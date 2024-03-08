Телеграм: Молодежь мира приехала в РФ, а хуситы сломали интернет
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи и глобальный сбой интернета стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Сириус и его фестиваль молодежи
1-7 марта на федеральной территории Сириус состоялся Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ). В нем приняли участие около 20 тысяч гостей из 190 стран. В среду на торжественной церемонии закрытия ВФМ выступил Владимир Путин.
«Заря | Новости, Россия, Украина, Мир» пытается передать атмосферу праздника, царившую на фестивале:
«Нас не отменить. На видео – участники Шествия молодежи мира на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе поют гимн России. Тысячи людей разных возрастов, профессий и культур объединились, чтобы показать толерантность и уважение друг к другу. Шествие организовал арт-кластер Таврида, который проводит в Крыму собственный масштабный фестиваль».
«РосСкандал» отмечает интерес и влечение зарубежной молодежи к России:
«Пропагандосы Запада опять получили по зубам! – ВФМ и Путин обрушили планы изолировать Россию. Судя по грандиозному масштабу Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, а это 20 000 участников из 190 стран мира (!), Запад нарвался на обратный эффект. Молодежь мира не только не отвернулась от России, но и призналась ей в любви! Со всей планеты (!) накатила мощная волна искреннего народного интереса к истории и традициям России, и к ее национальному лидеру. "Вся Россия – ваш друг", – сказал им Путин... И все это будто чудо и рука божья! Так победим».
«Ведомство» пишет о крахе стереотипов:
«Иностранные гости Всемирного фестиваля молодежи упорно пытаются найти сурового медведя с балалайкой и злых русских, но находят достаточно дружелюбных людей, которые очень отзывчивые и добрые. Вот так, еще одни стереотипы о нас рушатся. Благодаря таким мероприятиям мы больше открываемся другим странам – разве это не чудесно?»
«#ЮгМолодой» делится впечатлениями с одного из многочисленных событий фестиваля:
«На Международной Гала-программе "Студвесна" в рамках Всемирного фестиваля молодежи был представлен уникальный концертный показ Российской студенческой весны. Изюминкой концерта стало то, что в концерте приняли участие коллективы не только из России, но еще из Малайзии, Грузии и Южной Осетии, представившие лучшие вокальные и танцевальные номера. А финальным аккордом концерта стал ремейк песни Forever Young, исполненный на разных языках мира. Эта музыкальная композиция обрела невероятный шарм и глубину благодаря душевному исполнению и неповторимому звучанию. Праздничная атмосфера, энергия и талант участников проникли в сердца каждого зрителя, не оставив никого равнодушным».
«Всевидящее око» подчеркивает, что фестиваль – не только праздник, но и элемент глобальной работы:
«Всемирный фестиваль молодежи – это, безусловно, большое и яркое событие. И очень радостное и для участников, и для всех, кто с ним соприкасается. Но важно понимать, что в первую очередь Фестиваль молодежи – для работы, а не для развлечения. Даже общение участников между собой на таком мероприятии – это работа по формированию горизонтальных связей, по обмену знаниями и опытом, по созданию новых идей, проектов, начинаний. И, как нам кажется, один из важнейших моментов – участие в фестивале не только жителей Крыма, Запорожья, ДНР, ЛНР, Херсонской области, но и ветеранов СВО. Все процессы – и мирные, и военные – сейчас крепко связаны между собой. И те люди, которые защищают наше будущее с оружием в руках, которые пережили ради этого будущего военные тяготы, станут это будущее строить. Уже строят, прямо сейчас. Вместе с теми, кто поддерживал их в тылу – представителями волонтерских организаций. И вместе с людьми из других стран, потому что пресловутое светлое будущее нужно нам не только для себя, оно нам нужно для всего мира».
Россия и её выборы
В регионах России идет досрочное голосование на выборах президента. В понедельник в Центризбиркоме сообщили, что порядка 50 тысяч избирателей уже смогли воспользоваться возможностью досрочного голосования в труднодоступных регионах.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказывает о том, как голосуют в его регионе:
«Видим большую активность людей, процесс голосования проходит спокойно, без нарушений. За что большая благодарность членам избирательных комиссий и представителям органов правопорядка, Росгвардии, военной комендатуры, которые обеспечивают безопасность как избирателей, так и работников комиссий. Отдельная благодарность внутриполитическому блоку Администрации Запорожской области за организацию и сопровождение выборного процесса и демократического волеизъявления граждан. Также для жителей Запорожской области работает механизм "Мобильный избиратель", чтобы участие в выборах смогли принять те, кто будет отсутствовать по своему месту регистрации в дни голосования. <…> В области строятся дороги, восстанавливаются школы, детские сады, выплачиваются социальные пособия. Регион возрождается после десятилетий безвластия и запустения, после правления тех, кто продавал нашу родную землю. Жители Запорожской области видят изменения, видят будущее, и во многом именно с этим связана их высокая активность. Участие в больших президентских выборах для наших людей очень важно».
«Социо» публикует результаты опроса «Инсомар»:
«Среди партийных кандидатов на пост президента России наиболее известен Леонид Слуцкий: его знают 71% россиян, несколько отстает Николай Харитонов (64%). При этом равные доли респондентов заявили о положительном отношении к этим кандидатам (по 20%). Владислава Даванкова знают менее половины опрошенных (44%), доверяют ему лишь 8%. Каждый пятый избиратель (21%) не знает ни одного кандидата, кроме действующего президента, чаще других об этом сообщают женщины и респонденты моложе 30 лет».
«Темник» наблюдает за предвыборной мобилизацией коммунистов:
«Зюганов дал наказ региональным ячейкам – коммунист должен привести по 50 человек на выборы. В принципе, стандартная практика по мобилизации. У некоторых единороссов стоит показатель по приводу 10 человек. Хотя компартия, конечно, завысила планку. Гипотетически, идеологическая подоплека поможет мобилизации. Но, во-первых, идейных коммунистов не так много. Во-вторых, цель мобилизации, по сути, не слишком вдохновляющая – не дать Харитонову упасть ниже второго места».
«Безграничный аналитик» удивляется активности не допущенного до выборов Бориса Надеждина:
«Если вы думаете, что вынырнувший из ниоткуда Надеждин намерен успокоиться и шагнуть обратно в небытие после того, как Центризбирком не допустил его до участия в президентских выборов, то ошибаетесь. Похоже, "кандидат номер ноль" почувствовал дурной запах возможности "оседлать" российскую оппозицию и начал пользоваться шансом на всю катушку. Иными словами, начал "чес" по забугорным изданиям. Что же рассказывает Надеждин чехам? Классические либеральные мантры о том, что "Путин не продержится до конца своего нового срока". И это мы еще ничего не сказали о избитом штампе "Россия будет свободной", который за последние десять лет не повторял только самый ленивый либерал-релокант. А, ну еще Надеждин сказал, что всерьез рассчитывал на... борьбу с Путиным за президентский пост. Жаль, конечно, что интервью не сопровождается видеозаписью, скорее всего, на лице журналиста в этот момент наблюдалась саркастическая улыбка. Что же касается Надеждина, то он идет классическим путем, который до него преодолела очень большая компания беглых либералов. И что-то нам подсказывает, что если он не умерит свой пыл, то рано или поздно будет выпускать ролики на YouTube о том, что "российской экономике осталось два месяца", а "Путин пребывает в ужасе: по Москве-реке проплыл рисунок танка Abrams на картонной коробке"».
«Доктор Z прописал» комментирует предвыборные дебаты:
«Состоялся очередной раунд дебатов кандидатов в президенты России. Посвящен он был культуре. Тема, бесспорно, важная – но в этот раз в дебатах участвовали не сами кандидаты, а их представители. Которые, отметим, были совершенно согласны с тем, что культура важна. Но вот предложить что-то сравнимое по содержанию с решениями, принятыми действующим президентом, не смогли. С 2019 года в нашей стране реализуется национальный проект "Культура". В недавнем послании президента теме культуры также было уделено большое внимание. Предложены масштабные программы по ремонту и модернизации театров, библиотек, домов культуры, расширению программы "Пушкинская карта". Будет запущена новая программа "Земский работник культуры"».
Болтливые немцы и их ракеты
В открытый доступ попала аудиозапись, на которой высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают перспективы поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, обсуждая при этом возможность подрыва Крымского моста. Власти РФ потребовали от Германии объяснений, подчеркнув, что аудиозапись опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о неучастии ФРГ в конфликте.
Историк Александр Дюков не удивлен:
«После взрыва "Северных потоков" у Германии нет выбора: дешевые энергоресурсы для выживания своей экономики она теперь может получить только после поражения и дезинтеграции России. Экономика, ничего личного. Германия (а вместе с ней и ЕС) процвела на трупе СССР, теперь для их экономики нужен труп России. Собственно, все как на старой фотографии из 1941 года. "Русский должен умереть, чтоб мы жили"».
«Папочка канцлера» пишет, что реакции политиков ФРГ делятся на три группы:
«I. Это Путин виноват. "События последних дней еще раз показывают, как Владимир Путин пытается оказать огромное негативное влияние на наше открытое общество посредством дезинформации, дестабилизации и шпионажа", – зампредседателя парламентской группы "Зеленых" Агнешка Бругер. <...>
II. Канцлер соврамши – срочно ракеты Украине! "Канцлер Шольц только недавно дал понять, что намерен и дальше блокировать поставку Taurus, но использовал вопиюще ложную информацию", – член комитета по международным делам от ХДС Родерих Кизеветтер. "Если запись подлинная, то высказывания канцлера Германии – ложь", – депутат ХДС/ХСС Флориан Хан. "Канцлер, вероятно, отклоняет поставки Taurus под ложным предлогом. <...> Он должен объясниться перед бундестагом", – глава региональной группы ХСС в бундестаге Александр Добриндт.
III. Трезвая и самая малочисленная. "Планы ведущих офицеров бундесвера использовать крылатые ракеты Taurus на территории России несовместимы ни с Основным законом, ни с международным правом. Это безумие должно быть немедленно остановлено!" – депутат "Союза Сары Вагенкнехт" Севим Дагделен. "Сообщается, что генералы бундесвера оценивали возможность атаки Крымского моста немецкими ракетами Taurus. Этот символический акт втянул бы Германию в глубокую войну. Нет поставке Taurus!" – председатель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла.
Сходятся эти три стихии только в одном. Для бундесвера перехваченные переговоры – репутационная катастрофа».
«Птичья ягода» полагает, что запись была намеренно опубликована немецкой стороной:
«Зачем? Поднять шум и всеобщее возмущение и не дать Германии втянуться в открытую войну. Стопорнуть, так сказать, самых ретивых, раскрыв их планы и предвосхитив действия, после которых пути назад не будет. Россия "игру" подхватила (нас два раза просить не надо), тут же взвинтила ставки и пошла в дипломатическое давление, грозя заговорщикам самыми страшными ядерными исходами с известным лозунгом "мы попадем в рай, а вы просто сдохнете", чтобы достичь нужного эмоционального эффекта. А вы думали, зачем нам Дмитрий наш Анатолич? Это что же получается, попахивает российско-немецким сотрудничеством, спросите вы. А почему его, собственно, быть не должно? Для Германии, как и для России, конфликт этих стран – это жуткая историческая болевая точка, поэтому наши расчудесные болота – это вообще последнее место, куда бы хотел отправиться мобилизованный бюргер в случае дурной развязки. Да и связей у нас с советских времен предостаточно (взять хотя бы нашего прекрасно говорящего на немецком языке президента, служившего в ГДР). Так что вполне возможно, что европейское сопротивление будет пока что выглядеть именно так: от невозможности действовать открыто в условиях удушающих свобод и образцовых демократий, пойдем окольными путями. Что было бы неплохо и дало хоть какой-то шанс стабилизации этого повсеместного дурдома».
«АДЕКВАТ Z» комментирует реакцию Москвы:
«Наша реакция на перехваченные ракетные планы немецкого офицерья оказалась, пожалуй, самой сдержанной из всего набора опций на столе: вызвали посла и сделали ему внутриутробное вливание. Можно было посла не выпороть, а выпереть. Можно было громко возбудить уголовное дело, планирование агрессивной войны на фигурантов ложится, как влитое. Можно было нашему иновещанию или даже официальным лицам расписать в красках каскадные последствия поражения невеликим, в сущности, нарядом "Кинжалов" или даже "Калибров" ну хотя бы немецких терминалов СПГ. Можно было выйти из договора о воссоединении Германии, формальный повод вполне налицо. Можно было выбрать любую комбинацию перечисленного. Дипломатическим демаршем вместо всего этого, думаю, ограничились потому, что ключевая цель на данном этапе признана достигнутой: пачка дрожжей так срезонировала в выгребной яме, что вопрос передачи ракет в данной конфигурации их правительства можно считать закрытым. А поэтому и нет смысла прибегать к более сильнодействующим мерам. Они еще могут пригодиться... И заявленное вчера, что огласили мы не все, чем богаты, пожалуй, работает на эту же версию. Угроза сильнее ее исполнения – не даст соврать любой шахматист, переросший уровень начинающего».
«Ватфор | Автострадный think tank» наблюдает за Шольцем, который после утечки в очередной раз выступил против отправки Taurus на Украину:
«Не исключаем, что и радикализация позиции канцлера Шольца по данному вопросу обусловлена в том числе вскрытием утечки. Так-то даже из Калининградской области даже обычными 9М723 можно достать до Берлина. Ни у кого, кстати, нет под рукой какой-то карты-схемы ключевых немецких мостов, хотя бы из наследства ГДР? Но при этом остается один большой, огромный вопрос – а в чем принципиальная разница с передачей "Сторм Шэдоу" и "Скальпов" из Великобритании и Франции соответственно? Выдвинем провокационную гипотезу: Лондон и Париж обладают возможностью в национальном качестве продолжить эскалацию вплоть до ядерного порога, да и за ним тоже. По Москве не промахнутся. А в Берлине на Пятую статью или на разрешение на применение американских ядерных авиабомб, видимо, не очень рассчитывают, да и на "Торнадо" далеко не улетишь».
Интернет и его хуситы
Во вторник произошел глобальный сбой в работе многих интернет-ресурсов. Гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited заявил, что причиной стало то, что йеменские хуситы перебили в Красном море четыре подводных телекоммуникационных кабеля из полутора десятков, соединяющих Европу, Азию и Африку. По оценке HGC, на эти линии связи приходится 25% трафика в регионе. Йеменские хуситы отрицают свою причастность к повреждению кабелей и обвиняют Великобританию и США.
«Россия на игле» задает вопросы, волнующие многих:
«Разве Интернет не обеспечивался спутниками в космосе? Что делают 4519 спутников Маска? Или на 4519 спутниках интернета нет?»
«Оптимистка в штатском» результатами ликбеза довольна:
«За "Северный поток"! Хуситы ввели санкции против США через интернет-кабель в Красном море. Вчера многие пользователи сети и соцсетей узнали, что сигнал по миру идет по подводным и наземным кабелям, а их данные хранятся в наземных дата-центрах (которые, опять-таки, замыкаются на те же кабели), а не "в облаке". Учебно-воспитательными мероприятиями удовлетворена».
«Банкста» публикует данные о падении акций американских компаний:
«Америка начала снижаться после масштабного сбоя работы интернета. В Красном море перебиты четыре подводных телекоммуникационных кабеля из полутора десятков, соединяющих Европу, Азию и Африку; речь идет о линиях связи Asia–Africa–Europe 1 (AAE–1), Europe India Gateway, Seacom и TGN, на которые приходится 25% трафика в регионе; пострадавшие маршруты являются важнейшими для передачи данных из Азии в Европу – HGC Global Communications Limited».
«Карл и кораллы» считает, что хуситы тут ни при чем:
«Появившиеся же комментарии, мол, это "злобные хуситы рубанули провода", представляются ангажированными (так кричат сугубо западники). Как видится, гражданам хуситам вполне на данном этапе достаточно возможностей "контроля и регулирования" морского грузового (и иного) трафика вдоль своих берегов, лезть под воду пока нужды нет. И в ближайшее время не появится – удары англосаксов по береговым объектам йеменцев малоэффективны и таковыми очевидно и останутся: Йемен, Афганистан и им подобные военно-государственные образования кардинально отличаются от привычных на Западе (Севере – для стран Глобального Юга) стандартов. Проще говоря их этим не проймешь, история тому свидетель».
Политолог Малек Дудаков полагает, что хуситы начали интернет-войну:
«На восстановление кабелей уйдёт много недель – и то, если Китай сможет оперативно договориться с Ираном о ремонте. Хуситы же продолжают повышать ставки. Они теперь требуют от судов получать разрешение на проход через Красное море – и платить комиссию за йеменскую "крышу". Это очень выгодный бизнес – и он точно будет цвести на фоне неспособности США повлиять на хуситов. И заодно мощный удар по репутации США, которые всегда пытались контролировать судоходство по своим правилам. С далеко идущими последствиями – и все большим числом стран, которые будут искать альтернативу американскому "зонтику безопасности"».
Байден и его выступление
Жена президента Украины Елена Зеленская отказалась ехать на выступление президента США Джо Байдена перед Сенатом и Палатой представителей, сообщила The Washington Post. Причиной, по данным газеты, стало то, что на мероприятие также пригласили вдову Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Юлию, что «вызвало дискомфорт у Киева». В итоге обе женщины отказались приехать – Зеленская сослалась на занятость, Навальная на усталость.
«Мейстер» подчеркивает, что американцы плевать хотели на чувства своих холопов:
«Скандал с отказом Зеленской и Навальной идти слушать речь Байдена, потому что их собирались посадить рядом друг с другом, если что и показывает, то истинное отношение США к своим клиентам. Тамошним деятелям глубоко наплевать на их мотивы и интересы – главное, чтобы были лояльны и действовали в интересах патрона... Если в Восточной Европе думают, что к ним Штаты хотя бы на грамм менее безразличны, то им еще предстоит капитально разочароваться».
«Девятый Вал» пишет об отношении украинцев к российским оппозиционерам:
«Инициаторы кампании, используя технологию социального противопоставления "МЫ – ОНИ", где мы – украинцы, борцы за свободу, воплощение всего хорошего, "ОНИ" – русские, представители народа-агрессора, воплощение всего негативного. Следовательно, даже те, кто работает против России и претендуют на звание "хороший русский" на Западе, даже им отказывают в присутствии в "цивилизованном мире" не равных себе. Кроме того, применяются эффекты стереотипизации, якоря, публичного хейта и паразитирования на образе жертвы, чтобы подчеркнуть, что российские оппозиционеры-предатели являются лишь полезными идиотами, которых можно и нужно лишь временно использовать в своих целях по противостоянию с Москвой. А для украинцев в целом закрепляется образ всех русских как врагов, а не братьев в коллективном бессознательном, насаждается ксенофобия, вплоть до желания их убивать».
«Неудаща» отмечает разницу культур Украины и США:
«Это в Штатах можно ради бизнеса усадить за стол нынешнюю и бывшую супруг или даже жену с любовницей, но украинцы – незамутненные дети природы и такого промискуитета не терпят. Делить статус Первой Леди Сражающегося Свободного Мира там никоим образом не намерены, скажите спасибо, что не состоялась сцена в духе "я этой лахудре патлы-то повыдергаю!". Конкуренция, знаете ли. Плюс риск недовольства домашних людоедов. Хорошо хоть заранее предупредили, а не столкнули нос к носу прямо в Конгрессе. <…> Судя по всему, Украина уже порядком утомила США своими попытками изображать субъектность... Трамп может такого и не потерпеть!»
«Мюсли вслух» обращают внимание на то, что российская либеральная оппозиция оказалась перед сложным выбором:
«Отказ Зеленской сидеть рядом с Навальной на обращении Байдена к Конгрессу – пример того, как самые высокопоставленные украинцы оказываются в заложниках собственной русофобской пропаганды. На фоне заметного падения рейтингов супруга на Украине появиться в телевизоре рядом с русской для Зеленской, мягко говоря, не самый лучший вариант, и она вынуждена своим отказом вредить планам американских хозяев, которые или не стали заморачиваться такими тонкостями этикета, или недооценили ненависть современного украинства к русским вообще, вне зависимости от того, поддерживают они СВО или нет. После того непотребства, которое устроили на Украине вокруг смерти и похорон российского оппозиционера, впору спрашивать не чей Крым, а вы за кого – за хохлов или за Навального?»
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