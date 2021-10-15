Телеграм: Дети-убийцы и печеньки Госдепа

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На этой неделе Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Также президент принял добровольную отставку губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и назначил его своим помощником. Врио главы Ярославской области стал Михаил Евраев, бывший заместитель руководителя ФАС.

Политолог Дмитрий Фетисов комментирует назначение Серышева на должность, которая оставалась вакантной с апреля 2021 года, когда прежний полпред Сергей Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии:

«Должность полпреда в Сибирском федеральном округе занимает Анатолий Серышев. И вопрос не в выборе этой кандидатуры, с ней-то как раз все понятно. За скобками остаются два более важных вопроса: 1. Какие планы Кремль имеет на Сибирь, что полгода решал вопрос со сменщиком Меняйло? 2. Как отразится на институте полпредов тот факт, что теперь есть прецедент, когда кресло полпреда может пустовать полгода?»

«Политджойстик/Politjoystic» полагает, что за Серышева можно порадоваться:

«Президент Путин поменял куратора силовиков в АП и вызвал из региона Миронова, отправив Серышева в Сибирь. Но для первого – это вызов, а для второго – проектное назначение. И именно этот проект, связанный с назначением Серышева, стоит обсуждать. Единственное, что скажу – можно поздравить Серышева с переходом из администраторов в акторы».

«Доктор прописал» пишет о преемнике Серышева:

«Любопытно, что вопросами, которыми занимался Серышев в качестве помощника президента, теперь будет заниматься Дмитрий Миронов».

«Субъект» утверждает, что Миронов пошел на повышение:

«Наши источники в Администрации Президента говорят о том, что назначение Дмитрия Миронова, Губернатора Ярославской области, на должность помощника Президента готовилось еще в мае. Кадровая перестановка планировалась в связи с тем, что основные внутренние задачи, которые Президент ставил перед Губернатором Ярославской области, были выполнены, и Миронов должен был закономерно уйти на повышение в федеральные силовые структуры. Теперь продолжать намеченный политический вектор предстоит Михаилу Евраеву, выходцу из структуры ФАС. Насколько нам известно, Евраев находится в хорошем контакте с Мироновым, поэтому можно ожидать полноценной передачи дел и дальнейшего сотрудничества».

«Мюсли вслух» пишет про Евраева:

«Михаил Евраев 17 лет провел на государственной гражданской службе, последняя должность – заместитель главы ФАС. Он выпускник программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы Высшей школы государственного управления РАНХиГС (вкратце – "школы губернаторов"). Этой осенью президент Путин назначил уже 3 врио глав регионов, и все трое – выпускники "школы губернаторов"».