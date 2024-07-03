Сын священника Ащеулова не будет обжаловать приговор за попытку вступить в ВСУ

Сын липецкого священника Игоря Ащеулова Иоанн (а также еще два брата Алексей и Тимофей включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который 3 июля получил 17,5 лет по делу о терроризме и госизмене, не будет обжаловать решение суда и принимает свое наказание, рассказал его адвокат Михаил Шахов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Сыновья липецкого священника признались в намерении вступить в ВСУ

Адвокат отметил, что его подзащитный заявил, что примет любое наказание, несмотря на то, что не считает совершенные им поступки преступлением.

Шахов уточнил, что остальные братья, которых приговорили к 17 годам тюрьмы, чувствуют себя хорошо.

Братья Ащеуловы собирались вступить в «Легион Свобода России» (террористическая организация, запрещенная в РФ), чтобы участвовать в военных действиях на Украине против России. Суд признал их виновными по делу о госизмене, терроризме и незаконном пересечении границы РФ. Первые три года каждый из братьев проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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