Телеграм: Журналистов - в застенки, губернаторов - на нары, рэперов - в президенты
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Арест хабаровского губернатора
В четверг Следственный комитет сообщил о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он проходит подозреваемым в деле об организации убийств и покушениях на убийства предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Губернатора этапировали в Москву, свою вину он не признал.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия не верит в виновность Фургала и будет его защищать. Он пригрозил, что вся фракция ЛДПР в Госдуме сложит полномочия в знак протеста, а также попросит партийных губернаторов уйти в отставку.
«Политджойстик» отмечает, что оба губернатора от ЛДПР, Алексей Островский в Смоленской области и Владимир Сипягин во Владимирской, в отставку уходить отказались:
«Слабовато в ЛДПР с дисциплиной. Губернаторы – члены партии Сипягин и Островский не хотят уходить в отставку, как того хочет Жириновский. Может, исключить их из партии, чтобы не позорили?»
«РосСкандал» полагает, что задержание Фургала – сигнал многим:
«Как так вообще получилось, что главарь преступной группировки руководил стратегически важным для страны регионом? Человек имеет благодарность правительства РФ за 2016 год... Вопрос интересный, но тут походу важнее другое… Арест такой крупной фигуры за преступление 15-летней давности – это мощное предупреждение остальным. Многие вздрогнут. Даже награжденные...»
«Daily War» интересуется, записала ли уже оппозиция Фургала в сакральные жертвы:
«Немного упустил из-за работы, а уже идут стоны про 37-й год и кровавое ЧК? Или задержание Фургала норм? Как и задержание накануне руководства отделения Газпрома в Нижнем Новогороде? А главное – за последние двое суток по всей стране задержали чуть более десятка исламских радикалистов и самых настоящих террористов, это тоже 37-й год? Или эта "незначительная мелочь" осталась не оценена самой цивилизованной в мире общественностью? Кажется, знаю ответ».
«PRO выборы» рассуждает о том, что задержание Фургала может значить для ЛДПР:
«Несмотря на то, что губернатор Хабаровского края представлял ЛДПР, оппозиционером его сложно назвать. Во-первых, все прекрасно понимают, что соколы Жириновского – никакая не оппозиция. А значит, никто не избежит удара. Даже действующий губернатор. Во-вторых, речь об особо тяжких – организации убийства и организации покушения на убийство. В таких делах оперативники имеют железные доказательства. В-третьих, задержание показало, что неприкасаемых в стране нет. И это в какой-то степени радует. В-четвертых, это удар по рейтингу ЛДПР на сентябрьских, но, главное, перед выборами в Госдуму. Это угроза потери голосов и потери железного второго места после "Единой России"».
«Темник» считает, что предстоит большая работа с населением края:
«Задержание Сергея Фургала акселерирует работу политических администраторов над важной задачей – повышения лояльности в Хабаровском крае. Напомним, что в регионе сильны протестные настроения, и на их волне Фургал взошел на трон. Оппозиционного губернатора можно убрать, но "среда недовольства" останется. На выборах главы региона в 2021 году эта среда преподнесет сюрприз, если не вести активную политическую работу. Отдельное внимание будет к оппозиционной силе в регионе – "Единой России". В период падения власти Фургала местные партийцы могут проявить себя в рамках вышеописанной масштабной задачи».
Арест журналиста Сафронова
Во вторник ФСБ по обвинению в госизмене задержала бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, специализировавшегося на военно-промышленной тематике. Последние два месяца он работал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. По словам последнего, журналист не имел доступа к закрытой информации. По версии следствия, Сафронов был завербован в 2012 году и передавал чешской разведке информацию о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток.
Редакции нескольких СМИ официально выступили в поддержку Сафронова, усомнились в его виновности и потребовали максимально открытого процесса. В нескольких городах прошли акции в поддержку журналиста.
«Мюсли вслух» комментируют реакцию тех, кто выступил в поддержку журналиста:
«Многословные комментарии друзей, знакомых и коллег Ивана Сафронова могут быть пересказаны кратко: не верим! Не может быть агентом иностранной разведки сын офицера, известный журналист, много лет работавший с "чувствительными" материалами, неоднократно проходивший спецпроверки. Вспомним, однако, дело Григория Пасько. Офицер, известный военный журналист, много лет работавший по "чувствительным" темам ядерной безопасности ТОФ был осужден за государственную измену, и приговор верифицирован ЕСПЧ. Поэтому не будем с ходу восклицать "Не может быть!". Увы, всякое бывает, в том числе и такое, во что верить не хочется. Присоединяемся к тем, кто говорит: нужно больше информации, нужна бОльшая открытость следствия».
«СМИ_ли» отмечают, что отсутствие веры в шпионов не отменяет их существования:
«Если вы не верите, что рядом с вашим солнечным обывательским манямирком в разгар 21 века идут (как шли век и два назад) игры разведок, шантаж и вербовки, подрывная деятельность, измены Родине, аресты и изредка даже убийства агентов, то вы заблуждаетесь. Они происходят. Даже если вы смеетесь над "ну какие шпионы в 2020 году" и не хотите воспринимать, что ваш знакомый милый добряк Вася (Джон, Ли, Марсель) по-киношному встречается с резидентурой и осуществляет "съем и передачу угрожающей безопасности страны информации". И это мы не читаем лекций по поводу совмещения поиска по открытым данным, особенно средовым, аналитики и ряда простых технических мероприятий, в результате чего выходит разглашение гостайны (не путать с умышленной работой на разведку хоть Гондураса)».
«Черкалин рассказал» пишет об истории дела Сафронова:
«Около 3 лет назад (не в 2012 году, как пишут) ДВКР [Департамент военной контрразведки – ред.] ФСБ РФ получил от коллег оперативную информацию об утечке за рубеж информации в области планов, развития и поставок военного спектра вооружения Министерства обороны России. А так как именно военные контрразведчики курируют Минобороны и связанные с ними заказы, то ДВКР завел оперативное дело. Так в итоге вышли на Ивана Сафронова. Несмотря на то, что Роскосмос курирует другое подразделение (СЭБ ФСБ), после установления признаков состава преступления и причастности Ивана Сафронова к ним руководство ФСБ поручило ДВКР провести задержание Ивана Сафронова. Так что поздравляем 7 отдел ДВКР с успехом и ждем продолжение этой истории. Оно будет».
«Всевидящее око» напоминает о шпионском скандале 2006 года, когда британская разведка установила в Москве камень со встроенным передатчиком, что Лондон позднее подтвердил:
«Сафронов как подслушивающий камень 2020. Мы не знаем, что с ним на самом деле произошло, и мы надеемся, что следствие будет открытым настолько, насколько это возможно в такой ситуации. И что именно произошло, нам в конце концов станет совершенно понятно. Но некоторым уже сейчас все понятно. И они пишут комментарии "а-ха-ха, Чехия!", "а-ха-ха, у него доступа к гостайне не было" – будто их пресловутый "подслушивающий камень" не научил ничему. Впрочем, может, они со совей короткой памятью о нем уже забыли. А мы не забыли, у нас #долгаяпамять».
«Злая Проверочная» рассуждает о связи шпионажа с наличием или отсутствием допуска к гостайне:
«Видим много комментариев по поводу дела Ивана Сафронова и встречаем частые размышления об отсутствии или наличии доступа к гостайне. Нужно пояснить: в статье 275 УК РФ "Государственная измена" говорится не только о государственной тайне. С 2012 года там содержится упоминание об "оказании финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", а это, к сожалению, можно трактовать достаточно широко. Более того, Игоря Сутягина осудили по 275-ой еще в 2004-ом году, хотя он и работал исключительно с открытыми источниками. Суть в том, что помимо вариантов "предатель/не предатель" или "шпион/не шпион" есть еще довольно широкий спектр возможных ситуаций, в которых мог оказаться или не оказаться Иван Сафронов».
Дания разрешила достроить «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (DEA) выдало разрешение компании Nord Stream 2 AG на использование судов с якорным позиционированием. Раньше Дания запрещала таким судам работать из-за опасений, что они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря. До сих пор подводный газопровод прокладывали только с использованием судов с системой динамического позиционирования. Предполагается, что решение Дании ускорит введение в эксплуатацию газопровода, против строительства которого выступают США и их сателлиты.
«Мейстер» отмечает, что положительный ответ датчане дали быстро:
«Теперь отечественный трубоукладчик "Академик Черский" может приступать к работе. Отдельно стоит заметить, что разрешение последовало ровно через месяц после обращения Nord Stream 2 AG к ДЭА. Датские власти, таким образом, не стали прибегать к тактике проволочек (перед выдачей разрешения 30 октября 2019 они думали почти год)».
«РУССТРАТ» пишет, что скорость ответа DEA многих огорчила:
«Противники "Северного потока – 2", прежде всего поляки, надеялись, что Копенгаген затянет рассмотрение дела на долгие месяцы. Ведь Дания вместе с Норвегией задействована в реализации проекта польско-датско-норвежского газопровода Baltic Pipe ("Балтийская труба")».
«Буровая» догадывается, кто мог заставить датчан принять решение в интересах России:
«Снимем шляпу перед Германией. Если кто и мог надавить на Данию в этом вопросе, то только она».
«Gas United» размышляет о том, чем могут ответить США:
«После решения Датского энергетического агентства в пользу "Северного потока-2" США должны будут, очевидно, предпринять какие-то весьма неординарные меры, чтобы остановить этот проект. <…> Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что санкции США против СП-2 являются прямым вмешательством в энергетическую политику ЕС. В консорциум по финансированию проекта Газпрома входят европейские корпорации Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea, у которых есть активы в разных странах. Например, у Shell есть офис в Техасе, компания ведет добычу в Мексиканском заливе, Калифорнии, Луизиане, владеет несколькими НПЗ и химзаводами, а также сетью АЗС – всего их на территории США более 120. Собственно, вот такая глобальность бизнеса мне и мешает верить в безоговорочный успех амбициозной идеи Нафтогаза и "Оператора ГТС Украины" по блокированию "Северного потока-2" при поддержке Вашингтона. Даже не решаюсь представить реакцию той же корпорации Shell, если с подачи Трампа на дне морском окажутся закрыты ее инвестиции в СП-2».
«Энергетические стратегии» напоминают, что европейские страны сперва чинили препятствия и «Северному потоку-1», но в итоге газопровод был построен:
«Можно провести параллель с ходом строительства первой нитки Северного потока. Вначале проект блокировали почти все прибалтийские страны. Потом согласие получили. Но Дания потребовала изменить маршрут и обойти стороной остров Борнхольм, а также отказаться от строительства компрессорной станции в районе острова Борнхольм, поскольку, по прогнозу министерства обороны Швеции, это создавало риск высадки на площадке компрессорной станции Российской военной бригады Альфа, захват с нее острова Борнхольм и установки системы слежения за всеми балтийскими странами с этого пятачка суши. В общем, Газпром тогда изменил маршрут. И отказался от компрессоров на морском отрезке трубопровода. Вместо этого были поставлены более мощные, чем планировалось изначально, насосы на берегу в районе Выборга и Грайсвальда – в районе входа и выхода трубопровода в море. И ничего – все получилось. Вот и сейчас все получится. Пусть не сразу, и не по плану А... но какое-то решение должно быть найдено».
Массовые беспорядки в Сербии
Многотысячные протесты в Белграде начались после того, как во вторник вечером президент Сербии Александр Вучич заявил о возврате комендантского часа и запрете собираться в группы больше пяти человек из-за критического ухудшения ситуации с коронавирусом. Протесты вылились в захват здания парламента и жесткие столкновения с полицией. Под давлением протестующих власти отказались от идеи ввести комендантский час. Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил о спланированной попытке госпереворота.
Автор канала «Лисбонград» оказалась в белградском кафе во время беспорядков и рассказывает о своих впечатлениях:
«Сели, смотрим по сторонам, почему-то все столики заняты крепкими мужчинами. Протесты дошли и до этой улицы – проходит толпа под изображениями Иисуса и Марии, прилетает от них в чашку здоровый такой булыжник. И тут стало понятно, что около 40 мужчин этих тут не просто так. Встали на входе на веранду, переговариваются – все знакомы между собой. Нам приносят одну за одной ракию. Говорят, за счет заведения. Через час протесты уже стали не слышны, тестостероновые посетители расслабились и начали расходиться. Нам принесли очередную порцию, happy birthday, говорят. Денег не взяли. Дерет глаза, двигаем к дому на соседнюю улицу и по дороге начинаем задыхаться в кашле и слезах. Девчонки-журналистки с огромными камерами кричат: не трогайте глаза, снимите маски, нужно дышать. Забегаем в парадную, еле нащупав ключ».
«АДЕКВАТ» рассуждает о росте заболеваемости из-за протестов против мер, принимаемых ради снижения роста заболеваемости:
«В Белграде крупные беспорядки после решения о введении комендантского часа на фоне нового роста заболеваемости. Лишнее напоминание, что карантин весьма сродни химиотерапии: средство сильнодействующее, но побочные эффекты неизбежны и велики. Велики до того, что при планировании лечения с ними нельзя не считаться. И как только вред от побочки становится весомее эффекта от лечения, курс воленс-неволенс приходится сворачивать: достигнуто то, что достигнуто, а дальше – опасно, нужна как минимум большая пауза на восстановление. Вот в Белграде грань этого "дальше" как раз видна очень наглядно».
«Балканская сплетница» пишет, что не только глава Минобороны Сербии говорит об искусственном происхождении беспорядков:
«Известный сербский адвокат Владимир Джуканович считает, что вчерашние беспорядки – это хорошо организованная и заранее спланированная акция. Он утверждает, что сотрудники телекомпании N1 были заранее готовы к прямым включениям с места событий и заняли позиции с необходимым ракурсом. Более того, проанализировав многочисленные видео, он пришел к выводу, что демонстрантами управляли специальные координаторы. <…> По мнению адвоката, главная цель оппозиционеров – дестабилизировать ситуацию в стране и устроить внутренний хаос накануне переговоров по косовскому вопросу».
«Доктор прописал» рассказывает о поисках «русского следа» в сербских волнениях:
«Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко назвал абсурдными утверждения белградского Центра евроатлантических исследований о "русском следе" в нынешних беспорядках в Сербии. Совсем неудивительно, что пытаются разыграть карту о "русском следе". Этот центр постоянно поисками этого "следа" занимается... Можно полагать, что тему будут стараться раскрутить».
«Мировая политика» сообщает об американском участии в протестах:
«Наемники американской ЧВК Blackwater (вообще-то они давно Academi) принимали участие в протестах в Белграде, утверждает сербское издание Alo. Бывшие граждане Сербии, участвовавшие в конфликте на Донбассе, координируют протест и готовятся к "братоубийственной войне в Сербии". Учитывая масштаб беспорядков из-за карантина всего на два дня выходных...»
Рэпер Канье Уэст идет в президенты США
Уэст сообщил, что собирается участвовать в президентских выборах в этом году в качестве независимого кандидата. Он сказал, что больше не поддерживает Дональда Трампа, хотя раньше был его сторонником. Трамп назвал Уэста «хорошим парнем», одобрил его намерение баллотироваться, но предположил, что в итоге Уэст поддержит республиканцев. Илон Маск сначала написал в соцсети, что приветствует намерение Уэста и окажет ему поддержку, после прочтения интервью Уэста там же сообщил, что их взгляды расходятся больше, чем он думал, а позже удалил свою первую запись.
«Последнее китайское предупреждение» считает, что участие Уэста в выборах будет выгодно Трампу:
«Рэпер – не более, чем джокер Трампа, способный выступить эффективным спойлером и отобрать голоса чернокожего населения штатов у Джо Байдена, чей рейтинг в кругах афроамериканцев заметно вырос с начала BLM-протестов».
«Шнурок от Balenciaga» рассуждает о политических перспективах Уэста:
«У Канье определенно будут проблемы с тем, чтобы подать заявление о своей кандидатуре. Сделать это от демократов или республиканцев он уже не успеет. Если это все правда, то придется стать независимым кандидатом. Но и там есть проблемы – скорее всего, ему придется стать "вписанным кандидатом", в этом случае граждане США должны будут вписать имя рэпера в бюллетень, но это опция работает не везде. Если так случится, уверен, Канье придумает крутую акцию, чтобы люди вписывали его имя. А какой Канье политик? Он и Ким [супруга Уэста, актриса и фотомодель Ким Кардашьян – ред.] топят за реформирование системы уголовного правосудия и мультикультурализм. Но у него были неоднозначные заявления: "Вы слышите о рабстве на протяжении 400 лет. 400 лет?! Это похоже на выбор". После артист извинялся, переводил деньги во всякие фонды. Есть ли шансы? С учетом того, что скорее всего Канье будет "вписанным кандидатом", их мало».
«Мышь в овощном» волнуется:
«Пока у нас только два вопроса. Первое: усмотрят ли бдительные хранители американского выборного процесса в инициативе певца происки ГРУ и наложат ли на Россию из-за этого новые санкции? И второе: что будет, если Канье таки победит?»
«Суеверная Демократия» считает, что заявление Уэста соответствует тренду этого года:
«Надо Канье Уэста, конечно, президентом США делать, а Илона Маска отправлять вице-президентом. Если мы как вид в 2020 году окончательно решили лететь все вместе в пропасть безумия, надо это делать со стилем».
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