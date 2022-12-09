Телеграм: Америка без Бута, а Латвия без осадков

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В четверг Россия и США обменялись заключенными: россиянином Виктором Бутом, приговоренным к 25 годам за торговлю оружием, и американской баскетболисткой, олимпийской чемпионкой Бриттни Грайнер, осужденной за контрабанду гашишного масла. В США многие сочли такой обмен неравнозначным. Так, бывший президент Дональд Трамп назвал его «тупым и непатриотичным» позором для Вашингтона, а экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что этот обмен означает капитуляцию США.

«Мейстер» считает, что Россия от обмена выиграла:

«Очень приятная новость, демонстрирующая на практике что означает "своих не бросаем". Бут занимался специфическим бизнесом, обеспечивающим не только передачу оружия как таковую, но и всегда следующее за оружием политическое влияние, и мало найдется людей, кто сделал для российского влияния в ряде очень сложных регионов больше, чем он. Было американцам за что его не любить и пытаться ловить? Да, разумеется. Было нашим за что им дорожить и пытаться вытащить? Да, конечно, ровно за то же самое, за что американцы его ловили. Виктору Анатольевичу пожелания здоровья и хорошего отдыха. А после этого отдыха он наверняка принесет Родине еще много пользы – связи в этих делах тоже специфические, нарабатываются десятилетиями – и на поколения вперед».

«Харисов о политике» полагает, что политические заложники больше не нужны:

«История с Бутом – это продолжение общей тенденции взаимообмена всех на всех. Политические заложники больше не нужны, можно спокойно обменивать их на своих граждан. Раньше это было инструментом для переговоров, но если нет переговоров, то какой смысл в этих инструментах? Виктор Бут очевидно более серьезная фигура, чем спортсменка-лесбиянка с вредными привычками. Однако ее обменяли, потому что Байдену прямо сейчас нужны политические очки, а использовать Бута не получалось раньше, и дальше вряд ли получится – Москва не слишком идет на контакт. Там больше никого из россиян в их тюрьмах нет? Пока у Байдена падает рейтинг, под шумок можно вытащить на родину всех».

«Киновед» объясняет, почему обмен Бута был болезненно воспринят в США:

«Американская пресса называла его "самым опасным человеком на земле", а министр иностранных дел Великобритании – "продавцом смерти". Его обвинили в том, что он продавал оружие диктаторам, партизанам, полевым командирам по всему миру. В 2005 году на большие экраны вышел боевик под названием "Оружейный барон", главную роль в котором исполнил Николас Кейдж. Как известно, прототипом ключевого персонажа стал именно Виктор Бут. Фильм повторно показывали в кинотеатрах США во время суда над Бутом. "В какой-то момент американцы сами поверили в придуманную ими же историю", – считает его супруга. В этой атмосфере суд присяжных вынес обвинительный вердикт, и В. Бута приговорили к 25 годам заключения».

США добивались освобождения вместе с Грайнер и Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж, но не преуспели.

«Мюсли вслух» считают симптоматичным, что такую крупную фигуру как Бута США обменяли на черную лесбиянку-наркоманку:

«Семья американского гражданина Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам заключения за шпионаж, разочарована тем, что на него не распространялась программа обмена заключенными. <…> В любую другую эпоху взаимоотношений России (СССР) и США обмен Бута на Уилана выглядел бы наиболее логичным развитием сюжета. Однако сегодня за океаном настали времена, когда белый мужчина, обвиняемый по каким-то скучным шпионским делам, гораздо менее выгоден к обмену с точки зрения пиара Белого дома, чем расслабляющаяся наркотиками афроамериканка-лесбиянка. В США оформился новый привилегированный класс, четко олицетворяющий американские ценности XXI века».

