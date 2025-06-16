Телеграм: День России, погромы в Калифорнии, атака на Иран

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12 июня наша страна отмечала День России.

«Лучше и не скажешь» передает привет из космоса:

«Космонавты Сергей Рыжиков, Кирилл Песков и Алексей Зубрицкий поздравили россиян с Днем России с борта МКС. Космонавты подчеркнули, что Родина – это место силы, а все граждане страны стараются сделать ее лучше на основе общих духовых ценностей и нравственных устоев. Ура!»

«Мараховское время» пишет о том, чем Россия отличается от других стран:

«Если бы страны были видами спорта, ув. друзья, то Америка была бы боксом с огнестрелами, Британия – бегом с подножками, Франция – бегом на месте, Прибалтика – мужским синхронным плаванием, Украина – квадробингом с препятствиями, Германия – фанатским квиддичем верхом на палках, Сербия – пилоном, а Россия была бы собой. Потому что Россия это не спорт, Россия это жизнь. С Днем России, ув. друзья».

«Мюсли вслух» обращаются к истории:

«Не все из наших уважаемых сограждан в курсе, что праздник 12 июня никогда официально не назывался Днем независимости России. Так его именовала демократическая пресса, не желавшая упоминать РСФСР и поддерживавшая президента Ельцина в его борьбе с Верховным Советом РФ. В 1992 году, когда праздник учреждали, его назвали Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, а в 2002 году переименовали в День России. Декларация о суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года была принята на первом Съезде народных депутатов РСФСР с единственной целью: защитить Россию от развала по границам, который ей готовило союзное руководство согласно проекту "Нового союзного договора" (план автономизации). Политически было крайне необходимо воспротивиться этому плану, иначе бы вместо 15 союзных республик в составе Союза появилось бы новое объединение из 35 республик (+20 автономных), и Россия потеряла бы 51% территорий со стратегическими ресурсами и почти 20 млн человек населения. Важно: в документе не было ни слова о выходе РСФСР из состава СССР. Наоборот, РСФСР заявляла, что остается составной частью обновленного Союза. И эту позицию Россия выдержала до конца: накануне образования СНГ в составе СССР юридически оставались только Россия и Казахстан. Добавим, что спустя десятилетия большинство россиян считают, что решение о суверенитете пошло стране во благо (74% – ВЦИОМ, июнь 2024). И сегодня любовь к России, основанная на богатом опыте тяжелейших испытаний, выпавших на ее долю, остается основой нашей национальной идентичности. С праздником!»

«Фестиваль классической музыки "Кантата"» напоминает, что Россия – это не только люди и территории, но и культура:

«Одно из самых ярких событий Дня России – Всероссийский марафон "Кантата. Россия" и фестиваль "Кантата"! Классическая музыка объединяет россиян, передает ценности страны, связывает поколения и укрепляет нашу национальную идентичность. В этом году фестиваль выходит на новый всероссийский уровень: он приурочен к Году защитника Отечества, а его старт совпал с Днем России. Кантата С. Прокофьева "Александр Невский", "Торжественная увертюра 1812 года" и кантата "Москва" П. Чайковского – мощные музыкальные символы силы, мужества, чести и любви к Родине. Именно эти произведения, в числе многих других, звучат на марафоне, который объединил 12 регионов страны в едином чувстве гордости за Отечество и его героев. Мы уверены, что классическая музыка должна стать прочной традицией Дня России! Музыкальный язык – связующее звено поколений и культурный фундамент россиян. Поздравляем всех с Днем России!»

«Темник» отмечает, что госсекретарь США Марко Рубио поздравил Россию от лица американской нации:

«Сам глава государства уклонился от подобного протокольного реверанса. По сути, поздравление использовано, чтобы повторить ключевой тезис Вашингтона на продолжающемся треке урегулирования на Украине. Ранее, еще весной, вице-президент Вэнс заявил, что Трамп хочет предложить Путину взамен на завершение войны восстановление экономических отношений РФ с остальным миром. "Мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами", – вновь акцентировал сегодня Рубио базовый подход Америки к определению последовательности двусторонних отношений».

