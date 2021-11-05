Телеграм: Антиваксеры, ЦРУ и грязный Глазго

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Россия остановила поставки энергетического угля на Украину в связи с растущим внутренним спросом. Кроме того, Украина осталась без импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

В конце прошлой недели Киев заявил, что украинские компании уже подписали контракты на импорт угля из Польши, Казахстана и ЮАР. На этой неделе в Верховной раде обвинили Россию в блокировании поставок угля из Казахстана.

«Kotsnews» допускает, что это может быть связано с применением украинскими военными турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе:

«Ну что, первый день энергетической блокады Украины. <…> Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на 1 ноября повысилась на 25,7%. На 29 октября на складах ТЭС и ТЭЦ Украины оставалось около 600 тыс. тонн угля. При норме на ноябрь – около 2,5-3 млн тонн. Менее чем на десять дней топлива осталось на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС. Хотелось бы, конечно, верить, что это связано с первым применением Украиной Байрактара, ее выкрутасами в серой зоне и атаками коптеров на мирное население. Но боюсь сглазить».

«Мышь в овощном» полагает, что о блокаде речь не идет:

«Коллеги, а стоит ли так глобально про "энергетическую блокаду Украины"? Насколько небратья в данной ситуации заслуживают столь жертвенного образа, тем более – в привязке к нашим действиям? - Прекратили поставки? - Прекратили. - Почему? - Ну, вот так получилось, ничего личного. Извините, плохо слышно, давайте попозже созвонимся. Когда? Скажем, после Нового года».

«Неистовый мольберт» предвидит вал обвинений из Киева в адрес Москвы:

«Говорят, запасов уголька в незалежной – кот наплакал, до декабря в лучшем случае. А дальше украинцев ждут братские закупки, например у поляков. По братским ценам. С наценкой за Волынскую резню и Львовщину. А это значит, не за горами плач из стольного града Киева на весь мир и его окрестности. Мол, Москва использует новое энергетическое оружие. Мол, если в России так много энергоресурсов, она обязана обеспечить ими все остальное человечество. Ниже рыночных цен, разумеется. В общем, полным ходом идет переосмысление заветов незабвенного нашего Адама Смита. Но тогда и нам есть что сказать. Почему Турция, Кипр, Италия, Греция, Испания и прочие милые страны используют против нас климатическое оружие? У нас, на карте, куда не ткни – либо Норильск, либо Салехард, либо Мурманск. А мы тоже хотим получать солнечные ванны! Разумеется, по актуальным, согласно новой экономической теории, ценам. 5 звёзд в первой линии за 10к рублинских с одного жителя России за 2 недели. Так вижу».

«Высокое напряжение» констатирует, что дефицит топлива для украинских ТЭС стал критичным:

«Не исключается режим веерных отключений, практиковавшихся в 1990-х. О скромных запасах угля на складах сообщалось еще летом. <…> Некоторые политологи начали высказывать позицию, что это хитрый шаг – через уголь принудить Киев к неформальному признанию Донбасса, чтобы потом говорить о прецеденте. Если власти Украины пойдут на такие переговоры, то ДНР и ЛНР будут официально признаны и смогут претендовать на неограниченную автономию. Так или иначе, но зима ожидается сложной для украинской энергетики. По словам депутата Верховной рады Вадима Денисенко, этот отопительный сезон будет даже сложнее, чем в 2014-м. Угля меньше необходимого запаса в 3,8 раз».

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Молдавия и Литва предают Украину в условиях энергокризиса, покупая энергоресурсы у России.

«338» комментирует реакцию молдавского президента Майи Санду:

«Так ли уж предают? Дружба – дружбой, но греться надо. И в этом отношении интересно сегодняшнее интервью в "Ъ" с гражданкой Санду на тему того, что поддерживать и демонстрировать позицию можно, но газ, будьте любезны, прокачивайте и желательно со скидкой и на наших условиях. Тем более может ли речь идти о предательстве, если прокачка газа все равно будет идти через территорию Украины?»