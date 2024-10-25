Телеграм: БРИКС и северокорейцы Шредингера

1

22-24 октября в Казани состоялся саммит БРИКС, на который приехали делегации 36 стран, в том числе 22 главы государств, и шести международных организаций, в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Полилог. Экспертиза» пишет о значимости события:

«Крупнейшее внешнеполитическое мероприятие имеет важное символическое и содержательное значение для нашей страны: 1) широкое представительство иностранных делегаций (36 стран), в том числе на высшем уровне (22 руководителя государств) красноречиво свидетельствуют о невозможности изолировать Россию на международной арене; 2) формат саммита позволяет сверить часы с партнерами по важным вопросам: снижение потенциала "изолирующих" санкций, дедолларизация, создание альтернативной системы расчетов и т.д. <…> Западные эксперты уже констатируют дипломатическую победу России. В частности, старший научный сотрудник Brookings Institution Анджела Стент отметила, что "у России есть важные партнеры, такие как Индия, Китай и другие крупные развивающиеся державы, а расширяющийся БРИКС как альтернатива G7 является частью решимости Владимира Путина создать многополярный мир, где интересы России будут уважаться, а ее влияние будет расти"».

«Юань да Марья» подчеркивают, что именно на саммите в Казани Индия и Китай начали выход из «гималайского тупика»:

«В эти дни российский лидер Владимир Путин встречается с главами государств – участников саммита БРИКС. Для нас это очень важно. Но не менее значимо, какие события разворачиваются вокруг тем, не имеющих к нам прямого отношения. Ведь это еще больше повышает значимость форума, показывает, что именно Россия стала территорией, на которой нации разрешают многолетние противоречия. Самый яркий пример – переговоры между Китаем и Индией. В 2020 году в спорном регионе Аксайчин (часть бывшего штата Кашмир) произошел приграничный конфликт. С тех пор отношения между странами вновь стали напряженными. Да и в целом в последние 70 лет экономическое сотрудничество продолжается лишь потому, что и в Пекине, и в Нью-Дели занимают прагматическую позицию. При этом доверия друг к другу в вопросах принадлежности территорий и взаимной безопасности в Гималаях нет как минимум с 1962 года, когда в этом регионе произошла война. С организацией переговоров для решения проблемы всегда были сложности. <…> Договариваться нужно самим. И Нарендра Моди с Си Цзиньпином это прекрасно понимают. Так что с самого начала рассматривали Казань еще и с этой стороны. Тем более что БРИКС – объединяющая их площадка. И где, как не здесь, искать путь к компромиссу?»

«Доктор Z прописал» отмечает, что в Киеве обиделись на генсека ООН:

«В Киеве опять подгорело. На этот раз из-за того, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поехал на саммит БРИКС. Обида тем горше, что Гутерриш отказался посетить первый "саммит мира", который прошел в Швейцарии. Так что, по версии украинского МИД, он сделал "неправильный выбор". Хотя как раз выбор-то совершенно верный. Одно дело "саммит мира", смысла которого не понимают даже его организаторы. А потому второй собрать уже не могут. И другое – саммит БРИКС, посещение которого как раз совершенно понятно, учитывая уровень и влияние государств, лидеры которых приехали в Казань».

«Разумная Россия» рассуждает о политической победе Москвы:

«Россия подготовила декларацию саммита, в которой изложены возможные изменения в трансграничных платежах между странами БРИКС, направленные на обход глобальной финансовой системы. Они включают в себя прямые связи между центральными банками. На фоне экономических санкций только дедолларизация платежной системы способна сформировать справедливые взаиморасчеты, не опирающиеся на "хотелки" Запада. Уже сейчас ясно, что санкции против России если и сработали, то не так, как планировалось. Доллар, несмотря на то что он еще продолжает доминировать, наметил устойчивый курс на падение. В крупных мировых кризисах страны БРИКС выглядят более гибкими, они выходят вперед, пытаясь найти решение, в отличие от стран так называемого коллективного Запада. <…> Россия в организации играет роль влиятельной державы, и сейчас, когда она принимает у себя лидеров влиятельных государств "незападного мира", даже сам этот факт можно рассматривать как политическую победу».

«РосСкандал» констатирует, что попытки изолировать Россию провалились:

«На стороне России минимум полмира: саммит БРИКС в Казани ставит жирный крест на попытках Запада изолировать РФ. На саммит приехали лидеры Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, Египта, Ирана, Турции, Белоруссии, Монголии и еще ряда стран. Еще более 20 стран представлены на уровне вице-президентов, глав МИД. В совокупности в этих странах проживает более 4 млрд человек! По сравнению с задрипанным G7 и клоунскими соберухами подпевал пиндосов из Евросоюза – это глобальная мощь! Настоящая, а не пиарастовская, которой бахвалятся члены натовского кружка. Подчеркивают крепкие отношения РФ с Глобальным Югом детали – теплая встреча участников саммита, начало обсуждения единой платежной системы БРИКС, общение Путина с Моди без переводчика и т.д. На этом фоне попытки запада изолировать Россию – чистый садомазохизм! Но пусть извращенцы и дальше высекают себя русофобскими санкциями! Центры мирового влияния в любом случае смещаются в РФ, на Юго-Восток!»

