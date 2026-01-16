Телеграм: Гибель младенцев и ликвидация Молдавии

1

За время новогодних праздников в роддоме №1 Новокузнецка скончались девять младенцев. В медучреждении идут проверки, возбуждено уголовное дело.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк организовал масштабные проверки в больницах региона:

«Потеря ребенка – невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась. Поставил задачу министру здравоохранения Кузбасса Андрею Тарасову проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям».

Сенатор Инна Святенко отмечает, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по социальной политике и сенаторам от Кемеровской области внимательно следить за ходом расследования:

«Родильный дом – это место, куда женщина приходит с надеждой и доверием, ожидая поддержки и профессионализма в важный и ответственный период своей жизни. Каждая женщина, находясь в медицинском учреждении, должна быть уверена в том, что она и ее будущий ребенок находятся в надежных руках, зная, что им окажут квалифицированную медицинскую помощь. Произошедшее в Кемеровской области требует детального анализа. Этот инцидент является трагическим напоминанием о хрупкости человеческой жизни и важности заботы о здоровье и безопасности матерей и детей!»

«Мюсли вслух» считают произошедшее вопиющим событием:

«Младенческая смертность в России сегодня находится на исторически низком уровне: 3,4 летальных исхода на 1000 новорожденных. И трагедия в Новокузнецке на этом позитивном фоне – событие из ряда вон со знаком минус. Поэтому необходимо спокойно и детально разобраться в ее причинах, из которых, в этом нет сомнений, будут сделаны надлежащие выводы».

«МАМПА | РОДИТЕЛИ ПРИМОРЬЯ» рассказывают о предложенной профилактической мере:

«После трагедии в Новокузнецке юрист и правозащитник Иван Курбаков предложил ввести видеозапись родов в российских роддомах. По его словам, камера в зале может стать инструментом прозрачности и доказательной базы, которая защитит и женщину, и медицинский персонал от необоснованных обвинений. Курбаков отметил, что присутствие видеокамеры дисциплинирует обе стороны и помогает предотвратить конфликтные ситуации еще на этапе оказания помощи. Он подчеркнул, что видеосъемка должна осуществляться исключительно по инициативе роженицы и с ее письменного согласия. Записи, согласно предложению, будут храниться на защищенных носителях с ограниченным доступом, чтобы соблюсти требования закона о персональных данных».

«РосСкандал» подчеркивает, что о проблемах в роддоме было известно давно:

«У роддома №1 дурная слава, его уже много раз обвиняли в гибели младенцев, некомпетентности персонала, антисанитарии. Так, в сентябре одному младенцу оторвали руку во время родов (ребенок погиб), другому сломали ключицу, дети постоянно получали раны и повреждения. К самим роженицам относились по-хамски. За последние два года роддому вынесено 170 предостережений: нет вентиляции, нет дозаторов с мылом, санитарки работали медсестрами и прочий бардак. Все это говорит, что сегодняшняя большая беда "копилась" годами, она может иметь системный характер. Это значит, что нужна большая чистка – предпосылки могут быть во многих других роддомах страны».

