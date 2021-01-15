Телеграм ищет жену Навального и растет на бардаке в США
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Карабах и его президенты
В понедельник в Москве по инициативе президента России состоялись трехсторонние переговоры между Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей и согласовали дальнейшие действия по оказанию помощи жителям пострадавших районов, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей.
«Медиатехнолог» отмечает, что карабахская повестка радикально изменилась:
«Теперь речь идет фактически о послевоенном устройстве и порядке, тогда как еще недавно все больше обсуждалось соблюдение мирного соглашения и режима прекращения огня – словом, дискурс сместился кардинально, это уже не взаимные обвинения и подсчеты эпизодов нарушения перемирия. Путин, конечно, ничего не должен объяснять критикам действий России по всей этой ситуации, но и они не станут отрицать, что Москва в очередной раз стала стартовой площадкой для стабильности и достижения мира в еще одном локальном конфликте».
По итогам переговоров армянский премьер-министр заявил, что статус Нагорного Карабаха остается неурегулированным вопросом. «Хайли Лайкли» размышляет о том, что стоит за этим заявлением:
«Разговоры Пашиняна о статусе Нагорного Карабаха – это игра на внутреннюю аудиторию в Армении. Ему нужно всячески показать и доказать, что он не предатель армянских интересов, а старается их вовсю отстаивать. Неспроста он как будто искал пункт, за который хотел зацепиться и сделать на нем акцент, вот мол тут что-то не исполняется, надо это еще обсудить. Иными словами, ПМ Армении хочет представить ситуацию так, что конфликт не завершен и что ситуация в подвешенном состоянии. Но реальность другая: поезд ушел, а Карабах – это Азербайджан по всем параметрам: и де-юре, и де-факто».
Военный эксперт Игорь Коротченко отмечает, что Путин предложил Пашиняну действенный вариант долгосрочного урегулирования проблемы:
«Вместо реванша (которого никогда не будет, а попытка приведет Ереван к падению в пропасть) Кремль предложил Армении альтернативу – интеграцию в многосторонние экономические проекты. Теперь задача Пашиняна – довести это до соотечественников, по крайней мере – до вменяемых, которых большинство».
«АРМАГЕДДОНЫЧ» рассуждает миротворческих заслугах российского президента:
«Провел-таки Путин саммит по Карабаху. И не просто провел, а с вполне конкретными внятными результатами. Никто из конфликтующих сторон безумно счастливым не выглядел, особенно Пашинян, но от него этого никто и не требовал. Не та ситуация. При этом выстроил и обустроил он ее для Армении лично, персонально, собственными руками. И кто ему теперь в этом виноват? Притом, что спасибо Путину никто за его миротворчество не сказал и не скажет. И Нобелевскую премию мира ему точно не дадут, в отличие от Обамы или Арафата».
«АДЕКВАТ» резюмирует:
«Итоги вчерашней московской встречи по Карабаху стоит понимать как план (долгий, разумеется) преодолеть взаимную ненависть общей выгодой. Если сшить регион транспортно, а в перспективе и вообще инфраструктурно, то по мере укрепления этих связей каждой из сторон чем дальше, тем сильнее будет что терять от возможного разрушения этого нового статус кво. Под нашим, разумеется, плотным присмотром на местности, который будет дополнительной гарантией от соблазна еще раз сцепиться. Получится ли, вопрос: ненависть с обеих сторон застарелая и запредельная. Но по-другому в обозримой перспективе не получится совершенно точно. Поэтому на успех начинания стоит понадеяться: наш интерес в его успехе не меньше, если не больше, чем у собственно высоких договаривающихся сторон».
Якутия и её мэры
Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья. Избранную в 2018 году Авксентьеву называли «народным мэром», она приобрела популярность благодаря инициативам по сокращению расходов чиновников. Своим преемником Авксентьева назвала вице-мэра, представителя «Единой России» Евгения Григорьева. Ожидается, что выборы нового мэра состоятся весной. Глава Якутии Айсен Николаев поддержал кандидатуру Григорьева.
«Темник» объясняет логику происходящего:
«Авксентьевой нужно сохранить свое политнаследие. Лучше всего это сделать с помощью имеющих властный ресурс единороссов. Им выгодно быть продолжателями дела популярного мэра для накопления политического капитала в столице Якутии (к тому же это актуально в преддверии думской кампании). Для закрепления вышеуказанных векторов Авксентьева станет своего рода контролером – советником мэра на общественных началах. Так она проследит за своим наследием, а новая власть продемонстрирует приверженность прошлому курсу. Немаловажная задача в текущей ситуации – убедить граждан проголосовать за преемника. Уже появляются подозрения в чем-то неладном. В связи с этим пресс-секретарь Авксентьевой даже подчеркивает, что чиновница ушла по своей воле, без давления извне».
«Методичка» рассказывает об особенностях якутской оппозиции:
«Григорьев курирует развитие территорий и строительство Парка Победы к 100-летию республики Якутия. Среди его хобби бокс и страйкбол. Два года назад он играл в страйкбольной команде "Спарта" под имперским бело-желто-черным флагом. Также в его Инстаграме можно найти презентацию для школьников с изображением Супермена. На хобби и Супермена мы обращаем внимание, поскольку главная оппозиция в Якутии – это не либералы, а сталинисты. С точки зрения политики современный государственник Григорьев будет противостоять именно им, призывая сплотиться критичных комментаторов Инстаграма Авксентьевой и сторонников власти».
«Русский Сыч» размышляет о том, какой мэр нужен Якутску:
«Все же муниципалитет, тем более крупный – это дело для хозяйственника, а не для политика. Тем более, когда речь идет о довольно дотационном муниципальном образовании, где постоянно надо крутиться и перекручиваться с деньгами. А для этого – либо иметь свои ресурсы, либо собрать вокруг себя ресурсных единомышленников, работающих не только на свой интерес, но и на пользу городу. Первого у Авксентьевой не было никогда, со вторым за несколько ее лет во главе Якутска – не сложилось. Популизмом такого не нажить, не-а. А скажут, конечно же, что съели народного мэра. Ну, пусть говорят. А мы еще раз здоровья Сардане Владимировне пожелаем».
Журналист Дмитрий Колезев удивлен отставкой Авксентьевой:
«Странно выглядит отставка Сарданы Авксентьевой – популярного мэра Якутска, которая стала одной из самых известных муниципальных глав в России. Она прославилась благодаря своей демократичности, открытости, популярным, но при том реализуемым инициативам (например, продать здание мэрии в центре, а чиновников выселить на окраину). Проработала два года и вдруг – заявление об отставке по состоянию здоровья. А она ведь готовый политик федерального уровня, с хорошей репутацией и неплохим жизненным опытом».
«Сергей "Zergulio" Колясников» тоже считает, что у Авксентьевой есть политическое будущее:
«Если Сардана Авксентьева больна, искренне желаю ей здоровья и выздоровления. Если это пиар-ход с прицелом на выборы в Госдуму 2021... ну, в принципе, тоже ничего против не имею. Мнение, что Сардана – качественно проработанный и хорошо финансируемый политический проект – не у меня одного, а у гораздо более серьезных людей. Но повторюсь, плохого в этом ничего не вижу».
Навальный и его билеты
В среду Алексей Навальный, находящийся в Германии, сообщил, что на ближайшее воскресенье купил авиабилет в Москву. В тот же день стало известно, что еще с 29 декабря прошлого года он находится в розыске ФСИН.
Юрист Илья Ремесло объясняет связь между этими двумя новостями:
«Право ФСИН объявить в розыск условно осужденного, уклоняющегося от исполнения своих обязательств по явке, предусмотрено статьей 18.1 УИК РФ. Как вы видите, Навальный даже не удосужился предоставить ФСИН документы, что он продолжает лечение – потому что их нет. Его выписали из "Шарите" 23 сентября, а в середине октября врачи клиники "Шарите" выяснили, что Навальный окончательно здоров. Все остальное "лечение" – чистое притворство для того, чтобы был повод не являться во ФСИН. Все это время Навальный продолжал находится в Германии без уважительных причин. Даже если допустить, что он ранее лечился – с ноября он перестал отчитываться перед ФСИН и не явился по вызову, то есть нарушил свои обязанности. Объявление в розыск в такой ситуации вполне логично и законно. Навальный засуетился, потому что понял, что скоро поступит запрос на выдачу из Германии по делу о хищениях – что поставило бы в неудобное положение его немецких и иных покровителей, пришлось бы давать ответы».
«Мюсли вслух» усматривают юридическую коллизию:
«Тем временем зарегистрированный Симоновский районным судом Москвы иск ФСИН с требованием заменить А. А. Навальному условный срок реальным ставит занятный юридический вопрос: возможна ли такая операция, когда указанный условный срок уже истек? Процесс (буде он состоится) обещает быть интересным не только формально, но и содержательно».
Журналист Андрей Вышинский считает, что возвращение Навального в Россию отвечает интересам Запада:
«Фактически западные спонсоры решили сами сдать берлинского пациента. Перспектива отвечать на запрос Интерпола фактически поставила бы их в патовую ситуацию. Тут либо арестовать Навального после объявления в международный розыск, либо вновь нарушить международные обязательства и проигнорировать запрос. Сдала Навального по факту еще "Шарите", заявившая, что пациент давно пришел в себя, а, следовательно, с этого момента он просто скрывается от следствия. Между тем оппозиционер успел еще и проконсультировать ЕС, какие лучше вводить санкции против России. А значит, против него можно возбудитель дело и за госизмену».
«Fantastic Plastic Machine» допускает, что власти Германии попросили Навального уехать:
«Что лично мне интересно в этой ситуации: собирается ли Алексей Анатольевич домой по своей инициативе, или же немцы торопят его на выход, намекая, что пора и честь знать. <…> Перед глазами пример Тихановской, которая повисла на принимающей стороне мертвым грузом, и, похоже, обречена на существование европейской пенсионерки. И во-вторых, в Германии есть не то чтобы критическая, но все же масса людей, которая спрашивает "а нам это зачем?". И это не только пользователи в комментариях на новостных сайтах и не только депутаты АдГ [партии «Альтернатива для Германии»], но и вполне респектабельные господа, которым бы спокойно достроить "Северный Поток" и получить свои дивиденды. В общем, проще, чтобы русские как-то сами разобрались со своим блудным сыном. И без него проблем хватает».
«338» задается вопросом о семье Навального:
«Навальный-то "Победой" мчит домой, но перефразируя известную цитату: "А что Навальная?.." Про супругу упоминания нет. И про детей, один из которых продолжает обучение в Стэнфорде. Так что аллегория Тихановский-Тихановская, но в нашем случае Навальный – участник следственных действий (пока) и Навальная как свободный человек, вероятно, остающийся за рубежом, не такая уж параноидальная».
Телеграм и его Америка
После штурма Капитолия Twitter, Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа либо ограничили доступ к ним. Apple и Google удалили из своих магазинов мобильных приложений соцсеть Parler, которая была популярна у сторонников Трампа, а Amazon прекратил предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.
В поисках неподцензурного сервиса пользователи обратились к Телеграм. Во вторник основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что число активных пользователей Телеграм превысило 500 млн, причем только за 72 часа в мессенджере зарегистрировались более 25 млн человек со всего мира. В период с 6 по 10 января в США Телеграм скачали около 545 тысяч раз.
На рост популярности Телеграм повлияло и то, что мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение. Согласно новым условиям, все данные пользователей будут передаваться Facebook. Одним из самых обсуждаемых последствий этого стал отказ администрации президента Турции от использования WhatsApp и регистрация Реджепа Тайипа Эрдогана в Телеграм.
«Мышь в овощном» рассказывает анекдот:
«Если кто застал времена Перестройки, то должен помнить анекдот про то, как русский с американцем спорят, где больше свободы слова, и оказывается, что в обеих странах можно легко выйти на главную столичную площадь и громко проорать, что "президент США – дурак!!!" Сегодня столкнулись с прекрасным римейком:
– У нас свобода, – говорит русский. – Я могу написать в социальных сетях, что в России выборы сфальсифицированы, и мне ничего за это не будет!
– Подумаешь! – говорит американец. – Я тоже могу написать в соцсетях, что в России выборы сфальсифицированы, и мне тоже ничего за это не будет!»
«Сolonelcassad» рассуждает о последствиях цензуры:
«Отсутствие прямой видимой цензуры становится одним из важнейших конкурентных преимуществ (не только для Телеграма, но и для любого адекватного сервиса, который сможет в отсутствие прямой цензуры), с помощью которого можно заманивать как новых пользователей, так и переманивать аудиторию ресурсов, где свобода слова приказала долго жить. Кстати, если Трамп официально откроет свое основное представительство в Телеге, то сервис явно получит еще несколько десятков миллионов новых пользователей, которые нынче разбегаются из Фейсбука и Твиттера. С другой стороны, это конечно приблизит Телеграм к блокировке на территории США и изгнанию из магазинов цифровых цензоров. Ибо нефиг – свобода слова это кого надо свобода слова».
«Всевидящее око» размышляет о будущем Телеграм в США:
«У нас появился отличный шанс сравнить методики воздействия на Телеграм в тоталитарной России и на благословенном демократическом Западе. На месте благословенного Запада мы бы, конечно, Телеграм не трогали, чтобы эти самые поводы для сравнения не давать и не выглядеть, гм, странно в очередной раз. Но мы очень сильно не уверены, что у благословенного Запада в его нынешнем состоянии хватит на это соображалки. После того, как раздолбали Parler – особенно».
«Политджойстик» напоминает, что еще раньше Эрдогана в Телеграм зарегистрировался президент Франции Эммануэль Макрон:
«Павел Дуров выиграл схватку за свободу слова. Макрон в Телеграм, Эрдоган в Телеграм. Никто из глав государств не хочет такого унижения, которому подвергли Трампа. И +25 млн новых аккаунтов за сутки».
«Мейстер» предсказывает развитие событий:
«На данный момент американские консерваторы выглядят таким "коллективным Сноуденом", который ищет куда бы приткнуться. И дело не только в мессенджере или социальных сетях. Нет никаких сомнений, что гугл чистит выдачу и новостную ленту, а значит нужен поисковик и новостные сайты, нужно "облако", чтобы делиться и хранить фотки с про-трамповских митингов, нужны видеохостинги, нужны сервера для новых сайтов и еще множество подобных сервисов. В конце концов, нужна почта, к которой можно привязать все вышеперечисленные вещи без страха, что гугл сотрет тебя из системы. На данный момент в мире есть всего две страны со своей полноценной информационной инфраструктурой, независимой от США. Россия и Китай. Почему Китай для трампистов плохой вариант, думаем, пояснять не надо. Остается Россия. Так что скоро многие российские сервисы радостно отчитаются о рекордном росте пользовательской базы. Однако вслед за "беженцами" придут и их гонители. Мы услышим множество занимательных историй о том, как в России производятся "фейкньюс", а путинские агенты подрывают демократические устои в США. Вопрос только один: дело ограничится вербальными интервенциями или американцы готовы перейти к жестким мерам? Как показывает пример Parler, зайти они могут достаточно далеко, если своевременно не показать зубы. На этом фоне усилия российских властей по укреплению суверенитета российского интернета смотрятся крайне своевременными и буквально провидческими. От сделки с "Яндексом" до закона о санкциях за цензуру против российских сервисов и граждан. Подготовились максимально возможно. Ну и Дуров – молодец, очень вовремя помирился с российскими властями. Все-таки такой нюх, как у него, никакой ковид не отобьет».
Трамп и его импичмент
Палата представителей США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Демократы обвинили его в подстрекательстве к бунту после штурма Капитолия его сторонниками. Теперь Сенат должен проголосовать за или против импичмента, но первое в этом году заседание Сената состоится только 19 января – за день до истечения президентских полномочий Трампа.
Политолог Дмитрий Дробницкий рассказывает, что сжатые сроки ставят Сенат в сложное положение:
«Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Сенат не сможет провести "честный и серьезный" суд над президентом Трампом по статьям импичмента до того, как Дональд Трамп покинет Белый Дом, а Джо Байден принесет президентскую клятву. Он сослался на опыт предыдущих сенатских судов, которые длились 83, 37 и 21 день. Так что даже если Сенат немедленно приступит к рассмотрению дела, нет ни единого шанса, что суд закончится до момента принесения Байденом президентской клятвы. Возможен ли сенатский суд над президентом, уже покинувшим пост, остается вопросом, в котором нет юридической определенности».
«Солнечный шторм» размышляет о предъявленных Трампу обвинениях:
«Его обвинили в "подстрекательстве к мятежу" из-за беспорядков 6 января, когда здание конгресса было захвачено его сторонниками. Почему не в организации убийства Кеннеди, к примеру? Или "на порядок выше" – сразу в причастности к распятию Иисуса Христа. Ну а что? Гулять, так гулять. Все равно ведь нужен был сугубо формальный повод, так могли бы уж хотя бы не мелочиться. Шутки шутками, конечно, однако на деле вся эта история, мягко скажем, далеко не смешна. На протяжении последней недели весь мир с замиранием сердца (и хрустом попкорна) следит за шокирующим обнажением двойного дна т.н "западной демократии", одновременно наблюдая, как сквозь фальшивые улыбки "людей со светлыми лицами" явственно, словно метастазы, проступает практически оруэлловский оскал. "Война это мир, свобода это рабство, незнание сила". Помните эти строчки? <…> И черт бы с ним даже с Трампом, однако вот есть одно "но"… Если они, не моргнув глазом, способны провернуть такое даже с законно избранным президентом одной из мировых сверхдержав – какова же судьба ждет "простых смертных", не пожелавших с улыбкой маршировать в леволиберальный ГУЛАГ? Вопрос риторический».
«Доктор прописал» отмечает, что американские законодатели увлеклись импичментами:
«А это очень увлекательное дело – импичмент. Трамп вот уже в историю вошел, став первым президентом, которому дважды вынесли импичмент, да еще в течение одного срока. Но и Джо Байдену уже тоже пообещали вотум недоверия. Ну или по крайней мере, поднять вопрос об импичменте пообещала член палаты представителей от республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Причем уже на следующий день после инаугурации Байдена. "Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний", – заявила Марджори Тейлор Грин. Байдену, конечно, "поднятие вопроса" ничем не грозит. Но тем не менее, все же не слишком распространенная практика, чтоб через день после вступления в должность главы государства в конгрессе заговорили об импичменте».
Американист Малек Дудаков рассказывает, что страсть к импичментам до добра не доведет:
«Отдельные здравомыслящие демократы уже забеспокоились о том, что перманентными импичментами они открыли ящик Пандоры, которым в перспективе начнут пользоваться их оппоненты. И правда – республиканцы уже сейчас готовят статьи импичмента Байдена за коррупцию. Если на выборах-2022 демократы потеряют контроль над нижней палатой, что вполне вероятно, учитывая их шаткое большинство в пять мест, то Байден или Харрис окажутся перед угрозой уже своего импичмента. Оснований для него к тому времени наберется предостаточно».
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