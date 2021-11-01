Таиланд открыл границы для вакцинированных туристов

Вакцинированные от коронавируса туристы смогут посетить Таиланд спустя полтора года после закрытия границ из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает BBC News.

Телеканал отмечает, что для местной туристической отрасли это стало «тусклым лучом света в конце туннеля». В понедельник, 1 ноября страну посетят тысячи туристов. Кроме того, для иностранцев отменен обязательный карантин в отеле при въезде.

В 2022 году власти королевства ожидают до 15 млн туристов и около $30 млрд прибыли. В течение 2020 года число туристов упало на 80%. При этом в сообщении правительства не указано, вакцинация какими препаратами необходима для въезда.

Всего за полтора года пандемии в Таиланде зафиксировали более 1,9 млн случаев заражения корнавирусом. Около 42% населения страны в настоящий момент привиты.

