Телеграм: День России, погромы в Калифорнии, атака на Иран
День России прошел на фоне ударов по Украине, обмена телами военнослужащих, беспорядков в США и нападения Израиля на Иран.
День России
12 июня наша страна отмечала День России.
«Лучше и не скажешь» передает привет из космоса:
«Космонавты Сергей Рыжиков, Кирилл Песков и Алексей Зубрицкий поздравили россиян с Днем России с борта МКС. Космонавты подчеркнули, что Родина – это место силы, а все граждане страны стараются сделать ее лучше на основе общих духовых ценностей и нравственных устоев. Ура!»
«Мараховское время» пишет о том, чем Россия отличается от других стран:
«Если бы страны были видами спорта, ув. друзья, то Америка была бы боксом с огнестрелами, Британия – бегом с подножками, Франция – бегом на месте, Прибалтика – мужским синхронным плаванием, Украина – квадробингом с препятствиями, Германия – фанатским квиддичем верхом на палках, Сербия – пилоном, а Россия была бы собой. Потому что Россия это не спорт, Россия это жизнь. С Днем России, ув. друзья».
«Мюсли вслух» обращаются к истории:
«Не все из наших уважаемых сограждан в курсе, что праздник 12 июня никогда официально не назывался Днем независимости России. Так его именовала демократическая пресса, не желавшая упоминать РСФСР и поддерживавшая президента Ельцина в его борьбе с Верховным Советом РФ. В 1992 году, когда праздник учреждали, его назвали Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, а в 2002 году переименовали в День России. Декларация о суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года была принята на первом Съезде народных депутатов РСФСР с единственной целью: защитить Россию от развала по границам, который ей готовило союзное руководство согласно проекту "Нового союзного договора" (план автономизации). Политически было крайне необходимо воспротивиться этому плану, иначе бы вместо 15 союзных республик в составе Союза появилось бы новое объединение из 35 республик (+20 автономных), и Россия потеряла бы 51% территорий со стратегическими ресурсами и почти 20 млн человек населения. Важно: в документе не было ни слова о выходе РСФСР из состава СССР. Наоборот, РСФСР заявляла, что остается составной частью обновленного Союза. И эту позицию Россия выдержала до конца: накануне образования СНГ в составе СССР юридически оставались только Россия и Казахстан. Добавим, что спустя десятилетия большинство россиян считают, что решение о суверенитете пошло стране во благо (74% – ВЦИОМ, июнь 2024). И сегодня любовь к России, основанная на богатом опыте тяжелейших испытаний, выпавших на ее долю, остается основой нашей национальной идентичности. С праздником!»
«Фестиваль классической музыки "Кантата"» напоминает, что Россия – это не только люди и территории, но и культура:
«Одно из самых ярких событий Дня России – Всероссийский марафон "Кантата. Россия" и фестиваль "Кантата"! Классическая музыка объединяет россиян, передает ценности страны, связывает поколения и укрепляет нашу национальную идентичность. В этом году фестиваль выходит на новый всероссийский уровень: он приурочен к Году защитника Отечества, а его старт совпал с Днем России. Кантата С. Прокофьева "Александр Невский", "Торжественная увертюра 1812 года" и кантата "Москва" П. Чайковского – мощные музыкальные символы силы, мужества, чести и любви к Родине. Именно эти произведения, в числе многих других, звучат на марафоне, который объединил 12 регионов страны в едином чувстве гордости за Отечество и его героев. Мы уверены, что классическая музыка должна стать прочной традицией Дня России! Музыкальный язык – связующее звено поколений и культурный фундамент россиян. Поздравляем всех с Днем России!»
«Темник» отмечает, что госсекретарь США Марко Рубио поздравил Россию от лица американской нации:
«Сам глава государства уклонился от подобного протокольного реверанса. По сути, поздравление использовано, чтобы повторить ключевой тезис Вашингтона на продолжающемся треке урегулирования на Украине. Ранее, еще весной, вице-президент Вэнс заявил, что Трамп хочет предложить Путину взамен на завершение войны восстановление экономических отношений РФ с остальным миром. "Мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами", – вновь акцентировал сегодня Рубио базовый подход Америки к определению последовательности двусторонних отношений».
Удары по Украине
На этой неделе ВС РФ нанесли множество ударов по объектам украинской военной инфраструктуры.
Журналист Олеся Лосева публикует видео с дымящимся зданием в Киеве:
«Визовый центр Британии в Киеве больше не функционирует. Русские ракеты обновили дизайн. Буквально вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что британцы помогают Украине проводить террористические атаки против России. И уже сегодня…»
Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что ответ России на атаки и диверсии Украины еще не состоялся в полной мере:
«Я думаю, что пусть все-таки ждут, потому что мы пока ответили даже не в уровень. У нас пассажирские поезда пускают под откос, людей, детей не щадят. Мы по мирному населению не применяем оружие. <…> Пусть ждут – в каком месте и когда будет ответный удар. Решать будет наш верховный главнокомандующий, но, я думаю, получат они. Пусть живут боятся и помирают боятся».
«Безграничный аналитик» пишет, что ВСУ продолжают прикрываться гражданскими:
«В свое время, помнится, мы написали большой пост о том, что на Украине в подвале жилого дома располагается цех по сборке беспилотников. Согласно данным одного из местных жителей, который любезно поделился с нами этой информацией. <…> Сейчас вот уже испанская El Pais открыто пишет, что на Украине производство беспилотников находится в жилых домах. Согласно заголовку – в частных, но на самом деле там говорится вообще о любых. Собственно, это и в ВСУ раньше-то никто не скрывал, открыто говоря об изготовлении беспилотников там, где должны вообще-то жить люди. Это все мы пишем к тому, что реально украинские власть имущие не слишком-то переживают за жизни своих граждан. Более того, мирных жителей используют как прикрытие для самых что ни на есть военных планов. Тут даже не имеет особого значения, о каком городе идет речь. Важно то, что расчет строится на простейшей логике – Россия не будет бить по жилым домам, а особенно по многоэтажкам. А пишут об этом совершенно свободно даже испанцы».
«Non/fictioN» подчеркивает, что в последние недели российские удары стали не только регулярными, но и более масштабными:
«Используются дроны и "Искандеры", которые, вопреки западным прогнозам, не иссякают, а становятся все более массовыми и точными. Поражаются электростанции, железнодорожные узлы, промышленные предприятия, склады ГСМ. Черный смог над Киевом – не просто следствие разрушений, а символ сдвига в российской тактике: теперь ставка делается не на разовые акции, а на системное выжигание экономического и военного потенциала Украины. Эта стратегия, по сути, возвращает конфликт к тому, что Россия умеет лучше всего – к "асфальтовому катку", когда противник лишается шансов не за счет одного мощного удара, а в результате постоянного, неумолимого давления. Важно, что перед началом этой кампании Москва, по данным западных инсайдеров, уточнила у Вашингтона, не станет ли новый уровень атак препятствием для переговоров. Получив негласное согласие, Кремль развернул полномасштабную операцию по деиндустриализации Украины, не выходя за рамки допустимого с точки зрения внешних игроков. Реакция Запада оказалась сдержанной: ни экстренного расширения военной помощи, ни новых "красных линий" не последовало».
«АДЕКВАТ Z» дает совет украинцам:
«Цените хирургическую точность ударов с нулем гражданских жертв и привычное вранье своих паханов, как опять сбито почти все, а ракеты – так и все до одной. Удары-то хирургически точными останутся и впредь, потому что с некомбатантами мы не воюем, какими бы любителями "резать русню" они ни были – однако состав и количество новых целей могут удивить. Вот эту ценнейшую способность не утратить умение удивляться в себе до следующего раза и накапливайте. И заодно нарабатывайте в себе, хоть по квантам, хоть по атомам, понимание, что конец всему этому придет не раньше, чем угроза, исходящая от ваших паханов и поддерживающего их стада, будет искоренена полностью и навсегда. Ни о каком другом исходе даже не мечтайте».
Обмен телами военнослужащих
2 июня на переговорах в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о решении Москвы вернуть Киеву тела шести тысяч погибших военных. Тела 1212 боевиков ВСУ привезли в район обмена в рефрижераторах, но Киев не спешил их забирать. Только 11 июня состоялся обмен. Представители Украины забрали 1212 тел, России отдали 27 погибших бойцов ВС РФ.
«Логика Маркова» объясняет:
«Такая пропорция – это еще одно подтверждение, что потери Украины намного больше, чем у России. Потому что российские генералы отвечают перед Путиным и стараются беречь солдат. А украинские генералы отвечают перед Зеленским, а Зеленскому – чем больше убьют украинских солдат, тем лучше, потому что это помогает ему выполнять приказ делать на Украине Антироссию».
«338» считает, что красноречивые цифры не помешают Киеву врать дальше:
«Сколько будет в следующих обменных мероприятиях – прогнозировать невозможно и не нужно. Но едва ли там будет 6 тысяч, то есть в пропорции 1 к 1, как Киеву передает Россия. И тут даже дело не в том, что ВС РФ наступают и более или менее способны осуществлять эвакуацию раненых и погибших. Дело в том, что Киев не сможет подтвердить заявляемые им с 24 февраля цифры. ИноСМИ, ориентируясь на потужные нахрюки, уже заготовили заголовки про "Россия перешагнула отметку в миллион погибших" (не преувеличение: такие заготовки существуют уже по меньшей мере неделю). Очевидно, что никак заявленного миллиона ни Киев, ни иноСМИ подтвердить не могут и не смогут. Но нужны заголовки. Чтобы ими спекулировать. Но и эту киевскую ложь никто сомнению подвергать не станет».
«Котейкин СВО» рассказывает, почему Киев тормозит процесс передачи тел:
«Исходя из определенной информации, которую мне удалось получить, по всем направлениям сейчас осуществляется экстренный сбор тел наших воинов. Задача имеет политическое значение, так как за процессом обмена будет следить весь мир, и киевский режим не хочет ударить в грязь лицом, передав в ответ на 6 тысяч имеющиеся на данный момент 38».
«50 оттенков "КАЛАШНИКОВА"» напоминает, что у России остаются еще тысячи тел боевиков ВСУ:
«Лучше отправлять данные родным на Украину. Так будет более весомо. Не то чтобы прям раскачать, а дать понять их народу, что все, что происходит вокруг них и залетает в голову, просто ложь и очень горькая правда. А ведь в полях, посадках и разбитых селах лежат еще тысячи, многие из которых превратились в кости. Думай, хохол, хорошо думай, правда будет стучаться каждому в двери».
«Мейстер» считает, что передача тел стала дипломатической победой Москвы, выступившей инициатором гуманитарной акции и заставившей Киев признать потери:
«Это стало и победой информационной – лояльные Киеву западные СМИ не слишком тиражировали тему, а если и упоминали ее, то обязательно с цитатами о неуверенности Зе в том, что это тела украинцев. Привлечение Москвой независимых журналистов в Брянскую область, которые начали весьма откровенно высказываться о действиях Киева, не позволило спустить тему на тормозах, заставив Киев принять тела. Это, впрочем, не значит, что Киев смирится со щелчком по носу, и дальнейший возврат тел будет идти гладко. Не исключено, что на Банковой еще придумают поводы, чтобы не принимать оставшиеся рефрижераторы с телами – слишком уж не хочется платить компенсации».
Беспорядки в США
Начавшиеся в Лос-Анджелесе массовые протесты против высылки нелегальных мигрантов перекинулись в другие города. Протесты сопровождаются погромами, поджогами и мародерством.
Американист Дмитрий Дробницкий пишет про нервную реакцию демократических властей Калифорнии на ввод в Лос-Анджелес Нацгвардии:
«Довольно примечательным лозунгом протестующих (он появился и на плакатах) стали не ругательства в адрес нацгвардейцев, а "Нацгвардия – очень смешно" (National Guard LOL). Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подверг критике ввод подразделений нацгвардии в Лос-Анджелес без его авторизации: Трамп не стал использовать закон о мятеже, вместо этого он применил одно из положений раздела 10 свода законов США (в этом разделе описываются вооруженные силы), позволяющие изменять цепочку команд, минуя губернатора, которому и подчинена нацгвардия штата. Но Ньюсом не ограничился критикой. Он высмеял публикации Трампа в Truth Social, в которых Трамп заявил о "прекрасной работе" нацгвардейцев в Лос-Анджелесе еще до их прибытия в город. Он также начал задирать Тома Хомана, руководителя иммиграционно-таможенной службы (ICE), пригрозившего арестом и самому Ньюсому, и мэру Лос-Анджелеса Карен Басс. В интервью каналу MSNBC Ньюсом с улыбкой сказал: "Приди за мной, арестуй меня. Давай просто покончим с этим, крутой парень, понимаешь? Мне плевать. Но я забочусь о своем сообществе. Я забочусь об этом сообществе"».
«Всевидящее око» считает, что ситуация начинает напоминать сценарий к знаковому фильму «Падение империи» Алекса Гарленда:
«В ходе подавления беспорядков резиновой пулей в лоб был ранен фотограф газеты The New York Post Тоби Кенхэм. При этом, по свидетельству самого Кенхэма, в момент ранения он в одиночку находился на возвышении, и на нем был надет жилет с крупной надписью "Пресса". То есть речь в данном случае не идет о рикошете или случайном попадании – стрелявший явно понимал, что собьет с ног журналиста. В лучшем случае собьет – вообще-то попадания резиновой пули в голову смертельно опасны. <…> Это далеко не первый случай ранения в беспорядках журналиста. На днях резиновую пулю в ногу получила сотрудница австралийского периодического издания. И это уже перестает казаться случайностями: силовики определенно начали охоту за репортерами, материалы которых им совсем не нравятся. Пока, к счастью, охоту не фатальную. Однако реальность демонстрирует, что гражданская война начинается, когда журналистов, находящихся над схваткой, перестают щадить. Когда свои же сограждане, стоящие на другой стороне, становятся смертельными врагами».
«Cass&Ra» подозревает, что эти протесты не совсем стихийные:
«Мэр Лос-Анджелеса оказался в совете директоров организации, которая организует протесты по всему миру – Украина, Киргизия, Грузия и другие. New York Post пишет, что в погромах участвовали НКО, регулярно получавшие финансирование от Демпартии США. В частности, речь идет о Коалиции за права иммигрантов, которая в период администрации Байдена получила десятки миллионов долларов в виде государственных грантов. Кажется, Лос-Анджелес становится ареной борьбы между Трампом и его главными противниками – демократами. Мы можем наблюдать, как они будут драться друг с другом за власть».
Политик Ирина Елиферова считает, что главный кадр с протестов в Лос-Анджелесе – флаг СССР:
«Не хочу злорадствовать, но у Трампа появился шанс продемонстрировать, как он действительно решает вопросы в своей стране. Согласитесь, это не украинский кризис, но и тут за 24 часа не вышло. <…> К чему приведет "взрыв" в Лос-Анджелесе в краткосрочной перспективе, мне понятно – армия всех успокоит, но надо понимать: сегодня LA, а завтра – силовое "принуждение к повиновению" других штатов. В этом смысле можно говорить о запуске процесса разрушения правовой, институциональной и финансовой систем США изнутри».
«Мышь в овощном» желает успеха обеим сторонам конфликта:
«Мы пока не успели полностью разобраться со своим отношением к текущим событиям в Лос-Анджелесе. С одной стороны – люди, безусловно, имеют право на мирный протест и на защиту своих интересов от произвола властей. С другой – власти должны поддерживать порядок на улицах, и не допускать перерастания таких выступлений в неконтролируемый хаос. Но кто тут прав больше, а кто – меньше, этого мы пока не поняли. Остается надеяться, что движуха продлится еще какое-то время, дабы сторонние наблюдатели смогли бы выработать по ней некое компетентное объективное суждение».
Нападение Израиля на Иран
В ночь на пятницу Израиль начал наносить удары по ядерным и военным объектам Ирана. Убиты начальник генштаба, командующий Корпуса стражей исламской революции и физики-ядерщики.
«Разворот на Восток» ждет ответа:
«Региональные СМИ сообщают, что ВВС Саудовской Аравии, Иордании и Катара сбивают иранские беспилотники, вместе с ВВС США, Британии и Израиля. Я так понимаю, что ориентировочно через полчаса-час будет осуществлен массовый ракетный удар по израильской территории – иранским беспилотникам осталось лететь приблизительно 30-60 мин. Иранская армия заявила, что ответ будет иметь беспрецедентное региональное измерение. Пока не слышу ничего о хуситах. Хизбалла в Ливане молчит. Сирийское небо открыто для израильских ВВС».
«Дисперсия Каргинизма / Ближний Восток» пишет из тель-авивского бомбоубежища:
«Пока все идет по той же схеме, как было с Хезболлой – израильтяне уничтожают командование своего противника. Кстати, не исключено, что с этим связано отсутствие немедленного ответа Ирана – нарушена цепочка оперативного руководства, и некому отдать приказ».
«Банкста» рассказывает о реакции рынков:
«Нефть Brent превысила 75 долларов. Премьер Нетаньяху заявил, что нанес удар в самое сердце иранской программы по обогащению урана. Израиль проводит бомбардировку ядерных исследовательских объектов в иранском Натанзе».
«Китайский свяZноj» объясняет, при чем тут Китай:
«1. Напасть на очередную страну Израилю надо, потому что за время атаки на Газу израильская экономика повалилась так, что даже дотации из США не помогают. Туризма нет, производства нет, медтуризма и подавно, статус safe haven пропал, байки про Тайный Израильский Хайтех уже никого не впечатляют. 2. Благодаря контролю над СМИ перевирание в "да это упреждающий удар защищающегося Израиля-жертвы по Ирану-агрессору" идет полным ходом – на Тайване уже с плакатами стоят "мы с Израилем" (ну тут логично, кто ж еще взрывающиеся пейджеры закажет-то делать и кому, как не вам). 3. Уже имеющийся вектор атаки на Китай "смотрите, они закупают российскую нефть, давайте за это введем на них санкции", временно находящийся в состоянии паузы "введем сразу 500%, и на всех, кто покупает тоталитарную нефть", сейчас активизируется и прокачается до "Смотрите, Китай не просто тоталитарную и агрессивную российскую нефть закупает – он еще и тоталитарную и агрессивную иранскую нефть закупает! Вот и доказано, что Китай это специальная Плохая Страна, принципиально закупающая Тоталитарные Углеводороды – фактически на деньги Китая Иран напал этой ночью на Израиль". 4. Весь вектор атаки можно будет перевести на "Итак, Китай своей помощью диктаторским режимам перешел все мыслимые рамки, возьмемся же за них серьезно", и никто не упомнит, что это Израиль обстреливает другую страну».
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