Телеграм: Абхазский «Доширак», НАТО в Гааге, ближневосточный блицкриг
Сербию обвинили в поставках оружия ВСУ, Абхазия возмутилась экономными туристами, а на Ближнем Востоке кончилась 12-дневная ирано-израильская война.
Сербское оружие для ВСУ
В понедельник Служба внешней разведки России (СВР) обвинила Белград в поставках «обходными путями» оружия Украине через Чехию и Болгарию. В СВР выразили сожаление, что «традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью». В тот же день президент Сербии Александр Вучич объявил, что Белград приостанавливает продажу боеприпасов за рубеж.
«Русский силовик» напоминает:
«Это уже второе громкое обвинение в адрес сербских властей со стороны СВР. Первый пресс-релиз нашей разведки вышел в мае и наделал немало шума, заставив Вучича прекратить поставки. Увы, братушка прекратил поставки только на словах. Судя по риторике пресс-службы СВР России про "жажду наживы и трусливую многовекторность" Сербии, в нашем ведомстве все же решили усилить давление на Белград c целью принуждения руководства страны прекратить спонсирование укро-нацизма. Одно ясно точно – балансировать юркому Вучичу между двумя стульями все труднее и труднее – и развязка вопроса "друг или враг" уже близка».
«Balkan_pro» отмечает, что сербская оппозиция воспользовалась ситуацией:
«Захочет ли Россия оставить Сербию в близких друзьях? После того, как Вучичу указали на факт поставок вооружения в Украину, перспектива продолжения дружественных отношений значительно пошатнулась. Вчера сербской стороне было в очередной раз указано, что ее снаряды будут убивать русских солдат. Какие меры предпримет Вучич, который пытается сделать вид, что он не в курсе? Сербская парламентская группа "Мы сила народа" выступила с критикой режима Вучича и его двойственного отношения к России, отметив, что все это было ожидаемо от человека, предавшего сербов Косова».
«Я чётко – Патриотка» вычеркивает Сербию из союзников:
«Вот вам и "братья, братаны, братишки"… В свете нынешних реалий у России три союзника: Армия, Флот и товарищ Ким…»
«РМ» комментирует слова главы СВР Сергея Нарышкина о том, что Москва верит заявлениям Белграда о приостановке поставок оружия на экспорт, но будет проверять, как они исполняются на деле:
«Еще раз браво за правильный подход к братушкам – точнее, к их лживым элитам. Верим, но проверим. Чтобы, говоря красивые слова о дружбе и получая наши дешевые ресурсы, не смели гадить России. Что потом обязательно выльется в открытую вражду».
«Мюсли вслух» считают, что Вучичу пора одуматься:
«Сербское двурушничество, попросту говоря, "и нашим, и вашим", конкретно утомило Москву. <…> Вучич объявил о приостановке экспорта боеприпасов из страны. Надолго ли? Слова Вучича, что он не хочет оставлять без хлеба 150 тыс. работников оборонной промышленности, говорят о том, что рано или поздно поставки основным покупателям в лице США и ЕС (понятно, кому они направляют их дальше) возобновятся. Помогая оружием нашим врагам, предприимчивые сербы платят тем самым вступительный взнос на пути к евроинтеграции, но у них еще есть время одуматься, найти новые рынки сбыта, например, с нашей помощью, и не доводить отношения с Россией до разрыва».
Абхазия за триста рублей
Начальница лицензионного отдела министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что российские туристы, приезжающие «за триста рублей», не нужны республике, потому что не тратят деньги и питаются «Дошираком».
«РосСкандал» возмущен:
«Во-первых, насчет "300 рублей" – совершенное вранье, в Абхазии все куда дороже! А во-вторых, нельзя же быть такой дремучей! В 2025 г. Россия направит в бюджет Абхазии рекордные 7,4 млрд руб. Это, на минуточку, в тот самый бюджет, из которого эта чиновница получает зарплату. Так что кто бы говорил».
Возмущение авторов канала разделили министр туризма Абхазии Астамур Логуа и президент республики Бадра Гунба, чиновницу уволили.
«Реконкиста» приветствует это кадровое решение:
«Остается надеяться, что эта Лакербая не всплывет через некоторое время на аналогичной по статусу и доходу должности в правительстве республики. Формально признанная (только Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Сирией Асада) независимость формирует ложное чувство самостоятельности и исключительности. Частенько абхазы забывают, за чей счет весь этот банкет под вывеской "независимой Абхазии". По большому счету, текущий статус Абхазии и Южной Осетии без полноценного перехода их в состав российских регионов нужен лишь для дипломатической игры с Грузией. Однако неумные политики "страны души" могут довести до такой ситуации, где без полноценного контроля федерального центра уже будет просто не обойтись. О чем всерьез заставляют задуматься события последнего года».
«Разговор при галстуках» напоминает:
«А не забыла ли госпожа Лакербая, кто, собственно, спонсирует абхазскую экономику? Не те ли самые российские туристы, которых она так брезгливо называет "доширачными"? Россия вливает миллиарды в инфраструктуру Абхазии, а в ответ получает вот такое хамское отношение. Сами чиновники от туриндустрии Абхазии прекрасно "кормятся" в основном за счет демонстрации оставшихся заброшенных объектов, построенных еще при Советском Союзе. <…> Несмотря на все недостатки, Абхазия остается популярным направлением для российских туристов, занимая второе место среди зарубежных стран. В Абхазии прекрасная природа, но сервис – просто катастрофа. И пока в Абхазии не начнут вкладываться в развитие инфраструктуры, а не только в свои карманы, туристы будут и дальше питаться "Дошираком". И не потому, что они жадные, а потому, что за эти же деньги они могут получить гораздо лучший сервис в другом месте».
«АБХАЗИЯ-ЦЕНТР» рассуждает об альтернативных туристах для Абхазии:
«Может, кто-то думает, что туристы из Германии или Польши больше потратят в Абхазии, чем российские любители доширака? Разбираемся. 1) Западные туристы не приезжают в Абхазию по причинам политического статуса региона и элементарного отсутствия информации, т.о. турпоток полностью российский. 2) Скорее всего именно западный турист будет снимать койку в хостеле, спать в палатке, питаться супом быстрого приготовления. Состоятельным европейцам в Абхазии делать нечего – не тот уровень. 3) Из-за разницы менталитета между местными жителями и россиянами часто возникают недоразумения, а между западными туристами и жителями условного Очамчырского района вообще пропасть. Плюс языковый барьер. Выводы: дело не в туристах. Проблема в политическом неурегулировании, низком уровне сервиса и некоторых негативных особенностях менталитета».
Канал «Корреспондент Вяткина» призывает отдыхать на родине:
«Не только в Абхазии на туриста смотрят, как на мясо, и хотят обобрать до нитки. В Египте и Турции ровно такая же ситуация, только инфраструктура там, конечно, лучше. Отношение такое же. Поэтому я очень часто рассматриваю отдых в России, обогащая своим отдыхом свою страну и своих граждан».
12-дневная ирано-израильская война
В выходные США нанесли удары по объектам иранской ядерной программы. Иран в ответ атаковал американскую авиабазу в Катаре. Во вторник Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате ударов США ядерная программа Ирана была уничтожена. Несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на предварительный доклад американской разведки, что Иран сохранил потенциал для продолжения ядерной программы.
«Харисов о политике» не верит в долгосрочный мир:
«Израиль и Иран объявили о перемирии при прямом участии Трампа, но выглядит это скорее как пауза, чем реальный мир. Трамп говорит о "полном и всеобщем прекращении огня", однако Иран уже обменивается ударами с Израилем, и все перемирие висит на волоске. Россия оперативно поддержала решение, но сразу предупредила: это не мир, а очень хрупкий баланс на грани срыва. Очень похоже на нашу ситуацию с Украиной. Если бы мы сейчас согласились на 30-дневный режим прекращения огня, ВСУ нарушили бы его в первые часы. Причина простая – доверие на нуле, и любой мелкий инцидент может снова вернуть конфликт в активную фазу. Есть инсайд, что иранцы еще на переговорах дали понять: даже при полном контроле Тегерана есть давление со стороны радикальных сил, которые считают перемирие слабостью и требуют продолжения конфликта. Но открытого саботажа не будет».
«АДЕКВАТ Z» считает, что Израиль проиграл:
«Когда агрессор отползает, да еще так скоропостижно, на прекращение огня, не достигнув исходно заявленных целей, это значит, что война агрессором проиграна. Проиграна болезненно и позорно. Режим, от которого требовали безоговорочной капитуляции, не только укрепился, но и стал злее. Никаких обязательств по ядерной программе от него не получено. Болтовня, что всю программу разбомбили полностью и навсегда – презентация агрессором перемоги собственному стаду. Сколько у Израиля оставалось противоракет, пес его знает, но в последние дни и особенно в последнюю ночь проходило уже почти все, что летело, и это намекает очень на многое. В любом случае за полторы недели израсходован объем производства за несколько лет, и восполняться он будет заведомо медленнее, чем запас иранских ракет. А найти свои цели успело столько из них, что даже в условиях жесточайшей военной цензуры для принимающей стороны это стало шоком. И всем последствиям этой коллективной травмы, в том числе для Нетаньяху лично, еще только предстоит вылезти на свет».
«Politics is Fun» комментирует новость о том, что один из американских конгрессменов номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира:
«Номинировать на Нобелевскую премию мира за конфликт, который виновник торжества не только завершил, но и, судя по всему, начал, – это верх цинизма. Впрочем, премия давно утратила и забыла свою идеалистическую миссию. Так что и здесь можно с горечью констатировать, что Трамп ничего особенного и нового не сделает, никакой старый порядок не сломает, а просто доведет до крайнего абсурда то, что сделали до него».
«Птичья ягода» удивляется тому, что все стороны конфликта заявили о полном достижении своих целей:
«Израиль пострелял по Ирану. Иран пострелял по Израилю. Американцы постреляли по Ирану, Иран пострелял по окрестным американским базам. После чего каждый заявил о достижениях своих целей и недостижении целей противником, так как все самое ценное с объектов поражений было заранее эвакуировано. Ну кто бы мог подумать! И на посошок еще вышел Трамп и радостно заявил о блестящем завершении 12-дневной войны. Здесь сидящие в посадках хохол с москалем, дичайше впечатлившись стремительностью развития событий, наверняка воскликнули: а че, так можно было что ли? Можно, если никаких сил, средств и желания вести полномасштабные войны (еще и наземные) у участников нет, но есть пышный павлиний хвост, и перемога жизненно необходима».
«Темник» считает, что все только начинается:
«Видится нам один из важных итогов ирано-израильского конфликта – появление у Тегерана реальной мотивации для создания полноценного ядерного оружия. Если ранее ядерная программа была в некоторой степени предметом торга и рычагом для снятия санкций, то теперь это вопрос выживания. В иранском меджлисе уже обсуждают выход из ДНЯО. Также Иран продемонстрировал устойчивость режима. Убийство акторов из военного руководства не привело к дестабилизации. Акт внешней агрессии лишь укрепил коалицию во власти, консолидировал общество, а также ослабил либералов и реформаторов».
Саммит НАТО
В среду в Гааге завершился двухдневный саммит НАТО.
«Книга Носовича» отмечает, что саммит открылся на фоне внутриевропейского раздрая:
«Ощущение такое, что все смешалось в общем европейском доме. Франция осуждает удар Израиля по Ирану, Германия его поддерживает, главный дипломат ЕС предлагает ввести санкции и против Ирана, и против Израиля, за что получает отлуп от немцев, которые эстонку на эту должность и пропихнули. Тем временем Испания отказалась повышать военные расходы, а Венгрия и Словакия таки заблокировали новые санкции против России. Это новая ситуация. Трансатлантические отношения – да, между Старым и Новым светом разброд и шатание уже давно, и хаотизация там нарастает. Но Европа внутри себя до последнего времени казалась все же плюс-минус единой. Теперь и там энтропия».
«Zаписки традиционалиста» указывают, что межимпериалистические противоречия США, Европы и Британии быстро преодолеваются:
«Назначенный Трампом/Хегсетом новый главком сил США в Европе генерал Гринкевич (!) – сторонник войны на Украине вплоть до разгрома России. Генсек НАТО Рютте перед всем НАТО с трибуны заявляет: "Мы не можем позволить России захватывать у США (!!!) дальнейшие квадратные километры украинской территории". Макрон и Мерц опубликовали в газете совместную статью о том, как важно воевать с Россией. Мерц – конечно, отдельная песня ввиду откровенно гитлеровского характера его собственного происхождения и его риторики. До сих пор не угас скандал, когда он дважды повторил чисто нацистское словечко Drecksarbeit в отношении геноцида палестинцев и иранцев. Теперь он, отправив впервые за 80 лет целую германскую дивизию в Литву, дважды за неделю поклялся "защищать от России Вильнюс так же, как Берлин". Результат, разумеется, будет тем же самым, что и 80 лет назад, но биороботу Мерцу это невдомек».
«Всевидящее око» комментирует заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о причинах недопуска Владимира Зеленского на рабочие совещания НАТО:
«Это фиаско, братан. Предводителя бандерлогов категорически не пригласили на рабочие совещания НАТО, потому что лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии не желают сидеть с ним за одним столом и обсуждать дела альянса, к которым Гнида не имеет совершенно никакого отношения, кроме слова "дай". Так премьер Венгрии Виктор Орбан пояснил отсутствие Зеленского на рабочих встречах в Нидерландах. В общем, НАТО смертельно устало от нацистского горлопана и не желает больше аплодировать ему и его нацистам, как это было в парламенте Канады с престарелым эсэсовцем Гунькой. Скорее всего, немедленно его не сольют, поскольку он все еще доставляет неприятности главному противнику ЕС и США – России. Но то, что у Просроченного уже давно образовались очень серьезные проблемы – медицинский факт. И большую часть проблем приносят ему наши бойцы, отчего европейцы и начинают мяться и всячески уклоняться от встреч с токсичным главой государства 404».
Американист Малек Дудаков подчеркивает, что все участники саммита пытались максимально ублажить Трампа:
«Бюрократия НАТО заранее наматывает круги вокруг Трампа, обещая ему все на свете. Особенно усердствует генсек альянса Марк Рютте – он сходу рекламирует планы НАТО повысить военные траты до 5% от ВВП. И заодно вовсю хвалит Трампа за достижение перемирия на Ближнем Востоке. Однако в реальности никаких 5%, конечно же, не будет. <…> До 5% никто, кроме Польши, из участников НАТО не дотянет. Даже 3,5% чистых военных расходов потянут вместе с американцами и поляками лишь прибалты. Для остальных стран предел мечтаний – это держать военные траты хотя бы на уровне 2% от ВВП. С этим есть большие проблемы у Южной Европы. Ее в итоге заставили открыто не возмущаться. Но реальных перспектив достижения 2% нет ни у Испании с Португалией, ни у Италии».
«Доктор Z прописал» обращает внимание на заявление Трампа о России:
«Дональд Трамп на саммите НАТО поклялся, что Россия никогда не нападет на альянс. Но есть нюанс. "По словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, в ходе основной сессии Трамп выступил с положительными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент", – сообщает Washington Post. То есть гарантия есть, но ограниченная. А вообще очевидно, что баснями про "нападение России на НАТО" на Западе оправдывают рост военных расходов. Деньги на которые еще надо за счет чего-то найти. И найдут при помощи манипуляций с социальными программами и налогами».
Учебники истории
На этой неделе одной из центральных тем российской повестки были учебники истории. В воскресенье Владимир Путин встретился с редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11-х классов и учреждений среднего профессионального образования.
«Мышь в овощном» обращает внимание на слова российского президента о значении традиционных ценностей и веры в Отечество для достижения Победы над нацистской Германией:
«Знание своего прошлого, основанное на исторической правде, а не на сиюминутной конъюнктуре – неотъемлемая составляющая любви к своей стране, важнейшая часть фундамента для строительства ее будущего. Целенаправленные попытки исказить события прошлых лет, которые мы наблюдаем регулярно – не просто отражение русофобии стоящих за ними сил, но элемент геополитического противостояния, подрыва интересов России. Противодействие такой деструктивной деятельности на системной основе – важная часть общей работы по обеспечению безопасности личности, общества, государства».
Во вторник стало известно, что в 2026-2027 годах в школах может появиться учебник по истории Союзного государства России и Белоруссии.
Белорусский политик Артем Агафонов приветствует инициативу:
«У нас – одна история. <…> Учебник истории – это не только про науку, это про формирование сознания. После распада СССР с исторической наукой в Беларуси стал твориться тот же бардак, что и на всем постсоветском пространстве. Спонсированные сетью Сороса учебники рассказывали детишкам, что центры цивилизации всегда находились в Варшаве и Вильнюсе, а с Востока шли только беды. Позже подходы пересмотрели и акценты подкорректировали, но не до конца. Белорусские дети по-прежнему как свою изучают историю Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, но не единой Руси и Российской империи. Польский мятежник – русофоб, убивавший православных священников, Калиновский по-прежнему ближе белорусской историографии, чем усмиривший мятеж Муравьев, освобождавший крестьян и открывавший народные училища. Учебник истории – это еще и политический вопрос. Люди, выросшие на таких учебниках, более уязвимы для пропаганды, их легче было вывести на беспорядки в 2020 и убедить донатить для ВСУ в 2022. Такой общий учебник мог бы стать неплохой прививкой против русофобии».
В среду министр просвещения России Сергей Кравцов, выступая на пленарном заседании в Госдуме, отметил, что учебники по истории в некоторых странах СНГ описывают нашу страну в негативном свете. Глава Минпросвещения сообщил, что Москва планирует согласовать с этими государствами единые подходы к общему историческому прошлому.
«Мейстер» согласен, что это будет полезно для всех:
«Очернять Россию в учебниках наши соседи по СНГ начали не сегодня – все это началось на волне национального возрождения после развала СССР. И об этом, в частности, писали специалисты из Российской академии наук (Институт научной информации по общественным наукам), отмечая, что если в учебниках Киргизии и Таджикистана подача России более-менее сбалансированная, то в том же Азербайджане и Узбекистане все куда хуже. Про Украину и Молдавию даже не говорим. Когда тебе со школы рассказывают про агрессию и эксплуатацию со стороны России, то дружбе народов это, разумеется, не способствует. Поэтому желание ревизии подобных формулировок со стороны Москвы логично. И соседям было бы неплохо их поддержать – спустя столько лет после распада Союза нет смысла самоутверждаться через противопоставление себя Москве. А вот укреплять сотрудничество с Россией полезно и выгодно».
Депутат Госдумы Наталья Каптелинина отмечает, что работа в указанном направлении уже ведется:
«Россотрудничество вместе с Минпросвещения работают над созданием образовательной инфраструктуры с обучением на русском языке на территории стран СНГ. Совместные школы открываются в Туркменистане, Киргизии, Таджикистане. Помимо этого, с 2023 года работают 16 центров открытого образования на русском языке. Только за прошлый год там прошли обучение более 4 тысяч человек. Работа кипит, но сбавлять темпы нельзя. Нам важно по-настоящему объединяющее партнерство со странами СНГ, выстроенное на принципах взаимоуважения и справедливости».
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