Техноэксперт рассказал, почему не стоит покупать iPhone из США

Техноэксперт Филипп Беликов заявил в беседе с «Газетой.Ru», что россиянам лучше покупать iPhone в США и ОАЭ - там они дешевле. При этом, по его мнению, сейчас приобретать новый iPhone 15 пока не нужно.

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Он отметил, что самые лучшие цены на новую линейку iPhone сейчас в Америке, хоть она и остается одним из самых сложных рынков. Кроме того, в странах отличается не только цена, но и комплектация. Например, в американской версии iPhone версия только с электронной SIM-картой.

«Самый, наверное, правильный и простой способ-— это покупать и везти iPhone из Арабских Эмиратов. Там они появляются в первую очередь, цены вполне себе нормальные», - сказал Беликов.

При этом он назвал «очень высокими» цены на предзаказ новых iPhone у российских ретейлеров.

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