Телеграм: Буча, Жириновский, санкции
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Жириновский и его смерть
В среду после долгой и тяжелой болезни на 76-м году жизни умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Авторы многих каналов особенно сожалеют из-за того, что политик совсем немного не дожил до того дня, когда его предсказания сбудутся: Жириновский на протяжении многих лет говорил, что Россия уничтожит украинскую идеологию нацизма.
«Сыны Монархии» пишут, что Жириновского будет не хватать:
«Грустно, что накануне новой Русской Весны уходят те, кто долгие годы были ее рупорами и идеологами: Лимонов, Просвирнин, Жириновский. Те, чьи горячие речи могли бы сильно пригодиться, воодушевляя людей. <…> Как оратор Вольфович был бесподобен. По сути, он годами говорил с трибуны и по телевизору то, что хотел сказать каждый русский человек. У него была индульгенция произносить то, за что других могли посадить или подвергнуть обструкции. В 90-е и нулевые эти его эскапады воспринимались многими с улыбкой. Сегодня они оказалась пророческими предсказаниями. <…> С другой стороны, именно сегодня пришло время молодых политиков, которые будут претворять в реальность то, о чем Жириновский лишь говорил. Спи спокойно, Вольфович. Верю, что сбудутся и твои позитивные предсказания о будущем России».
«Доктор Z прописал» считает, что российская политика многого лишилась:
«Относиться к нему можно было по-разному, можно было соглашаться или нет. Хотя многое из того, о чем говорил лидер ЛДПР, подтверждалось или подтверждается прямо сейчас. Вне всякого сомнения, Владимир Вольфович был одним из самых ярких российских политиков. И на протяжении более чем трех десятков лет не припомним периода, когда б Жириновский был, скажем так, в тени. Его будет не хватать».
Депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказывает о том, каким Жириновский был в жизни:
«До прихода в Думу я видел Владимира Жириновского только по телевизору, как и все. А полгода назад повезло познакомиться с ним лично. В жизни Владимир Вольфович оказался очень активным, подвижным человеком. Нас, Новых людей, лидер ЛДПР воспринял вначале с подозрением, как конкурентов. Но за несколько месяцев совместной работы в Госдуме начал относиться к нам с интересом. Владимир Вольфович был готов выходить за рамки конкурентной борьбы и менять свое мнение. Это показывает масштаб его личности – смотреть на жизнь широко. Когда я пришел в политику два года назад, столкнулся с тем, что многие негативно отзывались о Жириновском в разговорах со мной. Парадоксально, но я тогда начинал заступаться за него: а что вы сделали сами? Владимир Вольфович отдал российской политике 30 лет, продвинул много своих разных идей. Я вижу, как много от Владимира Жириновского получали молодые ребята в его фракции. Он умел остро говорить политически, проходя по границе. Был образцом парламентаризма для многих. Выражал чувства людей – и это было не менее важной работой, чем законотворчество. Последний раз мы с Владимиром Вольфовичем лично встречались в декабре, перед Новым годом. Он был рад, что есть много людей, которые тоже хотят развивать Россию и видеть ее сильной. Светло смотрел в будущее. И хоть Владимир Жириновский ушел, он все равно останется для нас живым человеком».
«Темник» размышляет о будущем ЛДПР:
«Печальные вести о настоящем титане внутренней политики. Но его дело будет продолжаться. Среди кандидатов на лидерство в ЛДПР: Михаил Дегтярев, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Андрей Луговой и Леонид Слуцкий».
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, назначенный исполняющим обязанности руководителя фракции, пока просто грустит:
«Не верится. В нем было столько сил, энергии, жизни, любви к своей стране… Владимир Вольфович был "человеком-эпохой", частью современной истории Отечества. Это невосполнимая утрата для парламентаризма, для политики, вообще для всей России».
Запад и его санкции
На этой неделе было объявлено об очередных западных санкциях против России.
«Санкции. Экспертиза» отмечают, что все новые рестрикции вызывают в России эффект, обратный задуманному, и приводят к консолидации общества:
«Влияние новых санкций на российский политический курс – нулевое или даже укрепляющее. Они никого не подталкивают к уступкам. Скорее наоборот. Озлобляют и повышают решимость. Раньше этот тезис можно было считать фигурой речи пропагандистов. Сегодня он становится объективной реальностью. Влияние новых санкций на фрагментацию российского общества и элиты тоже противоположно задумкам инициаторов. Отчеты о разгроме российских "олигархов" и их активов можно продавать собственно западной аудитории. Но они снимают давний элитный разлом между крупными предпринимателями и остальными сегментами. Для консолидации и полировки элиты западные санкции сейчас делают больше, чем мог бы вообразить себе самый смелый патриот. То же касается и общества. Оно встревожено событиями. Санкции приведут к существенному снижению качества жизни. Но, как мы писали ранее, общество теперь скорее консолидируется, тогда как на ранних этапах операции была заметна его фрагментация».
В четверг премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства, отметил, что введенные против России санкции провалились, экономика выстояла.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что правительство эффективно реагирует на экономические вызовы:
«Выступление Михаила Мишустина в Государственной Думе сегодня еще раз подтвердило мою убежденность в том, что наша экономика в безопасности. А, значит, и наше государство, общество. Уверена, мы преодолеем последствия всех санкций. Наше Правительство способно эффективно действовать в условиях любых, даже самых масштабных вызовов. Доклад премьера был предметным и профессиональным. Он затронул все направления развития страны, все отрасли экономики, рассказал о реальных мерах поддержки граждан и бизнеса. Такая детальная проработка всех тем, безусловно, добавляет оптимизма».
Рубль укрепляется и достиг значений середины февраля. «АДЕКВАТ Z» размышляет о причинах:
«Вот почему доллар на бирже вечор канул ласточкой, ниже 80? Потому что Минфин после отказа противника исполнять наше поручение в валюте погасил очередные валютные обязательства рублями, и никто из кредиторов, судя по наблюдаемому, не мяукнул? Потому что венгры подтвердили, что платить за газ будут рублями, став на этом пути не первой страной, но (пока что) наиболее значимой? Потому что европы завошкались с утверждением очередных санкций, с хода не найдя внутри себя согласия даже по тому довольно беззубенькому пакету, который обсуждали, несмотря на истерику до небес на фоне укропровокации? Потому что после всплеска в начале марта наша инфляция продолжает замедляться с каждой неделей? По всем этим причинам в той или иной пропорции? Ответа дать не возьмусь: тут нужен глубокий профессиональный факторный анализ. Но ключевая ставка в любом случае напрашивается на начало снижения чем дальше, тем настойчивее».
А вот у доллара проблемы, отмечает «Постовой»:
«Санкции против России могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы, пишут британские СМИ. Как указывает Financial Times, вопреки заявлениям США и их союзников военную операцию России на Украине осудил не весь мир, а лишь "возглавляемая Западом коалиция". В связи с этим FT указывает на возможные "последствия для будущего международных финансов". Так, у Китая есть "долгосрочные планы" сделать юань гораздо более значимой валютой в глобальных расчетах, Пекин может ускорить продвижение своей системы банковских переводов CIPS, которая рассматривается как альтернатива SWIFT. CIPS пользуются уже более чем в 100 странах. Кроме того, FT отметила торговлю России с Индией, рассматривающей возможность создания механизма расчетов в национальных валютах. FT пишет, что наблюдаемая дедолларизация мировой экономики может оказаться своего рода финансовым аналогом Суэцкого кризиса 1956 года, ставшим символом снижения британского влияния в мировой политике».
В России тем временем импортозамещение идет своим чередом. «FrequentFlyers» пишет о самолетах:
«Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214. "В перспективе до 2030 года ОАК планирует изготовить порядка 70 авиалайнеров Ту-214. Сегодня эти машины уже выпускаются в Казани малой серией. Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно. Вмещает 210 пассажиров, его дальность полета – до 6,5 тыс. км, что идеально подходит для перевозок внутри страны. Самолет отличается повышенной надежностью", – сообщили в Ростехе (цитата по ТАСС). На днях начали производить первые 20 машин, однако темпы не превысят 10 самолетов в год. Программа производства Ту-214 запланирована как временная на период до начала массового производства МС-21, которое недавно в очередной раз отложили из-за необходимости импортозамещения значительного числа компонентов».
Украина и её Буча
30 марта российские войска покинули город Бучу в Киевской области. 3 апреля, когда город уже был занят украинскими военными, в интернете появились фото и видео с трупами на улицах Бучи. 31 марта, 1 и 2 апреля ни жители Бучи в местных пабликах, ни власти города не сообщали о лежащих на улицах телах, хотя кадры из города публиковали. Тем не менее, Украина и Запад обвинили российских военных в расстрелах мирных жителей. Россия немедленно запросила проведение заседания Совбеза ООН по этому вопросу, но председательствующая там Великобритания отказала, заседание состоялось позже.
Авторы многих каналов отметили, что на кадрах около тел на земле нет крови. Россия назвала случившееся провокацией.
«Мюсли вслух» отмечают, что и на Западе признают отсутствие доказательств причастности российских войск к произошедшему:
«В Пентагоне заявили, что не располагают независимыми подтверждениями убийства мирных граждан российскими военными в Буче. Правда, они и не опровергают позицию украинских властей. Налицо презумпция виновности России. Но, как мы видим, на всякий случай в США решили дистанцироваться от явно неудачной провокации. Слишком большое количество фактов и свидетельств говорит о постановке и виновности именно украинских силовиков в расстреле мирных жителей в рамках зачистки "диверсантов" и "коллаборантов", произошедшей после тактического оставления ряда населенных пунктов, в т.ч. Бучи, армией РФ. Ряд евроскептиков, в первую очередь лидер коалиции "Конфедерация", депутат сейма Польши Януш Корвин-Микке, тоже выразили сомнения в подлинности украинской версии событий. Есть все условия полагать, что в будущем подобного рода голосов будет больше. Мало кто из официальных лиц хочет быть причастным к покрыванию неудачной и кровавой провокации. В то же время, газеты пестрят страшными заголовками, и вряд ли там кто-то будет что-то опровергать – антироссийская линия должна быть выдержана. Тем не менее, дистанцирование ряда официальных западных лиц можно считать хорошим знаком. Появляются, пусть пока и слабые, надежды, что провокация все-таки будет развенчана».
«Логика Маркова» считает, что провокацию готовили англоязычные специалисты:
«Буча, следы США и Британии. Фейк о "зверствах армии России в Буче" делали англоязычные люди. Это видно по выбору названия. Буча, слово на английском языке означает Мясник. Butcher. Именно мясником назвал Байден Путина, когда хотел назвать его военным преступником. Англоязычные американские или британские пиар-специалисты специально выбрали для фейка среди нескольких десятков поселков именно поселок с таким названием, чтобы это название, Буча, очень хорошо звучало на английском языке. Транскрипция конца слова, редуцированная Э, среднее между Э и А. И авторы фейка планировали, чтобы это слово, Буча, Butcher, приклеилось к Путину. Англоязычная пиар-группа явно готовила фейк Буча для англоязычной медиа аудитории».
«Всевидящее око» привлекает внимание к американскому сеансу саморазоблачения:
«Очень бросается в глаза в провокации в Буче то, как быстро ее нарекли "новой Сребреницей". Западная медиамашина, руководимая США, запустила эту медийную пулю практически сразу, а за ними подхватили и их местные и поуехавшие фанаты из оппозиции, и украинцы. На первый взгляд – удачный, громкий медийный ход. Сразу добавляет драматичности и ужаса. Но на деле это был такой сеанс саморазоблачения. Потому что мы читаем "Сребреница", мы переводим – "подтасовки фактов и ложные обвинения, призванные расчеловечить сербов". Вот и с Бучей то же самое, только уже в отношении русских. При том, что на данный момент уже очевидно, что российская армия вышла из Бучи еще 30 марта, 31 марта местный мэр никаких жертв в городе не нашел, а потом... в городе появились нацики. И после этого жертвы и появились. Что и не удивительно, мы все знаем, что происходит в Мариуполе: там по мирному населению эти хлопцы стреляют просто так. Нельзя, конечно, не отметить, что у американцев ума хватило не сравнивать Бучу с несуществующими "химическими атаками", приписанными правительству Асада: память о них еще свежа, а полная бездоказательность обвинений была чересчур очевидна. А вот Сребреницу удалось достаточно "замылить" когда-то. Но мы все помним. И выводы сделали. Из нежелания проводить заседание СБ ООН по Буче – тоже сделали, совсем окончательные».
Политик Андрей Метельский отмечает, что даже в условиях беспрецедентного информационного давления России удается доносить свою правду до американских СМИ:
«С самого начала спецоперации на Украине Россия столкнулась с мощной информационной блокадой. Любые фейки украинской стороны распространяются западными СМИ как факты, не требующие проверки. Вспомним про "бомбежку роддома в Мариуполе", которую якобы совершили российские военные. В итоге оказалось, и это подтвердили даже те, кто находился в этом роддоме, что никакого авианалета не было. Если снаряды и были, то со стороны украинской армии. <…> Потом был фейк в Буче – где нашли убитых мирных жителей, братские могилы и прочие ужасы, которые тут же нарекли "геноцидом русских против мирного населения". То, что наша армия отошла от Бучи несколько дней назад и город обстреливался после этого украинскими военными, во внимание не принималось. Зато новая истерия на Западе позволила США объяснить очередные санкции против России. Пробить эту информационную блокаду и противостоять огромному числу фейков сложно. Но даже в этих условиях ростки правды находят возможность пробиться до западной аудитории. Американское издание New York Times подтвердило подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными. Издание в подробностях пересказало, как украинские военные убивали в упор связанных российских солдат, попавших в плен. Это тем более важно в условиях, когда официальные лица Белого дома заявляют, что не располагают подтверждением этих сведений. Подтверждение подлинности фактов зверств украинской армии – событие, которые очень сложно переоценить. Именно это точит камень западной монолитной пропаганды, в которой все происходящее преподносится в черно-белом цвете».
Украина и её союзники
В четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и их союзники подталкивают украинское руководство к продолжению боевых действий. Он указал на стремление Киева затягивать переговоры «через отход от достигаемых пониманий».
Тот факт, что Украина не является субъектом действия и самостоятельным игроком, подтверждает и западная пресса. Так, в конце прошлой недели британская The Times сообщила со ссылкой на источники в правительстве Великобритании, что Лондон рекомендует Киеву не заключать мирное соглашение с Москвой.
«338» не исключает вероятности того, что Лондон и Варшава готовятся к расчленению Украины:
«Британцы вместе с поляками будут курировать долгосрочную военную поддержку Украины в рамках совместной комиссии (Poland-UK Joint Commission to support Ukraine). Вероятно, часть продемонстрированного украинской стороне вооружения накануне на полигоне Солсбери-Плейн (Уилтшир) будет экспортирована в направлении Львова именно через данную комиссию. В показе техники и вооружений принимали участие комплексы Старстрик, которые британцы по-прежнему пиарят для европейского рынка. Подчеркнем: будет направлена в направлении, то есть еще не значит, что груз доедет до Украины. С учетом того, что на польско-британской встрече с обсуждением Украины поднимались вопросы усиления Польши как форпоста (новый киберхаб, дополнительное финансирование киберопераций, сотрудничество по вопросам ВВС и ПВО, строительство для Польши фрегатов Тип 31 и другие направления), речь скорее идет о потенциальном вооружении Варшавы, но никак не Украины. Осторожно предположим, что укрепление Лондоном Варшавы может произойти и на фоне изменения польских границ с включением в них "исконно польских территорий" типа Лемберга и Волыни. Если гипотеза подтвердится, то сегодня хозяева Украины фактически делят Украину у нее же на глазах».
«КРИСТАЛЛ РОСТА» цитирует статью ведущего китайского издания «Хуаньцю шибао» о том, что причиной российско-украинского кризиса является прокси-стратегия США:
«Прокси-войны или опосредованные войны – это войны, которые ведут крупные державы, избегая прямого участия в конфликтах. В этой форме войн крупные державы-провокаторы могут чужими руками удовлетворять свои интересы и делать это с наименьшими затратами. Будучи страной-гегемоном номер один в мире, Соединенные Штаты являются основным организатором прокси-войн в мире. В нынешнем российско-украинском кризисе США разжигают огонь прямо на пороге России, ядерной державы, в ущерб интересам безопасности своих европейских союзников и в ущерб интересам самой Украины. Вашингтон искал конфликтный процесс без необходимости нести личную ответственность за последствия. К сожалению, Украина очень удачно подходила в качестве полигона для такого рода американских экспериментов».
Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе по упрощению оказания военной помощи Украине. «Мейстер» рассуждает о том, что это значит:
«Принятый в США закон о ленд-лизе для Украины, скорее всего, будет одобрен Байденом и облегчит американские военные поставки в эту страну. Основной мотивацией при этом в самих США называют время – "помогать Украине нужно быстро". Изменится ли что-то принципиально? Нет. В рамках принятой Западом стратегии максимального затягивания конфликта Украине будут поставлять легкое вооружение, противотанковые ракетные комплексы, системы ПВО малой дальности, не исключено – легкую бронетехнику и автотранспорт – то есть все то же, что поставляется и сейчас. <…> Будет ли в рамках этого закона поставляться тяжелая техника производства стран НАТО, а также авиация и сложные системы ПВО средней и большой дальности? Видимо, нет. Скорость поставок в данном случае не имеет значения – только подготовка к боевым действиям на технике принципиально иной школы (а Украина все еще остается в рамках советско-российской системы вооружений) занимает месяцы, а то и годы, и за это время можно миновать все бюрократические процедуры, не столь уж и сложные в случае со Штатами, когда те хотят кому-то помочь оружием. А зачем тогда нужен закон? Как минимум это политический жест, и почему бы не сделать этот жест, тем более что никаких дополнительных обязательств для США он не несет».
«Блокнот Пропагандиста» рассказывает, что украинские нацисты получают финансирование из США:
«Американские "благотворители", финансирующие войну в Украине, грызутся из-за денег и начинают обвинять друг друга в неправильных взглядах. Портал Law360 в своей статье о фондах, собирающих деньги на войну в Украине, сообщает, что руководитель фонда United Help Ukraine (UHU) из Мэриленда Юрий Янковский является правым экстремистом, поклонником Бандеры и неонацизма. Собранные UHU средства направляются для боевиков "Азова", финансирование которого "может не отвечать вашим принципам", – пишет издание. По данным Law360, деньги боевикам "Азова" также высылали американские "благотворители": Orrick Herrington & Sutcliffe LLP и Seyfarth Shaw LLP. Также сообщается о фонде из Флориды Revived Soldiers Ukraine, директор которого Дмитрий Шатровский сам является ветераном полка "Азов". Мы уже писали о дележе иностранных финансовых потоков между "Азовом" и украинскими ЛГБТ-организациями. Но, видимо, деньги, которые идут из США на войну, настолько крупные, что грызня за них началась и в самих Штатах».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ-Z» комментирует заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости оказания военной помощи Украине:
«НАТО открыто заявляет о задаче перевооружить и переоснастить украинские войска за ближайшие недели, что прямым образом подрывает перспективу деэскалации конфликта. По сути, это шаг, который подталкивает Кремль к продолжению спецоперации на неопределенный срок, т.к. одной из базовых ее задач изначально декларировался вывод Украины из зоны влияния НАТО. Прямая военно-техническая поддержка североатлантическим Альянсом украинской стороны дополнительно легитимирует действия ВС РФ на территории Украины».
Россия и не её СПЧ
В четверг Россия была временно исключена из Совета ООН по правам человека. За это решение проголосовали 93 государства. Против выступили 24 страны, еще 58 воздержались.
«СВЕЖЕСТИ» публикуют список стран и то, как они проголосовали:
«А вот непосредственно разбивка стран, проголосовавших за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека. Из любопытного: крупнейшие (по населению) страны, поддержавшие Россию, – Китай, Эфиопия и Вьетнам. Индия и Пакистан синхронно воздержались. На голосовании не присутствовали представители Армении, Буркина Фасо и Венесуэлы, при этом известно, что они также проголосовали бы против. Не голосовали также Азербайджан, Марокко, Туркменистан, Ливан и Сомали».
«Политрук 2.0» отмечает, что картина еще более обнадеживающая:
«Ну не так уж плохо: там и Малайзия с Индонезией воздержались, и Мексика с Бразилией, и ОАЭ, и отдельные эмираты. Опять же, Шри-Ланка. По "гуманитарным комитетам" легче будет фронт расшатывать: третий мир не удивишь трупами на улицах, а вот на помощь РФ лично себе эти страны рассчитывают (и она им время от времени оказывается)».
«Россия в глобальной политике» рассказывает, что фактически ничего не изменится:
«Никаких практических последствий выведение России из Совета ООН по правам человека иметь не будет, это символическое выражение осуждения. Радоваться, однако, нечему. Совместными усилиями систему Объединенных Наций расшатываем успешно».
Член Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Мысловский рассказывает, что представляет собой СПЧ ООН:
«Лично мне этот Совет запомнился совершенно бесплодной многолетней дискуссией (с 2006 по 2013 гг.) о том, кто прав – Израиль или ХАМАС в многолетнем конфликте между ними. Закончилось тем, что Израиль плюнул и вышел из этой организации. А самое забавное заключается в том, что даже США в 2018 году объявили о "выходе" из состава Совета. Представитель США при ООН Никки Хейли назвала Совет "лицемерной организацией, пекущейся лишь о своих собственных интересах и превращающей права человека в насмешку". И действительно, где был этот Совет, когда США кромсали своими бомбами мирных жителей Югославии и, разорвав эту страну на кусочки, открыли там до сих пор незаживающие раны национальной резни; где был Совет, когда США громили Ирак, Афганистан и прочие государства… Где был Совет, когда вспыхнул нацистский мятеж на Украине, унесший за 7 лет около 15 тысяч жизней мирных граждан… Лично я полагаю, что для нашего государства только полезно, что мы больше не будем иметь дело с бесполезными демагогическими международными организациями. Мы ушли из этой организации, и ничего не произошло – небо на землю не рухнуло, Россия как стояла, так и стоит».
За день до приостановки членства России в СПЧ состоялось неформальное заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа», организованное Россией. В ходе заседания российский телеведущий Аркадий Мамонтов представил информацию, согласно которой проблемы с правами человека ООН должна искать вовсе не в России. «РосСкандал» рассказывает:
«США проводили исследования по возможности "заражения" лидеров других стран различными заболеваниями. "Мы спросили американских микробиологов об Уго Чавесе, который умер от рака, и один из них подтвердил, что такие намеренные действия могли случиться", – говорит журналист. Если кратко, то добыты прямые свидетельства специалистов США, что Украина была для них полигоном для разработок в военно-биологической сфере. Из первых рук... На стол чиновникам в ООН положили настоящую бомбу».
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