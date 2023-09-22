Техноэксперт рассказал, почему не стоит покупать iPhone из США

Он отметил, что самые лучшие цены на новую линейку iPhone сейчас в Америке, хоть она и остается одним из самых сложных рынков. Кроме того, в странах отличается не только цена, но и комплектация. Например, в американской версии iPhone версия только с электронной SIM-картой.

«Самый, наверное, правильный и простой способ-— это покупать и везти iPhone из Арабских Эмиратов. Там они появляются в первую очередь, цены вполне себе нормальные», - сказал Беликов.

При этом он назвал «очень высокими» цены на предзаказ новых iPhone у российских ретейлеров.

