Телеграм: Фицо в Москве, Дания и Панама в тревоге
Пока премьер Словакии Фицо гостит у Путина, Дональд Трамп обещает "склонить" президента Канады к присоединению к США.
Визит Фицо в Москву
В воскресенье премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву и провел переговоры с Владимиром Путиным. Сообщалось, что целью визита Фицо был вопрос поставок российского газа, транзит которого через Украину прекратится с января. Однако в четверг президент России рассказал, что главной темой его разговора с премьером Словакии стало мирное урегулирование на Украине.
Политолог Николай Стариков пишет о проблемах Фицо, связанных с транзитом газа:
«Какие варианты есть у Словакии? Вариант первый – назвать российский газ, дошедший до границы с Украиной, словацким. Таким образом, Киев якобы будет транзитировать не российский, а словацкий газ. Вариант маловероятный. Второй – использовать "Балканский поток", ответвление "Турецкого потока". Этот маршрут уже снабжает газом несколько стран, но нарастить нужные объемы для Словакии и Австрии в короткие сроки сложно. Третий вариант – покупать дорогой американский газ, что неизбежно приведет к росту цен».
«Логика Маркова» полагает, что дело не в газе:
«Фицо в Москве. Якобы для переговоров по газу. На самом деле это символическая попытка прорыва европейской политической блокады Путина. Как символический акт это хорошо. Но важно понять, – Европа, как ее политическая элита, до сих пор идут курсом – нанести России стратегическое поражение на поле боя и для этого использовать Украину и усиливать санкции, и держать политическую блокаду Путина. Не надо иллюзий. А Фицо молодец, и прекрасная Европа будущего будет ему благодарна».
«Темник» считает примечательным то, какие акценты расставляет сам Фицо:
«Он пишет, что именно Зеленский вынудил его обратиться к Путину. Ведь Киев против "любого транзита газа через Украину" на территорию Словакии. И вот, что еще занятно. Фицо обвинил Зеленского в отстаивании санкций против российской ядерной программы, что может нанести ущерб Словакии. Получается в итоге следующий эффект: политика Киева увеличивает разногласия в ЕС. Недальновидно, конечно».
«PulsePen» напоминает о заявлении Фицо о том, что Зеленский предлагал ему взятку в размере 500 млн евро за поддержку членства Украины в НАТО:
«Зеленский... сознался. Он подтвердил информацию о том, что "предлагал компенсацию за дополнительные издержки" из-за отказа от транзита газа из РФ. Да, компенсацию... Но признания в попытке подкупа главы другой страны – не самое интересное в этой истории... Со стороны Зеленского в отношении Фицо прозвучали обвинения в работе на Кремль. Зеленский заявил: "Теневые договоренности с Путиным – это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман". Также Зеленский призвал словацких правоохранителей начать расследование в отношении Фицо из-за его возможных связей с Кремлем. Ну и скажите теперь, что этот неадекват – не наркоман...»
«Тактический галстук» тоже удивляется глупости Зеленского:
«Культура дипломатии обошла Украину стороной... Когда-то легитимный президент Украины Владимир Зеленский все чаще демонстрирует поведение, которое трудно назвать отвечающим сану государственного лидера. Вместо соблюдения дипломатического этикета и проявления тактичной сдержанности, он позволяет себе делать резкие выпады, чрезмерную эмоциональность и даже оскорбления. Его дискуссия с внешним миром больше напоминает дворовые разборки, чем межгосударственные сношения. Киевский наполеон неоднократно позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес мировых лидеров. Он обрушился с резкой критикой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо за его поездку в Москву и встречу с Путиным. Зеленский даже открыто заявил, что Фицо зависит от Москвы, и его можно подкупить (хотя недолгим после сам признался, что предлагал словацкому премьеру денежные компенсации)».
Серия поджогов
В последние дни в России зафиксированы десятки случаев, когда граждане с помощью пиротехники устраивают пожары в МФЦ, банках, торговых центрах. Как правило, это пенсионеры либо подростки, которых украинские мошенники шантажом или подкупом заставляют совершать диверсии.
Автор канала «Мараховское время» провел собственное исследование, опросив всех, с кем контактировал в последние дни, о том, известно ли им о схемах обмана:
«Результаты удручающие. Осведомленность о том, что "есть телефонные мошенники и пытаются украсть деньги от имени банка" – 95%. Осведомленность о том, что укры представляются также ФСБ и полицией – 40%. Осведомленность о том, что укры представляются экс-коллегами по прежним работам – 25%. Осведомленность о том, что укры могут имитировать даже родственников – 10%. Ув. общество тупо не в курсе. Ув. общество еще не научилось опознавать. Ув. общество худо-бедно (процентов на 70, что тоже очень мало) знает, что фраза "перевести на безопасный счет" означает укров. Но если к нему заходят просто с других слов – опознаватор среднестатистического гражданина уже сбоит».
Политолог Павел Данилин считает, что российская контрпропаганда недорабатывает:
«А что же наше ТВ? Пока украинские террористы убеждают и соблазняют различных идиотов и неадекватов, что же делает наше ТВ? Где передачи про то, что враг не дремлет? Где советы, как защититься от телефонных мошенников? Где все это? Да десятая часть передач сейчас должна быть о бдительности, о том, как противостоять внушению террористов, о том, какие наказания следуют для идиотов, поверивших украинским суггесторам и ставших террористами, диверсантами и подрывниками в силу скудоумия. Массовая пропаганда как класс отсутствует, будто мы сейчас в куличики играемся...»
«Птичья ягода» соглашается:
«Только вам написала, как у меня тут в Перми взорвали два банкомата. Женщина 50 лет и парень 18 лет. Действовали под давлением мошенников, которые обманным путем похитили средства с карт и шантажом заставили совершить подрыв. Обоим теперь грозит до 20 лет. Как еще объяснять гражданам, что с такими делами надо идти только в полицию, чем бы вам ни угрожали, я не знаю. Может, наши медиа вместо обличений участников каких-то частных корпоративов лучше бы настойчиво занялись промывкой мозгов в этом направлении?»
«АДЕКВАТ Z», напротив, считает, что нужна не просветительская кампания, а жесткое ограничение информации о таких инцидентах:
«Количество крайне недалеких людей, жгущих под особенно интенсивным в последние дни воздействием хохлов банкоматы, запускающих фейерверки в банках и вытворяющих иное подобное, чуть превышает стотысячную долю процента населения – исчезающе малая статпогрешность. Резонируют эти крайне недалекие благодаря медиа и блохерам, однако, так, что не первый день устойчиво присутствуют в самом топе новостной повестки. Порождая у немалой части аудитории впечатление, что они везде, что без них никуда, создавая вторичные информационные эффекты, расчесывая у людей беспокойство и тревогу. Обеспечивая тем самым достижение ровно той цели, к которой и стремится бандеровская сволочь: ей нужно не подставить под статью десяток-другой законченных придурков, которые для нее не цель, а средство, а чтобы именно резонировало, расчесывая беспокойство и тревогу. И объективно работает на эту цель не столько каждый очередной поджог, сколько каждый очередной опубликованный о нем материал, потому что нельзя же о таком не написать, и побыстрее, а то опередят. Жесткий стоп на любые публикации о таких событиях был бы избыточен и, наверное, невыполним. Но вот о том, как их подавать, чтобы по самой меньшей мере в новостных топах их не было, задуматься всем причастным, полагаю, очень стоит. Информагентствам и агрегаторам новостей в том числе. И правоохранителям, которые для новостей данного сорта нередко выступают первоисточником – тоже».
«Безграничный аналитик» отвечает «АДЕКВАТУ Z»:
«Вообще-то, как это ни странно, такие темы с момента их появления в публичном пространстве считались токсичными. Серьезные и крупные издания и без того по возможности обходят заметки о том, как в Подмосковье подожгли релейный шкаф, а в Санкт-Петербурге атаковали отделение банка с коктейлем Молотова. К этой тематике изначально существовало такое же отношение как к актам телефонного терроризма. Не секрет же, что телефонных террористов в России вагон и маленькая тележка, но пишут о "заложенных бомбах" редко. Помню, когда я еще был совсем юным журналистом, как-то попросил пресс-службу московской полиции прокомментировать очередную "бомбу" в школе. На что офицер строго ответил, что такие вещи они не комментируют, поскольку телефонный терроризм – это особая история, которую пиарить нужно как можно меньше».
Удар по Украине 25 декабря
В среду ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. В нескольких украинских областях пропали свет, вода и отопление.
«Всевидящее око» подводит итоги:
«В результате ракетных ударов российской армии утром 25 декабря в Днепропетровске и Зеленодольске повреждены теплоэлектростанции, в Кременчуге полностью выведена из строя ТЭЦ. В Харькове отключено отопление в 70% учреждений, света нет нигде. Тепловая генерация еще работает на 20%, но вскоре может остановиться полностью – тем более, что в Днепропетровске и Кременчуге прямо сейчас гремят новые взрывы. Николаевская область переходит на веерные отключения».
«Сам себе энергетик» разглядывает карту:
«Хотели усиления переговорных позиций? Получите распишитесь. Избиение Бурштынской ТЭС фактически изолирует Закарпатье (и транзит из Словакии в Румынию) и усиливает роль связи с Венгрией. Избиение же ЭС на востоке вешает весь восток на ЮУАЭС и повышает роль Молдавской ГРЭС, через нее в таком случае снабжается весь юг Украины (и подпирается та же ЮУАЭС). Отключить сейчас газ – это выкинуть из баланса 500-700 МВт, при том, что краник молдавского транзита находится в руках Приднестровья. Сейчас самое лучшее со стороны Украины – это не отключать газ и еще поставлять уголь на Молдавскую ГРЭС, чтобы она взяла на себя нагрузку Молдовы и Приднестровья».
«Первый Харьковский» отмечает, что украинским властям безразличны проблемы собственного населения:
«Харьковская область остро энергозависима, а альтернативного обеспечения электричеством нет. Власти этим особо не занимаются, им выгодно все проблемы списывать на российские ракетные удары. У кого надо – у того свет будет. Как и в Киеве, и в Одессе, и других городах. Везде имеются "энергетические островки" для богатых и влиятельных. А остальным блэкаутов не избежать. В кулуарах у [мэра Харькова] Терехова и [главы военной администрации Харьковской области] Синегубова говорят о подготовке, в основном – информационной, к 12-часовым отключениям электричества, причем сколько будет таких периодов в неделю – никто сказать не может: каждый день или раз в неделю, любые варианты возможны. Кстати, 25 декабря Россия наносила удары в основном по военным целям. По энергетическим – только очень умеренно. А если в Киеве и США не поймут намека, то можно ведь и рубильник полностью выключить».
«Мюсли вслух» подчеркивают, что российские удары стали ответом на провокации Киева:
«Хохлы, верные террористической природе "украинского лыцарства", обстреляли из РСЗО жилую застройку города Льгов (за это они еще отдельно заплатят страшную цену). Также за прошедшую ночь в разных российских регионах было сбито 59 укробеспилотников. В свою очередь Россия сегодня с утра вновь мощно атакует энергетическую систему киевского режима БПЛА, крылатыми и баллистическими ракетами. Накануне демилитаризации с воздуха всем спектром средств поражения подверглись десятки военных целей в тылу ВСУ. Боевые действия без потерь не бывают, но баланс успешного поражения критически важных объектов противника имеет устойчивый и значительный перевес в нашу пользу».
«Американскiй номеръ» обращает внимание на лицемерную реакцию Вашингтона:
«Спецпредставитель Трампа по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог осудил ракетный удар ВС РФ по украинской территории 25 декабря, но заявил, что это лишь усиливает желание США установить мир: "Рождество должно быть временем мира, однако Украина подверглась жестокому нападению в Рождество. Наносить масштабные ракетные удары и атаки с помощью беспилотников в день рождения Господа – это неправильно". При этом Келлог, разумеется, ничего не сказал об ударе ВСУ по Льгову и Рыльску в Курской области, в результате которого пять человек погибли, 14 получили ранения. Несмотря на все "миротворчество" команды Трампа, всегда необходимо помнить, что беспристрастными в Вашингтоне становиться не будут – Украина продолжает оставаться прокси Соединенных Штатов в этом конфликте».
Теракт на судне «Оборонлогистики»
В понедельник в Средиземном море был совершен теракт в отношении российского судна Ursa Major, сообщил владелец судна – предприятие «Оборонлогистика». Сухогруз вышел из Санкт-Петербурга около двух недель назад и направлялся в порт Владивостока. В результате теракта судно затонуло. Удалось спасти 14 человек, двое пропали без вести.
«Банкста» рассказывает, что вез сухогруз:
«Судно направлялось во Владивосток и везло два 45-тонных люка ядерного реактора ледокола проекта 10510 "Лидер" и краны для порта. Задачей судна на Дальнем Востоке была реализация государственных задач по "развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути"».
«Парламент с кнопкой» считает, что теракт связан с ситуацией в Сирии:
«Известно, что компания-владелец принадлежит Минобороны, да и из названия "Оборонлогистика" можно сделать вывод, что судно перевозило явно не гражданскую продукцию. Поговаривают, что корабль был основным судном снабжения на маршруте в Тартус и в последнее время участвовал в эвакуации российских баз из Сирии. В пользу этой версии говорит и то, что на судне установили два мощных подъемных крана для погрузки тяжелых контейнеров. Остается все меньше поводов сомневаться, что взрыв судна был случайностью. Действительно теракт, а вернее – классическая военная диверсия путей снабжения. Кто-то усложняет нам выход из Сирии – и не для того, чтобы ВС РФ там остались, а ради того, чтобы Москве было сложнее договариваться о судьбе портов и баз в сирийской Латакии».
«Мышь в овощном» пишет о новом витке эскалации:
«Можно было бы сказать, что с атакой на "Урсу Майор" боевые действия на море вышли за пределы Азовско-Черноморского бассейна, но это, конечно, не так: все началось гораздо раньше, как минимум – с подрывом "Северных потоков". Сейчас этот процесс просто вышел на новую стадию: противник показал намерение и готовность бить не только по стационарным объектам, но и нарушать наши заморские коммуникации. Остановится ли эскалация на этом? Полагаем, что нет. Не будем навязывать профессионалам свои дилетантские советы, отметим лишь, что новый удар противник может попытаться нанести буквально где угодно: там, докуда сможет дотянуться, и где посчитает риски для себя приемлемыми. Впрочем, уверены, что это понятно и без нас...»
«Контора Пишет» предполагает, что наиболее вероятным остается вариант целенаправленной диверсии:
«"Урса Майор" – большое судно, и со стороны тех, кто организовал подрыв, полагаться на всего лишь одно взрывное устройство было бы нецелесообразным, а три – это уже с гарантией. Вместе с тем версия о подрыве в машинном отделении, озвученная первоначально, отодвигается на второй план. Крен судна на правый борт, скорее всего, вызван затоплением обширного машинного отделения (МО), не имеющего водонепроницаемых переборок, а сама вода поступала из пробоины, к МО не относящейся. Известно, что перед выходом в море в трюм "Урса Майор" были загружены несколько десятков грузовых контейнеров для обеспечения остойчивости судна в связи с расположением на палубе тяжелого груза – кранов и люков; разумеется, эти контейнеры не могли быть пустыми. Не исключено, что именно в момент погрузки контейнеров на борту оказались взрывные устройства. Так это или нет – предстоит выяснить специалистам после получения данных глубоководного обследования затонувшего судна от специалистов Военно-Морского Флота, работающих на месте затопления балкера».
«Оперативная линия» комментирует информацию о том, что в зону крушения судна прибыл российский военный корабль:
«Есть определенные основания полагать, что речь идет об ОИС [океанографическое исследовательское судно] "Янтарь". Техническое оснащение данного парохода и уровень подготовки его экипажа придутся как нельзя кстати для выполнения глубоководных работ по детальному обследованию корпуса затонувшего судна и отысканию улик, способных пролить свет для уполномоченных органов на то, из-за чего приключилась эта беда. Про "Янтарь" после посещения им Алжира не было слышно уже более трех недель, а сам он, судя по ряду косвенных данных, все это время мог выполнять специальные задачи где-то ближе к Франции и Италии».
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