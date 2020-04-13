Татьяна Буланова рассказала о самочувствии после госпитализации

Певица Татьяна Буланова рассказала о состоянии своего здоровья после недавней госпитализации. Исполнительница была доставлена в больницу на минувших выходных, при этом некоторые СМИ сообщили, что у артистки диагностировали инсульт.

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«Не волнуйтесь, все у меня нормально. Сейчас все хорошо. Никакого коронавируса или инфаркта нет», - сказала сама Буланова.

Однако в ходе беседы с журналистом певица не захотела называть точный диагноз, так как, по ее словам, не желает «рассказывать о своих болячках», сообщает сайт KP.Ru

Ранее директор Булановой Константин Сергеев заявил, что исполнительница сама приехала в больницу вместе с друзьями. Там врачи после обследования рекомендовали ей на пару дней остаться в стационаре, пишут «Дни.ру».

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
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