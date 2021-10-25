Театру МДМ в центре Москвы грозит закрытие на три месяца за нарушения антиковидных мер

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в театре МДМ, теперь заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток. Об этом сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

По его словам, в театре были обнаружены многочисленные нарушения: люди толпились при входе, не соблюдалась социальная дистанция, сотрудники и посетители были замечены без масок.

Мустафаев отметил, что театру грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Он также напомнил, что в Москве контроль за местами массового скопления людей проводится на постоянной основе.

