Телеграм: Блудные бренды на фоне битвы за Мариуполь

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Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что IKEA и Inditex (владеет брендами Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka и другими) рассматривают варианты с возобновлением работы магазинов в России. СМИ сообщили о возможном возвращении международной торговой сети OBI.

«Русский Демиург» считает, что рановато они возвращаются:

«Это, конечно, хорошо для потребителей, но для российских аналогичных компаний – не очень. Они не успели расширить свою рыночную долю».

«Блохэй для Богатых» полагает, что сейчас самое время заняться усовершенствованием логистики:

«Telegram взорвался – IKEA очень хочет вернуться на российский рынок, а поэтому ищет новые логистические возможности. Российская логистика никогда не была сильной стороной бизнеса в стране. Своих мощностей всегда не хватало даже для того, чтобы отгрузить мурманскую рыбу в ближайший мегаполис – Петербург. Не говоря уже о международных перевозках. С уходом же крупных мировых игроков, типа Maersk, все стало намного печальнее. Россия, как известно, – "Щедрая душа", и мы примем блудного шведско-нидерландского сына. Пожурим, отчитаем по-отечески, что психанул не вовремя, не подумав, и ринемся вновь с тележками за акулой и матрасом Мосхульт. Но сначала нужно решить проблему логистики – это факт».

«Вечерний вечер! Корнеевский» пишет про еще одного возвращенца:

«Макдоналдс возвращается. В сети появился ролик, как в Макдоналдсе на Пушкинской снимают рекламу. По информации источников, заведение общепита возобновит свою деятельность в России до июня. Макдональдс до закрытия зарабатывал в России 50 млн долларов в месяц».

«Мейстер» тоже отмечает, что от таких денег так просто не отказываются:

«Насколько важен для Запада российский рынок, вчера наглядно продемонстрировал курс акций Netflix. Компания потеряла практически 40% своей рыночной стоимости после того, как отчиталась о сокращении числа подписчиков на 200 тысяч за первый квартал 2022 года. При этом у компании было 700 тысяч подписчиков в России, т.е. если бы не необдуманный ход компании (в отличие от той же Ikea у интернет-сервиса никаких логистических цепочек сломаться не могло), то Netflix даже продемонстрировал бы рост на полмиллиона пользователей. Современная рыночная модель требует от транснациональных корпораций постоянного роста, а потеря российского рынка может обернуться настоящей катастрофой. Ikea и Inditex сейчас больше боятся не российских властей, которые могут чего-то там национализировать, а своих же инвесторов, которые могут сбросить акции. Активной коммуникацией с российским минпромторгом западные компании показывают инвесторам: не спешите нас хоронить, мы еще заработаем на российском рынке, и все будет хорошо».

«Антискрепа» предсказывает, что вернутся все:

«Более 750 иностранных компаний, объявивших об уходе или приостановке деятельности в России, ждут окончания активной фазы спецоперации, чтобы возобновить работу в стране. Ждут и продолжают выплачивать зарплату по меньшей мере 188 тыс. российских сотрудников. Расходы иностранцев только на выплату МРОТ (что требуется по закону) ежемесячно составляют более $29,3 млн. Немного. Но на деле цифра в разы больше – реальная зарплата в иностранных фирмах вряд ли была на уровне 12,5 тыс. руб. Не верьте, что возвращение иностранцев в Россию займет от двух до пяти лет. Это не книжка Чуковского "От двух до пяти". Все произойдет быстрее: глобальный негатив спадет, санкции начнут снимать, и мы вновь увидим открытые двери зарубежных компаний. Рынок 6-7 страны мира по ВВП (в пересчете по ППС) на дороге не валяется».

