Телеграм: БРИКС и северокорейцы Шредингера
Саммит БРИКС в Казани и слухи об отправке северокорейских военных в РФ на фоне голосования в Молдавии, амбиций Юлии Навальной и теракта в Турции стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Саммит БРИКС в Казани
22-24 октября в Казани состоялся саммит БРИКС, на который приехали делегации 36 стран, в том числе 22 главы государств, и шести международных организаций, в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш.
«Полилог. Экспертиза» пишет о значимости события:
«Крупнейшее внешнеполитическое мероприятие имеет важное символическое и содержательное значение для нашей страны: 1) широкое представительство иностранных делегаций (36 стран), в том числе на высшем уровне (22 руководителя государств) красноречиво свидетельствуют о невозможности изолировать Россию на международной арене; 2) формат саммита позволяет сверить часы с партнерами по важным вопросам: снижение потенциала "изолирующих" санкций, дедолларизация, создание альтернативной системы расчетов и т.д. <…> Западные эксперты уже констатируют дипломатическую победу России. В частности, старший научный сотрудник Brookings Institution Анджела Стент отметила, что "у России есть важные партнеры, такие как Индия, Китай и другие крупные развивающиеся державы, а расширяющийся БРИКС как альтернатива G7 является частью решимости Владимира Путина создать многополярный мир, где интересы России будут уважаться, а ее влияние будет расти"».
«Юань да Марья» подчеркивают, что именно на саммите в Казани Индия и Китай начали выход из «гималайского тупика»:
«В эти дни российский лидер Владимир Путин встречается с главами государств – участников саммита БРИКС. Для нас это очень важно. Но не менее значимо, какие события разворачиваются вокруг тем, не имеющих к нам прямого отношения. Ведь это еще больше повышает значимость форума, показывает, что именно Россия стала территорией, на которой нации разрешают многолетние противоречия. Самый яркий пример – переговоры между Китаем и Индией. В 2020 году в спорном регионе Аксайчин (часть бывшего штата Кашмир) произошел приграничный конфликт. С тех пор отношения между странами вновь стали напряженными. Да и в целом в последние 70 лет экономическое сотрудничество продолжается лишь потому, что и в Пекине, и в Нью-Дели занимают прагматическую позицию. При этом доверия друг к другу в вопросах принадлежности территорий и взаимной безопасности в Гималаях нет как минимум с 1962 года, когда в этом регионе произошла война. С организацией переговоров для решения проблемы всегда были сложности. <…> Договариваться нужно самим. И Нарендра Моди с Си Цзиньпином это прекрасно понимают. Так что с самого начала рассматривали Казань еще и с этой стороны. Тем более что БРИКС – объединяющая их площадка. И где, как не здесь, искать путь к компромиссу?»
«Доктор Z прописал» отмечает, что в Киеве обиделись на генсека ООН:
«В Киеве опять подгорело. На этот раз из-за того, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поехал на саммит БРИКС. Обида тем горше, что Гутерриш отказался посетить первый "саммит мира", который прошел в Швейцарии. Так что, по версии украинского МИД, он сделал "неправильный выбор". Хотя как раз выбор-то совершенно верный. Одно дело "саммит мира", смысла которого не понимают даже его организаторы. А потому второй собрать уже не могут. И другое – саммит БРИКС, посещение которого как раз совершенно понятно, учитывая уровень и влияние государств, лидеры которых приехали в Казань».
«Разумная Россия» рассуждает о политической победе Москвы:
«Россия подготовила декларацию саммита, в которой изложены возможные изменения в трансграничных платежах между странами БРИКС, направленные на обход глобальной финансовой системы. Они включают в себя прямые связи между центральными банками. На фоне экономических санкций только дедолларизация платежной системы способна сформировать справедливые взаиморасчеты, не опирающиеся на "хотелки" Запада. Уже сейчас ясно, что санкции против России если и сработали, то не так, как планировалось. Доллар, несмотря на то что он еще продолжает доминировать, наметил устойчивый курс на падение. В крупных мировых кризисах страны БРИКС выглядят более гибкими, они выходят вперед, пытаясь найти решение, в отличие от стран так называемого коллективного Запада. <…> Россия в организации играет роль влиятельной державы, и сейчас, когда она принимает у себя лидеров влиятельных государств "незападного мира", даже сам этот факт можно рассматривать как политическую победу».
«РосСкандал» констатирует, что попытки изолировать Россию провалились:
«На стороне России минимум полмира: саммит БРИКС в Казани ставит жирный крест на попытках Запада изолировать РФ. На саммит приехали лидеры Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, Египта, Ирана, Турции, Белоруссии, Монголии и еще ряда стран. Еще более 20 стран представлены на уровне вице-президентов, глав МИД. В совокупности в этих странах проживает более 4 млрд человек! По сравнению с задрипанным G7 и клоунскими соберухами подпевал пиндосов из Евросоюза – это глобальная мощь! Настоящая, а не пиарастовская, которой бахвалятся члены натовского кружка. Подчеркивают крепкие отношения РФ с Глобальным Югом детали – теплая встреча участников саммита, начало обсуждения единой платежной системы БРИКС, общение Путина с Моди без переводчика и т.д. На этом фоне попытки запада изолировать Россию – чистый садомазохизм! Но пусть извращенцы и дальше высекают себя русофобскими санкциями! Центры мирового влияния в любом случае смещаются в РФ, на Юго-Восток!»
Слухи об отправке северокорейских военных в РФ
Слухи о том, что КНДР отправила своих военных в Россию, активно распространяются с начала октября, Москва и Пхеньян их неоднократно опровергали. В понедельник посла России в Сеуле Георгия Зиновьева вызвали в южнокорейский МИД и потребовали от Москвы «немедленного вывода северокорейских войск». В среду глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США есть доказательства отправки военных из КНДР в Россию.
Журналист Юлия Витязева наблюдает за тем, как российские военнослужащие из Якутии прикидываются северокорейцами, пугая украинцев и их хозяев:
«Якуты троллят ВСУ. "Приехали с Северной Кореи красавчики-союзники. Надеюсь, война на этом закончится", – говорит автор видео на якутском языке. А флора и фауна опять повелась. Теперь ждем репортажа на BBC и страшных историй на CNN».
«Папочка канцлера» рассказывает, как всполошились немцы:
«МИД Германии вызвал дипломата, поверенного в делах Северной Кореи. Всему виной сообщения о том, что Пхеньян якобы отправил своих военнослужащих в РФ. Нарушение международного права-с. "Поддержка КНДР России также представляет прямую угрозу безопасности Германии и европейскому миропорядку". Тем временем ФРГ: нарушая Договор 2 + 4, открывает в Ростоке военный центр для НАТО; отправляет в Киев своих солдат якобы втайне от немецкого правительства; размещает в стране американские ракеты средней дальности. Продолжать?»
Политолог Юрий Баранчик пишет, что Киев продолжает убеждать Ким Чен Ына в верности его геополитического выбора:
«Украинская военная разведка состряпала, как смогла, видео на корейском языке, обращаясь к военным КНДР, которые, по заявлению Киева, скоро примут участие в украинском конфликте. Видео показывает "новый лагерь для содержания военнопленных из Северной Кореи". "В ближайшее время сюда поступят первые северокорейские оккупанты", – заявляется в ролике. Дальше идет описание хороших условий содержания – раздельные кровати, теплые комнаты, трехразовое питание. Сложно сказать, какой результат должно было дать это видео – массовую сдачу гипотетических северных корейцев в плен или лишний раз выбесить своих же солдат под Часовым Яром или Селидово. Которые, судя по валу данных объективного контроля, тоже были бы рады не умереть с гарантией, а попасть к кому-нибудь в плен, пусть даже без трехразового питания и котиков. В принципе, ничто не мешает в кооперации с северокорейскими товарищами самим описать перспективы пленных ВСУ на ударных социалистических стройках КНДР. Как говорится, честный труд с именем Ким Чен Ына на устах – дорога к дому».
«АДЕКВАТ Z» напоминает о договоре между Россией и КНДР:
«Подписанный летом большой договор с КНДР, предусматривающий в числе прочего взаимную военную помощь, Путин внес в Думу на ратификацию в прошлый понедельник. <…> С главным хайпом последних дней этот сюжет соотносится так: будет снято последнее процедурное препятствие для оказания этой самой взаимной военной помощи. Ситуация вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон имеет место с августа, и оказывать содействие в его отражении можно по-разному: как непосредственно в зоне нападения, так и на любом другом направлении по взаимному усмотрению сторон. Вопрос, как эти, пока что сугубо умозрительные, вещи соотнесутся с реальностью ближайшего будущего, ответа по-прежнему не имеет: ультразвуковой визг на стороне противника не является доказательством ни сегодняшнего развертывания войск, ни тем более их завтрашнего применения – а более внятных доказательств как не было, так и нет. Не является точно так же, как и довольно уклончивый комментарий Пескова по предмету, когда вопрошающие были перенаправлены в Минобороны. Поэтому после ратификации договора правильнее всего будет поставить в уме тему на паузу с пониманием, что она может прерваться как через неделю или месяц, так и вообще никогда. И что если что-то будет, на нашей стороне об этом официально заявят очень быстро, практически сразу».
«ХтоШо | Сергей Черкасский» проводит исторические параллели:
«Группа Z уже побеждала американцев. В годы агрессии США во Вьетнаме народу этой страны помогали военные из КНДР. Северный Вьетнам получал значительную помощь от СССР и Китая, но были проблемы с кадрами. КНДР отправила своих военнослужащих. Во вьетнамских источниках они именуются как "Группа Z" ( Đoàn Z)».
Голосование в Молдавии
В воскресенье жители Молдавии выбирали президента и голосовали на референдуме о вступлении страны в Евросоюз. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42% голосов, второй тур выборов президента назначен на 3 ноября. За евроинтеграцию проголосовали 50,5%, против – 49,5%. Большинство избирателей, поддержавших вступление в ЕС, живут за пределами Молдавии.
Депутат молдавского парламента Денис Уланов называет итоги референдума политическим мошенничеством:
«Результаты референдума в Молдове ясно говорят о выражении воли народа. Против высказались от 51% до 95% граждан, реально проживающих в стране, по районам. А если брать за основу общее число избирателей страны, то цифра "за" – это 22,5%. И это они называют "воля народа"? <…> В итоге судьба референдума определилась голосами граждан, которые уже много лет живут в США и ЕС – людей, утративших связь с реальной обстановкой в Молдове. О законности этого референдума вообще можно не говорить».
«Банкста» соглашается:
«В Молдавии за ночь нарисовали больше 10% сторонников ЕС среди жителей. Референдум выглядит максимально подозрительно».
После закрытия избирательных участков в воскресенье Санду трижды переносила время выхода к журналистам. «Insider Moldova» объясняет, как ее в итоге удалось отправить к представителям СМИ:
«Несколько часов все ждали, пока Майю Санду приведут в состояние способности выйти к прессе. Ну что ж, привели, вышла. И похоже, пришлось пойти на крайние меры. Судя по выражению лица, мимике, полуулыбке и томному взгляду, которого мы в жизни у нее не видели – были приняты крайние меры. По мнению специалистов, работающих с зависимостями, действующий президент в настоящий момент находится под влиянием опиатов – героина ли, метадона или чего подобного, но совершенно точно этот препарат из опиумной группы. Дожили».
«Молдавский Крот» предостерегает от голосования за Санду во втором туре:
«В случае победы Санду во втором туре молдован ждут очень неприятные изменения. Власть будет ужесточать репрессии против всех, кто думает не так, как Санду. Жить станет еще тяжелее. Экономические гайки будут закручиваться все активнее. Остатки нашей страны будут распроданы транснациональным корпорациям, которые потом взвинтят цены буквально на все. Также вырастут тарифы на коммунальные услуги. Что касается местных производителей, так они уже еле-еле сводят концы с концами, а после 3 ноября большинство из них и вовсе обанкротится. Но самое страшное – это то, что в итоге Санду приведет Молдову к войне».
«Мюсли вслух» констатируют, что у Санду проблемы:
«800 голосов разрыва между сторонниками и противниками курса на интеграцию Молдавии и ЕС – позорный и слабый результат для официального Кишинева. Отсюда и истерика президента Санду, уже успевшей обвинить "криминальные группировки" в беспрецедентной атаке против демократии и свободы. Чисто Геббельс в юбке – настолько нагло и беспринципно Санду искажает факты. Напомним, что накануне воскресного референдума, совмещенного с выборами президента, молдавская оппозиция и ее медиа подвергались сильному давлению, в Приднестровье, учитывая настроения местного населения, на четверть было сокращено количество участков для голосования, в России вообще оставили только два участка (на несколько сотен тысяч молдавских избирателей), тогда как в ЕС действовали 234 участка. Последний момент любопытен. Не секрет, что при Санду молдаване сваливают из страны при первой же возможности, однако количество бюллетеней, напечатанных для молдавских диаспор в европейских странах, выросло с последних выборов в несколько раз – с 250 до 850 тыс. Мало кто верит, что столько молдаван сегодня действительно живут в ЕС, зато дополнительные бюллетени – это отличная возможность для подтасовок. Ну и крайне подозрительный подсчет голосов в ночь после референдума просто кричит о вероятной фальсификации итогов референдума».
Экстремистка собралась в президенты
Юлия Навальная, включенная в перечень террористов и экстремистов, заочно арестованная в РФ и объявленная в международный розыск, заявила, что может вернуться в Россию и баллотироваться на пост главы государства.
«Пакет с пакетами» удивляется:
«Представляете, что в светлоликих головах нашей так называемой либеральной оппозиции, если они думают, что россияне побегут, сверкая пятками, голосовать на выборах за никогда не работавшую алкоголичку, живущую на западные гранты, отправившую мужа в тюрьму, а сама в это время кувыркалась с Чичваркиным и компанией. Жуть!»
«Мейстер» отмечает, что эксперимент с Тихановской ничему не научил западных технологов:
«Получившая в РФ статус экстремиста и террориста Юлия Навальная заявила, что планирует когда-нибудь вернуться в Россию и стать кандидатом в президенты. Она дала интервью на английском языке для BBC, закончив его коротким обращением на русском делать все, чтобы "приблизить конец этого режима". Само же интервью приурочено к выходу 22 октября автобиографии ее мужа Алексея Навального, также внесенного в списки террористов и экстремистов. Как мы видим, Запад не забывает использовать куцый политический капитал своего усопшего протеже в лице его жены – для этого СМИ пиарят его автобиографию, щедро переведенную на 26 языков, и попутно представляет Иоланту как его преемника. Которая к тому же прямо заявляет о своих претензиях на власть. В теории получается неплохая пиар-акция, совмещенная с продвижением книги, дивиденды от которой пойдут Юлии, снизив финансовое бремя ее содержания со стороны Запада. Умеют ребята в бизнес, не отнять. Однако важнее, кажется, один момент из интервью новоиспеченного "кандидата в президенты", а именно вопрос о том, почему российская оппозиция воюет сама с собой, а не с Путиным. И хотя Юлия оправдывает это небывалым демократизмом внесистемщиков, все это выдает серьезные сомнения Запада в прикормленных им грантоедах, которые паталогически неспособны в позитивную политическую деятельность и консолидацию, заменяя их бесконечными сварами за место "атамана". В этих условиях на Западе кому-то кажется, что нужно создать нового Навального, и по родству это место может занять Юлия. Однако эти люди забывают провальный кейс Тихановской – родство с Навальным не сделало Иоланту более харизматичной и не дало особого политического капитала, как бы это ни пытались заменить пиаром. И пиаром, отдельно заметим, направленным не внутрь российского социума, а вовне».
«Люди и Zвери» комментируют тот фрагмент из интервью Навальной, из которого следует, что все идет по ее давнему плану:
«Из интервью вдовы. Какие интересные выводы можно сделать из сказанного. Фактически Навальная понимала, что отправляет несчастного в "длительную командировку" в Россию, и сознательно шла на это. А сейчас ей не хочется думать о том, что случилось, ибо это ее погружает в сложные смыслы. Но на самом деле эти смыслы просты: нужно было избавиться от мужа-террориста любыми путями, сделать из него сакральную жертву. Вот то, что реально было задумано. А с самой тогда еще женой была достигнута договоренность о линии поведения, как раз та, что наблюдаем сейчас. Так что не нужно изображать жертву. Тот самый случай, когда веселой вдове должны плевать в спину сектанты и родители Навального».
На этой неделе Навальная в Нью-Йорке получила правозащитную премию Константинопольского патриархата. «Homo Politicus. Мария Сергеева» комментирует внешний вид веселой вдовы на встрече с архиепископом:
«Во-первых, Юлия Навальная (в списке экстремистов и террористов) пришла на встречу с архиепископом Константинопольского патриархата в платье марки The Vampires Wife (Жена Вампира). Самое то, чтобы получать православную премию. Особенно, если ты вдова. Во-вторых, модель платья называлась "Злодейка". В-третьих, марка не дешевая, люксовая (Кейт Мидлтон любит этот бренд, созданный женой Ника Кейва, да и другие звезды). Такое платье стоит примерно три тысячи евро (нашла на фарфетче только короткие распродажные платья, но для сравнения понятно). Для той, кто всю жизнь был неработающей домохозяйкой при муже с сомнительными доходами, а теперь живет на грантовые деньги американских налогоплательщиков – сомнительный выбор».
«Темник» считает, что мы наблюдаем за внутривидовой борьбой за ресурсы в рядах беглой оппозиции:
«Внесенная в списки экстремистов и террористов Юлия Навальная больше не "черная вдова". Она сняла траур. Теперь боевая раскраска ее платьев – красная и "в цветочек". Носительница брендовой фамилии заявила о президентских амбициях (российских). Как видим, кампания организована хоть и бюджетная, но с определенным размахом – с поддержкой константинопольских попов и европейских СМИ второго ряда. С одной стороны, данный вид активности говорит о тупиковом кризисе данного сегмента оппозиции – признании неспособности выдвинуть хотя бы мало-мальски значимую фигуру. На передний план вновь предлагается "тень отца Гамлета". Не более чем фамилия усопшего. С другой, следует понимать, что все громкие заявки на прописку в Кремле и готовность нести ужас его актуальным хозяевам – не более чем продолжение междоусобицы на порядки меньшего масштаба. Реальный враг группировки осиротевших навальнистов все тот же – "старая" оппозиция во главе с МБХ [Михаил Ходорковский признан иностранным агентом], Невзлиным [признан иноагентом] и Каспаровым [признан иноагентом]. Очередной виток конкуренции с этой популяцией "борцов с режимом" и знаменует выход Юлии Борисовны на тропу войны».
Теракт в Турции
В среду в Анкаре в результате теракта у здания турецкой корпорации TUSAŞ, производителя военных самолетов и космического оборудования, погибли пять человек, пострадали 22. Власти Турции считают, что теракт организовала запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана (РПК).
«Всевидящее око» связывает теракт с участием президента Турции в саммите БРИКС:
«Нападение трех хорошо вооруженных террористов на здание авиационной компании Tusaş в Анкаре удивительным образом совпало с прилетом в Казань президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Визиту на саммит БРИКС турецкий лидер придает большое значение – это видно хотя бы по тому, что в Казань он прилетел не один, а вместе со своей женой Эминэ, в сопровождении представительнейшей делегации высших чиновников Турции. <…> Нам почему-то кажется, что за этой ширмой прячутся совсем не диковатые и бородатые исламисты, а одетые в пошитые на заказ костюмы джентльмены из британской МI-6 и американского CIA. И сегодняшний теракт в Анкаре – недвусмысленное предупреждение этих джентльменов Эрдогану: не стоит ездить в Россию, не нужно дружить с Путиным, нельзя вступать в БРИКС! Вот только послушает ли джентльменов гордый и самонадеянный турецкий "султан" – большой вопрос».
«Турецкий Клуб» пишет о турецком ответе на теракт:
«Турция наносит удары по объектам американских прокси в Сирии и Ираке. В ответ на теракт в Анкаре Турция нанесла удар по военным позициям террористической организации YPG/PKK, а также по ее нефтяным месторождениям и НПЗ, которые являются важными источниками финансовых ресурсов. Удары в Сирии пришлись по контролируемым США северо-восточным районам страны. Вместе США их прокси PKK/YPG оккупируют северо-восток Сирии, включая Хасаку, Ракку и часть Дейр-эз-Зора. По данным министерства обороны Турции, на данный момент было поражено 47 целей: 29 – в Ираке и 18 – на севере Сирии».
«БЕЛЫЙ ТЕРМОС» отмечает, что среди террористов была женщина:
«Среди погибших главная инженер концерна, которая в момент теракта спустилась на проходную забрать цветы, присланные ей к годовщине свадьбы. Примечательно то, что в теракте РПК приняла участие женщина, они с другим террористом изображали влюбленную парочку и под этим прикрытием убили водителя такси, похитили его автомобиль и, подобрав по пути третьего террориста, направились к месту теракта. В результате после перестрелки всех троих ликвидировали турецкие спецслужбы. <…> Нужно отдельно отметить, что курдские женщины принимают активное участие в боевых действиях группировки. По замыслу лидеров РПК, это отличает курдов от окружающих их народов, которые не уважают права женщин и держат их в подчинении. Но, есть нюанс: курдские террористы застрелили главного инженера TUSAŞ Захиде Гючлю, она оказалась женщиной и матерью двоих детей. В светской Турции для женщин тоже есть путь реализации, и он уж точно не хуже, чем стать участницей боевых отрядов РПК».
«Турецкий Гамбит» следит за ситуацией в РПК:
«Лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллах Оджалан, находящийся в тюрьме, возможно, готов обратиться к своей организации с призывом сложить оружие. Об этом сообщает колумнист газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви. В среду состоялась первая встреча Оджалана с родственниками за последние годы – его посетил племянник Омер. Встреча, разрешенная Минюстом, длилась около двух часов и стала первой с августа 2019 года. Оджалан намекнул на готовность выполнить свой исторический долг и призвать РПК сложить оружие, однако при этом требует смягчения условий содержания и разрешения на контакты».
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