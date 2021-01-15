Телеграм ищет жену Навального и растет на бардаке в США

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После штурма Капитолия Twitter, Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа либо ограничили доступ к ним. Apple и Google удалили из своих магазинов мобильных приложений соцсеть Parler, которая была популярна у сторонников Трампа, а Amazon прекратил предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.

В поисках неподцензурного сервиса пользователи обратились к Телеграм. Во вторник основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что число активных пользователей Телеграм превысило 500 млн, причем только за 72 часа в мессенджере зарегистрировались более 25 млн человек со всего мира. В период с 6 по 10 января в США Телеграм скачали около 545 тысяч раз.

На рост популярности Телеграм повлияло и то, что мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение. Согласно новым условиям, все данные пользователей будут передаваться Facebook. Одним из самых обсуждаемых последствий этого стал отказ администрации президента Турции от использования WhatsApp и регистрация Реджепа Тайипа Эрдогана в Телеграм.

«Мышь в овощном» рассказывает анекдот:

«Если кто застал времена Перестройки, то должен помнить анекдот про то, как русский с американцем спорят, где больше свободы слова, и оказывается, что в обеих странах можно легко выйти на главную столичную площадь и громко проорать, что "президент США – дурак!!!" Сегодня столкнулись с прекрасным римейком:

– У нас свобода, – говорит русский. – Я могу написать в социальных сетях, что в России выборы сфальсифицированы, и мне ничего за это не будет!

– Подумаешь! – говорит американец. – Я тоже могу написать в соцсетях, что в России выборы сфальсифицированы, и мне тоже ничего за это не будет!»

«Сolonelcassad» рассуждает о последствиях цензуры:

«Отсутствие прямой видимой цензуры становится одним из важнейших конкурентных преимуществ (не только для Телеграма, но и для любого адекватного сервиса, который сможет в отсутствие прямой цензуры), с помощью которого можно заманивать как новых пользователей, так и переманивать аудиторию ресурсов, где свобода слова приказала долго жить. Кстати, если Трамп официально откроет свое основное представительство в Телеге, то сервис явно получит еще несколько десятков миллионов новых пользователей, которые нынче разбегаются из Фейсбука и Твиттера. С другой стороны, это конечно приблизит Телеграм к блокировке на территории США и изгнанию из магазинов цифровых цензоров. Ибо нефиг – свобода слова это кого надо свобода слова».

«Всевидящее око» размышляет о будущем Телеграм в США:

«У нас появился отличный шанс сравнить методики воздействия на Телеграм в тоталитарной России и на благословенном демократическом Западе. На месте благословенного Запада мы бы, конечно, Телеграм не трогали, чтобы эти самые поводы для сравнения не давать и не выглядеть, гм, странно в очередной раз. Но мы очень сильно не уверены, что у благословенного Запада в его нынешнем состоянии хватит на это соображалки. После того, как раздолбали Parler – особенно».

«Политджойстик» напоминает, что еще раньше Эрдогана в Телеграм зарегистрировался президент Франции Эммануэль Макрон:

«Павел Дуров выиграл схватку за свободу слова. Макрон в Телеграм, Эрдоган в Телеграм. Никто из глав государств не хочет такого унижения, которому подвергли Трампа. И +25 млн новых аккаунтов за сутки».

«Мейстер» предсказывает развитие событий:

«На данный момент американские консерваторы выглядят таким "коллективным Сноуденом", который ищет куда бы приткнуться. И дело не только в мессенджере или социальных сетях. Нет никаких сомнений, что гугл чистит выдачу и новостную ленту, а значит нужен поисковик и новостные сайты, нужно "облако", чтобы делиться и хранить фотки с про-трамповских митингов, нужны видеохостинги, нужны сервера для новых сайтов и еще множество подобных сервисов. В конце концов, нужна почта, к которой можно привязать все вышеперечисленные вещи без страха, что гугл сотрет тебя из системы. На данный момент в мире есть всего две страны со своей полноценной информационной инфраструктурой, независимой от США. Россия и Китай. Почему Китай для трампистов плохой вариант, думаем, пояснять не надо. Остается Россия. Так что скоро многие российские сервисы радостно отчитаются о рекордном росте пользовательской базы. Однако вслед за "беженцами" придут и их гонители. Мы услышим множество занимательных историй о том, как в России производятся "фейкньюс", а путинские агенты подрывают демократические устои в США. Вопрос только один: дело ограничится вербальными интервенциями или американцы готовы перейти к жестким мерам? Как показывает пример Parler, зайти они могут достаточно далеко, если своевременно не показать зубы. На этом фоне усилия российских властей по укреплению суверенитета российского интернета смотрятся крайне своевременными и буквально провидческими. От сделки с "Яндексом" до закона о санкциях за цензуру против российских сервисов и граждан. Подготовились максимально возможно. Ну и Дуров – молодец, очень вовремя помирился с российскими властями. Все-таки такой нюх, как у него, никакой ковид не отобьет».

