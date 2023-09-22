Техноэксперт рассказал, почему не стоит покупать iPhone из США
Техноэксперт Филипп Беликов заявил в беседе с «Газетой.Ru», что россиянам лучше покупать iPhone в США и ОАЭ - там они дешевле. При этом, по его мнению, сейчас приобретать новый iPhone 15 пока не нужно.
Он отметил, что самые лучшие цены на новую линейку iPhone сейчас в Америке, хоть она и остается одним из самых сложных рынков. Кроме того, в странах отличается не только цена, но и комплектация. Например, в американской версии iPhone версия только с электронной SIM-картой.
«Самый, наверное, правильный и простой способ-— это покупать и везти iPhone из Арабских Эмиратов. Там они появляются в первую очередь, цены вполне себе нормальные», - сказал Беликов.
При этом он назвал «очень высокими» цены на предзаказ новых iPhone у российских ретейлеров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: с 1 января МРОТ вырастет на 18,5%
- Развожаев опроверг сообщения об ударах по энергообъектам Севастополя
- Финсоветник ЦБ РФ Бунегина рассказала, куда россияне вкладывают деньги
- Рогов заявил о сбитом в Запорожской области украинском Су-25
- Экономист Бахтин связал падение индекса Мосбиржи с укреплением рубля
- Техноэксперт рассказал, почему не стоит покупать iPhone из США
- СМИ: США передадут Украине партию ATACMS
- Сын Трампа обвинил сына Байдена во взломе его аккаунта в соцсети Х
- Решетников: Соцвыплаты до 2026 года будут индексировать по фактической инфляции
- Решетников: доллар США будет стоить 94 рубля в конце 2023 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru