Телеграм: Индийский премьер взбодрил саммит НАТО

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На этой неделе состоялся двухдневный официальный визит в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди. В ходе его переговоров с Владимиром Путиным были подписаны совместные документы, обсуждались совместные проекты, было подтверждено привилегированное стратегическое партнерство России и Индии. Стоит отметить, что всего несколькими днями ранее Москву с официальным визитом посетил премьер-министр председательствующей в ЕС Венгрии Виктор Орбан.

«Туранский экспресс» комментирует сотрудничество Москвы и Нью-Дели по развитию Севморпути:

«Не Китаем единым будет развиваться Севморпуть как альтернатива Суэцкому каналу, некогда "присвоенному" Западом и его союзниками, а ныне переставшему быть безопасным – благодаря действиям того же Запада. Пусть теперь американцы побесятся и покусают локти – сделать против СМП они все равно ничего не смогут со своими полутора ржавыми ледоколами и практически отсутствующими военными базами в Арктике. Тот самый случай, когда Запад своими руками душит собственную гегемонию. Не останавливайтесь, пожалуйста!»

«РАСПП: Бизнес. Азия. Китай» пишет, что ключевым итогом встречи Путина и Моди в вопросах экономики стала программа развития стратегических направлений сотрудничества двух стран до 2030 года:

«Сам документ еще предстоит изучить и осмыслить, но уже сейчас понятно, что он должен будет вывести российско-индийские отношения на новый уровень. Кстати, расширение торговли в нацвалютах – отдельный пункт этой самой программы. На данный момент 70% российско-индийского товарооборота обслуживается национальными валютами – то есть будет больше. Ну и на "десерт" – Россия и Индия договорились создать новую рабочую группу по технологическому взаимодействию в сфере военно-технического сотрудничества».

«Мейстер» рассуждает о перспективах сотрудничества России и Индии в сфере атомной энергетики:

«Нужно иметь в виду, что для Индии вопрос доступа к дешевой и чистой энергии жизненно важен как в силу климата, так и в силу ограниченности ресурсов, делающей Индию одним из крупнейших импортеров углеводородов в мире. Есть ли у Росатома конкуренты? Есть, разумеется, но конкурентов, способных строить быстро и недорого, практически нет, кроме Китая. А Китай все же не та страна, которой Индия готова доверить свои светлые безуглеводородные перспективы. Поэтому мы не удивимся, если с Европой и США Индия продолжит сотрудничество в сфере "новой" энергетики – ветровой и солнечной, тогда как Россия будет обеспечивать потребности в части энергии атомной. И здесь, помимо АЭС как таковых, еще есть куда расти по охвату: вплоть до корабельных реакторов, учитывая потенциальные потребности индийского флота, помимо уже строящихся в этой стране атомных подлодок».

«Swiss Vatnik» наблюдает за горькими стенаниями Запада по поводу теплой встречи Путина и Моди:

«Как сообщает Bloomberg, визит индийского премьера в Москву испортил юбилейный саммит NATO, и Вашингтон абсолютно бессилен отобрать у Кремля такого сильного стратегического партнера как Индия: "Пока лидеры стран членов NATO собираются в столице США в надежде выступить единым фронтом против России, премьер Индии Нарендра Моди в Москве обнимает Путина и всячески высказывает ему свою поддержку. Поездка Моди последовала за приемом в России министров иностранных дел расширяющейся группы БРИКС и состоялась всего через неделю после встречи Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Казахстане, на которой они назвали двусторонние отношения "лучшим периодом в истории". Отношения Индии с Россией, возможно, еще более горькая пилюля, чем крепкая дружба РФ и Китая, которую Вашингтон должен проглотить. Джо Байден бессилен отобрать у Владимира Путина такого сильного стратегического партнера».

«Доктор Z прописал» предлагает западным СМИ завести отдельные рубрики:

«Россия и Индия обсуждают возможность заключения долгосрочного соглашения на поставки нефти, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, обе стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, в том числе и по поставкам нефти. Наша страна по итогам 2023 года стала ведущим поставщиком нефти в Индию, экспортировав в страну 82,2 млн тонн. В общей структуре нефтяного импорта Индии доля России составляет почти 35%. Результат впечатляющий. Настолько, что "Блумберг" и "Рейтерс" впору рубрики заводить "А что там у русских с индийцами". И так чуть не каждый день сообщают, как дела обстоят с поставками российской нефти в Индию».

