Телеграм: Госсовет, якутский сексизм и чумной Альбион

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На этой неделе Владимир Путин утвердил состав Госсовета, получившего новый статус после внесения поправок в Конституцию, и провел его заседание. Президент возглавил обновленную структуру. В ее состав вошли более ста человек, в том числе премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, лидеры парламентских партий, главы регионов и полпреды президента в федеральных округах.

«Натан вернулся» размышляет о роли Госсовета:

«Под руководством Президента сформирован Госсовет – орган власти, генерирующий ключевые векторы развития страны и претендующий на роль ядра всей госструктуры. Именно Госсовет призван разрешать разногласия между федеральными и региональными властями, обсуждать кадровую политику и регулировать взаимоотношения уровней публичной власти в целом. <…> Госсовет позволит России будущего не испытывать турбулентность из-за выборных технологий и идти по намеченному курсу с запасом управленческой прочности, не завися от сиюминутных трендов».

«Номенклатура» соглашается:

«Из вступившего в силу 19 декабря 2020 года закона о Госсовете можно сделать явный вывод о том, что благодаря мощному кадровому и аппаратному усилению за счет включения в орган крупнейших политических игроков и создания помимо рабочих групп постоянно действующих комиссий Госсовет становится координатором органов публичной власти, а также площадкой по выработке внешней и внутренней политики, по гармонизации отношений властей различных уровней. Кроме того, в рамках Госсовета будет осуществляться определение критериев оценки деятельности губернаторов и мер стимулирования субъектов».

«Темник» привлекает внимание к двум новым участникам Госсовета:

«В глаза бросаются два необычных участника обновлённой структуры. Ранее управленцев этого типа не пускали в данный орган. Мы говорим о главах муниципальных образований. В частности, о главе Евпатории Ольге Харитоненко и главе Саткинского района Челябинской области Александре Глазкове. Оба управленца сделали неплохую карьеру и знают особенности своей работы. Участие указанных чиновников допускается законом о новом Госсовете. И это проявление концепции единой системы публичной власти. Муниципальный уровень как раз является её частью».

«Научно-образовательная политика» прогнозирует, кто может войти в состав Госсовета в будущем:

«Заметим, что в перспективе в Госсовет, по идее, должен войти глава федеральной территории "Сириус". В новом функционале Государственный совет становится главным органом системы единой публичной власти, то есть сосредоточится на обсуждении и решении многоуровневых и сквозных задач. К таковым мы однозначно можем отнести развитие университетов и формирование консорциумов между ними, научными институтами и бизнесом. В ряде форматов (например, в НОЦ) – полноправным участником и движителем выступают региональные власти».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что статус лидера КПРФ в Госсовете должен быть пересмотрен:

«Руководители парламентских фракций вошли в обновленный состав Госсовета. Это очень высокий уровень, т.к. этот орган стал конституционным, и это повышает авторитет лидеров парламентских фракций, демонстрирует демократизм нашего общества. Однако нужно отметить, что некоторые парламентские партии голосовали против соответствующих поправок в Конституцию и сейчас, по сути, въезжают в Госсовет на чужом горбу, получая тот же статус, что и остальные. Так не годится. Поэтому хотелось бы внесли поправку: лидер парламентской партии, которая выступала против поправок в Конституцию и соответственно против включения Госсовета в текст Основного закона страны, может входить в состав Госсовета, но только в качестве младшего члена».

