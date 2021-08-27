Телеграм: Джамаат на Новой Риге и съезды в Москве
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его медведи
22 августа Владимир Путин провел встречу с представителями «Единой России», а 24 августа выступил на второй части ее ХХ съезда, на которой утвердили народную программу партии.
«ПОСТПРАВДА» рассказывает о том, что Путин сказал на партийном съезде:
«Выступление Владимира Путина стало фактически его четвертым посланием за 2021 год, так как представляло из себя социальный блок поручений, которые предстоит воплотить в жизнь новому созыву Государственной Думы. Так, президент предложил распространить единовременную выплату в 15 тыс. рублей не только на военных, но и на сотрудников правоохранительных органов и курсантов, выделить 45 млрд рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, внедрить формат "народного бюджета" и вернуть гражданам социальные выплаты, списанные по исполнительным производствам и долговым обязательствам. Еще до выступления стало известно, что главой государства подписан указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, а в ходе выступления президент напомнил, что уже исполняется его поручение о единовременных выплатах 10 тыс. рублей семьям с детьми ("выплаты на школьников")».
«Всевидящее око» фокусирует внимание на социальных выплатах:
«Системный подход к социальным выплатам, который нам пообещали – будет выражаться еще и в обеспечении законодательных мер, гарантирующих, что эти средства у граждан не "изымут". Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", сказал, что социальные пособия не должны списываться за долги. То бишь, это средства, которые будут не только гарантированно выплачены государством, но и гарантированно пойдут на те цели, на которые их выплатили. Редакцию Ока такой подход очень радует, потому что это действительно целый комплекс мер, начиная от особого контроля за ходом выплат и заканчивая "горячими линиями" для помощи в их оформлении, не просто некоторая сумма средств. Теперь ко всему этому добавятся еще и законодательные гарантии несписания долгов».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» пишет о поддержке, которую президент оказывает «Единой России»:
«Ресурс "президентского благословения" использовали третий раз за кампанию – на первой части съезда, во время встречи с кандидатами-единороссами и сегодня. Таким образом, президент решил сократить условную дистанцию между собой и "Единой Россией". Предполагается, что это даст электоральный эффект. Вбросы о ребрендинге партии не подтвердились. Ей это и не нужно. Текущий сценарий предвыборной кампании с большой вероятностью дарует ЕР либо конституционное, либо простое большинство в Госдуме».
«Политджойстик/Politjoystic» рассуждает о том, как будут реализовывать запланированное:
«Обозначенный главой государства фронт работ требует и консолидации усилий всех игроков (федеральный, региональный, местный уровни), и серьезного финансового ресурса. Первая скрипка тут, разумеется, за Правительством и бюджетом, важные партии – за ВЭБом (он уже обкатал синдикаты с банками по крупнейшим проектам и активно наращивает портфель "кейсов" по инфраструктуре и транспорту в регионах), а также лидерами технологической и логистической повестки (РЖД, СБЕР, "Почта России")».
На встрече с партийным активом в воскресенье президент подчеркнул, что руководство России не хочет, чтобы под видом беженцев из Афганистана в страну проникли боевики. Путин подчеркнул недопустимость повторения событий, которые происходили в сфере безопасности страны в 1990-х и в начале 2000-х.
«338» комментирует заявление президента по Афганистану:
«Как мы прежде и говорили: ничто не забыто. И в первую очередь не забыто, как талибы не только качали ситуацию в Центральной Азии, но и поддерживали сепаратизм на Северном Кавказе – от обучения на территории Афганистана боевиков и поставок оружия до установления дипломатических отношений с Ичкерией. И Путин слишком хорошо помнит о тех фактах как прежний куратор Федеральной службы безопасности. Не просто эфемерной угрозы, но ужасов, с которыми столкнулись россияне в 90-е и нулевые. Повторения которых никто не желает. Запрос россиян на безопасность, надежность и уверенность в завтрашнем дне предельно понятен. А потому Путин во вчерашнем заявлении дал гарантию на реализацию подобного общественного запроса: никаких боевиков на территории России, никаких боевиков в ближайшем заграничье, дабы страны, с которыми граничит Россия, не превратились в рассадник терроризма».
Прилепин и его эсеры
В понедельник «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) провела конференцию левопатриотических сил, на которой по инициативе сопредседателя партии Захара Прилепина планировалось подписать политическую декларацию о формировании левой коалиции в будущей Госдуме. Но подписание не состоялось, поскольку одни представители левопатриотических сил не пришли, а другие, в том числе КПРФ, объединяться отказались. По итогам конференции состоялось принятие политической декларации левопатриотических сил, которую одобрили «Коммунисты России», «Патриоты Великого Отечества», Союз добровольцев России и отдельные политики левого толка.
«Муниципальная песочница» рассуждает о подписанном документе:
«Знают ли подписавшие, что рано делить шкуру неубитого медведя? Или подобные декларации прибавляют уверенности? Может быть, только уверенность не равно рост уровня поддержки, но подписавшим оно и не особо надо. Кстати, а если Прилепин склонит всех подписавших декларацию к объединению в одну партию, то партия будет состоять из всех букв алфавита? Хм, а может это и есть истинная цель Прилепина?»
«Будни Депутата» пишут о разобщенности левых сил:
«Левопатриотические силы настолько многочисленны и разношерстны, а их лидеры переполнены личными амбициями, что ни о каком формировании единой коалиции не может быть и речи. Плюс ко всему роль модератора процесса объединения пытается взять на себя Захар Прилепин – фигура противоречивая».
На этой неделе обсуждали еще одну новость, связанную с СРЗП. Член центрального совета партии, депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев заявил о намерении СРЗП добиваться повышения минимального размера оплаты труда до 50-60 тысяч рублей.
«Доктор прописал» отмечает, что в этом СРЗП неоригинальна:
«С минимальным размером оплаты труда запоздали. Пару недель назад в депутаты от ЛДПР заявили о намерении внести в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей с 1 января 2022 года. Деньги предлагали взять из Фонда национального благосостояния».
«Неудаща» считает, что повышение МРОТ не решит проблему бедности:
«Все разговоры о повышении минимального размера оплаты труда или введении ежемесячных безусловных выплат всем россиянам – дешевый предвыборный популизм. Выкидывание денег из ФНБ не исправит ситуацию, уважаемые читатели, а наоборот – разгонит и без того галлопирующую инфляцию».
«Мюсли вслух» комментируют предположение о том, что Газзаев набрал бы куда больше голосов для своей партии, если бы предложил не увеличить МРОТ, а снизить зарплаты российских футболистов:
«Футбольные болельщики – ничтожное меньшинство населения России: 7% всех взрослых или 12% мужчин (опрос ВЦИОМ 15 июля 2021)».
«Новые люди» и их перфоманс
В воскресенье в Москве состоялся второй этап предвыборного съезда партии «Новые люди». Он прошел в формате «политического перформанса», автором которого стал, по словам источников в партии, театральный режиссер Константин Богомолов. Сцены и кресел в зале не было, на протяжении всего мероприятия участники перемещались по залу, некоторые сидели прямо на полу. Все выступления проецировались на стены, свет то гас, то зажигался. Предвыборный манифест был зачитан под звуки симфонической поэмы «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса.
«Мейстер» в восторге от формата мероприятия:
«У партии может быть великолепная программа, но какой в ней толк, если ее никто не прочитает? Внимание избирателя еще нужно заслужить. Крупным парламентским партиям это сделать проще, малым – гораздо сложнее. "Новые люди" показали отличный кейс, как можно провести предвыборный партийный съезд, так чтобы он смотрелся ярко и запоминающе. Мероприятие прошло в форматах спектакля и перфоманса. Без сцены, практически без кресел в зале, зато с симфоническим оркестром и классической музыкой. К организации шоу явно приложил руку один из фронтменов партии, режиссер Константин Богомолов. По своей стилистике и креативности съезд отличался от всего того, что мы привыкли видеть на политическом поле до этого».
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев тоже доволен съездом:
«Новые люди делают по-новому. Мы сегодня впервые провели съезд в формате перформанса. Представили свой манифест и программу партии. За последние месяцы мы с командой посетили десятки городов. Каждый раз, обсуждая с людьми жизнь в нашей стране, становилось ясно, что наши идеи им близки и понятны. Мы говорим на одном языке, живем общими вопросами. И у нас простые решения для набивших оскомину проблем».
«Media Малькевич» призывает внедрять в стране элементы политических шоу:
«В торжественной атмосфере "Новые люди" представили свою предвыборную программу. А кульминацией съезда-перформанса стало выступление председателя партии Алексея Нечаева. Получилось все и достойно, и интересно. Я часто критикую США, но элементы их политических шоу у нас в стране внедрять обязательно нужно. Как минимум для того, чтобы повысить интерес к электоральным процедурам в целом».
«Политтранзит» театральность съезда считает неуместной:
«В общем и целом, отмечают политологи, действо очень напомнило экранизацию "Женитьбы" Гоголя театром Колумба в романе "12 стульев". По проволоке, правда, никто не ходил, но клоунады хватило и без того. Похоже, постановщики предвыборной комедии забыли, что россияне уже устали от политической эквилибристики. Как оно будет на самом деле – покажут выборы».
Новая Рига и джамаат
На этой неделе большой скандал вызвала информация о том, что в 140 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе появился специальный поселок для мусульман. Аминовка – самоназвание поля, данное, как считается, в честь организатора поселения – Амины Шабановой, блогера и модельера исламской одежды. Несколько домов в поселке уже построены, запланировано строительство мечети или исламского молельного дома. У поселения есть собственный устав, в котором сказано, что на территории запрещен алкоголь, наркотики, громкая музыка, химические удобрения и свиноводство, запрещен вход представителям сексменьшинств. Девочки старше 12 лет обязаны носить непрозрачную и не обтягивающую одежду ниже колена, без декольте. Ни на сайте, ни в уставе поселения нет указания на ислам. Но в Instagram-аккаунте поселка регулярно упоминаются мусульманские молитвы, само поселение названо «джамаат Аминовка».
Журналист Андрей Афанасьев объясняет, что не так:
«Изначально это не экономический или экологический, а общественно-политический проект, направленный не на совместное времяпрепровождение, а на пропаганду определенных ценностей и перетягивание общественного дискурса в нужное русло. Если бы люди хотели тихо-мирно жить бок о бок и не носить шорты, они бы просто купили землю и построили дома. Благо, тихих уголков более чем хватает. Тут же акцент делается на определенном образе жизни и его продвижении, а также на создании территории, на которой игнорируются законы России и существует какой-то особый суверенитет, связанный с российским лишь опосредованно».
«Русский тарантасъ» поясняет на примерах:
«Вся разница в менталитете. Можно представить, чтобы область в равнинной России принципиально не платила за электричество годами? Отключат за неделю, газовые трубы отрежут. Сложно такое представить. А вот на Кавказе – запросто, 50 миллиардов только за свет должен СКФО. И самое неприятное, что в этом регионе нет даже понимания, что электричество не берется из воздуха, на деньги абонентов электросетей оно добывается, и сами сети – сложнейший механизм, их нужно поддерживать в порядке, и это дорого. Это всего лишь один пример. А знаете, почему на СК нет брендированных АЗС и крупного ритейла? Ну, подумайте на досуге. И вот такое мироощущение, почему-то моментально возникает в местах "компактного расселения". <…> Конечно, я не сомневаюсь, что ничего подобного вокруг экопоселения Аминовка не возникнет. И в Аминовке не будут слушать Саида Бурятского с телефона. Там будут жить только верующие благочестивые многодетные семьи, но, увы, по своим законам. Как нам и было анонсировано. А что у них за законы – нам неведомо».
Журналист Сергей Мардан считает, что власти должны действовать:
«Пока что "Аминовский джаамат" маскируется под термином "экологическое поселение". Но это лишь пока, для того чтобы проверить реакцию общества. И если реакции не последует, дальше все будет уже в открытую. Любые разговоры про светский характер российского государства в данном случае будут призваны исключительно для того, чтобы замаскировать собственное безволие. Когда нужно было закрыть (в прямом смысле) Среднеуральский монастырь вместе с его настоятелем схиигуменом Сергием (в смысле переносном), его просто закрыли. Не рефлексируя, и невзирая на протесты верующих и вообще игнорируя некоторую неловкость. Тут тоже власти не помешало бы проявить волю и простое здравомыслие. А то скоро она увидит джамааты в Люблино, Мурино, Кузьминках, а далее – везде».
«АДЕКВАТ» напоминает, что «халяльные поселки» в истории России уже были:
«Есть очевидная и однозначная ассоциация – Карамахи и Чабанмахи. Кто забыл или не в курсе по возрасту, напомню: два дагестанских села в девяностые переустроились очень похожим образом, за несколько лет скатившись в запредельный экстремизм и по сути превратившись в террористические базы. В результате в 1999 конституционный порядок там пришлось восстанавливать войсковой операцией, с артиллерией, бронетехникой и иным подобным, и простой эта операция далеко не была. В силу как тщательной подготовки сел к обороне, так и фанатичного сопротивления. Претензия выпасть из правового поля страны, официально запрещая в поселении открытую одежду после 12 лет, свиноводство, алкоголь и так далее – это первый шаг на дороге, которая в пределе ведет именно туда. Поэтому подмосковным властям, не дожидаясь никаких предвестников перитонита, необходимо дать понять активистам, что никакие игры в экстерриториальность терпимы категорически не будут. Может, силами прокуратуры. Может, сразу отдела Э. Но так, чтобы второй раз ни у каких активистов подобных желаний не возникало».
«Сыны Монархии» предвидят межнациональные конфликты:
«Проблема с Аминовкой, в том, что она легко может начаться как экопоселение, а закончиться Чемодановкой или Кондопоговкой. <…> Аминовка – это не экопоселение, это то, что обличают на федеральных каналах, говоря о мигрантах в Европе. Инокультурное гетто, не нацеленное на ассимиляцию. Залог мирного сосуществования разных народов в России – их ассимиляция и растворение в русской культуре. Это работало в Российской Империи, это работает в других странах мира. Мультикультурализм же, стимулирующий развитие конкурирующих культурных кодов на одной территории, порождает конфликты».
Украина и ее платформа
В понедельник в Киеве состоялся учредительный форум международной переговорной площадки «Крымская платформа», цель которой – возврат Крыма в состав Украины. Саммит состоялся за день до 30-летия независимости Украины, в нем приняли участие представители 46 стран.
«Темник» обращает внимание на то, что ключевые страны – США и ФРГ – на встрече в Киеве были представлены министрами энергетики:
«Такой ход выглядит красноречивым символическим ответом Киеву. Зеленский требует от Меркель оружия и бредит новым флотом – грозой морей. В ответ следует прозрачный намек, что парадигма будущих отношений лежит исключительно в сфере энергетического, а не политического партнерства, возможно, "зеленой энергетики". Но никак не "джихада" против диких орд Тартарии. Причем даже формальная причина – афганский кризис – выглядит вполне веской и честной позицией. Россия важна Европе для предотвращения кризиса беженцев из Афганистана (и, возможно, шире из Центральной Азии). Киев же, напротив, предлагает различные сценарии новых "крестовых походов", которые как раз только и способны увеличивать число тех самых беженцев с Востока на Запад, которые давно превратились в его главную головную боль. Неудивительно, что в ответ на воинственные посылы Меркель отвечает "ушатом холодной воды". "Сидите тихонько на трубе и трудолюбиво перерабатывайте газ и уголь в водород", – вот формула мира и совместного процветания».
Журналист Владимир Карасёв комментирует итоги саммита:
«Почитал текст решения так называемого "саммита Крымской платформы". Панове, это и все? Вы решили погрозить пальчиком матушке-России и договорились "...консультироваться... обмениваться... координировать..."? И стоило ради этого приглашать всю эту большую навозную кучку уважаемых партнеров из стран третьего мира? А разговоров-то было!»
Политолог Кира Сазонова видит в организации саммита признаки распила:
«Год подготовки. 200 миллионов гривен инвестиций. И все это для того, чтобы: 1. Пригрозить России новыми санкциями (что можно было сделать бесплатно и не выходя из дома). 2. Услышать от президента Зеленского про "синергию усилий участников" – в стиле заправского коуча из Инстаграм. Надеюсь, до тренингов, как достичь успешного успеха, или как жить "в ресурсе и в потоке", дело не дойдет. 3. Узнать, что офисы "Крымской платформы" планируют открыть в нескольких странах. Я даже догадываюсь, в каких. Более того, не удивлюсь, если Польша и Литва сами же их и профинансируют».
«Запрещённая Украина» пишет про личный интерес украинского президента Владимира Зеленского к Крыму:
«Владимир Зеленский в завершении "Крымской платформы" заявил, что у РФ всегда будет возможность подписать итоговую декларацию саммита. Он думает, что Москва подпишет ее на последнем саммите "Крымской платформы", который состоится в Ялте. Догадываетесь, почему в Ялте? Там же его квартира. Не удивимся, если ради нее "Крымскую платформу" и организовали».
Через два дня после саммита президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью, что Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех территорий, которые она считает своими. Президент напомнила, что восстановление территориальной целостности является условием для членства в альянсе.
«Мышь в овощном» комментирует заявление Кальюлайд:
«Если смотреть объективно, то заявление президента Эстонии о перспективах членства Украины в НАТО – это информационный шум, к которому сторонним силам нет смысла относиться серьезно. В этом монологе есть единственный заслуживающий внимания момент: для озвучивания отповеди Киеву в Брюсселе выбрали именно тот лимитроф, который сам не скрывает своих территориальных претензий к России. Слова Керсти "Я-Видела-Ребенка-На-Минном-Поле" Кальюлайд – они не про то, когда Украина войдет или не войдет в НАТО. А про то, что в Киеве не должны испытывать иллюзий относительно своего статуса: Украине будет указывать ее место "страна", в которой живет вдвое меньше людей, чем в одной только столице Неньки».
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