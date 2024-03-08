Телеграм: Молодежь мира приехала в РФ, а хуситы сломали интернет

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В регионах России идет досрочное голосование на выборах президента. В понедельник в Центризбиркоме сообщили, что порядка 50 тысяч избирателей уже смогли воспользоваться возможностью досрочного голосования в труднодоступных регионах.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказывает о том, как голосуют в его регионе:

«Видим большую активность людей, процесс голосования проходит спокойно, без нарушений. За что большая благодарность членам избирательных комиссий и представителям органов правопорядка, Росгвардии, военной комендатуры, которые обеспечивают безопасность как избирателей, так и работников комиссий. Отдельная благодарность внутриполитическому блоку Администрации Запорожской области за организацию и сопровождение выборного процесса и демократического волеизъявления граждан. Также для жителей Запорожской области работает механизм "Мобильный избиратель", чтобы участие в выборах смогли принять те, кто будет отсутствовать по своему месту регистрации в дни голосования. <…> В области строятся дороги, восстанавливаются школы, детские сады, выплачиваются социальные пособия. Регион возрождается после десятилетий безвластия и запустения, после правления тех, кто продавал нашу родную землю. Жители Запорожской области видят изменения, видят будущее, и во многом именно с этим связана их высокая активность. Участие в больших президентских выборах для наших людей очень важно».

«Социо» публикует результаты опроса «Инсомар»:

«Среди партийных кандидатов на пост президента России наиболее известен Леонид Слуцкий: его знают 71% россиян, несколько отстает Николай Харитонов (64%). При этом равные доли респондентов заявили о положительном отношении к этим кандидатам (по 20%). Владислава Даванкова знают менее половины опрошенных (44%), доверяют ему лишь 8%. Каждый пятый избиратель (21%) не знает ни одного кандидата, кроме действующего президента, чаще других об этом сообщают женщины и респонденты моложе 30 лет».

«Темник» наблюдает за предвыборной мобилизацией коммунистов:

«Зюганов дал наказ региональным ячейкам – коммунист должен привести по 50 человек на выборы. В принципе, стандартная практика по мобилизации. У некоторых единороссов стоит показатель по приводу 10 человек. Хотя компартия, конечно, завысила планку. Гипотетически, идеологическая подоплека поможет мобилизации. Но, во-первых, идейных коммунистов не так много. Во-вторых, цель мобилизации, по сути, не слишком вдохновляющая – не дать Харитонову упасть ниже второго места».

«Безграничный аналитик» удивляется активности не допущенного до выборов Бориса Надеждина:

«Если вы думаете, что вынырнувший из ниоткуда Надеждин намерен успокоиться и шагнуть обратно в небытие после того, как Центризбирком не допустил его до участия в президентских выборов, то ошибаетесь. Похоже, "кандидат номер ноль" почувствовал дурной запах возможности "оседлать" российскую оппозицию и начал пользоваться шансом на всю катушку. Иными словами, начал "чес" по забугорным изданиям. Что же рассказывает Надеждин чехам? Классические либеральные мантры о том, что "Путин не продержится до конца своего нового срока". И это мы еще ничего не сказали о избитом штампе "Россия будет свободной", который за последние десять лет не повторял только самый ленивый либерал-релокант. А, ну еще Надеждин сказал, что всерьез рассчитывал на... борьбу с Путиным за президентский пост. Жаль, конечно, что интервью не сопровождается видеозаписью, скорее всего, на лице журналиста в этот момент наблюдалась саркастическая улыбка. Что же касается Надеждина, то он идет классическим путем, который до него преодолела очень большая компания беглых либералов. И что-то нам подсказывает, что если он не умерит свой пыл, то рано или поздно будет выпускать ролики на YouTube о том, что "российской экономике осталось два месяца", а "Путин пребывает в ужасе: по Москве-реке проплыл рисунок танка Abrams на картонной коробке"».

«Доктор Z прописал» комментирует предвыборные дебаты:

«Состоялся очередной раунд дебатов кандидатов в президенты России. Посвящен он был культуре. Тема, бесспорно, важная – но в этот раз в дебатах участвовали не сами кандидаты, а их представители. Которые, отметим, были совершенно согласны с тем, что культура важна. Но вот предложить что-то сравнимое по содержанию с решениями, принятыми действующим президентом, не смогли. С 2019 года в нашей стране реализуется национальный проект "Культура". В недавнем послании президента теме культуры также было уделено большое внимание. Предложены масштабные программы по ремонту и модернизации театров, библиотек, домов культуры, расширению программы "Пушкинская карта". Будет запущена новая программа "Земский работник культуры"».