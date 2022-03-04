Телеграм: Санкционные дуболомы против дубов и котиков

1

Продолжается военная спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины. Местные власти и регулярная украинская армия во многих случаях не оказывают сопротивления российским военным. Но запрещенные в России националистические батальоны «Азов» и «Правый сектор» препятствуют эвакуации мирного населения, используют гражданских в качестве живого щита. По данным Минобороны России, на Украине назревает гуманитарная катастрофа.

Военный эксперт Владимир Орлов поддерживает стремление руководства России сделать все для спасения мирного населения Украины:

«На мой взгляд, российские структуры, которые отвечают за социальную и гуманитарную составляющую, уже сегодня должны готовиться зайти в Харьков, да и в другие освобожденные города. Как только в этом городе минимальным образом будет стабилизирована ситуация, туда сразу должны зайти колоны с продуктами, социальной и гуманитарной помощью. Кроме того, Сбербанк должен на освобожденных территориях сразу разворачивать военно-полевые отделения Сбербанка. Ни в коем случае нельзя бросать мирное население на произвол судьбы наедине с их проблемами. Мы должны окружить мирное население нашей заботой».

«АДЕКВАТ Z» пишет о террористических методах работы украинских властей и их хозяев:

«Террористический метод ведения войны – единственное, на что пытается сделать ставку противник. Военное его измерение – захваты собственного (ну как они утверждают) населения в заложники целыми городами. Ведение артогня из жилых кварталов и по ним. Повсеместный отказ не то что от организованной эвакуации гражданских, но даже от гуманитарных коридоров. И, конечно, продолжают, продолжают убивать Донецк и Горловку изо всех стволов. <…> У информационного террора два направления: на свое население и на наше. Своих, поддерживая в состоянии запредельной истерии, наркотизируют потоком выдумок о великих перемогах, о том, как "агрессор" разбит и отступает и как они сейчас на переговорах продиктуют нам капитуляцию. На нас ведется жесточайшая массированная атака всеми доступными средствами с целью навязать эту же картину мира и спровоцировать как можно более массовый протест: вчера меня до глубины души поразило, как тикток (Роскомнадзор, ауууу) коврово бомбардирует вражеским контентом пользователей с абсолютно аполитичными интересами и предпочтениями».

«Дьявол ходит в Дикси» отвечает тем, кто все еще сомневается, что в последние годы население Донбасса подвергалось геноциду:

«И вновь о "несуществующих нацистах". Еще несколько лет назад ветеран карательной операции из Винницы открыл производство мясных консервов под названиями "Сепар в масле" и "Сепар в сметане". Также продукция распространялась на ярмарках для ветеранов АТО под названиями "Снегирь православный", "Сепар луганский", "Смерти врагам", "Бессмертный полк" и "Память дедов". Кроме того, распространялся компот под названием "Кровь российских младенцев"».

«Политджойстик/Politjoystic» считает, что в украино-российском конфликте невозможно было избежать военного сценария:

«Кому-то нечего терять: Украина уже давно испытывает проблемы с инфраструктурой, которая приведена в упадок собственными силами внутри страны. У нас же – высокоразвитые железные дороги, логистические хабы, современный подвижной состав и многое другое, достигнутое кропотливым ежедневным трудом. Все это было под угрозой и всего этого можно было лишиться, не обратив внимание на происходящее под боком. Не говоря о мирных жителях, которым определенно угрожала гибель в случае, если бы Украине дали возможность привести в исполнение свои планы. А подготовка к тому, чтобы взять под контроль часть республик и Крыма, шла полным ходом. Смотреть на реку и ждать, что проплывет труп врага, можно только в случае, если ты делаешь выбор лично за себя. В случае, если за твоей спиной стоит вся страна, упреждающие действия – единственный возможный вариант развития событий, чтобы минимизировать ущерб».

«338» рассказывает, почему поставленное на Украину современное западное вооружение оказалось бесполезным:

«С мест нашептывают, что дорогие иностранные игрушки, имеющиеся на вооружении нацбатов и некоторых отрядов территориальной обороны (в частности "Азов") либо скоро превратятся в дорогой лом, либо станут таковым даже без применения в бою. Речь о банальном отсутствии боеприпасов .308, .338, а подчас и .223. Также имеются проблемы с прицельными комплексами и приборами наблюдения, магазинами, запчастями. Банально нечем стрелять из систем иностранного производства. <…> Другая проблема, связанная с указанной выше – отсутствие специалистов-снайперов. Нет, конечно, снайперская подготовка осуществлялась, снайперы на уровне "назначенного стрелка" имеются, но снайперы-высокоточники, способные работать с .308 и .338, практически отсутствуют».