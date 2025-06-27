Телеграм: Абхазский «Доширак», НАТО в Гааге, ближневосточный блицкриг

Сербию обвинили в поставках оружия ВСУ, Абхазия возмутилась экономными туристами, а на Ближнем Востоке кончилась 12-дневная ирано-израильская война.

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Сербское оружие для ВСУ

В понедельник Служба внешней разведки России (СВР) обвинила Белград в поставках «обходными путями» оружия Украине через Чехию и Болгарию. В СВР выразили сожаление, что «традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью». В тот же день президент Сербии Александр Вучич объявил, что Белград приостанавливает продажу боеприпасов за рубеж.

«Русский силовик» напоминает:

«Это уже второе громкое обвинение в адрес сербских властей со стороны СВР. Первый пресс-релиз нашей разведки вышел в мае и наделал немало шума, заставив Вучича прекратить поставки. Увы, братушка прекратил поставки только на словах. Судя по риторике пресс-службы СВР России про "жажду наживы и трусливую многовекторность" Сербии, в нашем ведомстве все же решили усилить давление на Белград c целью принуждения руководства страны прекратить спонсирование укро-нацизма. Одно ясно точно – балансировать юркому Вучичу между двумя стульями все труднее и труднее – и развязка вопроса "друг или враг" уже близка».

«Balkan_pro» отмечает, что сербская оппозиция воспользовалась ситуацией:

«Захочет ли Россия оставить Сербию в близких друзьях? После того, как Вучичу указали на факт поставок вооружения в Украину, перспектива продолжения дружественных отношений значительно пошатнулась. Вчера сербской стороне было в очередной раз указано, что ее снаряды будут убивать русских солдат. Какие меры предпримет Вучич, который пытается сделать вид, что он не в курсе? Сербская парламентская группа "Мы сила народа" выступила с критикой режима Вучича и его двойственного отношения к России, отметив, что все это было ожидаемо от человека, предавшего сербов Косова».

«Я чётко – Патриотка» вычеркивает Сербию из союзников:

«Вот вам и "братья, братаны, братишки"… В свете нынешних реалий у России три союзника: Армия, Флот и товарищ Ким…»

«РМ» комментирует слова главы СВР Сергея Нарышкина о том, что Москва верит заявлениям Белграда о приостановке поставок оружия на экспорт, но будет проверять, как они исполняются на деле:

«Еще раз браво за правильный подход к братушкам – точнее, к их лживым элитам. Верим, но проверим. Чтобы, говоря красивые слова о дружбе и получая наши дешевые ресурсы, не смели гадить России. Что потом обязательно выльется в открытую вражду».

«Мюсли вслух» считают, что Вучичу пора одуматься:

«Сербское двурушничество, попросту говоря, "и нашим, и вашим", конкретно утомило Москву. <…> Вучич объявил о приостановке экспорта боеприпасов из страны. Надолго ли? Слова Вучича, что он не хочет оставлять без хлеба 150 тыс. работников оборонной промышленности, говорят о том, что рано или поздно поставки основным покупателям в лице США и ЕС (понятно, кому они направляют их дальше) возобновятся. Помогая оружием нашим врагам, предприимчивые сербы платят тем самым вступительный взнос на пути к евроинтеграции, но у них еще есть время одуматься, найти новые рынки сбыта, например, с нашей помощью, и не доводить отношения с Россией до разрыва».

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Абхазия за триста рублей

Начальница лицензионного отдела министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что российские туристы, приезжающие «за триста рублей», не нужны республике, потому что не тратят деньги и питаются «Дошираком».

«РосСкандал» возмущен:

«Во-первых, насчет "300 рублей" – совершенное вранье, в Абхазии все куда дороже! А во-вторых, нельзя же быть такой дремучей! В 2025 г. Россия направит в бюджет Абхазии рекордные 7,4 млрд руб. Это, на минуточку, в тот самый бюджет, из которого эта чиновница получает зарплату. Так что кто бы говорил».

Возмущение авторов канала разделили министр туризма Абхазии Астамур Логуа и президент республики Бадра Гунба, чиновницу уволили.

«Реконкиста» приветствует это кадровое решение:

«Остается надеяться, что эта Лакербая не всплывет через некоторое время на аналогичной по статусу и доходу должности в правительстве республики. Формально признанная (только Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Сирией Асада) независимость формирует ложное чувство самостоятельности и исключительности. Частенько абхазы забывают, за чей счет весь этот банкет под вывеской "независимой Абхазии". По большому счету, текущий статус Абхазии и Южной Осетии без полноценного перехода их в состав российских регионов нужен лишь для дипломатической игры с Грузией. Однако неумные политики "страны души" могут довести до такой ситуации, где без полноценного контроля федерального центра уже будет просто не обойтись. О чем всерьез заставляют задуматься события последнего года».

«Разговор при галстуках» напоминает:

«А не забыла ли госпожа Лакербая, кто, собственно, спонсирует абхазскую экономику? Не те ли самые российские туристы, которых она так брезгливо называет "доширачными"? Россия вливает миллиарды в инфраструктуру Абхазии, а в ответ получает вот такое хамское отношение. Сами чиновники от туриндустрии Абхазии прекрасно "кормятся" в основном за счет демонстрации оставшихся заброшенных объектов, построенных еще при Советском Союзе. <…> Несмотря на все недостатки, Абхазия остается популярным направлением для российских туристов, занимая второе место среди зарубежных стран. В Абхазии прекрасная природа, но сервис – просто катастрофа. И пока в Абхазии не начнут вкладываться в развитие инфраструктуры, а не только в свои карманы, туристы будут и дальше питаться "Дошираком". И не потому, что они жадные, а потому, что за эти же деньги они могут получить гораздо лучший сервис в другом месте».

«АБХАЗИЯ-ЦЕНТР» рассуждает об альтернативных туристах для Абхазии:

«Может, кто-то думает, что туристы из Германии или Польши больше потратят в Абхазии, чем российские любители доширака? Разбираемся. 1) Западные туристы не приезжают в Абхазию по причинам политического статуса региона и элементарного отсутствия информации, т.о. турпоток полностью российский. 2) Скорее всего именно западный турист будет снимать койку в хостеле, спать в палатке, питаться супом быстрого приготовления. Состоятельным европейцам в Абхазии делать нечего – не тот уровень. 3) Из-за разницы менталитета между местными жителями и россиянами часто возникают недоразумения, а между западными туристами и жителями условного Очамчырского района вообще пропасть. Плюс языковый барьер. Выводы: дело не в туристах. Проблема в политическом неурегулировании, низком уровне сервиса и некоторых негативных особенностях менталитета».

Канал «Корреспондент Вяткина» призывает отдыхать на родине:

«Не только в Абхазии на туриста смотрят, как на мясо, и хотят обобрать до нитки. В Египте и Турции ровно такая же ситуация, только инфраструктура там, конечно, лучше. Отношение такое же. Поэтому я очень часто рассматриваю отдых в России, обогащая своим отдыхом свою страну и своих граждан».

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12-дневная ирано-израильская война

В выходные США нанесли удары по объектам иранской ядерной программы. Иран в ответ атаковал американскую авиабазу в Катаре. Во вторник Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате ударов США ядерная программа Ирана была уничтожена. Несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на предварительный доклад американской разведки, что Иран сохранил потенциал для продолжения ядерной программы.

«Харисов о политике» не верит в долгосрочный мир:

«Израиль и Иран объявили о перемирии при прямом участии Трампа, но выглядит это скорее как пауза, чем реальный мир. Трамп говорит о "полном и всеобщем прекращении огня", однако Иран уже обменивается ударами с Израилем, и все перемирие висит на волоске. Россия оперативно поддержала решение, но сразу предупредила: это не мир, а очень хрупкий баланс на грани срыва. Очень похоже на нашу ситуацию с Украиной. Если бы мы сейчас согласились на 30-дневный режим прекращения огня, ВСУ нарушили бы его в первые часы. Причина простая – доверие на нуле, и любой мелкий инцидент может снова вернуть конфликт в активную фазу. Есть инсайд, что иранцы еще на переговорах дали понять: даже при полном контроле Тегерана есть давление со стороны радикальных сил, которые считают перемирие слабостью и требуют продолжения конфликта. Но открытого саботажа не будет».

«АДЕКВАТ Z» считает, что Израиль проиграл:

«Когда агрессор отползает, да еще так скоропостижно, на прекращение огня, не достигнув исходно заявленных целей, это значит, что война агрессором проиграна. Проиграна болезненно и позорно. Режим, от которого требовали безоговорочной капитуляции, не только укрепился, но и стал злее. Никаких обязательств по ядерной программе от него не получено. Болтовня, что всю программу разбомбили полностью и навсегда – презентация агрессором перемоги собственному стаду. Сколько у Израиля оставалось противоракет, пес его знает, но в последние дни и особенно в последнюю ночь проходило уже почти все, что летело, и это намекает очень на многое. В любом случае за полторы недели израсходован объем производства за несколько лет, и восполняться он будет заведомо медленнее, чем запас иранских ракет. А найти свои цели успело столько из них, что даже в условиях жесточайшей военной цензуры для принимающей стороны это стало шоком. И всем последствиям этой коллективной травмы, в том числе для Нетаньяху лично, еще только предстоит вылезти на свет».

«Politics is Fun» комментирует новость о том, что один из американских конгрессменов номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира:

«Номинировать на Нобелевскую премию мира за конфликт, который виновник торжества не только завершил, но и, судя по всему, начал, – это верх цинизма. Впрочем, премия давно утратила и забыла свою идеалистическую миссию. Так что и здесь можно с горечью констатировать, что Трамп ничего особенного и нового не сделает, никакой старый порядок не сломает, а просто доведет до крайнего абсурда то, что сделали до него».

«Птичья ягода» удивляется тому, что все стороны конфликта заявили о полном достижении своих целей:

«Израиль пострелял по Ирану. Иран пострелял по Израилю. Американцы постреляли по Ирану, Иран пострелял по окрестным американским базам. После чего каждый заявил о достижениях своих целей и недостижении целей противником, так как все самое ценное с объектов поражений было заранее эвакуировано. Ну кто бы мог подумать! И на посошок еще вышел Трамп и радостно заявил о блестящем завершении 12-дневной войны. Здесь сидящие в посадках хохол с москалем, дичайше впечатлившись стремительностью развития событий, наверняка воскликнули: а че, так можно было что ли? Можно, если никаких сил, средств и желания вести полномасштабные войны (еще и наземные) у участников нет, но есть пышный павлиний хвост, и перемога жизненно необходима».

«Темник» считает, что все только начинается:

«Видится нам один из важных итогов ирано-израильского конфликта – появление у Тегерана реальной мотивации для создания полноценного ядерного оружия. Если ранее ядерная программа была в некоторой степени предметом торга и рычагом для снятия санкций, то теперь это вопрос выживания. В иранском меджлисе уже обсуждают выход из ДНЯО. Также Иран продемонстрировал устойчивость режима. Убийство акторов из военного руководства не привело к дестабилизации. Акт внешней агрессии лишь укрепил коалицию во власти, консолидировал общество, а также ослабил либералов и реформаторов».

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Саммит НАТО

В среду в Гааге завершился двухдневный саммит НАТО.

«Книга Носовича» отмечает, что саммит открылся на фоне внутриевропейского раздрая:

«Ощущение такое, что все смешалось в общем европейском доме. Франция осуждает удар Израиля по Ирану, Германия его поддерживает, главный дипломат ЕС предлагает ввести санкции и против Ирана, и против Израиля, за что получает отлуп от немцев, которые эстонку на эту должность и пропихнули. Тем временем Испания отказалась повышать военные расходы, а Венгрия и Словакия таки заблокировали новые санкции против России. Это новая ситуация. Трансатлантические отношения – да, между Старым и Новым светом разброд и шатание уже давно, и хаотизация там нарастает. Но Европа внутри себя до последнего времени казалась все же плюс-минус единой. Теперь и там энтропия».

«Zаписки традиционалиста» указывают, что межимпериалистические противоречия США, Европы и Британии быстро преодолеваются:

«Назначенный Трампом/Хегсетом новый главком сил США в Европе генерал Гринкевич (!) – сторонник войны на Украине вплоть до разгрома России. Генсек НАТО Рютте перед всем НАТО с трибуны заявляет: "Мы не можем позволить России захватывать у США (!!!) дальнейшие квадратные километры украинской территории". Макрон и Мерц опубликовали в газете совместную статью о том, как важно воевать с Россией. Мерц – конечно, отдельная песня ввиду откровенно гитлеровского характера его собственного происхождения и его риторики. До сих пор не угас скандал, когда он дважды повторил чисто нацистское словечко Drecksarbeit в отношении геноцида палестинцев и иранцев. Теперь он, отправив впервые за 80 лет целую германскую дивизию в Литву, дважды за неделю поклялся "защищать от России Вильнюс так же, как Берлин". Результат, разумеется, будет тем же самым, что и 80 лет назад, но биороботу Мерцу это невдомек».

«Всевидящее око» комментирует заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о причинах недопуска Владимира Зеленского на рабочие совещания НАТО:

«Это фиаско, братан. Предводителя бандерлогов категорически не пригласили на рабочие совещания НАТО, потому что лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии не желают сидеть с ним за одним столом и обсуждать дела альянса, к которым Гнида не имеет совершенно никакого отношения, кроме слова "дай". Так премьер Венгрии Виктор Орбан пояснил отсутствие Зеленского на рабочих встречах в Нидерландах. В общем, НАТО смертельно устало от нацистского горлопана и не желает больше аплодировать ему и его нацистам, как это было в парламенте Канады с престарелым эсэсовцем Гунькой. Скорее всего, немедленно его не сольют, поскольку он все еще доставляет неприятности главному противнику ЕС и США – России. Но то, что у Просроченного уже давно образовались очень серьезные проблемы – медицинский факт. И большую часть проблем приносят ему наши бойцы, отчего европейцы и начинают мяться и всячески уклоняться от встреч с токсичным главой государства 404».

Американист Малек Дудаков подчеркивает, что все участники саммита пытались максимально ублажить Трампа:

«Бюрократия НАТО заранее наматывает круги вокруг Трампа, обещая ему все на свете. Особенно усердствует генсек альянса Марк Рютте – он сходу рекламирует планы НАТО повысить военные траты до 5% от ВВП. И заодно вовсю хвалит Трампа за достижение перемирия на Ближнем Востоке. Однако в реальности никаких 5%, конечно же, не будет. <…> До 5% никто, кроме Польши, из участников НАТО не дотянет. Даже 3,5% чистых военных расходов потянут вместе с американцами и поляками лишь прибалты. Для остальных стран предел мечтаний – это держать военные траты хотя бы на уровне 2% от ВВП. С этим есть большие проблемы у Южной Европы. Ее в итоге заставили открыто не возмущаться. Но реальных перспектив достижения 2% нет ни у Испании с Португалией, ни у Италии».

«Доктор Z прописал» обращает внимание на заявление Трампа о России:

«Дональд Трамп на саммите НАТО поклялся, что Россия никогда не нападет на альянс. Но есть нюанс. "По словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, в ходе основной сессии Трамп выступил с положительными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент", – сообщает Washington Post. То есть гарантия есть, но ограниченная. А вообще очевидно, что баснями про "нападение России на НАТО" на Западе оправдывают рост военных расходов. Деньги на которые еще надо за счет чего-то найти. И найдут при помощи манипуляций с социальными программами и налогами».

5

Учебники истории

На этой неделе одной из центральных тем российской повестки были учебники истории. В воскресенье Владимир Путин встретился с редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11-х классов и учреждений среднего профессионального образования.

«Мышь в овощном» обращает внимание на слова российского президента о значении традиционных ценностей и веры в Отечество для достижения Победы над нацистской Германией:

«Знание своего прошлого, основанное на исторической правде, а не на сиюминутной конъюнктуре – неотъемлемая составляющая любви к своей стране, важнейшая часть фундамента для строительства ее будущего. Целенаправленные попытки исказить события прошлых лет, которые мы наблюдаем регулярно – не просто отражение русофобии стоящих за ними сил, но элемент геополитического противостояния, подрыва интересов России. Противодействие такой деструктивной деятельности на системной основе – важная часть общей работы по обеспечению безопасности личности, общества, государства».

Во вторник стало известно, что в 2026-2027 годах в школах может появиться учебник по истории Союзного государства России и Белоруссии.

Белорусский политик Артем Агафонов приветствует инициативу:

«У нас – одна история. <…> Учебник истории – это не только про науку, это про формирование сознания. После распада СССР с исторической наукой в Беларуси стал твориться тот же бардак, что и на всем постсоветском пространстве. Спонсированные сетью Сороса учебники рассказывали детишкам, что центры цивилизации всегда находились в Варшаве и Вильнюсе, а с Востока шли только беды. Позже подходы пересмотрели и акценты подкорректировали, но не до конца. Белорусские дети по-прежнему как свою изучают историю Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, но не единой Руси и Российской империи. Польский мятежник – русофоб, убивавший православных священников, Калиновский по-прежнему ближе белорусской историографии, чем усмиривший мятеж Муравьев, освобождавший крестьян и открывавший народные училища. Учебник истории – это еще и политический вопрос. Люди, выросшие на таких учебниках, более уязвимы для пропаганды, их легче было вывести на беспорядки в 2020 и убедить донатить для ВСУ в 2022. Такой общий учебник мог бы стать неплохой прививкой против русофобии».

В среду министр просвещения России Сергей Кравцов, выступая на пленарном заседании в Госдуме, отметил, что учебники по истории в некоторых странах СНГ описывают нашу страну в негативном свете. Глава Минпросвещения сообщил, что Москва планирует согласовать с этими государствами единые подходы к общему историческому прошлому.

«Мейстер» согласен, что это будет полезно для всех:

«Очернять Россию в учебниках наши соседи по СНГ начали не сегодня – все это началось на волне национального возрождения после развала СССР. И об этом, в частности, писали специалисты из Российской академии наук (Институт научной информации по общественным наукам), отмечая, что если в учебниках Киргизии и Таджикистана подача России более-менее сбалансированная, то в том же Азербайджане и Узбекистане все куда хуже. Про Украину и Молдавию даже не говорим. Когда тебе со школы рассказывают про агрессию и эксплуатацию со стороны России, то дружбе народов это, разумеется, не способствует. Поэтому желание ревизии подобных формулировок со стороны Москвы логично. И соседям было бы неплохо их поддержать – спустя столько лет после распада Союза нет смысла самоутверждаться через противопоставление себя Москве. А вот укреплять сотрудничество с Россией полезно и выгодно».

Депутат Госдумы Наталья Каптелинина отмечает, что работа в указанном направлении уже ведется:

«Россотрудничество вместе с Минпросвещения работают над созданием образовательной инфраструктуры с обучением на русском языке на территории стран СНГ. Совместные школы открываются в Туркменистане, Киргизии, Таджикистане. Помимо этого, с 2023 года работают 16 центров открытого образования на русском языке. Только за прошлый год там прошли обучение более 4 тысяч человек. Работа кипит, но сбавлять темпы нельзя. Нам важно по-настоящему объединяющее партнерство со странами СНГ, выстроенное на принципах взаимоуважения и справедливости».

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