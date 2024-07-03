Сын священника Ащеулова не будет обжаловать приговор за попытку вступить в ВСУ
Сын липецкого священника Игоря Ащеулова Иоанн (а также еще два брата Алексей и Тимофей включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который 3 июля получил 17,5 лет по делу о терроризме и госизмене, не будет обжаловать решение суда и принимает свое наказание, рассказал его адвокат Михаил Шахов. Его слова приводит «Газета.Ru».
Адвокат отметил, что его подзащитный заявил, что примет любое наказание, несмотря на то, что не считает совершенные им поступки преступлением.
Шахов уточнил, что остальные братья, которых приговорили к 17 годам тюрьмы, чувствуют себя хорошо.
Братья Ащеуловы собирались вступить в «Легион Свобода России» (террористическая организация, запрещенная в РФ), чтобы участвовать в военных действиях на Украине против России. Суд признал их виновными по делу о госизмене, терроризме и незаконном пересечении границы РФ. Первые три года каждый из братьев проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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