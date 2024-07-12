Телеграм: Индийский премьер взбодрил саммит НАТО
Визит в Москву премьер-министра Индии на фоне саммита НАТО стал главным событием уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны...
Премьер Индии и его визит в Москву
На этой неделе состоялся двухдневный официальный визит в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди. В ходе его переговоров с Владимиром Путиным были подписаны совместные документы, обсуждались совместные проекты, было подтверждено привилегированное стратегическое партнерство России и Индии. Стоит отметить, что всего несколькими днями ранее Москву с официальным визитом посетил премьер-министр председательствующей в ЕС Венгрии Виктор Орбан.
«Туранский экспресс» комментирует сотрудничество Москвы и Нью-Дели по развитию Севморпути:
«Не Китаем единым будет развиваться Севморпуть как альтернатива Суэцкому каналу, некогда "присвоенному" Западом и его союзниками, а ныне переставшему быть безопасным – благодаря действиям того же Запада. Пусть теперь американцы побесятся и покусают локти – сделать против СМП они все равно ничего не смогут со своими полутора ржавыми ледоколами и практически отсутствующими военными базами в Арктике. Тот самый случай, когда Запад своими руками душит собственную гегемонию. Не останавливайтесь, пожалуйста!»
«РАСПП: Бизнес. Азия. Китай» пишет, что ключевым итогом встречи Путина и Моди в вопросах экономики стала программа развития стратегических направлений сотрудничества двух стран до 2030 года:
«Сам документ еще предстоит изучить и осмыслить, но уже сейчас понятно, что он должен будет вывести российско-индийские отношения на новый уровень. Кстати, расширение торговли в нацвалютах – отдельный пункт этой самой программы. На данный момент 70% российско-индийского товарооборота обслуживается национальными валютами – то есть будет больше. Ну и на "десерт" – Россия и Индия договорились создать новую рабочую группу по технологическому взаимодействию в сфере военно-технического сотрудничества».
«Мейстер» рассуждает о перспективах сотрудничества России и Индии в сфере атомной энергетики:
«Нужно иметь в виду, что для Индии вопрос доступа к дешевой и чистой энергии жизненно важен как в силу климата, так и в силу ограниченности ресурсов, делающей Индию одним из крупнейших импортеров углеводородов в мире. Есть ли у Росатома конкуренты? Есть, разумеется, но конкурентов, способных строить быстро и недорого, практически нет, кроме Китая. А Китай все же не та страна, которой Индия готова доверить свои светлые безуглеводородные перспективы. Поэтому мы не удивимся, если с Европой и США Индия продолжит сотрудничество в сфере "новой" энергетики – ветровой и солнечной, тогда как Россия будет обеспечивать потребности в части энергии атомной. И здесь, помимо АЭС как таковых, еще есть куда расти по охвату: вплоть до корабельных реакторов, учитывая потенциальные потребности индийского флота, помимо уже строящихся в этой стране атомных подлодок».
«Swiss Vatnik» наблюдает за горькими стенаниями Запада по поводу теплой встречи Путина и Моди:
«Как сообщает Bloomberg, визит индийского премьера в Москву испортил юбилейный саммит NATO, и Вашингтон абсолютно бессилен отобрать у Кремля такого сильного стратегического партнера как Индия: "Пока лидеры стран членов NATO собираются в столице США в надежде выступить единым фронтом против России, премьер Индии Нарендра Моди в Москве обнимает Путина и всячески высказывает ему свою поддержку. Поездка Моди последовала за приемом в России министров иностранных дел расширяющейся группы БРИКС и состоялась всего через неделю после встречи Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Казахстане, на которой они назвали двусторонние отношения "лучшим периодом в истории". Отношения Индии с Россией, возможно, еще более горькая пилюля, чем крепкая дружба РФ и Китая, которую Вашингтон должен проглотить. Джо Байден бессилен отобрать у Владимира Путина такого сильного стратегического партнера».
«Доктор Z прописал» предлагает западным СМИ завести отдельные рубрики:
«Россия и Индия обсуждают возможность заключения долгосрочного соглашения на поставки нефти, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, обе стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, в том числе и по поставкам нефти. Наша страна по итогам 2023 года стала ведущим поставщиком нефти в Индию, экспортировав в страну 82,2 млн тонн. В общей структуре нефтяного импорта Индии доля России составляет почти 35%. Результат впечатляющий. Настолько, что "Блумберг" и "Рейтерс" впору рубрики заводить "А что там у русских с индийцами". И так чуть не каждый день сообщают, как дела обстоят с поставками российской нефти в Индию».
Война и её ракеты
В понедельник Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по военным объектам в разных регионах Украины. В Киеве работала система ПВО, и обломки украинской ракеты повредили детскую больницу «Охматдет». Украинские пропагандисты обвинили ВС РФ в прицельной стрельбе по гражданскому объекту, хотя фото и видео доказывают, что больницу повредили обломки ракет, которые использует Киев.
«Купянск Наш» отмечает, что украинское военное руководство оказалось в сложной ситуации:
«Генштаб ВСУ находится на растяжке. Признать прилеты ракет ВС РФ по Киеву – признать отсутствие ПВО в Киеве. Заявить о сбитых ракетах – признать, что виноваты в смерти мирных из-за своего же ПВО».
«Гражданин Мариуполя» рассуждает о том, в чьих интересах удар по детской больнице:
«В последнее время Путин довольно часто говорит о мирных переговорах. Сначала заявление в здании МИДа, потом ряд небольших заявлений в КНДР и Вьетнаме и самое свежее – на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. А теперь гипотетически представляем: Путин говорит о мирных переговорах, мировые СМИ называют встречу с европейским лидером его политической победой, но после всего этого Россия бьет по детской больнице, чем вызывает огромный шквал ненависти со стороны европейцев и украинцев. Выгодно ли это России на фоне заявлений о переговорах? – Ответьте сами на этот вопрос. А теперь порассуждаем об Украине. С 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдет саммит стран НАТО, в ходе которого Украина очень "надеется на хорошие новости" относительно новых поставок систем ПВО – об этом сообщало агентство Reuters. Кроме того, после того, как Киев отверг предложения Орбана по переговорам, в Европе был проведен соцопрос, который показал, что жители большинства европейских стран выступают за мирные переговоры России и Украины. <…> А теперь задайте вопрос: выгодна ли был Украине эта страшная трагедия? Как раз перед саммитом НАТО, на котором будет решаться будущая поддержка Киева, а главное: ее объемы. Ну и очень странным кажется этот удар именно с воздуха, когда Украина говорит, что нужно больше систем ПВО. Очень сильная психологическая атака на всю верхушку Альянса как раз перед началом саммита».
«Ватфор | Автострадный think tank» пишет, что его читатели в комментариях активно и эмоционально обсуждают попадание по больнице:
«Украина всю свою историю, с 1991 года, шла к тому, чтобы стать ареной битвы и пушечным мясом в большом конфликте между Россией и Западом. Это тоже данность, и путь этот Украине придется пройти до конца. Жителям Белгорода, Севастополя, да и всем нам тоже придется этот путь пройти до конца. То, что каждый подобный случай наши читатели активно обсуждают, говорит о том, что эмпатия не атрофировалась, а противники не расчеловечены с концами. Это обнадеживает, нам с ними после войны вместе жить; соседей по континенту не выбирают».
«РаZвед_ДоZор» рассказывает, что в Киеве нашли крайнего:
«В Киеве разыгрывают спектакль о якобы задержании "наводчика на больницу". Наверно, это такой секретный объект, что без помощи наводчика там не обойтись. Или, может, он лазером подсвечивал? На деле, вероятнее всего, этот паренек автор того самого видео прилета ракет ПВО по больнице».
«338» напоминает об аналогичных преступлениях украинских нацистов:
«Проводят параллель с ударом по вокзалу в Краматорске, рынку в Константиновке, госпиталю в Днепропетровске. Но забывают про удар по мариупольскому роддому. Благодаря относительно быстро освобожденному Мариуполю удалось крайне скоро установить все обстоятельства того события и дать слово очевидцам. Нет, не очевидцам – жертвам удара. Да, спустя 2 года ВСУшный удар по роддому некоторые умалишенные продолжают выдавать за ужасающее российское военное преступление. Но надо понимать, что с продвижением фронта на запад однажды будут установлены обстоятельства ударов по Краматорску, Днепропетровску, Константиновке и нынешнему обстрелу киевской детской больницы. Вопрос только в сохранении жизни и здоровья свидетелей [жертв ударов]. Которым наверняка есть что сказать, и не все сегодня желают, чтобы они заговорили».
Украина и её спецоперации
В понедельник ФСБ сообщила о пресечении угона бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. Украинская разведка при поддержке стран НАТО пыталась завербовать российского пилота, шантажируя его здоровьем близких и обещая 3 млн долларов и гражданство Италии. Летчик немедленно доложил о попытке вербовки своему командиру. Переговоры с шантажистами велись при участии ФСБ.
«Понаехали» поднимают вопрос о доступности персональных данных:
«Попытка угона российского бомбардировщика Ту-22М3 закончилась немножко предсказуемо. Летчику предложили 3 млн баксов и гражданство Италии. Он согласился, но вместо самолета на украинский аэродром прилетела его начинка... Делегация украинских спецслужб была крайне расстроена (если успела понять). Кстати, такое было уже – пытались угнать Су-34, но вместо самолета прилетели крылатые ракеты. Но вообще в этом всем обеспокоило то, что у СБУ (или кто там этим занимался) была полная информация на российского летчика, и начали они с угроз его детям. Ноги растут оттуда же, откуда у службы безопасности Сбербанка – из утекших телефонных баз».
«Мышь в овощном» призывает к бдительности:
«В сообщении об успехе оперативной игры российских спецслужб нам кажется важным обратить внимание на то, как начиналась эта операция. Противник инициативно вышел на российского военнослужащего, очевидно, обладая информацией о его ведомственной принадлежности, служебных возможностях и личных обстоятельствах. Бандеровская разведка при помощи своих западных хозяев ведет целенаправленный поиск тех, кто может представлять оперативный интерес. Используя для этого, предположим, как технические средства, так и агентурные позиции и открытые источники информации, включая соцсети. Успех нашей контрразведки, безусловно, впечатляет, однако важно не забывать: это – лишь один выигранный бой в тайной войне, которая ведется прямо сейчас, и которая пока далека от завершения. Войне, в которой враг может попытаться использовать любого из нас, прямо или косвенно, и ни в коем случае не стоит облегчать ему эту задачу. Призывы к бдительности могут набить оскомину, однако от этого они не становятся менее актуальными. Если мы не будем надлежащим образом присматривать за тем, что происходит вокруг нас – то пресловутые солдаты НАТО и их приспешники не преминут воспользоваться нашей слабостью».
Депутат Госдумы Алексей Журавлев благодарит пилота:
«Ту-22М3 – бомбардировщик, способный нести в том числе и ядерное оружие, серьезная машина, которых всего было выпущено порядка 500 штук. Поэтому потеря каждого – утрата для российской армии. Понятно, что киевский режим делает все возможное, чтобы эти самолеты уничтожить, а угон был бы вообще уникальным случаем, который ВСУ транслировали бы на весь мир, показывая, насколько лихие операции могут проводить на российской территории. Пилот, конечно, заслуживает поощрения, вплоть до государственной награды, но следует помнить, что вообще-то он выполнял свой воинский долг, остался верен присяге, которую давал своей Родине – это нормальное положение вещей, и именно так и должен поступать российский офицер».
«Мюсли вслух» изучают техническую сторону вопроса:
«Интересно, а чисто технически реально угнать в одиночку бомбардировщик, экипаж которого состоит из 4 человек? Вероятно, попытка вербовки могла не ограничиться одним человеком. Скупые строчки официального пресс-релиза сообщают нам самый минимум информации, и подробности широкая публика по понятным причинам вряд ли когда-либо узнает. Помимо денег хохлы хотели соблазнить потенциального перебежчика итальянским паспортом. Но не выгорело: по последним данным ВЦИОМ, 93% россиян не хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства, и только 5% хотели бы (исторический минимум за 33 года). В жизни бывает всякое, но вряд ли боевой российский офицер, летчик самолета-носителя ядерного оружия относится к этим 5% респондентов».
Кабардино-Балкария и ее патруль
В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело из-за создания «шариатского патруля», организатором которого стал 40-летний житель города Тырныауз. В экстремистскую группировку вошли еще девять местных жителей в возрасте от 26 до 54 лет. Участники «шариатского патруля» травили граждан, чей образ жизни не соответствовал их религиозным убеждениям.
«Акценты Юга» указывают на интересный аспект:
«Даже исламские богословы отмечают: "шариатские патрули" сами противоречат шариату. За нарушение норм исламского права полагается отвечать перед шариатским судом, а никак не перед самозванцами-экстремистами».
«Бит-квартет "Сухая Шалушка"» объясняет:
«Это еще и кажущееся родство душ "брат – сестра". Тут тебя примут и выслушают, абсолютно не вникая в твои человеческие качества и чистоту помыслов, если ты внешне похож на своего. Я знаю десятки людей, которые ничем внешне не отличаются, знают историю религий, молятся и ходят в мечеть. Они совсем не агрессивны и не стремятся никого заклеймить позором и привлечь на свою сторону. Этим, наверное, отличаются вера и религиозность. Верующий любит всех, а религиозный только своих, которых отличить можно по некому дресс-коду. Отсюда и пренебрежение к "светским", зачастую более верующим, чем бородатые братья и закрытые наглухо сестры, отсюда и шариатский патруль, который готов карать только потому, что ты можешь внешне отличаться. Легче отпустить бороду и переодеться, чтобы снять вопросы, наиболее агрессивной части общества, и вести привычный образ жизни "под прикрытием"».
«Абрамов Daily» подчеркивает, что банда действовала в Тырныаузе несколько лет:
«У меня здесь возникает такой вопрос: что, с 2017 года о деятельности этих товарищей ничего не было известно? А если было, то почему раньше не оживились в этом вопросе? Вспоминается поговорка про мужика и гром. Правда, уже даже молния ударила, и дом начал гореть».
«АДЕКВАТ Z» тоже поднимает эту тему:
«Представить, что банда годами действовала в безвоздушном пространстве, невозможно: не попасть на радары как местной власти, так и местных силовиков с такими художествами немыслимо, не те места и не тот уклад жизни. И если после первых же эпизодов банду не разобрали на молекулы, значит, она практически гарантированно была чьим-то инструментом на местности. Или, называя вещи совсем уж своими именами – ее идеология и практика отвечали интересам кого-то достаточно высокопоставленного, чтобы исламисты под его крышей могли безнаказанно резвиться много лет. И вытащить на свет этого кого-то, чтобы воздать ему по совокупности всех заслуг, сейчас во многие разы важнее, чем довести до приговора саму банду. Особенно учитывая совсем недавний скандалище в Нальчике, где демонстративное неуважение к гимну России проявили члены не последних в городе семей – и вопрос, не одной ли цепи звенья наблюдаем в республике, изучения точно заслуживает. А еще шире, выходя за пределы республики, обобщить можно так: время любого заигрывания на местах с радикальным исламизмом кончилось, время реализации накопленных оперативных материалов по теме, напротив, пришло. Поэтому новостей о работе по всем сортам фанатиков сейчас должно будет заметно прибавиться».
Политолог Юрий Баранчик надеется на максимально суровый приговор суда:
«УД заведено по статье "Экстремизм", и это совершенно правильное начинание – если некие люди начинают бить прохожих оттого, что поведение прохожих не соответствует картине мира в голове, то это как раз махровый экстремизм. По отношению к подобным проявлениям должен действовать принцип "нулевой толерантности". Любой религиозный экстремист, желающий дубиной навязывать свое мировоззрение окружающим, должен в первую очередь бояться законов Российской Федерации и неотвратимого возмездия за их неисполнение. А уже потом того, что о происходящем думает какой-нибудь сектантский гуру».
НАТО и её угрозы
В среду была опубликована итоговая декларация саммита НАТО, состоявшегося в Вашингтоне. В документе Россия объявлена угрозой для альянса, который сохранит свою стратегию расширения. В декларации указано, что Украина находится «на необратимом пути» к вступлению в НАТО.
«Безграничный аналитик» подводит итоги саммита:
«Украине дадут оружие и денег, а то всем страшно: вдруг выборы в США выиграет Трамп и перестанет что-либо предоставлять Киеву. Так, Норвегия захотела передать Украине шесть истребителей F-16, а общий план составляет выделение Киеву еще 40 миллиардов долларов на вооружение. Особое внимание уделяется передаче систем ПВО. Самое любопытное, что на саммите НАТО практически ничего не говорилось о мире на Украине. Нет, конечно, мы не ожидали, что там будут обсуждать предложение Путина. Было очевидно, что западные политики совершенно не собираются сейчас рассматривать инициативы президента России. Но они и о "формуле Зеленского" ничего толком не говорили, расписавшись в том, что мир им на Украине не нужен. Вполне устраивает и горячая фаза конфликта, по крайней мере, до тех пор, пока под контролем Украины находятся более-менее значительные территории. <…> Саммит можно назвать классическим для подобного мероприятия. Очень много громких разговоров о злобной и коварной России, которая якобы попирает основы мироздания своим существованием. Не меньше наполеоновских планов по производству оружия, его распределению и раздаче Украине».
«Неудаща» комментирует призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга и возглавляющего Украину Владимира Зеленского усилить военную поддержку Киева:
«Предстоящие в ноябре президентские выборы в США внесли серьезные коррективы в планы Запада в вопросе боевых действий на Украине. Несмотря на громкие заявления стран ЕС о поддержке Украины, их реальная доля в общем объеме поставок Киеву в разы уступает американской, и увеличивать ее европейские политики не хотят и не могут. При этом и на Украине, и в НАТО понимают, что последние несколько месяцев – как раз перед ноябрьскими выборами в США – станут решающими и для Москвы, и для Киева. Если ни у одной из сторон не получится добиться значимых успехов, конфликт вновь перейдет в режим "зимней кампании" – без серьезных наступлений, но с изматывающими ударами по украинским инфраструктурным объектам, которые и так сейчас находятся в плачевном состоянии. И далеко не факт, что в этом случае Украина сможет пережить зиму без серьезных социальных и экономических потрясений, которые поставят крест на всех усилиях западных ястребов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на участники саммита НАТО в Вашингтоне будут всеми силами давить на администрацию пока еще действующего президента США Джо Байдена, требуя от него увеличить объемы помощи Украине и снять ограничения на удары американским оружием по территории РФ».
«Темник» отмечает, что формально заявляющий себя оборонительным альянс все откровеннее переходит к экспансионистской и агрессивной практике:
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыто заявил с трибуны, что альянс не может допустить победы России на Украине. То есть в стране, не являющейся членом организации, перед которой у участников нет уставных и иных формальных обязательств. Сознательный выход за границы легитимной территории и есть агрессия. Также на текущем саммите помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что впервые каждый член альянса даст обещание по усилению своего оборонного потенциала. Это тоже говорит о принципиальной мутации НАТО. Если изначально суть объединения была в том, что Америка берется защищать других участников в обмен на политическую лояльность и поддержку различных инициатив, то теперь всех лимитрофов и сателлитов понуждают самих собираться на войну за гегемона. Изначально так не договаривались. И это тоже признак перехода от оборонительной парадигмы к агрессивно-наступательной».
«Мадам Секретарь» указывает на неожиданную проблему альянса:
«В НАТО считают, что один из членов организации уклоняется от своих обязательств перед Альянсом уже десять лет. И это не Германия с Италией. Речь идет о Канаде! Официальная Оттава стала аутсайдером среди 32 членов альянса. Она не смогла достичь целей расходов на армию, не достигла никаких контрольных показателей и не имеет никаких планов, как их достичь. И это раздражает другие страны, которые свои обязательства выполняют. <…> При этом представители Альянса считают, что Канада продолжит сопротивляться. Денег у нее просто нет, а резать социалку Трюдо не собирается. Европейцы же со своей стороны возмущены тем, что испытывают постоянное давление со стороны Вашингтона, а на Канаду не происходит никакого давления».
«Всевидящее око» переживает за главу Пентагона:
«Саммит НАТО в Вашингтоне приносит все новые и новые открытия. Сегодня министр обороны США Ллойд Остин (тот самый, который из-за проблем с простатой периодически исчезает из Пентагона так, что его не может отыскать даже президент США) удивил собравшихся, поведав им, что в расширении НАТО виноват… Владимир Путин. "НАТО сейчас больше, чем когда-либо, – заявил Остин. – Война Путина не является результатом расширения НАТО. Война Путина является причиной расширения НАТО". Это он мощно задвинул! Все, кто хоть сколько-нибудь интересуются историей, знают, что расширение НАТО на Восток началось еще до распада Советского Союза, когда в Североатлантический альянс вопреки обещаниям, данным Горбачеву западными лидерами, вошла бывшая ГДР. Потом НАТО поглотила страны бывшего Варшавского договора, Прибалтику, Черногорию с Северной Македонией... Волн расширения было несколько, и только последняя из них, когда в НАТО были приняты, а точнее, впихнуты Швеция и Финляндия – приходятся на годы СВО. Но глава Пентагона то ли считает своих слушателей полными невеждами, историей вообще не интересующимися, то ли сам не в ладах с элементарной логикой. Впрочем, куда больше дел минувших Остина волнует будущее. Заглянув в свой личный хрустальный шар, господин министр твердо пообещал, что США "не будут втянуты в войну по выбору Путина", хотя продолжат поддерживать Украину и укреплять НАТО. Можно было бы намекнуть Остину, что США как бы уже втянуты в конфликт, хочется им этого или нет, но ведь не поймет все равно. Человеку, путающему причину со следствием, или, говоря по-русски, ставящему телегу впереди лошади, объяснять такие вещи бесполезно».
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