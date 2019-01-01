Телеграм будоражат грузины, шпионы и апокалипсис в Шереметьево

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Журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния «прославился» на весь мир после нецензурной брани в адрес Владимира Путина в прямом эфире. Инцидент породил бурю реакций и вышел на уровень Госдумы, которая начала готовить законопроект о дополнительных санкциях против Грузии. Последнее слово было за Президентом РФ, который посчитал, что из уважения к грузинскому народу нельзя допускать, чтобы выходка одного человека стала причиной серьезных последствий для всех граждан страны. Руководство грузинского телеканала в свою очередь лишь отстранило ведущего от работы на два месяца.



Некоторые каналы, например, «Пяр во время чумы» настаивали на жестком решении по Грузии:

«Обратите внимание на видео из Тбилиси: стоят безмолвные статисты, молчаливо ждут истечения митинга. Извинений не принимать. высылка Габуния в Москву в наручниках. Отставка президента Грузии. Вывод американской военной базы».

Громкая отповедь матерщиннику, прозвучавшая от главы Чечни Рамзана Кадырова в его телеграм-канале, заканчивается предупреждением:

«В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил».

Медиаменеджер Маргарита Симоньян попыталась успокоить общественность:

«Если б я был султан, я бы никаких новых санкций сейчас против Грузии не вводила. Отмена полетов была вызвана массовыми антироссийскими беспорядками и хамством грузинской тетеньки. В этот раз, наученная горьким опытом с послевкусием недопитых российским туристом киндзамараули и недоеденных пхали, тетенька молниеносно осудила паскудника. Ну, и в целом - у них там затянувшийся эпизод массовой психопатии. У нас-то - нет».

«Медиатехнолог» пишет о выигрышной стратегии российского президента:

«Улыбайтесь - это всех раздражает. Путин выбрал верную линию поведения в отношении Грузии: несмотря на матерную ругань идиота-ведущего, российский лидер отмечает, что «антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые не знают истории, и в конечном итоге наносят вред Грузии».

«Мейстер» пишет о грядущей монетизации нового статуса журналиста:

«Вот что мы знали о Георгии Габунии, который обматерил российского президента в эфире грузинского телевидения? Ничего мы о нем не знали. А сейчас он получил своих 15 минут славы, которые конвертирует во что-нибудь полезное. <...> А с последствиями выходки Габунии (не важно сам журналист до этого додумался или подсказал кто) будет разбираться не он. Внешнеполитический и общественный скандал будут разруливать грузинские власти и руководство «Рустави-2». И пока такие схемы набора «личного капитала» работают, всегда будут находиться габунии, которых прельстит этот путь».

Телеведущая Тина Канделаки комментирует позицию российского президента, который высказался против серьезных ответных мер в отношении Грузии:

«Наш Президент апеллирует к простым грузинам, которые по велению сердца выходят, чтобы отстоять свое национальное достоинство. Они такие же заложники радикалов, как и все люди, кто на протяжении последних лет живет в навязываемой парадигме Грузия=Саакашвили/Гварамия/Габуния и другие политические террористы и преступники».

«Журналистика» не без иронии перечисляет правила, по которым, по мнению канала, живут грузинские СМИ:

«Оскорблять первых лиц других государств в эфире неприемлемо, но не запрещено. Все в рамках конституции. Ответственность за оскорбление — отстранение журналиста от ведения эфиров на срок в несколько месяцев. Если зрителю что-то не нравится, он может включить другой канал. Увеличение рейтингов телеканала только приветствуется».

