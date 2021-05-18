Сыну бывшего губернатора Иркутской области Левченко продлили арест до 20 августа
Басманный суд Москвы продлил до 20 августа срок ареста депутату Заксобрания Иркутской области, сыну экс-губернатора области Андрею Левченко. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката задержанного Дмитрия Аграновского.
По словам защитника, это решение будет обжаловано. Еще один фигурант дела, финансовый директор ООО "Звезда" Антон Рябикин, также останется под арестом. Отмечается, что ранее Рябикин проходил по данному делу в качестве свидетеля, он был помещен под арест в декабре.
Левченко и Рябикин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ, а также в ограничении конкуренции по части 2 статьи 178. По предварительным данным следствия, ООО "Звезда" нарушило антимонопольное законодательство при выполнении работ по ремонту лифтов в многоквартирных домах и сговорилось с другими участниками рынка.
Следователи считают, что Левченко контролировал над ООО "Звезда". Его адвокат утверждает, что Левченко "не имел отношения ни к какому-либо сговору, ни к ООО "Звезда". Сын экс-главы Иркутской области назвал свое уголовное преследование политически мотивированным, свою вину он не признает.
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