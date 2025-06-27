Телеграм: Абхазский «Доширак», НАТО в Гааге, ближневосточный блицкриг

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В выходные США нанесли удары по объектам иранской ядерной программы. Иран в ответ атаковал американскую авиабазу в Катаре. Во вторник Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате ударов США ядерная программа Ирана была уничтожена. Несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на предварительный доклад американской разведки, что Иран сохранил потенциал для продолжения ядерной программы.

«Харисов о политике» не верит в долгосрочный мир:

«Израиль и Иран объявили о перемирии при прямом участии Трампа, но выглядит это скорее как пауза, чем реальный мир. Трамп говорит о "полном и всеобщем прекращении огня", однако Иран уже обменивается ударами с Израилем, и все перемирие висит на волоске. Россия оперативно поддержала решение, но сразу предупредила: это не мир, а очень хрупкий баланс на грани срыва. Очень похоже на нашу ситуацию с Украиной. Если бы мы сейчас согласились на 30-дневный режим прекращения огня, ВСУ нарушили бы его в первые часы. Причина простая – доверие на нуле, и любой мелкий инцидент может снова вернуть конфликт в активную фазу. Есть инсайд, что иранцы еще на переговорах дали понять: даже при полном контроле Тегерана есть давление со стороны радикальных сил, которые считают перемирие слабостью и требуют продолжения конфликта. Но открытого саботажа не будет».

«АДЕКВАТ Z» считает, что Израиль проиграл:

«Когда агрессор отползает, да еще так скоропостижно, на прекращение огня, не достигнув исходно заявленных целей, это значит, что война агрессором проиграна. Проиграна болезненно и позорно. Режим, от которого требовали безоговорочной капитуляции, не только укрепился, но и стал злее. Никаких обязательств по ядерной программе от него не получено. Болтовня, что всю программу разбомбили полностью и навсегда – презентация агрессором перемоги собственному стаду. Сколько у Израиля оставалось противоракет, пес его знает, но в последние дни и особенно в последнюю ночь проходило уже почти все, что летело, и это намекает очень на многое. В любом случае за полторы недели израсходован объем производства за несколько лет, и восполняться он будет заведомо медленнее, чем запас иранских ракет. А найти свои цели успело столько из них, что даже в условиях жесточайшей военной цензуры для принимающей стороны это стало шоком. И всем последствиям этой коллективной травмы, в том числе для Нетаньяху лично, еще только предстоит вылезти на свет».

«Politics is Fun» комментирует новость о том, что один из американских конгрессменов номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира:

«Номинировать на Нобелевскую премию мира за конфликт, который виновник торжества не только завершил, но и, судя по всему, начал, – это верх цинизма. Впрочем, премия давно утратила и забыла свою идеалистическую миссию. Так что и здесь можно с горечью констатировать, что Трамп ничего особенного и нового не сделает, никакой старый порядок не сломает, а просто доведет до крайнего абсурда то, что сделали до него».

«Птичья ягода» удивляется тому, что все стороны конфликта заявили о полном достижении своих целей:

«Израиль пострелял по Ирану. Иран пострелял по Израилю. Американцы постреляли по Ирану, Иран пострелял по окрестным американским базам. После чего каждый заявил о достижениях своих целей и недостижении целей противником, так как все самое ценное с объектов поражений было заранее эвакуировано. Ну кто бы мог подумать! И на посошок еще вышел Трамп и радостно заявил о блестящем завершении 12-дневной войны. Здесь сидящие в посадках хохол с москалем, дичайше впечатлившись стремительностью развития событий, наверняка воскликнули: а че, так можно было что ли? Можно, если никаких сил, средств и желания вести полномасштабные войны (еще и наземные) у участников нет, но есть пышный павлиний хвост, и перемога жизненно необходима».

«Темник» считает, что все только начинается:

«Видится нам один из важных итогов ирано-израильского конфликта – появление у Тегерана реальной мотивации для создания полноценного ядерного оружия. Если ранее ядерная программа была в некоторой степени предметом торга и рычагом для снятия санкций, то теперь это вопрос выживания. В иранском меджлисе уже обсуждают выход из ДНЯО. Также Иран продемонстрировал устойчивость режима. Убийство акторов из военного руководства не привело к дестабилизации. Акт внешней агрессии лишь укрепил коалицию во власти, консолидировал общество, а также ослабил либералов и реформаторов».

