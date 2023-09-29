Телеграм: Канада суетится, а Карабах ликвидируется
В главные события недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны попали неожиданный скандал в Канаде, вокруг ее нацистов, еще более неожиданная самоликвидация Нагорного Карабаха и ожидаемый туман в расследовании терактов на "Северных потоках"...
Канада и её эсэсовцы
В конце прошлой недели Владимир Зеленский посетил парламент Канады. В честь его визита на заседание был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских». Депутаты парламента, Зеленский с супругой и канадский премьер-министр Джастин Трюдо устроили Хунке овации. Позже выяснилось, что он воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС «Галичина», которая жестоко убивала евреев, поляков, белорусов и словаков. После того, как разразился международный скандал, Трюдо заявил, что не знал о прошлом Хунки, и переложил ответственность на спикера Роту и почему-то на российскую пропаганду. Во вторник Рота объявил, что уходит в отставку.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова считает, что удивляться нечему:
«Что было писать о том, что парламент Канады и находившийся там Зеленский приветствовали аплодисментами старого украинского нациста, служившего в СС? Полтора года, год назад меня бы это задело, и я бы написала что-нибудь в духе – "Они возвращаются! Они убежали и спрятались в Канаде, и там дождались, когда мир сделает временной оборот и снова начнет им рукоплескать! Вот же доказательство поддержки нацизма!". Но сейчас-то что об этом писать? За полтора года все стало более, чем очевидно. Никто не прячет лиц. Они вернулись в новых людях, которые рукоплещут старым нацистским преступникам. Они идут по миру. И поэтому ставки в этой войне так высоки. Нет, борьба идет далеко не только за Украину. И это должен понимать каждый наш солдат, каждый наш гражданин».
«АДЕКВАТ Z» подчеркивает, что на Украине не увидели в чествовании эсэсовца ничего плохого:
«Чем в конечном счете получился особенно характерен бенефис старого эсэсовского недобитка, притащенного в канадский парламент, чтобы устроить ему овацию на потребу чубатым гостям? Нет, совершенно не тем, как срезонировало вплоть до униженных извинений перед евреями (и только перед ними, разумеется), отставки спикера и кислого одобрения реакции хозяевами из госдепа. Самым характерным вышло то, что на всем этом фоне на сопредельной территории никто не хрюкнул ни полслова, что произошло ненормальное даже по мнению хозяев. В глазах чубатой сволочи все, что было, было и остается нормой, если не вовсе эталоном. Уже успели сляпать и эскиз марки с эсэсовцем, кокаиновым клоуном и его самкой. А в "Дие", бледненьком аналоге госуслуг для сопредельной территории, по тому же поводу мгновенно начали втирать, что против москалей воевать можно за кого угодно, хоть за Гитлера, что ничего ненормального в этом нет. И, если смотреть в корень, именно поэтому никакими компромиссами, никакими заморозками, никакими средними решениями война кончиться не имеет права и не кончится. Только когда каждый бандеровец до последнего окажется либо в земле, либо в лагерях, либо в Канаде, дело можно будет считать сделанным. Только этот исход гарантирует, что взбесившуюся нежить не придется дочищать детям».
«Птичья ягода» умиляется тому, как засуетились канадцы:
«Канадские СМИ тут же совершенно внезапно обнаружили монумент в честь дивизии СС "Галичина" в городе Оквилл, который стоит там с 2006 г., и жутко возмутились этим фактом. Ах, какой позор, какой конфуз! Пощечина всем канадским евреям и плевок на могилы ветеранам! Чего вдруг завопили болезные, если до этого нацистское гнездо в Канаде последние 80 лет не парило никого вообще? Ну во-первых, по причине возмущений, как я уже упоминала, еврейских организаций, которые в отличие от остальных пострадавших (нас с вами то есть) во Второй Мировой пока еще игнору не преданы. А во-вторых, чем дальше, тем больше до мировой общественности доходит, что клята пропаганда Кремля, похоже, и не врала особо-то и ничего не сочиняла все это время, а скорее даже не договаривала. И все это благодаря усердию и активности деятельных, но пустоголовых западных политиков с подобными перфомансами. Но мне тут интересно еще кое-что: с блаженным спикером палаты общин все понятно, туда других не берут. Трюдо больше интересны ЛГБТ-оргии, чем история. А собираются ли они там позадавать какие-нибудь, я не знаю, вопросики по поводу радостного приветствия старого нациста Зеленским? Уж наркоман-то не мог не знать, кому он рукоплещет. Земляки, как-никак».
«Мышь в овощном» комментирует слова Трюдо о том, что произошедшее – это «российская провокация», использованная «российской пропагандой»:
«Не иначе, как вездесущие Петров с Бошировым собственноручно подкинули дедушку в цитадель кленовой демократии… <…> К слову говоря, будет интересно посмотреть, как отреагирует и Оттава, и весь свободный мир, если этот злосчастный Гунька сейчас склеит ласты. Годиков ему уже немало, а скандалы, подобные нынешнему, могут способствовать ускорению перемещения дедушки в теплую компанию товарищей по оружию, где его давно могу ждать и котел, и сковородка. Не услышим ли мы в этом случае, что это Россия умучила безобидного старичка, о былых делах которого на Западе все сразу позабудут?»
Польша поспешила извлечь бонусы из скандала, пишет «Варшавская русалка»:
«Польша отправила запрос на экстрадицию из Канады 98-летнего нациста Ярослава Хунки. Об этом заявил министр образования республики Пшемыслав Чарнек, вероятно, подумавший "чем черт не шутит". Чарнек подчеркнул, что "принял соответствующие меры после скандала в канадском парламенте". Министр считает, что нужно "срочно изучить документы" бывшего эсэсовца, ведь вполне вероятно, что Хунки (или Гунько) находится в розыске за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения. По мнению министра, "признаки таких преступлений являются основанием для обращения к Канаде с запросом о его экстрадиции". Боюсь, даже попытка впрыгнуть в этот безумный медийный скандал Чарнека перед избирателями не оправдает, но прогиб засчитан».
Карабах и его ликвидация
Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.
«Мейстер» прогнозирует печальное для Армении развитие событий, если у власти останется армянский премьер Никол Пашинян:
«В существовании Нагорно-Карабахской Республики (НКР) поставлена символическая точка: глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Одновременно продолжается исход армян из края – его покинуло уже более половины населения. Что в это время происходит в Армении? Прямо сейчас профильная комиссия парламента рассматривает вопрос ратификации статута МУС. Итак, провалив защиту карабахских армян, власть делает вид, что работает над очень нужной для них вещью – имплементацией МУС, который якобы защитит этих людей на международном юридическом поле. Заведомо ложная мысль и невероятный сюр (им свой дом был нужен, а не защита в суде), но в то же время – проявление последовательности Пашиняна. Раз решили устроить управляемую катастрофу и избавиться от НКР, а заодно и союза с Россией, значит, продолжаем подстраиваться под западные институты. Последовательность Пашиняна и собственная наивность (перевыбрали же Пашиняна в 2021 году) уже сыграли злую шутку с армянами. Однако дальше может быть хуже – Азербайджан с Турцией требуют открытия Занзегурского коридора, как это и было договорено в 2020 году. Контролировать его должны были наши пограничники, однако армяне так и не дали этому осуществиться. И тем более они не позволят этого сейчас. Если Пашинян все же доведет страну до выхода из ОДКБ, то Сюник, через который пролегает этот коридор, может ждать судьба Карабаха. Защитить его может лишь союз с Россией, но никак не бесполезный МУС».
«Парламент с кнопкой» считает, что переживаемая карабахскими армянами катастрофа – цветочки по сравнению с тем, что ждало бы жителей Донбасса, если бы Россия не начала СВО:
«ВС Азербайджана не устраивают этнические зачистки, но ведут себя максимально дерзки и по-хамски, чтобы вынудить уехать как можно больше армян. Баку закрывает на это глаза, а то и поощряет отдельные эксцессы – солдаты Азербайджана не наказаны за стрельбу по домам и другое агрессивное поведение, а в самом Карабахе разворачивается гуманитарный кризис и хаос. Не расследуется инцидент с взрывом топливной цистерны, которую армянам привезли из Азербайджана – погибло около 20 человек только по официальным сводкам. Перед нами живой пример того, что испытали бы жители ЛДНР, если бы Россия не начала СВО. Только вот в Карабахе азербайджанцы создают некомфортные и невыносимые для жизни армян условия. А на Донбассе киевский режим официально развернул бы кампанию по перевоспитанию "сепаров", что в сущности представляло собой фильтрационные лагеря, поражение в правах, отъем имущества, убийства и классические внесудебные расправы под шумок».
«Всевидящее око» комментирует заявление глава МИД Франции Катрин Колонны о том, что Париж будет искать иные пути, кроме поставки гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, для сдерживания Баку:
«Франция, ну чего же ты, ведь пути давно известны: отберите у них Айфоны, голливудские блокбастеры и SWIFT. Ты ведь вместе с остальной Европой утверждаешь, что это замечательный, рабочий метод сдерживания кого угодно от чего угодно. А тут мнешься чего-то, даже странно».
«Железный Феликс» поражается цинизму супруги армянского премьера Пашиняна:
«В то время, как Армения переживает один из самых сложных периодов в новейшей истории (и винит во всем, конечно, Россию), жена Николы Пашиняна поменяла аватарку в соцсети Facebook [запрещена на территории РФ, материнская компания Meta признана экстремистской, запрещена в России и внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов]. На ней мадам Акопян веселая и счастливая. При этом Анна Акопян не домохозяйка, отрезанная от новостей о событиях в стране, а журналистка, общественный деятель, главный редактор газеты "Айкакан жаманак". Армяне новую аватарку первой леди Армении не оценили и в комментариях интересуются поводом для такой радости».
А тем временем Россия продолжает помогать армянским беженцам, пишет «Русский дом в Армении»:
«Русский дом в Армении (Россотрудничество) оказывает помощь беженцам из Нагорного Карабаха. Из Еревана в Горис сотрудники организации привезли памперсы для детей и флисовые одеяла, чтобы люди могли согреться при ночной температуре +10 в горной местности. Кроме того, в ближайшее время в Гюмри прибудет самолет с гуманитарным грузом в 10 тонн от наших партнеров – Фонда доктора Лизы. Предметы первой необходимости также будут доставлены в Сюник».
Президент и его губернаторы
В четверг Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов федерации.
Политолог Павел Данилин выделяет одну из главных тем встречи:
«На сегодняшней встрече президента с избранными в этом году губернаторами лейтмотивом прозвучала тема поддержки на региональных уровнях участников СВО и их семей. Очевидно, что она станет ключевой в предстоящей президентской кампании. В этой связи уже сейчас главам регионов необходимо задуматься о достаточности мер поддержки военнослужащих. В такой ситуации всегда лучше оглядеться по сторонам и присмотреться к лидерам. Одним из них, без сомнения, является омский губернатор, выходец с Донбасса Виталий Хоценко. По линии СВО он демонстрирует модельный пример работы. Неслучайно именно в Омской области внедрен один из наиболее широких в стране пакетов поддержки наших бойцов. Сейчас в регионе действуют 16 мер помощи, и не исключаю, что в будущем мы увидим новые пункты в этом списке. Они охватывает важнейшие сферы жизни. Вообще эта история про то, как можно спроецировать свой донбасский опыт на другой регион и успешно выполнять новые задачи».
«Мюсли вслух» пишут об итогах голосования в новых регионах России:
«На встрече с избранными главами субъектов президент Путин назвал важным шагом на пути полноценного вхождения в единое пространство страны прошедшие выборы в новых регионах. Глава государства отметил, что ситуации и задачи в этих субъектах РФ особые: "Но убежден, и региональные власти, и, что самое главное, люди, наши граждане чувствуют поддержку, которую им оказывает вся Россия. Это чрезвычайно важно. Так и будет". Слова президента подчеркивают тот факт, что политическая интеграция Донбасса и Новороссии сегодня не менее важна, чем восстановление разрушенной в боях инфраструктуры. И им будет оказана всяческая поддержка федерального центра, например, в выстраивании полноценной системы публичной власти, начиная с местного самоуправления. Высокая явка на прошедших выборах, чистоту и прозрачность которых подтвердили международные эксперты, показала, что люди в новых регионах истосковались по миру, проголосовав за возвращение к нормальной жизни, за свое будущее, которое они твердо связывают с Россией».
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подтверждает, что так оно и есть:
«Президент обозначил, что ситуация и задачи, которые стоят перед руководством новых регионов, очень серьезные, но и региональные власти, и жители регионов чувствуют поддержку, которую нам оказывает вся Россия. Благодарен Президенту, Правительству РФ, партии "Единая Россия", каждому жителю России за колоссальную помощь Запорожской области на каждом этапе нашего становления, в больших выборных процессах, в социальной поддержке граждан. Работаем на благо и развитие Запорожской области в составе единого государства. Все поставленные Президентом задачи будут выполнены!»
«338» отмечает как достижения, так и недоработки:
«Россия не только ликвидирует урон на данных территориях, полученных вследствие боевых действий, но и занимается тем, чем не занимался Киев на протяжении 30 лет. Главный видимый результат, о котором говорят практически все – дороги. Наконец появились дороги, и они качественные. То же касается социальной инфраструктуры. И социальных обязательств, которые на себя взяла Россия с момента освобождения территорий и их населения. Однако спустя 16 месяцев шефства субъектов России над новыми территориями ряд недоработок по-прежнему остаются не решенными. Главный момент: недостаточное/некачественное информационное сопровождение. Банально люди не знают, кто, кому и как помогает и в каких объемах. Эту часть информационного противоборства проигрывать мы не имеем права».
«Северный поток» и его годовщина
Спустя год после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» расследование, к которому так и не допустили Россию, не назвало ни заказчиков, ни исполнителей терактов.
Телеведущий Анатолий Кузичев надеется, что на второй сезон этот нудный сериал не продлят:
«Итак, сегодня – ровно год c момента подрыва Северных Потоков. Забавно вспоминать, как в первые дни Вашингтон, Киев и Берлин хором двигали версию, что это Москва собственноручно взорвала газопроводы, чтобы… ну из злокозненности. Версия не взлетела, и пришлось срочно пенять на крайнего (украинского) пассажира. В итоге сейчас все (кроме Сеймура Херша ну и нас с вами) довольствуются версией, что несколько патриотически настроенных украинцев наняли яхту и все это дело ловко провернули. Ладно, отложим в сторону общую нелепость этой версии, но где в таком случае задержания, имена, хоть что-то? Нету. Тишина. Датчане еще ведут расследование. Напряжено и высокотехнологично. Пока не продвинулись. Ждем. Искренне надеюсь, что на второй сезон эту тухлую комедию продлевать не будут. А может, будут. Что-то же изображать нужно…»
«Китайский свяZноj» считает, что ситуация больше похожа на анекдот:
«Китай призывает не затягивать с расследованием обстоятельств диверсии на "Северном потоке". Об этом заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По словам дипломата, международному сообществу следует избегать применения двойных стандартов в ходе следствия. Китай надеется как можно скорее выяснить правду об инциденте и привлечь виновных к ответственности, добавил Гэн Шуан. Пора советские анекдоты про армянское радио адаптировать. Китайцы спрашивают – так что там с расследованием, по сути, рекордного в истории теракта? Огромный экономический и экологический ущерб, все происходило в Европе, вы год не мычите и не телитесь, никого к расследованию не допускаете, типа сами ведете, как так-то? Американский представитель два дня молчал, а потом сказал "а у вас уйгуров угнетают"».
«БайБайден» пишет про государственный терроризм:
«Взрывы на газопроводах "Северный поток" – это подтверждение того, что понятие "лихие 90-е" вполне можно реализовать на уровне государственной политики. И бандитизмом могут заниматься целые страны, а не отдельные индивиды. Да и в целом стало понятно, что в стремлении насолить России коллективный Запад готов пойти на любые шаги. Не секрет, что организаторы теракта – США. В Вашингтоне даже и не скрывают этого. Потеряв эти артерии снабжения, Европа лишилась дешевого газа и впала в зависимость от американского СПГ. То есть хуже всего стало прежде всего им, а не нам. Тем не менее никто в Брюсселе даже не пикнул в сторону своих заокеанских "друзей". Проглотили как есть».
«Банкста» отмечает, что немецкая оппозиция не «проглотила»:
«Партия "Альтернатива для Германии": подрыв "Северных потоков" – это атака на энергетический суверенитет Германии. "Федеральное правительство даже не пытается внести ясность в этот вопрос. Наша фракция призывает создать комиссию по расследованию. Мы никогда не забудем 26 сентября 2022 года: "Северный поток" необходимо отремонтировать, запустить и обеспечить его безопасность", – лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла».
«Кремлёвский пересмешник» публикует скриншот твита годичной давности, в котором тогда еще высокопоставленный польский чиновник благодарил США за подрыв газопроводов (этот твит быстро удалили):
«Сегодня, как никогда, вспоминается самый известный пост о подрыве газопроводов "Северный поток" от экс-министра обороны Польши, а сейчас простого депутата Европарламента Радека Сикорского. Ровно год прошел с этого события. А Радека, интересно, из-за чего так понизили в должности? Не из-за провала ли?»
Украина и её подпорки
В четверг министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что желающих выделять деньги Киеву в западных странах становится все меньше, и украинским властям все сложнее просить о новом финансировании.
Не только Марченко видит, что мир утрачивает интерес к происходящему на Украине, отмечает «Темник»:
«Все больше украинских спикеров бьют в колокола о том, что украинская тема уходит из топа повестки мировых медиа. Об этом в ходе североамериканского турне говорила первая леди Елена Зеленская. Сегодня приводятся слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что перевороты в Африке, ближневосточные темы и дела Ким Чен Ына вытеснили украинские хроники из фокуса внимания зарубежной аудитории. Эти звоночки никому ничего хорошего не предвещают. Как правило, для подогрева интереса к себе Киев прибегает к чудовищным провокациям. Таким как уничтожение гражданского авиалайнера или фальсификация с массовыми убийствами вроде Бучи. Превращаться в сирот шоумены, стоящие во главе бандеровского режима, категорически не согласятся даже под страхом смерти. Соответственно они не пожалеют и других, чтобы избежать этого».
Политолог Малек Дудаков пишет о нежелании США финансировать Украину:
«В Конгрессе отчаянно пытаются согласовать федеральный бюджет перед дедлайном 1 октября – и уже неизбежной приостановкой работы правительства США. Теперь бюджетная война вспыхнула уже между Сенатом и Палатой представителей. Ястребы в Сенате представили свой краткосрочный бюджет – до ноября. Он включает в себя 6 миллиардов долларов на Украину – что само по себе в 4 раза меньше, чем запрошенные Байденом 24 миллиарда. Но изоляционисты в нижней палате отказываются выделять даже такую сумму. Спикер Кевин Маккарти пытается убедить конгрессменов принять свой вариант бюджета – там речь идет о микроскопических 300 миллионах долларов на Украину. Но многие правые республиканцы требуют более значимых сокращений бюджета – указывая на то, что госдолг США растет непомерными темпами, а дефицит госбюджета уже превысил 2,2 триллиона долларов. Согласовать тот или иной бюджет за оставшиеся три дня будет очень проблематично. Аппаратчики Байдена уже паникуют – ведь у них хватает денег лишь на пару недель траншей Украине, потом же Киев оставят на произвол судьбы. Хотя Пентагон и пообещал не замораживать программы тренировок украинцев, а с частью военных траншей США подменят Германия и Канада».
«Контора Пишет» рассказывает о публикации New York Times, авторы которой констатируют, что инвестиции Запада в украинское контрнаступление не окупились:
«Украина добилась минимальных успехов в своем контрнаступлении. Ни одно наступление не пошло по плану. <…> Если суммировать достижения обеих сторон, Россия теперь контролирует почти на 200 квадратных миль территории Украины больше, чем в начале года. Украинские приобретения составили с 1 января 143 квадратных мили, российские – 331 квадратную милю. То есть, ВСУ захватили квадратик 19х19 км площадью меньше Киева, потеряв при этом 857 квадратных километров. Отмечается, что вместо того, чтобы стремиться к быстрым успехам, российские военные, похоже, комфортно удерживают территорию, которую они уже контролируют. Россия может рассматривать длительную оборону как отвечающую своим интересам. Это сопряжено с огромными рисками для Украины. Поддержка Запада может ослабнуть либо из-за отсутствия политической воли, либо из-за нежелания жертвовать больше оружия, особенно с учетом многолетнего ожидания поставок заменяющего оборудования».
«Мужики» следят за поляками, которые подложили украинцам очередную свинью:
«Еще немного зрады для Киева от польских "братьев". Спустя практически год после удара украинской ракеты ПВО С-300 по польскому мирному трактору в окрестностях села Пшеводув, убившей помимо трактора двух польских селян, были опубликованы результаты расследования. Как оказалось, прошлогодняя публичная истерика Зеленского про "нападение варварской России на страну НАТО", т.е. Польшу, оказалась сплошным враньем. Просто 15 ноября 2022 года кривая ракета такого же кривого укрорасчета ПВО вместо отработки воздушной цели решила побомбить наземные объекты в Польше. Свою ответственность свидомые дежурно решили свалить на Россию, попутно пытаясь втянуть НАТО в прямой конфликт с Москвой. Сие "представление" было неубедительно с самого начала, и все всё знали, однако претензии к Киеву решили попридержать. И вот момент настал. Сегодня даже заклятым друзьям можно и нужно пинать укрорежим, потому что его задача вести народ Украины на убой, а не без конца клянчить и требовать оружия и денег в геометрической прогрессии. Таким образом, все последние публичные оплеухи Зеленскому и его администрации не связаны с намерением "завязать" со спонсорством режима, а направлены на то, чтобы укроверхушка знала свое место. Случай с ракетой – один из прозрачных намеков».
«Комиссар Исчезает» считает, что неспособность Запада принудить Зеленского к мирным переговорам с Россией может в какой-то момент плохо отразиться на судьбе украинского президента:
«Читаю я в последнее время новости, смотрю на происходящее – то NY Times пишет, что мирных жителей Константиновки разбомбила украинская ракета, то Wall Street Journal отчитывается о том, как хорошо научилась воевать русская армия, то поляки сигнализируют, что ракета, которая в прошлом году прилетела к ним, тоже была из Украины, а вовсе не наша, а то канадский спикер уходит в отставку, поскольку ошибочно чествовал Тараса Гестапенко – теперь это, оказывается, нехорошо, а мужики-то и не знали, а то даже в малютке-Словакии рвется к власти популярнейший антиукраинский деятель, и все это, конечно, события совершенно разного масштаба, никак не связанные друг с другом (я враг конспирологии), но этих событий все больше, они нарастают со всех сторон, – словом, что-то мне стало казаться, что в следующем году американцы Зеленского убьют. То есть официально его убьет злой Путин, ну, это дело привычное, он во всем виноват, – а на самом деле товарищ Бернс вздохнет и нажмет на кнопку. И придет кто-нибудь заведомо непопулярный, чтобы подписать Брестский мир и Хасавюрт, ну или ничего не подписывать, но все равно сделать именно это. Потому что западный мир все больше и больше устает от происходящего, а Зеленский – и тут я решительно разойдусь с нашим телевизором, – не является, конечно, никакой марионеткой госдепов, он человек с манией величия, наполеончик, получивший на ниве борьбы с нами великую всемирную славу, от которой он теперь уже не может отказаться – и не будет отказываться, игнорируя все тихие предложения прикрутить фитилек по-хорошему».
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