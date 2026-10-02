Телеграм: Геранинг Киева и американские «Госуслуги»

3

К 30 сентября США полностью вывели своих военных с территории Ирака.

«Товарищ Сухов: Восток – дело тонкое» ожидает эскалации насилия:

«Тов. Сухов предупредил о риске терактов с вероятным ослаблением поддержки иракских сил в районах с ячейками ИГ [запрещенная в России террористическая организация]. Джихадисты слабы для захвата территорий, но вспышки насилия возможны в спорных для Багдада и курдов регионах при снижении между ними доверия из-за иранских атак и задержек в выполнении обязательств по финансам и полномочиям».

Американист Дмитрий Дробницкий комментирует реакцию иракцев:

«В целом иракцы приветствуют окончание американского военного присутствия, хотя целый ряд специалистов по безопасности, связанных с оккупационными властями США, предупреждают, что Иран не преминет нарастить свое влияние в стране после ухода американцев. Один из таких связанных с США экспертов, Джасим аль-Бахадли, заявил Reuters: "Иран получит стратегическую выгоду от ухода коалиции, поскольку это устранит военное присутствие, которое на протяжении многих лет служило противовесом влиянию Тегерана в Ираке". Беспокоятся и суннитские формирования. Так, Абдулрахман аз-Зобаи, лидер суннитского племени в Эль-Фаллудже, в интервью Reuters сказал: "Мы считаем, что Ирак на данный момент еще не полностью готов взять на себя обеспечение безопасности". Есть опасения, что и ИГИЛ* может в какой-либо форме снова проявиться в Ираке. Так или иначе, США из Ирака ушли. И, судя по всему, американское военное присутствие на Ближнем Востоке будет снижаться и в других местах, особенно после иранских ударов по базам США. *"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в РФ».

«Всевидящее око» следит за Израилем:

«Маразм крепчал. Премьер-министр Израиля Нетаньяху поручил правительству подготовить обращение в Международный уголовный суд против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает телеканал i24News – за действия Эрдогана против турецких курдов и предполагаемое финансирование организации ХАМАС. При этом премьера Израиля абсолютно не смущает, что ни Израиль, ни Турция не признают юрисдикцию МУС, а на него самого вообще этот самый МУС выдал ордер на арест за военные преступления в Газе. Но, как писали классики, Остапа понесло. Отчаянная попытка израильского премьера подготовить обращение в МУС последовала вслед за заявлением Эрдогана о намерении добиваться ордера на арест Нетаньяху через Интерпол. Тут турецкий лидер, конечно, более последователен, но фактически занимается ровно той же самой ерундой в стиле "сам дурак". Когда между главами государств начинается кухонная склока – это всегда очень плохой признак для проводимой ими политики. А так как эта склока происходит все-таки не на кухне, а в самом взрывоопасном регионе планеты, то и последствия могут быть крайне неприятными».

Сенатор Алексей Пушков наблюдает за агонией НАТО:

«Генсек НАТО Рютте что-то размахался руками: мол, это мы, европейцы, должны были "уничтожить ядерные возможности Ирана, но не смогли. И это мы, европейцы, должны были бы разобраться с хуситами в Красном море, а не американцы. Но отчего-то не разобрались. Да и американцы, как видим, не разобрались, им Ирана хватает. Зато обещать Рютте горазд. Мол, через 10 лет у нас, европейцев, появится способность разобраться с ядерным потенциалом Ираном. "Мы можем это сделать и должны!". Ну, через 10 лет можно обещать что угодно. А пока только и слышно "мы, мы...". А чуть что – побежит к американцам. Храбрый заяц какой-то».

На этой неделе в самолете FlyDubai, следовавшем из Дубая в Тель-Авив, один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет. После этого иранское информагентство Fars сообщило, что спецслужбы страны обвиняют израильский «Моссад» в подготовке терактов с использованием самолетов, чтобы возложить ответственность за них на Тегеран.

«Мышь в овощном» не исключает такого варианта:

«"Спецслужбы Израиля намерены поднять суету, в которой планируют обвинить Иран", – при первом рассмотрении такой вброс походит на натужную конспирологию. Если не вспоминать о том, что на календаре – октябрь, а на носу – очередная годовщина событий 07.10.2023 г. Когда кто-то будет поминать мучеников, кто-то – проклинать убийц. А кто-то – задаваться вслух всякими неудобными вопросами, типа "Как мы это проморгали?", "Что это вообще было?" и "Зачем это было нужно нашим соседям, которые, по итогу, проиграли от случившегося больше всех?" Купировать эти разговоры вряд ли удастся, а вот попробовать направить сомневающихся в какую-то более-менее удобную сторону – почему бы нет? Мы не пытаемся утверждать, что вброшенная через Fars версия обязательно правдива на 100%. Речь исключительно о том, что внимания могут заслуживать любые осмысленные объяснения происходящего».

