Телеграм: Блудные бренды на фоне битвы за Мариуполь
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Бренды и их возвращение
Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что IKEA и Inditex (владеет брендами Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka и другими) рассматривают варианты с возобновлением работы магазинов в России. СМИ сообщили о возможном возвращении международной торговой сети OBI.
«Русский Демиург» считает, что рановато они возвращаются:
«Это, конечно, хорошо для потребителей, но для российских аналогичных компаний – не очень. Они не успели расширить свою рыночную долю».
«Блохэй для Богатых» полагает, что сейчас самое время заняться усовершенствованием логистики:
«Telegram взорвался – IKEA очень хочет вернуться на российский рынок, а поэтому ищет новые логистические возможности. Российская логистика никогда не была сильной стороной бизнеса в стране. Своих мощностей всегда не хватало даже для того, чтобы отгрузить мурманскую рыбу в ближайший мегаполис – Петербург. Не говоря уже о международных перевозках. С уходом же крупных мировых игроков, типа Maersk, все стало намного печальнее. Россия, как известно, – "Щедрая душа", и мы примем блудного шведско-нидерландского сына. Пожурим, отчитаем по-отечески, что психанул не вовремя, не подумав, и ринемся вновь с тележками за акулой и матрасом Мосхульт. Но сначала нужно решить проблему логистики – это факт».
«Вечерний вечер! Корнеевский» пишет про еще одного возвращенца:
«Макдоналдс возвращается. В сети появился ролик, как в Макдоналдсе на Пушкинской снимают рекламу. По информации источников, заведение общепита возобновит свою деятельность в России до июня. Макдональдс до закрытия зарабатывал в России 50 млн долларов в месяц».
«Мейстер» тоже отмечает, что от таких денег так просто не отказываются:
«Насколько важен для Запада российский рынок, вчера наглядно продемонстрировал курс акций Netflix. Компания потеряла практически 40% своей рыночной стоимости после того, как отчиталась о сокращении числа подписчиков на 200 тысяч за первый квартал 2022 года. При этом у компании было 700 тысяч подписчиков в России, т.е. если бы не необдуманный ход компании (в отличие от той же Ikea у интернет-сервиса никаких логистических цепочек сломаться не могло), то Netflix даже продемонстрировал бы рост на полмиллиона пользователей. Современная рыночная модель требует от транснациональных корпораций постоянного роста, а потеря российского рынка может обернуться настоящей катастрофой. Ikea и Inditex сейчас больше боятся не российских властей, которые могут чего-то там национализировать, а своих же инвесторов, которые могут сбросить акции. Активной коммуникацией с российским минпромторгом западные компании показывают инвесторам: не спешите нас хоронить, мы еще заработаем на российском рынке, и все будет хорошо».
«Антискрепа» предсказывает, что вернутся все:
«Более 750 иностранных компаний, объявивших об уходе или приостановке деятельности в России, ждут окончания активной фазы спецоперации, чтобы возобновить работу в стране. Ждут и продолжают выплачивать зарплату по меньшей мере 188 тыс. российских сотрудников. Расходы иностранцев только на выплату МРОТ (что требуется по закону) ежемесячно составляют более $29,3 млн. Немного. Но на деле цифра в разы больше – реальная зарплата в иностранных фирмах вряд ли была на уровне 12,5 тыс. руб. Не верьте, что возвращение иностранцев в Россию займет от двух до пяти лет. Это не книжка Чуковского "От двух до пяти". Все произойдет быстрее: глобальный негатив спадет, санкции начнут снимать, и мы вновь увидим открытые двери зарубежных компаний. Рынок 6-7 страны мира по ВВП (в пересчете по ППС) на дороге не валяется».
Мариуполь и его сражения
В четверг глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе военной спецоперации на Украине. Министр сообщил, что российские военные освободили Мариуполь. Остатки националистических формирований запрещенного в России полка «Азов» и иностранных наемников блокированы в промзоне завода «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм завода, чтобы не подвергать опасности жизни российских военнослужащих, но потребовал заблокировать «Азовсталь» так, чтобы «муха не пролетела». По требованию президента всем засевшим в промзоне завода будет еще раз предложено сдаться в плен, остальных уничтожат.
«Мышь в овощном» отвечает тем украинцам, которые поддерживают отказ националистов и наемников сдаться:
«Если вы искренне видите в огрызаниях затравленных "азовцев" повод для героизации и пример для подражания – то у нас для вас плохая новость. Это не про то, какие молодцы каратели с волчьими крюками, это про происходящее у вас самого в голове и в душе. Нет подвига в оскале дикого зверя, который оказался в ловушке и пытается любой ценой купить себе еще немного своего звериного существования. Не может называться "воином" садист, убийца мирных жителей, берущийся за оружие для того, чтобы удовлетворить грызущую его жажду крови. Сгинет память о них, останутся они не в героических легендах – но в ночных кошмарах, которые будут без следа уходить с рассветными лучами».
«Murado» публикует видео с рассказом пожилого украинца:
«Измученный старик буквально выползает с территории националистов "Азова" в Мариуполе. Выползает. "Даже не думайте выходить. Будем стрелять на поражение. И неважно в кого", – так говорили украинские боевики. Неделю назад, когда старик со своей женой пошли за водой, в жилом квартале, где сидят националисты, снайпер решил его проучить и выстрелил в ногу. Сейчас кости торчат из отрытой раны размером с мандарин, и рана инфицирована, гноится. Нога держится на сухожилиях. Пользуясь ротацией националистов, старик с женой вырвались. Сначала жена везла его в тележке. Когда у нее просто иссякли силы, он шел сам, опираясь на две швабры. Под конец просто полз до бойцов ДНР. Смотрите, украинцы, что творят ваши герои. Вот их "слава"».
«Всевидящее око» пишет о публикации российским Минобороны данных о погибших украинцах:
«МО РФ усиливает давление на Украину при помощи объективных данных о потерях среди личного состава ВСУ и нацбатальонов. В частности, публикуются документы самого противника, захваченные в ходе боевых действий. Украинскому обществу начинают демонстрировать непосредственную "бухгалтерию" с мест, отражающую реальное положение дел, а не киевское фирменное "потерь нет". <…> Информация от МО РФ идет одновременно с окончательным взятием Мариуполя, который так и не был деблокирован. Когда это произойдет, в украинском обществе начнется своеобразный урок математики, "количество изначальной группировки – количество пленных = гарантированные потери". Скорее всего, эта цифра будет сильно превышать официальные киевские данные об убитых на всех фронтах и за все время СВО. Украинской власти предстоит очень тяжелый разговор с собственным обществом. Удержать после этого пропагандистскую картинку "власть, народ и армия едины ради победы" станет практически невозможно. О последствиях можно только гадать».
Военкор Дмитрий Стешин в своем канале «Русский тарантасъ» комментирует приказ Путина об отмене штурма «Азовстали»:
«"Азов" оставят подыхать с голода. Правильное решение, не нужно делать из них героев "Азовской крепости", пусть пьют мочу и едят собак-людоедов. И думают – правильно ли они прожили свои жизни? Я был вчера на штурме "Азовстали", занимал с штурмовой группой объект "три – не скажу сколько". Совершенно пустой перевод боеприпасов и личного состава, притом, что выйти и контратаковать они не смогут. И разблокировать их некому. Поэтому с утра под Мариуполем тихо. Пусть так будет всегда».
«РосСкандал» поражается неадекватности блокированных на «Азовстали»:
«Оцените степень отбитости нацистов полка "Азов", которые отказываются сдаваться, более того – выдвинули требования эвакуации всех бандюдков, да еще с сохранением их оружия! Черти бредят, и кажется, они уже никогда не вернутся в реальность. Надо полагать, ликвидация тех, кто не сдастся, будет бесконтактная – это значит, завод просто сравняют с землей. И завод "Азовсталь" превратится в мясокомбинат "Азовский"...».
Спецслужбы и провокации
Минобороны РФ предупреждает о подготовке и проведении провокаций против российских военных, освобождающих Украину от нацистов. Так, во вторник в военном ведомстве сообщили, что в Одесской области Служба безопасности Украины планирует переодеть одно из своих подразделений в российскую форму и демонстративно расстрелять местных жителей, чтобы потом опубликовать эти кадры в украинских и западных СМИ. В четверг Минобороны РФ сообщило, что в населенном пункте Воскресенское Николаевской области переодетые в российскую форму украинские военные с использованием автомобилей со знаком Z демонстративно грабили частные дома и вели видеозапись своих преступлений.
«Политика Z» пишет, что Киев планирует заявить о наличии ядерного оружия на затонувшем крейсере «Москва»:
«Целью данной провокации будет аудитория стран Запада и Причерноморья. В ближайшие дни Киев опубликует некие якобы "рассекреченные данные", заявит об угрозе повторения нового Чернобыля (будет использован уже раскрученный медийный образ). А именно будет заявлено о том, что под водой находятся две ядерные боеголовки к крылатым ракетам ЗМ70 "Вулкан". Как именно может наступить детонация, неважно, главное нагнать страх на обывателей и потребовать международного вмешательства в ситуацию в акватории Черного моря. Давление будут оказывать на Турцию, чтобы та разрешила пропуск кораблей НАТО в данный сектор для обследования дна».
«"Z" - Операция / Денацификация Украины» видит признаки того, что Запад готовит на Украине ядерную провокацию:
«Кто следит за информационным пространством, уже могли заметить, что западные СМИ все чаще делают вбросы о возможном применении на Украине тактического ядерного оружия. Подобная провокация приведет к запредельной эскалации конфликта и, несомненно, шокирует общественное мнение на Западе, которое сейчас пока еще не столь едино в антироссийском безумии. Также провокация с ядерным зарядом малой мощности сотрет следы, однозначно указывающие на сторону его применившую».
«Темник» комментирует предупреждение Минобороны РФ о подготовке Киевом провокаций на Пасху:
«Планируется совершить обстрелы храмов во время праздничного богослужения в ряде областей Юго-Востока страны. Естественно, в это время в храмах будет находиться много верующих. Достоверности этой информации добавляет тот факт, что киевский режим непрерывно оказывает огромный прессинг на клир и руководство УПЦ МП, чтобы склонить их к уходу в раскол. Буквально только что стало известно, что Архиерейский собор РПЦ был перенесен на осень или зиму. Он должен был состояться в мае. Причина – отказ от участия со стороны митрополитов и архиереев с Украины. В этой ситуации условная "пасхальная Буча", безусловно, способна окончательно поставить крест на пребывании украинских епархий в лоне Московского патриархата».
«ДОБРЫЕ РУССКИЕ Z» считают, что в подготовке провокаций задействована Украинская православная церковь:
«Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) предложил накануне Пасхи провести крестный ход от города Орехов Запорожской области до завода "Азовсталь" в Мариуполе, забрать раненых и тела погибших, а также оказать помощь в выводе мирных жителей. Вот честно, то, что выдает украинская сторона, это такой цирк и фарс, аж до тошноты. Мы все прекрасно понимаем, что вы затеяли очередную провокацию. Людей, которые по доброте душевной пойдут в этот крестный ход, ВСУшники прикончат и будут рисовать в СМИ очередную Бучу».
«Пояснительный бригадир» пишет, что провокации осуществляются неумело:
«По проукраинским ТГ-каналам начали распространять видео якобы обстрела Харькова. Как можно заметить, дабы сделать фейк правдоподобнее, в нижнем левом углу замазали какое-то изображение. <…> Фейкометы замазали таблички с адресом улицы и дома в Шахтерске, который ВСУ обстреляли вечером 20 апреля. Видео можно найти в местных ТГ-каналах. В результате обстрелов классическими кассетными снарядами погибла пятилетняя девочка. ПВО ДНР частично перехватили прилеты, однако не все. Верх цинизма и подлости выдать свои преступления за свои страдания. Еще и запустить инфоповод сильно позже. Если бы провокация готовилась более тщательно, то зрители бы наблюдали ситуацию, как в Краматорске: куча видео, моментальные посты Зеленского и Арестовича, несколько "видео-доказательств" того, что обстрел производила Россия. Денацифицировать!»
Украина и её беженцы
Каналы обсуждают, какой прием получают беженцы в разных странах, и как там себя ведут.
«Реновация мирового порядка» рассказывает, как западные украинцы и поляки наживаются на беженцах:
«В то время, как на Земле творится ужасное, самые ушлые занимаются пополнением своих карманов, ловко играя на людских страхах, проблемах и чувствах. Жители западных районов Украины сдали свое жилье беженцам с востока за неимоверные деньги, а сами рванули в Польшу под видом "беженцев" и там пытаются сорвать все плюшки, подставляя под удар тех украинцев, кто действительно нуждается в помощи. <…> Во Франции поляки собирают милостыню, прикидываясь украинцами».
«TOPOR Z-NEWS» публикует видео, на котором французский полицейский прогоняет от дверей участка орущих украинок:
«О нелегкой судьбе украинских беженцев во Франции. Полицейский, судя по баллончику в его руке, уже готов был применить слезоточивый газ. К сожалению, неизвестно, что хотели эти украинцы во французском полицейском участке, но они точно не ожидали такого посредственного внимания к ним».
«АДЕКВАТ Z» пишет, что Болгария прекратит оплачивать размещение беженцев в отелях:
«Очередная зрада подбирается ровно оттуда, откуда ее и следовало ждать. Оплаченное болгарским правительством размещение укробеженцев в болгарских гостиницах заканчивается в конце мая. Потому что дальше начнется сезон, который и так далеко не обещает быть блестящим, а доля туризма в ВВП страны – процентов 12-13, и номера будут нужны для тех, кто в состоянии платить за себя сам. А осознать всю глубину тяжелой системной проблемы с беженцами европам еще только предстоит, это вопрос как раз ближайших месяцев. Той самой проблемы, которую европы так трудолюбиво выращивали, сначала годами саботируя любое урегулирование, потом месяцами поощряя подопечных перевести конфликт в горячую фазу, а сейчас продолжая стимулировать их воевать до последнего мобилизованного. Питайтесь. Не обляпайтесь».
«Книга Носовича» интересуется реакцией немцев на осквернение украинцами памятников в Германии:
«То, что вандалы в Польше, на Украине или в Прибалтике сносят и оскверняют памятники Красной армии, европейские лицемеры еще могут как-то объяснить. "Естественное возмущение от агрессии" и тому подобные вещи. Но как они объяснят "Славу Украине" и жовто-блакитные свастики на памятнике женщинам-жертвам концлагерей в Германии? Тут надо или объявлять о провокации агентов Кремля в Европе, или признавать, что не все украинские беженцы - невинные овечки, или делать следующий большой шаг и пересматривать отношение к нацизму и концлагерям...»
Певица Анна Осипова в своем канале «Юта» отмечает, что в Россию едут совсем другие беженцы:
«Мама и дочка (беженцы) в маленьком магазинчике промтоваров. Ходят, не знают, что брать, что не брать… За ними наблюдает хозяйка магазина. Завязался разговор. Узнав, что они из ЛНР, хозяйка всплеснула руками: "Деточка, да как же так-то, а… Да, поди, ведь одежда тебе нужна?! Так. Выбирай! Что надо, бери!" И девчушка выбрала. Футболку с огромной буквой Z на груди. Плюс необходимую одежду на первое время. Бесплатно».
Европа и её санкции
Все больше людей в Европе критикуют антироссийские санкции как вредящие им самим и отказываются верить западной пропаганде.
Блогер Алёна Бочарникова пишет о перемене настроений в Великобритании:
«Общественная поддержка антироссийских санкций в Великобритании снизилась с 50% до 36% – опрос Redfield and Wilton Strategies, пишет британская газета The Telegraph. Результаты опроса показывают, что антироссийская политика Бориса Джонсона не встречает поддержки у жителей Великобритании, которые все сильнее ощущают экономические последствия от санкций, введенных против России. А собственные финансовые проблемы жителей стали перевешивать опасения по поводу конфликта на Украине. Доля людей, готовых принять высокие цены на топливо, существенно снижается».
«Мюсли вслух» отмечают обеспокоенность западных изданий симпатиями их молодежи к Владимиру Путину:
«Ежедневная швейцарская газета 20 Minuten обращает внимание читателей на недавние опросы ряда европейских изданий, свидетельствующих о неожиданном уровне симпатий к президенту России Владимиру Путину среди западной молодежи. Издание Tamedia отмечает, что в ее репрезентативном опросе 35% молодых швейцарцев в возрасте 18-34 лет "понимают" мотивы Путина, отдавшего приказ о начале спецоперации. The Economist констатирует, что 20% американцев в возрасте 18-29 лет уверены, что Россия не наносит намеренные удары по гражданскому населению Украины, еще 33% молодых респондентов "не уверены" в намеренном нанесении ударов. На наш взгляд, эти цифры объясняются тем, что в отличие от более старших поколений западных обывателей, еще заставших времена Холодной войны, определенная часть европейской и американской молодежи все последние годы знает Россию совсем другой: динамичным, демократическим государством с открытыми границами. И поколебать это мнение пока что не удается даже беспрецедентной антироссийской пропаганде».
Западное единство трещит по швам: британская The Telegraph заявила, что против Германии пора ввести санкции за пользование российским газом. «Русский Сыч» предвидит, что это еще цветочки:
«Интересно, когда Путин начинал СВО на Украине – он хотя бы приблизительно подозревал, сколько и каких доминошек начнет падать по всему миру? Британия, где пока на уровне колонок, но завели песню "Готт штрафе Дойчланд" (под лозунгом "покупаешь газ у России – значит, поддерживаешь ее") – это, конечно, примечательно, но отнюдь не исчерпывающе для картины alle gegen alle на западноевропейском театре. Пока что – экономических действий. Ну поглядим, да».
«338» рассказывает о прозрении журналиста из Нидерландов Роберта Далмерса:
«Человек поехал на Украину с убеждением, что Россия осуществила вторжение и творит бесчинства. Украина открыла глаза Далмерсу, и он начал рассказывать о том, как на самом деле обстоят дела – с бесправием, бесконтрольной раздачей оружия, произволом теробороны и оказавшимися у руля неонацистами. Репортер прозрел. Наконец, Киев нашел предлог чтобы выслать Далмерса и запретить ему въезд на 10 лет. Спасибо, что не убили, как стрингера в Харькове. Хотя задерживали соответствующим образом: мешок на голову, к голове пистолет и на границу с Молдавией. А потом Далмерса "отменили". Притом "отменять" журналиста начали из Киева. Рассказали о том, что он был шпионом. Редакция его издания ND для проформы поддержала, но поставила "на паузу". И попросили удалиться из соцсетей, чтобы чего не рассказал».
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