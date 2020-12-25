Телеграм: Госсовет, якутский сексизм и чумной Альбион
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Госсовет
На этой неделе Владимир Путин утвердил состав Госсовета, получившего новый статус после внесения поправок в Конституцию, и провел его заседание. Президент возглавил обновленную структуру. В ее состав вошли более ста человек, в том числе премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, лидеры парламентских партий, главы регионов и полпреды президента в федеральных округах.
«Натан вернулся» размышляет о роли Госсовета:
«Под руководством Президента сформирован Госсовет – орган власти, генерирующий ключевые векторы развития страны и претендующий на роль ядра всей госструктуры. Именно Госсовет призван разрешать разногласия между федеральными и региональными властями, обсуждать кадровую политику и регулировать взаимоотношения уровней публичной власти в целом. <…> Госсовет позволит России будущего не испытывать турбулентность из-за выборных технологий и идти по намеченному курсу с запасом управленческой прочности, не завися от сиюминутных трендов».
«Номенклатура» соглашается:
«Из вступившего в силу 19 декабря 2020 года закона о Госсовете можно сделать явный вывод о том, что благодаря мощному кадровому и аппаратному усилению за счет включения в орган крупнейших политических игроков и создания помимо рабочих групп постоянно действующих комиссий Госсовет становится координатором органов публичной власти, а также площадкой по выработке внешней и внутренней политики, по гармонизации отношений властей различных уровней. Кроме того, в рамках Госсовета будет осуществляться определение критериев оценки деятельности губернаторов и мер стимулирования субъектов».
«Темник» привлекает внимание к двум новым участникам Госсовета:
«В глаза бросаются два необычных участника обновлённой структуры. Ранее управленцев этого типа не пускали в данный орган. Мы говорим о главах муниципальных образований. В частности, о главе Евпатории Ольге Харитоненко и главе Саткинского района Челябинской области Александре Глазкове. Оба управленца сделали неплохую карьеру и знают особенности своей работы. Участие указанных чиновников допускается законом о новом Госсовете. И это проявление концепции единой системы публичной власти. Муниципальный уровень как раз является её частью».
«Научно-образовательная политика» прогнозирует, кто может войти в состав Госсовета в будущем:
«Заметим, что в перспективе в Госсовет, по идее, должен войти глава федеральной территории "Сириус". В новом функционале Государственный совет становится главным органом системы единой публичной власти, то есть сосредоточится на обсуждении и решении многоуровневых и сквозных задач. К таковым мы однозначно можем отнести развитие университетов и формирование консорциумов между ними, научными институтами и бизнесом. В ряде форматов (например, в НОЦ) – полноправным участником и движителем выступают региональные власти».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что статус лидера КПРФ в Госсовете должен быть пересмотрен:
«Руководители парламентских фракций вошли в обновленный состав Госсовета. Это очень высокий уровень, т.к. этот орган стал конституционным, и это повышает авторитет лидеров парламентских фракций, демонстрирует демократизм нашего общества. Однако нужно отметить, что некоторые парламентские партии голосовали против соответствующих поправок в Конституцию и сейчас, по сути, въезжают в Госсовет на чужом горбу, получая тот же статус, что и остальные. Так не годится. Поэтому хотелось бы внесли поправку: лидер парламентской партии, которая выступала против поправок в Конституцию и соответственно против включения Госсовета в текст Основного закона страны, может входить в состав Госсовета, но только в качестве младшего члена».
Транспортная изоляция Великобритании
В субботу британский премьер-министр Борис Джонсон на экстренной пресс-конференции заявил, что эпидемическая ситуация в стране требует ужесточения ограничительных мер. Темпы распространения COVID-19 в Великобритании резко ускорились из-за новой мутации коронавируса, которая, по данным британских властей, может быть на 70% заразнее ранее существовавших штаммов. После этого заявления Джонсона в течение двух суток более двадцати стран, включая Россию, приостановили транспортное сообщение с Британией.
В самой Великобритании в выходные анонсировали приостановку транспортного сообщения между регионами. Это привело к новым акциям протеста, к тому же толпы англичан стали штурмовать аэропорты и вокзалы в надежде уехать из городов до вступления в силу новых ограничений.
«Методичка» рассуждает о выборе, перед которым новый штамм поставил британцев:
«Спешная изоляция Великобритании от остального [мира] наглядно продемонстрировала, что такое настоящий Brexit. За считанные часы желанный британский берег стал похож на начало сразу всех фильмов о британском вирусном апокалипсисе (а их было немало) – паническая скупка продуктов и столь же панические попытки эвакуации из Лондона, закрытие авиасообщения. <…> Ковид все жестче обозначает выбор "Вам шашечки или ехать". И у Британии нет роскоши перебирать вакцины на предмет их политической принадлежности. Главный критерий – работает вакцина или нет. Даже если эта вакцина неожиданно для Лондона окажется "санкционкой"».
«ФАРЕНГЕЙТ» публикует видео лондонских протестов:
«Лондон вчера. Жители Туманного Альбиона недовольны принятыми антиковидными мерами и поэтому в очередной вышли на массовые беспорядки. Маски толпа целенаправленно проигнорировала. Бороться с локдауном, способствуя росту числа заболевших – это, конечно, верх здравого смысла (нет)».
«АДЕКВАТ», глядя на спешно покидающих Лондон британцев, вспомнил похожую ситуацию в апрельской Турции:
«Там тогда начали бороться с ковидлой путем герметичного комендантского часа в крупных городах продолжительностью во все выходные. О первом таком эксперименте объявили за два часа до его начала. После чего примерно все население, способное передвигаться самостоятельно, ломанулось по магазинам в целях закупиться жрать с понятными последствиями эпидемиологического характера. Джонсон объявил о закрытии Лондона и окрестностей часов за 7-8. Которых народу прекрасно хватило, чтобы устроить масштабный косплей турецких партнеров. Ошибка, правда, была допущена противоположная: если о недолгом комендантском часе надо объявлять заблаговременно, то транспортное сообщение, если уж решено его обрубать, то делать это надо буквально в моменте, не вводя людей в соблазн удрать, пока еще можно. И если бритишам даже чужого примера не хватило для понимания и учета нехитрого в общем-то компонента человеческой природы, то о качестве их кризисного управления это говорит больше, чем многое иное».
«Толкователь» комментирует приостановку Россией воздушного сообщения с Британией:
«Россия закрывает гражданское авиасообщение с Англией. Хорошо, но мало: надо еще запретить бизнес-джеты оттуда (в т.ч. и транзитные, чтобы нувориши не прилетали из Лондона, например, в Ригу, а оттуда в Москву – уже как "латвийский рейс"), но главное – вывод денег в Лондон из России. Ситуацией, когда почти весь мир против Англии, надо пользоваться».
«Пул N3» вспоминает события 1806-1814 годов:
«С периодичностью примерно раз в 100 лет: Европа с удовольствием вспомнила старую добрую забаву "Континентальная блокада Англии"».
Массовая вакцинация за рубежом
Вслед за Россией массовую вакцинацию начали Великобритания, США, Израиль и другие страны. Власти Аргентины отправили за российской вакциной специальный самолет, экипаж которого провожали и встречали как героев. Операцию по доставке «Спутника V» аргентинские власти назвали «Операция Москва».
«Мейстер» рассуждает о значении поставок российской вакцины в Аргентину:
«Аргентина разрешила использование российской вакцины "Спутник V", став вторым после Белоруссии государством, разрешившим ее применение. <…> В вопросе приобретения вакцин важны не только финансовые возможности и доступность препарата, но и доверие к разработчикам вакцины. На сегодняшний день известно об интересе Бразилии, Перу, Боливии и Венесуэлы к вакцине "Спутник V", и решение аргентинских властей может позитивно сказаться на итогах этих переговоров. Кроме того, многие страны планируют закупки вакцин от AstraZeneca, с которой, как мы помним, отечественный Центр имени Н. Ф. Гамалеи начал сотрудничество. Его итогом может стать комбинированное использование вакцин "Спутник V" и AstraZeneca, что также позитивно скажется и на экспорте вакцин, и на росте доверия к разработке российских ученых. Успехи вакцин из России, впрочем, сулят не только прибыль для фармкомпаний и рост авторитета отечественной науки, но и перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества со странами Южной Америки».
«Infojet Finance» пишет, что вакцинация в США буксует:
«В минувшую среду представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что распространение вакцины от коронавируса идет медленнее, чем они надеялись. Пока вакцину получило чуть более 1 млн человек, тогда как в декабре рассчитывали привить 20 млн. Остается около 8 дней, чтобы попытаться восполнить этот пробел, пишет CNBC. Руководитель программы вакцинации страны доктор Мунсиф Слауи усомнился в том, что до конца года цель – вакцинировать 20 млн человек – будет достигнута».
«Всевидящее око» сравнивает реакцию отечественной оппозиции на прививочные кампании в России и США:
«Ваша редакция сейчас наблюдает интересный феномен в среде отечественной крайне оппозиционно настроенной общественности: те же люди, которые еще недавно ругали Россию за излишнюю спешку с запуском вакцины в производство (а вот в США еще исследуют!) – теперь ругают Россию за недостаточно быстрый запуск вакцины в производство (а вот в США больше закупили и быстрее прививают). Хочется рефлекторно спросить: "Вам чего надо-то, ребята?" – но и так очевидно, чего им надо: ругать Россию при любых раскладах. Не забыв попутно похвалить США. Что в тех самых "а вот США" эпидемиологическая обстановка всю эпидемию хуже российской и система здравоохранения не справляется, эти милые люди скорбно молчат».
«Блог врача» рассказывает о побочных последствиях от американской вакцины:
«Newsweek сообщает: у медработника в Нью-Йорке после прививки от коронавируса от американской компании Pfizer началась сильная аллергическая реакция. Сейчас состояние медработника оценивается как стабильное. Ранее сообщалось, что в США зафиксировали сильную аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса компании BioNTech/Pfizer. Аллергия развилась у медработницы из штата Аляска спустя десять минут после введения препарата».
«Мюсли вслух» любуются Украиной:
«Минздрав Украины сегодня утвердил план вакцинации населения от ковида; за 2021-2022 предполагается привить 20 млн человек. Начало вакцинации анонсировано на январь 2021-го. Цимес в том, что никакой вакцины на Украине нет. Министр здравоохранения Степанов говорит: "Со всеми компаниями – Pfizer, AstraZeneca, Moderna, китайской Sinopharm, Johnson & Johnson – со всеми ними мы ведем переговоры". Иными словами, с коммерческими закупками вакцин у фирм-производителей еще и конь не валялся. Под эгидой ВОЗ существует Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX). Задача фонда – помочь развивающимся странам, предоставляя им вакцину на некоммерческой основе. В рамках программ COVAX Украина может рассчитывать на получение 8 млн доз вакцины. Однако сама вакцина COVAX еще не готова; в данный момент она проходит клинические испытания; старт производства предполагается в марте-июне 2021 года. Короче говоря, вакцины нет, зато есть план вакцинации. Чисто украинский подход».
Пранк Навального
Алексей Навальный опубликовал запись своего телефонного разговора с человеком, которого он представил как сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. По утверждению блогера, Кудрявцев входил в отравившую его группу представителей спецслужбы. Навальный представился своему собеседнику помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и попросил рассказать детали истории с якобы имевшим место отравлением. Как ни странно, в ходе 50-минутного разговора по незащищенной телефонной линии человек, представленный как сотрудник ФСБ, рассказал Навальному, что участвовал в обработке одежды оппозиционера ядом, причем особое внимание было уделено внутренней стороне его трусов.
«338» удивляется тому, как у Навального все просто:
«Что неосведомленный человек может вынести из "звонка отравителю"? То, что круг людей, имеющих знакомых в ФСБ, куда шире стандартного брат жены/дядя/сын-твоего-отца-но-тебе-не-брат и т.д., а потому верификация в ватсаппных рассылках источника получения информации отныне требоваться не будет. Ведь телефоны источников в ФСБ-знакомых-с-ситуацией знакомы едва ли не каждому, а их авторитет и авторизация сомнений не могут вызывать».
«Fantastic Plastic Machine» рассуждает о достоверности информации Навального:
«Для меня в этой истории очевидно одно. На показанной видеозаписи человек, который представляется помощником Патрушева, разговаривает с человеком, которого называют оперативником ФСБ Кудрявцевым. Про первого мы точно знаем, что это не помощник Николая Платоновича. Кто второй – мы не знаем и никогда не узнаем. Даже если оперативник Кудрявцев действительно существует (как и у Патрушева, вероятно, тоже есть помощник)».
«Русский Сыч» напоминает, что этим летом Навального уличили в публикации фейковой аудиозаписи с голосом якобы замглавы департамента образования и науки Москвы Марины Смирницкой:
«А вы помните, что А.А. Навальный и его присные уже показывали в нынешнем году блестящую работу с голосовыми записями? Правда, там не ФСБ была, а московский Депобразования. А так – принципа "единожды солгав, можешь дальше гав-гав-гав" никто не отменял. А огреб бы за это художество – глядишь, и нынешнего полотна "Я позвонил своему убийце" не пришлось бы ваять. За ненадобностью».
«Мышь в овощном» предвидит, что популяризация жанра пранков может сыграть с Навальным злую шутку:
«Выпуск передачи "Вокруг смеха с Алексеем Навальным" разбудил многих творческих людей. И если пока мы читаем шутки юмора и смотрим высокохудожественные мемасики, то в скором будущем может подоспеть новая порция контента: пранки и веселые розыгрыши. Причем их совершенно необязательно будут устраивать обиженные на главного российского оппозиционера силовики. Просто всеобщий интерес к теме, плюс то, как вальяжно себя ведет Навальный, само по себе провоцирует потенциальных юмористов. И, полагаем, это будут не звезды жанра, такие как Вован с Лексусом, а менее изобретательная публика. Которая, тем не менее, захочет претендовать на свою порцию минут славы за счет нашего героя. <…> Как показывает практика, пранки имеют тенденцию выходить из-под контроля. Если ты долго кричишь в бездну "Волки! ", то рано или поздно бездна тебе ответит».
На этой же неделе авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал отчет врачей берлинской клиники Charitе о лечении Навального. Из документа следует, что оппозиционер выжил благодаря быстрой и профессиональной помощи омских врачей.
«Лесонавал» отмечает, что отчет берлинских медиков противоречит версии Навального об отравлении:
«"Шарите", сами того не понимая, оказывают медвежью услугу Навальному, публикуя информацию о том, что его спасли не немецкие врачи, а омская больница. Та самая, которая, по словам берлинского пациента, пыталась его убить (не убила) и смыть яд (который в итоге все равно нашли). Не слишком ли сильно показания немцев расходятся с байками фюрера ФБК? ЦРУ с бундесвером договориться о единой версии не могут? И после этого Навальный еще будет говорить, что в ФСБ бардак?»
Скандал с декольте в якутском парламенте
В четверг на онлайн-заседании Государственного собрания Якутии депутат от КПРФ Петр Аммосов сделал замечание министру предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирине Высоких. По словам депутата, он не мог сосредоточиться на докладе министра, потому что во время ее выступления смотрел «на открытую часть тела» женщины. Высоких ответила, что не намерена обсуждать с депутатом свой внешний вид, но спикер регионального парламента Петр Гоголев сказал министру, что у нее нет права комментировать заявления народных депутатов, и отключил ей микрофон, пообещав доложить об инциденте ее руководству.
«РосСкандал» полагает, что проблема не в поведении Ирины Высоких:
«И уж точно не в "открытых частях ее тела"! А в голове озабоченного депутата. Такие куда не посмотрят – везде видят грудь...»
«MariiaRichard LIVE» считает ситуацию возмутительной:
«Это что за средневековые нравы такие, где женщине отказывают в праве быть женщиной?! Тем более что ничего экстраординарного в ее внешнем виде не было. Обычное декольте, не выходящее за рамки приличий. Одевающихся в подобном стиле женщин можно встретить в правительстве или парламенте практически любой развитой страны мира. Но у нас, видимо, не все еще отошли от шока потери возможности обсуждать подобные вопросы на партийных и комсомольских собраниях. Разумеется, простой народ не остался в стороне от данного события и адресовал депутату-коммунисту, а заодно и всему якутскому парламенту тысячи гневных комментариев. <…> Депутат отказался извиняться перед министром за нанесенные ей оскорбления. Причем он даже в толк не может взять, за что на него все накинулись. Хотя любому культурному человеку вроде бы ясно, что если уж совсем невмоготу, то подобное замечание уместно было бы сделать в личной беседе, но никак не публично».
Сразу после инцидента якутский депутат от «Единой России» Виктор Федоров принес извинение Высоких от части своих коллег и подчеркнул, что министр не нарушила дресс-код. Позже пресс-секретарь Государственного собрания Якутии Чокуур Гаврильев сообщил, что в отношении Аммосова будет проведена проверка на предмет нарушения положения о депутатской этике.
«Женская власть» размышляет о том, что делать с депутатами-сексистами:
«Что такое женщина в патриархате: даже если ты во власти, все равно мужики указывают тебе, как одеваться и что делать. Я все думаю – если они себя признают такими животными, не умеющими не смотреть на части тела женщин – может, их тогда в клетках держать? Ну а что делать».
«ЦАРЬ КАЗАНСКИЙ» допускает, что депутата Аммосова разозлил вовсе не внешний вид Высоких, а тема ее доклада – законопроект о продаже слабоалкогольных напитков в Якутии. Канал напоминает, что год назад ровно в этой же самой связи Аммосов обвинял Высоких в лоббировании интересов алкогольного бизнеса:
«Тележенька с утра скабрезничает про якутского депутата и министрессу с декольте, делая какие-то выводы. Гуглить всем ведь лень, но между ними, похоже, давний конфликт».
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