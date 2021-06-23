Театральные деятели поддержали идею использования зрителями QR-кодов

Система QR-кодов в театрах может стать действенной мерой, которая предотвратит распространение COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» рассказала актриса и режиссер театра и кино, директор Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки» Ирина Апексимова.

С 28 июня посещение общепита в столице будет возможно при предоставлении QR-кода. Получить код можно будет, пройдя вакцинацию или предъявив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Также посещать рестораны смогут люди, переболевшие COVID-19 в течение полугода.

Апексимова согласилась с данными мерами, назвав их «хорошей идеей». По словам режиссера, прививка не станет преградой для любителей театра. Она напомнила, что театры уже закрывались, а также работали при 25-процентной загрузке, что сильно ударило по всей отрасли. «Мы будем от локдауна до локдауна существовать?», - отметила актриса.

Также Апексимова напомнила, что «прививаться совершенно необходимо». Она призвала зрителей и работников к ответственности, указав на международный опыт. «Существует же все-таки в Израиле эта история, где привиты все», - пояснила директор Театра на Таганке.

