Театру МДМ в центре Москвы грозит закрытие на три месяца за нарушения антиковидных мер
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в театре МДМ, теперь заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток. Об этом сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.
По его словам, в театре были обнаружены многочисленные нарушения: люди толпились при входе, не соблюдалась социальная дистанция, сотрудники и посетители были замечены без масок.
Мустафаев отметил, что театру грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
Он также напомнил, что в Москве контроль за местами массового скопления людей проводится на постоянной основе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru