Сын священника Ащеулова не будет обжаловать приговор за попытку вступить в ВСУ

Адвокат отметил, что его подзащитный заявил, что примет любое наказание, несмотря на то, что не считает совершенные им поступки преступлением.

Шахов уточнил, что остальные братья, которых приговорили к 17 годам тюрьмы, чувствуют себя хорошо.

Братья Ащеуловы собирались вступить в «Легион Свобода России» (террористическая организация, запрещенная в РФ), чтобы участвовать в военных действиях на Украине против России. Суд признал их виновными по делу о госизмене, терроризме и незаконном пересечении границы РФ. Первые три года каждый из братьев проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

