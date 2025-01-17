Телеграм: Атака на «Турецкий поток» и миллион за Горловку
Украина атаковала «Турецкий поток» на фоне попытки купить Горловку за миллион долларов, НАТО усилилось на Балтике, а в секторе Газа договорились о перемирии.
Атака на «Турецкий поток»
В понедельник Минобороны России сообщило, что Киев для прекращения поставок газа в Европу атаковал девятью БПЛА компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В ходе отражения налета подразделения ПВО сбили все украинские беспилотники.
«Срочно и точно – Эхо-ТВ» пишет, что этой атакой Киев шантажирует Европу:
«На фоне недавних визитов европейских политиков в Москву Украина решила окончательно испортить свои отношения с западными странами. На этот раз ВСУ нанесли удар беспилотниками по последнему маршруту поставок газа из России в Европу. Даже Европейская комиссия, которая обычно не реагирует на военные преступления Киева, выразила обеспокоенность. Желание Зеленского отключить Европу от российского газа становится все более настойчивым. Последствия атаки дронов на станцию "Русская" рядом с Анапой могли быть катастрофическими для Болгарии, Венгрии и Словакии – стран, входящих в НАТО, которые, впрочем, киевский режим своими союзниками, видимо, уже не считает. Сама же атака только подтвердила слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который назвал Зеленского "попрошайкой и шантажистом"».
«Хлеб Медиа» отмечает, что Украина занимается экономическим терроризмом:
«Все, наверное, заметили, что удары со стороны Украины направлены вовсе не на военные объекты, а на инфраструктуру и гражданских. Первое направление решает вопросы подрыва экономики не только России, но и Европы. Второе обеспечивает подогрев информационного фитиля для продолжения военных действий. И все это выгодно только двум странам: США и Великобритании. Хотя между этими "партнерами" тоже не обходится без соперничества. Ну и, конечно, чрезвычайно важно для Зеленского, так как наступление мира грозит ему в лучшем случае сроком, а то и виселицей. От своих же граждан. Россию невозможно победить на поле боя – это во-первых, а во-вторых, экономические поражения гораздо больнее бьют и дольше "лечатся". Возродить разрушенное производство – это время и деньги. Это остановка работы, продаж, минус рабочие места и далее по цепочке. Это надо понимать и выстоять».
«Темник» комментирует реакцию Анкары:
«Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сегодня подтвердил атаку на инфраструктуру "Турецкого потока", зафиксировав тем самым заинтересованную позицию Турции. Которая диаметрально отличается от той, что заняла в свое время Германия после подрыва "Северных потоков". Круг замкнулся. Если бы "СП" действительно разрушила некая "украинофильская" группа самодеятельных пловцов-аквалангистов, действуя с туристского судна, так в Черном море провести аналогичную операцию было бы еще проще. У Украины есть собственный выход в море, и не надо было бы оставлять следы при аренде яхты. Дело как раз в том, что для осуществления подобного необходимо участие боевых кораблей. Но на черноморской акватории диверсионным силам третьих стран не позволяют действовать Черноморский флот РФ и ВМС Турции. А желание уничтожить газопровод, как видим, имеется, и сильное. Но концы в воду спрятать не получается, Анкара, в отличие от Берлина, не проявляет готовность "засунуть голову в песок". Поэтому приходится действовать в открытую, с помощью БПЛА».
«Логика Маркова» связывает эскалацию с грядущей инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа:
«Эскалация происходит в обмене ударами. Сейчас они начались по газовой инфраструктуре. До этого по ней не били. Но сначала ВСУ нанесли удар по станции перекачки газа "Русская", которая качает газ на газопровод "Турецкий поток". А вчера армия России нанесла удар по крупнейшему газовому хранилищу в городе Стрый во Львовской области и по другим объектам. В ответ, как заявило Минобороны России. Причина эскалации – Зеленский хочет доказать Трампу, США и Европе, что никаких шансов на подписание мира нет».
«338» напоминает, что атаки на инфраструктуру, входящую в «Турецкий поток», прогнозировались еще летом позапрошлого года:
«Уже не стесняясь говорят, что Европа спровоцировала "газовую войну", Штаты эту войну запустили или помогли запустить, а европейский газовый рынок оказывается под угрозой: СПГ не так просто будет заполнить ПХГ на следующую зиму и обеспечить текущие потребности. Что же касается Киева как потенциального исполнителя диверсий на южных "потоках", то и на эти действия Москве есть чем ответить: интенсификация разведки и добычи углеводородов на остатках украинской территории, игры с "биометаном", в том числе для экспорта в Европу, для которых используются те же самые ПХГ, пусть и объемы добычи пока скромны, не остаются незамеченными. Так что эти "альтернативные" ПХГ, активно осваиваемые Киевом, могут быть "откинжалены" точно так же, как это было сделано практически ровно год назад».
Попытка Киева купить Горловку за миллион долларов
В среду ФСБ и Минобороны России сообщили, что осенью 2023 года накануне очередного саммита НАТО представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины пытались подкупить российских военных. Им обещали миллион долларов и переезд в одну из стран ЕС за оставление позиций у Горловки в ДНР. После этого с украинцами вели переговоры представители российской контрразведки. Они получили от ГУР 100 тысяч долларов аванса и вскрыли позиции ВСУ, после чего по этим координатам был нанесен мощный удар.
«РосСкандал» подчеркивает, что полученный от ГУР аванс был потрачен на нужды российской армии:
«По врагу долбанули артой, а деньги пошли на закупку материально-технических средств для бойцов СВО. Так их, мужики! У Украины все так плохо с достижением перемоги, что она уже пытается ее купить! Берем аванс, накрываем артой, закупаем дроны и добиваем!»
«Безграничный аналитик» отмечает, что украинцы в очередной раз сами себя перехитрили:
«Украинцы за сто тысяч долларов фактически организовали удар по собственным позициям вместо прорыва вглубь российской обороны. Вообще в стремлении подкупить и прорваться в тыл присутствует нечто неуловимо украинское. Сразу вспоминаются многочисленные анекдоты про украинских прапорщиков и их сверхспособности. При этом особенно забавно должно быть американцам и Евросоюзу. Представьте себе, как им читать эту новость. Ведь это же не заработанные Украиной деньги тратили на подкуп российских военных, а средства из западной финансовой помощи. Очень интересным будет отчет с указанием трат в сто тысяч долларов на нанесение удара по своим же позициям. Короче говоря, украинская разведка сама себя переиграла и уничтожила. Можно, кстати, не сомневаться, что они никаких выводов не сделают и попробуют провернуть свои махинации на другом участке фронта. Совершенно необучаемые экземпляры».
«Мюсли вслух» подтверждают, что пляски на этих граблях Киеву особенно милы:
«Уже не первая история о том, как ВСУ, судя о других людях по себе, пытаются подкупить российских военных, суля им бочку варенья да корзину печенья деньги и переезд в ЕС. Как и в случае с попытками угона вертолета Ми-8, оснащенного средствами радиоэлектронной борьбы (об этом сообщали в ноябре прошлого года), и стратегического бомбардировщика Ту-22М3 (июль 2022 года), очередные потуги противника обернулись для него собственным чувствительным ущербом. Если в приведенных выше случаях оперативная игра наших спецслужб позволяла вскрыть неприятельские позиции ПВО и аэродромы для нанесения по ним огневого поражения, то на этот раз потери понесли элитные подразделения ВСУ. Российская контрразведка вновь доказала свой высокий профессионализм, а мы еще раз убедились, что чувство долга и патриотизм присуще всей нашей армии. Впрочем, сомнений и в том, и в другом не было и нет».
«Кусь Zа Русь» отмечает, что ГУР действует в логике своих приоритетов:
«Видать, очень не хотелось воевать, а отчитаться о "перемоге" было необходимо. <…> Это не первая попытка украинской разведки использовать халявные американские деньги для подкупа наших военных. Украинцам, продавшим свою страну, не понять, что могут быть другие приоритеты. Наш – очистка Украины от нацистов».
Усиление НАТО на Балтике
НАТО решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике. Альянс запускает миссию «Балтийский страж» (также переводят как «Балтийский постовой», «Балтийский караул») для защиты Балтийского моря, сообщил во вторник генсек НАТО Марк Рютте на встрече с лидерами стран блока в регионе.
«Всевидящее око» умиляется формулировкам:
«Редакции Ока очень нравится формулировка этой новости: страны НАТО хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтии. Порядок, основанный на правилах, а также поляки в лице Туска, который озвучил эту блестящую идею – никогда не подводят. Если можно обнаглеть до края и через край, они непременно это сделают. Если можно начать вести себя как "повелители и хозяева" там, куда их вообще не звали – они ровно так себя и поведут. Слово "нейтральные" вслед за "демократические", "суверенные" и "правдивые" тоже готовится претерпеть идейные изменения: теперь это будут воды, в которых НАТО можно все, а остальным нельзя ничего, потому что у них лица недостаточно свободные и толерантные».
Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что НАТО нарушает международное право:
«Все это сделано для того, чтобы ввести группировку из 10 кораблей в Балтийское море, осуществлять досмотр судов, которые не понравятся вот этим ребятам, они пытаются подвести под это юридическую базу, но все равно это нарушение международного морского права. Под этим соусом они могут остановить любое судно, кроме того, судно, которое под флагом РФ, это объект экстерриториальности, попытка захватить такой корабль без разрешения капитана является покушением на российскую территорию».
«Мышь в овощном» напоминает, что ничего принципиально нового в решении НАТО нет:
«Наши "партнеры" последовательно осуществляют эскалацию напряженности на данном направлении. Новые заявления Брюсселя и лимитрофов просто фиксируют и формально легитимизируют происходящее, сами же процессы запущены не вчера и не позавчера. И конечная цель этих процессов – добиться стратегического преимущества перед Россией на Балтике и в прилегающих регионах. Не потому, что они что-то говорят – а потому, что они это делают. Ну и реагировать, как представляется с нашего дивана, стоит не на слова – а на реальные угрозы, а они в данном случае совершенно реальны. До какой черты выступающие от имени НАТО силы готовы довести данное противостояние? Мы не знаем – но настроены они, очевидно, весьма серьезно».
«Добрый Морячок» показывает, какие суда начали реализацию балтийской миссии НАТО:
«Гидрографический корабль А 803 Luymes – Нидерланды и тральщик М 1068 Datteln – ФРГ в рамках операции НАТО Baltic Sentry ("Балтийский часовой") зашли в Финский залив. Операция на днях анонсирована генсеком НАТО Рютте и предполагает защиту важной инфраструктуры в Балтийском море, якобы следствие обрыва кабелей и повреждения газопровода в восточной части Балтики. Теперь, как в известном фильме, ждем "Ответный ход" и в целом как это повлияет на нашу логистику».
«Северяночка» подозревает, что НАТО планирует осуществлять диверсии на Балтике руками украинцев:
«Сперва Дональд Туск на встрече с Зеленским обсудил проблемы безопасности и совместные действия на Балтике. Теперь Кир Стармер приезжает в Киев, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях. В свете последних событий в Балтийском регионе, где европейские страны объединились в коалицию и приступили к военным мерам, чтобы подорвать экспорт российской нефти, сам собой напрашивается вывод: Запад намерен разыграть в Балтийском море ту же карту, что и на Черном».
Перемирие в Газе
Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа спустя 15 месяцев войны. Сделка предусматривает постепенное освобождение израильских заложников в обмен на заключенных в тюрьмах палестинцев.
«War & Conflict news» отмечает, что после объявления о перемирии Израиль нанес удар по сектору Газа:
«После вчерашнего объявления о подписании договора с Израилем многие палестинцы вышли на улицы городов праздновать перемирие, не зная, что оно начнется не сразу. Об этом не знали и многие боевики ХАМАС, которые повылазили из туннелей, чтобы присоединится к радостным толпам. В итоге израильтяне использовали эту дезинформацию для нанесения множества ударов как по таким собраниям, так и беспорядочно поражая дома мирных жителей. На данный момент известно о 81 погибшем в результате налетов и более 200 раненых. Помимо этого, Нетаньяху уже успел объявить, что ХАМАС отказался от договора и вообще пытается саботировать его исполнение. В ответ палестинские формирования назвали это ложью, объявив, что привержены всем пунктам перемирия. Такая ситуация ставит под вопрос, будет ли Израиль вообще начинать перемирие».
«Аналитическая служба Донбасса» полагает, что радоваться рано:
«Рано Трамп стал ликовать и радоваться своей "дипломатической победе". Тель-Авив – не самый надежный союзник США, и соблюдать договоренности в Израиле любят так же, как и на Украине. КСИР уже объявил, что Израиль пытается сорвать заключение мира, и призвал готовится к войне».
«АДЕКВАТ Z» тоже настроен скептически:
«Прочитал за вечер и утро немало официоза и комментариев к вроде как достигнутому перемирию в Газе. Оценил меру скрежета зубовного по этому случаю в Израиле – перемогой условия назвать сложно и при желании. И отдельно оценил, что во всем этом уравнении про хуситов, уже год безнаказанно кошмарящих судоходство в Красном море, ни слова. <…> Формальный повод для того, чтобы остановиться на каком-то из этапов выполнения соглашения, если оно, понятно, будет выполняться, у них в принципе есть. Остановятся ли по факту или вместо этого, например, выкатят новые заведомо невыполнимые условия для остановки, загадка. Ответ на которую отразит текущие представления о прекрасном не только их самих, но и Ирана. Общему ущербу от уже состоявшегося воздействия на суэцкий трафик счет идет, пожалуй, на десятки миллиардов, и на одном этом основании кажется, что вопрос сейчас будет решаться путем самого ожесточенного торга. Который мог и уже непублично стартовать параллельно основной части мирного процесса».
«КАСТОРКА» рассуждает о том, кто заинтересован в продолжении войны:
«Война в Секторе Газа заканчивается, как ранее закончилась и война в Ливане. Более того, хуситы Йемена уже заявили о том, что они согласны с условием перемирия и прекращают свои атаки Израиля с 19 января. Отметим, что эти две войны, начавшиеся с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, были развязаны "Глубинным государством" с целью начать Третью мировую войну. В этой войне также был заинтересован и глава правительства Израиля Нетаньяху, который уже давно стал фигурантом целого ряда уголовных дел и, скорее всего, уже в ближайшее время уйдет в отставку и отправиться в суд, а затем и в тюрьму. Неудивительно, что прекрасно понимая расклад событий, Нетаньяху всячески провоцировал конфликт на Ближнем Востоке, пытаясь втянуть в него Иран и США».
«Turkic OccidentⱯlist» пытается понять, включает ли соглашение о перемирии ликвидацию ХАМАС:
«Некоторые каналы пишут следующее: "Советник Трампа по национальной безопасности Майк Вальц заявил что соглашение о перемирии между Хамас и Израилем включает в себя, что Хамас не будет оставаться вооруженным формированием, и уж точно не будет править сектором Газа". Интерпретация слов Майка Вальца в данном случае некорректная. Если просмотреть оригинал выступления, то Вальц ничего не говорит о том, что соглашение о перемирии включает в себя расформирование ХАМАС и его уход из Газы. И в самом соглашении подобных пунктов нет. На самом деле Вальц говорит лишь, что с соглашением о перемирии война не заканчивается, поскольку Израиль не достиг своей основной цели – покончить с правлением ХАМАС в Газе. Далее Вальц открыто говорит, что как только Израиль получит назад своих военнопленных, он продолжит выполнение это цели. Риторика в основном эмоциональная, и недопустимость продолжения правления ХАМАС Вальц аргументирует тем, что эта организация подобна ИГИЛ и Аль-Каиде (запрещенные террористические организации), и потому и речи не может быть о примирении. По сути советник Трампа намекает, что соглашение о перемирии это всего лишь обман, чтобы дать Нетаньяху возможность продолжать геноцид без препятствий со стороны собственной оппозиции, требующей прекращения огня для возвращения пленников».
Арест южнокорейского президента
В среду впервые в истории Южной Кореи был арестован временно отстраненный, но действующий президент страны Юн Сок Ель по обвинению в мятеже.
«Юань да Марья» отмечает, что правоохранителям фактически пришлось брать дом президента штурмом:
«Служба безопасности главы государства не впускала силовиков в резиденцию, построив у входа баррикады из машин. Но следователям все же удалось проникнуть в комплекс с помощью лестниц. Все это время возле здания, где укрывался Юн Сок Ель, дежурили тысячи его сторонников».
«Мейстер» рассуждает о том, чем арестованный запомнится России:
«То, что для южнокорейских президентов тюрьма – дом родной, это не новость, но раньше все же арестовывали уже покинувших должность. Ныне же арестованный Юн Сок Ель хоть и временно отстранен, но останется главой государства. Ему предъявляют обвинение в мятеже на фоне декабрьской попытки ввести в стране военное положение. При этом сам фигурант говорит, что решил добровольно явиться на допрос. Чем дело закончится, гадать не будем. В части наших интересов будем помнить, что Южная Корея – один из крупнейших производителей оружия среди союзников США. Отметим, что арестованный президент был одним из наиболее активных сторонников усиления конфронтации с КНДР, но даже его не удалось продавить на прямые поставки оружия на Украину. Вероятность того, что следующий будет более склонен к этому, представляется крайне невысокой».
«Россия в глобальной политике» отмечает, что для Юн Сок Еля есть и хорошая новость:
«Война войной, а обед по расписанию. Осажденный и обложенный уголовными делами президент Южной Кореи получил ежегодную прибавку к жалованию».
«Politics is Fun» приводит южнокорейский политический контекст:
«Важно помнить, что Высокий суд Сеула еще рассматривает апелляцию лидера оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мена. Прошлой осенью он был признан виновным в лжесвидетельстве и приговорен к одному году тюрьмы с отсрочкой приговора на два года. Если суд подтвердит приговор, он лишится своего депутатского мандата и не сможет участвовать в ближайших президентских выборах. (На самом деле ему предстоят еще процессы по другим обвинениям, включая коррупцию, но это уже потом.) Так что в идеале возможна ситуация, когда и мятежный президент, и его главный соперник одновременно будут исключены из политической борьбы. Вот это был бы поворот! Вот это была бы интрига!»
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