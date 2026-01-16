Телеграм: Гибель младенцев и ликвидация Молдавии
Трагедия в роддоме в Новокузнецке потрясла Россию, по Львову ударили "Орешником", а Лариса Долина до сих пор не отдает квартиру Полине Лурье.
Гибель детей в роддоме Новокузнецка
За время новогодних праздников в роддоме №1 Новокузнецка скончались девять младенцев. В медучреждении идут проверки, возбуждено уголовное дело.
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк организовал масштабные проверки в больницах региона:
«Потеря ребенка – невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась. Поставил задачу министру здравоохранения Кузбасса Андрею Тарасову проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям».
Сенатор Инна Святенко отмечает, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по социальной политике и сенаторам от Кемеровской области внимательно следить за ходом расследования:
«Родильный дом – это место, куда женщина приходит с надеждой и доверием, ожидая поддержки и профессионализма в важный и ответственный период своей жизни. Каждая женщина, находясь в медицинском учреждении, должна быть уверена в том, что она и ее будущий ребенок находятся в надежных руках, зная, что им окажут квалифицированную медицинскую помощь. Произошедшее в Кемеровской области требует детального анализа. Этот инцидент является трагическим напоминанием о хрупкости человеческой жизни и важности заботы о здоровье и безопасности матерей и детей!»
«Мюсли вслух» считают произошедшее вопиющим событием:
«Младенческая смертность в России сегодня находится на исторически низком уровне: 3,4 летальных исхода на 1000 новорожденных. И трагедия в Новокузнецке на этом позитивном фоне – событие из ряда вон со знаком минус. Поэтому необходимо спокойно и детально разобраться в ее причинах, из которых, в этом нет сомнений, будут сделаны надлежащие выводы».
«МАМПА | РОДИТЕЛИ ПРИМОРЬЯ» рассказывают о предложенной профилактической мере:
«После трагедии в Новокузнецке юрист и правозащитник Иван Курбаков предложил ввести видеозапись родов в российских роддомах. По его словам, камера в зале может стать инструментом прозрачности и доказательной базы, которая защитит и женщину, и медицинский персонал от необоснованных обвинений. Курбаков отметил, что присутствие видеокамеры дисциплинирует обе стороны и помогает предотвратить конфликтные ситуации еще на этапе оказания помощи. Он подчеркнул, что видеосъемка должна осуществляться исключительно по инициативе роженицы и с ее письменного согласия. Записи, согласно предложению, будут храниться на защищенных носителях с ограниченным доступом, чтобы соблюсти требования закона о персональных данных».
«РосСкандал» подчеркивает, что о проблемах в роддоме было известно давно:
«У роддома №1 дурная слава, его уже много раз обвиняли в гибели младенцев, некомпетентности персонала, антисанитарии. Так, в сентябре одному младенцу оторвали руку во время родов (ребенок погиб), другому сломали ключицу, дети постоянно получали раны и повреждения. К самим роженицам относились по-хамски. За последние два года роддому вынесено 170 предостережений: нет вентиляции, нет дозаторов с мылом, санитарки работали медсестрами и прочий бардак. Все это говорит, что сегодняшняя большая беда "копилась" годами, она может иметь системный характер. Это значит, что нужна большая чистка – предпосылки могут быть во многих других роддомах страны».
Работа Минобороны РФ
Минобороны России сообщило, что в результате удара ракетного комплекса «Орешник» по Львову, нанесенного в конце прошлой недели, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.
«ИНФОстрим» объясняет:
«Ударом "Орешника" Россия решила сразу несколько важных задач: подтвердила потенциал наших баллистических технологий и подорвала логистику ВСУ. Воздушная атака ВС РФ на Львов с применением баллистической ракеты средней дальности "Орешник" произвела серьезное впечатление на китайские СМИ. Издание Sohu пишет, что Россия наглядно продемонстрировала способность точно поражать критически важные объекты противника. Цель была выбрана неслучайно. Львов – это и ключевой логистический узел между Украиной и Европой, и кладовая ценных энергетических ресурсов, используемых для нужд ВСУ, и максимально близкий к НАТО город. Это сигнал и для Украины, и для Европы: Россия не потерпит усиления иностранного вмешательства в конфликт и будет и дальше наносить болезненные удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины, снижая ее боеспособность и парализуя всю систему обеспечения фронта».
«ЮЖНЫЙ РУБЕЖ» публикует видео:
«Подборка работы дроноводов Южной группировки: в Константиновке уничтожен автомобиль с живой силой, в районе Новоселовки – боевая бронемашина, в Алексеево-Дружковке – легковой автомобиль с военнослужащими ВСУ, и финально – пикап с живой силой в Новосветловке. Маршруты разные, итог одинаковый».
«338» пишет об атаках ВСУ на гражданские объекты в России и о работе нашей ПВО:
«С конца прошлого года и буквально за 10 суток противник предпринял атаку на города России более чем 2700 беспилотниками. Это не считая беспилотников, которые противник ежедневно применяет на линии фронта. Ставка была сделана на то, чтобы если не поразить цели – в основном гражданские объекты – на территории России, то закошмарить наших граждан и максимально нагрузить ПВО. Значительную часть беспилотников наши силы ПВО уничтожили или подавили средствами РЭБ. Замысел противника сорван. То есть видно, что ни на какое "рождественское перемирие", о котором твердили то голоса киевского режима, то к которому призывали в Европе, противник изначально не был настроен. Тысячи беспилотников, которые запустил противник, говорят не о наличии тысяч беспилотников у противника, которые он может запускать. Тысячи беспилотников противника свидетельствуют о том, что противник и его коллаборанты пока не лишены возможности к производству и применению орудий террора. Значит, нужно больше превентивных ударов, которые лишат противника таких возможностей».
«ХарьковскаяРусь» наблюдает за неуклюжим враньем главкома ВСУ Александра Сырского:
«Заявления Сырского об удержании населенных пунктов и городов, а также о невозможности отдачи приказа на отступление. На фоне этого всушники отступают и сдаются в плен и без приказов. К сожалению, не так массово, как хотелось бы, но не локально и на большинстве участках фронта. Отдельно хочется отметить пытку Сырского разговаривать на украинском – это, конечно, отдельный вид искусства. "Нэ, ну а що, раз трэба, то надо"».
«Россия|Новости|Важно» пишет про нарисованные украинские перемоги:
«Племя ВСУ пытались организовать "перемогу" с установкой флага на здание администрации в Купянске, но тот был тут же уничтожен нашим дроном-перехватчиком. Быстро захватить Купянск у Сырского Сырка не получилось, поэтому нехватку успехов на поле боя пришлось компенсировать в стиле флаготыка в Красноармейске и Димитрове, где также пытались вешать флаги с помощью дронов или же отправлять группы ВСУшников с флагом в один конец».
Долина не отдает квартиру
Певица Лариса Долина, которая по решению суда должна была освободить проданную Полине Лурье квартиру до 25 декабря, до сих пор не передала жилье новой владелице.
«Безопасносделка» приводит подробности:
«9 января стороны встретились для передачи объекта. Но вместо юридического аккорда получился фальшивый звук: от Долиной пришел "человек-оркестр" без нотариальной доверенности. Акт был датирован задним числом (5-м января). Видимо, чтобы время шло быстрее, чем в "Погоде в доме". В тексте написали: "Претензий по срокам нет". Ага, конечно. Полтора года просрочки – это просто "небольшая задержка рейса". <…> Покупательница отказалась брать ключи у "случайного прохожего" с кривыми бумагами. И правильно сделала! Примешь так квартиру – завтра Лариса Александровна скажет, что из сейфа пропала коллекция виниловых пластинок и три рояля. Без нормального Акта ты не собственник, а "человек, который зашел посмотреть"».
«АДЕКВАТ Z» вспоминает:
«Как живые у меня стоят перед глазами кадры Долиной от начала декабря, то ли в "Пусть говорят", то ли где-то наподобие. Аккурат в момент, когда дело забрал Верховный Суд, и стало достаточно понятно, что ничем для нее хорошим оно уже не кончится. Когда, прикладывая салфеточку к совершенно сухим глазам, предложила покупательнице помириться на том, что вернет деньги – частями, неизвестно когда, безо всяких процентов за пользование ими. Замысел, видимо, был про то, что от такого великодушия страна разрыдается, а покупательница растает. Вышло строго наоборот по обоим пунктам. Мастер-класс по вопросу, как загнать репутацию в минус бесконечность, продолжается».
Блогер Кирилл Шулика соглашается:
«Вряд ли мы, конечно, дождемся, что приставы будут выселять Долину, но при этом она сделала все по учебнику. По его главам о том, как не надо вести антикризисный пиар. Просто вот на пустом месте создать себе образ, который уже ничем не исправить».
«Русский императив» делает неожиданное сравнение:
«Мы все ругаем Ларису Долину и, разумеется, за дело. Но то, что она обороняла свою квартиру в разы дольше, чем французы, датчане, бельгийцы и голландцы свои страны во Вторую Мировую – это безусловный факт».
Перспективы объединения Молдавии с Румынией
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в случае референдума проголосовала бы за объединение страны с Румынией. По ее словам, маленькой Молдавии становится все труднее выживать «как суверенному государству» и «противостоять России».
«Мышь в овощном» удивляется:
«Глава государства, публично выступающий за утрату своим отечеством суверенитета – это, конечно, оригинально. Как уже отмечали коллеги, в нормальной стране госпожа Санду уже давно отправилась бы на нары за подрывную деятельность – но это в нормальной стране, а не в Молдавии. (Относительно конкретной статьи УК тут можно спорить: тут, как вариант, может быть не "Измена родине", а "Заговор против Республики Молдова" либо "Призывы к свержению или насильственному изменению конституционного строя Республики Молдова" – но это уже технические моменты). Ну а что хотелось бы добавить нам – это искусственность любых разговоров об "объединении" Молдавии и Румынии. Данный процесс называется иначе: аннексия».
Сенатор Владимир Джабаров называет Санду примером абсолютно безответственного политика:
«Глава государства открытым текстом заявляет, что на референдуме поддержала бы ликвидацию собственной страны путем присоединения к Румынии – и называет это "спасением демократии". Проблема в том, что молдаване "спасаться" таким способом не хотят, о чем Санду, кстати, сама и говорит, когда признает отсутствие большинства за объединение. Отсюда навязчивая румынизация под вывеской евроинтеграции – язык, символы, история, все последовательно переписывается в румынском ключе. Внутри Молдовы этот курс поддержки не дает, поэтому власть Санду держится на внешнем электоральном костыле – голосовании диаспоры в посольствах и консульствах по всему Западу, где результаты заметно расходятся с голосованием внутри республики и регулярно вызывают вопросы к прозрачности и легитимности процесса».
«Всевидящее око» напоминает о гражданстве Санду:
«Лично Санду к Румынии уже давно присоединилась, у нее румынский паспорт. И мы, честное слово, очень рады, что женщина нашла себя и свою идентичность. Проблема в том, что Санду не готова только лично присоединяться к Румынии, а через нее – к "свободной" Европе. Ей непременно нужно тащить в эту международную организованную преступную группировку всю Молдавию вместе с молдаванами. Половина которых, а то и больше, ни в какую Румынию и ни в какой ЕС совершенно не стремится».
«Книга Носовича» считает, что президент Молдавии приступила к ликвидации страны:
«Спустя три месяца после парламентских выборов в Молдове маски сброшены, а полутона отброшены. Если после пирровой победы при переизбрании Майя Санду пыталась играть в умеренность и центризм, то теперь, когда ее второму президентскому сроку ничего не угрожает, время исполнять изначально заданную партии PAS миссию ликвидационной команды. Буквально. Санду заявила, что на референдуме она бы проголосовала за ликвидацию молдавской государственности и присоединение к Румынии. Но для этого сперва нужно решить вопрос с Приднестровьем. Сейчас увидим, как Санду будет его решать».
«Безграничный аналитик» пытается понять Санду:
«Она рассказала, что-де страной сложно управлять, поэтому лучше бы ее передать под управление более сильной Румынии. А то неподалеку живут злые русские и только и ждут, когда Молдавия расслабится, чтобы ее захватить. Да, дорогие друзья, такому "талантливому" управленцу как Санду даже пасекой руководить было бы сложно, потому что он мечтал бы присоединить улей к гнезду шершней. Куда уж там целая страна. Отдельный интерес вызывает предложенный вариант, при котором такое объединение может быть возможно – это проведение референдума. И будьте уверены, его результаты будут считаться выражением воли народа и, конечно же, законными и легитимными. Но вот референдумы за воссоединение Крыма и Донбасса с Россией они не признают никогда. Это же другое!»
Кризис в Иране
В Иране с конца декабря продолжаются антиправительственные протесты. На фоне эскалации отношений с Тегераном Вашингтон перебрасывает войска в Персидский залив.
«Харисов о политике» считает, что протесты в Иране имеют четкую экономическую основу:
«Торговцы базаров столкнулись с обесценением товаров, студенческие слои потеряли источники существования, средний класс утратил экономическую базу. Массовые демонстрации охватили 185 городов и все 31 провинцию. Однако ничего исторически нового в этом нет. После Исламской революции 1979 года Иран пережил несколько волн массовых восстаний: студенческие протесты 1999 года, "Зеленую революцию" 2009 года, экономические протесты 2017-2018 годов, масштабные демонстрации 2022 года после смерти задержанной в полиции молодой женщины. Нынешние протесты отличаются от предыдущих волн не столько формой, сколько социальной базой – участвует больше людей из разных сословий. <…> Иранцы вышли против голода и инфляции. И тут вопрос, удержится ли нынешняя власть».
«Темник» соглашается:
«Руководство Ирана столкнулось с самым серьезным вызовом со времен революции 1979 года. Уникальность текущего момента заключается в генезисе протеста: триггером послужили не изначальные политические требования, а экономический шок. Обвал валюты 28 декабря вынудил торговцев объявить забастовку, а попытки властей купировать недовольство ежемесячными выплатами в размере 7 долларов на фоне 50-процентной инфляции не сработали. В итоге социальный взрыв быстро трансформировался в политический и охватил как крупные города, так и провинцию. Сейчас система делает ставку на силовое подавление. Ее устойчивость теперь напрямую зависит от монолитности силового аппарата (КСИР) и здоровья 86-летнего аятоллы Хаменеи. Что в совокупности с экономическим кризисом создает для Тегерана экзистенциальные риски. Ситуацию усугубляет внешний контур. Давление со стороны США и последствия ударов по ядерным объектам ослабили позиции властей, дав оппозиции "дополнительную карту". Примечательным фактором стала активизация Резы Пехлеви, сына свергнутого шаха, который пытается координировать уличную активность и консолидировать протест. Исход противостояния теперь зависит от того, удастся ли Тегерану пережить острую фазу кризиса, сохранив элитный консенсус перед лицом внешней угрозы и внутренней турбулентности».
Американист Малек Дудаков следит за действиями президента США:
«Кавалерийские наскоки Трампа начинают вязнуть в трясине. Очень показательной стала ситуация вокруг Ирана. После продолжительных угроз в адрес Тегерана в связи с протестами Белый дом вводит… тарифы в 25% в отношении торговых партнеров Ирана. Выглядит это крайне комично. Ведь в списке ключевых партнеров – Китай, ОАЭ, Индия. Против Поднебесной распалять торговую войну несподручно, а то китайцы опять перекроют поставки редкоземов в США. Идти на разрыв связей с ОАЭ будет означать, что монархии Залива продолжат дрейфовать от США в сторону Китая. Тарифные войны с Индией тоже закончились для Трампа неудачно. Пришлось спешно вводить огромное количество исключений – на электронику и медикаменты – в отношении которых пошлины не вводятся. Иначе бы это привело к резкому скачку цен на все, от айфонов до антибиотиков в США. Теперь Ирану будут пытаться навязывать очередной вариант ядерной сделки. Хоть из предыдущей сделки вышел именно Трамп на первом сроке».
«Мейстер» рассуждает о том, что означает введение 25-процентной пошлины:
«Очевидно, что это часть давления на Иран, попытка ухудшить экономическую ситуацию в республике для ослабления и смены ее власти. Однако эта мера, как ни странно, свидетельствует о том, что актуальные протесты в стране, несмотря на их пиар, поддержку и бесплатный Старлинк, выдыхаются и более не воспринимаются как средство, способное снести власть аятолл. Именно поэтому ситуацию пытаются усугубить, несмотря на понимание, что прямое давление усиливает "эффект флага" и аргументацию Тегерана о том, что все эти протесты изначально были делом рук недругов. Любопытно будет посмотреть на практику применения этих санкций. Главные торговые партнеры Тегерана это Китай и Россия. Для нас угроза пошлин звучит не очень страшно – объем торговли с США невелик. Чего не скажешь о торговле Пекина и Вашингтона – страны совсем недавно с большим трудом согласовали временное торговое соглашение, которое будет поставлено под угрозу новыми пошлинами. И вряд ли Китай отступит, – в случае падения Ирана КНР потеряет не только инвестиции и дешевую нефть, как в Венесуэле, но и часть "Пояса и пути" – важнейшей торговой инициативы Пекина».
«Cass&Ra» пишет про информационное давление:
«Впервые столь наглядно проявляется скоординированная попытка давления на иранские власти через цифровое пространство и международные медиа. В информационную волну вовлечены крупные западные таблоиды, медиахолдинги и онлайн-платформы, включая сервисы прогнозов, где резко выросли ставки на дестабилизацию в стране. Максимально широко распространяются сообщения о якобы утрате властями контроля над крупными городами, вплоть до столицы. Активную роль играют влиятельные владельцы соцсетей, усиливающие протестную повестку с помощью алгоритмов рекомендаций, и блогерская среда своими комментариями. При этом реальные акции недовольства в Иране существуют, но их масштаб заметно уступает картине, создаваемой в сети. Эксперты отмечают, что виртуальная активность значительно опережает события на местах. Подобная синхронность информационных атак напоминает предвыборные кампании и, безусловно, является элементом подготовки общественного мнения к более жестким действиям США. Известно, что Пентагон готов к бомбардировке Ирана, а также активно снабжает оружием свои прокси-войска в регионе – местных, сирийских и иракских курдов. Так что события в Иране еще далеки от завершения».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп пригрозил пошлинами странам, выступающим против планов США по Гренландии
- «Дорогой и бессмысленный»: iPhone 17e прочат плохие продажи в России
- Путину покажут систему управления дронами вне зоны работы наземных сетей связи
- Горничная на 500 миллионов: В чем секрет успеха «взрослого» фильма с Сидни Суини
- Российская ПВО за шесть часов уничтожила 63 дрона ВСУ
- Россиянам объяснили, почему Telegram не должен блокироваться в РФ
- Самим нужно: В России оценили отказ Китая от электроэнергии
- Мужчина станцевал в ластах в московском метро и получил четверо суток ареста
- Воронежский «Принц» и Москва без фальши: Театры начали 2026 год с премьер и премий
- Уиткофф рассказал о требованиях США к Ирану
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru