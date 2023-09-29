Телеграм: Канада суетится, а Карабах ликвидируется

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В конце прошлой недели Владимир Зеленский посетил парламент Канады. В честь его визита на заседание был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских». Депутаты парламента, Зеленский с супругой и канадский премьер-министр Джастин Трюдо устроили Хунке овации. Позже выяснилось, что он воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС «Галичина», которая жестоко убивала евреев, поляков, белорусов и словаков. После того, как разразился международный скандал, Трюдо заявил, что не знал о прошлом Хунки, и переложил ответственность на спикера Роту и почему-то на российскую пропаганду. Во вторник Рота объявил, что уходит в отставку.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова считает, что удивляться нечему:

«Что было писать о том, что парламент Канады и находившийся там Зеленский приветствовали аплодисментами старого украинского нациста, служившего в СС? Полтора года, год назад меня бы это задело, и я бы написала что-нибудь в духе – "Они возвращаются! Они убежали и спрятались в Канаде, и там дождались, когда мир сделает временной оборот и снова начнет им рукоплескать! Вот же доказательство поддержки нацизма!". Но сейчас-то что об этом писать? За полтора года все стало более, чем очевидно. Никто не прячет лиц. Они вернулись в новых людях, которые рукоплещут старым нацистским преступникам. Они идут по миру. И поэтому ставки в этой войне так высоки. Нет, борьба идет далеко не только за Украину. И это должен понимать каждый наш солдат, каждый наш гражданин».

«АДЕКВАТ Z» подчеркивает, что на Украине не увидели в чествовании эсэсовца ничего плохого:

«Чем в конечном счете получился особенно характерен бенефис старого эсэсовского недобитка, притащенного в канадский парламент, чтобы устроить ему овацию на потребу чубатым гостям? Нет, совершенно не тем, как срезонировало вплоть до униженных извинений перед евреями (и только перед ними, разумеется), отставки спикера и кислого одобрения реакции хозяевами из госдепа. Самым характерным вышло то, что на всем этом фоне на сопредельной территории никто не хрюкнул ни полслова, что произошло ненормальное даже по мнению хозяев. В глазах чубатой сволочи все, что было, было и остается нормой, если не вовсе эталоном. Уже успели сляпать и эскиз марки с эсэсовцем, кокаиновым клоуном и его самкой. А в "Дие", бледненьком аналоге госуслуг для сопредельной территории, по тому же поводу мгновенно начали втирать, что против москалей воевать можно за кого угодно, хоть за Гитлера, что ничего ненормального в этом нет. И, если смотреть в корень, именно поэтому никакими компромиссами, никакими заморозками, никакими средними решениями война кончиться не имеет права и не кончится. Только когда каждый бандеровец до последнего окажется либо в земле, либо в лагерях, либо в Канаде, дело можно будет считать сделанным. Только этот исход гарантирует, что взбесившуюся нежить не придется дочищать детям».

«Птичья ягода» умиляется тому, как засуетились канадцы:

«Канадские СМИ тут же совершенно внезапно обнаружили монумент в честь дивизии СС "Галичина" в городе Оквилл, который стоит там с 2006 г., и жутко возмутились этим фактом. Ах, какой позор, какой конфуз! Пощечина всем канадским евреям и плевок на могилы ветеранам! Чего вдруг завопили болезные, если до этого нацистское гнездо в Канаде последние 80 лет не парило никого вообще? Ну во-первых, по причине возмущений, как я уже упоминала, еврейских организаций, которые в отличие от остальных пострадавших (нас с вами то есть) во Второй Мировой пока еще игнору не преданы. А во-вторых, чем дальше, тем больше до мировой общественности доходит, что клята пропаганда Кремля, похоже, и не врала особо-то и ничего не сочиняла все это время, а скорее даже не договаривала. И все это благодаря усердию и активности деятельных, но пустоголовых западных политиков с подобными перфомансами. Но мне тут интересно еще кое-что: с блаженным спикером палаты общин все понятно, туда других не берут. Трюдо больше интересны ЛГБТ-оргии, чем история. А собираются ли они там позадавать какие-нибудь, я не знаю, вопросики по поводу радостного приветствия старого нациста Зеленским? Уж наркоман-то не мог не знать, кому он рукоплещет. Земляки, как-никак».

«Мышь в овощном» комментирует слова Трюдо о том, что произошедшее – это «российская провокация», использованная «российской пропагандой»:

«Не иначе, как вездесущие Петров с Бошировым собственноручно подкинули дедушку в цитадель кленовой демократии… <…> К слову говоря, будет интересно посмотреть, как отреагирует и Оттава, и весь свободный мир, если этот злосчастный Гунька сейчас склеит ласты. Годиков ему уже немало, а скандалы, подобные нынешнему, могут способствовать ускорению перемещения дедушки в теплую компанию товарищей по оружию, где его давно могу ждать и котел, и сковородка. Не услышим ли мы в этом случае, что это Россия умучила безобидного старичка, о былых делах которого на Западе все сразу позабудут?»

Польша поспешила извлечь бонусы из скандала, пишет «Варшавская русалка»:

«Польша отправила запрос на экстрадицию из Канады 98-летнего нациста Ярослава Хунки. Об этом заявил министр образования республики Пшемыслав Чарнек, вероятно, подумавший "чем черт не шутит". Чарнек подчеркнул, что "принял соответствующие меры после скандала в канадском парламенте". Министр считает, что нужно "срочно изучить документы" бывшего эсэсовца, ведь вполне вероятно, что Хунки (или Гунько) находится в розыске за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения. По мнению министра, "признаки таких преступлений являются основанием для обращения к Канаде с запросом о его экстрадиции". Боюсь, даже попытка впрыгнуть в этот безумный медийный скандал Чарнека перед избирателями не оправдает, но прогиб засчитан».

