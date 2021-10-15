Телеграм: Дети-убийцы и печеньки Госдепа
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его помощники
На этой неделе Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Также президент принял добровольную отставку губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и назначил его своим помощником. Врио главы Ярославской области стал Михаил Евраев, бывший заместитель руководителя ФАС.
Политолог Дмитрий Фетисов комментирует назначение Серышева на должность, которая оставалась вакантной с апреля 2021 года, когда прежний полпред Сергей Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии:
«Должность полпреда в Сибирском федеральном округе занимает Анатолий Серышев. И вопрос не в выборе этой кандидатуры, с ней-то как раз все понятно. За скобками остаются два более важных вопроса: 1. Какие планы Кремль имеет на Сибирь, что полгода решал вопрос со сменщиком Меняйло? 2. Как отразится на институте полпредов тот факт, что теперь есть прецедент, когда кресло полпреда может пустовать полгода?»
«Политджойстик/Politjoystic» полагает, что за Серышева можно порадоваться:
«Президент Путин поменял куратора силовиков в АП и вызвал из региона Миронова, отправив Серышева в Сибирь. Но для первого – это вызов, а для второго – проектное назначение. И именно этот проект, связанный с назначением Серышева, стоит обсуждать. Единственное, что скажу – можно поздравить Серышева с переходом из администраторов в акторы».
«Доктор прописал» пишет о преемнике Серышева:
«Любопытно, что вопросами, которыми занимался Серышев в качестве помощника президента, теперь будет заниматься Дмитрий Миронов».
«Субъект» утверждает, что Миронов пошел на повышение:
«Наши источники в Администрации Президента говорят о том, что назначение Дмитрия Миронова, Губернатора Ярославской области, на должность помощника Президента готовилось еще в мае. Кадровая перестановка планировалась в связи с тем, что основные внутренние задачи, которые Президент ставил перед Губернатором Ярославской области, были выполнены, и Миронов должен был закономерно уйти на повышение в федеральные силовые структуры. Теперь продолжать намеченный политический вектор предстоит Михаилу Евраеву, выходцу из структуры ФАС. Насколько нам известно, Евраев находится в хорошем контакте с Мироновым, поэтому можно ожидать полноценной передачи дел и дальнейшего сотрудничества».
«Мюсли вслух» пишет про Евраева:
«Михаил Евраев 17 лет провел на государственной гражданской службе, последняя должность – заместитель главы ФАС. Он выпускник программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы Высшей школы государственного управления РАНХиГС (вкратце – "школы губернаторов"). Этой осенью президент Путин назначил уже 3 врио глав регионов, и все трое – выпускники "школы губернаторов"».
Госдума и её начало
Во вторник состоялось первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва. В тот же день с депутатами встретился Владимир Путин.
«Номенклатура» пишет о том, что общего у новых руководителей думских комитетов:
«Если проанализировать бэкграунд новоиспеченных депутатов, занявших руководящие должности в Госдуме, то окажется, что значительная их часть являются победителями и участниками ряда программ и конкурсов, направленных на создание в России социальных лифтов. В первую очередь речь идет естественно о конкурсе "Лидеры России", "Лидеры России. Политика", а также о программе кадрового управленческого резерва "Школа губернаторов". Ряд депутатов также являются активистами "Общероссийского народного фронта" и участниками акции "МыВместе". При этом есть и такие депутаты, кто принимал участие сразу в нескольких конкурсах. К таковым относится, например, первый заместитель Комитета по молодежной политике Игорь Кастюкевич. Ранее он был главой "Молодежки ОНФ", а также совмещал участие в акции "МыВместе" с конкурсом "Лидеры России. Политика". Среди депутатов, занявших в Думе важные позиции, следует также отметить 13 участников программ Кадрового управленческого резерва. Еще более многочисленна группа руководителей, которые ранее участвовали в акции "МыВместе" – она насчитывает 18 человек».
Депутат Оксана Дмитриева рассказывает, что она оказалась единственным депутатом, не вошедшим во фракции:
«В Государственной Думе я вошла в комитет по бюджету и налогам, но намерена активно работать с Комитетом по труду и социальной политике, Комитетом по науке и образованию и Комитетом по строительству и ЖКХ. Невхождение во фракции существенно осложняет получение слова в зале пленарных заседаний, однако право разрабатывать и вносить проекты законов и позиция при голосовании ничем не ограничены. И я намерена этими возможностями активно пользоваться, как и правом депутатского запроса».
«Мейстер» следит за самовыдвиженцами-одномандатниками:
«Стало известно, что победившие на выборах в качестве самовыдвиженцев актер Дмитрий Певцов и координатор движения "Лиза Алерт" Олег Леонов решили войти в состав фракции "Новые люди" в Госдуме. Еще одни победивший одномандатник – телеведущий Анатолий Вассерман – ранее решил примкнуть к фракции эсеров. Всего на выборах было 5 самовыдвиженцев, победивших в одномандатных округах, однако перспективы блокирования двух из них – единороссов Леонида Бабашова и Владислава Резника – были изначально достаточно очевидны. И в дальнейшем они подтвердились во время совместного заседания Бюро Высшего и Генерального советов ЕР, где было сказано о присоединении к думской фракции ЕР двух самовыдвиженцев. Таким образом, небольшую интригу о судьбах победивших одномандатников можно считать законченной. Пожалуй, главным бенефициаром их выбора стали "Новые люди", чья фракция не только увеличится до 15 депутатов, но и получит в свой актив известных обществу людей. У молодой партии, несмотря на множество привлекательных сторон, пока есть ощутимые проблемы с человеческим капиталом, и надо признать, что они это осознают и стараются решить эту проблему».
Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев делится планами:
«Выступил на первом пленарном заседании Госдумы, где обозначил основные задачи нашей фракции: рост благосостояния и творческой самореализации людей, раскрепощение экономической и общественной жизни в России. Был рад повторить с парламентской трибуны то, что говорил в ходе всей избирательной кампании: наша цель одна – в богатой стране не должно быть бедных людей. Для этого должна расти экономика, а ее рост невозможен без предпринимательской свободы, низких и понятных налогов. Показательно, что меня попытался прервать лидер ЛДПР Владимир Жириновский, когда услышал, что принуждения к вакцинации быть не должно. Мы страна взрослых и ответственных людей, и надо с уважением к этому относиться. В России нужно больше свободы тем, кто сам обустраивает собственную жизнь».
«АДЕКВАТ» размышляет о депутатской сознательности:
«Когда слышишь, что в приступившей сегодня к работе Думе нового созыва не привито 30% депутатов, очень хочется увидеть список этих вольтерьянцев. Как поименно, так и в разрезе фракций. Разглашением врачебной тайны это бы не было: даже если сделать неочевидное допущение, что к ней относятся в том числе сведения об уклонении от вакцинации, угроза распространения инфекционных заболеваний – в числе случаев, когда согласие гражданина, не исключая и депутата, на огласку этих сведений не требуется. Особенный интерес, конечно, представляет фракция КПРФ, которая пыталась подгрести под себя антивакцинаторскую часть электората всеми силами: подали ли они избирателю личный пример противодействия заговору Сороса, рептилоидов и Гинцбурга или соглашательски кололись втихаря в той же пропорции, что и депутаты от остальных партий. Но в любом случае сейчас было бы нелишним подумать об оперативном внесении в думский регламент положений, по самой меньшей мере исключающих допуск на пленарные заседания (а то и комитетские, а то и вовсе в здание Думы) без вакцинации или свеженького, сутки-двое, отрицательного теста. Просто потому, что у непривитого депутата не должно быть никаких привилегий перед непривитым избирателем. И более того: чтобы он демонстрировал на личном примере, что в разгар эпидемии уклоняться от защиты – это не только глупо и опасно, но и неудобно».
Виктория и её печеньки
В понедельник в Москву прилетела с рабочим визитом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Во вторник она встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, в среду провела переговоры в Администрации президента.
«Темник» убежден, что Нуланд приезжала торговаться по Украине, и что именно для нее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал на этой неделе статью:
«Здравствуй, Вика Нуланд! Здравствуй и прощай. "Пять коротких полемических тезисов" о возможности переговоров с украинским руководством в Ъ за авторством Дмитрия Медведева адресованы, безусловно, в первую очередь, не киевской аудитории, а прибывающей сегодня в Москву заокеанской гостье. Виктория Нуланд с упрямой настойчивостью рвалась в Россию, преодолевая все препоны и запреты на въезд. Такая серьезная мотивация подразумевает аналогичным образом горящую потребность. После статьи зампреда Совбеза сомнений в направлении вектора предстоящих переговоров больше нет. Это поиск выхода из украинского тупика. Причем в традициях американской дипломатии все издержки должны принять на себя партнеры. Тезисы Медведева написаны очень жестко, на грани оскорбления. Вынос такого отношения в публичную плоскость исключает возможность уступок. С этими начальными условиями стороны и сядут за стол переговоров. Чтобы не терять время понапрасну. Современное государство Украина можно с полным правом переименовать в "Нуландию". Она без преувеличения является практически личным проектом нынешней госпожи замгоссекретаря США. Медведев, выступая от лица российского внешнеполитического консенсуса, теперь формулирует ключевое условие для начала мирных переговоров: верните сначала все взад. Таким, как оно было до печенек».
«Парламент с кнопкой» сомневается в эффективности визита Нуланд:
«Судя по последним сигналам Вашингтона по Украине, ни о каких серьезных намерениях по урегулированию конфликтов речь не идет. Капитуляция по "СП – 2", НАТО и общая "усталость" от украинских проблем Европы и США ощущается очень явственно. Поэтому визит, скорее всего, будет иметь формальный и показательный характер. Речь о Беларуси наверняка пойдет по схожему сценарию, правда с еще меньшим энтузиазмом. Вероятно, по обеим странам будут обозначены некоторые "красные линии", которые переходить нежелательно, но создание каких-то дипломатических площадок маловероятно».
«Вечерний пророк» думает, что причиной визита Нуланд стал газовый кризис в Европе:
«Неожиданный визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву породил множество слухов и версий. По заявлению американской стороны, целью приезда Нуланд является обсуждение "стабильности и предсказуемости отношений" России и США. Однако, по мнению "Вечернего пророка", представитель Госдепа в срочном порядке командирована в Москву для обсуждения газового кризиса в Европе и очередной попытки договориться по "Северному потоку-2". При этом недавнее анонсирование Вашингтоном самой масштабной со времен "холодной войны" высылки российских дипломатов и начало подготовки нового пакета антироссийских санкций будут использованы как инструменты давления Белого дома на Кремль».
«Политика и Конспирология (2+2)» полагает, что визит Нуланд в Россию был обусловлен американо-китайскими отношениями:
«Ну я и говорю, они хотят паузу, паузу и еще раз паузу, холодный мир с Россией накануне прыжка на Китай. На 2 фронта не тянут. Учитывая, что на Китай нужно обрушить гнев всего мира накануне олимпиады в Пекине, а она совсем скоро, прыжок не за горами. Штатам любой ценой нужно перемирие с Россией, вот эта вся "стабильность"».
Политолог Юрий Баранчик считает, что Россия должна действовать прагматично:
«Москве надо грамотно разыграть эту партию. Прежде всего – надо сформулировать, в чем заключаются наши национальные интересы, а затем их отстаивать. Надо будет – в союзе с Пекином. Надо будет – в виде Женевской или иной сделки. Без проблем. Главное – выйти из предстоящего конфликта Орла и Дракона в гораздо лучшем состоянии экономики, политики, безопасности, чем мы это имеем сейчас. Если американцы предлагают мир на хороших условиях, то его надо принимать и забирать свое, пока не началось. Ибо через полгода ситуация в мире может настолько измениться, что сделку надо будет пересматривать. И к нам снова прилетит Нуланд "в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С Днем рожденья поздравит и, наверное, подарит нам в подарок 500 эскимо". Но через полгода и условия будут другие. И что-то нам говорит, что эти условия будут гораздо лучше, чем сегодня. Глядишь, и нефть-газ за рубли начнем продавать».
Школьники и их оружие
В понедельник в одной из махачкалинских школ ученик девятого класса в ходе ссоры насмерть зарезал одноклассника. В среду в Москве подросток устроил стрельбу из страйкбольного ружья рядом со школой, ученики забаррикадировались в классах.
«РосСкандал» пишет о нарастающей тенденции:
«На Алтае школьники сделали муляж бомбы и оставили его в школе. Полиция села Мухор-Тархата быстро нашла восьмерых "бомбистов" – от 14 до 16 лет. Парни говорят: это был прикол. По стране идет такой "расстрельный" квест (после Керчи, Перми, Казани). В Татарстане мальчик пришел в школу в бронежилете и с муляжом автомата. В Рязанской области школьник расклеивал объявления о предстоящем расстреле школы. ФСБ РФ: До 10 тыс. российских школьников втянуты в деструктивные идеологии. Американская модель славы заходит на ура».
«Svodka38» отмечает рост числа фейковых сообщений о готовящихся расстрелах в школах:
«Уже целую неделю сотни подписчиков шлют нам в предложку фейки о том, что в их школе готовится расстрел. Самое забавное, что города они указывают разные, но фото "стрелка" и инфа одна и та же. Сначала был Саратов, потом Воронеж, Кемерово, Питер, Москва, Самара, Иркутск и Пенза. Напоминание – фейки преследуются по закону (207.1 УК РФ)».
«Доцент» отмечает, что у вузов та же проблема:
«Подмосковье заваливают анонимками о якобы готовящихся нападениях на школы и вузы. Жителю Раменского некто сообщил в соцсети о планах напасть на городские школы с применением оружия. Студентке Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне и студенту Авиационного технического колледжа гражданской авиации в Егорьевске – о возможном нападении на их учебные заведения. Правоохранители вынуждены проверять всю поступающую информацию. А две недели назад им даже пришлось эвакуировать студентов и преподавателей из-за угрозы взорвать Российский университет кооперации в Мытищах».
«Первый научно-образовательный» размышляет о путях решения проблемы:
«В школах Екатеринбурга хотят внедрить нейросеть – аудиоаналитику, которая будет прослушивать происходящее в школе и передавать сигнал группе быстрого реагирования. <…> Тут вопрос не к системе безопасности, а к тому, почему в нашем сегодняшнем мире у людей (у детей) возникает непреодолимое желание убивать? Вместо того, чтобы латать дыру в охранной системе и внедрять дорогущие технологии, давно пора оценить со стороны, что не так с нашей системой координат. Куда из нее выпали такие понятия как эмпатия, сочувствие, любовь к ближнему и просто неравнодушие? И пока мы этого не осознаем, мы вынуждены будем жить в страхе за своих близких».
Японцы и их ультиматумы
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе парламентских дебатов заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Курильские острова – территория России, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.
«Медиатехнолог» находит заявление Кисиды не очень мудрым:
«Для бывшего министра иностранных дел начало не очень хорошее, понятно, что любое заявление из его уст, которое бы поставило под сомнение суверенитет Японии над этими островами, тут же закончили карьеру Кисиды, но можно было бы облечь свои мысли и в более обтекаемую формулу. Теперь вместо возобновления диалога Япония получит жесткий ответ, визит какого-нибудь крупного российского чиновника на острова и заморозку обсуждения нормализации отношений еще на полгода, чтобы выждать символическую паузу».
«Мышь в овощном» призывает относиться к подобным заявлениям японских политиков предельно серьезно:
«Очень важно не пропустить тот момент, когда (если) ритуальные заявления наших соседей сменятся примерно такими же по форме, но совершенно иными по смыслу призывами к конкретным действиям. И быть готовыми к тому, что такое может случиться. У нас уже было в истории печальное, когда мы не обращали должного внимания на реальную серьезность угроз, связанных с геополитическими амбициями Токио. Помнить об этом необходимо, забывать – безответственно».
«БАМ» считает, что заявление Кисиды носило ритуальный характер:
«Если бы Кисида не высказал претензии на Курилы, его бы точно не поняли свои. Месседж направлен исключительно на внутреннюю аудиторию, при этом сам новый премьер прекрасно понимает нереалистичность своих заявлений. И выдает тезис про планы заключить с Россией мирный договор, "который позволит разрешить проблему территориальной принадлежности" островов. Курилы, конечно же, останутся российской территорией, это закреплено в Конституции, и Кисида об этом осведомлен. Ответ со стороны наших политиков тоже был читаем – первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Джабаров расценил слова японского премьера как то, что может осложнить его последующие переговоры с российскими властями. Тоже вполне стандартное "алаверды". Не сомневаемся, что подобная пикировка вряд ли как-то скажется на ухудшении деловых российско-японских отношений – обе стороны давно научились отделять мух от котлет, политика – одно, бизнес – совершенно другое».
«338» рассматривает заявление Кисиды в контексте AUKUS – оборонного альянса, созданного Австралией, Великобританией и США:
«Новый японский премьер начал свою деятельность в новой должности с упоминания о Курилах, потому что за острова у него душа болит, или ему порекомендовали выступить с такой речью? К примеру, кто-нибудь из новых партнеров по AUKUS. Как помним – и в том числе по прошлогоднему инциденту в бухте Петра Великого – некоторые субъекты международных отношений трактуют границы иначе, чем они есть в реальности. И если спич про суверенитет над Курилами в самом деле соотносится с институционализацией AUKUS, то для погранслужбы и ВМФ России может наступить напряженное время. Нет-нет, да слова про суверенитет над Курилами попробуют превратить в действие. Не приобретая, но организовав очередной морской круиз или проверяя работоспособность комплексов ПВО».
А «Охотские байки» рассказывают о том, как Россия ответила на заявление Кисиды:
«Российский военно-морской флот во время учений "передал привет" премьер-министру Японии Фумио Кисиде. Маневры ВМФ прошли 11 октября, гвардейский крейсер "Варяг" и противолодочный корабль "Адмирал-Трибуц" выполнили десять запусков ракет в Японском море. Британские журналисты сочли их приветственным посланием премьер-министру Японии Фумио Кисиде. Таким неординарным способом Москва отреагировала на позицию Токио о принадлежности Курильских островов. Пока власти Японии не перестают мечтать о российских островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, российская сторона в этом вопросе давно поставила точку. И послание ВМФ тому подтверждение».
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