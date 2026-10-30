Телеграм: Африка в Москве и скандал в Европе из-за звонка Путину
Москва приняла экспортёров газа и высокопоставленных африканских гостей, Европа принимает неизбежное, а Камбоджа готовится принять пассажиров, чья "Одисея" подошла к концу.
Форум стран-экспортеров газа
Во вторник в Москве состоялся VIII саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
«ИнфоТЭК» рассказывает о декларации, принятой участниками саммита:
«В декларации страны подтвердили право самостоятельно определять технологические пути развития и призвали к недискриминационному доступу к технологиям, инвестициям и рынкам. Участники закрепили за природным газом роль долгосрочного низкоуглеродного источника энергии, а не переходного топлива, отметив его вклад в электрогенерацию, промышленность, производство удобрений и опреснение воды. Документ призывает использовать долгосрочные контракты и диверсифицированные механизмы ценообразования, включая индексацию по нефти, для снижения волатильности и привлечения инвестиций. Страны договорились укреплять сотрудничество в обеспечении бесперебойных поставок, свободы судоходства и защиты критической газовой инфраструктуры – от трубопроводов до СПГ-судов – включая обмен данными о физических, кибер- и гибридных угрозах. В документе сказано, что ФСЭГ создаст инструменты реагирования на кризисные ситуации на рынке, включая консультации высокого уровня для оценки внешних шоков и согласования действий».
«Темник» отмечает, что саммит, в работе которого принял участие Владимир Путин, подтвердил статус России как одного из ключевых игроков на глобальном энергетическом рынке:
«На полях форума глава государства также провел ряд важных двусторонних переговоров – в частности, с президентом Ирана и эмиром Катара. Заметно, что Путин прагматично рассматривает газовую отрасль не просто как экспортный инструмент, а как фундаментальное стратегическое преимущество для комплексного развития страны. Сегодня голубое топливо обеспечивает более четверти мирового энергобаланса, и глобальное потребление будет только расти. Россия, занимающая первое место в мире по запасам и второе по добыче, готова отвечать на этот вызов. При этом акцент делается на углубленной переработке и создании уникального производственного комплекса: ресурсы целенаправленно используются для диверсификации поставок, развития отечественной газохимии, наращивания выпуска удобрений и создания инновационных материалов. Таким образом, накопленная индустриальная и научная база газовой сферы рационально используется властью в качестве фундамента для общего усиления национальной экономики».
«Cass&Ra» собрала ключевые тезисы из выступления российского президента:
«Мировое потребление газа растет: в 2025 году – 4,2 трлн кубометров, к середине века ожидается 5,5 трлн. Участники Форума располагают 70% мировых запасов газа и обеспечивают около 40% его экспорта. Конфликты, нарушение логистики и санкции создают риски для покупателей и поставщиков. Экспортерам предложено расширять консультации при кризисах и угрозах газовой инфраструктуре. Долгосрочные контракты между странами должны поддержать инвестиции и надежность поставок. Россия развивает собственные СПГ-технологии и предлагает международную кооперацию партнерам. Отказ ЕС от российского газа, по оценке Москвы, увеличивает издержки европейской экономики. Газ и энергоносители в целом все заметнее влияют на экономическую устойчивость государств. Встреча показала, что Россия выступает за согласованные действия экспортеров и предсказуемые, прозрачные правила торговли энергоносителями. Участники совещания поддержали точку зрения Москвы и договорились о совместных мной работе в данном направлении».
«Мюсли вслух» обращают внимание на сказанное о странах Евросоюза:
«Высокопоставленные гости из Африки, Ближнего Востока, Кавказа и Южной Америки внимательно слушали выступление президента Путина на пленарном заседании. В частности, Путин указал на очевидный каждому здравомыслящему человеку факт: газ обеспечивает более четверти энергобаланса мира, Россия первая на планете по его запасам, вторая по добыче и обладает уникальным производственным комплексом, позволяющим развивать его переработку и газохимию. В этих условиях любые попытки исключить Россию из мирового газового рынка будут иметь серьезные последствия. ЕС показывает это на своем примере, выстрелив антироссийскими санкциями в обе ноги своей промышленности. <…> Подводя итог саммиту ФСЭГ, отметим: все, что в этот день обсуждалось и подписывалось на его полях, принесет экономическую выгоду России, при этом рациональная позиция Путина, кооперация в сфере технологий и логистики с партнерами не дают поставщикам газа погрязнуть в противоречиях, одновременно усиливая влияние Москвы на энергетическом рынке».
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ» указывает на новость о возможном сотрудничестве России и США в сфере СПГ в Арктике:
«Россия и США обсуждают возможность совместной разработки арктических месторождений и реализации СПГ-проектов. Об этом 27 октября заявил вице-премьер Александр Новак на саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве. Ранее интерес к сотрудничеству с американскими партнерами подтвердил Владимир Путин. Как ранее сообщала Financial Times, одним из возможных направлений переговоров является участие российского "Новатэка" в СПГ-проектах на Аляске в обмен на смягчение санкций против "Арктик СПГ-2" мощностью 19,8 млн тонн в год. <…> Примечательно, что Москва и Вашингтон, конкурирующие на мировом рынке СПГ, обсуждают возможность сотрудничества. Есть о чем подумать...»
III саммит Россия – Африка
28-29 октября в Москве прошел III саммит Россия – Африка, в котором приняли участие делегации почти из 50 стран.
«Мышь в овощном» напоминает:
«Сегодня Россия – едва ли не единственная развитая страна мира, чьи отношения с африканскими государствами не отягощены колониальным прошлым, и которая готова развивать сотрудничество с ними на принципах взаимного уважения. Очевидно, что такой подход не может не вызывать недовольство у некоторых наших западных "партнеров", привыкших паразитировать на возможностях Африки и не готовых воспринимать интересы местных игроков всерьез. Чем скорее Запад откажется от этого порочного подхода – тем будет лучше для всех. Африка – наша общая прародина, и ответственность за ее судьбу лежит на всем человечестве. Не хотите участвовать в ее развитии по-честному, не ради сиюминутной выгоды – а с прицелом на общий долгосрочный успех? Тогда не мешайте, справятся без вас – а мы поможем».
«Нефть и Капитал I Новости Нефтегазовой отрасли» составил топ самых успешных и провальных российских энергетических проектов в Африке:
«Топ-3 успешных российских проекта в Африке. Добыча нефти "Лукойлом" в Египте. Компания с 1995 года имеет долю 25% в проекте Meleiha, также "Лукойл" контролирует 50% проекта WEEM. Добыча газа "Роснефтью" в Египте. В 2017 году компания приобрела долю в 30% на месторождении Зохр. Оператор проекта – итальянская Eni. Производство СПГ "Лукойлом" в Конго. В начале 2026-го завод Congo LNG на нефтегазовом блоке Marine XII ("Лукойлу" принадлежит 25%) начал отгружать на экспорт первые партии СПГ.
Топ-3 неудачи российских компаний в Африке. Разведка "Лукойлом" шельфа Кот-д’Ивуара. В 2006-2016 годах вложения в поиск нефти составили $777 млн. Но коммерчески привлекательные открытия получены не были. Строительство АЭС в ЮАР. В 2014-м были объявлены планы по строительству восьми энергоблоков мощностью до 9,6 ГВт. Но в 2017-м суд признал незаконным российско-южноафриканское соглашение. Добыча нефти "Татнефтью" в Ливии. Работы по геологоразведке начались еще в 2005 году, но эта стадия до сих пор не пройдена из-за вооруженных конфликтов и политической нестабильности».
«Oilfly» пишет про обсуждавшиеся на форуме направления сотрудничества:
«Россия предлагает странам Африки несколько взаимосвязанных направлений сотрудничества в энергетике, включая разработку мастер-планов и создание хабов углеводородов. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев на Экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка. <…> Вторым направлением он назвал создание хабов углеводородов. "Чтобы можно было углеводороды завозить извне, нужно создание логистики на территории африканских стран по движению дальше этих углеводородов до конкретных потребителей. Одновременно развитие на базе имеющихся собственных ресурсов в Африке, развитие добычи углеводородного сырья", – пояснил министр».
«Глобальные Энергетические Рынки» приводят оценку руководителя Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК Российского госуниверситета нефти и газа Вячеслава Мищенко:
«Реалистичная цель по объему товарооборота между Россией и странами Африканского континента к 2030 году – 35-45 млрд долларов в год. Это соответствует темпам роста 12-15% в год при текущей базе порядка 18-20 млрд долларов и включает ряд направлений: расширение поставок нефтепродуктов, рост доли несырьевых товаров и услуг, запуск крупных инфраструктурных проектов».
«АДЕКВАТ Z» отмечает интересную деталь:
«Эфиопский премьер, прибывший в Москву на большой африканский форум, благодарит Россию за поставленные Су-35, первые 12 из заказанных. И не просто поставленные, а с опережением контрактного срока на год, за что гость выражает отдельную личную благодарность Путину: у эфиопов прямо сейчас в разгаре очередной раунд региональных разборок, а к Христову дню яичко особенно дорого. А недавно еще проскакивало, что заметная часть текущего производства танков и прочей бронетехники прямо с заводов идет не в войска, а закладывается на хранение. Поскольку армия, в первую очередь, понятно, действующая, всей соответствующей номенклатурой обеспечена по штату, а жизнь кончается не завтра. В том числе в понимании, что для европ, если что, не будет жалко ничего из самого лучшего».
Переговоры по Украине
Во вторник по просьбе финской и норвежской сторон состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Среди прочего обсуждали недавние переговоры об урегулировании украинского конфликта со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.
«Северяночка» пишет, что инициатива Финляндии и Норвегии вызвала негодование у европейских русофобов:
«Не успели лидеры Финляндии и Норвегии положить телефонную трубку после разговора с Владимиром Путиным, как в образцово-показательном скандинавском террариуме единомышленников разразилась образцовая истерика. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен публично отчитала Александра Стубба и Йонаса Гара Стере за несогласованный звонок в Кремль. По ее словам, европейцы обязаны "держаться вместе", а сепаратные инициативы соседей – непростительная самодеятельность, которая "дает Путину возможность, которой у него еще несколько часов назад не было". Похоже, нервная реакция Копенгагена объясняется просто: за громкими лозунгами о "европейском единстве" скрывается паника перед неизбежным. Фредериксен, которую западная пресса как раз прочила на роль главного переговорщика от ЕС, обнаружила, что действуют через ее голову».
«338» комментирует информацию о том, что российский президент обратил внимание Стубба и Стере на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий:
«Лицам, которых сватают на роль "переговорщики от ЕС", дано понять: нельзя претендовать на роль переговорщика в урегулировании конфликта, являясь стороной конфликта. Хотят такую роль – надо прекращать поддерживать Киев. Но сделать это невозможно. В этом одно из существенных противоречий во взглядах на украинский конфликт. В остальном все неизменно с января-февраля 2022 года: ни звонки, ни визиты, ни торги и убеждения, а тем более угрозы не заставят Россию отказаться от поставленных целей, от которых зависит безопасность самой России».
«Книга Носовича» отмечает важную деталь:
«Самое важное в разговоре Путина с президентом Финляндии и премьером Норвегии – это подчеркивание постфактум того обстоятельства, что и один, и второй говорили с президентом РФ не от имени всей Европы, а от имени своих стран. Это очень важный момент, потому что сколько я наблюдал за диалогом Россия-Европа на всяких международных конференциях (десятилетия, если считать от студенческой скамьи), столько в этот момент все всегда упиралось. Потому что с европейской стороны все без исключения, начиная от Британии и Германии и заканчивая Польшей и Латвией, считали необходимым с самого начала подчеркнуть, что они представляют здесь не самих себя, а весь Евросоюз и НАТО. Соответственно, считаем возможным обсуждать любые самые глобальные, общечеловеческие и ценностные вопросы, причем разговаривать с вами, русскими, с позиций силы, потому что мы – ЕС и НАТО, вместе мы сильнее, вместе нас больше, вместе мы strong. Из контекста очевидно, что условием Москвы для допуска европейцев к переговорам по Украине был отказ иметь какое-либо общение с какими угодно делегатами ЕС и любыми международными институтами. Только национальные государства, которые представляют свои национальные интересы. И сегодня не Кремль, а Хельсинки подчеркнул, что президент Финляндии и премьер Норвегии говорили с Путиным как представители Финляндии и Норвегии. Это серьезное достижение российской дипломатии в европейской политике».
«РУССКИЙ ДНЕВНИК» следит за попытками европейцев найти в своих рядах переговорщиков с Москвой:
«"Европа ищет переговорщиков с Путиным, с Россией", – а потом выходит премьер Швеции и самодовольно заводит волынку о "мире с русскими через силу". Кристерссон готов приехать в Москву, прогуляться, принять капитуляцию. Посадить нашего президента в клетку, отвезти в Гаагу, унести в карманах Кемску волость. Как-то так этому европейскому уродцу и его коллегам представляется равноправный диалог с русскими варварами и мирный процесс по урегулированию развязанной ими войны. Дикарь должен знать свое место перед лицом цивилизованного господина. Швеция уже потратила на войну с Россией почти $12 млрд. Деньги надо вернуть. Ой, нет, деньги надо проложить тратить, набивая карманы Ульфа и его друзей».
Публицист Сергей Брекотин напоминает, что скоро должны состояться переговоры России, США и Украины:
«Перед планируемыми переговорами России, США и 404-й в Абу-Даби происходят занятные вещи. Зеленский впервые допустил предоставление России гарантий безопасности в рамках будущего мирного соглашения. Правда, сначала требует обеспечить безопасность самой Украины. Причина такой гибкости – Москва и Вашингтон обсуждают совместные нефтяные проекты, возобновление авиасообщения и сотрудничество по титану. В Киеве дошло, что их интересы совсем могут за бортом остаться. Еще Зеленский великодушно пообещал не атаковать танкеры с российским дизелем, направляющиеся в США. "Эти суда точно никто не трогает, потому что это суда, имеющие отношение к Соединенным Штатам". Признал, что ВСУ в последние дни "пытались быть, наверное, немного осторожнее". А европейцев за столом переговоров вообще не будет. Ушаков сказал: "Они туда могут попасть, если купят билеты". Что бы это ни значило».
Парламентские выборы в Сербии
На досрочных парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» одержало победу над коалицией бывшего президента Александра Вучича. Вучич досрочно ушел в отставку в конце сентября, надеясь сохранить власть через парламент. Он уже отбыл два президентских срока и не имел права избираться на этот пост снова. По расчетам Вучича, он должен был возглавить список своей Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах и занять должность премьер-министра.
«Россия в глобальной политике» пишет, что проигрыш Вучича оказался неожиданным:
«Александр Вучич признал поражение на досрочных парламентских выборах. Кажется, никто такого всерьез не ожидал. Он, конечно, шел на риск с этими выборами, но все же были основания рассчитывать на успех. Разбираться с причинами еще предстоит. Сам Вучич сказал про "революцию" при поддержке Европы. Другие не без оснований предполагают "сценарий Орбана" – накопленная усталость от долгого правления одной личности, персональные особенности и интересы которой слишком сильно влияли на политику страны. Понятно, что причин – больше одной, как понятно и то, что в Сербии наступает новая эпоха. Политика все более изощренного и запутанного лавирования, которую проводил Вучич, вероятно, будет замещена попыткой достаточно резко переориентировать страну на Евросоюз. В этом смысле венгерский случай вполне показательный. И России ничего хорошего ждать не стоит».
«Всевидящее око» полагает, что Вучич сам себя перехитрил:
«Многим маневр Вучича казался совершенно беспроигрышной комбинацией. Однако накопившееся количество проблем оказалось сильнее бывшего президента. Чем-то это напоминает сюжет рассказа Роальда Даля, автора "Вилли Вонки и шоколадной фабрики", в котором некий пассажир поставил большие деньги на то, что пароход одной из компаний первым пересечет Атлантику. Однако сам пассажир плыл в Америку на другом пароходе и в какой-то момент начал подозревать, что его судно на час опередит то, на которое он поставил деньги. Тогда он решил притормозить свой пароход и в присутствии прогуливавшейся по палубе дамы выбросился за борт, рассчитывая, что сейчас поднимут тревогу, машины остановят, за ним спустят шлюпку, и драгоценный час будет выигран. Но богатая дама оказалась умалишенной, отбившейся от своей попутчицы-санитарки, и никому ничего не сказала. Деловой человек остался один посреди океана, в ужасе глядя на удаляющийся пароход».
Медиатехнолог Юрий Баранчик комментирует обещание новых сербских властей не вводить санкции против России:
«Сербии совершенно необязательно вводить собственные санкции против России, чтобы российское экономическое присутствие в стране постепенно сокращалось. Как и российское влияние в целом. Достаточно не препятствовать действию чужих ограничений. Американские и европейские ограничения распространяются на банки, международные расчеты, страхование, транспортировку, поставки оборудования и инвестиции. Сербские компании, связанные с западными рынками, вынуждены учитывать эти ограничения независимо от политических деклараций Белграда. При этом само сербское правительство может сохранять полную верность обещанию не вводить санкции против России».
«Вечерний Милитарист Z» тоже настроен скептически:
«Даже при самом пророссийском правительстве Сербия не сможет выстраивать пророссийский курс. Ибо Сербия выхода к морю не имеет и с внешним миром граничит только через страны ЕС и НАТО, а также Боснию, которая также негативно настроена по отношению к Сербии. На любые шаги в сторону союза с Россией Запад может ответить тотальной блокадой, которую Сербия просто не выдержит. И тогда там будет повторение бульдозерной революции в Югославии 2000 года, когда в истощенной, измотанной западными бомбардировками и санкциями стране к власти пришли прозападно настроенные активисты».
«Банкста» рассуждает о том, что Сербия была самой свободной частью Европы:
«Там можно было быть за или против Израиля, Палестины, России или Украины. Можно было поддерживать любую идеологию. В отличие от ЕС, в Сербии не могли арестовать за "отрицание Холокоста" или за "пророссийскую позицию", либералы не пытались принять законы о "разжигании ненависти к ЛГБТ" (движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено. - Прим. НСН). В ЕС или США на бумаге существует свобода слова, но де-факто вы потеряете работу, лишитесь банковских счетов и столкнетесь с серьезными социальными последствиями, если высказаться на определенные темы. Сербы проголосовали против этого и за вступление в НАТО и ЕС, которое их бомбило и обвиняло в геноциде, требует отказаться от Косово. Эти силы близки к демократам США и нынешнему руководству ЕС, где продвигают повестку против Трампа и Израиля. У оппозиции нет ни программы, ни лидера, ни хотя бы узнаваемого первого эшелона спикеров. Никакой оппозиционный дискурс не идет дальше двух тезисов о плохом президенте и плохой коррупции. Победа "Студенческого листа" приведет к переходу власти силам, которые последуют черногорскому примеру. Законодательство Сербии будет приводиться в соответствие нормам ЕС».
Конец бесконечного круиза
Два года назад в бесконечное плавание отправился лайнер Villa Vie Odyssey американской компании Villa Vie Residences, которая занимается организацией длительных кругосветных круизов с возможностью постоянного проживания на борту. Маршрут лайнера был рассчитан примерно на три с половиной года, а потом начинался бы заново. Но внезапно в Камбодже пассажирам объявили о завершении путешествия и дали всего несколько часов на сбор вещей. Причиной стали убытки Villa Vie Residences, вызванные подорожанием топлива.
«Energy Today» приводит подробности:
«Ежемесячные расходы на топливо в расчете на одну каюту обычно составляли около $1800, но сейчас в некоторых частях Азии выросли до 6000-8000 американских денег. Пытались экономить, меняли маршрут, но не вышло. На борту 203 пассажира, в основном американцы, и 156 членов экипажа. Пассажирам велели покинуть судно, которое застряло в порту Сиануквиль (Камбоджа). Многие пассажиры вложили в круиз свои пенсионные накопления: цена пожизненного пребывания в каюте начиналась примерно с $230 тысяч. Как будет выкручиваться оператор, пока не ясно».
«Полковник Курц» пытается представить себе чувства пассажиров:
«По данным агентства Associated Press, на борту находились 203 пассажира из 15 стран и 156 членов экипажа. Согласно опубликованному сообщению, пассажиры должны были сойти на берег к двум часам дня. О распоряжении стало известно утром, поэтому на сборы оставалось около семи часов. Для людей, которые считали корабль своим постоянным домом, это означало необходимость срочно искать жилье, решать вопросы с багажом и думать о возвращении в страны проживания».
«Мейстер» называет случившееся символом происходящего в мировой экономике:
«В отличие от некоторых других, чисто "миллиардерских" проектов, этот предполагал ориентацию на средний класс: люди платили за каюту с пожизненным проживанием 150-400 тысяч долларов, для чего многим приходилось продавать заработанную за всю жизнь недвижимость. <…> Злорадствовать не хочется совсем, на самом деле. Это иллюстрация того, насколько хрупким оказался миф о благополучии западного среднего класса – тех самых "много путешествующих" пенсионеров. Аналогичные миллиардерские проекты в общем живут – но там входной билет и ежемесячные расходы на порядок выше, что дает иной уровень устойчивости. Ну а в целом это урок. Твое – это то, что ты контролируешь. Земля и дом на ней, в собственности, с понятной экономикой эксплуатации и финансовой подушкой на случай аварий и непредвиденных расходов. А уж в ситуации разгоняющегося кризиса – особенно».
«Вычислить по IP» отмечает, что лайнеру не очень подходит его название:
«Это почти греческая трагедия, только у Гомера Одиссей десять лет не мог вернуться домой. Пассажирам же хватило семи часов, чтобы его лишиться. <…> Теперь главный вопрос: а как пассажиры будут возвращать свои деньги? В одном из опубликованных договоров компания (а это не первый ее косяк) гарантировала минимум 15 лет проживания, предусматривала возможность обратного выкупа прав на каюту и компенсацию при досрочном прекращении эксплуатации судна. Однако все эти гарантии зависят от платежеспособности самого оператора. Если нечем платить – значит, нечего возвращать».
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