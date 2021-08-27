Телеграм: Джамаат на Новой Риге и съезды в Москве

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В понедельник «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) провела конференцию левопатриотических сил, на которой по инициативе сопредседателя партии Захара Прилепина планировалось подписать политическую декларацию о формировании левой коалиции в будущей Госдуме. Но подписание не состоялось, поскольку одни представители левопатриотических сил не пришли, а другие, в том числе КПРФ, объединяться отказались. По итогам конференции состоялось принятие политической декларации левопатриотических сил, которую одобрили «Коммунисты России», «Патриоты Великого Отечества», Союз добровольцев России и отдельные политики левого толка.

«Муниципальная песочница» рассуждает о подписанном документе:

«Знают ли подписавшие, что рано делить шкуру неубитого медведя? Или подобные декларации прибавляют уверенности? Может быть, только уверенность не равно рост уровня поддержки, но подписавшим оно и не особо надо. Кстати, а если Прилепин склонит всех подписавших декларацию к объединению в одну партию, то партия будет состоять из всех букв алфавита? Хм, а может это и есть истинная цель Прилепина?»

«Будни Депутата» пишут о разобщенности левых сил:

«Левопатриотические силы настолько многочисленны и разношерстны, а их лидеры переполнены личными амбициями, что ни о каком формировании единой коалиции не может быть и речи. Плюс ко всему роль модератора процесса объединения пытается взять на себя Захар Прилепин – фигура противоречивая».

На этой неделе обсуждали еще одну новость, связанную с СРЗП. Член центрального совета партии, депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев заявил о намерении СРЗП добиваться повышения минимального размера оплаты труда до 50-60 тысяч рублей.

«Доктор прописал» отмечает, что в этом СРЗП неоригинальна:

«С минимальным размером оплаты труда запоздали. Пару недель назад в депутаты от ЛДПР заявили о намерении внести в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей с 1 января 2022 года. Деньги предлагали взять из Фонда национального благосостояния».

«Неудаща» считает, что повышение МРОТ не решит проблему бедности:

«Все разговоры о повышении минимального размера оплаты труда или введении ежемесячных безусловных выплат всем россиянам – дешевый предвыборный популизм. Выкидывание денег из ФНБ не исправит ситуацию, уважаемые читатели, а наоборот – разгонит и без того галлопирующую инфляцию».

«Мюсли вслух» комментируют предположение о том, что Газзаев набрал бы куда больше голосов для своей партии, если бы предложил не увеличить МРОТ, а снизить зарплаты российских футболистов:

«Футбольные болельщики – ничтожное меньшинство населения России: 7% всех взрослых или 12% мужчин (опрос ВЦИОМ 15 июля 2021)».

