Телеграм: Африка в Москве и скандал в Европе из-за звонка Путину

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Во вторник в Москве состоялся VIII саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

«ИнфоТЭК» рассказывает о декларации, принятой участниками саммита:

«В декларации страны подтвердили право самостоятельно определять технологические пути развития и призвали к недискриминационному доступу к технологиям, инвестициям и рынкам. Участники закрепили за природным газом роль долгосрочного низкоуглеродного источника энергии, а не переходного топлива, отметив его вклад в электрогенерацию, промышленность, производство удобрений и опреснение воды. Документ призывает использовать долгосрочные контракты и диверсифицированные механизмы ценообразования, включая индексацию по нефти, для снижения волатильности и привлечения инвестиций. Страны договорились укреплять сотрудничество в обеспечении бесперебойных поставок, свободы судоходства и защиты критической газовой инфраструктуры – от трубопроводов до СПГ-судов – включая обмен данными о физических, кибер- и гибридных угрозах. В документе сказано, что ФСЭГ создаст инструменты реагирования на кризисные ситуации на рынке, включая консультации высокого уровня для оценки внешних шоков и согласования действий».

«Темник» отмечает, что саммит, в работе которого принял участие Владимир Путин, подтвердил статус России как одного из ключевых игроков на глобальном энергетическом рынке:

«На полях форума глава государства также провел ряд важных двусторонних переговоров – в частности, с президентом Ирана и эмиром Катара. Заметно, что Путин прагматично рассматривает газовую отрасль не просто как экспортный инструмент, а как фундаментальное стратегическое преимущество для комплексного развития страны. Сегодня голубое топливо обеспечивает более четверти мирового энергобаланса, и глобальное потребление будет только расти. Россия, занимающая первое место в мире по запасам и второе по добыче, готова отвечать на этот вызов. При этом акцент делается на углубленной переработке и создании уникального производственного комплекса: ресурсы целенаправленно используются для диверсификации поставок, развития отечественной газохимии, наращивания выпуска удобрений и создания инновационных материалов. Таким образом, накопленная индустриальная и научная база газовой сферы рационально используется властью в качестве фундамента для общего усиления национальной экономики».

«Cass&Ra» собрала ключевые тезисы из выступления российского президента:

«Мировое потребление газа растет: в 2025 году – 4,2 трлн кубометров, к середине века ожидается 5,5 трлн. Участники Форума располагают 70% мировых запасов газа и обеспечивают около 40% его экспорта. Конфликты, нарушение логистики и санкции создают риски для покупателей и поставщиков. Экспортерам предложено расширять консультации при кризисах и угрозах газовой инфраструктуре. Долгосрочные контракты между странами должны поддержать инвестиции и надежность поставок. Россия развивает собственные СПГ-технологии и предлагает международную кооперацию партнерам. Отказ ЕС от российского газа, по оценке Москвы, увеличивает издержки европейской экономики. Газ и энергоносители в целом все заметнее влияют на экономическую устойчивость государств. Встреча показала, что Россия выступает за согласованные действия экспортеров и предсказуемые, прозрачные правила торговли энергоносителями. Участники совещания поддержали точку зрения Москвы и договорились о совместных мной работе в данном направлении».

«Мюсли вслух» обращают внимание на сказанное о странах Евросоюза:

«Высокопоставленные гости из Африки, Ближнего Востока, Кавказа и Южной Америки внимательно слушали выступление президента Путина на пленарном заседании. В частности, Путин указал на очевидный каждому здравомыслящему человеку факт: газ обеспечивает более четверти энергобаланса мира, Россия первая на планете по его запасам, вторая по добыче и обладает уникальным производственным комплексом, позволяющим развивать его переработку и газохимию. В этих условиях любые попытки исключить Россию из мирового газового рынка будут иметь серьезные последствия. ЕС показывает это на своем примере, выстрелив антироссийскими санкциями в обе ноги своей промышленности. <…> Подводя итог саммиту ФСЭГ, отметим: все, что в этот день обсуждалось и подписывалось на его полях, принесет экономическую выгоду России, при этом рациональная позиция Путина, кооперация в сфере технологий и логистики с партнерами не дают поставщикам газа погрязнуть в противоречиях, одновременно усиливая влияние Москвы на энергетическом рынке».

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ» указывает на новость о возможном сотрудничестве России и США в сфере СПГ в Арктике:

«Россия и США обсуждают возможность совместной разработки арктических месторождений и реализации СПГ-проектов. Об этом 27 октября заявил вице-премьер Александр Новак на саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве. Ранее интерес к сотрудничеству с американскими партнерами подтвердил Владимир Путин. Как ранее сообщала Financial Times, одним из возможных направлений переговоров является участие российского "Новатэка" в СПГ-проектах на Аляске в обмен на смягчение санкций против "Арктик СПГ-2" мощностью 19,8 млн тонн в год. <…> Примечательно, что Москва и Вашингтон, конкурирующие на мировом рынке СПГ, обсуждают возможность сотрудничества. Есть о чем подумать...»



