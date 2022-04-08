Телеграм: Буча, Жириновский, санкции

1

В среду после долгой и тяжелой болезни на 76-м году жизни умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Авторы многих каналов особенно сожалеют из-за того, что политик совсем немного не дожил до того дня, когда его предсказания сбудутся: Жириновский на протяжении многих лет говорил, что Россия уничтожит украинскую идеологию нацизма.

«Сыны Монархии» пишут, что Жириновского будет не хватать:

«Грустно, что накануне новой Русской Весны уходят те, кто долгие годы были ее рупорами и идеологами: Лимонов, Просвирнин, Жириновский. Те, чьи горячие речи могли бы сильно пригодиться, воодушевляя людей. <…> Как оратор Вольфович был бесподобен. По сути, он годами говорил с трибуны и по телевизору то, что хотел сказать каждый русский человек. У него была индульгенция произносить то, за что других могли посадить или подвергнуть обструкции. В 90-е и нулевые эти его эскапады воспринимались многими с улыбкой. Сегодня они оказалась пророческими предсказаниями. <…> С другой стороны, именно сегодня пришло время молодых политиков, которые будут претворять в реальность то, о чем Жириновский лишь говорил. Спи спокойно, Вольфович. Верю, что сбудутся и твои позитивные предсказания о будущем России».

«Доктор Z прописал» считает, что российская политика многого лишилась:

«Относиться к нему можно было по-разному, можно было соглашаться или нет. Хотя многое из того, о чем говорил лидер ЛДПР, подтверждалось или подтверждается прямо сейчас. Вне всякого сомнения, Владимир Вольфович был одним из самых ярких российских политиков. И на протяжении более чем трех десятков лет не припомним периода, когда б Жириновский был, скажем так, в тени. Его будет не хватать».

Депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказывает о том, каким Жириновский был в жизни:

«До прихода в Думу я видел Владимира Жириновского только по телевизору, как и все. А полгода назад повезло познакомиться с ним лично. В жизни Владимир Вольфович оказался очень активным, подвижным человеком. Нас, Новых людей, лидер ЛДПР воспринял вначале с подозрением, как конкурентов. Но за несколько месяцев совместной работы в Госдуме начал относиться к нам с интересом. Владимир Вольфович был готов выходить за рамки конкурентной борьбы и менять свое мнение. Это показывает масштаб его личности – смотреть на жизнь широко. Когда я пришел в политику два года назад, столкнулся с тем, что многие негативно отзывались о Жириновском в разговорах со мной. Парадоксально, но я тогда начинал заступаться за него: а что вы сделали сами? Владимир Вольфович отдал российской политике 30 лет, продвинул много своих разных идей. Я вижу, как много от Владимира Жириновского получали молодые ребята в его фракции. Он умел остро говорить политически, проходя по границе. Был образцом парламентаризма для многих. Выражал чувства людей – и это было не менее важной работой, чем законотворчество. Последний раз мы с Владимиром Вольфовичем лично встречались в декабре, перед Новым годом. Он был рад, что есть много людей, которые тоже хотят развивать Россию и видеть ее сильной. Светло смотрел в будущее. И хоть Владимир Жириновский ушел, он все равно останется для нас живым человеком».

«Темник» размышляет о будущем ЛДПР:

«Печальные вести о настоящем титане внутренней политики. Но его дело будет продолжаться. Среди кандидатов на лидерство в ЛДПР: Михаил Дегтярев, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Андрей Луговой и Леонид Слуцкий».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, назначенный исполняющим обязанности руководителя фракции, пока просто грустит:

«Не верится. В нем было столько сил, энергии, жизни, любви к своей стране… Владимир Вольфович был "человеком-эпохой", частью современной истории Отечества. Это невосполнимая утрата для парламентаризма, для политики, вообще для всей России».

