь архипелаг перешел под контроль Советского Союза».

«Китайский свяZноj» отмечает, что устраивать истерики – это единственное, что остается японцам:

«Поднятие тем про территориальные вопросы к Японии чревато лишь напоминанием, что ее фактические границы сильно меньше заявляемых. Конфликтные острова у них есть и с Кореей, и с Китаем, и чем темы активнее обсуждаются, тем больше давления, на которое Японии по факту нечем отвечать. Будет больше показательных учений, разборок с соседями, на все это нужны ресурсы, чтобы ну хоть что-то противопоставить, а у Японии их нет, у нее только огромная бюджетная дыра, схлопывающееся население и угасающая промышленность».

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ФОТО: ТАСС / RAMON VAN FLYMEN / EPA
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