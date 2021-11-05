Телеграм: Антиваксеры, ЦРУ и грязный Глазго
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Москва и её мигранты
В понедельник РБК опубликовал интервью с вице-мэром Москвы Андреем Бочкаревым, который среди прочего сообщил, что власти Москвы подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках. По его словам, благодаря автоматизации рабочих процессов на стройках будут заняты в три раза меньше людей, а зарплата у них будет в 2-3 раза больше.
Политик Андрей Метельский поддерживает решение московских властей:
«В качестве стратегии решения проблемы нехватки рабочей силы в строительстве считаю правильным ориентир на большую технологичность отрасли. Ведь когда мы говорим о том, что нам не хватает на стройках 40% мигрантов, это значит, что нам не именно мигрантов не хватает, а людей, готовых заниматься тяжелым физическим трудом за невысокую зарплату. Город решал проблему за счет мигрантов. Теперь планирует решать за счет технологий. И мы видим, что привычный страх многих людей перед механизацией, из-за которой уменьшается количество рабочих мест, здесь неуместен. На такую работу мало кто претендует. А вот квалифицированные рабочие с соответствующей зарплатой на новые стройки очень даже понадобятся. Что ж, теперь ждем от вице-мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева реальный план модернизации отрасли, дело хорошее».
«Методичка» считает, что это решение может определенным людям не понравиться:
«Вице-мэр Москвы по строительству неожиданно выступил против завоза трудовых мигрантов. <…> Вопрос, насколько с ним согласны строительный бизнес и провинция. Но в любом случае чиновник обрисовал качественно новую картину мира, где на место орд мигрантов-полурабов приходят чистенькие рабочие-инженеры из фильмов Discovery. Запрос россиян удовлетворен».
«ИА "Стекломой"» настроен скептически:
«Надеемся, все понимают, что декларируемый "отказ от труда мигрантов на стройках Москвы" на практике обернется полномасштабной ускоренной паспортизацией этих самых мигрантов».
В среду стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию.
«Темник» отмечает, что многие СМИ попытались исказить слова Бастрыкина:
«На самом деле Александр Бастрыкин аргументированно изложил необходимость кодификации всего миграционного законодательства. Что, конечно же, является правильной, если не прорывной идеей. Просто потому, что любое наведение порядка (особенно в такой сфере, как трудовая миграция, где повсеместно присутствуют различные правовые "серые зоны") по определению не может быть плохим начинанием. Но СМИ, естественно, стали тиражировать преимущественно фрагмент об обязательной геномной регистрации всех въезжающих в РФ. Правовую модель для такой новации, подобрать, безусловно, будет нетрудно. Подобная регистрация, как и сам въезд в страну – дело добровольное. А вот с этической точки зрения обязательная геномная регистрация выглядит, само собой, как полный треш. Масс-медиа любят скандалы, а их аудитория не любит длинные тексты. Поэтому неудивительно, что в "сухом остатке" в повестке доминирует только биометрия. Естественно, предложенная постановка вопроса предоставляет широкое поле для дискуссии о правах личности, дискриминации по признаку национальности или гражданства. А также для страхов, что впоследствии, для окончательного восстановления справедливости, геномная регистрация станет обязательной уже для всех без исключения».
«Империя курильщика» исследует причину потребности в трудовых мигрантах:
«Причина дефицита людей не связана с тем, что русские не хотят работать или что русских нет. И массовый завоз мигрантов эту проблему не решает! А причины две, и они взаимосвязаны. 1-ая причина. Это та самая концепция городов миллионников, где создается инфраструктура уровня западной Европы. Заводы располагаются близ небольших городов. Завод в черте Москвы, даже в черте Химок ставить дорого, если не сказать невозможно. А инфраструктура такого города, как, например Киржач во Владимирской области, где население 40 тыс. человек, проигрывает даже Владимиру, не говоря уже о Москве. И все люди уезжают оттуда. Не то что талантливые, а почти все вообще. <…> 2-ая причина. Разваленное среднее-специальное образование! Тотально и полностью! Кого выпускают из ПТУ? Ландшафтных дизайнеров, парикмахеров, максимум автослесарей».
Спутник и его антиваксеры
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью «Известиям» о создании теста, который поможет определить, проходил человек вакцинацию или купил сертификат. По его словам, маркером успешно проведенной прививки «Спутником V» или «Спутником Лайт» выступает наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который крайне редко встречается у человека.
«Доктор прописал» отмечает неясности:
«В тексте ничего не сказано, как насчет других вакцин от коронавируса, подходит ли тест для них. И определить, был человек вакцинирован или нет, можно только тогда, когда он уже в больнице».
«Смотровая Военврача» пишет, что конспирологи посрамлены:
«Тест на "Спутник": все прозаично. Как и объясняло все прогрессивное человечество, точнее, адекватные спецы, речь шла об антителах к носителю, точнее, к мембранным белкам Ad26. Никаких тебе "чипов, химтрейлов, оксидов графена и убийственно-токсичного триса". Сплошная банальная иммунология. Даже не интересно».
«Без рецепта» указывает, что массовое применение теста прекратит спекуляции о мнимой неэффективности «Спутника»:
«Судя по всему, разработчикам вакцины порядком надоел тезис "привитые так же часто оказываются в реанимации". Данные показывают, что шансы госпитализации значительно уменьшаются, даже не говоря о снижении смертности. Масштабно обкатать новинку не успели, проверили меньше сотни пациентов в реанимации. По словам Гинцбурга, около 80% из них оказались без антител. Поддельные сертификаты уже стали настоящем бичом системы здравоохранения. Сообщения об уничтожаемой вакцине приходят регулярно, проблемой даже заинтересовались в ЕС, куда россияне могут въезжать по поддельным QR-кодам».
А «Всевидящее око» комментирует новость о том, что Росздравнадзор поручил территориальным органам выявлять медработников и граждан, которые принимают участие в антипрививочной кампании и распространяют заведомо ложную информацию о вреде вакцинации:
«Уже слышим громкие крики про новую "охоту на ведьм", "попираемую свободу слова" и т. д. Тут хочется заметить, что если явление, которое маскируют словами "свобода слова", отбирает жизни в массовом порядке, то это не свобода слова, а что-то другое. Ведьмы же и мракобесы, как видно по активности антиваксеров, у нас вполне себе настоящие. Кстати, обе статьи УК, подведенные под новые распоряжения, тоже не вчера появились в Кодексе. Напомним, речь в них идет о заведомом распространении ложной информации, потенциально ведущей к потере здоровья, смерти или иным тяжким последствиям. Наказывается такая деятельность сроком до трех лет. Не то чтобы мы кому-то такого желали. Однако некоторым пора уже подумать о том, что за ахинею они несут и чем это может обернуться для окружающих и для них самих».
ЦРУ и его визиты
В Москве с двухдневным визитом побывал директор ЦРУ Уильям Бернс. Он встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
«Политика Страны» считает, что российско-американские отношения лучше, чем кажутся:
«Пока на словесном фронте между США и Россией идут жесткие заявления в стиле холодной войны, реальные отношения между двумя странами отнюдь не столь однозначно негативны. Так, сегодня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. <…> А вчера "Нью-Йорк Таймс" написала о неафишируемых переговорах между двумя странами по целому кругу вопросов».
«АРМАГЕДДОНЫЧ» предостерегает от позитивных ожиданий:
«Говорить с американским начальством можно. И договариваться с ним, когда это ему до зарезу нужно, можно. Только верить ему ни в чем нельзя. Нет там такого человека и не будет его ни при каких раскладах – если это учитывать, так чего же контакты с Вашингтоном не поддерживать? Милое дело. Только следить надо за их руками, ни одно слово не воспринимать, как что-то серьезное, пока не получены не только подписи, которые сами по себе ничего не стоят, но и гарантии, а также не включен реальный, простой и действенный механизм проверки – двойной, тройной, а хоть бы и десятерной, если ситуация того требует».
«АДЕКВАТ» полагает, что Бернс приезжал торговаться:
«Визит в Москву директора ЦРУ и Патрушева в качестве его первого собеседника я бы не понимал буквально, то есть что разговоры носят исключительно профильный характер. Тема "твердой" безопасности – это скорее к военным с обеих сторон, которые диалог между собой худо-бедно поддерживают, а чисто спецслужбистская повестка не выглядит достаточным основанием для вояжа на несколько дней с несколькими раундами переговоров на разных уровнях. Здесь не менее, а скорее и более, важно, что Бернс несколько лет работал послом в России в лучшие для двусторонних отношений времена. И текущую его миссию я бы оценивал скорее из этой когдатошней позиции. Спецпредставитель по вопросам завязывания большого торга, как-то так. Основной подтекст которого с их стороны, естественно, китайский. Никаких иллюзий об успешности и тем более быстрой успешности этого торга быть не должно: их возможный "бюджет" и наша гипотетическая "цена" друг от друга крайне далеки и без очень больших уступок одной из сторон между собой несовместимы никак. Именно очень больших и именно одной, и конкретно той, которая кровно заинтересована в изменении сегодняшнего трехстороннего статус кво».
«Последний Инсайдер» утверждает, что Бернс прилетал за хакерами:
«Глава ЦРУ прилетел в Москву за хакерами, чьей выдачей Вашингтон обусловил дальнейшие шаги по принятию Конвенции о кибербезопасности (и развитие Женевского диалога, включая новую встречу глав двух государств, о желательности которой в последнее время весьма неуклюже сигнализирует Кремль). Список преступников, "совершающих атаки на американские предприятия и учреждения", Патрушеву заблаговременно передавала Энн Нойбергер, профильный заместитель советника президента США. При любом исходе проблемы публично о нем не объявят: в списке искомых, помимо украинцев, белорусов и жителей дальнего зарубежья, имеются и росграждане, выдача которых на суд и расправу запрещена Конституцией».
«Политджойстик/Politjoystic» отмечает, что американцы зачастили в Москву:
«Сначала Нуланд из Госдепа прилетала в Москву, теперь Бернс (глава ЦРУ). Причем с разницей в 3 недели. Такая частота и встречи именно в Москве говорят об огромном интересе США к каким-то темам и срочности их обсуждения с Кремлем. Не сомневаюсь, что итоги тут же докладываются Президентам Байдену и Путину. Большая сделка все ближе?»
Украина и наш уголь
Россия остановила поставки энергетического угля на Украину в связи с растущим внутренним спросом. Кроме того, Украина осталась без импорта электроэнергии из России и Белоруссии.
В конце прошлой недели Киев заявил, что украинские компании уже подписали контракты на импорт угля из Польши, Казахстана и ЮАР. На этой неделе в Верховной раде обвинили Россию в блокировании поставок угля из Казахстана.
«Kotsnews» допускает, что это может быть связано с применением украинскими военными турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе:
«Ну что, первый день энергетической блокады Украины. <…> Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на 1 ноября повысилась на 25,7%. На 29 октября на складах ТЭС и ТЭЦ Украины оставалось около 600 тыс. тонн угля. При норме на ноябрь – около 2,5-3 млн тонн. Менее чем на десять дней топлива осталось на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС. Хотелось бы, конечно, верить, что это связано с первым применением Украиной Байрактара, ее выкрутасами в серой зоне и атаками коптеров на мирное население. Но боюсь сглазить».
«Мышь в овощном» полагает, что о блокаде речь не идет:
«Коллеги, а стоит ли так глобально про "энергетическую блокаду Украины"? Насколько небратья в данной ситуации заслуживают столь жертвенного образа, тем более – в привязке к нашим действиям? - Прекратили поставки? - Прекратили. - Почему? - Ну, вот так получилось, ничего личного. Извините, плохо слышно, давайте попозже созвонимся. Когда? Скажем, после Нового года».
«Неистовый мольберт» предвидит вал обвинений из Киева в адрес Москвы:
«Говорят, запасов уголька в незалежной – кот наплакал, до декабря в лучшем случае. А дальше украинцев ждут братские закупки, например у поляков. По братским ценам. С наценкой за Волынскую резню и Львовщину. А это значит, не за горами плач из стольного града Киева на весь мир и его окрестности. Мол, Москва использует новое энергетическое оружие. Мол, если в России так много энергоресурсов, она обязана обеспечить ими все остальное человечество. Ниже рыночных цен, разумеется. В общем, полным ходом идет переосмысление заветов незабвенного нашего Адама Смита. Но тогда и нам есть что сказать. Почему Турция, Кипр, Италия, Греция, Испания и прочие милые страны используют против нас климатическое оружие? У нас, на карте, куда не ткни – либо Норильск, либо Салехард, либо Мурманск. А мы тоже хотим получать солнечные ванны! Разумеется, по актуальным, согласно новой экономической теории, ценам. 5 звёзд в первой линии за 10к рублинских с одного жителя России за 2 недели. Так вижу».
«Высокое напряжение» констатирует, что дефицит топлива для украинских ТЭС стал критичным:
«Не исключается режим веерных отключений, практиковавшихся в 1990-х. О скромных запасах угля на складах сообщалось еще летом. <…> Некоторые политологи начали высказывать позицию, что это хитрый шаг – через уголь принудить Киев к неформальному признанию Донбасса, чтобы потом говорить о прецеденте. Если власти Украины пойдут на такие переговоры, то ДНР и ЛНР будут официально признаны и смогут претендовать на неограниченную автономию. Так или иначе, но зима ожидается сложной для украинской энергетики. По словам депутата Верховной рады Вадима Денисенко, этот отопительный сезон будет даже сложнее, чем в 2014-м. Угля меньше необходимого запаса в 3,8 раз».
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Молдавия и Литва предают Украину в условиях энергокризиса, покупая энергоресурсы у России.
«338» комментирует реакцию молдавского президента Майи Санду:
«Так ли уж предают? Дружба – дружбой, но греться надо. И в этом отношении интересно сегодняшнее интервью в "Ъ" с гражданкой Санду на тему того, что поддерживать и демонстрировать позицию можно, но газ, будьте любезны, прокачивайте и желательно со скидкой и на наших условиях. Тем более может ли речь идти о предательстве, если прокачка газа все равно будет идти через территорию Украины?»
Глазго и их климат
В шотландском Глазго проходит конференция ООН по изменению климата, известная как COP26. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин отказались от ее посещения. Многие другие мировые лидеры приехали. Британские СМИ отмечали, что в международном аэропорту Глазго скопилось более 400 самолетов, многие из которых частные. По оценкам, самолеты борцов за экологию только за перелет в Глазго выбросили в воздух 13 тыс. тонн углекислого газа. По подсчетам британской газеты The Telegraph, за все время проведения саммита в атмосферу будет выброшено столько же CO2, сколько 4200 британцев выбрасывают за год. В кортеже одного только президента США Джо Байдена насчитали около 30 автомобилей.
Политолог Малек Дудаков называет саммит «сумбурным»:
«Фактически никаких знаковых решений там принято не было – страны не утвердили дат отказа от угля и не договорились о снижении затрат на поддержку рынка углеводородов. Байден во время саммита признал особую иронию в том, что тот проходит в условиях масштабного энергетического кризиса. И Белому дому прямо сейчас приходится упрашивать ОПЕК увеличивать добычу нефти и газа – при этом на словах продвигая декларативные "зеленые" тезисы о постепенном отказе от углеводородов. Зато гостям саммита удалось несколько дней покутить, порадовать друг друга "прогрессивными" нововведениями вроде отказа от горячей воды, что якобы помогает экологии. И повосхищаться предложениями принца Чарльза заставить население жить по законам военного времени – ради наступления "зеленой" утопии».
Журналистка Анастасия Попова пишет о том, как главный европейский борец за климат личным примером демонстрирует заботу об экологии:
«Главный в Еврокомиссии борец за спасение климата Урсула фон дер Ляйен для своих деловых поездок не брезгует использовать частный самолет. Британские газеты подсчитали, что в 18-ти из 34 случаев она выбрала именно такой вид транспорта, несмотря на количество вредных выбросов CO2. Например, добиралась так по воздуху из Вены в Братиславу (путь составил всего 50 километров), из Брюсселя в Лондон... Поездом – негоже, на машине, видимо, лень».
«Мюсли вслух» объясняют логику фон дер Ляйен:
«Так самолетом расстояние между Веной и Братиславой всего 50 километров, а поездом – 65, машиной – все 80. Экономия!»
Президент США Джо Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Владимира Путина за их отказ от участия в саммите. О российском президенте Байден сказал: «У него тундра горит. Буквально горит тундра. У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать».
Политолог Дмитрий Дробницкий считает, что России не нужно играть в чужие климатические иглы:
«Попытка сыграть с глобальным начальством в климатическую игру не сделает нас "хорошими" в его глазах. А рациональные аргументы никого не убедят. Между тем, силы надо бросить не на "углеродную отчетность", а на просчеты реальных последствий естественного изменения климата. Хозяйственный механизм надо адаптировать, а не в сомнительных не-наших играх участвовать».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на слова Байдена о горящей тундре. Он напомнил, что лесные пожары происходят по всему миру, в том числе в США, и отметил, что Россия не только борется с пожарами, но и диверсифицирует энергобаланс, что уже дало результат.
«Мейстер» предвидит новый тип санкций:
«Обмен мнениями на уровне Путина и Байдена по проблеме природных пожаров наводит на мысль о еще одной проблеме обозримого будущего: санкционная политика в части экологии. Думается, мимо этого инструмента наши партнеры не пройдут, и попытки ввести санкции против "неэкологичных" российских ресурсов, добытых "в горящей тундре/тайге/степи" (нужное подчеркнуть), мы еще увидим. Если же брать внутриполитический аспект, то проблема природоохраны очевидно будет становиться одним из ключевых маркеров оценки работы и губернаторов, и крупного бизнеса, и отраслевых ведомств – потому что внешняя политика внешней политикой, а внутри страны время безнаказанных шалостей прошло, что показывают и свалочная история, и события в Норильске, и законопроект о ликвидации экологического ущерба, и многое другое».
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