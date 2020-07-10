Телеграм: Журналистов - в застенки, губернаторов - на нары, рэперов - в президенты

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В четверг Следственный комитет сообщил о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он проходит подозреваемым в деле об организации убийств и покушениях на убийства предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Губернатора этапировали в Москву, свою вину он не признал.



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия не верит в виновность Фургала и будет его защищать. Он пригрозил, что вся фракция ЛДПР в Госдуме сложит полномочия в знак протеста, а также попросит партийных губернаторов уйти в отставку.

«Политджойстик» отмечает, что оба губернатора от ЛДПР, Алексей Островский в Смоленской области и Владимир Сипягин во Владимирской, в отставку уходить отказались:

«Слабовато в ЛДПР с дисциплиной. Губернаторы – члены партии Сипягин и Островский не хотят уходить в отставку, как того хочет Жириновский. Может, исключить их из партии, чтобы не позорили?»

«РосСкандал» полагает, что задержание Фургала – сигнал многим:

«Как так вообще получилось, что главарь преступной группировки руководил стратегически важным для страны регионом? Человек имеет благодарность правительства РФ за 2016 год... Вопрос интересный, но тут походу важнее другое… Арест такой крупной фигуры за преступление 15-летней давности – это мощное предупреждение остальным. Многие вздрогнут. Даже награжденные...»

«Daily War» интересуется, записала ли уже оппозиция Фургала в сакральные жертвы:

«Немного упустил из-за работы, а уже идут стоны про 37-й год и кровавое ЧК? Или задержание Фургала норм? Как и задержание накануне руководства отделения Газпрома в Нижнем Новогороде? А главное – за последние двое суток по всей стране задержали чуть более десятка исламских радикалистов и самых настоящих террористов, это тоже 37-й год? Или эта "незначительная мелочь" осталась не оценена самой цивилизованной в мире общественностью? Кажется, знаю ответ».

«PRO выборы» рассуждает о том, что задержание Фургала может значить для ЛДПР:

«Несмотря на то, что губернатор Хабаровского края представлял ЛДПР, оппозиционером его сложно назвать. Во-первых, все прекрасно понимают, что соколы Жириновского – никакая не оппозиция. А значит, никто не избежит удара. Даже действующий губернатор. Во-вторых, речь об особо тяжких – организации убийства и организации покушения на убийство. В таких делах оперативники имеют железные доказательства. В-третьих, задержание показало, что неприкасаемых в стране нет. И это в какой-то степени радует. В-четвертых, это удар по рейтингу ЛДПР на сентябрьских, но, главное, перед выборами в Госдуму. Это угроза потери голосов и потери железного второго места после "Единой России"».

«Темник» считает, что предстоит большая работа с населением края:

«Задержание Сергея Фургала акселерирует работу политических администраторов над важной задачей – повышения лояльности в Хабаровском крае. Напомним, что в регионе сильны протестные настроения, и на их волне Фургал взошел на трон. Оппозиционного губернатора можно убрать, но "среда недовольства" останется. На выборах главы региона в 2021 году эта среда преподнесет сюрприз, если не вести активную политическую работу. Отдельное внимание будет к оппозиционной силе в регионе – "Единой России". В период падения власти Фургала местные партийцы могут проявить себя в рамках вышеописанной масштабной задачи».

