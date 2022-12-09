Телеграм: Америка без Бута, а Латвия без осадков
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его права человека
В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции провел ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных, его предложение поддержал президент и не только:
«Сенатор А. Клишас поддерживал позицию СПЧ по ужесточению ответственности (вплоть до уголовной) за утечку/незаконный оборот персональных данных (ПД) изначально. Надеюсь, что после выхода соответствующего поручения Президента мы вместе с ответственными госорганами сумеем достаточно быстро реализовать поставленную задачу. Крайне важно, чтобы каждый, кто пытается воровать/торговать ворованными персданными, знал о незаконности таких действий и уголовной ответственности за них. Именно поэтому предлагается законодательно закрепить понятие "незаконный оборот персональных данных". Нельзя без наступления правовой ответственности просто так "воткнуть флешку и скачать, а потом слить" чьи-то данные. Это должно стать нормой в нашем цифровом пространстве».
«Русский Сыч» комментирует поднятую президентом тему проблем с водообеспечением Донецка:
«"Путин назвал геноцидом действия ВСУ, которые препятствуют поступлению воды в Донецк", сообщают сегодня из Кремля то, о чем мы с вами, например, говорили еще летом, читая заметку из Донецка. И очень правильно, что тема водного геноцида наконец-то выделена в отдельное производство. Причем сразу вот на таком уровне».
«АДЕКВАТ Z» привлекает внимание к словам Владимира Путина о мобилизованных:
«Путин на встрече с членами СПЧ сообщил текущие данные по мобилизованным: 150 тысяч из 300 продолжают боевую подготовку на полигонах, из еще 150 тысяч боевые задачи выполняют 77, остальные либо ведут подготовку уже в зоне боевых действий, либо находятся на второй-третьей линиях обороны. Три четверти мобилизованных, таким образом, еще не на чаше весов – и никто их туда отправлять не торопится. Когда конкретно придет их время, предсказывать не только сложно, но и не нужно. Но когда оно придет, быть событиям. Не просто большим, но, скорее всего, и решающим. А западные говорящие головы пока могут продолжать куковать, что России позарез нужна передышка, а укры лучше готовы воевать в зимних условиях. А мы эти оценки и прогнозы пока что продолжим запоминать».
Член СПЧ, адвокат Шота Горгадзе рассказывает о поднятых им на заседании вопросах:
«В разговоре с Президентом я поднял тему изменений законодательства в части обязательного участия адвокатов в деле о восстановлении дееспособности, а так же затронул вопросы запрета на русскую культуру за рубежом, что является попранием норм международного права, а проще говоря, глупостью со стороны "коллективного запада"».
«Доктор Z прописал» отмечает, что сказанное российским президентом на встрече с членами СПЧ было немедленно подтверждено экс-канцлером ФРГ:
«Президент России Владимир Путин во время сегодняшней встречи с членами совета по правам человека заметил, что "все европейские партнеры в телефонных разговорах молчат, когда им говоришь, что они должны были быть гарантами минских соглашений". Так уж совпало, что по теме соглашений высказалась и бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель. По словам которой, они были подписаны, чтобы дать Украине время. И она, Украина то бишь, "использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня", и "Украина 2014-2015 годов – это не современная Украина", сообщила экс-канцлер. То есть фрау Меркель фактически прямым текстом заявляет, что и Украина не собиралась соглашения выполнять, и она сама не собиралась сначала Порошенко, а потом Зеленского к этому принуждать. Но как же признать, что лгали и ничего выполнять не собирались? Потому и молчат».
Бут и его баскетбол
В четверг Россия и США обменялись заключенными: россиянином Виктором Бутом, приговоренным к 25 годам за торговлю оружием, и американской баскетболисткой, олимпийской чемпионкой Бриттни Грайнер, осужденной за контрабанду гашишного масла. В США многие сочли такой обмен неравнозначным. Так, бывший президент Дональд Трамп назвал его «тупым и непатриотичным» позором для Вашингтона, а экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что этот обмен означает капитуляцию США.
«Мейстер» считает, что Россия от обмена выиграла:
«Очень приятная новость, демонстрирующая на практике что означает "своих не бросаем". Бут занимался специфическим бизнесом, обеспечивающим не только передачу оружия как таковую, но и всегда следующее за оружием политическое влияние, и мало найдется людей, кто сделал для российского влияния в ряде очень сложных регионов больше, чем он. Было американцам за что его не любить и пытаться ловить? Да, разумеется. Было нашим за что им дорожить и пытаться вытащить? Да, конечно, ровно за то же самое, за что американцы его ловили. Виктору Анатольевичу пожелания здоровья и хорошего отдыха. А после этого отдыха он наверняка принесет Родине еще много пользы – связи в этих делах тоже специфические, нарабатываются десятилетиями – и на поколения вперед».
«Харисов о политике» полагает, что политические заложники больше не нужны:
«История с Бутом – это продолжение общей тенденции взаимообмена всех на всех. Политические заложники больше не нужны, можно спокойно обменивать их на своих граждан. Раньше это было инструментом для переговоров, но если нет переговоров, то какой смысл в этих инструментах? Виктор Бут очевидно более серьезная фигура, чем спортсменка-лесбиянка с вредными привычками. Однако ее обменяли, потому что Байдену прямо сейчас нужны политические очки, а использовать Бута не получалось раньше, и дальше вряд ли получится – Москва не слишком идет на контакт. Там больше никого из россиян в их тюрьмах нет? Пока у Байдена падает рейтинг, под шумок можно вытащить на родину всех».
«Киновед» объясняет, почему обмен Бута был болезненно воспринят в США:
«Американская пресса называла его "самым опасным человеком на земле", а министр иностранных дел Великобритании – "продавцом смерти". Его обвинили в том, что он продавал оружие диктаторам, партизанам, полевым командирам по всему миру. В 2005 году на большие экраны вышел боевик под названием "Оружейный барон", главную роль в котором исполнил Николас Кейдж. Как известно, прототипом ключевого персонажа стал именно Виктор Бут. Фильм повторно показывали в кинотеатрах США во время суда над Бутом. "В какой-то момент американцы сами поверили в придуманную ими же историю", – считает его супруга. В этой атмосфере суд присяжных вынес обвинительный вердикт, и В. Бута приговорили к 25 годам заключения».
США добивались освобождения вместе с Грайнер и Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж, но не преуспели.
«Мюсли вслух» считают симптоматичным, что такую крупную фигуру как Бута США обменяли на черную лесбиянку-наркоманку:
«Семья американского гражданина Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам заключения за шпионаж, разочарована тем, что на него не распространялась программа обмена заключенными. <…> В любую другую эпоху взаимоотношений России (СССР) и США обмен Бута на Уилана выглядел бы наиболее логичным развитием сюжета. Однако сегодня за океаном настали времена, когда белый мужчина, обвиняемый по каким-то скучным шпионским делам, гораздо менее выгоден к обмену с точки зрения пиара Белого дома, чем расслабляющаяся наркотиками афроамериканка-лесбиянка. В США оформился новый привилегированный класс, четко олицетворяющий американские ценности XXI века».
Нефть и её потолок
В понедельник вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше 60 долларов за баррель среди стран «Большой семерки», ЕС и Австралии.
«Energy Today» приводит наблюдение главы израильской компании по мониторингу морских перевозок о том, что российская нефть перестала быть отслеживаемой:
«Ами Даниэль, исполнительный директор Windward, сказал, что за последние шесть месяцев Россия научилась у Ирана и Северной Кореи обходить санкции. Теперь танкеры с российской нефтью могут скрыть связи с Россией посредством "незаконных межокеанских перевозок", могут избежать какой-либо "сертификации цен на свои грузы". Предполагают даже случаи перевозки российской нефти танкерами под флагом Камеруна. А что такого? Теперь вообще мало кто может разобраться, куда идет российская нефть. Может, в Африку, Китай, а может, в и Европу».
«Буровая» рассказывает, как Европа пыталась надышаться перед смертью:
«ЕС резко увеличил импорт нефтепродуктов из России в преддверии введения запрета на них с 5 февраля. В ноябре объем поставок нефтепродуктов из России в ЕС вырос более чем на 500 тыс. б\с по сравнению с октябрем до 1,4 млн б\с. Отгрузка российского дизтоплива в ноябре подскочила на 300 тыс. б\с до 790 тыс. б\с. Данные о поставках показывают, что общий экспорт продуктов из России в ноябре достиг 2,8 млн б\с, что стало самым высоким уровнем с февраля. По данным Insights Global, несмотря на рост импорта, запасы дизтоплива в хранилище Амстердам-Роттердам-Антверпен в ноябре снизились».
«338» дает свою интерпретацию:
«Историю про "потолок цен на нефть" следует читать как "обеспечение украины горючим обходится дорого. И украине, и другим странам". Украинский топливный голод был утолен, пусть и не быстро, Европой. Которая получала нефть либо через "Дружбу" (+схемы с "миксами" – Усть-Луга по-прежнему востребована, Новороссийск по-прежнему отгружает), либо из Саудовской Аравии. И то, и другое Европе недешево. Кроме недешевых нефтепродуктов выросли издержки на поставку Киеву ГСМ – сейчас поток перенаправлен через Болгарию и Румынию, через Польшу также стабильно идет горюче. Даже несмотря на то, что бензовозы имеют приоритет на границе, в очередях из Румынии они стоят 4 дня. Существенно возрос трафик на Дунае. <…> Не будут брать нефть по установленным ценам – могут брать по 60 баксов у того, кто им продаст. О реальном "ценовом потолке" можно будет судить по ситуации с топливом у ВСУ. Наступит он не ближе, чем через пару месяцев – о танкерах, стоящих "про запас" у Нэводари и Констанцы, мы так же упоминали».
«ИнфоТЭК» пишет, что страны Азии плевать хотели на европейские фантазии с ценовыми потолками:
«Российская нефть сорта ВСТО (ESPO) в понедельник торговалась в странах Азиатско-Тихоокеанского региона по цене около $79 за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оценки Refinitiv и данные отраслевых источников. Таким образом, цена российской нефти почти на треть превышает уровень, установленный в качестве максимального для российской нефти странами Большой Семерки и Европейского союза, то есть $60 за баррель. Нефть экспортного сорта ESPO поставляется на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона по трубе "Восточная Сибирь – Тихий Океан" и порт Козьмино. В общей сложности по этому направлению Россия поставляет до 65 млн тонн в год».
«ПРАВДИВАЯ ПРАВДА» прогнозирует хаос на мировых рынках:
«Ограничения со стороны Запада приведут к дестабилизации мировых энергетических рынков. И это говорит не только о решении западной коалиции стран, но и о конфликте на Украине в целом. Если посмотреть статистику стоимости нефти за последние 5 лет, то можно заметить, что средняя цена до начала конфликта как раз колебалась примерно в районе 60 долларов за баррель. Спровоцированная в дальнейшем ситуация привела к огромному росту цены на энергоносители. И теперь европейские политики пытаются поймать вчерашний день, устанавливая потолок цен на уровне средней цены 2017-2020 года. Особенно глупо это решение на фоне мировой рецессии, падения спроса и неминуемого снижения цен. В то же время наше правительство подготовилось и в текущем году изменило бюджетное правило таким образом, что выполнение плана по сбору 8 трлн рублей более чем вероятно. Можно сказать, что и рецессия играет нам на руку, позволяя быстрее догонять зарубежных производителей за счет внутреннего спроса. Ну а нефть в ближайшие годы будет продаваться за рубли, юани, рупии, и в этом смысле неважно, какой там потолок в долларах».
«Дождь» и уже не его Латвия
1 декабря в эфире вещавшего из Латвии оппозиционного российского телеканала «Дождь», признанного иноагентом и заблокированного в РФ, ведущий Алексей Коростелев назвал российскую армию «нашей» и заявил, что телеканал сумел помочь многим военнослужащим, в том числе с оснащением и с «элементарными удобствами на фронте». После скандала Коростелев заявил, что это была просто оговорка, но руководство телеканала уволило его, напомнив, что выступает против военной операции России на Украине.
Тем не менее, латвийские власти оштрафовали «Дождь» на 10 тысяч евро за демонстрацию в эфире изображения Крыма в составе России и наименование российской армии «нашей армией». Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил о начале процесса по отзыву разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала. Во вторник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала в интересах «государственной безопасности и общественного порядка».
Во вторник гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева (признана в России иноагентом) опубликовала видеоролик, в котором попросила вернуться на телеканал уволенного журналиста Алексея Коростелева, а также сотрудников, ушедших с работы из солидарности с ним. Однако в среду главред «Дождя» Тихон Дзядко (признан иноагентом) заявил, что слова Синдеевой не имеют отношения к кадровой и редакционной политике канала и являются ее личным мнением.
«Комиссар Исчезает» злорадствует:
«Только мы на выходных отсмеялись по поводу "оптимистического канала" Дождь, как они уже отозвали у него лицензию. Для тех немногих, кто почему-то пропустил: беглые смердяковы с Дождя получили по лицу от своих воображаемых латышских друзей, к которым убежали, потому что какой-то работавший на Дожде мальчик сдуру сболтнул, что нашим мобилизованным на фронте надо помогать, и даже, кажется, назвал нашу армию нашей армией. С ума то есть сошел. Понимать же надо, что наша армия – это не наша армия, а не наша армия – это наша армия, але, мальчик, мы же тут смердяковы, мазепы, иуды, мы родину предаем, а не в газете "Красная звезда" работаем, чтобы помогать мобилизованным вовремя обзавестись теплой одеждой. Разразился грандиозный скандал, главный редактор Дождя – комсомольская кукла Тихон Дзядко – испугался латышского товарища майора и уволил мальчика. Ну а что, один раз, как известно, не ЛГБТ, ну а два раза – уже вполне, бросили страну – бросим и собственного сотрудника. Но не помогло.
«Всевидящее око» комментирует слезное выступление Синдеевой:
«Самая лучшая часть выступления Синдеевой, на наш скромный взгляд – это "украинцы нас никогда не простят". Аж два раза повторила, а может, и целых три, не уверены: эти рыдания довольно сложно слушать внимательно. Вопроса о том, простят ли их русские, у Синдеевой как не возникало, так и не возникает. Канал, напомним, продолжает вещать именно на русском, а вовсе не на украинском языке. Одним словом, от души надеемся, что не простит Дождь вообще никто, потому что так им и надо».
«Россия в глобальной политике» пишет про логику холодной войны:
«Коллизия с "Дождем" – нормализация ситуации полноценной холодной войны, в которой не может быть идейных полутонов. Сторона выбирается четко и однозначно, под это выстраивается вся логистика и матобеспечение. Отклонение от канонической позиции соответствующего блока не допускается и влечет санкции. См. историю "иноголосов" 1940-1980-х. Ну и, естественно, советский опыт. Сегодня это кажется архаикой, ведь мы привыкли к возможности некоторого плюрализма, люфта даже в рамках единого идеологического пространства. Этот квант плюрализма отчасти и придает происходящему пресловутую "гибридность". Однако теперь он становится рудиментом ушедшей эпохи. Формы идейно-пропагандистского противостояния, конечно, будут отличаться от первой холодной войны. Коммуникационная среда слишком изменилась. И этот факт тоже приводил к предположению, что прежняя модель невозможна. Но это ошибка. Редизайн, даже самый мастерский, не меняет сути изделия. Большая часть работников информационного фронта найдет место в строю – с одной или другой стороны. Тем более что строи эти пока еще только формируются, хотя и быстро. Застрявшим в завершившейся эпохе допустимой рефлексии будет тяжело. Но это как всегда. Понятно, что все вышесказанное носит общий характер и относится к реалиям по обе стороны от линии размежевания».
«Контора Пишет» сравнивает степень свободы в России и Европе:
«Как метко заметили неравнодушные граждане, в тоталитарной, несвободной и подавляющей всяческое инакомыслие путинской России телеканал "Дождь" беспрепятственно работал более 12 лет, и даже субсидировался из медиафондов "национального достояния". В свободной и демократической Европе неполживый и рукопожатный "Дождь" не проработал и пяти месяцев, став "угрозой национальной безопасности". Крокодиловы слезы основательницы и гендиректора "Дождя" Наташи Синдеевой, ошарашенной таким поворотом обстоятельств, весьма красноречиво символизируют избирательную практику применения гражданских свобод на Западе.
«Темник» резюмирует:
«"Дождь" более десяти лет существовал в России, действуя откровенно в противоход власти. Но в "европейской" Латвии не продержался и года, хотя был абсолютно лоялен евроатлантическому мейнстриму. Этот кейс показывает, что русофобов Запада не интересует свобода слова, права человека или торжество демократии в нашей стране. Все, что там ждут – разрушение России и всего, что ассоциируется с ней. Пожалуй, лучшего оформления для картинки полного идейного и мировозренческого банкротства оппозиционных журналистов (не только из редакции "Дождя") придумать было невозможно».
Германия и её переворот
В среду Генпрокуратура ФРГ объявила о пресечении попытки государственного переворота в стране. Немецкие спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых в организации путча, среди задержанных есть гражданка РФ. В отношении еще 27 человек продолжаются следственные действия. Обыски прошли в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах.
«Alexander Hoffmann» рассказывает подробности:
«В Германии снова предотвращен госпереворот, готовившийся ультраправыми отставниками армий ФРГ и ГДР. Заговорщики-рейхсбюргеры рассчитывали вернуть конституционный строй к конфигурации Второго Рейха. Для этого планировалось взять штурмом Рейхстаг и Бундестаг, арестовать депутатов, создать условия для восстания путем отключения электроэнергии и свергнуть федеральное правительство, захватив власть в стране. Заговорщики уже определили новых министров в своем "теневом" кабинете. Центральная фигура заговорщиков – тюрингский аристократ принц Хайнрих Рейсс, работающий частным финансовым консультантом. Рейсс неоднократно подчеркивал, что современная ФРГ не является суверенным государством и находится под контролем США и Соединенного Королевства. Рейсс должен был стать после переворота регентом Генрихом XIII во главе правительства и германского государства. Заговорщики собирались в охотничьей заимке аристократа в Тюрингии для обсуждения планов переворота. <…> Военный лидер заговорщиков – Рюдигер фон П., немецкий офицер-десантник в отставке, собравший вокруг себя единомышленников – немецких спецназовцев, в том числе действующих офицеров Командования сил специального назначения».
«Папочка канцлера» со ссылкой на немецкого журналиста пишет, что разоблачение заговора похоже на постановку:
«"Когда почти все редакции в стране заранее знают о секретной операции, то это не секретная, а пиар-операция" (с). Юлиан Райхельт раскрыл "неудобную правду" героического задержания декабристов, собиравшихся штурмовать бундестаг и свергать правительство Немеции: экс-главред Bild утверждает, что доблестные рейды и горячие пирожки статьи после – шоу, приготовленное специально для бюргеров. Рейды начались в 6 утра по местному. Не прошло и двух часов, как статьи Spiegel, Die Zeit и даже желтушки Bild вылетели из-под пера редакторов. Длинные и подробные, явно не одним журналистом написанные. Совпадение? Не думаем. Про вспышки фотокамер, освещавшие вынос дверей на обысках, и вовсе умолчим. А вообще хорошая попытка! Плохиши задержаны (почти), бундестаг спасен. Наивные бюргеры оценят».
«Дайджест ТЭК», напротив, призывает не относиться к случившемуся легкомысленно и вспомнить историю:
«Сейчас европейские политики готовы заморозить собственное население, лишь бы навредить России, а призывы к наказанию несогласных с санкциями ужесточаются с такой скоростью, что, глядишь, дойдет до сожжения на кострах еретиков, как это было во времена Тиля Уленшпигеля. Тем временем в Германии пресекли попытку государственного переворота. Смешно? В 1923 году заседающие в Национальном собрании Германии социал-демократы так же смеялись над "пивным" путчем Гитлера, считая своими главными врагами коммунистов. А через 10 лет лозунги нацистов, очень похожие на нынешние идеи "рейхсбюргеров", привели их к власти, и социал-демократы оказались в концлагере».
Политолог Юрий Баранчик тоже проводит параллели с Веймарской республикой:
«Шольц не зря организовал раскрыл "заговор пенсионеров". В контексте воссоздания роли Германии как гаранта безопасности Эуропы такой шаг вполне в русле и читается как внятный знак что внутри страны, что во вне. Интересно, насколько хватит колбасника, и не чалится ли на нарах в Австрии очередной художник».
«Мышь в овощном» допускает провокацию англосаксов:
«Если в некоей стране объективно присутствуют силы, недовольные сложившимся там политическим строем и, в частности, затянувшейся на три четверти века иностранной оккупацией – то выстраивание этих сил в форме, соответствующей составу преступления, вовсе не означает отсутствия в случившемся целенаправленной провокации тамошних специальных служб. Вполне возможно, что работающих в тесном сотрудничестве с коллегами из страны-оккупанта, обладающими колоссальными техническими возможностями. Зачем? Много зачем. Прополка политической грядки на предмет выдергивания наиболее пассионарных оппозиционеров и профилактирования их менее твердых в вере соратников, общая маргинализация продвигаемого указанными силами дискурса, усиление зависимости местной политической элиты, ориентированной на внешнее влияние, от страны-оккупанта. Ну и все это как нельзя вовремя, когда дела у компрадоров что в политике, что в экономике идут очень так себе. И когда кому-то в умную англосаксонскую голову вполне могла прийти в голову светлая мысль: как следует пнуть потомков тевтонов, дабы те не вздумали отступать от генеральной линии. Пнуть – в смысле "пнуть в очередной раз", про предыдущий пинок на балтийском дне слышали все…»
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