СЖР просит генпрокурора проверить законность задержания главреда «Голоса» Хорошилова
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой дать оценку законности задержания в Ростове-на-Дону главного редактора издания «Голос» Игоря Хорошилова, а также проведённым у него обысков.
Информацию об этом распространил официальный сайт СЖР. Силовики задержали Хорошилова накануне, после чего доставили в следственное управление регионального МВД для допроса. В это время по месту жительства журналиста были организованы обыски. Вечером в четверг Хорошилова отпустили.
Сам главред «Голоса» связывает эти действия с деятельностью телеграм-канала, где размещается информация о случаях неприглядной и противозаконной деятельности полиции.
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