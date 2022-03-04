Телеграм: Санкционные дуболомы против дубов и котиков
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Украина и её денацификация
Продолжается военная спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины. Местные власти и регулярная украинская армия во многих случаях не оказывают сопротивления российским военным. Но запрещенные в России националистические батальоны «Азов» и «Правый сектор» препятствуют эвакуации мирного населения, используют гражданских в качестве живого щита. По данным Минобороны России, на Украине назревает гуманитарная катастрофа.
Военный эксперт Владимир Орлов поддерживает стремление руководства России сделать все для спасения мирного населения Украины:
«На мой взгляд, российские структуры, которые отвечают за социальную и гуманитарную составляющую, уже сегодня должны готовиться зайти в Харьков, да и в другие освобожденные города. Как только в этом городе минимальным образом будет стабилизирована ситуация, туда сразу должны зайти колоны с продуктами, социальной и гуманитарной помощью. Кроме того, Сбербанк должен на освобожденных территориях сразу разворачивать военно-полевые отделения Сбербанка. Ни в коем случае нельзя бросать мирное население на произвол судьбы наедине с их проблемами. Мы должны окружить мирное население нашей заботой».
«АДЕКВАТ Z» пишет о террористических методах работы украинских властей и их хозяев:
«Террористический метод ведения войны – единственное, на что пытается сделать ставку противник. Военное его измерение – захваты собственного (ну как они утверждают) населения в заложники целыми городами. Ведение артогня из жилых кварталов и по ним. Повсеместный отказ не то что от организованной эвакуации гражданских, но даже от гуманитарных коридоров. И, конечно, продолжают, продолжают убивать Донецк и Горловку изо всех стволов. <…> У информационного террора два направления: на свое население и на наше. Своих, поддерживая в состоянии запредельной истерии, наркотизируют потоком выдумок о великих перемогах, о том, как "агрессор" разбит и отступает и как они сейчас на переговорах продиктуют нам капитуляцию. На нас ведется жесточайшая массированная атака всеми доступными средствами с целью навязать эту же картину мира и спровоцировать как можно более массовый протест: вчера меня до глубины души поразило, как тикток (Роскомнадзор, ауууу) коврово бомбардирует вражеским контентом пользователей с абсолютно аполитичными интересами и предпочтениями».
«Дьявол ходит в Дикси» отвечает тем, кто все еще сомневается, что в последние годы население Донбасса подвергалось геноциду:
«И вновь о "несуществующих нацистах". Еще несколько лет назад ветеран карательной операции из Винницы открыл производство мясных консервов под названиями "Сепар в масле" и "Сепар в сметане". Также продукция распространялась на ярмарках для ветеранов АТО под названиями "Снегирь православный", "Сепар луганский", "Смерти врагам", "Бессмертный полк" и "Память дедов". Кроме того, распространялся компот под названием "Кровь российских младенцев"».
«Политджойстик/Politjoystic» считает, что в украино-российском конфликте невозможно было избежать военного сценария:
«Кому-то нечего терять: Украина уже давно испытывает проблемы с инфраструктурой, которая приведена в упадок собственными силами внутри страны. У нас же – высокоразвитые железные дороги, логистические хабы, современный подвижной состав и многое другое, достигнутое кропотливым ежедневным трудом. Все это было под угрозой и всего этого можно было лишиться, не обратив внимание на происходящее под боком. Не говоря о мирных жителях, которым определенно угрожала гибель в случае, если бы Украине дали возможность привести в исполнение свои планы. А подготовка к тому, чтобы взять под контроль часть республик и Крыма, шла полным ходом. Смотреть на реку и ждать, что проплывет труп врага, можно только в случае, если ты делаешь выбор лично за себя. В случае, если за твоей спиной стоит вся страна, упреждающие действия – единственный возможный вариант развития событий, чтобы минимизировать ущерб».
«338» рассказывает, почему поставленное на Украину современное западное вооружение оказалось бесполезным:
«С мест нашептывают, что дорогие иностранные игрушки, имеющиеся на вооружении нацбатов и некоторых отрядов территориальной обороны (в частности "Азов") либо скоро превратятся в дорогой лом, либо станут таковым даже без применения в бою. Речь о банальном отсутствии боеприпасов .308, .338, а подчас и .223. Также имеются проблемы с прицельными комплексами и приборами наблюдения, магазинами, запчастями. Банально нечем стрелять из систем иностранного производства. <…> Другая проблема, связанная с указанной выше – отсутствие специалистов-снайперов. Нет, конечно, снайперская подготовка осуществлялась, снайперы на уровне "назначенного стрелка" имеются, но снайперы-высокоточники, способные работать с .308 и .338, практически отсутствуют».
Россия и её санкции
Страны Запада ввели санкции. Крупные российские банки, попавшие в санкционный лист, отключены от SWIFT, в стране перестали работать Google Pay и Apple Pay, ряд западных компаний и их филиалов приостановили работу на территории России и перестали поставлять сюда свою продукцию.
«ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ» отмечают, что антироссийские санкции больно ударили по Европе:
«Судя по котировкам пары евро/швейцарский франк, мировой капитал продолжает покидать Еврозону. На международном валютном рынке EUR/CHF опустился до уровня 1.02 (в моменте было 1.0160). Это многолетние минимумы по евро к швейцарскому франку, который является валютой убежища. Когда что-то нехорошее происходит в Европе, CHF всегда растет к евро. Всего два раза в истории евро падал к франку до текущих значений. Наверняка кто-то из вас помнит эти памятные дни в 2011 и 2015 годах, когда ЦБ Швейцарии сначала привязал жестко франк к евро, а через 3.5 года отвязал. <…> Немного удивительно, что сейчас регулятор не предпринимает серьезных мер, чтобы предотвратить текущее укрепление франка. Неужто что-то назревает в Европе...»
«Неудаща» рассказывает о том, в какую сложную ситуацию западные правительства поставили собственных лизингодателей гражданской авиации, потребовав от России вернуть все взятые в лизинг самолеты:
«А как изъять у России свыше полутысячи бортов единовременно, особенно в условиях закрытого неба? И дело даже не в самой процедуре: допустим, что Россия повела себя хорошо и не стала удерживать самолеты, Россия и ЕС открыли коридоры для вывоза авиапарка, нашлись несколько десятков экипажей, готовых за месяц перегнать свыше полутысячи бортов на указанные стоянки... Но что дальше? Лизингодатели оказываются в одночасье без прибыли и с самолетами на руках. А самолет, надо заметить, это не Жигули, у дома не бросишь: стоянка и уход требуют определенных – и немалых! – трат. И это при том, что на стоянки уже перегнан от греха украинский авиапарк. <…> Но и это еще не все: есть же еще заводы Boeing и Airbus, им-то что в этой истории делать – останавливаться на несколько лет? Такого, конечно, допускать нельзя. Вот и выходит, что для лизингодателей едва ли не лучшим выходом является демарш России, которая возьмет и откажется выпускать самолеты из страны в интересах безопасности национальной транспортной инфраструктуры».
«Мышь в овощном» удивляется тому, какие сферы бизнеса попали под санкции:
«Компания Lego остановила поставки своих конструкторов в Россию. Очень сложно себе представить в здравом уме, как принималось такое решение, какие аргументы были под него подложены.
– А внук такой приходит к генералу, и говорит: "Дедушка! Я так хочу новое "Лего"! Давай ты больше не будешь воевать с нацистами!". А дедушка в ответ: "Конечно, внучек, так и поступим!"»
Депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев считает, что санкции дают экономике России возможности беспрецедентного роста:
«Запад наложил на Россию санкции, которые не оставляют нам иного выхода, кроме как окончательно отвязать нашу лодку и пуститься в самостоятельное экономическое плавание. И тут многие страны Европы еще могут взглянуть на нас с завистью. Мы теперь можем смело освободиться от всей той евробюрократии, которая давила на наш рынок все эти годы. Все бессмысленные нормы ВТО, которые тормозили нашу промышленность. Надвигается кризис, а в момент кризиса нам нужны смелые и решительные действия. Сейчас нам нужна новая экономическая политика – НЭП. Важно избежать искушения вернуться во времена командно-распределительной системы, к чему нас призывают коммунисты и госкапиталисты. История уже доказала, что это путь в никуда. Мы же напротив предлагаем вдохнуть жизнь в национальную экономику, сохранив и укрепив внутренний рынок. Для этого мы предлагаем ориентироваться на наших союзников, тех, кто готов поддержать сильную Россию – это Китай, Индия, Бразилия и многие другие страны. Но нужны решительные шаги, а не просто декларация целей».
«Антискрепа» считает, что экономические санкции приведут к очищению:
«Впереди у страны подлинная, а не мнимая деоффшоризация, расчехление и перековка "пятой колонны", отставки и наказание виновных в казнокрадстве, коррупции, алчности, плачевной экономической ситуации, падении уровня жизни, соглашательстве и коллаборационизме. Бежать некуда и не на чем. Руководителям финансово-экономического блока и некоторым губернаторам (мэрам) лучше самим вместе с замами положить заявления на стол, надеясь на "авось" и милость, чем усугублять свое и без того незавидное положение. Вы еще позавидуете Улюкаеву и Абызову».
Россия и её экономика
Западные санкции не стали неожиданностью, в России к ним давно готовились, тем более что официальные лица в странах НАТО неоднократно заявляли, что санкции могут быть введены и превентивно – то есть даже если Россия ничего не будет предпринимать.
«Темник» рассказывает, какие именно меры подготовило правительство РФ:
«Правительство запускает процесс адаптации к изменяющимся экономическим условиям. В Госдуму внесены важные законопроекты. Инициативы подразумевают отмену до конца года проверок в отношении малого и среднего бизнеса и IT-компаний. Вводятся упрощенные условия и порядок госзакупок. А гражданам разрешат кредитные каникулы. Также у исполнительной власти (федеральной и региональной) появятся на период 2022 года дополнительные возможности по регулированию налоговой политики. Например, продлевать сроки уплаты налогов. Что весьма кстати».
Депутат Госдумы, журналист Евгений Попов в своем канале «popovrtr» пишет о позитивных моментах:
«1. Нефть – 112$, газ – 1700$.
2. Цель санкционного лобби – лишить Россию валютной выручки – на данный момент признаем проваленной.
3. В случае ограничений на экспорт энергоресурсов (пока Запад просто не может себе этого позволить) Китай обещает выкупать у России углеводороды. Понятно, что с дисконтом. Но при таких ценах и себестоимости добычи – все равно.
4. Фондовый рынок поддержат выкупом акций ЦБ и правительство. Нерезиденты, по моим данным, уже присматриваются к обвалившимся, но системообразующим бумагам. Кому война – кому мать родна.
5. Внутренние цены неизбежно вырастут. Однако необходимы установленные властью ценовые коридоры для продукции первой необходимости. Такой опыт, помните, уже проводился с маслом и сахаром. Признан успешным. Цены были сдержаны».
Журналист Станислав Натанзон призывает пересмотреть условия газовых контрактов:
«Звучат очень здравые голоса о необходимости приостановить действие долгосрочных газовых контрактов (где цены существенно ниже) в связи с форс-мажором. И перейти временно на спотовые поставки. Надеюсь, юридическую сторону этого вопроса тоже уже изучают».
«Ритейлер Свифт» пишет про дедолларизацию:
«Дедолларизация мировой экономики, про которую говорили столько лет – похоже, не пустой звук. России и Китай идут к этому давно и собираются создать новую систему финансовых транзакций совместно с Венесуэлой, страной с самыми большими запасами нефти в мире. А вкупе с развитием цифрового юаня – это уже серьезная заявка на подрыв позиций доллара в качестве резервной валюты. Отсюда и безумный рост цен на все ресурсы, ибо расчет по ним, скорее всего, со временем тоже перейдет в национальные валюты».
Россия и её СМИ
Роскомнадзор заблокировал сайт радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь», признанного иноагентом, из-за распространения ложных сведений о спецоперации России на Украине. После этого совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта, а главред «Дождя» покинул Россию, отметив, что работа будет продолжена «частично удаленно».
«Мейстер» рассказывает, кто на очереди:
«"Новая газета" скоро может разделить участь "Дождя" и "Эха Москвы", которые вчера были заблокированы за некорректное освещение событий на Украине и попытку раскачать ситуацию в стране. Удивлять это не должно – в условиях беспрецедентного давления на Россию во всех западных СМИ и соцсетях государство не может позволить своим собственным СМИ по доброй воле или неосторожности играть на руку его противникам. Приведем один пример: удар по зданию Харьковской администрации в "Новой газете" и "Дожде" подали как акт насилия против гражданских лиц. Там указали число погибших и даже дали комментарий Зеленского, где он клеймит Россию страной-террористом. А вот, например, информацию о том, что здание использовалось как вербовочный пункт полка "Азов", эти издания решили опустить. Красноречивое умалчивание, не правда ли? Мы думаем, что журналистам из подобных СМИ нужно серьезно задуматься над тем, в какой ситуации оказалась их Родина, и какой эффект их работа оказывает на сограждан. И если желание критиковать у них все же сильнее здравого смысла, то государству лучше пока поставить их на паузу до лучших времен».
С призывом блокировать ресурсы, дестабилизирующие обстановку в стране, в Роскомнадзор обратился депутат Госдумы Артем Метелев. В своем канале «Артем Метелев / Одобрено» он объясняет это решение:
«Наверное, я никогда бы не подписал такой запрос, будучи молодым человеком, ежедневно пользующимся социальными сетями, но терпеть уже невыносимо. В условиях проведения специальной военной операции перечисленные выше СМИ и компании не просто агрессивно себя ведут, блокируя страницы российских СМИ и снимая блокировку с паблика националистического батальона "Азов". Они развязали настоящую информационную войну против нашей страны. Используют свои алгоритмы и возможности для дестабилизации внутри. Меня достало уже смотреть антироссийскую рекламу. На период ближайших месяцев нужно избавить страну от этой опухоли, пока не научатся уважать российское законодательство».
«Мараховское время» рассуждает о природе уходящих изданий:
«Самое поразительное, ув. друзья, что если бы все эти уникальные журналистские коллективы, сыплющиеся сейчас с тела страны, не вообразили, будто им ПО-ПРЕЖНЕМУ МОЖНО, могли бы удержаться. Но сама их природа такова, что они не могут трезво оценивать действительность. Гиена не может не хохотать, а петух не кукарекать – даже если это совершенно неуместно».
«Мюсли вслух» волнуется за иноагента «Медузу»:
«Прогрессивное издание "Медуза" напомнило нам о себе, вывесив лонгрид, в котором объясняет, почему ни в коем случае нельзя называть убийства русских в Донбассе геноцидом. Но раз уж мы вспомнили о "Медузе", то вспомним и о том, что власти Латвии, где находится редакция, прекратили выдачу виз гражданам РФ. Это означает, что через некоторое время, когда сроки действия виз сотрудников истекут, "Медузе" придется или закрываться, или перебазироваться. Вот только куда?»
Позже стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе» и некоторым другим русофобским СМИ.
Интернет-издание The Village сообщило, что закрывает офис в РФ и будет работать из Польши. «Русское будущее Z» разбирается в том, чем это вызвано:
«Вот смотрите: некая "редакторесса" с закрытым аккаунтом в Твиттере желает смерти российскому президенту. Под ником Irina_Spalko скрывается главный редактор портала The Village Татьяна Симакова (в фейсбуке у нее практически аналогичный адрес страницы – ispalko). Сайт The Village принадлежит ООО "Креатив медиа", который – внимание – "является независимой частной компанией" и "не имеет государственного участия". Если пробить юрлицо через СПАРК, то мы увидим, что учредителем ООО является… Полина Юмашева – дочь бывшего советника Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Еще три года назад "Медуза" в своем лонгриде на тему "Семьи" рассказывала, что из-за болезни Валентина Юмашева "благополучие семьи сейчас фактически зависит от США – а значит, и от отношений между странами". Не правда ли, многие связи и закономерности становятся явными?»
Европа и её русофобия
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и президентский Совет по правам человека заявили о всплеске русофобии в мире. Живущих за рубежом соотечественников увольняют с работы по национальному признаку, студентов отчисляют из колледжей, расцветает бытовая русофобия. В Германии Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с дирижером Валерием Гергиевым и певицей Анной Нетребко из-за ситуации на Украине. В Польше начали процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при посольстве РФ.
«Доктор Z прописал» рассуждает о лицемерии европейских бюрократов:
«Глава МИД ФРГ Анналена Бербок разразилась твитом с призывом прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов. Дескать, подобный нападки – нападки "на основные принципы нашего сосуществования", "мы сильнее ненависти" и так далее. В общем, стандартный набор фраз. Только вот сказано это после многочисленных решений, которые дискриминировали граждан России. Причем принимались подобные решения как на уровне властей европейских стран, так и различных организаций. Гергиева и Нетребко зачем было наказывать? Или студентов, которые обучаются в европейских вузах? Власти Польши чем руководствовались, затевая отбор школы у российского посольства? И так далее, примеров в последние дни полно. И этот психоз, разумеется, отражается и на бытовом уровне. После этого писать про "основные принципы нашего сосуществования" лицемерно как-то».
«ИМЕРЕЛ» пишет о деградации европейской культуры на примере Миланского университета:
«Это тем, кто спрашивает: как могли европейские народы, наследники великой культуры жечь книги, мерять черепа, убивать людей в концлагерях? Легко. И могут это делать снова. Произведения Достоевского исключили из программы Миланского университета. Совет профессоров приостановил лекции по изучению творчества писателя из-за его национальности».
Помимо Достоевского, под санкции попали российские коты и кошки, которым Международная федерация кошек запретила участие в международных выставках, а также тургеневский дуб из усадьбы матери писателя. Его исключили из конкурса «Европейское дерево года» из-за ситуации на Украине.
Журналист Андрей Афанасьев в своем канале «Афанасьев Z» пишет, что такое отношение действует отрезвляюще:
«История про дискриминацию русских за рубежом – оздоровительная. В первую очередь для многих из нас. Те, кто надеялся "отсидеться" где-нибудь в тепле и покое, попивая коктейль, вдруг осознали, что война найдет их везде. И везде им придется давать ответ не за политические взгляды (даже если ты за Навального!), не приверженность той или иной культуре (даже если ты либеральный агностик), а просто за факт рождения в России и какого-то отношения к русскому народу. Да, именно "какого-то", потому что удмурты, ханты и осетины для коллективного Запада – тоже русские. И подлежат тому же самому уничтожению. <…> Возвращайтесь домой все те, кто уехал за длинным рублем, хорошей работой или теплым солнцем. Вам все равно еще долго не дадут там жизни, даже если начнете извиняться и найдете у себя прабабку из-под Херсона. Возвращайтесь, потому что вы нужны здесь. Россия проснулась».
В то же время в ряде стран проходят митинги в поддержку российской военной спецоперации. Такие акции состоялись в Италии, Австрии, Черногории и других странах.
«Транспарант» рассказывает про митинг в Сербии:
«Если есть что-то, что сербы любят так же сильно, как демонстрации и Россию, то это музыка. Поэтому митинг в поддержку спецоперации РФ проходил под "Катюшу" и другие русские песни. И, конечно, под лозунги: "Всё – Россия, только Косово – Сербия", "Путин – серб", "НАТО – мафия"».
«Всевидящее око» пишет, что сторонники России есть и в США:
«Тем временем в США далеко не все согласны с "официальной позицией Вашингтона". И они, вы не поверите, тоже против войны и за мир. Члены американских антивоенных организаций вышли на митинги, на которых обвиняют США и НАТО в экспансионизме, милитаризации Украины и поддержке терроризма. И называют это причинами текущей ситуации на Украине. Очень хорошо, что и изнутри США людям тоже видно, где находятся корни и истоки нынешних мировых проблем. А то иногда кажется, что там ослепли разом все. Но это не так».
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