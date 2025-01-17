Телеграм: Атака на «Турецкий поток» и миллион за Горловку

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В понедельник Минобороны России сообщило, что Киев для прекращения поставок газа в Европу атаковал девятью БПЛА компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В ходе отражения налета подразделения ПВО сбили все украинские беспилотники.

«Срочно и точно – Эхо-ТВ» пишет, что этой атакой Киев шантажирует Европу:

«На фоне недавних визитов европейских политиков в Москву Украина решила окончательно испортить свои отношения с западными странами. На этот раз ВСУ нанесли удар беспилотниками по последнему маршруту поставок газа из России в Европу. Даже Европейская комиссия, которая обычно не реагирует на военные преступления Киева, выразила обеспокоенность. Желание Зеленского отключить Европу от российского газа становится все более настойчивым. Последствия атаки дронов на станцию "Русская" рядом с Анапой могли быть катастрофическими для Болгарии, Венгрии и Словакии – стран, входящих в НАТО, которые, впрочем, киевский режим своими союзниками, видимо, уже не считает. Сама же атака только подтвердила слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который назвал Зеленского "попрошайкой и шантажистом"».

«Хлеб Медиа» отмечает, что Украина занимается экономическим терроризмом:

«Все, наверное, заметили, что удары со стороны Украины направлены вовсе не на военные объекты, а на инфраструктуру и гражданских. Первое направление решает вопросы подрыва экономики не только России, но и Европы. Второе обеспечивает подогрев информационного фитиля для продолжения военных действий. И все это выгодно только двум странам: США и Великобритании. Хотя между этими "партнерами" тоже не обходится без соперничества. Ну и, конечно, чрезвычайно важно для Зеленского, так как наступление мира грозит ему в лучшем случае сроком, а то и виселицей. От своих же граждан. Россию невозможно победить на поле боя – это во-первых, а во-вторых, экономические поражения гораздо больнее бьют и дольше "лечатся". Возродить разрушенное производство – это время и деньги. Это остановка работы, продаж, минус рабочие места и далее по цепочке. Это надо понимать и выстоять».

«Темник» комментирует реакцию Анкары:

«Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сегодня подтвердил атаку на инфраструктуру "Турецкого потока", зафиксировав тем самым заинтересованную позицию Турции. Которая диаметрально отличается от той, что заняла в свое время Германия после подрыва "Северных потоков". Круг замкнулся. Если бы "СП" действительно разрушила некая "украинофильская" группа самодеятельных пловцов-аквалангистов, действуя с туристского судна, так в Черном море провести аналогичную операцию было бы еще проще. У Украины есть собственный выход в море, и не надо было бы оставлять следы при аренде яхты. Дело как раз в том, что для осуществления подобного необходимо участие боевых кораблей. Но на черноморской акватории диверсионным силам третьих стран не позволяют действовать Черноморский флот РФ и ВМС Турции. А желание уничтожить газопровод, как видим, имеется, и сильное. Но концы в воду спрятать не получается, Анкара, в отличие от Берлина, не проявляет готовность "засунуть голову в песок". Поэтому приходится действовать в открытую, с помощью БПЛА».

«Логика Маркова» связывает эскалацию с грядущей инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа:

«Эскалация происходит в обмене ударами. Сейчас они начались по газовой инфраструктуре. До этого по ней не били. Но сначала ВСУ нанесли удар по станции перекачки газа "Русская", которая качает газ на газопровод "Турецкий поток". А вчера армия России нанесла удар по крупнейшему газовому хранилищу в городе Стрый во Львовской области и по другим объектам. В ответ, как заявило Минобороны России. Причина эскалации – Зеленский хочет доказать Трампу, США и Европе, что никаких шансов на подписание мира нет».

«338» напоминает, что атаки на инфраструктуру, входящую в «Турецкий поток», прогнозировались еще летом позапрошлого года:

«Уже не стесняясь говорят, что Европа спровоцировала "газовую войну", Штаты эту войну запустили или помогли запустить, а европейский газовый рынок оказывается под угрозой: СПГ не так просто будет заполнить ПХГ на следующую зиму и обеспечить текущие потребности. Что же касается Киева как потенциального исполнителя диверсий на южных "потоках", то и на эти действия Москве есть чем ответить: интенсификация разведки и добычи углеводородов на остатках украинской территории, игры с "биометаном", в том числе для экспорта в Европу, для которых используются те же самые ПХГ, пусть и объемы добычи пока скромны, не остаются незамеченными. Так что эти "альтернативные" ПХГ, активно осваиваемые Киевом, могут быть "откинжалены" точно так же, как это было сделано практически ровно год назад».

