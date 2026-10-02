Телеграм: Геранинг Киева и американские «Госуслуги»
Госдума провела первое заседание, США окончательно ушли из Ирака, а армия России рекордными темпами уничтожают украинскую военную инфраструктуру.
Новая Госдума
В среду состоялось первое заседание Госдумы IX созыва. Перед депутатами выступил Владимир Путин.
«Тайны Ленинградского двора ZVO» пишут о напряженной работе ЦИК:
«Центризбирком завершил распределение мандатов между участниками выборов в Государственную думу России. Чтобы соблюсти все положенные формальности, комиссии пришлось провести 29 сентября восемь заседаний подряд. Сменить текущую работу на депутатскую отказались более 60 кандидатов, избранных в Госдуму по спискам разных партий. В результате дополнительного перераспределения их мандатов в нижнюю палату прошли несколько известных политиков».
«Темник» следит за распределением комитетов в новом составе Госдумы:
«При распределении комитетов в Госдуме IX созыва оппозиция в целом ужалась, но неравномерно. Стабильнее всех КПРФ: все пять комитетов сохранены, ни одного не потеряно. "Новые люди" единственные в плюсе: было два комитета, стало три. К малому и среднему бизнесу и туризму добавилась экология, которую возглавила Елена Панова. У других оппозиционных партий есть "комитетные" потери. "Справедливая Россия" лишилась одного комитета из четырех. У ЛДПР тоже минус один: вместо четырех комитетов теперь три».
Политолог Павел Данилин подсчитал количество ветеранов СВО среди депутатов:
«В Госдуму прошли 41 участник СВО от "Единой России" (всего от "Единой России" баллотировались 80 ветеранов). От остальных прошли 5 человек (баллотировались от других партий 100 человек). Также важно, что 19 человек прошли в Госдуму как выпускники программы "Время Героев". Таким образом, одна десятая часть Госдумы – ветераны СВО".
Политик Сергей Курбатов впервые избрался в Госдуму и делится впечатлениями:
«Сегодня с легким трепетом впервые вошел в здание Государственной Думы – уже в качестве депутата. Чувствую большую ответственность перед жителями Липецкой области, которые доверили мне представлять их интересы. Благодарен губернатору Липецкой области Игорю Георгиевичу Артамонову за доверие и поддержку. За годы совместной работы я многому научился, и этот опыт поможет мне отстаивать интересы региона на федеральном уровне. Я принял решение вступить во фракцию "Новые люди". Уверен, что работа во фракции поможет добиваться решений, важных для нашей страны и родного региона. Во время избирательной кампании больше всего вопросов я получал о здравоохранении: доступности врачей, качестве медицинской помощи, состоянии больниц и поликлиник. Благодарю фракцию за то, что выдвинула мою кандидатуру в комитет Государственной Думы по охране здоровья. Планирую работать там над этими вопросами. Мой главный ориентир остается прежним – интересы жителей Липецкой области. С ними я пришел в Думу, на них буду опираться в работе».
«Доктор Z прописал» комментирует обращение президента к депутатам:
«Обращаясь сегодня к депутатам, президент особо отметил, что их работа не ограничивается стенами Госдумы и принятием законопроектов. "Долг каждого депутата – держать постоянную связь с избирателями, знать, что происходит на земле, знать нужды людей, быстро на них реагировать, добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов, то есть быть действительно народными представителями", – подчеркнул Владимир Путин. Главный ориентир – люди. Те наказы и обращения, которые кандидаты услышали от граждан во время избирательной кампании, не должны остаться в прошлом. Депутатский мандат – это прежде всего ответственность перед теми, кто его доверил. Депутатам нужно быть в курсе реальной ситуации на местах, понимать повседневные проблемы жителей нашей страны и не откладывать их решение. Только такой подход, по мнению главы государства, делает избранника по-настоящему народным представителем».
СВО
ВС РФ рекордными темпами уничтожают украинскую военную инфраструктуру.
«Fantastic Plastic Machine» обращается к украинцам:
«Хохлы как-то очень густо ноют насчет нынешнего геранинга Киева. Дорогие, но вы же понимаете, что мы давно могли так? И что веди вы себя чуть потише, не пошли бы на такие меры? Но вы же сами зачем-то начали выносить наши склады и НПЗ, угрожать нашим аэропортам, нет? Вы ж с вашим петухом Мадьяром решили, что можете условия ставить? Может, не нужно было? И согласитесь, мы неприлично долго терпели. И да, простор для эскалации все еще есть. И еще. Нет ничего прекраснее пикирующей на цель Герани».
«АДЕКВАТ Z» приятно удивлен:
«Истребление укроэнергетики началось даже раньше, чем я предполагал – еще и сентябрь не успел кончиться. Зато именно в том месте, где и следовало ожидать – под богатую раздачу попали объекты, обслуживающие местечко Киев. Минобороны докладывает, что отработали Киевскую ГЭС, Трипольскую ТЭС, аккумуляторный парк и подстанцию – в основном, как видим, инструменты маневрирования мощностью, и явно в рамках далеко идущего плана. С мест слышен визг, что еще не обошли вниманием и ТЭЦ-5, крупнейшую в местечке по тепловой мощности, что подтверждается и онлайн-сервисами пожаров. В графики сначала отключений, а потом и включений эта работа трансформируется не мгновенно: после уничтожения металлургии на хуторе образовался порядочный профицит или, точнее, резерв генерации, да и отгераненные дата-центры жрали тоже немало. Этот резерв сейчас в первую очередь выбираться и будет. А осенний и далее зимний ход температуры будет его схлопывать со своей стороны, нелинейно увеличивая потребность в энергии».
«Пинта разума» прогнозирует:
«Можно сказать, что своей попыткой за сорок дней победить Россию Зеленский оказал большую услугу тем политическим силам в Москве, которые хотят довести на Украине дело до конца безо всяких перемирий. За последние несколько месяцев российские удары по объектам промышленности и инфраструктуры на украинской территории вышли на качественно новый уровень, который уменьшает финансовые возможности Киева и увеличивает бремя расходов, которые несут его европейские союзники. Украина становится для Европы все более дорогим инструментом войны с Россией, причем на это накладываются два обстоятельства: во-первых, Соединенные Штаты больше не являются украинским финансовым донором, а во-вторых, Евросоюз сам переживает в экономическом плане не лучшие времена. Разумеется, европейская помощь Украине не прекратится вдруг и сразу. Скорее всего, ее будут уменьшать постепенно».
«Денацификация UA» следит за приключениями киевских мостов:
«Наши "Герани" ударили по Южному мосту – одной из главных транспортных артерий Киева. Пока полноценными атаками на мосты это назвать нельзя, больше похоже на проведение испытаний дронов в боевых условиях. Сегодня укроСМИ активно обсуждают новые российские "Герани" с "усами". Есть версия, что РФ испытывает специальную боевую часть, рассчитанную на повреждение металлических конструкций. А для киевских мостов, где такие элементы являются частью несущей конструкции, это смертный приговор».
«Мюсли вслух» наблюдают за ударами по украинским дата-центрам:
«Планомерное лишение неньки современных средств коммуникации не сбавляет темпов. Вчера российские ракеты и БПЛА ударили по крупному киевскому дата-центру "Водафон", сегодня – по центру обработки данных "Опен Дата" в Днепропетровске и зданию Укртелекома. Принудительная дедатацентрация идет по плану: ВСУ должны утратить технические возможности использовать разведку и обрабатывать массивы данных с поля боя, а рядовые хохлы – лишиться платежных ресурсов, интернета и тв-вещания».
Ближневосточные конфликты
К 30 сентября США полностью вывели своих военных с территории Ирака.
«Товарищ Сухов: Восток – дело тонкое» ожидает эскалации насилия:
«Тов. Сухов предупредил о риске терактов с вероятным ослаблением поддержки иракских сил в районах с ячейками ИГ [запрещенная в России террористическая организация]. Джихадисты слабы для захвата территорий, но вспышки насилия возможны в спорных для Багдада и курдов регионах при снижении между ними доверия из-за иранских атак и задержек в выполнении обязательств по финансам и полномочиям».
Американист Дмитрий Дробницкий комментирует реакцию иракцев:
«В целом иракцы приветствуют окончание американского военного присутствия, хотя целый ряд специалистов по безопасности, связанных с оккупационными властями США, предупреждают, что Иран не преминет нарастить свое влияние в стране после ухода американцев. Один из таких связанных с США экспертов, Джасим аль-Бахадли, заявил Reuters: "Иран получит стратегическую выгоду от ухода коалиции, поскольку это устранит военное присутствие, которое на протяжении многих лет служило противовесом влиянию Тегерана в Ираке". Беспокоятся и суннитские формирования. Так, Абдулрахман аз-Зобаи, лидер суннитского племени в Эль-Фаллудже, в интервью Reuters сказал: "Мы считаем, что Ирак на данный момент еще не полностью готов взять на себя обеспечение безопасности". Есть опасения, что и ИГИЛ* может в какой-либо форме снова проявиться в Ираке. Так или иначе, США из Ирака ушли. И, судя по всему, американское военное присутствие на Ближнем Востоке будет снижаться и в других местах, особенно после иранских ударов по базам США. *"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в РФ».
«Всевидящее око» следит за Израилем:
«Маразм крепчал. Премьер-министр Израиля Нетаньяху поручил правительству подготовить обращение в Международный уголовный суд против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает телеканал i24News – за действия Эрдогана против турецких курдов и предполагаемое финансирование организации ХАМАС. При этом премьера Израиля абсолютно не смущает, что ни Израиль, ни Турция не признают юрисдикцию МУС, а на него самого вообще этот самый МУС выдал ордер на арест за военные преступления в Газе. Но, как писали классики, Остапа понесло. Отчаянная попытка израильского премьера подготовить обращение в МУС последовала вслед за заявлением Эрдогана о намерении добиваться ордера на арест Нетаньяху через Интерпол. Тут турецкий лидер, конечно, более последователен, но фактически занимается ровно той же самой ерундой в стиле "сам дурак". Когда между главами государств начинается кухонная склока – это всегда очень плохой признак для проводимой ими политики. А так как эта склока происходит все-таки не на кухне, а в самом взрывоопасном регионе планеты, то и последствия могут быть крайне неприятными».
Сенатор Алексей Пушков наблюдает за агонией НАТО:
«Генсек НАТО Рютте что-то размахался руками: мол, это мы, европейцы, должны были "уничтожить ядерные возможности Ирана, но не смогли. И это мы, европейцы, должны были бы разобраться с хуситами в Красном море, а не американцы. Но отчего-то не разобрались. Да и американцы, как видим, не разобрались, им Ирана хватает. Зато обещать Рютте горазд. Мол, через 10 лет у нас, европейцев, появится способность разобраться с ядерным потенциалом Ираном. "Мы можем это сделать и должны!". Ну, через 10 лет можно обещать что угодно. А пока только и слышно "мы, мы...". А чуть что – побежит к американцам. Храбрый заяц какой-то».
На этой неделе в самолете FlyDubai, следовавшем из Дубая в Тель-Авив, один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет. После этого иранское информагентство Fars сообщило, что спецслужбы страны обвиняют израильский «Моссад» в подготовке терактов с использованием самолетов, чтобы возложить ответственность за них на Тегеран.
«Мышь в овощном» не исключает такого варианта:
«"Спецслужбы Израиля намерены поднять суету, в которой планируют обвинить Иран", – при первом рассмотрении такой вброс походит на натужную конспирологию. Если не вспоминать о том, что на календаре – октябрь, а на носу – очередная годовщина событий 07.10.2023 г. Когда кто-то будет поминать мучеников, кто-то – проклинать убийц. А кто-то – задаваться вслух всякими неудобными вопросами, типа "Как мы это проморгали?", "Что это вообще было?" и "Зачем это было нужно нашим соседям, которые, по итогу, проиграли от случившегося больше всех?" Купировать эти разговоры вряд ли удастся, а вот попробовать направить сомневающихся в какую-то более-менее удобную сторону – почему бы нет? Мы не пытаемся утверждать, что вброшенная через Fars версия обязательно правдива на 100%. Речь исключительно о том, что внимания могут заслуживать любые осмысленные объяснения происходящего».
Разгон «русской угрозы»
Западные политики продолжают пугать свое население страшной Россией, которая якобы вот-вот на них нападет.
«Папочка канцлера» пишет о прогреве немцев:
«В Германии активно готовят граждан к войне с РФ: немецкий вояка Марсель Бонерт, "пионер бундесвера в сфере социальных сетей", рассказывает страшилки о нападении России на НАТО (вроде как в 2029-м, но это не точно) и объясняет, зачем нужно отправлять тысячи солдат (а с ними и сотни миллионов евро из государственного бюджета) на границу РФ с Литвой».
«338» наблюдает за англичанами:
«Британский министр обороны У. Стритинг, планирующий выступление перед членами Лейбористской партии, говорит, что Россия для Британии является главной угрозой. Если вынести за скобки вопрос наживы на теме "российской угрозы", то останется констатация факта: соучастие Британии в поддержке киевского режима в полной мере оценивается как вовлеченность Лондона в войну. Моделирование возможных сценариев реагирования России на подобную угрозу допускает применение военной компоненты с российской стороны без оглядки на "пятую статью". Пока в Лондоне просчитывают количество и наряд сил на случай необходимого реагирования, итог в виде "стеклянного Лондона" неизбежен при любом сценарии. Это не вопрос "сдерживания России". Это животный страх неизбежности отвечать за (не)объявленную России войну».
«Международный фреш» отмечает сомнения некоторых британцев в боеспособности их армии:
«В британском изданию The Telegraph считают, что все грозные заявления Лондона в адрес Москвы являются просто пустым сотрясением воздуха – на самом деле Британия не сможет противостоять Россией ни в ядерном измерении, ни в традиционной войне. Автор считает, что возвращение обязательной службы по призыву не поможет британской армии. Во-первых, служить особо никто не хочет, и в случае принятия соответствующего решения страну сотрясут масштабные акции протеста. Многие молодые британцы страдают от психологических и физических недугов, призвать их вряд ли получится. Даже если допустить, что часть из них на самом деле здоровы, но просто убедили сами себя в наличии проблем с психикой, сделать из них нормальных военнослужащих будет крайне проблематично. Другой серьезной проблемой является финансирование – армии остро не хватает денег. В этом году британское правительство выделило на социальные расходы в три раза больше денег, чем на оборону. Автор отмечает, что социальная система стала слишком громоздкой, так как каждый пятый взрослый британец получает какое-либо пособие. Он подчеркивает, что власти мало что делают для укрепления вооруженных сил, ограничиваясь только громкими лозунгами. Автор резюмирует, что на данный момент ни о каком реальном противостоянии Британии и России и речи быть не может».
«Новости Госдумы» ставят медицинский диагноз:
«В дискуссиях активно обсуждается термин "Русская угроза", который некоторые эксперты начинают рассматривать как один из системных психических расстройств Европы. События последних лет показывают, что Россия уверенно заявляет о своих геополитических интересах. Это касается не только Арктики, где Россия одержала победу, но и других значимых регионов, включая Скифское золото, которое вскоре может вернуться на родину. Европа, в свою очередь, активно демонстрирует озабоченность и даже страх перед российскими выборами и внутренними процессами. Похоже, что "русская паранойя" проникла в сознание и может стать новым трендом».
«InfoDefense Спектр» указывает на разумные голоса:
«Вам следует бояться не Путина, а своих собственных правительств. Это говорит Рассел Бренд – британский стендап-комик, актер, писатель, общественный деятель и теле- и радиоведущий. Бренд утверждает, что ведущие западные правительства – США, Великобритания и Канада – используют образ внешнего врага, в данном случае Владимира Путина, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем и оправдать ограничения их личной свободы. По мнению Бренда, гораздо большую угрозу для обычных людей представляют собственные законы о цифровом контроле, локдаунах, финансовом мониторинге и цензуре в крупных СМИ, чем отдаленные геополитические угрозы. Он считает, что крупные бизнес-интересы и правительства действуют совместно, разжигая страх перед третьей мировой войной, чтобы заставить людей подчиняться. В западных странах также есть такие блогеры – и их довольно много: успешные и экономически независимые люди, которые используют свою популярность, чтобы доносить до общественности то, что сами считают правдой, вместо того чтобы просто заниматься развлечениями».
Американцы изобрели «Госуслуги»
Президент США Дональд Трамп анонсировал запуск сайта America.gov, с помощью которого американцы смогут оформлять документы. Сайт работает на базе нейросетей Gemini и Grok.
«Мейстер» напоминает, что российский аналог работает с 2009 года:
«В качестве поводов для гордости за свою страну россияне обычно называют великую историю России, богатую культуру, природные богатства, науку, спорт. Многие другие вещи воспринимаются людьми как привычные, само собой разумеющиеся, хотя вполне достойны пополнить этот список. Напомнить о таких вещах способны новости из-за рубежа. На днях Дональд Трамп подписал указ о запуске в США America. gov – единой цифровой платформы федерального правительства. Новый онлайн-ресурс призван помочь американцам получать в одном месте необходимые справки, подавать заявления и т.п. Создание сервиса Трамп охарактеризовал как "один из самых революционных запусков продуктов всех времен" и заявил, что речь идет не просто о сайте, а о "переизобретении правительства для XXI века". Совершенно верно, речь идет о запуске в США сервиса госуслуг, подобного тому, что работает в России еще с 2009 г. В нашей стране сервис госуслуг постепенно обрастает все новыми функциями, ориентированными на разрешение максимального числа возможных жизненных ситуаций. В США отцы нации пока только пришли к "революционной" идее упростить гражданам взаимодействие с государством. В других странах, помимо США, аналогичные российским "Госуслугам" сервисы существуют. Но мало какой из них может сравниться с российским по удобству и функциональности. И уж точно ни один из них не ориентирован на столь масштабные географию и количество пользователей. Так что удобство взаимодействия с госструктурами – еще одна вещь, которой граждане России вполне могут гордиться».
«Попкорм II» смеется:
«Всем же понятно, что Трамп создал американские Госуслуги перед выборами в Конгресс. Хочет, чтобы русские проголосовали за его партию. Но сорян, рыжий, ты еще не заслужил».
«AI меняет культуру | Trabun» пишет про дизайн американского сайта:
«Интернет тотчас поздравил Америку с изобретением Госуслуг, которые в России есть с 2009 года. (Если что, единый госпортал у США есть с 2000 года: сначала FirstGov, потом USA.gov, но автоматизации и удобные подачи документов – для бюрократического аппарата США, безусловно, в новинку.) Интересна тут не идея, а дизайн. "Не могу поверить, что это государственный сайт", – пишут в X. "Америку делают похожей на ИИ-стартап для бизнеса", – отвечают дизайнеры. Сайт сделала National Design Studio – дизайн-студия прямо при Белом доме, созданная указом Трампа в августе 2025-го. Руководит ей Джо Геббиа, сооснователь Airbnb, одного из самых "дизайнерских" стартапов Кремниевой долины. Его официальная должность – главный дизайнер США, первый в истории. "Золотой век" – любимый лозунг Трампа, и Геббиа написал: "Золотой век Америки не объявят. Его задизайнят"».
«Кот-американист» размышляет о перспективах нового инструмента:
«Если говорить о вероятности успешной реализации нового проекта, то принцип федерализма ("в каждом штате свои порядки") гипотетически может застопорить внедрение сайта America.gov по всей стране. В любом случае запуск таких проектов всегда сопровождается резонансом, а в условиях межпартийной конкуренции на фоне выборов-2026 оппоненты Трампа вряд ли упустят возможность обвинить его в непрозрачности, расточительстве, неэффективности и слежке».
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