Телеграм будоражат грузины, шпионы и апокалипсис в Шереметьево
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Девианты грузинской журналистики
Журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния «прославился» на весь мир после нецензурной брани в адрес Владимира Путина в прямом эфире. Инцидент породил бурю реакций и вышел на уровень Госдумы, которая начала готовить законопроект о дополнительных санкциях против Грузии. Последнее слово было за Президентом РФ, который посчитал, что из уважения к грузинскому народу нельзя допускать, чтобы выходка одного человека стала причиной серьезных последствий для всех граждан страны. Руководство грузинского телеканала в свою очередь лишь отстранило ведущего от работы на два месяца.
Некоторые каналы, например, «Пяр во время чумы» настаивали на жестком решении по Грузии:
«Обратите внимание на видео из Тбилиси: стоят безмолвные статисты, молчаливо ждут истечения митинга. Извинений не принимать. высылка Габуния в Москву в наручниках. Отставка президента Грузии. Вывод американской военной базы».
Громкая отповедь матерщиннику, прозвучавшая от главы Чечни Рамзана Кадырова в его телеграм-канале, заканчивается предупреждением:
«В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил».
Медиаменеджер Маргарита Симоньян попыталась успокоить общественность:
«Если б я был султан, я бы никаких новых санкций сейчас против Грузии не вводила. Отмена полетов была вызвана массовыми антироссийскими беспорядками и хамством грузинской тетеньки. В этот раз, наученная горьким опытом с послевкусием недопитых российским туристом киндзамараули и недоеденных пхали, тетенька молниеносно осудила паскудника. Ну, и в целом - у них там затянувшийся эпизод массовой психопатии. У нас-то - нет».
«Медиатехнолог» пишет о выигрышной стратегии российского президента:
«Улыбайтесь - это всех раздражает. Путин выбрал верную линию поведения в отношении Грузии: несмотря на матерную ругань идиота-ведущего, российский лидер отмечает, что «антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые не знают истории, и в конечном итоге наносят вред Грузии».
«Мейстер» пишет о грядущей монетизации нового статуса журналиста:
«Вот что мы знали о Георгии Габунии, который обматерил российского президента в эфире грузинского телевидения? Ничего мы о нем не знали. А сейчас он получил своих 15 минут славы, которые конвертирует во что-нибудь полезное. <...> А с последствиями выходки Габунии (не важно сам журналист до этого додумался или подсказал кто) будет разбираться не он. Внешнеполитический и общественный скандал будут разруливать грузинские власти и руководство «Рустави-2». И пока такие схемы набора «личного капитала» работают, всегда будут находиться габунии, которых прельстит этот путь».
Телеведущая Тина Канделаки комментирует позицию российского президента, который высказался против серьезных ответных мер в отношении Грузии:
«Наш Президент апеллирует к простым грузинам, которые по велению сердца выходят, чтобы отстоять свое национальное достоинство. Они такие же заложники радикалов, как и все люди, кто на протяжении последних лет живет в навязываемой парадигме Грузия=Саакашвили/Гварамия/Габуния и другие политические террористы и преступники».
«Журналистика» не без иронии перечисляет правила, по которым, по мнению канала, живут грузинские СМИ:
«Оскорблять первых лиц других государств в эфире неприемлемо, но не запрещено. Все в рамках конституции. Ответственность за оскорбление — отстранение журналиста от ведения эфиров на срок в несколько месяцев. Если зрителю что-то не нравится, он может включить другой канал. Увеличение рейтингов телеканала только приветствуется».
На Урале обнаружили госизмену
Громким событием стал арест помощника полпреда в УрФО Александра Воробьева. По предварительной информации, ему выдвигаются обвинения в госизмене. Ввиду серьезности обвинения данные следствия пока засекречены, что только подогревает интерес телеграм-каналов к данному громкому делу.
«Бойлерная» с подробностями о задержании чиновника-шпиона:
«При задержание у него был найден паспорт гражданина Польши и записывающее устройство. Наказание по статье «Государственная измена» предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы».
«Мюсли вслух» пишет, что обвинение в госизмене чиновнику такого ранга в последний раз выдвигалось еще в СССР при Брежневе:
«Заметим, что случаев арестов по обвинению в измене чиновников такого ранга (действительный государственный советник РФ 3 класса) ещё не было. Хотя Аркадий Шевченко был чрезвычайным и полномочным послом и работал замом генерального секретаря ООН».
«Mash» предполагает что Воробьев планировал покинуть Россию, а перед побегом распродавал недвижимость:
«За две недели (18 июня) до ареста чиновник выставил на продажу свою квартирку в Гусеве. Это такой городок на границе с Польшей. Уютное гнёздышко в 50 квадратов он оценил в 2 миллиона рублей. Совсем не хоромы, зато хозяева готовы отдать всю мебель с техникой».
«Темник» предполагает, что Воробьев еще рассчитывает выйти сухим из воды:
«Задержанный за госизмену Воробьев на заседании суда находился в маске. Объяснение этому может быть только одно. Он рассчитывает, что происшедшее с ним — недоразумение, все страсти улягутся и он вернется к нормальной работе. Об этом же косвенно свидетельствует и отсутствие заявления об отставке самого Цуканова».
Канал «Жаба и Гадюка» пишет о столичной недвижимости Воробьева и ее прежних хозяевах:
«Осенью 2018-го уроженец Калининградской области Александр Воробьев обзавелся квартирой в Москве на улице Правды. Свои скромные 67 квадратов он купил у Светланы С. Последняя на протяжении многих лет проработала в ракетно-космической отрасли. Среди мест ее работы – «НПО имени С.А. Лавочкина», где, например, производят разгонные блоки «Фрегат» для запуска спутников и ракет-носителей. Кроме того, С. также работала в компании «Инфосистем-35», которая занимается разработкой ПО для космических комплексов оборонного и гражданского назначения. Странным выглядит и то, что С. почему-то настолько доверилась незнакомому человеку, что продала Воробьеву квартиру в рассрочку, под залог самой квартиры».
Украина испугалась телемоста, но решилась на звонок
Российские и украинские СМИ хотели провести телемост. От российского эфирного берега планировался телеканал «Россия 1», а со стороны Украины - «NewsOne». Анонс спровоцировал националистическую истерию. Кроме того, у «NewsOne» начались неожиданные проверки, а журналистам канала начали угрожать расправой. Президент Украины Владимир Зеленский после ультиматума радикалов назвал проведение телемоста провокацией. В итоге украинские журналисты отказались от совместного эфира. Вечером 11 июня уже самому Зеленскому неожиданно потребовалось поговорить с Россией - на другом конце провода трубку снял Владимир Путин.
«Политджойстик» пишет о причинах страха украинской власти перед телемостом:
«Причина проста: если у телемоста Россия - Украина будет огромный телерейтинг, то его будут повторять. Плюс - это будет подтверждением того, что восстановление связей с Россией актуально и популярно среди жителей Украины. Впрочем, это понятно и без телемоста - стоит только посмотреть на количество автомашин с украинскими номерами от Крыма, Ростова и до Москвы».
«Методичка» пишет, что отмена телемоста ударила по рейтингу президента Зеленского:
«Отмену телемоста можно считать удачей Медведчука. Порошенко, Парубий и другие применяют антироссийскую риторику, которая не помогла во время выборов президента. Теперь и Зеленский, который воспринимается как более умеренный, оказался в одной компании с «партией войны». Украинцы, хотите посмотреть телемост с Малаховым хотя бы после выборов? Голосуйте за партию Медведчука. Логика неочевидная, но другой, кажется, нет».
Канал «Борода вещает» с иронией рассказывает о предстоящем телемосте, которому никто не воспрепятствует:
«Украинский телеканал «Канал 24» объявил о планах провести совместный телемост с грузинским телеканалом «Рустави-2». Две студии полных «габуния»».
«АДЕКВАТ» объясняет, почему в Кремле сняли трубку:
«Согласие принять звонок из Киева именно сейчас невозможно рассматривать вне контекста скорых укровыборов: если бы его не было, звонок просто подождал бы пару недель минимум».
Журналист Алексей Венедиктов утверждает, что в курсе некоторых деталей звонка:
«Разговор между Путиным и Зеленским был насыщенный и проходил в дружеском тоне. Зеленский начал разговор с интересного вопроса. Так Президент Украины спросил у Президента России, когда они признают «президентские выборы« в которых он кстати победил? Путин ответил: скоро…».
Немцы против Прохоровки
Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф предложил снести памятник бойцам Красной армии, погибшим в бою под Прохоровкой на Курской дуге. По мнению научного редактора немецкого Die Welt, там не было крупного сражения и победы советской армии.
«Теория Элит» пишет, что заявления немца так же оскорбительны, как оскорбления от грузина-матершинника:
«Только представьте себе всех тех людей, которые погибли в этой танковой битве, как они узнают о том, что в побежденной уже стране высказывают свои сомнения по поводу великого сражения под Прохоровкой».
Журналист Андрей Медведев видит в заявлении анамнез больного:
«Это просто вирус такой. Форма нацистской идиотии. Некоторое умственное несовершенство. Хотя вещь и заразная. А последние годы в Германии так просто эпидемия. Буквально коричневая чума. Лечится поездками в Курск и Волгоград и чтением правильных книг. Но вот опасные больные категорически отказываются лечиться. Что и понятно. Болезнь дарит иллюзию величия».
«Доктор прописал» возмущается:
«Не первый раз уже подобные статьи в немецкой прессе публикуются. К чему - понять сложно. Информация о больших потерях под Прохоровкой давно уже не секрет, споры если и есть, то идут вокруг конкретных цифр. Но к чему весь этот пафос про «поражение»?».
«Одинокая Коко» размышляет над тем, какой вред несут подобные заявления и публикации:
«Не кажется ли вам, что это своего рода «пробивоны»? Первый раз возмутятся, второй тоже, а на третий кто-то и задумается - а может и правда, снести памятник Победы? А подрастающее поколение - сначала там, а потом и у нас - вовсе впитает эту мысль. Ведь главное - посеять сомнение в неокрепших умах и раскачивать их. Кто-то думает, что это идеологическая борьба, кто-то думает, что он за правду и свободу, но их всех используют втёмную. Потому что истинная цель всей этой свистопляски - утащить будущие поколения в пропасть».
«Мышь в овощном» считает причиной реваншизма немецкого журналиста миф, преувеличивающий влияние союзников на исход Второй Мировой войны и искажающий оценку переломного характера Курской битвы:
«Может быть потому, что на место «истинного перелома» в сознании львиной доли сегодняшней аудитории успешно претендует высадка в Нормандии, очередной юбилей которой отмечался на днях?А как в одной войне может быть два перелома?И если смотреть с этой стороны – то будет не сильно удивительно услышать в некоем обозримом будущем возмущения относительно перегруженности того же Берлина советскими воинскими мемориалами».
Багажный апокалипсис в Шереметьево
Пассажиры, прилетающие в аэропорт «Шереметьево», сталкиваются с задержкой выдачи багажа, которая достигает нескольких часов. Одной из причин коллапса называют нехватку персонала, конкретно - грузчиков, которые уволились после снижения зарплаты. Минтранс проводит совещания в аэропорту и перевел логистику в режим ручного управления. В ведомстве обещают, что значительное улучшение ситуации произойдет лишь к 15 августа. На неделе в каналах широко обсуждали сомнительную информацию из печати о зарплате грузчика в Шереметьево эквивалентной 200 тысячам рублей, однако позже пресс-служба аэропорта выступила с опровержением.
«Наконец-то мы дожили до того момента, когда зарплата грузчика в Шереметьево вплотную приблизилась к зарплате генерала с более чем двадцатипятилетней выслугой»,
- пишет «Майор и Генерал».
Ему отвечает автор канала «Fighterbomber»:
«А зарплата машиниста поезда метро выше зарплаты командира экипажа ядерного ракетоносца».
Бомбардировщика комментирует apache_dances:
«Банально, если исчезнут ядерные ракетоносцы - этого никто и не заметит. Если исчезнут машинисты метро - уже через полчаса начнётся транспортный коллапс».
«ТОП Бизнес» пишет нужно было просто посчитать налоги, чтобы понять нереальность такой зарплаты:
«Учитывая, что к обозначенной зарплате нужно добавить 13% НДФЛ и 30,2% взносов в соцфонды, то цифра расхода на одного сотрудника приближается к 300-400 тыс. рублей. А такой уровень дохода уже превышает зарплату вторых пилотов и близок в окладу КВС -командиров воздушного судна. Такие расходы вряд ли по зубам даже такому флагману наземной авиаинфраструктуры как «Шереметьево»».
Зарплату грузчикам все-же подняли, хотя и не намного. Об этом пишет канал «Высокая Порта», указывая на урок, который можно извлечь из «багажного сопротивления» в Шереметьево:
«Ваше положение будет ухудшаться ровно до того момента, пока вы не взбунтуетесь. И это не потому, что менеджеры плохие, просто им надо как то оправдывать своё существование и отчитываться перед начальством, а по другому они не умеют. Во-вторых, бунт (саботаж, забастовка, массовое увольнение) работает. На начальство можно надавить, и есть хороший шанс, что оно поддастся. Более того, вообще то таким образом вы можете в разы улучшить свое положение. Как это сделали грузчики в Шереметьево».
«Политгид» считает, что только зарплатой очередной коллапс с багажом не устранить:
«Это говорит о серьезных управленческих проблемах в Шереметьево - будто топ-менеджеры вообще вылетели из реальности».
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