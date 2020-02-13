Тальков - младший получил год условно за езду в пьяном виде

Музыкант Игорь Тальков – младший приговорён к одному году лишения свободы условно и лишён права управления транспортным средством на три года за повторное вождение в пьяном виде. Такое решение принял Нагатинский районный суд Москвы, передает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе судебной инстанции, музыканта признали виновным по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», отмечает RT.

Ранее музыканта неоднократно задерживали пьяным за рулем автомобиля. Первый раз артист отделался административным протоколом. При повторном нарушении, в декабре 2018 года, в отношении Тальнова – младшего уже возбудили уголовное дело. Ему присудили штраф, а также лишили водительских прав.

Однако это опять не повлияло на поведение музыканта, и он снова был остановлен в состоянии алкогольного опьянения за рулем уже в июне прошлого года, уточняет РЕН ТВ.

