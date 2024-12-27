Телеграм: Фицо в Москве, Дания и Панама в тревоге

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В воскресенье премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву и провел переговоры с Владимиром Путиным. Сообщалось, что целью визита Фицо был вопрос поставок российского газа, транзит которого через Украину прекратится с января. Однако в четверг президент России рассказал, что главной темой его разговора с премьером Словакии стало мирное урегулирование на Украине.

Политолог Николай Стариков пишет о проблемах Фицо, связанных с транзитом газа:

«Какие варианты есть у Словакии? Вариант первый – назвать российский газ, дошедший до границы с Украиной, словацким. Таким образом, Киев якобы будет транзитировать не российский, а словацкий газ. Вариант маловероятный. Второй – использовать "Балканский поток", ответвление "Турецкого потока". Этот маршрут уже снабжает газом несколько стран, но нарастить нужные объемы для Словакии и Австрии в короткие сроки сложно. Третий вариант – покупать дорогой американский газ, что неизбежно приведет к росту цен».

«Логика Маркова» полагает, что дело не в газе:

«Фицо в Москве. Якобы для переговоров по газу. На самом деле это символическая попытка прорыва европейской политической блокады Путина. Как символический акт это хорошо. Но важно понять, – Европа, как ее политическая элита, до сих пор идут курсом – нанести России стратегическое поражение на поле боя и для этого использовать Украину и усиливать санкции, и держать политическую блокаду Путина. Не надо иллюзий. А Фицо молодец, и прекрасная Европа будущего будет ему благодарна».

«Темник» считает примечательным то, какие акценты расставляет сам Фицо:

«Он пишет, что именно Зеленский вынудил его обратиться к Путину. Ведь Киев против "любого транзита газа через Украину" на территорию Словакии. И вот, что еще занятно. Фицо обвинил Зеленского в отстаивании санкций против российской ядерной программы, что может нанести ущерб Словакии. Получается в итоге следующий эффект: политика Киева увеличивает разногласия в ЕС. Недальновидно, конечно».

«PulsePen» напоминает о заявлении Фицо о том, что Зеленский предлагал ему взятку в размере 500 млн евро за поддержку членства Украины в НАТО:

«Зеленский... сознался. Он подтвердил информацию о том, что "предлагал компенсацию за дополнительные издержки" из-за отказа от транзита газа из РФ. Да, компенсацию... Но признания в попытке подкупа главы другой страны – не самое интересное в этой истории... Со стороны Зеленского в отношении Фицо прозвучали обвинения в работе на Кремль. Зеленский заявил: "Теневые договоренности с Путиным – это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман". Также Зеленский призвал словацких правоохранителей начать расследование в отношении Фицо из-за его возможных связей с Кремлем. Ну и скажите теперь, что этот неадекват – не наркоман...»

«Тактический галстук» тоже удивляется глупости Зеленского:

«Культура дипломатии обошла Украину стороной... Когда-то легитимный президент Украины Владимир Зеленский все чаще демонстрирует поведение, которое трудно назвать отвечающим сану государственного лидера. Вместо соблюдения дипломатического этикета и проявления тактичной сдержанности, он позволяет себе делать резкие выпады, чрезмерную эмоциональность и даже оскорбления. Его дискуссия с внешним миром больше напоминает дворовые разборки, чем межгосударственные сношения. Киевский наполеон неоднократно позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес мировых лидеров. Он обрушился с резкой критикой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо за его поездку в Москву и встречу с Путиным. Зеленский даже открыто заявил, что Фицо зависит от Москвы, и его можно подкупить (хотя недолгим после сам признался, что предлагал словацкому премьеру денежные компенсации)».



