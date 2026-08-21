Телеграм: Канье Уэст, горящий Киев, истерика японцев
Санкт-Петербург ждёт скандального американского рэпера, Москва - не менее скандального японского посла, а Украина - прилёта российских ракет на фоне скандала с министром обороны.
Гастроли Канье Уэста
На этой неделе стало известно, что 10 и 11 октября американский рэпер Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию из-за того, что музыкант, признававшийся в проблемах с психикой, неоднократно выражал симпатии к немецким фашистам.
Политолог Юрий Баранчик задает вопросы:
«Россия позиционирует себя как защитницу традиционных ценностей и страну, победившую нацизм. При этом организаторы приглашают артиста, чья публичная биография последних лет напрямую связана с прославлением Гитлера, фашизма и нацистской символики. Конечно, в жизни действительно случается всякое, и у Канье Уэста просто были "маниакальные эпизоды психотического, параноидального и импульсивного поведения", как написал сам артист, после которых он страдал припадками любви к Гитлеру, а теперь ему полегчало. Однако кто даст гарантию, что именно в Питере у него вновь не проявятся данные расстройства? Что на концерте в бывшем блокадном Ленинграде он не заявит о своей любви к Гитлеру, фашизму или не выйдет на сцену в футболке со свастикой?»
«Птичья ягода» объясняет, почему билеты на концерт раскупили за считанные часы:
«Ну во-первых, Канье не исполнитель, он законодатель определенного направления. В начале нулевых он вывел черный рэп из-под привычной всем шконки в более широкие массы. Пока коллеги по цеху надрывались про перестрелки, телок, тачки и наркоту, Канье заговорил речитативом о чувствах, личных кризисах, религии, социальном неравенстве. Напомню, тогда, в начале нулевых, левая повесточка еще не била ключом по головам обывателя столь оглушительно, как сейчас, поэтому порыв публике пришелся по нраву. Во-вторых, Канье постоянно экспериментировал со звуком и смешивал жанры. Добавлял живой оркестр, сложные аранжировки (которых рэп по классике особо и не предполагает), привлекал именитых композиторов, музыкантов и даже художников для оформления обложек альбомов. Начал активно использовать сэмплы, тем самым сдвинув хип-хоп в направление электронной музыки. В общем, многое, привычное современному уху (тот же автотюн), ушло в массы не без участия Канье, сделав его своего рода значимым явлением в музыкальной индустрии».
Предприниматель Андрей Ковалев рад приезду Уэста:
«Россия – часть большого мира. И культурная изоляция не должна длиться вечно. Последние 7 лет концерты иностранных артистов в нашей стране редкость. Сначала пандемия, затем международные санкции остановили гастроли мировых звезд в России. Канье Уэст фигура крайне неоднозначная. Вокруг его высказываний и творчества было и остается множество серьезных скандалов. Но вопрос для меня сейчас в другом. Если артист мирового масштаба действительно приезжает выступать в Россию, это означает, что культурная изоляция начинает давать трещину. И россияне уже проголосовали рублем. Самые доступные билеты, которые стоили около 9 тысяч рублей, были раскуплены моментально. Если российская публика хочет увидеть Канье Уэста, то почему мы должны ей это запрещать или объяснять, какую музыку правильно слушать? Я патриот России и хочу, чтобы в нашу страну приезжали мировые артисты. Чтобы вместе с ними приезжали иностранные зрители. Чтобы они увидели настоящую Россию своими глазами! Такое уже было во время Чемпионата мира по футболу, когда к нам приехали люди со всей планеты, и для многих реальная Россия оказалась совсем не такой, какой они представляли ее по заголовкам зарубежных СМИ. Поэтому я за открытость, за большие концерты и за возвращение России в мировой культурный обмен. Россия открыта миру. Приезжайте в Россию!»
«Темник» рассуждает о плюсах и минусах:
«Анонс концерта Канье Уэста в Питере вызвал полемику в Госдуме. Депутат Николай Новичков предлагает музыканту публично поддержать СВО, иначе придется ответить за восхваление Гитлера по российских законам. А депутат Виталий Милонов предлагает простить дурака иностранного и дать выступить с концертом. Вероятно, между похожими позициями мечется мысль и в других кабинетах. С одной стороны, мировая звезда приезжает в Россию – хорошо ведь для имиджа. С другой стороны, бэкграунд этой звезды не самый положительный (Великобритания в этом году даже запретила ему въезд за антисемитизм)».
«Nadezhda Malysh» наблюдает за ажиотажем:
«Смотрю на то, что происходит в соцсетях, и не перестаю удивляться: вся моя лента – это сплошной Канье Уэст. Авиабилеты в Питер улетают в космос, отели поднимают ценники, рестораны срочно рисуют спешл-меню. Инфлюенсеры и креаторы вообще красавчики, хайпуют на этой теме вовсю, задают настроение. Весь город в состоянии предвкушения, люди буквально с ума посходили. И знаете, что самое поразительное? Это все сделал один человек. Один. Такой масштаб личности, такая суета вокруг одной фигуры – это, конечно, впечатляет до мурашек. Каким бы ни было твое личное отношение к нему, отрицать факт невозможно: он – личность мирового масштаба, невероятно талантливый музыкант и артист, который собирает полные стадионы».
Внутриполитический кризис на Украине
На Украине продолжаются коррупционные и кадровые скандалы.
Блогер Кирилл Шулика пишет о заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ):
«НАБУ сообщило, что провело спецоперацию по "ликвидации высокоуровневой коррупции", в состав преступной группировки входит замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая, бывший депутат Верховной рады, председатель правления государственного банка и другие. Речь идет о 150 млн гривен наличными, которые, по данным следствия, по ряду счетов подставных компаний были введены в легальное обращения для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас". Владимир Зеленский уже отправил Мудрую в отставку. По данным украинской прессы, в новом расследовании фигурируют имена главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии и депутата Верховной рады Даниила Гетманцева. <…> Во-первых, обо всех коррупционных схемах, основе нынешнего украинского режима, фигуранты говорят на русском языке. Во-вторых, если тебе в карманы идут потоки денег, то зачем останавливаться? Это к вопросу о том, хочет ли Киев мира».
«Хайли Лайкли» отмечает новое назначение:
«Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины. Это попытка Зеленского погасить политический кризис, вызванный резким увольнением [бывшего министра обороны Михаила] Федорова, который считался реформатором оборонного сектора. Выбрал он кандидата из силового блока (СБУ), а не гражданского реформатора, каким был Федоров на этом посту. Хмара – экс-глава спецназа "Альфа" СБУ и куратор дальних ударов по РФ».
«Шо, опять?» подчеркивает, что военным ведомством Украины будет управлять террорист и экстремист:
«Это не кабинетный чиновник. Его называют одним из организаторов теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, когда погибли мирные граждане. Во времена врио главы СБУ Хмара отвечал за логистику и беспилотники, координировал поставки дронов и, по данным СКР, лично планировал диверсии на российской территории. По информации украинских СМИ, он также считается ключевой фигурой в координации ударов БПЛА по приграничным регионам России. Его имя связывают с кровавой трагедией в "Крокус Сити". Экс-глава Минобороны Федоров, который пытался сорвать назначение Хмары, проиграл. Этим назначением Киев публично сделал ставку на диверсионно-террористические методы ведения войны».
«Украина не Россия?» рассуждает об интересах бывшего министра обороны:
«Если рассудить трезво, переназначение Федорова министром обороны ему крайне не выгодно с политической точки зрений: он теряет флер "несправедливо обиженного", а работа на этом посту при желании Банковой могла быстро превратится в эшафот, если бы на него стали валить все проблемы на фронте, снабжения его всем необходимым и обеспечения государственных закупок в интересах армии (читай – коррупции)».
«Мейстер» обращает внимание на публикации о супруге украинского президента:
«Формально Елена Зеленская не занимает государственных должностей. Однако, по данным СМИ, она способна блокировать назначения неугодных чиновников и влиять на карьерный рост любимчиков, типа экс-министра образования Оксена Лисового. В истории диктатур Латинской Америки, к которым так эстетически тяготеет Зеленский, есть поучительный пример. Исабель Перон, ее неформальное влияние при муже (президенте Хуане Пероне) быстро трансформировалось в реальную власть. При нем в 1973 году она стала вице-президентом, а после смерти мужа через год – президентом. Итог правления печален: экономические трудности, репрессии, и в 1976 году военные свергают Исабель Перон, отправляя ее в изгнание. Сегодня Украина аналогичным образом управляется через семейные кланы и неформальные коррупционные механизмы. Вопрос лишь в том, как долго это сможет продолжаться, прежде чем армия или народ скажут свое слово».
Продолжение СВО
Авторы каналов продолжают наблюдать за ходом СВО.
«Оптимистка в штатском» обращает внимание на дальность полетов наших беспилотников:
«Реактивные "Герани" впервые долетели до западной части Украины по аэродрому в Луцке. Это около 900 км от точки пуска и 700 км от самой ЛБС. Ранее о таких БПЛА у нас не сообщалось. Судя по всему, на полигоне "Украина" происходит тест новых БПЛА. Не только же мерзким мелкобритам такими вещами заниматься. В эту игру можно играть вдвоем».
«АДЕКВАТ Z» наблюдает за деиндустриализацией Украины:
«Вслед за "Запорожсталью" ночью уработаны доменный цех и энергетическое хозяйство "Криворожстали". Принимающая сторона заявляет, что ключевые производственные процессы остановлены частично, но даже если не врет, это вопрос не более чем доразведки и добавки: раз приговор вынесен, в исполнение он будет приводиться до конца, на том основании, что часть веревок оборвалась, воздерживаться от повешения на бис никто не будет. Следующий на скорой очереди, и об этом можно говорить уже не с надеждой, а с уверенностью, Днепродзержинск, где еще трепыхаются последние (вынося Кривой Рог за скобки) остатки укрометаллургии полного цикла. Когда пара оставшихся там доменных печей испустит дух, декоммунизацию отрасли можно будет считать в целом завершенной. А на хозяев украинцев полном объеме лягут как финансовые, так и чисто материальные, в смысле обеспечения холопам объемов и номенклатур внутреннего (хотя бы в чисто военных целях) потребления выпавшего ассортимента, последствия обнуления металлургии на хуторе».
Политолог Павел Данилин комментирует взятие нашими войсками очередного населенного пункта:
«Над Малой Токмачкой реет российский триколор. И я скажу так, что юмор тут неуместен. Для понимания – что это такое – это село рядом с дорогой, ведущей к Запорожью. Село находится около железной дороги и обычной трассы на Запорожье. Подходы к селу полностью открытые. Кирпичный завод – единственная точка, где можно закрепиться. Это примерно то же самое, как спрашивают – почему, взяв Херсон, ВС РФ не двинулись сухопутным маршрутом до Николаева и Одессы. По чистой степи без тумана войны. И да, каждый дегенерат, который шутит про Малую Токмачку, не стоит и плевка бойца, бравшего это село».
«Труба от качелей» отмечает, что общие объемы финансирования Украины со стороны Запада падают, но радоваться рано:
«Несмотря на прекращение американской финансовой помощи и существенное сокращение поставок вооружений, расслабляться рано. В европейском резерве из "обещанных" (committed) с 2022 г. 549 млрд евро остается неизрасходованных 175 млрд евро. То есть, исходя из трат 2025-2026 гг., может хватить еще на 3-4 года войны. Правда, с учетом наших недавних серьезных ударов по флагманам украинской экономики, сокращающих собственные источники финансирования Киева, европейский резерв может израсходоваться и быстрее. А что США? Будут, конечно, и дальше продавать оружие за деньги, в том числе и Украине, но в порядке общей очереди».
«Мышь в овощном» комментирует новость о том, что ВСУ перебросили на передовую несколько боевых групп, укомплектованных этническими венграми:
«С точки зрения Киева, целенаправленная отправка на фронт представителей этнических меньшинств, проживающих на контролируемых бандеровцами территориях, совершенно логично. Цинично, бесчеловечно, преступно – но при этом логично. Тем более, когда речь идет о меньшинствах, у которых есть свои территории компактного проживания – и есть государства, в которых их представители формируют государствообразующий народ. Условный венгр из Закарпатья, отправленный в окопы, временно затыкает своим телом дыру на фронте. Он же позволяет остаться дома своему "согражданину" откуда-нибудь с Западэнщины, в котором бандеровское недогосударство видит свою главную опору. Изъятие этого "рекрута" из родного села, с точки зрения организаторов процесса, должно снизить там "сепаратистские" настроения. А его запланированная гибель, соответственно, призвана способствовать росту антироссийских настроений как в Закарпатье – так и в самой Венгрии. Хорошо для всех – кроме самого бедолаги, но его мнение в данном случае в расчет не принимается».
Предвыборная кампания
Авторы каналов продолжают следить за подготовкой к единому дню голосования.
«Выборный» отмечает, что в метрополитенах трех городов запустили тематические поезда к выборам депутатов Госдумы:
«В Москве, Нижнем Новгороде и Новосибирске на линии метрополитенов вышли брендированные составы, посвященные выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва. Проект реализован ЦИК России совместно с региональными избиркомами и метрополитенами при поддержке органов исполнительной власти субъектов. Внутреннее оформление вагонов представляет собой тематическую экспозицию, рассказывающую об истории становления избирательной системы России – от народных собраний Древней Руси до современных электоральных технологий. Пассажиры могут ознакомиться с работой избирательных комиссий, действующими цифровыми сервисами ЦИК и порядком голосования. Акция приурочена не только к предстоящему единому дню голосования, но и к 120-летию первых выборов в Государственную Думу в истории России».
«Мюсли вслух» пишут о скандале с участием представителя КПРФ Николая Бондаренко:
«Красный видеоблогер Бондаренко вляпался в очередной скандал. В интервью польскому изданию саратовский борец за торжество социализма наговорил много всякого, в том числе назвав СВО "несправедливой империалистической войной" и поставив под сомнение необходимость воссоединения Крыма с Россией. Беда в том, что коммунист Бондаренко выступает против позиции своей партии: фракция КПРФ единогласно поддержала федеральный конституционный закон о воссоединении Крыма с Россией. Тут ведь что интересно. КПРФ свыше 30 лет называет своих сторонников "народно-патриотическими силами". Но высказываясь против позиции партии по Крыму, Бондаренко явно апеллирует к антинародным и антипатриотическим силам. А зюгановцы по этому поводу молчат, как портвейна (крымского) в рот набрамши».
Депутат Госдумы Андрей Луговой рассказывает о том, как готовятся к думским выборам сбежавшие на Запад предатели:
«В Германии и Прибалтике на онлайн-курсах готовят "псевдонаблюдателей". Сбежавшие на Запад иноагенты, среди которых политологи, бывшие муниципальные депутаты и активисты ликвидированного движения "Голос", нежелательного в РФ, учат российских граждан: провоцировать конфликты по надуманным поводам на избирательных участках; перегружать избиркомы подачей массовых жалоб и петиций о фейковых нарушениях; запускать хэштег-компании в соцсетях; публиковать дезинформацию и пр. Еще один способ вредительства – фейковые экзитполы у зарубежных избирательных участков в российских посольствах за границей. "Нужные" результаты опросов иноагенты и экстремистские организации готовят заранее. Цель – заявить в западных СМИ о фальсификациях на российских выборах еще до их завершения. Речь о подготовке того самого "внешнего вмешательства в выборы", в котором Запад очень любит бездоказательно обвинять Россию. Однако как бы шайка иноагентов и экстремистов ни пыталась сорвать избирательный процесс, им это не удастся».
«338» рассуждает о снятой с выборов партии «Яблоко»:
«Выборы для партии – лишь способ "сохраниться", и не более. То есть имитация политики в условиях имитируемого процесса. Читаем далее. Выборы, как и процесс, согласно позиции партии – фарс и обман, не имеющий ничего общего с реальным процессом. Так зачем же партия принимает участие в этом фарсе и обмане? Но идея поста в другом. За взгляды (только если взгляды не превращаются в провокации и подстрекательство) "отменять" нельзя. Но по взглядам можно понять, кто перед тобой. И куда намерен тебя вести. Смотрим ради интереса "Партия "Яблоко" гуманитарная помощь". Помощь мы найдем только... в виде помощи беженцам с Украины. ВСЁ. Помощи пострадавшим от киевских терактов нет. Помощи беженцам из приграничья нет. Помощи жителям Курской, Белгородской, Брянской областей нет. Про участников боевых действий и членов их семей речи тем более нет. "Сохраниться как политическая сила" – это не про "сохранение в игре". Это про намерение в рамках российского правового поля легально озвучивать не только пораженческие идеи, но заниматься сегрегацией граждан России. Вопросов больше быть не может».
Демарш Японии
На прошлой неделе Владимир Путин совершил рабочий визит на Курильские острова, которые Токио считает своими. Японские власти публично раскритиковали российского президента. В МИД РФ был вызван посол Японии в России Акира Муто, но по невнятно сформулированным причинам он дважды отказывался приехать в министерство.
«Доктор Z прописал» приводит реакцию МИД РФ:
«По словам Лавров, вообще японский посол Акира Муто "славится неуемной энергией": привозит какие-то делегации, организовывает рабочие группы, потом от них отнекивается. Министр предположил, что из-за столь активного образа жизни посол и занемог. Но МИД ему все равно посетить придется. И побеседовать и насчет визита президента на Итуруп, и насчет работы в стране пребывания. Вообще говоря, японский посол и в самом деле берега подрастерял. Надо бы в чувство привести. Дополнение: после сказанного Лавровым самочувствие японского посла резко улучшилось, и во вторник он прибудет в МИД, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова».
Так и случилось: во вторник японский посол все же прибыл в российский МИД, где ему объяснили, кому принадлежат Курилы.
«Русский Сыч» интересуется:
«А вот то, что японский посол не прибежал по первому вызову на Смоленку – не подходит ли под "однократное грубое нарушение трудовой дисциплины"? Нон грата по статье ТК – пора, пора осваивать новые формы дипломатического курощения. Особенно тех, кого мы вообще-то победили».
«Всевидящее око» напоминает:
«Особенности японского дипломатического этикета не раз становились предметом русской художественной литературы. Например, в книге Ивана Гончарова "Фрегат "Паллада" подробно описано, как японские чиновники месяцами мурыжили прибывших в страну Восходящего Солнца делегацию Российской Империи. Но нам всегда казалось, что все эти самурайские выкрутасы остались в далеком прошлом. А вот ничего подобного. <…> Особенно чудесно демонстрация японским послом своего принципиально-истеричного характера и неуважения к принимающей стороне выглядит на фоне усиления Китая, который имеет к Японии территориальные претензии, отказа Японии от российских углеводородов, что заставляет ее задыхаться без топлива, и сворачивания над ней в целях экономии американского ядерного зонтика. Худшего времени, чтобы продемонстрировать вздорный самурайский характер, Япония и придумать не могла. Впрочем, если страна действительно готова публично сделать харакири, такое поведение вполне объяснимо».
«InfoDefense Спектр» отмечает, что США выразили поддержку территориальным претензиям Японии, но получилось неудобно:
«Существует один исторический факт, который не очень удобен для Соединенных Штатов. В 1945 году именно США участвовали в послевоенной реорганизации региона, в результате которой Южный Сахалин и Курильские острова перешли к СССР. Следовательно, Вашингтон фактически поддерживает японские претензии, будучи одной из трех сторон, подписавших Ялтинские соглашения. И история Курил началась задолго до возникновения современных японских претензий. Российские исследователи начали картографировать Курильский архипелаг еще в XVII веке, а при Екатерине II острова официально вошли в состав Российского государства. После Второй мировой войны весь архипелаг перешел под контроль Советского Союза».
«Китайский свяZноj» отмечает, что устраивать истерики – это единственное, что остается японцам:
«Поднятие тем про территориальные вопросы к Японии чревато лишь напоминанием, что ее фактические границы сильно меньше заявляемых. Конфликтные острова у них есть и с Кореей, и с Китаем, и чем темы активнее обсуждаются, тем больше давления, на которое Японии по факту нечем отвечать. Будет больше показательных учений, разборок с соседями, на все это нужны ресурсы, чтобы ну хоть что-то противопоставить, а у Японии их нет, у нее только огромная бюджетная дыра, схлопывающееся население и угасающая промышленность».
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